6 gratis KWL-mallar och resurser för lärare

Alla lärare vill väcka elevernas nyfikenhet och motivera dem att lära sig. Detta mål blir lite enklare när du har ett pålitligt KWL-diagram. (För den oinvigde står KWL för ”know” (vet), ”want to know” (vill veta) och ”learned” (lärt).)

En KWL-diagrammall är värdefull för att förbättra läsförståelsen. De hjälper dig att stärka metakognitionen och öka elevernas engagemang i samhällskunskap, språk eller andra ämnen.

Med en anpassningsbar KWL-diagrammall i din undervisningsverktygslåda kan du skapa pedagogiska äventyr som är både roliga och effektiva.

Så gör dig redo att utforska en skattkista med sex gratis utskrivbara KWL-diagrammallar och andra undervisningsresurser för att väcka nyfikenheten i klassrummet och ge lärandet en extra boost. Det är dags att förvandla dina lektioner till spännande kunskapssökande! 🍎

Vad är en KWL-mall?

KWL-diagrammet designades av Donna Ogle 1986. Det är ett enkelt pedagogiskt verktyg som hjälper eleverna att aktivera sina förkunskaper, väcka nyfikenhet och organisera det de lär sig om ett nytt ämne.

KWL-tabeller gör detta genom att sortera information i tre kolumner baserat på akronymen "KWL":

K – ”Know” eller ”Vad jag vet”: I den första kolumnen skriver eleverna ner sin befintliga bakgrundskunskap om ämnet, om de har någon (även om det är en felaktig uppfattning).

W—” Want to know ” eller ”Wonder”: Därefter kan eleverna brainstorma eller ha en gruppdiskussion medan de fyller i den andra kolumnen med saker de vill veta om ämnet.

L – ”Lär dig” eller ”Vad jag har lärt mig”: I den sista kolumnen listar eleverna vad de har lärt sig efter att ha studerat eller undersökt ämnet.

Eleverna kan göra detta individuellt, i små grupper eller som en hel klass. Processen främjar kritiskt tänkande, engagemang och en strukturerad metod för att utforska nya ämnen.

En tom KWL-tabellmall gör det möjligt för lärare att anpassa varje avsnitt efter individuella lektionsplaner. Du kan till exempel lägga till en uppmaning i den sista kolumnen där du ber eleverna att gå igenom tidigare missuppfattningar om ett ämne.

5 tips för att implementera KWL-diagrammallar i ditt klassrum

Elever i grundskolan, gymnasiet och högskolan kan alla dra nytta av en vägledd approach till KWL-arbetsblad. Här är fem tips för att introducera och använda en KWL-diagrammall:

Förklara: Eleverna fyller i ett exempel på ett KWL-diagram medan du förklarar processen. Definiera: Dela målen för din lektionsplan för att hjälpa eleverna att formulera relevanta frågor i avsnittet ”vill veta”. Uppmuntra: Uppmana eleverna att ställa frågor och diskutera befintlig kunskap. Det finns inga felaktiga svar när de utforskar 🗺️🚶 Återkom: Gå tillbaka till KWL-tabellen så att eleverna kan uppdatera avsnittet ”Vad jag har lärt mig”, befästa ny information och få en känsla av att ha uppnått något. Utvärdera: Be eleverna reflektera över avsnitten ”vad jag vet” och ”vad jag vill veta” i slutet av lektionen och jämföra dem med avsnittet ”vad jag har lärt mig” så att de kan se konkreta framsteg.

Varje lärare har unika undervisningsstrategier för att vägleda eleverna. Om du har något du vill lägga till eller ändra, gör det! Det är ju trots allt poängen med redigerbara KWL-mallar.

6 gratis KWL-mallar och kompletterande resurser för lärare

Du och dina elever förtjänar en KWL-mall som fyller sitt syfte och gör inlärningsprocessen roligare. Du vill ha ett KWL-diagram som fångar kunskap, väcker entusiasm och stimulerar nyfikenhet.

De bästa mallarna gör det möjligt för dig att skapa anpassade verktyg och arbetsblad som passar dig och dina elever, vilket gör kunskapsinhämtningen ännu bättre.

Låt oss alltså påbörja detta pedagogiska äventyr, där målet inte bara är att eftersträva kunskap utan att skapa en engagerande och effektiv inlärningsupplevelse.

1. ClickUp KWL-diagrammall

Lås upp dina elevers potential och stärk dina lektionsplaner med ClickUps KWL-diagrammall.

ClickUp KWL-diagrammallen är ett mångsidigt verktyg som ger lärare och elever vad de behöver för att ta itu med vilket ämnesområde som helst, oavsett storlek eller komplexitet. Oavsett om du ger dig in i ett stort kunskapsområde eller utforskar ett mindre, mer fokuserat ämne, har denna mall allt du behöver.

Det är en enkel grafisk organiserare som gör det enklare än någonsin att anpassa din mall för att:

Identifiera lärandemål

Följ elevernas framsteg

Dela upp lektionerna i hanterbara delar

Organisera utbildningsresurser

Samarbeta kring lektioner

Visualisera information

Förstärk ny information

ClickUps gratis KWL-diagrammall är flexibel, vilket gör det lättare för dig att hjälpa dina elever att förstå och behålla ny information. Den använder kraftfull programvara som är utformad för stora projekt, vilket innebär att du och din klass kan dela upp vilket ämne som helst i dess viktigaste komponenter.

Använd vårt KWL-diagram för att hålla dina elever på samma sida och sätta dem på rätt spår när de lär sig att planera strategier för framgång. Hjälp dem att utforska ny kunskap, fånga alla detaljer och få en djupare förståelse för dina lektioner.

Hur man använder ClickUp KWL-diagrammallen

Håll allt digitalt genom att arbeta direkt med elever, föräldrar och administratörer på ClickUp för smidig och bekväm samverkan. Om du föredrar fysiska arbetsblad kan du enkelt skriva ut KWL-tabeller direkt från ClickUp. Du kan också exportera dem till Excel och Google Docs.

ClickUp gör det enkelt att anpassa instrumentpaneler, vyer, behörigheter, uppgiftsfördelning och mycket mer. Du kan kommunicera i realtid, lägga till relevanta länkar eller dokument och få tillgång till tusentals mallar för att ge varje lektion liv, precis som du tänkt dig.

2. ClickUp-mall för lärarens handlingsplan

Revolutionera din klassrumsledning med ClickUps mall för lärarens handlingsplan.

ClickUp Teacher Action Plan Template har en genomtänkt design som hjälper dig att planera och genomföra praktiska lektioner som du kan använda tillsammans med dina KWL-diagram.

Med ClickUps mall för lärarens handlingsplan kan du:

Organisera lektionsmaterial och resurser

Planera inlärningsaktiviteter och uppgifter

Få bättre resultat med välorganiserade undervisningsmål

Anpassa ett utvärderingssystem för att följa elevernas prestationer

Mallen för lärarens handlingsplan är tillräckligt flexibel för att hjälpa dig att planera lektioner, läxor, prov och allt annat du behöver för att engagera din klass.

Använd dem för att skapa lektioner som engagerar dina elever och utökar deras kunskaper. Du kan skapa dagliga handlingsplaner flera veckor eller månader i förväg så att du alltid vet vad som väntar och vad du ska göra med din klass.

Hur du använder ClickUp-mallen för lärarens handlingsplan tillsammans med din KWL-mall

Öka elevernas engagemang genom att kombinera mallen för lärarens handlingsplan med din introduktionslektion om KWL-tabeller. Ta exempel direkt från kommande lektioner när du går igenom varje kolumn med hela klassen för att förbereda dem för det de ska lära sig härnäst.

Prova att använda ClickUp Kanban Board som ett interaktivt sätt för din klass att följa sina KWL-framsteg, slutföra uppgifter och samarbeta kring uppgifter. Kanban Boards låter eleverna visuellt följa sina framsteg, dela relevanta länkar och delta i diskussioner för att fördjupa sitt lärande.

3. ClickUp-mall för lektionsplanering

Organisera dina lektioner in i minsta detalj med ClickUp-mallen för lektionsplanering.

ClickUp-mallen för lektionsplanering minskar stressen för upptagna lärare genom att hålla din klass organiserad och på rätt spår.

Denna mall i mappformat ger dig allt du behöver för att:

Skapa uppgifter, lektioner och övningar för enskilda klasser

Ange och följ upp deadlines för projekt, läxor och uppgifter

Implementera effektiva strategier för anteckningar för att organisera dina idéer 💡

Med ClickUps mall för lektionsplanering har du tillgång till allt du behöver för att undervisa din klass från en enda lättanvänd instrumentpanel.

Använd dem för att uppdatera din läroplan och identifiera områden som kan förbättras. Du kan också kontrollera din plan för att säkerställa att du har täckt allt du behöver gå igenom under varje lektion.

Hur du använder ClickUp-mallen för lektionsplanering tillsammans med din KWL-mall

Du sparar tid och energi genom att kombinera din KWL-tabell med ClickUps mall för lektionsplanering, som ger dig ett strukturerat ramverk för lektionerna. Kontrollera din lektionsplan när du reflekterar över det innehåll du redan har gått igenom, så att du bättre kan hjälpa eleverna att uppdatera avsnittet ”vad jag har lärt mig”.

För att ta det ett steg längre kan du använda ClickUps formulärvy för att fråga eleverna om deras tankar, frågor och insikter efter varje lektion. Denna feedbackloop kan främja en känsla av delaktighet och engagemang genom att erbjuda en plattform där eleverna kan uttrycka sina åsikter och få skräddarsydd feedback.

Det går snabbt och enkelt att skapa formulär för dina lektioner med hjälp av lärarhandledningen till ClickUp Forms och massor av användbara mallar, så du behöver inte börja från scratch.

4. ClickUp-mall för klasshantering

Ta kontroll över ditt klassrum och stärk dina elever med ClickUps mall för klasshantering.

ClickUp Class Management Template är en överskådlig mapp-liknande instrumentpanel som hjälper dig att bemästra den mytomspunna undervisningszenen.

Denna mall är användbar om du är lärare med flera klasser, eftersom den hjälper dig att:

Få en översikt över informationen för alla dina klasser

Spåra dina idéer och tankar med vår enkla anteckningsapp.

Organisera dina lektioner för varje termin och få reda på vad du behöver förbereda med hjälp av prioriteringsverktyg.

Öppna mallen för klasshantering med någon av de fem mångsidiga vyerna, inklusive guidevy, kalendervy, listvy, tavelvy och den specialiserade vyn Mina klasser.

Hur du använder ClickUp-mallen för klasshantering tillsammans med din KWL-mall

Gör din KWL-tabell mer effektiv genom att dela upp nya ämnen i mindre sektioner med hjälp av ClickUps mall för klasshantering. Att uppmana eleverna att skapa flera KWL-tabeller för en omfattande lektion kan bidra till att förhindra överbelastning, upprätthålla intresset och inspirera till en ivrighet att fortsätta lära sig.

För att ytterligare fängsla dina elever och hjälpa dem att få ut mer av KWL-diagrammen kan du kombinera detta med ClickUps funktioner för projektledning. Detta tillvägagångssätt kan också hjälpa dig att bestämma när du ska introducera nya ämnen, införliva interaktiva element, initiera diskussioner eller introducera praktiska aktiviteter.

5. ClickUp-mall för klassuppgift

Elever eller lärare kan använda denna mall för klassuppdrag för att hålla reda på allt och övervaka prioriterade uppgifter.

ClickUp Class Assignment Template gör det enklare än någonsin att följa elevernas uppgifter med hjälp av den anpassningsbara Space-vyn.

Denna livräddande mall minskar krånglet så att du kan lägga mer energi på att undervisa din klass. Använd den för att:

Organisera elevernas uppgifter

Spåra elevernas betyg

Kommunicera uppgifter, läxor, prov och inlämningsdatum till dina elever

Granska elevernas framsteg i realtid med några enkla klick

Med vår mall för klassuppdrag kan du betygsätta uppdrag snabbare, påskynda lektionsplaneringen och slippa det monotona arbetet med att skapa varje uppdrag från grunden. Använd den som ett enkelt sätt att kommunicera krav till eleverna och ge individuell feedback.

Hur du använder ClickUp-mallen för klassuppdrag med din KWL-mall

Eftersom ClickUps mall för klassuppdrag möjliggör smidig kommunikation mellan elever och lärare är den ett perfekt komplement till KWL-diagrammet. Börja med att skapa en lista över klassuppdrag i ditt klassrum och lägg sedan till en länk till KWL-diagrammet tillsammans med lektionsdetaljer i uppgiftsbeskrivningen för varje uppdrag.

Alternativt kan du omvandla dina KWL-diagram till ClickUp Docs och länka dem direkt till enskilda uppgifter.

6. ClickUp-mall för elevers framsteg

Använd ClickUps mall för elevers framsteg för att anpassa inlärningen och öka motivationen.

ClickUp Student Progress Template är som ett hemligt vapen för akademisk framgång. Den hjälper dig att hålla ordning och hålla koll på varje elevs framsteg.

Lärare, administratörer och till och med föräldrar kan samarbeta för att hjälpa eleverna att nå sin potential med hjälp av denna mall för att:

Övervaka varje elevs prestationer

Skapa korrekta rapporter för föräldrar och skoladministratörer

Identifiera förbättringsområden baserat på varje elevs prestationer

Organisera, spåra och följ upp mål för högskolestudenter och gymnasieelever 🧑‍🎓 🎉

Det har aldrig varit enklare att skapa en enkel översikt över varje elevs framsteg. Med ClickUps mall för elevers framsteg kan du engagera alla som är involverade i deras tillväxt, utveckling och övergripande framsteg mot akademiska mål.

Hur du använder ClickUp-mallen för elevers framsteg med din KWL-diagrammall

Genom att bifoga ifyllda och aktuella KWL-tabeller till ClickUps Student Progress Tracker kan du enkelt hantera elevernas individuella framsteg. Avsnitten "vad jag vet", "vad jag vill veta" och "vad jag har lärt mig" ger unika insikter om hur eleven utvecklas i sin akademiska resa, vilket gör det lättare att identifiera potentiella förbättringsområden.

Ta detta ett steg längre genom att implementera våra AI-verktyg för anteckningar. ClickUp AI kan sammanfatta information från en elevs framstegsbevakare eller individuella KWL-diagram för att ge inblick i deras personliga inlärningsupplevelser.

Gör lärandet roligt

Använd dessa KWL-diagrammallar och undervisningsresurser för att uppmuntra eleverna att delta aktivt i lektionerna. Och förbered dig på att bli imponerad av ett klassrum fullt av nyfikna, entusiastiska elever!

En anpassningsbar KWL-diagrammall kan inspirera till självständigt utforskande och upptäckande genom att uppmuntra eleverna att utforska vad de vet, fundera över vad de vill lära sig och reflektera över vad de har lärt sig.

Är du redo att ge din klass en känsla av inflytande och inspirera till en gemensam entusiasm för kunskap? Kom igång med ClickUp nu – det är gratis! ✍️ 🙂