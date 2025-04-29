Dashboard för leveranskedjan: Vad man ska spåra och hur man skapar en

Det är avgörande att vi driver på digitaliseringen av leveranskedjorna, för utan den blir det ingen transparens, och utan transparens blir det ingen ansvarsskyldighet.

Att hantera en leveranskedja idag är ingen lätt uppgift. Du försöker ständigt uppfylla kundernas föränderliga förväntningar. Till detta kommer det enorma trycket att sänka kostnaderna, effektivisera arbetsflödena, förbättra effektiviteten och hantera geopolitiska störningar.

För att göra detta behöver du fullständig insyn i din leveranskedja. Det innebär att alla processer i leveranskedjan måste vara 100 % transparenta. Och det är där en dashboard för leveranskedjan kommer in i bilden.

En välbyggd dashboard för leveranskedjan omvandlar komplexa, spridda data till tydliga, användbara insikter. Istället för att spendera timmar på att gräva igenom kalkylblad för att kontrollera lagernivåer eller stämma av leverantörers prestationsrapporter, kan du använda dashboarden för att upptäcka problem i realtid och agera snabbt för att undvika störningar.

I det här blogginlägget går vi igenom vad en dashboard för leveranskedjan bör innehålla, vilka KPI:er för leveranskedjan som är viktiga och hur du skapar en dashboard som fungerar för ditt team.

Vad är en leveranskedjedashboard?

En dashboard för leveranskedjan är ett centraliserat, visuellt verktyg som visar realtidsdata och viktiga prestationsindikatorer för hela leveranskedjan, från inköp och lager till produktion, logistik och leverans. Den samlar in spridda data från befintliga system, såsom ditt system för resursplanering, lagerhanteringssystem, transportledningssystem och leverantörsportaler, och omvandlar dem till realtidsinformation.

Instrumentpanelen hjälper dig att upptäcka problem i ett tidigt skede, övervaka viktiga KPI:er och fatta smartare och snabbare beslut – oavsett om du hanterar förseningar, balanserar lager eller svarar på en plötslig efterfrågeökning.

Skapa instrumentpaneler för leveranskedjan i ClickUp

📖 Läs mer: Bästa recensioner och priser för logistikprogramvara

Varför använda en leveranskedjedashboard?

Som driftschef eller logistikexpert behöver du proaktiv data för strategisk planering. Det innebär att du behöver liveuppdateringar från hela leveranskedjan, från lagernivåer och fraktkostnader till leverantörers prestanda och leveransprecision.

Här är varför du behöver en dashboard för leveranskedjan:

Datadrivna beslut: Hämtar data från lagerverktyg, WMS, TMS, ERP, orderhantering och leverantörsplattformar och omvandlar den till beslutsunderlag. Med dessa data kan du identifiera trender.

Effektivitet och tidsbesparing : Automatiserar rapporteringsprocessen så att du inte behöver hämta data från isolerade system manuellt.

Förbättrat samarbete : Centraliserar data och samordnar team inom inköp, logistik och drift kring gemensamma mål och prioriteringar.

Prestationsuppföljning : Spårar viktiga nyckeltal för leveranskedjan, såsom ordernoggrannhet, leveransgrad, : Spårar viktiga nyckeltal för leveranskedjan, såsom ordernoggrannhet, leveransgrad, lagerplanering och omsättning, för att optimera prestanda och öka effektiviteten.

Riskminskning: Ger situationsmedvetenhet kring väderhändelser, arbetskraftsbrist och förändringar i efterfrågan så att dina processer förblir flexibla och kan anpassas snabbt.

Viktiga nyckeltal att följa i en leveranskedjedashboard

När du utformar en dashboard för leveranskedjan är följande mätvärden de viktigaste att inkludera:

Mätvärde Vad det innebär Varför det är viktigt Lageromsättningshastighet Visar hur ofta lagret säljs och ersätts under en given period. Hjälper till att optimera lagernivåer, undvika överlager och minska lagerkostnaderna. Orderuppfyllningsgrad Andelen order som levererats i tid och i sin helhet, jämfört med det totala antalet order. Påverkar direkt kundnöjdheten och den operativa effektiviteten Leverans i tid (OTD) Andelen order som levererats inom utsatt tid Säkerställer att kundernas förväntningar uppfylls och att förseningar minimeras Ledtid Den totala tiden det tar från att en order läggs hos en leverantör till att varorna eller tjänsterna tas emot. Kortare ledtider bidrar till att minska lagerbrist och förbättra lagerplaneringen. Leverantörers prestanda Spårar hur väl leverantörerna uppfyller förväntningarna på kvalitet, kostnad och leverans. Att identifiera starka och svaga leverantörer möjliggör bättre inköpsbeslut och hjälper till att hantera risker. Transportkostnader Summan av frakt- och bränslekostnader, arbetskraft och förpackningskostnader Hjälper till att optimera logistiken, minska avfallet och identifiera möjligheter till kostnadsbesparande strategier.

📮ClickUp Insight: 21 % av respondenterna vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att tillämpa det på möten, e-post och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är inte alltid tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men vi har knäckt koden på ClickUp! Med ClickUps AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, ta anteckningar från möten, skapa och tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer – med vår AI-anteckningsfunktion och ClickUp Brain. Spara upp till 8 mötestimmar per vecka, precis som våra kunder på Stanley Security!

Typer av instrumentpaneler för leveranskedjan

Låt oss titta på några exempel på instrumentpaneler för leveranskedjan.

1. Operativt instrumentpanel för leveranskedjan

Denna dashboard för leveranskedjan hjälper dig att spåra dagliga varuflöden och säkerställer att din verksamhet uppfyller servicenivåavtalen, vilket förbättrar leveranskedjans prestanda.

👤 Används av: Leveranskedjeansvariga, fabrikschefer, distributionscenterchefer

🛠️ Vanliga verktyg: ClickUp Dashboards, Zoho Analytics

✅ Primära KPI:er som spåras:

Ordercykeltid: Den totala tiden från det att en kund lägger en order till dess att den levereras, inklusive orderhantering, plockning, packning, frakt och leverans.

Lageromsättningshastighet: Antalet gånger lagret säljs och ersätts under en given period.

Fyllnadsgrad: Den procentuella andel av kundernas efterfrågan som tillgodoses genom omedelbar lager tillgänglighet utan restorder eller förseningar.

📖 Läs mer: Hur man skapar en produktledningsdashboard

2. Instrumentpanel för lagerhantering

En omfattande instrumentpanel för lagerhantering för att hantera lagerflödet över flera lagerplatser eller kanaler.

👤 Används av: Lagerplanerare, lagerchefer

🛠️ Vanliga verktyg: NetSuite, Cin7

✅ Primära KPI:er som spåras:

Frekvens för slut på lager: Antalet gånger en artikel är slut på lager under en viss period.

Värdet på döda lager : Det totala värdet av lagerartiklar som inte har sålts eller använts under en längre period.

Lageromsättningshastighet: Antalet gånger lagret säljs och ersätts inom en viss tidsperiod.

3. Logistikdashboard

Denna instrumentpanel fokuserar på spårning av leveranser, leverans den sista sträckan och kontroll av fraktkostnader. Den säkerställer att varor transporteras effektivt från punkt A till punkt B och gör det möjligt för logistikteam att omdirigera eller proaktivt eskalera förseningar.

👤 Används av: Logistikkoordinatorer, transportchefer

🛠️ Vanliga verktyg: ShipBob, FreightPOP

✅ Primära KPI:er som spåras:

Fraktkostnad per enhet: Total fraktkostnad dividerat med antalet levererade enheter.

Transportörens prestanda : Ett mått på hur väl tredjepartstransportörer uppfyller förväntningarna på tjänsten, inklusive punktlighet och varornas skick.

Lager under transport: Värde eller kvantitet av varor som har skickats men ännu inte mottagits på destinationen.

4. Instrumentpanel för leverantörsprestanda

Du kan använda denna typ av leveranskedjedashboard för att övervaka och utvärdera leverantörers tillförlitlighet och kvalitet över tid. Dina logistikteam kan använda denna dashboard för att bedöma inköpsutmaningar, förhandla fram bättre villkor och upprätthålla efterlevnaden i alla inköpsprocesser.

👤 Används av: Inköpschefer, leverantörsrelationsteam

🛠️ Vanliga verktyg: Coupa, Jaggaer

✅ Primära KPI:er som spåras:

Leverantörers felprocent: Andel material eller produkter som erhållits från leverantörer och som inte uppfyller kvalitetskraven.

Ledtids konsistens : Mäter hur konsekvent en leverantör uppfyller förväntade eller överenskomna leveranstider. : Mäter hur konsekvent en leverantör uppfyller förväntade eller överenskomna leveranstider.

Kontraktsefterlevnadspoäng: Spårar hur noggrant en leverantör följer de överenskomna avtalsvillkoren, såsom pris, leverans, kvalitet, servicenivåer etc.

5. Dashboard för efterfrågeprognoser

En instrumentpanel för efterfrågeprognoser förutsäger kundernas efterfrågan med precision så att du kan planera lager, produktion och inköp. Istället för att förlita sig på förra årets försäljningssiffror hämtar denna instrumentpanel in realtidsdata och historiska data (försäljning, säsongsvariationer, kampanjer, marknadstrender etc.) för att identifiera mönster, upptäcka förändringar och modellera framtida efterfrågan.

👤 Används av: Efterfrågeplanerare, sälj- och verksamhetsplaneringsteam

🛠️ Vanliga verktyg: Excel + BI-integration, SAS Forecasting

✅ Primära KPI:er som spåras:

Efterfrågan jämfört med faktisk försäljning: Jämför prognostiserad kund efterfrågan och faktisk registrerad försäljning.

Säsongsmässiga trendmönster : Återkommande försäljningsmönster som uppträder vid specifika tidpunkter på året, till exempel helgdagar, skolstart och sommarrusningar.

Historisk försäljningsvolatilitet: Graden av fluktuation i försäljningsdata över tid.

6. Instrumentpanel för riskhantering

En riskhanteringsdashboard ger dig realtidsinsyn i sårbarheter i hela din leveranskedja – från leverantörsrisker och transportförseningar till geopolitiska hot, leverantörskonkurser och brister i efterlevnaden.

👤 Används av: Riskanalytiker, kontinuitetschefer

🛠️ Vanliga verktyg: Resilinc, Fusion Risk Management

✅ Primära KPI:er som spåras:

Störningar i leveranskedjan : Antal händelser som stör det normala flödet av varor och tjänster i leveranskedjan (t.ex. naturkatastrofer, strejker, cyberattacker, leverantörsstopp).

Reservlager : Den mängd extra lager som uttryckligen hålls för användning vid nödsituationer eller störningar i leveranskedjan.

Matris för påverkan och sannolikhet: Potentiella risker i leveranskedjan plottade på en värmekarta efter sannolikhet och konsekvenser (påverkan).

7. Dashboard för finansiell leveranskedja

Den finansiella leveranskedjedashboarden överbryggar klyftan mellan den fysiska varuförflyttningen och det därmed sammanhängande penningflödet. Drift- och ekonomiteam använder den för att få gemensam insyn i hur leveranskedjeaktiviteter påverkar rörelsekapital, kassaflöde och den övergripande finansiella hälsan i realtid.

👤 Används av: ekonomichefer, kostnadsanalytiker

🛠️ Vanliga verktyg: ClickUp, Tableau

✅ Primära KPI:er som spåras:

Kostnad per enhet : Total kostnad för att producera eller anskaffa en enhet av en produkt, inklusive material, arbetskraft, allmänna omkostnader och logistik.

Kostnad för service : Total kostnad för service till en specifik kund eller produktlinje, med hänsyn till lagerhållning, transport, kundservice, returer och administrativa insatser.

Rörelsekapital bundet i lager: Det belopp som investerats i lager som inte omedelbart genererar intäkter.

8. Dashboard för orderspårning

En instrumentpanel för orderspårning ger dig en överblick över hela ordercykeln – från orderläggning till leverans och slutgiltigt fullgörande.

Inom leveranskedjehantering vill du ha en samlad bild av varje steg i orderprocessen. Och denna instrumentpanel för leveranskedjehantering hjälper dig att göra just det.

👤 Används av: Fulfillment managers

🛠️ Vanliga verktyg: ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ Primära KPI:er som spåras:

Order efter status : En realtidsöversikt över var varje order befinner sig i leveransprocessen.

Genomsnittlig leveranstid : Tiden det tar från det att en order läggs till dess att den skickas.

Ordernoggrannhet: Andel order som levererades exakt enligt beställningen (rätt artiklar, kvantiteter och förpackningar).

Hur man skapar en instrumentpanel för leveranskedjan

Steg 1: Definiera dina mål och målgrupp

Bestäm i förväg om instrumentpanelen ska användas för strategisk översyn, operativ kontroll eller hantering av undantag, och utforma den därefter.

Till exempel behöver chefer för leveranskedjan eller ekonomiteam översikter på hög nivå för strategisk planering, medan lagerchefer och logistikkoordinatorer behöver operativa instrumentpaneler för dagliga åtgärder.

🎯 Gemensamma mål kan vara: Övervakning av KPI:er: Lageromsättning, orderuppfyllnadsgrad

Identifiera flaskhalsar: Försenade leveranser, lagerbrist

Förbättra beslutsfattandet: Efterfrågeprognoser, leverantörers prestanda

Anpassa sedan detaljnivån och visualiseringen efter målgruppens behov.

💼 Intressenter i leveranskedjan kan vara: Inköpsteam : Spåra leverantörers prestanda och ledtider

Lagerchefer : Fokusera på genomströmning, produktivitet och lagerplatser.

Logistikkoordinatorer: Vill du ha insikter om transporteffektivitet och leveransförseningar?

Använd ClickUp Goals för att anpassa dina instrumentpanelens mätvärden till strategiska mål och spåra framsteg i realtid. Med Targets kan du koppla specifika milstolpar och KPI:er till varje mål och se hur varje datapunkt på din instrumentpanel relaterar till ett större affärsresultat.

Håll dig på rätt spår med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg i ClickUp Goals.

Använd siffermål när du spårar framsteg mot ett numeriskt mål, till exempel ”Minska den genomsnittliga orderhanteringstiden till under 24 timmar”. Valutamål är perfekta för kostnadsrelaterade mål i din leveranskedja. När du vill spåra binära milstolpar, till exempel ”Funktionen för leveransuppdateringar i realtid aktiverad – Ja/Nej”, växlar du till Sanna/Falska mål.

💡 Proffstips: Använd målmappar i ClickUp för att organisera dina mål efter olika områden i leveranskedjans instrumentpanel, till exempel lager, logistik och inköp.

Steg 2: Identifiera relevanta datakällor

En dashboard för leveranskedjan är bara så stark som de data den hämtar från.

Börja med att identifiera alla viktiga system och verktyg som innehåller data om leveranskedjan i hela organisationen.

🖥️ Vanliga datakällor att överväga: ERP-system : Grundläggande data om tillverkning, ekonomi, : Grundläggande data om tillverkning, ekonomi, inköpsprocesser och lagernivåer

Programvara för lagerhantering : Lagernivåer, SKU:er, återbeställningspunkter och lagerrörelser

Verktyg för orderhantering : Data om kundorder, leveransstatus, leveranstider och returer

WMS: Data om inkommande leveranser, plockningsnoggrannhet, lagringsutnyttjande och leveranstider.

TMS: Transportörers prestanda, fraktkostnader, leveransspårning, insikter om ruttoptimering.

Leverantörsportaler eller SRM-system (Supplier Relationship Management): Ledtider, leverantörsresultatkort, avtalsvillkor, efterlevnadsdata.

Verktyg för efterfrågeplanering eller prognoser: Försäljningsprognoser, historiska efterfrågemönster, faktorer som påverkar försäljningsökningar.

Kundtjänstplattformar (CRM-system): Returer, klagomål och feedbackloopar som belyser problem med orderhantering eller leverans.

I detta skede måste du dokumentera vem som äger data för varje källa. Ta reda på vem som underhåller den, hur ofta den uppdateras och eventuella kända luckor – detta kommer att spara dig mycket huvudbry under integreringen och valideringen av instrumentpanelen.

Steg 3: Välj rätt KPI:er

Varje KPI som du väljer att lägga till i leveranskedjans instrumentpanel bör besvara en affärskritisk fråga. Eller så kan den signalera en operativ risk som behöver uppmärksammas. Ditt slutmål kan vara allt från att förbättra leveranshastigheten, minska transportkostnaderna, förkorta leveranstiderna eller minska riskerna i din leveranskedja.

📈 För att välja rätt KPI:er, börja med att fråga: Vilka beslut behöver vi fatta med hjälp av denna översikt?

Vilka mätvärden speglar framstegen mot våra mål?

Vilka data är tillgängliga, korrekta och uppdateras ofta?

ClickUp KPI-mallen är ett flexibelt och anpassningsbart ramverk som är utformat för att spåra prestanda inom inköp, lager, logistik och leverans på ett och samma ställe.

Få en gratis mall Spåra, hantera och utvärdera nyckeltal enkelt med ClickUp KPI-mallen.

Mallen har en Progress Board-vy som visar OKR:er baserat på deras framstegsstatus. Med en översikt på hög nivå för att snabbt identifiera vilka OKR:er som är i riskzonen kan ditt team utveckla och implementera effektiva strategier för att minska riskerna.

Det finns också tidslinjevyn, som visar varje OKR längs en tidslinje baserad på start- och slutdatum och markerar vilka avdelningar som arbetar med specifika OKR under en given tidsperiod.

Upptäck överlappningar, planera i förväg och se till att alla håller sig till deadlines med tidslinjevyn.

🤝🏻 Vänlig påminnelse: Undvik frestelsen att spåra allt. En väl utformad instrumentpanel bör fokusera på de få mätvärden som är viktigast, anpassade efter behoven hos instrumentpanelens målgrupp (chefer, ledare eller driftsteam).

Steg 4: Välj ett instrumentpanelsverktyg

Nästa steg är att förverkliga din leveranskedjeanalys på en instrumentpanel. Kom ihåg att inte alla instrumentpanelsverktyg passar din leveranskedjas komplexitet eller datamiljö.

När du väljer ett instrumentpanelsverktyg bör du ta hänsyn till följande aspekter:

Dataintegration: Kan den enkelt hämta data från ditt ERP-, WMS- eller TMS-system utan manuell uppladdning?

Uppdateringar i realtid: Uppdateras den tillräckligt ofta för att stödja operativa beslut?

Användaranpassning: Kan olika intressenter (inköp, logistik, ekonomi) skapa vyer som är anpassade efter deras behov?

Skalbarhet: Kommer det fortfarande att fungera när du lägger till nya leverantörer, SKU:er eller lager?

📊 Så här kan du använda olika widgets för att göra din KPI-dashboard både informativ och visuellt tilltalande: Stapel-/linjediagram : Spåra lageromsättning, ordercykeltid eller leverantörers ledtider över veckor eller månader.

Förloppsindikator : Spåra mål som att förbättra leveransprecisionen eller uppnå produktionsmål.

Cirkeldiagram: Visa hur lagret är fördelat mellan olika produktkategorier eller lager.

Dashboards i ClickUp erbjuder en mängd olika widgets för att spåra olika aspekter av dina KPI:er och mätvärden för leveranskedjan. Du kan använda filter för att visa data för specifika perioder och skapa anpassade vyer som är skräddarsydda för olika roller inom ditt team, till exempel lagerchefer eller inköpare.

📖 Läs mer: Exempel och mallar för projektledningspaneler

Steg 5: Utforma layouten för tydlighet

När en användare öppnar instrumentpanelen ska deras blickar först falla på de viktigaste insikterna, utan att behöva bläddra eller söka.

Hur gör man det? Börja med att prioritera informationshierarkin. Det innebär att placera de viktigaste mätvärdena högst upp på instrumentpanelen så att de syns direkt. Stödjande eller sekundära mätvärden kan grupperas längre ner eller bakom detaljerade vyer.

Du vet också att dina leveranskedjeteam inte alltid sitter vid ett skrivbord. Dina lagerchefer, logistikkoordinatorer och fältteam kan kontrollera instrumentpaneler på surfplattor eller telefoner under drift.

Instrumentpanelens layout måste vara tydlig, läsbar och lätt att interagera med på olika skärmstorlekar. Med responsiv design kan vem som helst, oavsett var de befinner sig, snabbt få relevant information.

📌 Så här gör du din instrumentpanel lätt att tolka med ett ögonkast: Undvik rörighet: Välj mätvärden som driver beslut och inkludera endast KPI:er som är kritiska för användarens roll.

Gruppera information på ett logiskt sätt : Organisera widgets eller sektioner i tematiska block så att användarna snabbare kan hitta det de behöver.

Håll navigeringen intuitiv: Använd tydliga etiketter för varje avsnitt eller widget och färgkodade flaggor för att markera undantag.

Använda ClickUp för instrumentpaneler för leveranskedjan

ClickUp, appen för allt som rör arbete, hjälper leveranskedjeansvariga att planera inköpsscheman, spåra leveranser, optimera lager, samarbeta med leverantörer och övervaka KPI:er i ett centralt arbetsutrymme.

Låt oss titta närmare på dess robusta funktioner för uppgiftshantering, visualisering, automatisering och samarbete för din leveranskedjedashboard.

Anpassade instrumentpaneler med realtidswidgets

Dashboards i ClickUp är helt anpassningsbara. Lägg till widgets, ordna dem i ett rutnät eller något mer öppet, dra och släpp för att flytta dem, ändra storlek och gruppera dem för att samla relaterade KPI:er.

Förutom stapel-/linjediagram, förloppsindikatorer och cirkeldiagram får du en widget för uppgiftslistor där du kan spåra vem som gör vad, vad som är försenat och vad som redan är klart. Med widgeten för text/anteckningar kan du lägga in veckovisa uppdateringar, korta förklaringar eller anteckningar om ovanliga datatoppar.

Spåra framsteg och visualisera milstolpar med realtidswidgets i ClickUp Dashboards.

När uppgifterna uppdateras förändras statusen. Deadlines närmar sig. Mål flyttas framåt.

Din instrumentpanel uppdateras omedelbart utan manuella åtgärder. Du behöver inte uppdatera sidor eller köra om rapporter. Du ser alltid den senaste översikten av dina data.

Lager- och logistikspårning via list- eller tabellvyer

ClickUps listvy är som en digital checklista, idealisk för att spåra vilka artiklar som är slut i lager, vilka order som är försenade eller vad som kommer in härnäst. Varje uppgift i din lista representerar en produkt eller ett parti, och du kan använda anpassade fält för att lägga till information som är specifik för ditt arbetsflöde.

Presentera data i ClickUp List View för spårbara uppgifter och deadlines.

När dina fält är på plats omvandlar tabellvyn i ClickUp din lista till en minidatabas för ditt team. Nu kan du sortera efter lagernivå, gruppera efter status eller ställa in filter för att endast visa artiklar med låg lagernivå eller inkommande leveranser.

Du kan spara de filtrerade vyerna för olika avdelningar, från lagerverksamhet och ekonomi till inköpsteamet.

Använd ClickUp Table View för att hantera ditt lager, ställa in uppgiftsberoenden och registrera framsteg.

Lagerhanteringssystem kan snabbt bli komplicerade. Du spårar lagernivåer, ställer in återbeställningspunkter, bearbetar order och hanterar leverantörskommunikation.

Med ClickUp Automations kan du ställa in triggers, if/then-åtgärder och villkor för att automatisera repetitiva uppgifter.

När en ny order kommer in kan du till exempel automatiskt skapa en uppgift som innehåller all nödvändig information: kundinformation, artikelkvantiteter, leveransinstruktioner etc.

Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningar, påminnelser, orderuppdateringar och e-postsvar med ClickUp Automations.

Samarbetsfunktioner för distribuerade team

Dina leverantörer, transportteam och inköpschefer arbetar alla från olika platser. Här kan alla team använda ClickUps samarbetsfunktioner för att säkerställa att allt flyter smidigt.

Du kan enkelt diskutera detaljer, tilldela ansvar, lösa problem och spåra uppdateringar inom ramen för ditt arbete.

Behöver du samarbeta på delade dokument? ClickUp Docs låter flera personer redigera, kommentera och arbeta tillsammans i realtid. Du kan till och med bifoga filer som fakturor eller orderbekräftelser direkt till uppgifter och projekt, så att allt hålls organiserat på ett ställe.

Tagga en kollega med @mention så att hen inte missar viktiga uppdateringar eller förfrågningar.

Och när du behöver snabbare konversationer kan du skapa teamspecifika rum med ClickUp Chat. De stöder tvärfunktionella leveranskedjegrupper som behöver hålla kontakten utan att behöva växla mellan olika appar.

Hantera hela din leveranskedjas arbetsflöde med ClickUp

Att försöka hantera din leveranskedja utan en tydlig instrumentpanel innebär att du ständigt hoppar mellan kalkylblad, väntar på uppdateringar och sammanställer information från e-postmeddelanden, möten och isolerade verktyg.

Med ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler kan du samla alla dina viktiga leveranskedjemätvärden i en livevy. Automatiseringar hjälper till genom att utlösa uppgifter eller varningar när lagret sjunker under en viss nivå eller en leverans är försenad.

Vill du skapa en instrumentpanel som gör uppdateringar, rapporter och beslut snabbare? Registrera dig gratis på ClickUp och få realtidsöverblick över hela din leveranskedja.