De 13 bästa programvarorna för samtalsinspelning för företag och team 2025

En pålitlig programvara för samtalsinspelning kan vara avgörande, oavsett om du avslutar affärer, samlar in kundfeedback eller säkerställer samordning inom teamet. Men med så många verktyg att välja mellan, hur väljer du det rätta för ditt företags behov?

Vi har valt ut 13 av de bästa programvarorna för samtalsinspelning för att hjälpa dig att hitta en lösning som balanserar efterlevnad, kvalitet och användbarhet.

Låt oss upptäcka programvaran för inspelning av röstsamtal som kommer att förändra hur ditt team kommunicerar i år.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Behöver du en lösning för samtalsinspelning men vet inte var du ska börja? Här är en snabb översikt över de 13 bästa programvarorna för samtalsinspelning och vad de är bäst på: ClickUp : Bäst för att integrera samtalsinspelningar med uppgifter, coaching och samarbete Bäst för att integrera samtalsinspelningar med uppgifter, coaching och samarbete Gong: Bäst för AI-drivna försäljningsinsikter och uppföljning av affärer Aircall: Bäst för molnbaserad samtalsinspelning och CRM-integration Talkdesk: Bäst för AI-driven samtalsinspelning i kontaktcenter RingCentral: Bäst för enhetlig kommunikation och skalbar samtalsinspelning Dialpad: Bäst för AI-driven transkribering och samtalsanalys i realtid The Rev Call Recorder: Bäst för gratis samtalsinspelning med exakta transkriptioner TapeACall: Bäst för inspelning av samtal på smartphones med obegränsad lagringskapacitet All Call Recorder: Bäst för flexibel inspelning och ljudformatalternativ på Android Cube Call Recorder: Bäst för inspelning av VoIP- och mobilsamtal på Android och iPhone Google Voice: Bäst för enkel och prisvärd inspelning av VoIP-samtal Call Master: Bäst för samtalsinspelning med inbyggd spamblockering Call Recorder Automatic: Bäst för handsfree-samtalsinspelning med spamblockering

Vad ska du leta efter i programvara för samtalsinspelning?

Innan vi utforskar de bästa verktygen för samtalsinspelning, låt oss fastställa vad som gör ett program för samtalsinspelning bra.

📌 Här är en lista över de viktigaste funktionerna som din programvara för samtalsinspelning bör ha:

Automatisk samtalsinspelning: Spela in inkommande och utgående samtal utan att missa något.

Molnbackup för obegränsad lagring: Förlora aldrig en viktig konversation med säker, skalbar lagring.

Samtalsloggar för organiserad spårning: Få tillgång till tidsstämplar, nummerpresentation och samtalslängd med ett ögonkast.

Smart sökning för snabb åtkomst: Hitta specifika inspelade telefonsamtal med hjälp av nyckelord, datum eller information om den som ringt.

CRM-integration för smidigt arbetsflöde: Synkronisera samtalsinspelningar direkt till kundprofiler

Kompatibilitet med VoIP och telefonsystem för flexibilitet: Fungerar med fasta telefoner, VoIP-appar och mobila enheter.

Datakryptering för säkerhet: Skydda säljsamtal och känslig affärsinformation

Regelefterlevnadsfunktioner för rättsligt skydd: Håll dig på rätt sida av GDPR-, HIPAA- och CCPA-reglerna

Transkribering av samtal för enkel analys: Konvertera inspelade röstsamtal till sökbar text

Realtidsövervakning för coaching: Hjälp säljteam att finjustera sin strategi under live-samtal.

Den bästa programvaran för samtalsinspelning

Oavsett om du vill förbättra utbildningen, säkerställa efterlevnad eller förbättra kundservicen kan rätt verktyg för samtalsinspelning hjälpa dig att enkelt spela in viktiga samtal.

Låt oss utforska några av de bästa programvarorna för samtalsinspelning som finns tillgängliga för att förbättra din kommunikationsstrategi!

1. ClickUp (Bäst för att integrera samtalsinspelningar med uppgifter, coaching och samarbete)

Fånga varje detalj – ClickUps AI Notetaker antecknar automatiskt idéer, åtgärdspunkter och mötesanteckningar direkt

Många företag påstår sig erbjuda ”allt-i-ett”-lösningar, men i själva verket är det bara en samling fristående moduler. Du har fortfarande olika gränssnitt, inloggningar och datasilos. Det är här ClickUp förändrar spelplanen genom att vara den enda appen du behöver för ditt arbete.

ClickUp integrerar samtalsinspelningar, uppgifter, AI-driven automatisering och samarbetsverktyg i en enda plattform, vilket gör det enkelt för team att arbeta tillsammans i ett enhetligt gränssnitt.

ClickUp AI Notetaker

Vi har alla varit där – frenetiskt letat igenom oändliga e-postmeddelanden, mötesprotokoll och slumpmässiga klisterlappar för att hitta den där enda viktiga detaljen från förra veckans möte.

Men med ClickUp AI Notetaker kan du säga adjö till det kaoset. Med AI-drivna automatiska transkriptioner, sammanfattningar och åtgärdspunkter registreras och organiseras varje samtal utan ansträngning – inga gissningar, inget kaos – bara kristallklara anteckningar, alltid till hands.

ClickUp AI Notetaker kan automatiskt skapa uppgifter från dina mötesdiskussioner eller dela sammanfattningen direkt till din teamchatt. På så sätt håller alla sig uppdaterade och ingenting faller mellan stolarna.

📋 Här är vad ClickUp AI Notetaker gör för dig:

✅ Spelar in och transkriberar möten automatiskt

✅ Skapar mötesreferat med viktiga slutsatser och åtgärdspunkter

✅ Spelar in fullständiga ljudinspelningar för referens

✅ Listar deltagare och organiserar anteckningar i ClickUp Docs

✅ Gör det möjligt att söka i transkriptioner för att omedelbart hitta viktiga detaljer

✅ Fungerar med Zoom, Google Meet och Teams för smidig integration

✅ Synkroniseras med ClickUps kalendervy för att automatiskt ansluta och ta anteckningar

ClickUp Clips

Vi har alla varit där – skrivit långdragna e-postmeddelanden eller hoppat på ännu ett möte bara för att förklara något som kunde ha visats på några sekunder. Kommunikationen på jobbet fungerar inte, men ClickUp Clips fixar det. 🏆

Med ClickUp Clips kan du spela in, redigera och dela röst- och videosamtal, vilket gör kommunikationen snabbare, tydligare och effektivare. Inget mer förvirring, inga fler fram-och-tillbaka-meddelanden – tryck bara på inspelning, förklara visuellt och skicka.

Spela in samtal, skärminspelningar och säkerställ smidig kommunikation med redigerings-, delnings- och nedladdningsalternativ med ClickUp Clips

📹 Här är vad ClickUp Clips gör för dig:

✅ Spela in röstsamtal, videosamtal och skärminspelningar för omedelbar tydlighet✅ Bädda in klipp direkt i ClickUp Docs och ClickUp Chat —för att hålla kommunikationen strömlinjeformad✅ Redigera, dela och ladda ner klipp utan ansträngning✅ Automatisk transkribering med ClickUp Brain , komplett med tidsstämplar för enkel sökning✅ Konvertera klipp till uppgifter med ClickUp Tasks —så att inget går förlorat i översättningen✅ Synkronisera med ClickUp Docs för detaljerade förklaringar och genomgångar

💡 Proffstips: Varje klipp som skickas i ClickUp Chat bäddas in automatiskt för snabb åtkomst – du behöver inte leta igenom länkar eller e-postmeddelanden!

ClickUp integreras också sömlöst med över 1 000 appar, inklusive Google Meet, Zoom, Microsoft Teams och andra VoIP- och konferenssamtalsprogram, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde utan att behöva hoppa mellan plattformar.

Genom att kombinera dessa funktioner blir ClickUp en central knutpunkt för hantering av alla aspekter av dina samtal och möten:

Lagra mötesanteckningar, inspelningar och åtgärdspunkter på ett och samma ställe.

Samarbeta med ditt team om uppföljningar och nästa steg.

Använd ClickUps robusta funktioner för uppgiftshantering för att säkerställa ansvarsskyldighet och framsteg.

Som Ray Chan, IT-chef på San Diego Padres, vittnar om:

Genom att använda ClickUp kan vi hålla kontakten och få en överblick över vad som händer i hela organisationen.

ClickUps bästa funktioner

Spela in och dela: Spela in teamutbildningar och demonstrationer för coaching och kunskapsdelning.

AI-driven transkribering: Transkribera röstsamtalsinspelningar med smarta sammanfattningar med ClickUp Brain.

Kontextuell samverkan: Lägg till tidsstämplade kommentarer på klipp för enkel referens.

Handlingsbara insikter: Skapa uppgifter från inspelningar för att omvandla viktiga ögonblick till handling.

Chrome-tillägg för produktivitet: Spåra tid, skapa uppgifter och ta skärmdumpar i webbläsaren med Spåra tid, skapa uppgifter och ta skärmdumpar i webbläsaren med ClickUps Chrome-tillägg.

Visuell dokumentation med ClickUp Docs: Bädda in videoinspelningar direkt i ClickUp Docs för enkla förklaringar eller demonstrationer.

Spela in och bädda in klipp i ClickUp Tasks: Spela in och bifoga röstsamtalsinspelningar eller skärminspelningar till ClickUp Tasks, så att all relevant information finns samlad på ett ställe.

Begränsningar för ClickUp

Kan vara komplicerat för vissa användare på grund av dess omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 USD/månad per användare.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Man behöver inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med andra program.

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Man behöver inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med andra program.

🔮 Viktig insikt: ClickUp Meetings samlar allt på ett ställe – anteckningar, mötesagendor och åtgärdspunkter – så att ditt team alltid vet vad som är nästa steg. Nu slipper du leta igenom spridda dokument eller glömda uppföljningar! Med AI-drivna anteckningar, checklistor och tilldelade kommentarer blir varje möte organiserat, genomförbart och lätt att återkomma till. 🚀

2. Gong (Bäst för AI-drivna försäljningsinsikter och affärsspårning)

Via Gong

Gong är ett avancerat program för samtalsinspelning som automatiskt spelar in, transkriberar och analyserar säljsamtal för att ge användbara insikter.

Med hjälp av AI identifierar Gong kundernas åsikter, viktiga ämnen och invändningar och hjälper säljteam att förbättra sina säljargument och avsluta affärer.

Gong integreras också med CRM-system, webbkonferenser och e-postplattformar, vilket säkerställer att alla kundinteraktioner registreras och analyseras för bättre beslutsfattande.

Gongs bästa funktioner

Konvertera inkommande och utgående samtal till text med sökbarhet efter nyckelord.

Upptäck viktiga ämnen, invändningar och kundernas åsikter för att förbättra försäljningsstrategierna.

Integrera samtalsinspelningar med CRM-komponenter för att smidigt spåra affärer och få full insyn i försäljningsprocessen.

Identifiera mönster i flera samtal för att förfina försäljningscoaching och meddelanden.

Markera viktiga moment i samtalen för enkel referens och uppföljning.

Leverera datadriven feedback för att förbättra individuella försäljningsresultat.

Begränsningar för Gong

Störningar i samtalet eller ljudfel kan påverka transkriberingens noggrannhet.

Begränsad möjlighet att exportera stora datamängder för extern användning

Stöder inspelningar på upp till 7 timmar, vilket innebär att längre möten måste delas upp.

Gongs prissättning

Anpassade priser

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

Enligt denna G2-användare:

Gong hjälper mig att hålla fokus och vara engagerad i alla mina möten genom att ta alla anteckningar åt mig. Det är extremt fördelaktigt eftersom det gör att jag kan lyssna aktivt på mina kunder och upptäcka deras verkliga problem, vilket leder till affärer för mig.

Gong hjälper mig att hålla fokus och vara engagerad i alla mina möten genom att ta alla anteckningar åt mig. Det är extremt fördelaktigt eftersom det gör att jag kan lyssna aktivt på mina kunder och upptäcka deras verkliga problem, vilket leder till affärer för mig.

🌟 Kul fakta: Medan telefonväxlar (bemannade av operatörer) går tillbaka till slutet av 1800-talet, spåras konceptet med ett dedikerat ”callcenter” ofta till 1960-talet. Birmingham Press and Mail i Storbritannien nämns ofta för att ha installerat ett av de tidigaste kända kommersiella systemen som dirigerade kundsamtal till utsedda agenter.

3. Aircall (Bäst för molnbaserad samtalsinspelning och CRM-integration)

Via Aircall

Aircall är ett program för samtalshantering som är utformat för företag som vill spela in och lagra både inkommande och utgående samtal som görs via plattformen.

Detta verktyg hjälper team att förbättra kundservice, försäljningsresultat och kvalitetssäkring genom att tillhandahålla en tillförlitlig registrering av kundinteraktioner. Det kan också användas som ett kontaktadministrationsprogram tack vare dess funktioner som hjälper företag att hantera sina interna kontaktcenteroperationer inom sin molnplattform.

Aircalls bästa funktioner

Spela in och få tillgång till inkommande och utgående samtal som görs via ett Aircall-telefonnummer.

Anpassa inspelningsinställningarna för att spela in specifika samtal eller automatiskt spela in alla samtal.

Utvärdera medarbetarnas prestationer och ge riktad coaching med hjälp av samtalsinspelningar.

Få värdefull kundinsikt genom att granska interaktioner för att förstå kundernas behov och problem.

Säkerställ efterlevnad av branschregler genom att upprätthålla korrekta samtalsloggar och register.

Aircalls begränsningar

Samtal som är längre än 4 timmar sparas inte.

Interna samtal mellan Aircall-användare spelas inte in.

Aircall-priser

Essential: 40 USD/månad per användare

Professional: 70 USD/månad per användare

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Aircall-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Aircall?

Så här säger en Capterra-användare om Aircall:

Vi använder Aircall och dess integration med HubSpot i vårt distansarbete, och det fungerar mycket bra. Allt loggas automatiskt, och vi kan till och med skapa arbetsflöden baserade på vissa Aircall-regler.

Vi använder Aircall och dess integration med HubSpot i vårt distansarbete, och det fungerar mycket bra. Allt loggas automatiskt, och vi kan till och med skapa arbetsflöden baserade på vissa Aircall-regler.

💡 Proffstips: Håll enkelt koll på inkommande och utgående samtal med dessa 10 kostnadsfria mallar för samtalsloggar.

Via Talkdesk

Talkdesk är ett program för samtalsinspelning som är utformat för kundsupportteam och kontaktcenter för att spela in och lagra telefonsamtal mellan agenter och kunder.

Med funktioner som AI-drivna insikter och realtidsövervakning av samtal förbättrar Talkdesk både kundupplevelsen och kvalitetskontrollen i miljöer med hög samtalsvolym.

Talkdesks bästa funktioner

Ställ in anpassningsbara inspelningsparametrar för att styra när samtal spelas in och hur länge.

Granska samtal med kvalitetshanteringsverktyg, inklusive tidsstämplade anteckningar för detaljerad analys.

Övervaka samtal i realtid med liveinspelning och paus-/återuppspelningsfunktioner .

Välj flexibla lagringsalternativ för att hantera lagringspolicyer och lagringsutrymme.

Använd AI-drivna insikter för att generera sammanfattningar av konversationer, upptäcka kundernas åsikter och föreslå relevanta kunskapsartiklar.

Begränsningar för Talkdesk

Samtal med längre tystnad spelas inte in.

Som standard fortsätter samtalsöverföringar att spelas in, men inställningarna kan justeras.

Inspelning av samtal mellan agenter kräver administratörskonfiguration.

Talkdesk-priser

Financial Services Experience Cloud for Banking Edition: 225 USD/månad per användare

Financial Services Experience Cloud for Insurance Edition: 225 USD/månad per användare

Healthcare Experience Cloud for Providers Edition: 225 USD/månad per användare

Retail Experience Cloud Edition: 225 USD/månad per användare

CX Cloud Government Edition: 225 USD/månad per användare

Talkdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Talkdesk?

Enligt denna G2-användare:

Jag gillar att Talkdesk är så lätt att använda, det är väldigt enkelt att förstå och introducera för nya agenter. Vi använder Talkdesk varje dag för att ringa och ta emot samtal från kunder, så det är viktigt för oss att ha en programvara som fungerar bra.

Jag gillar att Talkdesk är så lätt att använda, det är väldigt enkelt att förstå och introducera för nya agenter. Vi använder Talkdesk varje dag för att ringa och ta emot samtal från kunder, så det är viktigt för oss att ha en programvara som fungerar bra.

🌟 Kul fakta: Det finns en välkänd maxim inom kundserviceträning: ”Kunder kan höra ett leende. ” Forskning om röstkvalitet visar att ett leende förändrar din röstton (en märkbar effekt på tonhöjd och resonans). Det hjälper till att förmedla vänlighet och värme, även om kunden inte kan se dig.

5. RingCentral (Bäst för enhetlig kommunikation och skalbar samtalsinspelning)

Via RingCentral

Att leta igenom en mängd olika kommunikationsappar kan ta mycket tid från det faktiska arbetet, särskilt för en säljare. Detta löser RingCentral.

RingCentral är ett program för samtalsinspelning som är utformat för företag som behöver en centraliserad kommunikationsplattform för hantering av telefonsamtal, säljsamtal och kundinteraktioner.

Denna programvara erbjuder automatisk och on-demand-samtalsinspelning, vilket gör den till ett flexibelt val för säljteam, kundsupport och företagsledare.

RingCentrals bästa funktioner

Aktivera automatisk samtalsinspelning för inkommande och utgående samtal, med inspelningsalternativ på begäran.

Lagra inspelningar effektivt med stor lagringskapacitet och anpassningsbara inställningar för lagringstid.

Anpassa ljudmeddelanden för att informera samtalsparterna när en inspelning påbörjas.

Utnyttja AI-driven analys för sammanfattning av samtal, transkribering och sökordsbevakning .

Integrera sömlöst med CRM-plattformar som Salesforce och HubSpot för bättre samtalsloggning och kundinsikter.

uppfyller HIPAA, GDPR och andra branschregler. Säkerställ säker molnlagring med RingCentrals inbyggda molntelefonsystem , som

RingCentrals begränsningar

Maximala lagringsgränser per konto, som kan fyllas snabbt vid höga samtalsvolymer.

Automatisk tidsbaserad radering av inspelningar, även om lagringskapaciteten inte är full.

Obegränsad lagring är endast tillgänglig i högre prisplaner.

RingCentrals prissättning

Kärnfunktion: 30 USD/månad per användare

Avancerat: 35 USD/månad per användare

Ultra: 45 $/månad per användare

RingCentral-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 230 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Företag mår bra av ett centraliserat system, men utan det går viktiga uppföljningar och beslut ofta förlorade mellan flera olika verktyg. Undersökningar visar att 43 % av arbetstagarna skickar endast 0–10 meddelanden per dag, vilket kan betyda att de har mer fokuserade, meningsfulla konversationer eller kämpar med splittrad kommunikation mellan olika plattformar. Det är här en allt-i-ett-plattform för produktivitet som ClickUp blir avgörande, eftersom den hjälper team att centralisera konversationer, inspelningar, projektuppdateringar och kunskapsdelning i ett enda arbetsutrymme.

6. Dialpad (Bäst för AI-driven transkribering och samtalsanalys i realtid)

Via Dialpad

Ett missat möte kan innebära veckor av eftersläpningar i ditt arbete. Detta problem löses av Dialpad.

Dialpad är ett program för samtalsinspelning och transkription som utmärker sig genom sin smarta sökfunktion som fungerar bra tillsammans med dess AI-drivna sammanfattningar. Denna funktion gör att företag kan granska samtal på ett effektivt sätt och extrahera viktiga insikter som kan användas för att förbättra samtalskvaliteten.

Dialpad är särskilt lämpligt för säljteam och kundtjänstmedarbetare och hjälper till att förbättra kundservice, utbildning och prestationsuppföljning.

Dialpads bästa funktioner

Transkribera samtal i realtid för att spela in inkommande och utgående samtal när de sker.

Skapa AI-drivna samtalssammanfattningar för att lyfta fram viktiga punkter och analysera kundernas åsikter.

Pausa inspelningar automatiskt för att förhindra att kreditkortsuppgifter eller konfidentiella data spelas in.

Sök och filtrera inspelningar för att snabbt hitta specifika inspelade telefonsamtal baserat på nyckelord och kriterier.

Tagga och kategorisera samtal för enkel organisering och detaljerad samtalsanalys.

Integrera med CRM-plattformar för att koppla samman samtalsinspelningar med kunddata för förbättrad spårning av försäljning och kundsupport.

Begränsningar för Dialpad

Automatisk samtalsinspelning är inte tillgänglig i standardpaketet och måste startas manuellt.

Åtkomstkontroll begränsar inspelningar av praktikanter till endast administratörer och coacher.

Ingen video- eller skärminspelning i Dialpad-möten; endast ljud från PSTN-linjer spelas in.

Priser för Dialpad

Standard: 27 $/månad per användare

Pro: 35 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dialpad?

En G2-användare säger:

Jag älskar enkelheten och användarvänligheten som gör Dialpad lättare att använda än en vanlig fast kontortelefon. Det är enkelt att navigera i appen och utforska alla funktioner, och du kan smidigt flytta dina samtal inom kontoret/organisationen utan krångel eller extra steg.

Jag älskar enkelheten och användarvänligheten som gör Dialpad lättare att använda än en vanlig fast kontortelefon. Det är enkelt att navigera i appen och utforska alla funktioner, och du kan smidigt flytta dina samtal inom kontoret/organisationen utan krångel eller extra steg.

🔮 Viktig insikt: Samtalsinspelningar är bra, men ibland är det lika viktigt att se som att höra – kombinera dem med de 15 bästa programvarorna för skärminspelning utan vattenstämpel för fullständig kontext!

7. TapeACall (Bäst för inspelning av samtal på smartphones med obegränsad lagringskapacitet)

Via TapeACall

TapeACall är en app för samtalsinspelning som är utvecklad för smartphoneanvändare som behöver spela in inkommande och utgående samtal på ett enkelt sätt.

Denna app säkerställer att inga viktiga detaljer från telefonsamtal går förlorade, vilket gör den till ett lämpligt program för samtalsinspelning för en mängd olika användningsområden – affärsmöten, säljsamtal, intervjuer, juridisk dokumentation eller personliga anteckningar.

TapeACalls bästa funktioner

Spela in obegränsat antal inkommande och utgående samtal utan lagringsbegränsningar.

Transkribera inspelade telefonsamtal automatiskt med hög noggrannhet

Integrera med molnlagringsplattformar som Google Drive, Dropbox och Evernote .

Dela inspelningar direkt via e-post, SMS och sociala medier.

Synkronisera smidigt mellan enheter för enkel överföring av inspelningar.

Begränsningar för TapeACall

Kräver stöd för trepartssamtal för att sammanfoga och spela in samtal.

Begränsad gratisversion som endast tillåter uppspelning av de första 60 sekunderna av en inspelning.

Priser för TapeACall

Anpassade priser

Betyg och recensioner av TapeACall

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Läs också: 10 gratis mallar för mötesanteckningar för bättre mötesprotokoll

8. The Rev Call Recorder (Bäst för gratis samtalsinspelning med exakta transkriptioner)

Via The Rev Call Recorder

Rev Call Recorder är en app för samtalsinspelning som är utvecklad för iPhone-användare som behöver en gratis, obegränsad samtalsinspelare med möjlighet till transkribering med hög precision.

Oavsett om du spelar in säljpresentationer, intervjuer eller affärssamtal, ser Rev Call Recorder till att du fångar varje ord och kan beställa exakta transkriptioner när det behövs.

De bästa funktionerna i Rev Call Recorder

Spela in obegränsat antal inkommande och utgående samtal utan dolda avgifter.

Spela in högkvalitativt ljud eller importera externa filer som röstmemon.

Transkribera inspelade telefonsamtal med 99 % noggrannhet (betaltjänst)

Organisera inspelningar i mappar och dela dem över flera kanaler.

Integrera med Dropbox, SMS och e-post för enkel filhantering.

Begränsningarna med Rev Call Recorder

Stöder endast samtal inom USA och Kanada

Kräver manuell uppladdning av inspelningar för transkribering eftersom appen inte transkriberar automatiskt.

Priser för Rev Call Recorder

Gratis plan

Grundläggande: 14,99 $/månad per användare

Pro: 34,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Rev Call Recorder

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. All Call Recorder (bäst för flexibel inspelning och ljudformatalternativ på Android)

Via All Call Recorder

All Call Recorder är en app för samtalsinspelning för Android-enheter som gör det möjligt för användare att spela in, spara och hantera telefonsamtal med anpassningsbara inställningar.

Detta är särskilt användbart om du behöver säkerhetskopiera dina samtal, utbilda ditt säljteam eller förbättra kvaliteten på dina samtal.

Dessutom erbjuder All Call Recorder flera inspelningsformat, transkriptionstjänster och delningsalternativ för ökad flexibilitet.

Alla Call Recorders bästa funktioner

Spela in samtal baserat på nummer, kontakt eller utvalda kontakter

Stöd för flera inspelningsformat, inklusive MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC och MP4 .

Transkribera inspelningar med en gratis transkriptionstjänst på engelska

Dela specifika delar av inspelade telefonsamtal

Överför inspelningar mellan enheter

Filtrera samtal med en vitlista för att välja vilka samtal som ska spelas in.

Justera ljudkvaliteten för optimerad lagring och tydlighet

Alla begränsningar för Call Recorder

Vissa appar från tredje part kan blockera samtalsinspelaren, vilket kräver manuell vitlistning.

Alla priser för Call Recorder

Gratis

Anpassad prissättning

Alla betyg och recensioner av samtalsinspelare

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? 67 % av yrkesverksamma säger att virtuella möten är lika produktiva som fysiska möten – men bara när de är välstrukturerade! Lär dig etiketten för virtuella möten med dessa 10 bästa metoder för att hålla dina samtal effektiva och engagerande.

10. Cube Call Recorder (bäst för inspelning av VoIP- och telefonsamtal på Android och iPhone)

Via Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) är en app för samtalsinspelning som gör det möjligt för användare att spela in telefonsamtal och VoIP-konversationer på både Android- och iPhone-enheter. Denna app fungerar bra för att spela in samtal i programvara som WhatsApp, Skype och andra populära VoIP-verktyg.

Cube ACR erbjuder även högkvalitativ ljudinspelning, molnbackup och avancerade säkerhetsfunktioner till användarna.

Cube Call Recorders bästa funktioner

Säkerhetskopiera inspelningar till Google Drive eller via e-post för säker lagring.

Geotagga inspelade samtal för att spåra var konversationerna ägde rum (endast Android).

Rensa automatiskt gamla inspelningar för att frigöra lagringsutrymme utan ansträngning

Säkra inspelningar med PIN-lås, TouchID eller FaceID för ökad integritet.

Skaka för att markera viktiga punkter i samtalet för enkel referens (endast Android).

Begränsningar för Cube Call Recorder

Problem med ensidig inspelning där endast en parts röst spelas in, vilket kräver justeringar av ljudkällan.

Begränsningar för inspelningslängd kan gälla beroende på appinställningar, vilket kan leda till att längre samtal avbryts.

Priser för Cube Call Recorder

Gratis

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Cube Call Recorder

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🌟 Rolig fakta: Tidiga samtalsinspelningar gjordes med magnetband och fysiska växlar. Under 1960- och 70-talen började företag och myndigheter använda bandspelare för kvalitetssäkring och säkerhet. Dagens digitala samtalsinspelningssystem har sitt ursprung i dessa tidiga analoga enheter.

11. Google Voice (bäst för enkel och prisvärd inspelning av VoIP-samtal)

Via Google Voice

Google Voice är en VoIP-tjänst som erbjuder grundläggande funktioner för samtalsinspelning för företag som söker en prisvärd och lättanvänd lösning.

För att passa olika behov finns Google Voice tillgängligt både på datorer och mobila enheter. Google Voice stöder samtalsinspelning, spårning av samtalshistorik, röstmeddelanden, SMS och samtalsdirigering.

De bästa funktionerna i Google Voice

Spela in både inkommande och utgående samtal

Lagra samtalshistorik, inklusive datum, tid, varaktighet och information om den som ringt.

Ge ett röstmeddelande när inspelningen börjar

Avsluta inspelningen genom att trycka på 4 igen eller avsluta samtalet.

Begränsningar för Google Voice

Samtalsinspelning är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

Endast inkommande samtal kan spelas in

Priser för Google Voice

Business Starter: 7 USD/månad per användare

Business Standard: 14 USD/månad per användare

Business Plus: 22 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Voice

G2: 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Voice?

Enligt denna Capterra-användare:

Jag använder Google Voice för min företags telefonlinje, det är väldigt bekvämt och har alltid varit gratis! Jag kan komma åt det från flera telefoner eller från min bärbara dator, så jag missar aldrig ett samtal eller ett sms från kunder.

Jag använder Google Voice för min företagslinje, det är väldigt bekvämt och har alltid varit gratis! Jag kan komma åt det från flera telefoner eller från min bärbara dator, så jag missar aldrig ett samtal eller ett sms från kunder.

Läs också: 8 gratis mallar för kontaktlistor i Excel och ClickUp

12. Call Master (Bäst för samtalsinspelning med inbyggd spamblockering)

via CallMaster

Genom att kombinera automatisk samtalsinspelning med en samtalsblockerare säkerställer Call Master att användarna kan spela in viktiga samtal samtidigt som störande samtal filtreras bort.

Call Master är särskilt användbart för nya användare tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och funktioner som integrering av kontaktlistor, vilket gör samtalsinspelning till en relativt enkel process.

Call Masters bästa funktioner

Spela in inkommande och utgående samtal utan manuell initiering

Blockera spam och oönskade nummer för att minska störande samtal.

Navigera genom ett användarvänligt gränssnitt för snabb åtkomst till inspelningar.

Integrera med kontaktlistor för smidig identifiering av samtalsparter.

Begränsningar för Call Master

Fungerar kanske inte optimalt på vissa telefonmodeller, vilket kan leda till dålig inspelningskvalitet.

Lagringsbegränsningar kan gälla beroende på plan.

Priser för Call Master

Anpassade priser

Call Master-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🌟 Rolig fakta: Även om många fortfarande föredrar mänsklig interaktion via telefon, hanterar AI-drivna chatbots och virtuella assistenter i allt högre grad förstahands support. Enligt Gartner kan cirka 25 % av kundtjänstverksamheten år 2027 förlita sig på virtuella kundassistenter (VCA) för att hantera rutinmässiga förfrågningar, vilket frigör mänskliga agenter för mer komplexa uppgifter.

13. Call Recorder Automatic (Bäst för handsfree-samtalsinspelning med spamblockering)

via Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic är ett funktionsrikt verktyg som erbjuder funktioner som nummerpresentation, spamblockering och stöd för flera språk för användare som behöver automatisk samtalsinspelning utan extra ansträngning.

Oavsett om du sparar affärssamtal, granskar säljsamtal eller arkiverar viktiga diskussioner, gör Call Recorder Automatic det enkelt att lagra, organisera och dela inspelningar.

Call Recorder Automatic – bästa funktioner

Organisera och säkerhetskopiera inspelningar efter namn eller datum.

Skapa en ignorera-lista för att automatiskt undanta vissa nummer från inspelning.

Blockera spam och oönskade samtal

Spela upp och dela inspelningar i appen

Spela in VoIP-samtal på Android och skapa röstmemon på iPhone

Appen finns tillgänglig på flera språk, inklusive engelska, arabiska, hindi och italienska.

Call Recorder Automatiska begränsningar

Lagringsutrymmet kan bli ett problem eftersom inspelningarna lagras i telefonens interna minne.

Lagliga restriktioner kan kräva att alla parter informeras innan en konversation spelas in.

Enhetskompatibiliteten varierar, och vissa telefoner stöder kanske inte inbyggd samtalsinspelning.

Call Recorder Automatisk prissättning

Anpassade priser

Call Recorder Automatiska betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Här är några fler programvarualternativ för samtalsinspelning som inte kom med på vår topplista, men som är utmärkta alternativ för CRM-integration, säljteam och småföretagare:

8×8 Contact Center: En molnbaserad programvara för samtalsinspelning med AI-driven analys, sentimentdetektering och lagringsutrymme som uppfyller efterlevnadskrav för smidiga kundinteraktioner.

CallRail: En lösning för samtalsspårning och -inspelning utformad för marknadsförings- och säljteam, med konversationsintelligens och nyckelordsidentifiering för förbättrad leadhantering.

Vonage Business Communications: Ett VoIP-baserat telefonsystem med inbyggd samtalsinspelning som erbjuder transkriptioner, CRM-synkronisering och samtalshanteringsfunktioner för att förbättra affärsverksamheten.

Klicka. Ring. Avsluta. Upprepa. ClickUp gör det så enkelt!

Enligt en studie från Deloitte kommer 75 % av samtalen på arbetsplatsen att spelas in och analyseras för att få fram värdefulla insikter och minska risker. Det är inte bara en trend – det är framtiden för smartare beslutsfattande.

Det är precis därför rätt programvara för samtalsinspelning är en konkurrensmässig nödvändighet. Och ClickUp uppfyller detta behov genom att samla allt i en AI-driven, helt integrerad plattform, så att du inte behöver hålla reda på alla anteckningar om vad en kund faktiskt sa.

Med automatisk samtalsinspelning, sökbara transkriptioner, smidiga CRM-integrationer och smart analys gör ClickUp det enkelt att spela in, organisera och agera på alla viktiga samtal utan att störa ditt arbetsflöde.

Registrera dig idag på ClickUp och upplev skillnaden!