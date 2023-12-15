De 10 bästa molnbaserade telefonsystemen 2025 (recensioner och priser)

Alla företag behöver enhetlig kommunikation mellan olika team.

Traditionella telefonsystem och mobiltelefonlinjer är ofta opålitliga, obekväma och för dyra när du vill samla ditt team och inleda ett samarbete.

Ett molnbaserat telefonsystem är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att etablera ett enhetligt kommunikationssystem.

Tack vare sin mångsidighet har marknaden för molnbaserade telefonsystem vuxit betydligt. VoIP-marknaden beräknas nå 194,5 miljarder dollar år 2024.

Ökningen i användningsfrekvensen är ganska tydlig, eftersom även 2021 förlitade sig 31 % av företagen på ett VoIP-system. En privat telefonväxel eller en hostad PBX är ett exempel på ett molnbaserat telefonsystem.

Allt fler företag väljer molnbaserade telefonsystem, vilket gör det viktigt att vara noggrann när man väljer programvara.

Hur väljer du det bästa för ditt team eller din organisation? Oroa dig inte, vi är här för att lösa det dilemmat. Låt oss titta på de 10 bästa molnbaserade telefonsystemen 2024.

Vad ska du leta efter i molnbaserade telefonsystem?

Det finns otaliga molnbaserade telefonsystem, alla med unika funktioner. Här är dock några standardfunktioner som du kan förvänta dig av alla molnbaserade telefonsystem.

Håll utkik efter dessa när du väljer ett nytt system:

Pålitlighet: Se till att VoIP-tjänsten är pålitlig och inte har några driftstopp.

Skalbarhet: Välj ett system som snabbt kan skalas upp när ditt företag växer eller förändras.

Kostnadseffektivitet: Titta på prismodellen. Kontrollera om den inkluderar installationsavgifter, månadsavgifter och extra kostnader för funktioner.

Funktionsurval: Utvärdera de funktioner som erbjuds, såsom röstmeddelanden till e-post, automatisk telefonsvarare, samtalsinspelning, vidarekoppling och videokonferenser.

Integration: Tänk på integrationsmöjligheter med andra affärsverktyg som CRM-programvara och samarbetsplattformar.

Enhetskompatibilitet: Se till att systemet stöder mobila enheter och erbjuder Se till att systemet stöder mobila enheter och erbjuder smidig kommunikation för distansarbetare eller mobila medarbetare.

Tillgänglighet: Välj ett system med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt för att underlätta inlärningsprocessen för dina anställda.

Säkerhet: Utvärdera de säkerhetsåtgärder som finns för att skydda dina kommunikationsdata.

De 10 bästa molnbaserade telefonsystemen att använda 2024

1. Aircall

via AirCall

Denna telefon- och kommunikationsplattform för företag syftar till att göra varje samtal till en meningsfull kontaktpunkt. Dess främsta styrka ligger i den smidiga integrationen med olika relevanta applikationer.

AirCalls virtuella telefonsystem är en annan utmärkande funktion som ger företag en professionell och skalbar kommunikationslösning.

Dessutom erbjuder AirCall avancerade analys- och rapporteringsverktyg som ger värdefull insikt i kommunikationsprestanda.

Aircalls bästa funktioner

Relevanta integrationer: Öka din produktivitet med omedelbar tillgång till viktig information. Integrera Aircall med ditt CRM-system, din helpdesk och andra viktiga applikationer som HubSpot och Salesforce.

Virtuellt telefonsystem: Förenkla din företagskommunikation med Aircalls virtuella telefonsystem. Konfigurera lokala och internationella nummer utan ansträngning, skapa anpassade IVR-menyer och vidarebefordra samtal med lätthet.

Rapporterings- och analysverktyg: Granska dina samtalsdata med AirCalls robusta analys- och rapporteringsverktyg. Få värdefull insikt i samtalsprestanda med funktioner som samtalsövervakning, inspelning och sentimentanalys. Spåra agenternas prestanda, upptäck utbildningsmöjligheter och förstå kundernas sentiment.

Aircalls begränsningar

Inloggningsprocessen måste bli mer intuitiv, eftersom den hela tiden loggar ut användarna.

Applikationen begär feedback för ofta, vilket gör den irriterande.

Saknar stabilitet på Mac

SMS-integrationen kunde vara bättre

Aircall-priser

Essentials: 30 $/licens

Professionell: 50 $/licens

Anpassade priser

Aircall-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (930+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

2. Nextiva

via Nextiva

Nextiva är en effektiv VoIP-lösning med utmärkta funktioner som NextivaONE-appen, som förvandlar din mobila enhet till ett virtuellt kontor.

Nextivas trepartssamtalsfunktion är praktisk när du behöver samarbeta med kollegor eller gemensamt lösa kundproblem. Med funktionen Call Presence kan du se vilka agenter som är tillgängliga och effektivt vidarebefordra dina kunder eller andra samtal.

Nextivas bästa funktioner

NextivaOne: Hjälper dig att förvandla din mobila enhet till ett bärbart kontor med appen NextivaONE. Den ser till att du kan hålla kontakten när du är på språng.

Trepartssamtal: Samarbeta smidigt med dina kollegor eller partners genom att använda den perfekta funktionen – trepartssamtal. Istället för att hantera två separata samtal och upprepa information kan du effektivisera din produktivitet genom att ringa ett enda samtal.

Samtalsstatus: Övervaka enkelt dina anställdas eller kollegors telefonstatus med funktionen Samtalsstatus. Använd denna statusindikator för att guida kunderna till rätt person istället för att koppla dem till en upptagen anställd.

Begränsningar för Nextiva

Inställningen av röstbrevlådan måste bli mer intuitiv och enklare.

Trådlösa handhållna anslutningar har ibland problem

En inställning för att radera telefonmeddelanden bör läggas till.

Telefonappar kan ibland vara buggiga.

Nextiva-priser

Essential: 17,39 $/användare/månad

Professional: 20,74 $/användare/månad

Företag: 27,44 $/användare/månad

Nextiva-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 800 betyg)

Capterra: 4,5/5 (510+ betyg)

3. GoTo

via GoTo

GoTo Connect är GoTos svar på ett molnbaserat telefonsystem med det primära syftet att förena kommunikation och samarbete inom och utanför företaget.

Det integreras med otaliga skrivbordstelefoner, vilket gör det möjligt för agenter att få tillgång till samtal och andra former av kommunikation direkt via sina bärbara datorer.

Gå till bästa funktioner

Kompatibilitet med bordstelefoner: Modernisera ditt callcenter genom att integrera alla dina bordstelefoner med GoTo Connect. Molntelefonlösningen är kompatibel med över 180 modeller av bordstelefoner.

Användarvänliga datorprogram: Håll dig uppdaterad utan ansträngning genom att hantera dina samtal direkt från din bärbara dator. Oavsett om du ringer, chattar eller skickar sms är det enkelt med hjälp av webb- och datorprogrammen.

Kraftfulla administratörsinställningar: Det är enkelt att hantera dina affärssamtal med GoTo Connects administratörsfunktioner. Den användarvänliga Dial Plan Editor med dra-och-släpp-funktionalitet ger en kristallklar bild av dina anpassade samtalsflöden. Hantera samtalsdirigeringsscheman smidigt och få oöverträffad översikt med GoTo Connects rapporter och dashboards.

Begränsningar för GoTo

Uppdateringar tar ofta tid att implementera

Begränsad support under introduktionen

Saknar e-postsynkronisering

Integrationerna måste bli mer intuitiva

GoTo-priser

Grundläggande: 27 $/användare/månad

Standard: 32 $/användare/månad

GoTo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 200 betyg)

Capterra: 4,5/5 (över 650 betyg)

4. RingCentral

via RingCentral

RingCentral är specialiserat på att hjälpa småföretag och erbjuder tillgång till kundservicemodeller i världsklass med hjälp av en mycket skalbar lösning.

Du kan använda dess många kundtjänstförmåner för att göra ett gott intryck på dina kunder. Det erbjuder en uppsjö av alternativ när det gäller hantering av företagsnummer.

Det hjälper dig också att hålla kontakten med dina kunder och ditt team genom en enhetlig mobilvänlig applikation.

RingCentrals bästa funktioner

Kundtjänstlösningar: Använd RingCentrals CX-förbättringsmoduler för att interagera med kunderna. Ställ in kundhälsningar och kundbaserad samtalsdirigering för att underlätta effektiv Använd RingCentrals CX-förbättringsmoduler för att interagera med kunderna. Ställ in kundhälsningar och kundbaserad samtalsdirigering för att underlätta effektiv kommunikation mellan företag och kunder.

Alternativ för företagsnummer: Behåll ditt nuvarande nummer, skaffa ett nytt nummer med ett igenkännbart riktnummer, skapa ett rikstäckande avgiftsfritt nummer eller skapa ett personligt vanity-nummer för ditt företag.

En enda applikation: Håll dig uppdaterad om det senaste när du är på språng med en enhetlig app som ger dig tillgång till alla dina samtal, sms och information via valfri enhet.

RingCentrals begränsningar

Begränsade integrationer

Saknar ordentligt stöd för bordstelefoner

Besvärlig användargränssnitt för hantering av anknytningar

Inställningarna för textmeddelanden kan vara förvirrande

RingCentrals priser

Kärna: 20 $/användare/månad

Avancerat: 25 $/användare/månad

Ultra: 35 $/användare/månad

RingCentral-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (750+ betyg)

Capterra: 4,2/5 (över 1 160 betyg)

5. Ooma

via Ooma

Ooma är ett molnbaserat telefonsystem som förenklar företagskommunikationen så att du kan få mer gjort under arbetstiden.

Den främsta tidsbesparande funktionen är den intelligenta virtuella receptionisten.

Med funktionen Multi-Ring och Ring Groups kan du hålla flera relevanta parter informerade. Den skyddar dig också och sparar ännu mer tid med sin förbättrade funktion för samtalsblockering.

Oomas bästa funktioner

Virtuell receptionist: Automatisera hanteringen av dina inkommande samtal med Oomas intelligenta virtuella receptionist. Vidarekoppla och skicka meddelanden till samtalare och ställ in flera menyer.

Förbättrad samtalsblockering: Spara värdefull arbetstid och skydda dig mot spam-samtal och bedragare med Oomas avancerade samtalsblockeringssystem.

Kommunikation inom hela teamet: Utnyttja Oomas funktioner Multi-Ring och Group Ring för att möjliggöra att ett enda samtal kan besvaras via flera telefoner som tillhör flera olika medarbetare.

Begränsningar för Ooma

Installationsprocessen är svår att navigera igenom.

Saknar automatiska villkorade inställningar för vidarekoppling av samtal

Har inte teamfaxfunktion

Kan uppgraderas med flera snabbval-listor för kontoret

Ooma-priser

Grundläggande: Gratis

Ooma Office Essentials: 19,95 $/användare/månad

Ooma Office Pro: 24,95 $/användare/månad

Ooma Office Pro Plus: 29,95 $/användare/månad

Ooma-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 betyg)

Capterra: 4,4/5 (över 160 betyg)

6. Zoom

via Zoom

Zoom är ett välkänt namn på marknaden för molnbaserade telefonsystem tack vare sina många funktioner, bekvämlighet och tillgänglighet.

Det har de vanligaste VoIP-funktionerna, men också några unika egenskaper som gör att det sticker ut.

Brusreduceringsfunktionen är en tyst (ordvits avsedd) men hjälpsam följeslagare under hektiska arbetstimmar. Zoom spårar aktiviteten hos alla dina kontakter för att veta om de är tillgängliga.

Textranskriptionsfunktionen är också ett spännande tillägg som hjälper dig att göra snabba anteckningar.

Zoom bästa funktioner

Brusreducering: Dölj onödiga distraktioner och störningar och fokusera helt på ditt samtal.

Närvarosindikator: Få värdefull information om dina Få värdefull information om dina viktigaste kunders och kontakters scheman. Närvarosindikatorn visar om en kontakt är tillgänglig, upptagen eller i ett möte. Om kontakten är upptagen kan du använda funktionen "Meddela mig när tillgänglig" för att få automatiska aviseringar så snart kontakten blir tillgänglig.

Transkription av röstmeddelanden: Få en textversion av dina röstmeddelanden för snabb genomgång, vilket förbättrar tillgängligheten för anställda som har nedsatt hörsel.

Zoom-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsad samtalstid och samtalsfunktioner.

Föråldrade godkända HDMI-inspelningsenheter

Varningar eller aviseringar visas ibland inte

Dålig kundsupport

Zoom-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 149,90 $/år/användare

Företag: 219,90 $/år/användare

Business Plus: 269,90 $/år/användare

Företag: Anpassade priser

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 53 870 betyg)

Capterra: 4,6/5 (13 710+ betyg)

7. Grasshopper

via Grasshopper

Grasshopper är en av de mest robusta och kundfokuserade leverantörerna av molnbaserade telefonsystem som hjälper dig att interagera med dina kunder på ett mer professionellt sätt. Separera ditt arbete från ditt privatliv med ett virtuellt telefonnummer.

Du får information om samtalets karaktär, oavsett om det är ett affärssamtal eller något annat, så att du kan framställa dig på bästa sätt i båda situationerna. De avancerade funktionerna för samtalsdirigering ser alltid till att du får alla telefonsamtal.

Grasshopper – bästa funktioner

Virtuellt telefonnummer: Skaffa ett virtuellt telefonnummer för ditt företag och få tillgång till robusta telefonsystemfunktioner utan att behöva extra enheter. Håll ditt nummer privat och se till att du alltid vet när ett företag kontaktar dig.

Förbättringar för affärssamtal: Håll dig informerad med Grasshopper, som varnar dig om affärssamtal och låter dig presentera din bästa röst. Du kan få tillgång till personliga hälsningar och anknytningar, vilket säkerställer att samtalare dirigeras till rätt avdelning eller anställd.

Avancerad samtalsdirigering: Håll kontakten med stationära eller mobila appar och hantera affärssamtal och sms var du än befinner dig. Hantera flera samtal samtidigt genom att dirigera dem till en annan telefon eller teammedlem, så att dina kunder aldrig möts av upptaget-signalen.

Grasshopper-begränsningar

Har tekniska problem där meddelanden förblir osända eller inte kan tas emot.

Saknar möjligheten att skicka meddelanden till flera personer utan att skapa en gruppchatt.

Synkroniseringsfunktionerna mellan flera enheter är något bristfälliga.

Priser för Grasshopper

True Solo: 14 $/månad, faktureras årligen

Solo Plus: 28 $/månad, faktureras årligen

Partner: 46 $/månad, faktureras årligen

Småföretag: 80 $/månad, faktureras årligen

Grasshopper-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 140 betyg)

Capterra: 4,4/5 (över 330 betyg)

8. Vonage

via Vonage

Vonage är en omfattande kommunikationssvit för företag som är tillgänglig på flera olika enheter.

Mediet är i vissa avseenden konsumentinriktat, eftersom det har en företagsinkorg som låter dig kommunicera med dina kunder via deras föredragna plattformar. Det har också en inbyggd virtuell AI-assistent som hjälper till med kundengagemang.

Basapplikationen är relativt kompetent, men Vonage App Center har också många värdefulla och relevanta integrationer.

Vonages bästa funktioner

AI-virtuell assistent: Vonage AI Virtual Assistant ger dig möjlighet att bygga upp en ny digital arbetsstyrka som kompletterar ditt mänskliga team. Initiera omedelbara kundinteraktioner, vägled samtal för att förstå deras behov och utför nödvändiga åtgärder på ett smidigt sätt.

Företagets inkorg: Kommunicera och samarbeta med kunderna via deras föredragna kanal, oavsett om det är via SMS, MMS eller Facebook Messenger.

Vonage App Center: Anpassa din Vonage Business Communications-upplevelse med hjälp av Vonage App Center. Integrera viktiga CRM- och affärsapplikationer i VBC-plattformen, som är tillgänglig både på datorn och mobilen.

Vonages begränsningar

Brist på riktiga människor i kundtjänsten

Problematisk support via onlinechatt

Ingen visning av samtalshistorik

Textchatt kan inte hantera bildfiler

Vonage-priser

Mobil: 19,99 $ per månad per linje

Premium: 29,99 $ per månad per linje

Avancerat: 39,99 $ per månad per linje

Vonage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 430 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

9. Dialpad

via Dialpad

Dialpad erbjuder omfattande avancerade funktioner för att effektivisera företagskommunikationen och öka produktiviteten.

Med Dialpad kan du kommunicera med dina kunder via flera kanaler tack vare funktioner för omnikanalmeddelanden. Rapporterings- och analysfunktionerna är också mycket kraftfulla.

Men AI Voice förblir deras mest utmärkande funktion, förutom alla nödvändiga funktioner för att ringa och ta emot samtal.

De bästa funktionerna i Dialpad

AI-röst: Förbättra din kommunikation med Dialpads telefonsystem för företag, som erbjuder viktiga funktioner som samtalsdirigering, vidarekoppling, interaktiv röstsvarstjänst (IVR) och mycket mer för effektiv samtalshantering.

Omnikanalmeddelanden: Använd en omnikanalstrategi för att aktivt prioritera kundnöjdhet, öka kundlojaliteten och i slutändan stärka ditt resultat. Nå ut till kunderna på deras favoritplattformar och under deras mest aktiva tider.

Kontaktcenteranalys: Granska kunddata och få grepp om viktiga mätvärden inom kontaktcentret. Håll dig ständigt uppdaterad om teamets prestanda, från missade samtal till avbrutna samtal, så att du alltid har en tydlig överblick.

Begränsningar för Dialpad

Saknar anpassningsbarhet

Analysdata tar för lång tid att ladda

Har kompatibilitetsproblem med trådlösa headset

Användare har klagat på att det blir långsamt under rusningstider.

Priser för Dialpad

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,3/5 (‎210+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

10. GetVoIP

via GetVoIP

GetVoIP är inte en konventionell programvara för kommunikation. Det är ett online-arkiv med dedikerade VoIP-verktyg som hjälper dig att jämföra och välja ett som passar dina affärsbehov.

Med den avancerade funktionen QuoteMatch kan du få omedelbara offerter från de bästa leverantörerna beroende på storleken på ditt team. Dessutom kan du fatta bättre affärsbeslut med hjälp av jämförelseguiderna. Den har också ett kategoriserat urval av de bästa verktygen inom olika affärsområden och relaterade områden.

GetVoIP:s bästa funktioner

QuoteMatch: Använd QuickMatch för att ange antalet anställda du har för närvarande, så ger verktyget dig automatiskt information om offerter från de bästa leverantörerna som bäst passar din företagsstorlek.

Jämförelseguider: Använd den detaljerade informationen i jämförelseguiderna för att fatta ett välgrundat och kostnadseffektivt beslut. De ger dig information om fördelar och nackdelar med varje lösning.

Kategoriserat verktygsval: Sök efter exakt det du vill ha med hjälp av den kategoriserade verktygssektionen. Kategorierna är nyanserade och innehåller poster som VoIP för företag, callcenter, Unified Comms, Hosted PBX, SIP Trunking, IVR-system, konferenser och mycket mer.

Begränsningar för GetVoIP

Det är inte en programvara som är dedikerad till VoIP, utan en plattform som erbjuder jämförelser av befintliga VoIP-lösningar.

Det tillhandahåller inga egna verktyg utan hänvisar endast till externa lösningar.

GetVoIP-priser

N/A

GetVoIP-betyg

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Som ett framgångsrikt företag måste du gå längre än att bara välja de bästa funktionerna och välja en lösning som accentuerar din nuvarande affärsverksamhet, precis som ClickUp gör.

Så här hjälper ClickUp dig att hantera utgående och inkommande samtal med ditt team och dina kunder.

ClickUp

ClickUp erbjuder användbara och överskådliga kommunikationsverktyg som ClickUp Clip, som låter dig förmedla ditt budskap med precision och sammanhang genom att dela skärminspelningar.

Använd ClickUp Chat för att centralisera teamkommunikationen för att dela uppdateringar, länka resurser och främja smidigt samarbete. Använd ClickUp Comments för att omedelbart skapa åtgärdspunkter och tilldela dem till specifika teammedlemmar.

Interagera med ClickUp-kommentarer och lösa dem när uppgifterna är slutförda.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Document Proofing: Meddela teammedlemmar om ändringar som gjorts eller behövs i dokument med hjälp av korrekturläsningsfunktionen.

ClickUp Clip: Skapa skärminspelningar som effektivt förmedlar ditt budskap med tydlighet och sammanhang. Spara dessa inspelningar för framtida referens, dela dem enkelt via offentliga länkar och utnyttja ytterligare funktioner efter behov.

Förmedla ditt budskap på några sekunder med ClickUps videoklippsfunktion.

ClickUp Chat: Effektivisera teamkommunikationen genom att samla olika verktyg och spridda konversationer. Använd ClickUp Chat för att dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta på en centraliserad plattform.

Dela enkelt uppdateringar, länkar, reaktioner och samla viktiga konversationer med Chat-vyn i ClickUp.

Delad ClickUp-instrumentpanel: Illustrera ditt arbete på ett omfattande sätt för ditt team genom visuella representationer. Instrumentpaneler är den optimala metoden för att skapa övergripande översikter över alla aktiviteter inom ditt arbetsområde. Dela dessa instrumentpaneler med teammedlemmarna för att underlätta tydlig och koncis visuell kommunikation.

ClickUp Offline : Plattformens grundläggande funktioner fungerar bra även utan internetuppkoppling.

ClickUp-kommentarer: Effektivisera ditt arbetsflöde genom att omedelbart generera åtgärdspunkter med tilldelade kommentarer. Tilldela dessa uppgifter till andra eller dig själv för att tillgodose behovet av snabb och effektiv hantering, eftersom kommentarer ofta leder till åtgärder och detaljer kan gå förlorade i processen.

ClickUp-e-postintegration: Förbättra den externa kommunikationen genom att använda e-post som den föredragna metoden för att kommunicera med personer utanför din ClickUp-arbetsyta. Minska beroendet av interna e-postmeddelanden genom att aktivera e-posten i ClickUp ClickApp. Skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp, så slipper du växla mellan plattformar.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från vilken enhet som helst.

Begränsningar för ClickUp

Ingen inbyggd funktion för röst över internet via molntelefon

Vissa användare har rapporterat att det tar lite tid att vänja sig vid gränssnittet.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare/månad

Företag: 12 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Sömlös kommunikation via VoIP

Kommunikation är ett oförlåtande område. Det kan vara ett problem om du tillåter missförstånd och redundans att uppstå inom dina kommunikationssilos. Omvänt kan det bli en katalysator för framgång om du utnyttjar dess kraft med hjälp av högkvalitativa kommunikationssystem som ClickUp.

Kom ihåg att valet av en molnbaserad telefontjänstleverantör framför traditionella telefoner inte är slutgiltigt. Se det som en möjlighet att ta till dig ett omfattande verktyg som förbättrar din kommunikation och erbjuder en helhetsbild av alla aspekter av din verksamhet.