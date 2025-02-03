De 10 bästa onlineverktygen för e-lärande 2025

Onlineverktyg för undervisning har blivit ett viktigt sätt för lärare och elever att överbrygga klyftor i klassrummet. Dessa verktyg hjälper till att minska lärarnas arbetsbelastning, hålla eleverna engagerade och skapa interaktiva lektioner som effektivt förmedlar viktiga lärdomar.

Om du är lärare och letar efter de bästa onlineverktygen för att förbättra din undervisning har vi 10 fantastiska alternativ som du bör kolla in!

Vad är ett onlineverktyg för undervisning?

Onlineverktyg för undervisning är appar eller webbplatser som ger lärare nya möjligheter, underlättar kommunikationen med eleverna eller hjälper till att uppnå lärandemål. Lärare och elever har nu tillgång till ett stort utbud av onlineverktyg för undervisning som förbättrar undervisnings- och inlärningsupplevelsen.

Dessa verktyg spelar en allt viktigare roll i modern utbildning.

Om du till exempel tycker att det är svårt att skapa presentationer som engagerar dina distansundervisningssessioner kan du ha nytta av att använda en digital whiteboard.

Om dina elever har svårt att fokusera på specifika ämnen kan du också införliva roliga aktiviteter, såsom spel eller interaktiva aktiviteter, för att öka deras engagemang.

Alla onlineverktyg du använder bör tjäna ett syfte och lösa ett problem. Utöver det bör dina onlineverktyg och resurser för undervisning vara:

Lättanvända: Oavsett om du är lärare eller elev bör onlineverktyget vara lätt att använda så att det känns som en naturlig förlängning av klassrummet. Om ett onlineverktyg är distraherande eller tar orimligt lång tid att installera och använda är det förmodligen inte värt din tid och energi.

Snabbt att lära sig: Verktygen ska vara lätta att använda för elever och lärare inom några minuter. Tiden är dyrbar i klassrummet, och du vill inte spendera större delen av den på att läsa manualen.

Säkerhet: Det verktyg du väljer bör erbjuda omfattande säkerhetsåtgärder för att säkerställa efterlevnad av dataregleringar och elevernas integritet.

Anpassningsbara: De bästa verktygen har en hög grad av anpassningsbarhet så att de kan anpassas till din verkliga eller onlinebaserade inlärningsmiljö och undervisningsstil.

Prisvärda: Det är osannolikt att din klassrumsbudget har mycket utrymme för prenumerationer på många olika onlineverktyg för undervisning. Leta efter prisvärda licensavtal eller gratis onlineverktyg.

Dina favoritverktyg för onlineundervisning kommer sannolikt att vara de som har en aktiv onlinecommunity. Dessa communityn kan ge dig tips om hur du maximerar verktygets potential och löser problem. De är en utmärkt resurs när du utforskar verktyg för onlineundervisning och hur du använder dem.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en kraftfull plattform för projektledning, online-undervisningsassistent och virtuell undervisningspärm. Det finns en mängd verktyg som hjälper dig att hantera dokument, skapa presentationer, planera lektioner och hantera kommunikationen med eleverna.

Börja med ClickUp Clip, ett gratis verktyg för skärminspelning utan vattenstämpel. Med den här funktionen kan du spela in video från din skärm och dela den med dina elever, vilket gör det enkelt att dela betygsuppdateringar, visa eleverna hur man navigerar på en webbplats eller hjälpa till med en onlineuppgift. Det är mycket enklare än skärmdelning, och du kan dela videorna med alla som behöver dem, vilket sparar tid.

Använd sedan ClickUp Docs. ClickUp Docs är mer än ett ordbehandlingsprogram – det låter dig skapa dokument med inbäddade sidor och länka dem på ett sätt som passar dig. Med Docs-verktyget kan du skapa wikis för klassrummet, skapa tillståndsblanketter och skapa lektionsplaner med allt ditt läromaterial.

ClickUp är helt anpassningsbart, vilket gör att du kan skapa alla resurser du behöver för din undervisning. Onlineverktyget innehåller många gratis mallar för videoproduktion, klassrumshantering, att göra-listor och mycket mer.

Vill du göra det ännu bättre? Välj ett betalt abonnemang så får du tillgång till ClickUp AI, som hjälper dig att skriva e-postmeddelanden, utveckla idéer till lektionsplaner och till och med sammanfatta mötesanteckningar med ett musklick. Det är ett utmärkt sätt att öka din produktivitet och ge dig mer tid att ägna dig åt de delar av ditt jobb som du älskar.

ClickUps bästa funktioner

Det finns massor av gratisverktyg inom den lättanvända plattformen som hjälper lärare att hantera sina klassrum, inklusive mallar för dagliga planerare , kapslade dokument och skärminspelare.

Plattformen integreras med alla dina favoritappar och program, såsom Google Slides och Slack, vilket gör det enklare att skapa, använda och dela dina resurser.

ClickUp erbjuder mycket responsiv support med en genomsnittlig svarstid på en dag för alla frågor eller problem du har.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är ett fantastiskt verktyg, men det finns inte tillgängligt i plattformens gratisversion.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Google Classroom

Via Google for Education

Google Classroom är en onlineplattform för klassrum från Google, samma team som skapade din favorit-sökmotor. Det är en populär plattform med olika funktioner för lärare, elever och alla som befinner sig i en digital klassrumsmiljö.

De bästa funktionerna i Google Classroom

Omfattande kurshanteringsverktyg gör det möjligt för lärare att organisera onlinekurser, skapa lektioner, dela ut uppgifter och ta emot elevernas inlämnade hemuppgifter.

Kommunikationsverktyg för klassrummet gör det enkelt att skicka ut meddelanden eller skicka privata meddelanden till enskilda elever.

Integreras med andra Google-produkter, såsom Gmail, Google Docs, Google Drive och andra Google-appar.

Begränsningar i Google Classroom

Alla funktioner är inte tillgängliga på mobila enheter, och integrationer är inte alltid möjliga utanför Googles ekosystem.

Priser för Google Classroom

Gratisversion tillgänglig

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Classroom

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 300 recensioner)

3. Kahoot

Kahoot är en onlineplattform som låter dig göra ditt klassrums innehåll mer lekfullt. Plattformen kommer från Norge och erbjuder en rad pedagogiska spel och interaktiva frågesportaktiviteter. Den har snabbt blivit ett populärt verktyg i klassrum över hela världen.

Kahoot bästa funktioner

Det användarvänliga gränssnittet gör att du snabbt kan utforma frågesporter eller skapa interaktiva presentationer med dina lektionsplaner.

Live-spel och frågesporter hjälper till att öka engagemanget i klassrummet och få eleverna att bli entusiastiska över det aktuella ämnet.

Detaljerade rapporter och analyser gör det möjligt för dig att följa elevernas prestationer, och data kan matas tillbaka till dina favoritverktyg för betygsättning.

Begränsningar med Kahoot

Eleverna behöver egna enheter för att kunna delta i liveevenemang, vilket kanske inte passar skolor som inte tillhandahåller surfplattor.

Priser för Kahoot

Kahoot!+ Start för lärare: 3,99 dollar per lärare och månad

Kahoot!+ Premier för lärare: 7,99 dollar per lärare och månad

Kahoot!+ Max för lärare: 9,87 dollar per lärare och månad

Kahoot-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

4. Zoom

Via Zoom

Zoom har snabbt blivit en del av den moderna tekniken och har behållit sin position tack vare sina videokonferensfunktioner i världsklass. Lärare kan använda Zoom för att hålla onlinekurser, skapa virtuella klassrum eller delta i enskilda möten med föräldrar utan att behöva vänta på föräldramöten.

Zoom bästa funktioner

Med hjälp av omröstningsfunktionen kan lärare samla in feedback om olika ämnen, testa elevernas kunskaper och skapa popquiz för virtuella klassrum.

Ikoner gör det möjligt för eleverna att kommunicera med läraren utan att känna sig självmedvetna på skärmen, till exempel genom att räcka upp handen, be läraren att sakta ner eller visa att de förstår materialet.

Med breakout-rum kan du dela upp deltagarna i videokonferensen i mindre grupper under grupprojekt, samtidigt som du kan besöka enskilda personer och grupper för att se hur deras projekt fortskrider.

Zoom-begränsningar

Perfekt för att kommunicera med eleverna, men du behöver ytterligare verktyg för att hantera administrationen i klassrummet.

Zoom-priser

Grundläggande: gratis

Möten: 1 800 USD/konto (upp till 300 deltagare)

Webinar: 3 400 USD/år per användare (upp till 1 000 webinar-deltagare)

Telefon: 180 $/år per användare

Rum: 499 $/år per användare

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 53 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 600 recensioner)

5. Visme

Via Visme

Visme hjälper lärare att göra sitt innehåll mer visuellt tilltalande med presentationer, infografik och skolnyhetsbrev. Det är också ett utmärkt sätt för elever att förvandla den tråkiga naturkunskapsuppsatsen till ett fantastiskt pedagogiskt mästerverk.

Vismes bästa funktioner

Massor av mallar hjälper dig att skapa visuellt tilltalande material på några minuter genom ett lättanvänt dra-och-släpp-gränssnitt.

Samarbetsverktyg gör det möjligt för grupper av lärare eller elever att arbeta med samma projekt samtidigt.

Analysverktyg visar vem som har tittat på ditt material och hur de använder det, vilket är utmärkt för att spåra vem som faktiskt läser det senaste klassrumsbulletinet.

Begränsningar för Visme

Tryckta material är ofta av sämre kvalitet än det du ser på skärmen, så det kan vara bäst att endast använda online-material.

Priser för Visme

Grundläggande: gratis

Startpaket: 12,25 $/månad, faktureras årligen

Pro: 24,75 $/månad, faktureras årligen

Visme for Teams: kontakta oss för prisinformation

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 640 recensioner)

6. Lär dig aktivt

Via Actively Learn

Actively Learn är som en högpresterande e-läsare. Detta onlineverktyg för lärande uppmuntrar aktiv läsning genom att göra texten mer interaktiv. Eleverna kan skriva anteckningar i marginalerna, lärarna kan lägga in frågor eller omröstningar och läsarna kan klicka på markerade ord för att lära sig mer om ett ämne.

Actively Learn – bästa funktioner:

Erbjuder en rad digitala texter, inklusive läroböcker, romaner och nyhetsartiklar, som du kan integrera i dina lektionsplaner.

Gör det möjligt att bädda in anteckningar, frågesporter, videor och länkar till externa resurser för att göra läsprocessen mer interaktiv och varierad.

Integreras med populära lärplattformar för att effektivisera uppgifts- och betygsättningsprocessen.

Begränsningar för Actively Learn:

Några av plattformens bästa funktioner är betalbara, så om du vill få ut det mesta av Actively Learn måste du betala för det.

Priser för Actively Learn

Gratis

Premium: kontakta oss för prisinformation

Aktiva betyg och recensioner

Capterra: 4,87/5 (över 20 recensioner)

7. Loom

Via Loom

Loom är ett skärminspelningsprogram för Mac, Windows, iOS och Android. Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt för lärare att spela in sin skärm och webbkamera samtidigt. Det är ett enkelt (och gratis!) sätt att skapa och dela online-lektioner som eleverna kan pausa, se om och spela upp när de behöver. Det är också ett av de gratis onlineverktygen, eftersom lärare kan få tillgång till premiumfunktionerna utan extra kostnad.

Looms bästa funktioner

Med Looms inbyggda analysverktyg kan du se vem som har tittat på dina videor och hur länge de har tittat på dem.

Eleverna kan reagera på videoklipp genom att lämna emojis eller kommentarer, vilket är utmärkt för att främja diskussioner i klassrummet och identifiera vilka elever som behöver mer förklaringar.

Du kan lägga till anpassade kommentarer för att länka till relaterade resurser, uppmuntra eleverna till diskussion eller tilldela uppgifter.

Begränsningar för Loom

Det finns bara ett fåtal redigeringsalternativ, så du kan behöva göra några tagningar för att få den perfekta videon.

Priser för Loom

Gratis för lärare

Loom-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

8. Baamboozle

Via Baamboozle

Om du behöver onlineverktyg för undervisning för att göra dina lektioner roligare kan Baamboozle hjälpa dig. Denna onlineplattform för lärande hjälper till att väcka elevernas intresse och göra lektionerna mer interaktiva och engagerande. Välj mellan färdiga mallar eller skapa egna spel och frågesporter utan att behöva lägga timmar på att utveckla egna pedagogiska verktyg från grunden.

Baamboozles bästa funktioner

Det finns massor av verktyg för att skapa spel, inklusive mallar för frågesporter, korsord och ordsökningar, med många anpassningsmöjligheter.

Plattformen integreras med digitala whiteboardtavlor, så att eleverna kan interagera i onlinekurser.

Verktyget gör det möjligt för klasser att spela spel på en enda skärm, så du behöver inte oroa dig för att varje elev ska behöva ha en egen enhet.

Baamboozles begränsningar

Det finns en hel del färdigt innehåll, men det kan ta lång tid att söka igenom det bra, det dåliga och det fula, eftersom det inte finns många filter som hjälper dig att hitta det du behöver.

Baamboozle-priser

Gratis för alltid

Baamboozle+ Månadsvis: 7,99 $/månad

Baamboozle+ Årligt: 4,99 $/månad faktureras årligen

Baamboozle-betyg och recensioner

N/A

9. ThingLink

Via ThingLink

ThingLink är en prisbelönt onlineplattform som hjälper lärare att skapa interaktivt multimediainnehåll. Börja med en bild, en video eller en 3D-rundtur och lägg till länkar till videor, röstanteckningar och artiklar. Du kan lägga till lager av information för att förbättra ditt visuella innehåll och skapa mer interaktiva presentationer.

ThingLinks bästa funktioner

Plattformen gör det enkelt att skapa interaktivt, engagerande innehåll som fängslar eleverna.

Med hjälp av analysverktyg kan du spåra elevernas engagemang med individuella länkar som visar hur länge de har tittat på ditt innehåll.

Eleverna kan skapa sina egna inlärningsverktyg med hjälp av röst, video och länkar (och det finns även samarbetsfunktioner för grupprojekt!).

Begränsningar för ThingLink

Gränssnittet kan vara klumpigt, så räkna med en inlärningskurva när du först bekantar dig med det.

Priser för ThingLink

60 dagars gratis provperiod

Lärarlicens: 60 $/år

Skol licens: 2 $ per plats och år

Akademisk licens: 9 $ per plats och år

ThingLink-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

10. Padlet

Via Padlet

Padlet är en onlineplattform för undervisning som låter dig skapa digitala tavlor för att lagra, organisera och dela innehåll. Det är ett utmärkt sätt att starta ett diskussionsforum eller en klassblogg, och eleverna kommer att tycka att det är praktiskt att lägga upp sina arbeten för kamratgranskning.

Padlets bästa funktioner

Den användarvänliga plattformen gör det enkelt att skapa tavlor där elever och lärare kan dela och organisera innehåll.

Användare kan lägga till text, bilder, videor, länkar och mycket mer i ett anpassat utrymme, vilket är perfekt för undervisning online.

Funktionen för samarbete i realtid gör det möjligt för grupper att lägga till innehåll eller lämna kommentarer till andra Padlet-medlemmar, vilket är idealiskt för distansundervisning.

Padlets begränsningar

Det kan vara svårt att kontrollera vad eleverna publicerar, så se till att du granskar vad som händer på Padlets.

Padlet-priser

Klassrum: 199 $/år

Skola: från 1 000 dollar/år

Padlet-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

Dagens lärare måste konkurrera med sociala medier, virala videor och miljonärinnehållsskapare om elevernas uppmärksamhet. Med rätt onlineverktyg i din lärarverktygslåda kan du dock skapa innovativa lektioner, minska din administrationstid och öka elevernas engagemang. Ett universum av onlineverktyg väntar på dig, redo att hjälpa dig att ge din undervisning en extra boost.

När det gäller onlineverktyg för undervisning ligger ClickUp i topp. Projektledningsplattformen är en heltäckande lösning för din undervisning. Den kan hjälpa dig att hålla ordning på dina lektioner, främja samarbete och effektivisera ditt administrativa arbete så att du får mer tid att fokusera på de delar av jobbet som du tycker om!

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och upptäck hur onlineundervisningsverktyget kan förändra din undervisning.