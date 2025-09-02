De 11 bästa alternativen till TimeHero 2025

Klockan är 9 på morgonen och din att göra-lista känns redan överväldigande. Du har möten som överlappar varandra, deadlines som närmar sig och den där uppgiften som alltid skjuts upp till imorgon.

Om du har provat TimeHero har du förmodligen uppskattat dess schemaläggningsmetod. Men behöver du något som är lite mer innovativt, flexibelt och anpassningsbart?

I det här blogginlägget har vi sammanställt de bästa alternativen till TimeHero, som alla erbjuder intelligent automatisering av uppgifter, smart schemaläggning och tidshantering. 🕰️

Varför välja alternativ till TimeHero

När ett verktyg börjar vara mer i vägen än till hjälp är det ett tydligt tecken på att det är dags att överväga andra alternativ. Här är vad riktiga användare har sagt om TimeHeros brister. 📈

För rigid med automatisering: Schemaläggningsmotorn omordnar ofta uppgifter på ett sätt som inte stämmer överens med hur människor faktiskt vill arbeta.

Otillräcklig anpassningsbarhet: Användarna kan inte enkelt justera saker som kalendervyer eller projektlayouter för att anpassa dem till sitt arbetsflöde.

Saknar några viktiga integrationer: Flera användare nämner avsaknaden av tvåvägssynkronisering med Google Kalender och iCalendar.

Inkonsekventa aviseringar: Påminnelser kommer inte alltid i rätt tid, vilket kan störa de dagliga prioriteringarna.

Brant inlärningskurva: Även om det ser snyggt ut kan det kännas klumpigt eller förvirrande att fördjupa sig i de avancerade verktygen.

🧠 Rolig fakta: Innan kalendrar var något man klickade på i sin telefon, använde människor i förhistoriska Skottland redan månen för att mäta tiden. Omkring 8 000 f.Kr. grävde de 12 gropar i marken vid Warren Field, i linje med månfaserna, och skapade därmed världens äldsta kända kalender.

TimeHero-alternativ i korthet

Här är en tabell som hjälper dig att välja bland de bästa alternativen till TimeHero. 📊

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp • AI-driven kalender och kalendervy • Brain + Autopilot Agents för smart schemaläggning • Arbetsbelastningsvy för kapacitetsplanering • Automatiseringar, återkommande uppgifter och AI Notetaker Bäst för alla team (individer → företag) som behöver intelligent uppgiftsplanering, schemaläggning och samarbete. Gratis plan tillgänglig; Enterprise: Anpassad prissättning Motion • AI-automatisk schemaläggning och omfördelning i realtid • Djupgående tidsblockering • Dagliga planeringsmejl • Synkronisering med Google/Outlook Bäst för användare som vill ha dynamisk AI-schemaläggning som anpassar sig direkt till förändringar. Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 49 $/användare/månad; Enterprise: Anpassade priser Todoist • Skapande av uppgifter med naturligt språk • Karmasystem för produktivitetsgamifiering • Prioritetsnivåer och framstegsspårning • Synkronisering mellan flera plattformar Bäst för privatpersoner och frilansare som vill ha enkel personlig uppgiftsuppföljning. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/användare/månad. Återta • Smarta möten med buffertid • Habit Scheduler för rutiner • Automatisk omplanering • Integration med Google och Outlook Bäst för yrkesverksamma som behöver smart kalenderhantering och fokusskydd. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 10 $/användare/månad; Företag: Anpassade priser TickTick • Vanespårning + uppgifter • Inbyggd Pomodoro-timer • Flera vyer (lista, Kanban, kalender) • Konvertering av röstmemo till uppgift Bäst för personer som balanserar uppgifter och vanor i ett enda verktyg Gratis plan tillgänglig; Betald årsplan för 35,99 $/år Taskade • Visuella arbetsflöden med tankekartor och Kanban • Inbyggd videochatt och kommentarer • AI-arbetsflödesgenerator och AI-agenter • Obegränsat antal deluppgifter och kapslade listor Bäst för distansarbetande team som behöver visuell kartläggning av uppgifter/idéer med samarbete. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 20 $/månad; Enterprise: Anpassade priser Trello • Kanban-tavlor och kortbaserade arbetsflöden • Butler-automatisering • Power-Ups för tillägg • Integrationer (Slack, Drive, Jira) Bäst för team som hanterar enkla, visuella arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 6 $/användare/månad; Enterprise: Anpassade priser Things3 • Schemaläggning med naturligt språk • Magic Plus-knapp för snabb registrering • Loggbok och struktureringsverktyg • Sömlös synkronisering med Apples ekosystem Bäst för Apple-användare (privatpersoner, frilansare, yrkesverksamma) som behöver distraktionsfri uppgiftshantering. Ingen gratisplan; engångsköp per enhet Wrike • Detaljerade behörigheter och arbetsflöden för efterlevnad • Resursallokering och arbetsbelastningshantering • Anpassningsbara instrumentpaneler • AI-assisterad tidrapportering Bäst för företag och komplexa organisationer som behöver projektkontroll och efterlevnad. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 10 $/användare/månad; Företag: Anpassade priser Sunsama • Daglig guidad planeringsrutin • Hämta uppgifter från flera verktyg • Kalender + uppgiftsintegration • Tidrapportering för insikter Bäst för kunskapsarbetare som söker medveten daglig planering och fokus. Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 16 $/månad. Akiflow • Kommandocentral med tangentbordet i fokus • Tidsblockering från uppgifter • Universell inkorg och smarta aviseringar • Djup integration mellan olika verktyg Bäst för produktivitetsanvändare som föredrar tidsblockering och enhetlig uppgiftshantering. Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 19 $/månad.

🔍 Visste du att? Marknaden för kalenderappar förväntas nå 16,37 miljarder dollar år 2030, med en årlig tillväxttakt på 10,4 % under prognosperioden.

De 11 bästa alternativen till Timehero

TimeHero är ett självklart val för automatisering av uppgiftsscheman och tidsblockering i kalendrar. Det hjälper individer att planera sina dagar utifrån det faktiska arbetet. Men det räcker ofta inte för team som behöver djupare kontroll över uppgifter, starkare automatisering och inbyggt AI-stöd.

Oavsett om du behöver ett mer visuellt verktyg, är bättre på att hantera återkommande uppgifter eller bara är mindre strikt med din schemaläggning, har denna lista något för dig. 🎯

1. ClickUp (Bäst för uppgiftsplanering med integrerad tidshantering och automatisering)

Få ClickUps AI-drivna kalender gratis Skapa och anpassa din dagliga schemaläggning efter dina prioriteringar, åtaganden och preferenser med hjälp av ClickUp Calendar.

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det innehåller funktioner som ger extra insyn, teamsamarbete och AI-stödda beslut i dina dagliga arbetsflöden.

Planera med ClickUp Calendar

När du planerar din dag för maximal effektivitet, börja med ClickUp-kalendern. Den skapar ditt dagliga schema baserat på realtidsinformation, inklusive uppgiftsdeadlines, möten, arbetsbelastning och teamets tillgänglighet.

Låt oss säga att du planerar en produktmarknadsföringskampanj i tre regioner. Du behöver tid för att granska kampanjens utformning, dagliga avstämningar med regionala chefer och samordning av feedback. AI-kalendern blockerar automatiskt dessa tidsluckor baserat på förinställda prioriteringar och justerar dina uppgifter om något ändras.

Varje möte synkroniseras direkt till och från din Google Kalender, och du får dessutom stöd för alla större verktyg för online-möten som Google Meet, Zoom eller Teams. Varför är detta viktigt? Det gör att du kan delta i dessa möten direkt från din ClickUp-arbetsyta, istället för att behöva växla mellan flera flikar.

💡 Proffstips: Vill du automatiskt spara anteckningar under ett kickoff-möte med en kund? Aktivera ClickUp AI Notetaker i din kalender. Den ansluter sig själv till godkända möten, transkriberar och spelar in diskussionen, extraherar åtgärdspunkter och skapar automatiskt länkade uppgifter, vilket eliminerar behovet av att skriva om eller spåra något manuellt.

Optimera med ClickUp Brain och ClickUp Autopilot Agents

Strukturera veckovisa arbetsmönster med hjälp av ClickUp Brains smarta AI-planering.

Lägg nu till ClickUp Brain för att optimera din schemaläggning. Denna AI-assistent gissar inte vad som är viktigt, utan studerar hur du arbetar för att säkerställa att dess rekommendationer fungerar för dig och inte mot dig.

Anta att dina dagar består av fokuserat designarbete på förmiddagarna, telefonsamtal på eftermiddagarna och djupgående granskningssessioner två gånger i veckan. ClickUp Brain använder dessa mönster, uppgifters varaktighet och aktuella deadlines för att strukturera din vecka.

ClickUp Autopilot Agents tar det sedan ett steg längre. Istället för att du ständigt måste omorganisera uppgifter när projekt förändras kan du skapa anpassade Autopilot Agents som automatiskt justerar prioriteringar, omfördelar ägare och till och med omplanerar deadlines för dina viktigaste uppgifter.

Om till exempel ett kundmöte flyttas kommer din agent att sprida förändringen till beroende uppgifter, frigöra fokusblock och omplanera leveranser – utan att du behöver lyfta ett finger.

Utför med ClickUp Tasks

Dela upp projekt i genomförbara delar med hjälp av ClickUp Tasks.

Du har planerat din dag och det är dags att börja få saker gjorda. Vänd dig till ClickUp Tasks, där alla uppgiftsuppdrag finns. Varje uppgift stöder tidsuppskattningar och tidrapportering, anpassade fält, deluppgifter, beroenden och trådade kommentarer för extra kontext.

Om du till exempel koordinerar lanseringen av en ny webbplats kan du skapa uppgifter för UX-design, kopiera utkast, överlämna utveckling, kvalitetssäkring och slutlig lansering, och märka var och en med ägare, deadlines och prioriteringar.

Visualisera tidslinjer med ClickUp-kalendervyn

Justera uppgifters tidslinjer och balansera arbetsbelastningen med ClickUp-kalendervyn.

Allt synkroniseras visuellt i ClickUp Calendar View, där du kan flytta uppgifts- och projekt tidslinjer och upptäcka hinder med ett ögonkast. Du kan se dina uppgifter per dag, 4-dagarsblock, vecka eller månad. Att omplanera och uppdatera förfallodatum är lika enkelt som att dra och släppa uppgifts tidslinjer.

Du kan färgkoda uppgifter efter ansvarig eller prioritet, visa anpassade fält, filtrera uppgifter efter status och till och med inkludera återkommande uppgifter eller nationella helgdagar för att planera projekt bättre.

💡 Proffstips: Medan kalendervyn hjälper dig att visualisera och planera uppgifters tidslinjer, är arbetsbelastningsvyn i ClickUp idealisk för att planera ditt teams kapacitet. Anta att din designer har tre deadlines att uppfylla under samma vecka. Arbetsbelastningsvyn markerar omedelbart denna överbelastning, så att du kan omfördela arbetet innan det uppstår förseningar.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera uppdateringar av uppgifter: Utför åtgärder som att tilldela ägare, ändra status och flytta deadlines utan manuellt arbete med Utför åtgärder som att tilldela ägare, ändra status och flytta deadlines utan manuellt arbete med ClickUp Automations.

Få smarta uppgiftsförslag: Låt ClickUp Brain rekommendera de bästa tidpunkterna för att arbeta med specifika uppgifter baserat på arbetsinsats, prioritet och tillgänglighet.

Ställ in återkommande uppgifter: Håll regelbundna arbetsuppgifter som veckovisa synkroniseringar, månadsrapporter eller kvartalsöversikter på rätt spår utan att behöva ställa in dem om varje gång.

Visualisera teamets arbetsbelastning: Se vem som har full kapacitet och vem som kan ta på sig mer genom att visa uppgiftsfördelningen med Se vem som har full kapacitet och vem som kan ta på sig mer genom att visa uppgiftsfördelningen med ClickUp Workload View.

Skriv snabbare med hjälp av AI: Be ClickUp Brain att utarbeta uppgiftsbeskrivningar, e-postsvar, projektbeskrivningar eller uppföljningsanteckningar direkt i ditt arbetsområde.

Planera din dag med röstkommandon: Använd : Använd Talk to Text ClickUp Brain MAX , din AI-superapp för datorer, för att diktera dina planer för dagen, schemalägga möten och till och med utföra arbete med hjälp av röstkommandon.

Begränsningar med ClickUp

Tillfällig fördröjning eller långsammare prestanda i stora arbetsytor

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här beskrev en Reddit-användare sin upplevelse:

ClickUp är definitivt värt det! Jag menar, förutom att det är ett PM-verktyg, har det så många användningsområden. Min absoluta favorit är dock kalendervyn. Inget slår att kunna se alla mina arbetsuppgifter och åtaganden på ett och samma ställe. Så mina arbetsuppgifter? Check. Den där kaffedejten? Check. Mammans födelsedag? Också klart! Det finns dock en sak som slår det. ClickUp Brain. Jag kan bara fråga när jag är ledig för att boka ett möte eller om mina teammedlemmar kan ta på sig mer arbete, och allt finns där! Helt fantastiskt.

ClickUp är definitivt värt det! Jag menar, förutom att det är ett PM-verktyg, har det så många användningsområden. Min absoluta favorit är dock kalendervyn. Inget slår att kunna se alla mina arbetsuppgifter och åtaganden på ett och samma ställe. Så mina arbetsuppgifter? Check. Den där kaffedejten? Check. Mammans födelsedag? Också klart! Det finns dock en sak som slår det. ClickUp Brain. Jag kan bara fråga när jag är ledig för att boka ett möte eller om mina teammedlemmar kan ta på sig mer arbete, och allt finns där! Helt fantastiskt.

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om balansen mellan arbete och privatliv visade att 46 % av arbetstagarna arbetar 40–60 timmar per vecka, medan hela 17 % arbetar mer än 80 timmar! Men det slutar inte där – 31 % har svårt att konsekvent avsätta tid för sig själva. Det är ett perfekt recept för utbrändhet. 😰 Men vet du vad? Balans på jobbet börjar med överskådlighet! ClickUps inbyggda funktioner som Workload View och Time Tracking gör det enkelt att visualisera arbetsbelastningen, fördela uppgifter rättvist och spåra faktiska arbetstimmar – så att du alltid vet hur du kan optimera arbetet och när. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

2. Motion (bäst för AI-driven schemaläggning och automatisering av uppgifter)

via Motion

Känner du dig överväldigad när du försöker planera din arbetsdag? Motion tar itu med detta problem direkt. Denna AI-drivna plattform eliminerar gissningar när det gäller att prioritera uppgifter och schemalägger dem automatiskt baserat på deadlines, uppskattad tid och dina arbetstider.

När oväntade möten dyker upp eller deadlines ändras anpassar sig verktyget för uppgiftsschemaläggning direkt, vilket eliminerar tråkig manuell omplanering. Det lär sig av dina arbetsmönster för att föreslå optimala tider för djup koncentration och effektiviserar samarbetet genom enkel uppgiftsfördelning och uppföljning av framsteg.

Motion bästa funktioner

Skapa ett obegränsat antal projekt och organisera uppgifter i anpassade arbetsytor för olika kunder eller initiativ.

Blockera tid automatiskt för koncentrerat arbete baserat på uppgiftens prioritet och hur nära deadline är.

Integrera smidigt med Google Kalender, Outlook och olika verktyg för ett centraliserat system.

Få dagliga planeringsmejl med personliga uppgiftsrekommendationer baserade på dina pågående projekt och kommande deadlines.

Rörelsebegränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med mer etablerade verktyg

Mobilappens funktionalitet ligger efter jämfört med webbversionen.

Motion-prissättning

Pro AI: 49 $/månad per användare

Business AI: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Motion-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (115+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (75+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Direkt från en G2-recension:

Jag älskar AI-tidsfyllningarna. Om jag behöver avboka ett möte eller har lite ledig tid fyller det min tid med projekt/uppgifter som behöver göras... De enda nackdelarna är att allt måste ställas in i projekt och mallar för att kunna användas. Att automatisera uppgifter och steg är enkelt, men det är inte så komplext som jag skulle vilja när det gäller att skriva variabler för namn eller automatiskt starta projekt utanför företaget snarare än på privat nivå.

Jag älskar AI-tidsfyllningarna. Om jag behöver avboka ett möte eller har lite ledig tid fyller det min tid med projekt/uppgifter som behöver göras... De enda nackdelarna är att allt måste ställas in i projekt och mallar för att kunna användas. Att automatisera uppgifter och steg är enkelt, men det är inte så komplext som jag skulle vilja när det gäller att skriva variabler för namn eller automatiskt starta projekt utanför företaget snarare än på privat nivå.

3. Todoist (bäst för effektiv organisation av personliga uppgifter)

via Todoist

Todoist har en perfekt balans mellan enkelhet och robusthet. Det rena gränssnittet gör det enkelt att registrera uppgifter, medan dess AI-funktioner omvandlar naturliga språkfraser som "Skicka rapporten varje måndag kl. 9" till schemalagda uppgifter.

"Karma-systemet" tillför en vänskaplig konkurrens till arbetsplatsen genom att dela ut poäng för slutförda uppgifter och göra produktiviteten till ett spel. Många användare börjar med denna dagliga planeringsapp för personliga uppgifter, men upptäcker snart att de också använder den för komplexa arbetsprojekt.

Todoists bästa funktioner

Organisera projekt med sektioner, deluppgifter och färgkodade prioritetsnivåer för visuell hierarkisk tydlighet.

Spåra produktivitetstrender genom visuella framstegsrapporter, inklusive dagliga och veckovisa prestationer.

Få smidig åtkomst till uppgifter på alla enheter och plattformar med synkronisering i realtid.

Todoists begränsningar

Begränsad rapportering och analys jämfört med andra projektledningsverktyg

Saknar tidsregistreringsfunktioner utan tredjepartsintegrationer och inbyggd Gantt-diagramfunktion.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

En G2-recension uttrycker det så här:

Jag har använt Todoist sedan 2016. Hittills har jag slutfört 57 500 uppgifter. Under de senaste åren har jag sett stora framsteg i utvecklingen av detta program. Jag tycker att det är ett lättanvänt program med många praktiska verktyg och alternativ. Jag kan inte föreställa mig mitt liv utan ett verktyg som Todoist. Varken i mitt yrkesliv eller privatliv. Om man vill organisera hundratals dagliga uppgifter är Todoist det bästa valet! Jag använder det varje dag.

Jag har använt Todoist sedan 2016. Hittills har jag slutfört 57 500 uppgifter. Under de senaste åren har jag sett stora framsteg i utvecklingen av detta program. Jag tycker att det är ett lättanvänt program med många praktiska verktyg och alternativ. Jag kan inte föreställa mig mitt liv utan ett verktyg som Todoist. Varken i mitt yrkesliv eller privatliv. Om man vill organisera hundratals dagliga uppgifter är Todoist det bästa valet! Jag använder det varje dag.

💡 Proffstips: När allt känns brådskande lönar det sig att ha ett prioriteringssystem som du kan lita på. Använd Eisenhower-matrisen för att sortera vad som verkligen är brådskande och viktigt – och vad som kan vänta, delegeras eller helt och hållet släppas.

4. Reclaim (bäst för intelligent kalenderhantering)

via Reclaim

Reclaim AI är en intelligent kalenderassistent som aktivt gör det tunga arbetet åt dig, inklusive schemaläggning av uppgifter, vanor och pauser mellan möten. Den anpassar sig efter oväntade schemaändringar och håller dina prioriteringar intakta även när planerna ändras.

Möteshanteringsprogrammet ansluter till verktyg som du förmodligen redan använder, som Google Kalender och Outlook, och det arbetar i bakgrunden för att få allt att passa in utan att överbelasta din dag. Har ett möte dykt upp i sista minuten? Verktyget justerar ditt schema omedelbart. Har du hamnat efter med en uppgift? Det omplanerar den åt dig. Och ja, det bygger in buffertid och rasttid också.

Återfå de bästa funktionerna

Låt det schemalägga möten med buffertider baserat på tillgänglighet, preferenser, potentiella konflikter och till och med tidszoner med Smart Meetings.

Tilldela tid för repetitiva uppgifter och rutiner med Habit Scheduler.

Spåra tidsfördelningen mellan olika projekt och personliga prioriteringar och få insikt i hur du använder din tid.

Återta begränsningar

Begränsade funktioner för uppgiftshantering jämfört med dedikerade uppgiftshanterare

Saknar omfattande funktioner för teamsamarbete

Återta prissättningen

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning (faktureras årligen)

Återta betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Reclaim?

En G2-recensent delade med sig av följande feedback:

Jag gillar att mina interna teammöten kan bli flexibla så att jag kan erbjuda mer tillgänglighet när jag har viktiga möten med kunder eller potentiella kunder. Det var väldigt enkelt att implementera med teamet, och jag älskade att integrera det i min arbetsdag.

Jag gillar att mina interna teammöten kan bli flexibla så att jag kan erbjuda mer tillgänglighet när jag har viktiga möten med kunder eller potentiella kunder. Det var väldigt enkelt att implementera med teamet, och jag älskade att integrera det i min arbetsdag.

5. TickTick (Bäst för vanespårning med uppgiftshantering)

via TickTick

Vill du ta itu med dina uppgifter och samtidigt skapa bättre vanor? TickTick kombinerar dessa två på ett briljant sätt. Till skillnad från specialiserade uppgiftshanterare hjälper det dig att utveckla konsekventa rutiner och övervaka dagliga vanor tillsammans med regelbundna uppgifter.

Den inbyggda Pomodoro-timern uppmuntrar till fokuserade arbetspass följt av återhämtande pauser. Uppgifterna blir levande med omfattande formateringsalternativ, bifogade filer och röstmemon. Många användare byter från andra appar specifikt för TickTicks naturliga språkbearbetning som omvandlar enkla meningar till schemalagda uppgifter med påminnelser och förfallodatum.

TickTicks bästa funktioner

Spåra vanor tillsammans med uppgifter med inbyggd statistik och streaks som visualiserar din konsekvens.

Visa uppgifter i flera format, inklusive list-, Kanban- och kalendervyer, anpassade efter din arbetsstil.

Skapa röstmemon som automatiskt konverteras till textbaserade uppgifter, perfekt för att fånga upp idéer när du är på språng.

Begränsningar för TickTick

Premiumfunktionerna är låsta bakom en betald prenumeration.

Kalendervyn är mindre robust än dedikerade kalenderappar.

Priser för TickTick

Årsabonnemang: 35,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TickTick?

Enligt en recensent på Capterra:

Det är superenkelt att kopiera uppgiftslistor från e-post. Alla rader separeras automatiskt till separata uppgifter. Pomodoro-timern är också mycket användbar. Naturligtvis finns det också en kalendervy. Vissa genvägar är lite svåra att använda med tangentbordet, till exempel symbolen ~. Naturlig språkbehandling är inte lika bra som i Todoist, men det räcker gott och väl.

Det är superenkelt att kopiera uppgiftslistor från e-post. Alla rader separeras automatiskt till separata uppgifter. Pomodoro-timern är också mycket användbar. Naturligtvis finns det också en kalendervy. Vissa genvägar är lite svåra att använda med tangentbordet, till exempel symbolen ~. Naturlig språkbehandling är inte lika bra som i Todoist, men det räcker gott och väl.

🤝 Vänlig påminnelse: Vill du få mer gjort utan att känna dig utbränd? Börja med att schemalägga dina viktigaste uppgifter när du är som mest produktiv – oavsett om det är tidigt på morgonen, sent på eftermiddagen eller i nattens tystnad. Det är som att utnyttja din hjärnas bästa tid på bästa sätt.

6. Taskade (bäst för visuellt teamsamarbete)

via Taska de

Taskade kombinerar uppgiftshantering med realtidskommunikation i teamet i ett visuellt tilltalande paket. Det betonar visuell organisation genom tankekartor, organisationsscheman och Kanban-tavlor. Dessutom eliminerar de inbyggda funktionerna för videochatt och kommentarer behovet av att hoppa mellan flera appar för teamdiskussioner.

Verktyget erbjuder även AI-driven uppgiftsgenerering och projektplanering, vilket innebär att du kan beskriva ett mål och låta Taskade bygga den struktur som behövs för att uppnå det. Lägg till det gemensamma redigering i realtid, automatisk synkronisering mellan enheter och smart spårning av förfallodatum, så har du en enhetlig arbetsyta för planering, kommunikation och utförande av arbete.

Taskades bästa funktioner

Skapa återanvändbara schemamallar för återkommande projekt eller processer och spara betydande tid på inställningar.

Organisera arbetet hierarkiskt med obegränsade deluppgifter och kapslade listor för att tydliggöra uppgiftsberoenden.

Skapa strukturerade att göra-listor och arbetsflöden automatiskt från övergripande projektbeskrivningar med hjälp av AI Workflow Generator och AI-mallar.

Använd AI-agenter som förstår sammanhanget, lär sig av dina dokument och projekt och hanterar uppgifter på egen hand.

Begränsningar för Taskade

Tillfälliga prestandaproblem med omfattande projekt

Mindre robusta rapporteringsfunktioner än företagsverktyg

Taskades priser

Gratis

Pro: 20 $/månad

Team: 100 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Taskade?

En nöjd G2-användare hade följande att säga:

Taskade har förvandlats från ett grundläggande projektledningsverktyg till ett kraftfullt AI-automatiseringsverktyg som låter dig bygga flera AI-agenter som kan arbeta självständigt i team. Du kan också skapa arbetsflöden som inkluderar alternativ som att transkribera innehåll utan att använda externa verktyg. Eftersom Taskade är molnbaserat är implementeringen enkel. Kundsupport finns tillgänglig direkt eller via regelbundna livestreams. Integration med andra verktyg är relativt enkel, även om det inte används så mycket i vår situation.

Taskade har förvandlats från ett grundläggande projektledningsverktyg till ett kraftfullt AI-automatiseringsverktyg som låter dig bygga flera AI-agenter som kan arbeta självständigt i team. Du kan också skapa arbetsflöden som inkluderar alternativ som att transkribera innehåll utan att använda externa verktyg. Eftersom Taskade är molnbaserat är implementeringen enkel. Kundsupport finns tillgänglig direkt eller via regelbundna livestreams. Integration med andra verktyg är relativt enkel, även om det inte används så mycket i vår situation.

🤝 Vänlig påminnelse: Låt inte arbetet ta över dina kvällar eller helger. Sätt tydliga gränser för när du är "på" och när du är ledig. Din kalender bör också spegla din personliga tid, inte bara möten och deadlines. 26 % av arbetstagarna i en ClickUp-undersökning säger att det bästa sättet att koppla bort från arbetet är att ägna sig åt hobbyer!

7. Trello (bäst för intuitiv Kanban-projektledning)

via Atlassian

Trello gör visuell uppgiftshantering tillgänglig för alla. Detta tavelbaserade verktyg representerar arbete som kort som flyttas genom anpassningsbara kolumner som representerar olika stadier av slutförande. Dess enkelhet döljer kraftfulla funktioner som automatiseringsregler, anpassningsbara fält och kalendervyer.

Du kan också integrera plattformen med verktyg som Slack, Google Drive och Jira för att hålla dina arbetsflöden sammankopplade. För team erbjuder Trello delade tavlor, spårning av förfallodatum och @mentions för smidig samverkan. Dessutom anpassar det sig till olika användningsfall, såsom spårning av innehållskalendrar, sprintar för mjukvaruutveckling, bröllopsplanering och mycket mer.

Trellos bästa funktioner

Anpassa tavlor med färgglada etiketter, förfallodatum, checklistor och bilagor för skannbar information.

Automatisera anpassade repetitiva åtgärder med Butler, Trellos inbyggda automatiseringsverktyg.

Utöka funktionaliteten med Power-Ups för att lägga till tidrapportering, kalendervyer och anpassade fält till ditt arbetsflöde.

Trellos begränsningar

I den grundläggande gratispaketet är Power-Ups begränsade till en per tavla.

Saknar inbyggda funktioner för tidrapportering

Trellos priser

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 670 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 430+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En recensent på Capterra delade med sig av följande feedback:

Trello är förmodligen det enklaste att lära sig och använda av alla projektledningsprogram som vanligtvis finns i företag... Jag gillar inte att alla måste ha samma plan. Jag använder Trello i olika organisationer och jag gillar att ha ett premiummedlemskap, men vissa av de team jag arbetar med har inte betalda prenumerationer...

Trello är förmodligen det enklaste att lära sig och använda av alla projektledningsprogram som vanligtvis finns i företag... Jag gillar inte att alla måste ha samma plan. Jag använder Trello i olika organisationer och jag gillar att ha ett premiummedlemskap, men vissa av de team jag arbetar med har inte betalda prenumerationer...

🤝 Vänlig påminnelse: Möten som följer tätt efter varandra är inget att vara stolt över. Lägg in 10–15 minuters pauser mellan mötena så att du kan sträcka på dig, reflektera eller bara andas. Ditt framtida jag kommer att tacka dig.

8. Things3 (Bäst för uppgiftshantering på Apple-enheter)

via Things3

Things 3 gör uppgiftshanteringen tydlig, enkel och uppfriskande fokuserad. Med funktioner som schemaläggning med naturligt språk, projektdeadlines och en loggbok för att spåra slutförda uppgifter är den utformad för att hjälpa dig att hålla ordning utan att överväldiga dig.

Om du är djupt inne i Apples ekosystem kommer du att uppskatta hur smidigt det synkroniseras mellan dina enheter. Quick Find gör det enkelt att snabbt hoppa till vad som helst, och med Magic Plus-knappen kan du lägga till uppgifter precis där du behöver dem. Du får smarta struktureringsverktyg som sektionsrubriker och en "This Evening"-planerare för lätt tidsblockering, allt förpackat i ett minimalistiskt gränssnitt.

Things3 bästa funktioner

Registrera uppgifter direkt med kortkommandon eller Magic Plus-knappen för smidig inmatning.

Tagga uppgifter med anpassningsbara etiketter för att filtrera efter sammanhang, prioritet eller arbetsflödesstadium.

Schemalägg deadlines och påminnelser med hjälp av naturlig språkbehandling för intuitiv planering.

Sök globalt efter nyckelord för att omedelbart hitta uppgifter, projekt eller anteckningar.

Begränsningar med Things3

Användare måste betala för varje enhet de vill köra programmet på.

Du kan inte dela dina listor och uppgifter med andra personer, och du kan inte heller bifoga filer till uppgifter.

Priser för Things3

Anpassad prissättning

Things3 betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Things3?

Enligt en G2-recensent:

Minimalistisk design och tydligt integrerad med många användbara verktyg. Det gör mig mer produktiv än någonsin... Det stöds inte av en plattform som Make. Det skulle vara fantastiskt om jag kunde skapa ett fantastiskt produktivt arbetsflöde.

Minimalistisk design och tydligt integrerad med många användbara verktyg. Det gör mig mer produktiv än någonsin... Det stöds inte av en plattform som Make. Det skulle vara fantastiskt om jag kunde skapa ett fantastiskt produktivt arbetsflöde.

🔍 Visste du att? De gamla egyptierna skapade en smart kalender. De skapade en solkalender med 365 dagar och 12 månader om 30 dagar och lade till fem extra "epagomenala" dagar i slutet av året. Denna innovation hjälpte dem att anpassa sin kalender till Nilens årliga översvämningar, vilket var avgörande för jordbruket.

9. Wrike (bäst för projektplanering på företagsnivå)

via Wrike

Wrike erbjuder robusta projektledningsfunktioner som är utformade för att möta företagens behov. Det hanterar sofistikerad resursallokering, beroenden och samarbete mellan team.

Plattformens anpassningsbara instrumentpaneler omvandlar komplexa data till användbara insikter för driftschefer. Många företagsteam väljer Wrike specifikt för dess detaljerade behörighetskontroller och godkännandeprocesser. Wrike utmärker sig när det gäller att hantera projekt med krav på regelefterlevnad eller komplexa beroenden mellan team.

Wrikes bästa funktioner

Skapa detaljerade rapporter om projektstatus, resursanvändning och teamets prestanda för att identifiera flaskhalsar.

Hantera arbetsbelastningen visuellt med verktyg för resursallokering som förhindrar utbrändhet i teamet och säkerställer en balanserad uppgiftsfördelning.

Automatisera tidrapporteringen och låt användarna logga timmar som spenderats på uppgifter utan manuell inmatning genom AI-förslag.

Wrike-begränsningar

Tidrapportering är endast tillgängligt för betalda abonnemang.

Det har inte omfattande prioriteringsfunktioner.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (3 760+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 785+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

Direkt från en recension på Capterra:

Jag gillar hur Wrike bidrar till ökad transparens och samarbete inom hela vår organisation. I ett projekt kopieras/dupliceras data inom fälten endast inom samma uppgifts-/projektnivå. Det enda sättet att kopiera data från den översta uppgiftsnivån till underordnade uppgifter är att antingen betala för att aktivera integrationer och betala för att deras lösningsingenjörer ska skriva kod för att skapa en ”Wrike till Wrike-integration” eller att manuellt överföra data till de underordnade uppgifterna.

Jag gillar hur Wrike bidrar till ökad transparens och samarbete inom hela vår organisation. I ett projekt kopieras/dupliceras data inom fälten endast inom samma uppgifts-/projektnivå. Det enda sättet att kopiera data från den översta uppgiftsnivån till underordnade uppgifter är att antingen betala för att aktivera integrationer och betala för att deras lösningsingenjörer ska skriva kod för att skapa en ”Wrike till Wrike-integration” eller att manuellt överföra data till underordnade uppgifter.

10. Sunsama (Bäst för medveten daglig planering)

via Sunsama

Drömmer du om en lugnare och mer medveten arbetsdag? Sunsama hjälper dig att uppnå just det. Detta genomtänkta produktivitetsverktyg kombinerar uppgiftshantering med dagliga planeringsritualer som uppmuntrar medvetenhet om arbetet. Det ber dig att välja uppgifter för din dag, medvetet med hänsyn till kognitiva begränsningar.

Du får dagliga reflektionsfrågor som hjälper dig att utveckla bättre planeringsvanor över tid. Dessutom visar kalenderintegrationen hur din uppgiftslista översätts till tidsåtaganden, vilket förhindrar överbelastning och stress.

Sunsamas bästa funktioner

Planera varje dag med ett guidat ritual som hjälper dig att prioritera uppgifter utifrån deras betydelse.

Samla uppgifter från flera källor, inklusive e-post, Asana, Trello och GitHub, i en enda samlad dagsplan.

Spåra tiden som läggs på olika projekt och kategorier för att identifiera mönster och förbättra framtida tidsberäkningar.

Sunsamas begränsningar

Högre pris jämfört med andra uppgiftshanterare

Det är främst utformat för individuell användning snarare än för team eller småföretag.

Sunsama-priser

Månadsabonnemang: 20 $/månad

Årsabonnemang: 16 $/månad (faktureras årligen)

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

En recensent på Capterra delade med sig av följande feedback:

Sunsama behöver förbättra sina samarbetsmiljöer i realtid. Vårt team använder Sunsama för att hantera möten – särskilt våra scrummöten två gånger i veckan som vanligtvis har långa dagordningar. Mötesidan laddas om regelbundet, ibland går innehåll förlorat, andra gånger kan medarbetarna inte se ny information eller lägga till information själva. Det har visserligen blivit bättre – och våra problem har blivit mindre frekventa – men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Sunsama behöver förbättra sina samarbetsmiljöer i realtid. Vårt team använder Sunsama för att hantera möten – särskilt våra scrummöten två gånger i veckan som vanligtvis har långa dagordningar. Mötesidan laddas om regelbundet, ibland går innehåll förlorat, andra gånger kan medarbetarna inte se ny information eller lägga till information själva. Det har visserligen blivit bättre – och våra problem har blivit mindre frekventa – men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

11. Akiflow (bäst för enhetlig uppgiftshantering)

via Akiflow

Akiflow kopplar samman e-postmeddelanden, projektledningskalenderhändelser och uppgifter från populära appar till ett enda kommandocenter. Den tangentbordsbaserade approachen tilltalar effektivitetsmedvetna yrkesverksamma som föredrar att skriva kommandon framför att klicka på ikoner.

Funktionen för tidsblock omvandlar uppgiftslistor till konkreta kalenderblock. Akiflow innehåller också smarta aviseringar som förhindrar att uppgifter överlappar varandra, en universell inkorg för att samla in uppgifter från olika plattformar och genvägar för snabb registrering så att du kan lägga till uppgifter direkt var du än befinner dig.

Akiflows bästa funktioner

Skapa tidsblock direkt från uppgifter med ett enkelt kortkommando.

Bearbeta e-postmeddelanden direkt i Akiflow genom att omvandla meddelanden till uppgifter eller schemalägga dem för senare granskning.

Anpassa vyerna så att de visar exakt vad du behöver utan distraherande extrafunktioner för ett personligt kommandocenter.

Akiflow-begränsningar

Kräver initial installationstid för att ansluta och verifiera olika konton.

Ibland förekommer synkroniseringsfördröjningar med anslutna plattformar.

Akiflow-priser

Pro Monthly: 34 $/månad

Pro Yearly: 19 $/månad (faktureras årligen)

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Akiflow?

En recension på Reddit uttrycker det så här:

Tidsluckorna är fantastiska, till exempel. Jag älskar att kunna ha tidsramar där jag kan lägga in flera planerade uppgifter, och dessa ramar kan återkomma. […] Jag skulle också ha svårt att klara mig utan ramen Upcoming, som gör det möjligt att schemalägga uppgifter och projekt för kommande veckor eller månader, istället för att ha alla staplade i mappar och vänta på att schemaläggas. […] Ritualerna och statistikspårningen är också fantastiska, och jag älskar verkligen att kunna markera ett mål för dagen eller veckan.

Tidsluckorna är fantastiska, till exempel. Jag älskar att kunna ha tidsramar där jag kan lägga in flera planerade uppgifter, och dessa ramar kan återkomma. […] Jag skulle också ha svårt att klara mig utan ramen Upcoming, som gör det möjligt att schemalägga uppgifter och projekt för kommande veckor eller månader, istället för att ha alla staplade i mappar och vänta på att schemaläggas. […] Ritualerna och statistikspårningen är också fantastiska, och jag älskar verkligen att kunna markera ett mål för dagen eller veckan.

Det är dags att byta till ClickUp

Varje team har sin egen rytm, och rätt verktyg anpassar sig efter den. Denna lista lyfter fram TimeHero-alternativ som är utvecklade för moderna team. Från AI-stödd prioritering till kalenderkoordinering och djupgående uppgiftsöversikt – varje verktyg har något unikt att erbjuda.

Men bara ett av dem samlar allt i ett system som kan skalas utan problem.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, kombinerar struktur med flexibilitet. Den erbjuder lagerindelad projektledning, intelligent schemaläggning och samarbete i realtid under ett och samma tak. Oavsett om du hanterar kundernas arbetsflöden eller personliga prioriteringar ger detta verktyg dig kontroll utan komplexitet.

