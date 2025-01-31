De 10 bästa AI-verktygen för Excel för att optimera ditt arbetsflöde i kalkylblad

Har du någonsin känt dig överväldigad av data eller önskat att det var enklare att hantera repetitiva Excel-uppgifter? Du är inte ensam. AI-Excel-verktyg som lovar att minska det tråkiga arbetet med kalkylblad är väldigt populära just nu.

Ingen vill lägga tid på att plöja igenom massiva Excel-kalkylblad när de istället kunde analysera trender eller samla in meningsfulla insikter för att öka affärsverksamheten.

I den här artikeln dyker vi djupt in i AI-verktyg för Excel som hjälper dig att analysera data, förutsäga trender och automatisera hela arbetsflödet i kalkylbladet.

Det är dags att optimera, förenkla och njuta av att arbeta med kalkylblad!

Det finns några viktiga funktioner att tänka på när du letar efter AI-verktyg för Excel, förutom att de ska vara lätta att använda:

Automatiseringsfunktioner: Leta efter verktyg med automatiseringsfunktioner för att Leta efter verktyg med automatiseringsfunktioner för att spara tid och minska manuellt arbete. Det bör automatisera och schemalägga specifika uppgifter som att generera formler, utföra uppdateringar, uppdatera data och generera Excel-rapporter

Prediktiv analys: Prediktiv analys använder historiska data för att förutsäga framtida trender och underlätta välgrundade beslut. Se till att verktyget kan analysera och förutsäga till exempel försäljningstrender, budgetfördelningar och projektets tidsplaner.

Integration med Excel: Se till att verktyget enkelt kan integreras med Microsoft Excel, så att det blir enkelt att samarbeta med befintliga Excel-filer och funktioner. På så sätt kan du använda AI-funktioner i Excel-miljön.

Kompatibel och skalbar: Se till att AI-verktyget är kompatibelt med din nuvarande programvara och skalbart för att möta dina växande behov över tid.

Anpassningsalternativ: Verktyget måste vara enkelt att konfigurera. Du ska kunna skapa anpassade regler, definiera preferenser och justera inställningar efter dina behov.

Det viktigaste är att du läser igenom kundrecensioner och betyg. Håll utkik efter användarnas favoritverktyg för AI Excel som är prisvärda och gör hanteringen av kalkylblad effektiv och smidig.

1. Excel Formula Bot

via Formula Bot

Excel Formula Bot är en AI-formelgenerator med robusta AI-drivna verktyg för att generera Excel-formler, analysera data och chatta med dina kalkylblad (som ChatGPT).

Du kan också hantera budgetar, analysera datatrender eller automatisera uppgifter – allt i ett användarvänligt gränssnitt. För att optimera din upplevelse erbjuder verktyget hjälp i realtid, intelligenta förslag och en inlärningsalgoritm som anpassar sig efter din unika stil.

Excel Formula Bots bästa funktioner:

Skapa formler på ett intelligent sätt via enkla textbaserade inmatningar. Utför automatiska beräkningar med hjälp av händelsebaserade triggers för specifika rader eller kolumner.

Extrahera information, validera inmatningar och sök enkelt efter specifika mönster i en större dataset. Detta är värdefullt för att göra massändringar eller korrigeringar i din dataset.

Skapa anpassade mallar för olika typer av kalkylblad . Definiera helt enkelt kalkylbladets struktur, format och sammanhang för att få ett färdigt kalkylblad som kan laddas ner.

Ladda upp dina data, ställ frågor och få resultat. Du får datatabelldiagram och ytterligare rekommenderade frågor relaterade till dina frågor.

Begränsningar för Excel Formula Bot:

Resultaten, såsom formler och förklaringar, är i hög grad beroende av den information som tillhandahålls av slutanvändaren.

Saknar anpassningsalternativ för specifika krav

Hög inlärningskurva för nya användare

Priser för Excel Formula Bot:

Gratis för alltid

Pro-abonnemang: 9 $/månad

Betyg och recensioner av Excel Formula Bot:

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

2. GPTExcel

via GPTExcel

GPTExcel är ett praktiskt AI-verktyg som gör det enkelt att generera formler, SQL-frågor, Apps Script och VBA-skript i Excel och Google Sheets.

Detta verktyg är tillräckligt kraftfullt för att generera formler och tillräckligt intelligent för att förklara hur de fungerar. Ännu bättre är att GPTExcel har blivit snabbare och enklare med de senaste uppdateringarna. Det passar alla som vill skriva formler eller skapa komplexa ekvationer utan Excel-expertis.

GPTExcel bästa funktioner:

Skapa intuitiva tabellmallar för kalkylblad med några få klick.

Skapa och automatisera komplicerade beräkningar och analyser i Excel, Google Sheets eller Airtable med lätthet.

Förenkla ditt arbete genom att snabbt skapa VBA-skript för Excel, Apps Scripts för Google Workspace och Airtable-skript.

Ange krav i naturligt språk och låt AI generera SQL-frågor. Sparar tid och minskar inlärningskurvan som följer med SQL-programmering.

Begränsningar för GPTExcel:

Kan inte bearbeta komplexa eller otydliga frågor. Du måste förenkla eller ge mer detaljer för att få bättre resultat.

Saknar API och kan därför inte integreras med verktyg från tredje part som Zapier, Power BI eller Tableau.

Saknar versionskontroll för formler, frågor och skript, vilket gör det svårt att spåra ändringar.

Priser för GPTExcel:

Gratis

Pro-abonnemang: 6,99 $/månad

GPTExcel-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

3. SheetGod

via SheetGod

SheetGod är ett AI-verktyg för Excel som gör ditt arbete mer effektivt och mindre tidskrävande. Plattformen hjälper dig att automatisera och hantera dina dagliga Excel-relaterade uppgifter med en intuitiv instrumentpanel och ett rent och lättanvänt gränssnitt.

SheetGod erbjuder även steg-för-steg-guider för grundläggande uppgifter i Excel och Google Sheets. Om du driver ett företag kan SheetGod även användas för att skicka marknadsföringsmejl, skapa PDF-filer och mycket mer.

SheetGods bästa funktioner:

Använd AI för att formulera och förstå formler skrivna på enkelt språk. Det ger dig rätt ekvation och hanterar stora datamängder enkelt.

Automatisera uppgifter i Google Sheets och Excel. På så sätt kan du ägna mer tid åt viktiga saker och mindre tid åt tråkiga, repetitiva uppgifter.

Skapa makron (uppsättningar av instruktioner eller kommandon som automatiserar uppgifter) med enkelt och begripligt språk utan att skriva en enda rad kod.

Använd reguljära uttryck (Regex) för att hitta och extrahera specifik information från dina data.

SheetGods begränsningar:

Har vissa kompatibilitetsproblem med olika webbläsare eller enheter.

Buggar påverkar ofta dess prestanda och funktionalitet.

Priser för SheetGod:

Gratis

Grundläggande: 10 $/månad

Standard: 25 $/månad

Professional: 50 $/månad

SheetGod-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

via Formulas HQ

Formulas HQ hjälper dig att nå den fulla potentialen i ditt kalkylbladsarbetsflöde genom att förenkla komplexa formler och göra dem tillgängliga för alla.

Plattformen förstår vikten av effektivitet och noggrannhet vid hantering av stora datamängder. Därför erbjuder den ett användarvänligt tillvägagångssätt för att skapa, förstå och optimera formler. Från grundläggande aritmetik till avancerade funktioner – Formulas HQ täcker allt.

Formulas HQ:s bästa funktioner:

Få tillgång till formelresurser på det språk som passar dig bäst, eftersom det stöder flera språk.

Få hjälp i realtid och kunnig chattstöd så att du får den hjälp du behöver precis när du behöver den.

Integrera Python-skript smidigt i dina kalkylbladsuppgifter för att hantera mer komplexa datautmaningar.

Använd de lättförståeliga handledningarna för att skapa och förklara komplexa Excel-formler.

Begränsningar för Formulas HQ:

Den kostnadsfria planen är begränsad till fem formelbegäranden per månad.

Har inte alternativet att avbryta när som helst.

Inget omnämnande av uttryckligt dataskydd

Formulas HQ-priser:

Gratis

PRO: 5,99 $/månad

Formulas HQ-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Sheet+

via Formula HQ

?Observera: Sheet+ ingår nu i Formula HQ. Vi har ändå tagit med verktyget i vår lista eftersom det var ett utmärkt verktyg när det var tillgängligt. Om du gillar Sheet+:s funktioner kan du fortfarande använda dem i Formula HQ-verktygslådan.

Sheet+ var ett AI-drivet verktyg utformat för att påskynda formelgenerering för GSheets- och Excel-användare. Detta verktyg kunde generera exakta formler från ren text. Det förenklade skapandet och förklaringen av formler med funktioner som Text-till-formel och vice versa.

Dessutom har Sheet+ WYSIWYG-gränssnittet (What You See Is What You Get) gjort det till det självklara AI-Excel-verktyget för att förbättra kalkylbladsfärdigheten och effektiviteten inom team.

Sheet+ bästa funktioner:

Spara tid genom att använda AI för att generera komplexa formler i Google Sheets och Excel.

Använd funktionen Explainer för att analysera formler steg för steg, vilket gör det enklare att förstå och felsöka.

Organisera data, skapa diagram och utför komplexa beräkningar snabbt och enkelt med hjälp av AI.

Integrera med Excel och Google Sheets för att skapa och använda formler utan att lämna apparna.

Begränsningar för Sheet+:

Har begränsad felsökningsfunktionalitet och stöder endast engelska.

Begränsat till Google Sheets och Excel – saknar integration med andra verktyg.

Priser för Sheet+:

Gratis för alltid

Pro: 5,99 $/månad

Betyg och recensioner för Sheet+:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Läs också: Alternativ till Google Sheets

6. FormulaGenerator

via FormulaGenerator

FormulaGenerator ger inte bara lösningar utan hjälper dig också att få en djupare förståelse för formler. Detta AI-Excel-verktyg anpassar sig dynamiskt efter dina unika krav och tillgodoser alla dina formelrelaterade behov.

Dess fokus på enkelhet, specialiserad expertis, anpassningsförmåga och värdecentrerad assistans gör det till ett unikt och värdefullt verktyg.

FormulaGenerators bästa funktioner:

Använd enkla textbaserade inmatningar för att generera Excel-formler och lösa problem i kalkylblad.

Upptäck fel medan du skriver kod med det inbyggda verktyget Error Spotter.

Utnyttja funktionen Förklara formel för att få omfattande, steg-för-steg-förklaringar av formler med ett klick.

Kör formler direkt i kalkylblad och få svar från den AI-drivna Q&A Bot utan att behöva lämna dina kalkylblad.

Integrera sömlöst med GSheets för att generera formler, köra dem över celler och upptäcka fel i realtid.

FormulaGenerator-begränsningar:

Kan inte hantera komplexa eller tvetydiga textinstruktioner

Finjusterar inte AI-applikationerna efter användarnas specifika behov eller preferenser.

Har kompatibilitetsproblem med olika webbläsare eller enheter.

Priser för FormulaGenerator:

7 dagars gratis provperiod

Premiummedlemskap: 4,9 $/månad

FormulaGenerator-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

7. AI Office Bot

via AI Office Bot

AI Office Bot är ett produktivitetsverktyg som noggrant bearbetar omfattande data för att förbättra dina analytiska förmågor och beslutsprocesser.

Med hjälp av AI hjälper detta verktyg till att generera och förklara formler för olika appar. Det integreras med över 10 applikationer, inklusive MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets och många fler.

AI Office Bots bästa funktioner:

Integrera det smidigt med olika plattformar som Slack, Google Sheets och CRM-verktyg för att förenkla datahantering, schemaläggning och kommunikation.

Skapa och förklara komplexa formler i Google Sheets, Excel eller Airtable

Koppla ihop AI Office Bot med Photoshop och Premiere Pro för smidigare kreativa processer och bättre projektresultat.

Skapa och förstå formler tillsammans med ditt team, vilket eliminerar förvirring och minskar fel.

Begränsningar för AI Office Bot:

Tekniska problem eller fel påverkar dess prestanda eller tillförlitlighet.

Kan inte hantera tvetydiga förfrågningar som kräver mänskligt omdöme eller kreativitet.

Priser för AI Office Bot:

Gratis

Pro: 2,08 $/månad

Betyg och recensioner av AI Office Bot:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. Neural Formula

via Neural Formula

Neural Formula är en budgetvänlig Excel-formelgenerator som hjälper dig att skapa, automatisera och översätta formler. Dess primära mål är att förbättra effektiviteten i kalkylblad och dataanalys genom artificiell intelligens (AI) och maskininlärningsfunktioner.

Neural Formulas bästa funktioner:

Visualisera och ändra data på många olika sätt. Skapa grafer, diagram och histogram för att se trender i dina data.

Översätt formler till olika språk med den inbyggda funktionen Formelöversättning.

Använd Neural Formulas verktyg tillsammans med dina VBA-makron och Office-skript för ett mer effektivt arbetsflöde.

Få insikt i hur varje formel skapades med hjälp av funktionen Explain, som ger detaljerade förklaringar till genererade formler.

Justera eller modifiera genererade formler dynamiskt efter dina behov och preferenser.

Begränsningar för neurala formler:

Begränsat till Excel och GSheets; stöder inte andra kalkylbladsprogram.

Har ingen stationär applikation

Priser för Neural Formula:

Startpaket: 10 $/månad

Professional: 20 $/månad

Företag: 40 $/månad

Neural Formula-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. PromptLoop

via PromptLoop

PromptLoop är en AI-assistent för Excel och Google Sheets. Den hjälper dig att kategorisera och sammanfatta dina data, eller bara göra dem snyggare.

Allt du behöver göra är att mata in en formel, så använder PromptLoop AI för att ge dig smarta svar baserat på den information du tillhandahåller. Men det handlar inte bara om enkelhet. Plattformen låter dig skapa anpassade arbetsflöden, sammanfatta data, göra webbsökningar och mycket mer.

PromptLoops bästa funktioner:

Använd avancerade AI-modeller som GPT-3 för att snabbt förstå, beräkna och justera data och generera exakta resultat i realtid.

Använd anpassade AI-modeller för att skapa kalkylbladsmodeller som manipulerar, extraherar eller sammanfattar text.

Öka din effektivitet genom att automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av en enkel formel.

Hantera data enkelt med det användarvänliga tillägget för Google Sheets.

Begränsningar för PromptLoop:

Högre inlärningskurva (anpassning kräver teknisk expertis)

Saknar flerspråkigt stöd

Begränsat till verktyg för datavisualisering i kalkylblad

Priser för PromptLoop:

Gratis

Startpris: 29 $/månad

PromptLoop-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Goodlookup

via Goodlookup

Goodlookup är ett pålitligt verktyg som är utformat för dina behov inom kalkylblad. Det har en naturlig förmåga att förstå och tolka information precis som GPT-3 (en språkmodell som är känd för sin intuitiva natur).

Det har de intuitiva funktionerna i GPT-3 med kraftfulla matchningsfunktioner för datakopplingar. Om du någonsin har använt vlookup eller index match kan du betrakta GoodLookup som nästa generations version.

Detta verktyg har tränats att förstå dina data på samma sätt som GPT-3 förstår språk. Det kan snabbt identifiera mönster och samband. Så även om du har data som inte matchar perfekt kan GoodLookup ändå koppla ihop punkterna på ett korrekt sätt.

Goodlookups bästa funktioner:

Använd dess semantiska förståelse av kopplingar mellan ämnen för att organisera saker i grupper baserat på likheter.

Få mer exakta och värdefulla resultat i datatolkning med förbättrad textmatchning.

Dra nytta av dess betygsmekanism för matchningar, som indikerar hur nära ord ligger varandra i ett vektorrum. Detta transparenta poängsystem garanterar precisa och förfinade resultat.

Goodlookups begränsningar:

Ingen gratisversion

Goodlookup är speciellt utformat för Google Sheets och fungerar inte lika bra med andra kalkylbladsprogram.

Goodlookup-priser:

Årsabonnemang: 15 $/per år

Goodlookup-betyg och recensioner:

G2 : Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Läs också: Arbeta snabbare med dessa produktivitetshackar & AI-verktyg för Google Sheets!

ClickUp är inte ett AI-verktyg för Excel, men tillför värde genom att förenkla arbetsflöden och erbjuda en smidig plattform för att skapa formler.

Till skillnad från andra AI-drivna Excel-verktyg går ClickUp utöver kalkylbladsområdet och erbjuder kraftfulla funktioner för projektledning, uppgiftsuppföljning och teamkoordinering. Även om det inte fungerar inom Excel, är det utmärkt för att förenkla datarelaterade uppgifter via sitt användarvänliga gränssnitt.

ClickUp

ClickUp AI hjälper dig att skapa bra innehåll genom att ge dig förslag baserade på dina behov. Det erbjuder kraftfulla funktioner för att generera formler i Docs, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för dokumenthantering och samarbete.

Prova ClickUp Brain Förbättra din kommunikation och spara tid med ClickUp Brain.

Dessutom erbjuder ClickUp Table View ett alternativ till Excel för effektiv organisering och analys av data. ClickUp integreras med olika produktivitetsverktyg för att säkerställa smidig arbetsflödeshantering över olika plattformar.

ClickUps bästa funktioner:

Effektiv uppgiftshantering: Organisera uppgifter, sätt prioriteringar och följ framstegen smidigt med effektiva funktioner Organisera uppgifter, sätt prioriteringar och följ framstegen smidigt med effektiva funktioner för uppgiftshantering.

Flexibla vyer : Erbjuder olika vyer som lista, tavla, kalender och Gantt-diagram för att visualisera och hantera uppgifter på ett sätt som passar dina preferenser.

Integrationsmöjligheter: Integreras med ett stort antal appar och verktyg från tredje part för ett smidigt arbetsflöde.

Samarbetsverktyg: Med funktioner som kommentarer, omnämnanden och Med funktioner som kommentarer, omnämnanden och samarbete i realtid främjar ClickUp effektiv kommunikation och lagarbete.

Plattformsoberoende kompatibilitet: Tillgängligt på olika enheter och plattformar för smidig arbetsflödeshantering när som helst, var som helst.

Begränsningar för ClickUp:

Eftersom ClickUp har många funktioner och användningsområden kan det vara svårt att lära sig för vissa.

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga med betalda abonnemang.

Priser för ClickUp:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Ta dina kalkylblad till nästa nivå med dessa AI-verktyg för Excel. De hjälper dig att hitta dolda insikter, spara tid och uppnå bättre resultat.

ClickUp har potential att förändra inte bara ditt arbetsflöde utan hela din inställning till produktivitet. Gör dig redo att optimera ditt arbetsflöde i kalkylblad med ClickUp – med hjälp av AI. Registrera dig gratis på ClickUp.