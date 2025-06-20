Gratis mallar för kortsortering för UX-forskning och organisation

Varför känns vissa webbplatser intuitiva medan andra tvingar dig att leta efter grundläggande information? Svaret handlar ofta om informationsarkitekturen. Och kortsortering är ett av de bästa sätten att få till det rätt.

Denna UX-forskningsmetod visar hur verkliga användare naturligt grupperar och märker innehåll, vilket hjälper dig att skapa en navigering som faktiskt är meningsfull.

Men här är haken: utan ett solidt system på plats kan kortsortering snabbt bli kaotiskt – tänk dig klisterlappar överallt och insikter som går förlorade i översättningen. Det är där mallarna kommer till undsättning. En bra mall för kortsortering håller din session organiserad, dina resultat tydliga och dina nästa steg otvetydiga.

Nedan finns några av de bästa gratis mallarna för att hålla din UX-forskning på rätt spår och ditt team samordnat.

🧠 Kul fakta: Både psykologi och UX-forskning använder ”kortsortering” för att kategorisera deltagarinformation. Tekniken går tillbaka till 1940-talet, då den användes som en kognitiv psykologisk teknik.

Vad är mallsorteringsmallar?

Kortsorteringsmallar gör det enklare att organisera innehåll. De är färdiga ramverk som hjälper UX-team att snabbt förstå hur många användare naturligt grupperar information, oavsett om det gäller en webbplatsmeny, app-layout eller övergripande navigationsflöde.

Istället för att börja från scratch ger dessa mallar dig en tydlig struktur: digitala kort för innehåll, kategorirutor (förinställda eller tomma), steg-för-steg-instruktioner för deltagarna och utrymme för att dokumentera hur människor sorterar saker.

Kortsorteringsmallarna stöder tre typer av sorteringsmetoder inom UX-forskning:

Öppen sortering: Användarna skapar sina egna kategorier.

Sluten sortering: Användarna sorterar korten i angivna kategorier.

Hybridsortering: Kombinerar båda metoderna för djupare insikter.

👀 Visste du att? 70 % av målgruppen i generation Z förväntar sig att webbplatser ska fungera intuitivt och förutse deras preferenser.

Vad kännetecknar en bra mallsorteringsmall?

En bra mallsorteringsmall är ett snabbt och användarcentrerat sätt att samla in feedback, upptäcka mönster och skapa intuitiva digitala upplevelser som verkligen är meningsfulla för dina användare.

Här är vad du ska tänka på när du väljer en mall:

Enkel, överskådlig layout: Håller fokus på kortens innehåll och kategorinamn.

Redigerbara digitala kort: Låter dig anpassa objekt så att de passar ditt projekt

Stöd för öppen, sluten och hybridsortering: Ger flexibilitet att välja metod.

Enkel samverkan: Möjliggör fjärrdeltagande och feedback från teamet

Tydliga instruktioner: Hjälp deltagarna att navigera genom sessionen med självförtroende.

Exporterbara kortsorteringsresultat: Snabba upp analysen och lyft fram användarnas beteendemönster

Responsiv design: Fungerar smidigt på alla enheter för Fungerar smidigt på alla enheter för fjärranvändarundersökningar

Inbyggd analys eller taggning : Identifiera grupperingar, namngivningstrender och deltagarnas beteende.

Testning eller förhandsgranskning före sessionen: Låter dig kontrollera flödet, tydligheten och innehållsinställningarna innan du går live med deltagarna.

Spårning av deltagarnas framsteg: Visar var användarna kan fastna eller hoppa av under fjärrsessioner.

Flerspråkigt stöd: Passar olika deltagargrupper som talar olika språk.

Versionshistorik eller ändringsspårning: Loggar ändringar som gjorts av medarbetare för att upprätthålla forskningens integritet.

👀 Visste du att? Hybridkortsortering ger dig det bästa av två världar – bokstavligen. Det börjar med att låta användarna gruppera innehållet fritt (öppen sortering) och sedan kontrollera hur väl de stämmer överens med dina fördefinierade kategorier (sluten sortering). Denna kraftfulla kombination hjälper UX-team att upptäcka användarnas förväntningar och validera designbeslut, vilket leder till lättförståeliga innehållsstrukturer.

Mallar för kortsortering

Denna noggrant utvalda samling mallar från ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, gör dina kortsorteringssessioner mer organiserade, insiktsrika och användardrivna. Du kommer att kunna organisera innehåll snabbare, samarbeta smartare och designa med självförtroende – utan de vanliga installationsproblemen.

1. ClickUp-mall för kortsortering

Hämta gratis mall Börja designa din webbplats på några sekunder med ClickUp-mallen för kortsortering.

ClickUp-mallen för kortsortering är ditt hemliga vapen för att förvandla kaotiskt innehåll till en kristallklar struktur.

Glöm klisterlappar och spridda kalkylblad – den här mallen ger dig digitala kort, färdiga kategorier och ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att genomföra kortsorteringssessioner.

Oavsett om du vill ta reda på hur användarna grupperar information (öppen sortering) eller testa din webbplats struktur (sluten sortering) håller denna mall allt snyggt, visuellt och samarbetsvänligt.

De är perfekta för team som vill sluta gissa och börja designa utifrån användarinsikter.

Använd denna mall för att:

Anpassa digitala kort så att de speglar verkliga innehållsobjekt och lär dig hur användare kategoriserar information.

Skapa anpassade uppgiftsstatusar , till exempel Öppen och Klar, för att hålla koll på framstegen för varje sorteringskort.

Fånga deltagargrupperingar i ett tydligt, visuellt format.

Samarbeta med team i realtid, över olika platser, med ClickUp Docs.

Exportera sorteringsresultaten för snabbare analys och beslutsfattande.

🔑 Perfekt för: UX-forskare som genomför kortsorteringsstudier för att förbättra navigeringen på webbplatser eller i appar.

2. ClickUp-mall för webbplatskarta

Hämta gratis mall Konvertera Whiteboard-objekt till uppgifter på ett smidigt sätt med hjälp av ClickUp Sitemap Template.

Om användarna klickar i cirklar för att hitta grundläggande information har du ett problem med webbplatskartan. Med ClickUp Sitemap Template blir det enkelt att lösa grundläggande problem.

Denna mall erbjuder ett visuellt drag-and-drop-utrymme där du kan kartlägga din webbplats struktur – sidor, undersidor, specifika kategorier och allt däremellan. Det är det snabbaste sättet att planera intuitiv navigering och säkerställa att ditt innehåll flödar logiskt för användarna.

Oavsett om du lanserar en ny webbplats eller uppdaterar en befintlig hjälper den här mallen dig att visualisera hur varje sida hänger ihop, så att ditt team kan samarbeta från början.

Med den här mallen kan du:

Skissa upp primär och sekundär navigering utan ansträngning

Kartlägg relationer mellan sidor

Samarbeta med intressenter för att slutföra webbplatsens hierarki med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Upptäck luckor och överlappningar i innehållet innan utvecklingen påbörjas.

Dela en tydlig webbplatskarta med design- och utvecklingsteamen för smidig genomförande.

🔑 Perfekt för: UX-designers, produktchefer och webbteam som planerar intuitiva webbplatsstrukturer.

💡 Proffstips: Använd denna mall regelbundet för att granska din befintliga webbplatsstruktur. Webbplatser blir röriga med tiden, och genom att kartlägga ditt innehållsflöde varje kvartal kan du upprätthålla tydligheten.

3. ClickUp Design Brief Whiteboard-mall

Hämta gratis mall Använd ClickUp Design Brief Whiteboard Template för att planera framgångsrika projekt.

Ingenting kan sabotera ett kreativt projekt snabbare än en vag brief. När målen är otydliga och förväntningarna spridda är det bara en tidsfråga innan pingpong-revisionerna börjar. ClickUp Design Brief Whiteboard Template hjälper dig att klargöra saker och ting redan från dag ett.

Det är ditt visuella kommandocenter för att starta designprojekt med tydlighet och samarbete. Tänk på det som en digital whiteboard där du kan kartlägga mål, definiera din målgrupp, sätta upp tidsplaner och få alla på samma sida – bokstavligen.

Med allt samlat på ett ställe kan ditt team fokusera på att skapa, istället för att leta efter saknad information.

Använd denna mall för att:

Brainstorma, kartlägg mentala modeller och organisera informationsarkitekturen visuellt i realtid med ClickUp Whiteboards.

Fånga upp målgruppens personligheter, behov och utmaningar

Samordna intressenterna kring projektets vision och resultat

Organisera tidslinjer, uppgiftsägare och deadlines visuellt

🔑 Perfekt för: UX-team, designers och projektledare som vill ha smidigare projektstarter och färre *”Åh, det missade vi”-ögonblick.

4. ClickUp Content Matrix Whiteboard-mall

Hämta gratis mall Förbättra din innehållsmarknadsföringsstrategi med ClickUp Content Matrix Whiteboard Template.

Kaos i innehållet uppstår i det tysta. En dag har du några blogginlägg, och plötsligt jonglerar du med landningssidor, e-postkampanjer, inlägg på sociala medier och produkttexter – utan någon tydlig strategi.

ClickUp Content Matrix Whiteboard Template hjälper dig att skapa ordning i kaoset.

Med sin visuella rutnätslayout gör denna wireframe-mall det enkelt att organisera innehållstyper, anpassa dem till användarresor och anpassa dem till affärsmål. Det är inte bara ett kalkylblad – det är ett samarbetsutrymme där hela ditt team kan se hur innehållet kopplas samman mellan plattformar och kanaler.

Oavsett om du planerar en omgörning av webbplatsen eller planerar lanseringen av en ny produkt, säkerställer denna mall att varje del av innehållet är meningsfullt och samordnat.

Med den här mallen kan du:

Kategorisera innehåll efter typ, plattform och målgruppsstadium med hjälp av ClickUp Custom Fields.

Identifiera luckor i innehållet och eliminera redundanser

Prioritera ämnen utifrån strategisk betydelse

Samarbeta med design-, SEO- och marknadsföringsteam

Visualisera innehållsrelationer för att förbättra UX-flödet med hjälp av olika vyer i olika ClickUp-konfigurationer, med hjälp av anpassade vyer.

🔑 Perfekt för: Innehållsstrateger, UX-författare och marknadsföringsteam som bygger strukturerade, användarcentrerade innehållsekosystem.

📖 Läs också: De bästa verktygen för design thinking

5. ClickUp-mall för kundresekarta

Hämta gratis mall Kartlägg den ideala kundresan med ClickUp Customer Journey Map Template.

Varje produkt har en historia – men är din användare hjälten i den historien? ClickUps mall för kundresekarta hjälper dig att sätta dig in i dina användares situation och följa deras väg från nyfikna besökare till lojala kunder.

Det här är inte bara ett flödesschema. Det är en helhetsbild av hur kunderna upplever ditt varumärke – det positiva, det frustrerande och de ögonblick då du verkligen kan glänsa. Kartlägg viktiga interaktioner, fånga upp hur användarna känner sig i varje steg och identifiera exakt var förbättringar behövs.

Med detta visuella, kollaborativa verktyg kan hela ditt team utveckla empati och designa upplevelser som fungerar och känns bra.

Använd denna mall för att:

Kartlägg användarnas handlingar, tankar och känslor över olika kontaktpunkter och spåra viktiga faser i kortsorteringsstudien genom ClickUp Milestones

Visualisera hela resan, från upptäckt till konvertering.

Identifiera friktionspunkter och dolda avhoppningsmoment

Samordna teamen kring användarcentrerade förbättringar

Upptäck snabba vinster och långsiktiga UX-möjligheter

🔑 Perfekt för: UX-designers, produktchefer och marknadsförare som vill skapa smidigare och mer meningsfulla kundupplevelser .

💡 Proffstips: Denna mall kan hjälpa dig att kartlägga känslomässiga tillstånd under kundresan. Att förstå vad som frustrerar kunderna kan hjälpa dig att utforma lösningar som gör kunderna nöjda.

6. ClickUp-mall för användarflöde

Hämta gratis mall Erbjud kunderna en smidig navigationsupplevelse genom att planera den med ClickUp User Flow Template.

Förvirrade användare konverterar inte. De klickar bort. ClickUp User Flow Template hjälper dig att åtgärda detta genom att utforma smidiga, logiska och helt enkelt tillfredsställande resor.

Från första interaktion till slutlig åtgärd kan du se exakt hur användarna rör sig genom din app eller webbplats. Varje steg, varje val, varje ”Aha!”-ögonblick kartläggs visuellt, så att ditt team kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Oavsett om du utvecklar en ny funktion, utformar en onboarding-process eller effektiviserar kassan, hjälper denna mall dig att hålla dina idéer tydliga och dina användare i åtanke.

Använd denna mall för att:

Använd ClickUp Table View för att skapa ett visuellt, anpassat användarflödesdiagram med användaråtgärder, beslutspunkter och resultat.

Dra och släpp element för att skapa en tydlig, samarbetsinriktad användarresa med Whiteboards.

Förenkla komplexa processer till tydliga, intuitiva flöden

Upptäck hinder och optimera navigeringsvägarna

Samordna design-, produkt- och utvecklingsgrupper kring användarupplevelsen

Öka konverteringarna genom att utforma friktionsfria användarupplevelser.

🔑 Perfekt för: UX-designers, produktchefer och utvecklare som vill skapa smidiga, frustrationsfria upplevelser som användarna älskar.

7. ClickUp-mall för affinitetsdiagram

Hämta gratis mall Gruppera information i logiska kluster med hjälp av ClickUp Affinity Diagram Template.

Klisterlappar är fantastiska – tills de börjar ta över ditt skrivbord, dina väggar och ditt förstånd. ClickUp Affinity Diagram Template ger dig all den kreativa friheten som en brainstormingsession erbjuder utan papperskaoset.

Det är ditt perfekta verktyg för att organisera röriga idéer, gruppera forskningsresultat och upptäcka dolda mönster. Oavsett om du sammanställer användarfeedback, planerar funktioner eller samordnar teamets idéer, förvandlar denna visuella mall spridda tankar till strukturerad briljans.

Du kan enkelt dra, släppa och gruppera idéer, vilket gör det lättare att samarbeta, prioritera och gå från ”Vad håller vi egentligen på med?” till ”Här är planen. ”

Använd denna mall för affinitetsdiagram för att:

Samla in och organisera idéer, feedback och forskningsresultat.

Gruppera relaterade begrepp för att avslöja teman och samband.

Tagga teammedlemmar för input, förtydliganden eller godkännande på Whiteboards.

Omvandla insikter till genomförbara uppgifter med ClickUp Tasks.

Sammanfatta affinitetsdiagramsessionen, få snabba insikter och skissa upp handlingsplaner i ClickUp Docs kopplat till dina whiteboards.

🔑 Perfekt för: UX-forskare, produktteam och designers som behöver organisera komplexa idéer till tydliga, praktiska insikter.

📖 Läs också: Kreativa tekniker för effektiv idégenerering

8. ClickUp-mall för användarstudier

Hämta gratis mall Sortera, organisera och analysera användarfeedback enkelt med ClickUp-mallen för användarstudier.

Användarundersökningar är där magin sker. Men utan en plan kan den magin snabbt förvandlas till kaos. ClickUp-mallen för användarundersökningar håller allt organiserat, så att din forskning faktiskt fungerar för dig.

Det ger dig en central plats för att planera, hantera och spåra alla användarstudier du genomför. Från att sätta upp forskningsmål till att dokumentera deltagarnas insikter hjälper det ditt team att hålla sig samstämt och fokuserat på att leverera meningsfulla resultat.

Du behöver inte längre jaga efter detaljer eller uppfinna hjulet på nytt för varje studie. Allt du behöver finns på ett och samma ställe, i ett överskådligt och samarbetsvänligt utrymme.

Med den här mallen kan du:

Planera och hantera användarintervjuer, enkäter och användbarhetstester

Spåra deltagare, forskningsmål och metoder

Håll ordning på dina studier för framtida referens.

Använd ClickUp Brain för att automatisera och påskynda många av dessa uppgifter genom att skapa forskningsplaner, sammanfatta insikter och föreslå nästa steg baserat på dina kortsorteringsdata.

🔑 Perfekt för: UX-forskare, produktteam och designers som genomför användarstudier och omvandlar insikter till praktiska förbättringar.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

9. ClickUp-mall för webbdesign med Kanban-tavla

Hämta gratis mall Använd ClickUp-webbdesignmallen för att vara effektiv och organiserad.

Webbdesignprojekt har många rörliga delar – mockups, feedback, revideringar, utvecklingsöverlämningar och snäva deadlines. Att hålla reda på allt detta behöver inte kännas överväldigande. ClickUp Web Design Kanban Board Template ger dig ett enkelt, visuellt sätt att hantera varje fas i ditt designarbetsflöde utan kaos.

Med den här mallen kan du organisera uppgifter i enkla kolumner som "Att göra", "Pågående", "Granska" och "Klar". Hela teamet kan se vad som händer, vem som arbetar med vad och vad som är klart att gå vidare med.

Oavsett om du bygger en landningssida eller hanterar en fullskalig omdesign av en webbplats hjälper denna tavla dig att hålla fokus, prioritera uppgifter och leverera projekt snabbare, utan gissningar.

Använd denna mall för att:

Dela upp webbdesignprojekt i tydliga, spårbara steg

Skapa en visuell Kanban-tavla för att visualisera uppgiftsförloppet och justera prioriteringar i realtid.

Samarbeta smidigt med designers, utvecklare och kunder

Använd ClickUp Dependencies för att ställa in uppgiftsberoenden (t.ex. ”Designen kan inte påbörjas förrän innehållet är klart”) för att hålla arbetsflödet smidigt.

Ställ in uppgifter som ska upprepas för regelbundna webbplatskontroller, innehållsuppdateringar eller prestandagranskningar med hjälp av ClickUp Automations

🔑 Perfekt för: Webbdesigners, kreativa ledare och projektledare som driver smidiga arbetsflöden för webbdesign med tydlighet och snabbhet.

10. ClickUp-mall för användarprofil

Hämta gratis mall Få en djupare förståelse för din målgrupp med ClickUp User Persona Template.

Att designa för alla leder till upplevelser som inte tilltalar någon. ClickUp User Persona Template hjälper dig att fokusera på dina faktiska användare – deras behov, mål, frustrationer och vad som verkligen är viktigt för dem.

Denna mall är ditt teams enda källa till sanning för att skapa detaljerade, forskningsbaserade användarpersonligheter. Istället för spridda anteckningar och antaganden får du strukturerade profiler som tydligt styr dina beslut om design, innehåll och produkter.

Du kan dokumentera demografi, motivationer, utmaningar och användarberättelser, så att hela teamet är samstämt om vem de designar för. Det är enkelt, visuellt och samarbetsinriktat – så att alla, från designers till intressenter, kan fokusera på verkliga användarbehov.

Med starka personas på plats förblir dina projekt välgrundade, målinriktade och effektiva.

Använd denna mall för att:

Samla in specifika datapunkter (som åldersgrupp, användning av designprogramvara eller frustrationer) för varje persona för att hjälpa UX-team att segmentera användargrupper och skräddarsy digitala produktfunktioner efter deras behov.

Filtrera och jämför personas efter demografi eller beteenden (t.ex. efter kön, lista över personas) med hjälp av anpassade vyer.

Samla alla kvalitativa insikter på ClickUp Docs, så att designers, forskare och produktchefer enkelt kan referera till verkliga användares motivationer och problem.

Vägled UX-design, produktfunktioner och innehållsstrategi

Håll personerna uppdaterade i takt med att metoderna för användarundersökningar utvecklas.

🔑 Perfekt för: UX-designers, produktteam och marknadsförare som skapar användarcentrerade designer och strategier baserade på verkliga insikter om målgruppen.

11. Mall för projektplan för webbdesign från ClickUp

Hämta gratis mall Håll koll på varje del av din webbdesign med ClickUps mall för webbdesignprojekt.

Att lansera en webbplats handlar inte bara om bra design. Det är ett fullskaligt projekt med uppgifter, tidsplaner, innehåll, godkännanden och många rörliga delar. ClickUps mall för webbplatsprojekt håller ordning på allt så att ditt team kan fokusera på att leverera en fantastisk webbplats istället för att släcka bränder.

Denna mall ger en strukturerad plan för hantering av alla faser i webbplatsbyggandet, från initial planering till granskningar efter lansering. Du får en tydlig översikt över uppgifter, deadlines, beroenden och teamansvar, vilket gör det enkelt att hålla alla samordnade och på rätt spår.

Inga fler spridda kalkylblad eller ändlösa diskussioner. Med den här mallen kan du hantera ditt webbplatsprojekt som ett proffs och leverera i tid – utan panik i sista minuten.

Använd denna mall för att:

Dela upp webbplatsprojekt i hanterbara faser och uppgifter

Använd anpassade statusar som Ej påbörjad, Pågående, Försenad, Slutförd och Avbruten för att spåra var varje uppgift befinner sig i realtid.

Fastställ tydliga tidsplaner, milstolpar och beroenden och fördela ansvar med ClickUp Tasks.

Samla viktiga projektmått, såsom slutförda uppgifter, försenade ärenden och teamets arbetsbelastning, i visuella widgets med ClickUp Dashboards.

🔑 Perfekt för: Projektledare, webbteam och byråer som övervakar webbplatsbyggande, omdesign eller webbprojekt med flera intressenter.

Sortera med ClickUp för förbättrad UX

En bra användarupplevelse är inte magi, utan en metod. Kortsortering hjälper dig att knäcka koden till användarnas tänkande, så att ditt innehåll känns organiserat, enkelt och intuitivt.

Men du behöver inte uppfinna hjulet på nytt (eller blanda om post-it-lappar i all oändlighet) för att nå dit. Med dessa färdiga mallar för kortsortering kan du organisera information snabbare, samarbeta smartare och fatta datastödda designbeslut med självförtroende.

Från att kartlägga användarflöden till att finjustera webbplatskartor – ClickUps mallar hjälper dig att hålla din forskning skarp och dina projekt på rätt spår.

Är du redo att optimera din forskning och skapa användarvänliga designer? Registrera dig hos ClickUp för att få tillgång till gratis mallar för kortsortering och designa smartare, tillsammans.