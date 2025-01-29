De 9 bästa programvarorna för universitetsadministration inom högre utbildning 2025

Oavsett om du driver en grundskola eller en högskola är det ingen liten bedrift att se till att alla är säkra, produktiva och får stöd. Som skolkoordinator kan det vara svårt att hantera alla universitetsrelaterade aktiviteter, särskilt om du sköter allt med hjälp av en papperskalender, whiteboard eller mentala lista.

Låt oss införa lite förnuft i universitetsadministrationsprocessen, eller hur?

Programvara är det enklaste sättet att hantera dina studenter, anläggningsdrift, personal och mycket mer. Samla dina prestationsdata på ett ställe, automatisera krångliga arbetsorder och skapa produktivitetsoptimerade arbetsflöden med rätt programvara för universitetsfacilitetshantering. ?️

Det finns dock många programvarulösningar för universitetsadministration på marknaden, och det är långt ifrån enkelt att välja rätt alternativ. I den här guiden delar vi med oss av en snabb checklista som hjälper dig att hitta rätt programvara för universitetsadministration och våra nio favoritprogram för 2024.

Vad ska du leta efter i programvara för hantering av universitetsfaciliteter?

Varje institution har olika behov, men dessa viktiga funktioner är ett stort hjälpmedel för skolkoordinatorer:

Tilläggsmoduler: Vi älskar modulära programvaror för universitetsadministration eftersom du kan anpassa administrationssystemen så att de gör exakt vad du behöver. Leta efter moduler som hanterar alla aspekter av skoladministration, inklusive inskrivning, studentinformation, kurs- och läroplansadministration, avgiftsadministration och närvarohantering.

Molnbaserade lösningar: Lokala lösningar är dyra och föråldrade. Om möjligt, välj en molnbaserad programvara för universitetsfacilitetshantering som du kan komma åt var som helst. Allt du behöver är en internetanslutning för att övervaka allt från studenternas prestationer till allmänna underhållsarbeten.

Optimering av arbetsflödet: Du har mycket att göra, så låt universitetsadministrationssystemet ta hand om en del av det tunga arbetet åt dig. Välj verktyg som erbjuder Du har mycket att göra, så låt universitetsadministrationssystemet ta hand om en del av det tunga arbetet åt dig. Välj verktyg som erbjuder automatisering av arbetsflödet , AI eller andra former av praktisk utbildningsadministration.

Realtidsåtkomst: Ibland behöver du se realtidsstatistik för underhållsarbete, studentnärvaro eller personalplanering. Leta efter universitetsadministrationsprogramvara som visar data i realtid för att få den senaste informationen.

Användarvänligt gränssnitt: Du använder detta system för administrativa processer, men du kanske också behöver att studenter, föräldrar och personal använder systemet. Användarvänlighet är alltid viktigt, men det är extra viktigt om du ber en stor grupp människor att använda samma verktyg. Välj ett program för universitetsadministration som har en mycket låg inlärningskurva.

De 9 bästa programvarorna för universitetsadministration att använda 2024

Programvara för universitetsadministration hanterar lite av allt, från hantering av klassrum till val av scheman för läsåret. Naturligtvis är det också viktigt att välja ett välrenommerat verktyg. Här är de nio bästa programvarulösningarna för skoladministration 2024.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

ClickUp är mest känt som världens favoritlösning för projektledning, men vi gör mycket mer än så. Lärare litar på ClickUp för att hantera akademiska och administrativa resurser på ett och samma ställe för det ultimata utbildningshanteringssystemet.

Använd ClickUp Docs för att skapa kursplaner, bygga kunskapsbaser eller wikis och lagra föreläsningsinformation. Studenterna kanske inte lämnar in sina läxor i tid, men ClickUp-uppgifter gör det mycket lättare för studenterna – och lärarna, för den delen – att komma ihåg deadlines. ?

Istället för att isolera kommunikationen i e-postmeddelanden eller Slack-meddelanden kan du samla alla dina konversationer i ClickUp Chat för att prata med enskilda personer eller grupper. Du kan till och med koppla din e-post till ClickUp och konvertera meddelanden till uppgifter med ett enda klick.

Med ClickUp är det till exempel enkelt att skicka order till dina underhållsteam – och därmed förhindra att värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen går sönder.

Och du behöver aldrig mer spendera timmar på att designa och formatera instrumentpaneler, rapporter och andra dokument. Med ClickUp-mallar är det enkelt att skapa tydliga, professionella dokument och instrumentpaneler på nolltid.

Använd ClickUps mall för projektförslag för universitetsadministrationssystem för att spåra allt från antagning till personalens prestationsutvärderingar och kostnadsspårning.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp erbjuder akademiska rabatter till studenter, administratörer och lärare.

Skapa anpassade formulär för antagningsprocessen, inlämning av kursuppgifter och mycket mer.

Använd ClickUp AI för att skriva meddelanden och sammanfatta mötesanteckningar.

ClickUp-rapporter visualiserar klassrumskapacitet, prestationsmått och lagerhantering med några få klick.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp har så många funktioner att nya användare ibland kan tycka att det är lite överväldigande – men vi vet att du klarar det!

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Sweedu

via Sweedu

Sweedu marknadsför sig som en komplett programvara för företagsresursplattform (ERP) för utbildning. Detta företag, som är baserat i Indien, stöder intern och extern kommunikation, hantering av närvaro i klasser och till och med lösningar för hantering av universitetsanläggningar, såsom spårning av paket.

Sweedu bästa funktioner

Sweedu stöder säkerhetsfunktioner som biometriska skannrar, grindar, ID-kort, RFID-skannrar och mycket mer.

Skicka in IT-arbetsorder, begäran om underhåll av anläggningar och andra ärenden på en och samma plattform.

Skicka SMS eller WhatsApp-meddelanden till studenter, personal och föräldrar

Ta emot betalningar för skolmat, sjuksköterskeavgifter och mer via Sweedus onlinebetalningsgateway.

Använd Sweedu-mobilappen för Android eller iOS

Sweedu-begränsningar

Programvaran är baserad i Indien, så om du befinner dig i USA kan supportens svarstider vara något långsammare.

Sweedu har inte så många recensioner jämfört med andra alternativ för universitetsadministrationssystem i denna lista.

Sweedu priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Sweedu-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. HDSchool

via Hyper Drive

Hyper Drive är ett teknikföretag som tillverkar produkter för salonger, restauranger, lager och, naturligtvis, skolor. HDSchool hjälper dig att hantera elevregister och data, låna böcker på biblioteket, hantera närvaro, spåra tidsloggar och mycket mer. ?

HDSchools bästa funktioner

Avgiftshantering för undervisning, cafékostnader och uniformsavgifter

Tilldela läxor och skicka påminnelser via SMS eller e-post till studenterna

Skapa scheman för hela skolan för varje klass och hantera lunchraster enkelt för att säkerställa täckning.

Hantera löner för både lärare och icke-undervisande personal

Biblioteksadministrationsprogramvara för att enkelt hålla reda på media

Begränsningar för HDSchool

HDSchool har inte så många recensioner.

De tillverkar programvara för olika branscher, så de kanske inte är så väl insatta i behoven hos K-12 eller universitetsunderhållsprocesser.

HDSchool priser

Kontakta oss för prisuppgifter

HDSchool-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Gibbon

via Gibbon

Det är kanske inte den mest avancerade lösningen på marknaden, men Gibbon är en gratis, öppen källkodsplattform för skoladministration som skapats av lärare, för lärare. Använd Gibbon för att samla in data om elevernas prestationer, ge alla intressenter tillgång till en enda plattform och översätta innehåll till 22 olika språk.

Gibbons bästa funktioner

Eftersom det är öppen källkod kan du anpassa denna programvara för universitetsadministration efter behov.

Utöka Gibbons funktionalitet med öppen källkodsmoduler för badging, alumnförvaltning, klassregistrering, klinikschemaläggning, helpdesk, policyer och mycket mer.

Använd Smart Blocks för att snabbt planera lektioner med multimediekällor

Se scheman för alla lärare och studenter samtidigt

Lägg till administrativa moduler för tillgångshantering, arbetsförfrågningar och tjänstehantering för alla dina fastigheter.

Gibbons begränsningar

Gibbons recensioner är blandade.

Användarna säger att det är svårt att få uppdateringar i tid eller meningsfull teknisk support.

Gibbon priser

Gratis

Gibbon-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,5/5 (2 recensioner)

5. Infinite Campus

via Infinite Campus

Infinite Campus är en typ av programvarulösning för universitetsfacilitetshantering för hantering av studentanalyser, digitalt lärande, leverantörshantering, processförbättring och budgeteringsdata.

Om du vill ha mer support erbjuder Infinite Campus även utbildning, dedikerad support, tekniska tjänster och implementering mot en extra avgift.

Infinite Campus bästa funktioner

Detta studentinformationssystem (SIS) hanterar online-undervisning, matservering, betalningshantering och kommunikation inom distriktet.

Infinite Campus använder specialiserade prediktiva algoritmer för att identifiera studenter som riskerar att hoppa av studierna.

Skapa webbseminarier online med det helt integrerade lärplattformen (LMS).

Eliminera manuell närvaroregistrering för ökad noggrannhet

Begränsningar för Infinite Campus

Infinite Campus har inte de bästa betygen

Du behöver fortfarande en separat lösning för uppgiftshantering för att hålla koll på dina dagliga uppgifter.

Infinite Campus priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Infinite Campus

G2: 3,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 120 recensioner)

6. openSIS

via openSIS

openSIS är ett molnbaserat program för universitetsadministration som förenklar onboardingprocessen och påskyndar värdeskapandet. Denna plattform hanterar allt från studentinterventioner till personalregister, fakturering och disciplinär hantering.

Arbeta med lektionsplaner, ta närvaro och hantera alla skolans behov på en enda organiserad plattform.

openSIS bästa funktioner

openSIS har sällan driftstopp, med en drifttidsgaranti på 99,99 %.

Skapa en anpassad instrumentpanel som visar viktiga meddelanden och mätvärden

Skapa en sökbar kurskatalog

Denna programvara för hantering av universitetsanläggningar förenklar dataloggning i klassrummet och har funktioner för kapacitetshantering, planritningar, dokumentation av arbetsflöden och underhållsuppgifter.

openSIS har smidiga API-integrationer med Stripe, HubSpot, Google Workspace och mer.

Begränsningar för openSIS

openSIS har inte de bästa recensionerna

Programvaran uppdateras bara några gånger om året, vilket kan vara ett säkerhetsproblem.

openSIS priser

Core / Startup: Gratis för fem anställda och 50 studenter

Essential Annual: 8 USD/månad per användare med minst fem användare, faktureras årligen

Advanced Annual: 12 USD/månad per användare med minst 10 användare, faktureras årligen

openSIS-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (3 recensioner)

Capterra: N/A

7. EduSys

via EduSys

EduSys stöder nästan 1 miljon studenter på 900 skolor i 11 länder. Det är en allt-i-ett-lösning för ERP, CRM och LMS som kombinerar resurshantering, online-lärande och studentdatahantering i ett snyggt paket.

Det är kanske inte den mest avancerade lösningen, men EduSys förenklar dagliga aktiviteter som biblioteksutlån, lönehantering, alumnförvaltning och smarta ID-kort.

EduSys bästa funktioner

Se närvarodata i realtid

Integrera biometriska och RFID-enheter i din fysiska byggnad

Betygsätt läxor och utfärda betygsrapporter från samma plattform

Om du arbetar på en skola med flera platser eller franchisebutiker kan du använda EduSys Multi-Branch Management för enklare driftshantering.

Begränsningar för EduSys

EduSys har inte så många recensioner.

Den har många funktioner, men trots det spårar den inte administrativa uppgifter, så du behöver fortfarande en separat projektledningslösning.

EduSys priser

Kontakta oss för prisuppgifter

EduSys betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Edumarshal

via Edumarshal

Edumarshal är ett molnbaserat ERP- och universitetsadministrationsprogram med nästan 50 moduler och support dygnet runt. För högskolor och universitet hanterar Edumarshal antagningsadministration, akademiska frågor och till och med administration av laborationsexamina.

Dess lösning för skoladministration för grundskolan och gymnasiet har funktioner som en centraliserad kursplanhanterare, klassrumsadministration, schemaläggning, närvarokontroll och mycket mer. ?

Edumarshal bästa funktioner

Utöka Edumarshals funktioner med moduler för ekonomihantering, rapportering, kommunikation, personalhantering och studenthantering.

Se snabbt studenternas prestationer på hög nivå med färgkodade rapporter.

Skapa en anpassad portal för utbildning av lärare och personal

Edumarshal stöder transport- och flottans hantering, komplett med spårning av fordon i realtid.

Edumarshal begränsningar

Den har många funktioner, men denna plattform saknar fortfarande ett sammanhängande sätt för administratörer att hantera sina arbetsbelastningar.

Edumarshal har inte så många recensioner.

Edumarshal priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Edumarshal-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. feKara

via feKara

feKara är ett gratis program för universitetsadministration som hanterar allt från antagningar till betyg. Det marknadsförs som en allt-i-ett-lösning för skoladministration som kan hantera akademisk planering, ekonomisk planering och anpassade portaler för elever och föräldrar.

feKara bästa funktioner

Utöka feKaras funktionalitet med moduler för närvaro, antagning, schemaläggning, transport och biblioteksadministration.

feKara är tillgängligt via webben och mobila enheter med Android eller iOS.

Behöver du betjäna en mångfaldig studentpopulation? feKara stöder flera språk och erbjuder översättningsverktyg.

Övergången till virtuella lektioner blir enkel med feKaras Zoom-integrationer och anpassade aviseringar.

feKara-begränsningar

Flera användare rapporterar om långsam eller icke-responsiv kundservice.

Den kostnadsfria versionen stöder endast 50 studenter.

feKara priser

Gratis

Månadsvis obegränsad: 39,50 $/månad för 600 studenter och obegränsat antal lärare

Årlig obegränsad: 100 $/år för 600 studenter och obegränsat antal lärare, plus en installationsavgift på 295 $.

feKara-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4/5 (6 recensioner)

Effektivisera din utbildningsanläggning: Välj ClickUp

Öka produktiviteten bland skolans administratörer och personal genom att effektivisera arbetsuppgifterna och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Oavsett om du behöver få kontroll över dina driftskostnader eller vill satsa på studenternas framgång, kommer rätt verktyg för skolans arbetsplatshantering att ta dig dit du vill. Alternativen som listas här är bra, men när du behöver en lösning som klarar allt och lite till, välj ClickUp. ✨

Vi gör det enkelt – och, vågar vi säga, roligt? – att hantera din skolas fysiska fastigheter, virtuella lärande, dagliga uppgifter, teammedlemmarnas scheman, läroplaner och mycket mer på en enda plattform.

Men lita inte bara på vårt ord: prova ClickUp själv för att se skillnaden. Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu – inget kreditkort krävs.