Gratis mallar för undervisningsscheman för organiserad lektionsplanering

Lärare är några av de mest värdefulla (och hårt arbetande!) medlemmarna i samhället. Men även för dessa trogna medarbetare kan den enorma arbetsbördan som krävs för att utbilda nästa generation bli överväldigande.

Klockan ringer, eleverna strömmar in och innan du vet ordet av är dagen fylld av lektioner, möten och oändliga uppgifter. Utan en gedigen plan kan undervisningen snabbt bli överväldigande.

Men tänk om ditt schema fungerade för dig istället för mot dig?

Ett väl utformat undervisningsschema hjälper dig att göra just det! Det är ett pålitligt ramverk för att hålla ordning, minska stress och få ut det mesta av varje skoldag.

Oavsett om du balanserar flera ämnen, samordnar med kollegor eller försöker behålla ditt förstånd, erbjuder denna blogg en mall för undervisningsschema som förvandlar undervisningen.

Vad är mallar för undervisningsscheman?

En mall för undervisningsschema visar strukturen för en skoldag eller skolvecka och organiserar lektioner, raster och viktiga uppgifter i ett tydligt, överskådligt format. Istället för att pussla ihop planer i farten följer lärarna ett konsekvent schema som gör att allt flyter smidigt.

Dessa mallar är onlineverktyg för undervisning som skapar en rytm, ser till att lektionerna flyter logiskt och att tiden används effektivt.

Från planering av lektioner till balansering av administrativa uppgifter – ett välstrukturerat schema eliminerar gissningar och skapar ordning även under de mest hektiska dagarna.

💡 Proffstips: Utan rätt organisationsverktyg kan det bli kaotiskt att hålla koll på administrativa processer och fakultetsverksamheten. Utforska den bästa programvaran för universitetsadministration för högre utbildning så att du kan övervaka allt på ett och samma ställe!

De bästa mallarna för undervisningsscheman

Här är de bästa mallarna för undervisningsscheman för att organisera ditt dagliga schema:

1. ClickUp-mall för klassrumsschema

Hämta gratis mall Få ut det mesta av ditt klassrumsschema med ClickUps mall för klassrumsschema.

Med ClickUps mall för lektionsschema blir det enklare att hålla koll på lektionsplaner, aktiviteter och uppgifter!

Denna mall är utformad för lärare som har många uppgifter att hantera och hjälper till att strukturera dagliga scheman, hålla koll på viktiga deadlines och samla allt på ett ställe.

Den eleganta digitala layouten, samarbetet i realtid och anpassningsalternativen gör att du kan hantera närvaro, kommande evenemang och dagliga aktiviteter.

🌟 Varför du kommer att älska det

Anpassa scheman med färgkodade uppgifter och flexibla layouter

Håll koll på uppgifter, deadlines och elevernas framsteg på ett och samma ställe.

Samarbeta med kollegor, elever eller föräldrar i realtid med detta samarbetsverktyg

Öppna i 15 olika vyer, inklusive musik, läsning och fonetik, samhällskunskap, skrivning, historia och mer, för att enkelt få en översikt över informationen.

🔑 Perfekt för: Lärare som vill ha en allt-i-ett-digital planeringskalender för smidig schemaläggning av lektioner.

Genom organiserat arbete har vi med ClickUp kunnat ta reda på vilka aktiviteter som faktiskt genererar värde och vilka som inte gör det, så vi prioriterar de som genererar värde, vilket har gjort det möjligt för oss att uppnå 98 % av målen.

Genom organiserat arbete har vi med ClickUp kunnat ta reda på vilka aktiviteter som faktiskt genererar värde och vilka som inte gör det, så vi prioriterar de som genererar värde, vilket har gjort det möjligt för oss att uppnå 98 % av målen.

➡️ Läs också: De bästa extraknäckarna för lärare

2. ClickUp-mall för schemaläggning av specialundervisning

Hämta gratis mall Skapa effektiva scheman med ClickUps mall för specialundervisningsscheman.

Att hantera ett specialundervisningsklassrum kräver struktur, flexibilitet och tydlig kommunikation. ClickUps mall för specialundervisningsklassrum är utformad för att hjälpa specialpedagoger att organisera individuella läroplaner, terapisessioner och klassrumsaktiviteter.

Med anpassningsbara vyer, enkel samverkan och inbyggda påminnelser säkerställer denna mall för dagliga planerare att varje elevs unika behov tillgodoses samtidigt som de dagliga schemana förblir smidiga och stressfria.

🌟 Varför du kommer att älska det

Organisera terapisessioner, aktiviteter i små grupper och individuell undervisning med vyn Alla klasser.

Ställ in påminnelser för viktiga milstolpar som utvärderingar och uppföljning av framsteg.

Integrera med Google Kalender så att alla är på samma sida.

Ta gemensamma anteckningar och spåra viktig information med Special Education Class Notes View

🔑 Perfekt för: Specialpedagoger, stödpersonal och terapeuter som söker ett anpassningsbart, elevfokuserat schemaläggningssystem.

3. ClickUp-mall för skolschema

Hämta gratis mall Organisera dagliga, veckovisa och månatliga scheman med hjälp av ClickUp-mallen för skolscheman.

Känner du någonsin att skoldagen går snabbare än du hinner med? ClickUps mall för skolschema hjälper dig att hänga med i dagen, så att inga lektioner, uppgifter eller aktiviteter faller mellan stolarna.

Detta verktyg för uppgiftshantering är utformat för elever och lärare och gör det enkelt att hålla koll på lektioner, läxor och fritidsaktiviteter.

🌟 Varför du kommer att älska det

Organisera dagliga lektioner, uppgifter och viktiga deadlines i ett intuitivt kalenderformat.

Anpassa scheman med olika vyer, inklusive aktiviteter, skolscheman och klassanteckningar.

Ställ in påminnelser för prov, projekt och studietillfällen för att ligga steget före.

Använd automatisk tidrapportering för att spåra tiden som läggs på projekt.

🔑 Perfekt för: Elever, lärare och skoladministratörer som söker en digital lösning för att hantera skolscheman.

4. ClickUp-mall för lektionsschema och tidsstudie

Hämta gratis mall Få ut det mesta av din tid med ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie.

ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie är perfekt för att balansera studier och produktivitet. Den strukturerar din dagliga rutin och håller koll på hur mycket tid du lägger på varje uppgift.

Detta studieverktyg hjälper dig att prioritera lektioner, schemalägga studietid och förbättra din tidshantering. Det gör att du kan följa långsiktiga mål, få en översikt över allt du behöver göra och smidigt hålla koll på kommande lektioner.

🌟 Varför du kommer att älska det

Spåra tiden som läggs på varje ämne för att förbättra fokus och hantera arbetsbelastningen effektivt.

Identifiera studiemönster med inbyggda analysverktyg för smartare tidshantering.

Öppna i flera vyer, inklusive tidslinje, prioriteringar och andraårsvy.

Ställ in påminnelser för kommande uppgifter, prov och repetitionssessioner.

🔑 Perfekt för: Studenter, högskolestudenter och självstuderande som vill optimera sin studietid.

💡 Proffstips: Ta kontroll över ditt schema med ClickUps kalendervy! Växla enkelt mellan dagliga, veckovisa och månatliga layouter, dra och släpp uppgifter och anpassa vad du ser för ett tydligt och organiserat arbetsflöde. Men om du letar efter något ännu smartare har ClickUps AI-drivna kalender allt du behöver! Så här hjälper den dig: Ta din produktivitet till nästa nivå med ClickUp Calendar Omplanera uppgifter automatiskt för att hålla dig uppdaterad

Upptäck luckor i din kalender och reservera tid utan distraktioner för koncentrerat arbete.

Transkribera mötesanteckningar till ett sökbart dokument och tilldela åtgärdspunkter.

Spåra tid, få mötespåminnelser och delta i möten var du än befinner dig i ClickUp.

Här är vad Heath Hayden, koordinator för professionell utveckling vid Tacoma Community College, har att säga om ClickUp:

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett större evenemang. Vi kunde alla dra och släppa evenemang i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett större evenemang. Vi kunde alla dra och släppa evenemang i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

5. ClickUp-mall för klasshantering

Hämta gratis mall Hantera alla dina klasser smidigt med ClickUp-mallen för klasshantering.

Hanterar du flera klasser? Stressen med att hantera flera kurser samtidigt kan inte elimineras. Men den kan definitivt minskas med ClickUps mall för klasshantering!

Planera lektioner, följ upp uppgifter och övervaka elevernas framsteg i ett lättanvänt system. Följ upp alla pågående lektioner, använd formulär för att underlätta inlämningen av uppgifter och se till att du håller dig uppdaterad om framstegen.

🌟 Varför du kommer att älska det

Övervaka elevernas framsteg med prestationsuppföljning och anpassade rapporter.

Se till att alla inlämnade uppgifter innehåller detaljer som ämne, anteckningar, betyg och uppgiftsfiler.

Få tillgång till allt från vilken enhet som helst för att hålla ordning när du är på språng.

🔑 Perfekt för: Lärare och pedagoger som letar efter ett allt-i-ett-verktyg för att hantera flera klasser.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer!

6. ClickUp-mall för klassuppdrag

Hämta gratis mall Organisera och följ upp elevernas uppgifter med ClickUps mall för klassuppdrag.

Att hålla reda på uppgifter ska inte kännas som en oändlig uppgift. Använd ClickUps mall för klassuppgifter för att underlätta hanteringen av uppgifter genom att organisera inlämningsdatum, inlämningsstatus och betygsättning.

Med den här mallen kan du kommunicera deadlines för uppgifter, snabbt skapa nya uppgifter och ge användbar feedback direkt till eleven.

🌟 Varför du kommer att älska det

Organisera uppgifter efter ämne, prioritet eller deadline för en tydlig översikt.

Lägg till anpassade fält, såsom uppgiftstyp, betyg och ämnen som behandlas, för att hantera uppgifter.

Dela viktig information om lektionerna, inklusive plats, datum, tid, lärare och länkar till kursplaner.

🔑 Perfekt för: Lärare som hanterar elevernas kursarbete och uppgifter.

💡 Proffstips: Öka elevernas engagemang med KWL-mallar! Dessa enkla men kraftfulla verktyg hjälper dig att följa elevernas framsteg och väcka nyfikenhet i klassrummet.

7. ClickUp-mall för timschema

Hämta gratis mall Planera dina dagar effektivt med ClickUps timschemamall.

Vissa dagar känns det som en kamp mot klockan, men med ClickUps timschemamall kan du planera varje timme. Dela upp din dag i hanterbara tidsintervaller, oavsett om du organiserar lektioner, planerar studietider eller balanserar arbete och privatliv.

Sätt upp tydliga mål och prioriteringar, följ upp dina framsteg mot uppsatta mål, tilldela uppgifter till teammedlemmar och beräkna utbetalningar för varje anställd.

🌟 Varför du kommer att älska det

Dela upp dagen i timblock och justera scheman med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Markera uppgifter med hög prioritet för att fokusera på det som är viktigast.

Lägg till anpassade fält, som total utbetalning, frekvens, uppgiftstyp, resurser och prestanda, för att hantera utbetalningar.

Använd vyerna Utbetalning per uppdragstagare och Faktisk utbetalning för att hantera utbetalningarna till alla dina teammedlemmar.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som letar efter ett sätt att planera sin dag och hantera utbetalningar.

8. ClickUp-mall för lektionsplanering

Hämta gratis mall Organisera engagerande lektioner med ClickUps mall för lektionsplanering.

Mallen för lektionsplanering från ClickUp hjälper lärare att organisera lektionsmål, strukturera aktiviteter och anpassa kursarbetet efter läroplanens mål. Mallen underlättar undervisningen genom att täcka alla viktiga ämnen för varje lektion.

Se till att dina anteckningar sparas på ett ställe, tilldela klassuppgifter och gör lektionsplaner i god tid innan lektionen börjar med den här mallen.

Ramverket gör det också möjligt att ange projektdeadlines och se till att alla elever håller sig till schemat.

🌟 Varför du kommer att älska det

Skapa lektionsplaner med tydliga mål, aktiviteter, material och diskussionspunkter.

Lagra och organisera undervisningsresurser, arbetsblad och referensmaterial

Planera långsiktiga kurser och följ samtidigt framstegen under veckor eller terminer.

🔑 Perfekt för: Lärare som söker ett flexibelt system för att enkelt planera och hantera lektioner.

9. ClickUp-mall för planering av kursplan

Hämta gratis mall Organisera kursarbetet för varje ämne med hjälp av ClickUps mall för kursplanering.

Att skapa en kursplan handlar inte bara om att lista ämnen, utan också om att utforma en färdplan för en framgångsrik kurs. ClickUps mall för kursplanering hjälper lärare att utveckla sin läroplan, sätta upp lärandemål och schemalägga kursarbetet med tydlighet och precision.

Från att skissa upp veckans ämnen till att planera bedömningar och deadlines, säkerställer det att varje lektion bidrar till en välorganiserad och engagerande akademisk resa.

🌟 Varför du kommer att älska det

Planera hela kursens tidslinje, från den första lektionen till slutprovet.

Planera uppgifter, prov och projekt med tydliga deadlines med kalendervyn.

Bifoga läslistor, resurser och kompletterande material för enkel åtkomst.

Dela och samarbeta med kollegor, avdelningschefer eller elever med hjälp av offentliga delningslänkar.

🔑 Perfekt för: Professorer och lärare som utformar målinriktade kursplaner för alla ämnen och årskurser.

10. ClickUp-mall för lektionsplanering på högskola

Hämta gratis mall Skapa lektionsplaner snabbt med ClickUps mall för lektionsplaner för högskolan.

ClickUp College Lesson Plan Template hjälper professorer och lärare att organisera föreläsningar, uppgifter och diskussioner på ett och samma ställe.

Oavsett om du planerar en terminslång kurs eller enskilda lektioner, säkerställer den att varje lektion är engagerande, har rätt tempo och är anpassad efter kursens mål. Mallen gör det möjligt för lärare att skapa skräddarsydda lektionsplaner som ökar elevernas engagemang för bättre inlärningsresultat.

🌟 Varför du kommer att älska det

Strukturera föreläsningar med viktiga ämnen, diskussionspunkter och lärandemål.

Använd ADDIE-fasvyn för att organisera uppgifter i fem steg: analys, design, utveckling, implementering och utvärdering.

Skapa och dela länkar till utvärderingsformulär med eleverna för att få deras feedback och förbättra lektionerna.

Bifoga forskningsmaterial, bildspel och referenslänkar för smidig åtkomst.

🔑 Perfekt för: Lärare som söker ett organiserat system för att planera och hantera lektioner på ett effektivt sätt.

💡 Proffstips: Vill du ta lektionsplaneringen till nästa nivå? Då behöver du inte leta längre än dessa AI-verktyg för lektionsplanering. Skapa engagerande och kreativa lektioner, säkerställ hög deltagande bland eleverna och undervisa med tillförlitligt och högkvalitativt innehåll.

Att byta till ClickUp var det viktigaste vårt team gjorde under 2022. Sedan vi gjorde bytet har vi märkt att vår produktivitet, effektivitet, teamsamarbete och allmänna arbetsmoral har förbättrats avsevärt.

Att byta till ClickUp var det viktigaste vårt team gjorde under 2022. Sedan vi gjorde bytet har vi märkt att vår produktivitet, effektivitet, teamsamarbete och allmänna arbetsmoral har förbättrats avsevärt.

11. ClickUp-mall för lärarens handlingsplan

Hämta gratis mall Utveckla handlingsplaner för att uppnå dina mål med ClickUps mall för handlingsplaner för lärare.

ClickUps mall för lärarens handlingsplan hjälper dig att dela upp målen i genomförbara steg, vilket gör det enklare att följa framstegen och hålla fokus.

Att förbättra elevernas engagemang och utvecklas professionellt hjälper dig att omvandla idéer till mätbara framgångar. Organisera material, prioritera mål och skapa ett anpassat utvärderingssystem med denna mall för att säkerställa rättvisa utvärderingar.

🌟 Varför du kommer att älska det

Skapa specifika undervisningsmål med steg-för-steg-handlingsplaner

Använd målvyn för att lista och följa upp kort- och långsiktiga mål.

Organisera uppgifter i tre statusar: Att göra, Pågår och Klar.

Planera dina aktiviteter i Gantt-diagrammet för att visualisera beroenden och slutföra uppgifter i tid.

🔑 Perfekt för: Lärare som söker ett strukturerat system för att effektivt uppnå sina mål för professionell utveckling.

🎉 Bonustips: Förbättra ditt klassrum med ClickUp for Education! 🎓✨ Centralisera elevhantering, kursutveckling och administrativt arbete med ClickUp for Education Utveckla en läroplan tillsammans med dina kollegor genom realtidssamarbete i ClickUp Docs.

Visualisera din akademiska kalender och håll koll på lektioner och deadlines.

Samarbeta via chattkanaler och e-postintegrationer för effektiv kommunikation.

Hantera elevinformation, kursarbete och administrativa uppgifter inom en enhetlig plattform.

Automatisera rutinmässiga processer som uppgiftsfördelning och statusuppdateringar för att spara värdefull tid.

12. ClickUp-mall för schemaläggning

Hämta gratis mall Planera ditt schema snabbt med ClickUps mall för schemaläggning.

När uppgifterna hopar sig känns dagen alltid för kort. ClickUps mall för schemaläggning hjälper dig att dela upp tiden i strukturerade block, vilket gör det lättare att fokusera på prioriteringar utan distraktioner.

Detta system sparar tid, ökar produktiviteten och förhindrar utbrändhet genom att tilldela specifika perioder för undervisning, betygsättning, möten och personliga uppgifter.

🌟 Varför du kommer att älska det

Organisera dagen i fokuserade tidsblock för maximal effektivitet.

Minska distraktioner genom att anpassa block för undervisning, lektionsplanering, möten eller personlig tid.

Öppna i flera vyer, till exempel Aktiviteter, Schemaläggningsformulär, Platser, Månadsvis och Dagligen, för att hålla koll på ditt schema.

Visualisera hur du spenderar din tid varje dag

🔑 Perfekt för: Lärare, studenter och yrkesverksamma som vill planera sin dag för bättre fokus och effektivitet.

13. ClickUp-mall för månadsplanering

Hämta gratis mall Hantera dina månatliga aktiviteter effektivt med ClickUps mall för månadsplanering.

Att jonglera med deadlines, lektionsplaner och möten under en månad kan snabbt bli överväldigande. ClickUps månadsplaneringsmall organiserar allt i en vy, vilket gör det lättare att ligga steget före.

Visualisera din månad, prioritera uppgifter, hantera resurser och håll koll på alla dina deadlines med denna mall.

🌟 Varför du kommer att älska det

Organisera uppgifter, deadlines och evenemang i ett överskådligt månadsformat.

Ställ in återkommande uppgifter för löpande ansvarsområden som betygsättning eller incheckningar.

Visualisera dina framsteg under månaden med tidslinjevyn.

🔑 Perfekt för: Lärare och yrkesverksamma som vill hantera sin månatliga arbetsbelastning utan att missa viktiga deadlines.

Vad kännetecknar en bra mall för undervisningsschema?

Nu när vi har utforskat de bästa mallarna för undervisningsscheman, hur väljer du ett som passar dig?44

En bra mall för undervisningsschema hjälper lärare att hålla ordning, hantera tiden effektivt och säkerställa ett smidigt flöde av lektioner. De bästa mallarna för klassscheman är tydliga, flexibla och tillräckligt detaljerade för att stödja lärare och elever.

Här är vad du ska leta efter i en mall:

Tydligt definierade tidsintervall: Varje lektion, rast och övergång bör ha angivna tidsintervall för att hålla lektionsschemat strukturerat. Varje lektion, rast och övergång bör ha angivna tidsintervall för att hålla lektionsschemat strukturerat. Schemamallen bör säkerställa att lektionerna inte överskrider sin tid och att eleverna vet vad de kan förvänta sig.

Avsnitt för uppgifter och planering: En bra mall för lektionsschema innehåller utrymme för att hålla koll på läxor, kommande prov och betygssättningsscheman, vilket förhindrar missade deadlines och stress i sista minuten.

Helt anpassningsbart format: Oavsett om du använder Google Docs, Microsoft Word, PDF-format eller något annat verktyg, bör en bra mall för lektionsschema vara lätt att anpassa efter olika ämnen, årskurser eller undervisningsstilar.

Flera vyer för olika behov: Vissa lärare behöver ett dagligt schema, medan andra har nytta av ett veckoschema eller månadsschema. De bästa mallarna fungerar som en Vissa lärare behöver ett dagligt schema, medan andra har nytta av ett veckoschema eller månadsschema. De bästa mallarna fungerar som en app för arbetsscheman och erbjuder olika format för att passa olika planeringsstilar.

Användarvänlig design: En tydlig och organiserad layout gör det lättare att följa lektionsschemat, vilket minskar förvirringen för både lärare och elever. Att använda en mall med en alltför komplex design kan leda till missade aktiviteter eller felaktig tidsplanering.

Förenkla dina lektionsscheman med ClickUp

Ett välplanerat schema är grunden för ett organiserat och produktivt klassrum. Mallar för undervisningsscheman hjälper dig att effektivisera lektionsplaneringen, hålla koll på uppgifter och hantera tiden på ett effektivt sätt, så att ingenting faller mellan stolarna.

Med strukturerade scheman kan lärare fokusera mer på att engagera eleverna och mindre på att hantera sista minuten-ändringar.

ClickUp tar schemaläggningen till nästa nivå med kraftfulla anpassnings-, automatiserings- och samarbetsfunktioner.

Börja planera smartare – prova ClickUp gratis idag!