De 10 bästa transkriptionsprogrammen och apparna 2025 (gratis och betalda)

Om du någonsin har försökt transkribera en inspelning vet du hur jobbigt det kan vara. Särskilt när du måste lyssna på ett timslångt Zoom-samtal för att extrahera eller sammanfatta viktiga punkter.

Oavsett om du är en journalist som jagar deadlines, en forskare som analyserar data eller en affärsman som granskar möten, behöver du ett pålitligt transkriptionsverktyg i din teknikstack för att hålla produktiviteten uppe.

Lyckligtvis finns det många transkriptionsappar som kan göra jobbet åt dig och göra dig mer produktiv. Vi har gått igenom ett hav av alternativ för att presentera de 10 bästa transkriptionsprogrammen. Här kommer de!

Vad ska du leta efter i ett transkriptionsprogram?

Innan du väljer rätt transkriptionsprogram är det viktigt att förstå de viktigaste faktorerna som bör påverka ditt val. Dessa punkter hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut:

Noggrannhet : Kontrollera hur noggrant programvaran transkriberar tal. Andra punkter att beakta är om den kan hantera olika accenter och bakgrundsljud i det ljudmaterial du behöver arbeta med.

Funktioner: Sök efter program som går utöver grundläggande transkribering. Vissa erbjuder till exempel funktioner som talaridentifiering, tidsstämpling och integration med Sök efter program som går utöver grundläggande transkribering. Vissa erbjuder till exempel funktioner som talaridentifiering, tidsstämpling och integration med projektledningsprogram som effektiviserar ditt arbetsflöde.

Användarvänlighet : Leta efter ett användarvänligt gränssnitt. Programvaran ska vara intuitiv så att du kan fokusera på innehållet. Leta efter drag-och-släpp-funktioner och tydlig navigering, till exempel.

Pris: Välj ett program som erbjuder de funktioner du behöver utan att det kostar skjortan. Priset för transkriptionsprogram kan variera beroende på funktioner och noggrannhetsnivå. Många transkriptionstjänster erbjuder också gratis provperioder, så att du kan testa om programmet passar dina behov.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De 10 bästa transkriptionsprogrammen att använda

Oavsett om du letar efter grundläggande transkriptionshjälp eller avancerade sammanfattningsfunktioner hittar du det du söker här. Låt oss ta en titt på de 10 bästa programvarulösningarna baserat på deras funktioner, priser och mer.

1. ClickUp

Kom igång med ClickUp AI Note Taker Få automatiska mötesutskrifter med tydliga talarbeteckningar med ClickUp AI Notetaker.

ClickUp är en omfattande, funktionsrik, AI-driven projektledningsapp. Dess uppsättning AI-funktioner i ClickUp Brain är det perfekta verktyget för att automatisera transkriptionsprocesser. Använd ClickUps AI Notetaker för att omedelbart generera smarta sammanfattningar, sökbara transkriptioner, åtgärdspunkter och mycket mer.

ClickUp Brain är ett neuralt nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, personer och data inom plattformen. När det används tillsammans med ClickUp Clips, en skärm- och ljudinspelningsfunktion, kan det utföra automatisk transkription.

Transkribera röstklipp till text med ClickUp Brain

Under ett möte kan du till exempel spela in dina ljudanteckningar och diskussioner, och ClickUp transkriberar dem automatiskt åt dig – spara tid och arbeta smartare. Dessutom kan dessa transkriptioner delas med andra teammedlemmar som referens.

Dessutom gör transkriberingen det mycket enklare att söka efter innehåll i inspelade meddelanden och ljudfiler. All transkriberad text kan sökas med hjälp av ClickUp Universal Search.

Sök bara efter nyckelord i inspelningen och spara tid genom att hoppa till relevant del utan manuellt arbete. ClickUp Universal Search kan också hjälpa dig att hitta vad som helst inom ditt arbetsområde, inklusive uppgifter, dokument, projekt och till och med inom vissa tredjepartsintegrationer – på några sekunder!

Sök efter vad som helst i ditt ClickUp-ekosystem på några sekunder!

ClickUps bästa funktioner

Omvandla tal och transkribera röstinspelningar snabbt till text med automatisk AI-transkription

Skapa sammanfattningar av transkriptioner baserade på innehåll och sammanhang.

Dela skärminspelningar med teamet direkt

Skapa uppgifter direkt från ClickUp Clips

Integrera med över 1000 program för att förbättra transkriberingen, till exempel Hubspot, Loom och ZenDesk.

Begränsningar för ClickUp

För närvarande krävs röstinspelningar för automatiserade tjänster och transkriptionstjänster. Vissa användare kan sakna möjligheten till text-till-tal-funktionalitet.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

💡Proffstips: Brain MAX, din AI-datorpartner, förvandlar talk-to-text till en smidig transkriptionsupplevelse för upptagna yrkesverksamma. Oavsett om du är på möte, genomför intervjuer eller fångar spontana idéer, behöver du bara tala naturligt så transkriberar Brain MAX omedelbart dina ord till tydlig, strukturerad text. Denna AI-superapp organiserar automatiskt dina transkriptioner, taggar talare och länkar anteckningar till relevanta uppgifter eller projekt – så att du aldrig tappar bort sammanhanget. Dessutom kan du enkelt söka, dela eller återkomma till diskussioner senare tack vare den kraftfulla Enterprise Search-funktionen! Brain MAX gör noggrann och enkel transkription till en integrerad del av ditt arbetsflöde – allt från en kraftfull desktop-app.

2. Fathom AI

Fathom AI är ett AI-drivet automatiserat transkriptionsprogram som är känt för sin användarvänlighet. Det spelar in, transkriberar, markerar och sammanfattar dina telefonsamtal och möten.

Fathom AI fokuserar på att effektivisera hela videokonferensupplevelsen. Det integreras med plattformar som Zoom och Google Meet och spelar automatiskt in och transkriberar ljud från möten. Med Fathom AI kan du markera viktiga ögonblick under samtalet. Det skapar sökbara sammanfattningar och du kan dela specifika klipp med kollegor.

Fathom AI:s bästa funktioner

Fånga exakta resultat och viktiga ögonblick från dina inspelningar.

Navigera i det användarvänliga gränssnittet med en inbyggd media- och ljudspelare.

Integrera med populära molnlagringsplattformar

Fathom AI:s begränsningar

Kan ha svårt med tekniska termer eller starka accenter.

Programmen är utformade för att ta anteckningar under möten, så de kanske inte är idealiska för andra typer av ljud- eller videoinspelningar.

Endast 6 språk stöds (förutom engelska)

Priser för Fathom AI

Gratis

Fathom Premium: 19 $/månad per användare

Standard: 32 $/månad per användare

Fathom Pro: 39 $/månad per användare

Fathom for Teams: Kontakta oss för prisuppgifter

Fathom AI-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 200 recensioner)

3. Otter. ai

Otter. ai är en populär mobil transkriptionsapp som utmärker sig inom realtidstranskription. Den integreras med olika verktyg och kan transkribera ljud från olika källor, vilket gör den till en mångsidig assistent.

Otter.ai har en rad olika funktioner. Det erbjuder transkription i realtid för möten och kan även hantera förinspelade ljud- eller videofiler. Otter låter dig skilja mellan deltagarna. Fokus ligger på noggrannhet, talardifferentiering och mångsidighet.

Otter bästa funktioner

Kondensera långa inspelningar till kortfattade sammanfattningar för snabb granskning och referens.

Samarbeta samtidigt med transkriptioner så att teamen kan arbeta tillsammans.

Markera och sök efter nyckelord i den transkriberade texten.

Integrera med Zoom, Teams och Meet för transkription i realtid under möten.

Otter-begränsningar

Otter stöder för närvarande endast engelska.

Starka accenter eller teknisk jargong kan leda till transkriptionsfel.

Ingen möjlighet att redigera transkriptioner i realtid

Otter-priser

Gratis grundpaket

Pro-abonnemang: 16,99 $/månad per månad

Affärsplan: 30 $/månad per månad

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Otter-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

4. Sonix

via Sonix

Sonix är ett kraftfullt transkriptionsprogram med en rad användningsområden och integrationer. Detta gör det till ett bra val för användningsområden som mötesanteckningar, föreläsningar, intervjuer och filmer.

Sonix gör transkriptionsprocessen snabb, exakt och användarvänlig. Det hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och låsa upp värdefullt innehåll i dina ljudinspelningar.

Dessutom erbjuder Sonix funktioner som talaridentifiering, tidsstämplar och integrationer med populära produktivitetsverktyg. Detta gör det till en heltäckande lösning för alla dina transkriptionsbehov.

Sonix bästa funktioner

Noggrann tal-till-text-konvertering på över 49 språk

Enkel integration mellan plattformar och verktyg

Förbättra videor med undertexter med hjälp av den automatiska undertextfunktionen.

Sonix begränsningar

Brantare inlärningskurva jämfört med vissa andra alternativ

Kostnaderna kan snabbt bli höga för långa transkriptioner, särskilt för frekventa användare.

Sonix prissättning

Standard: 10 dollar per timme

Premium: 5 dollar per timme plus 22 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sonix betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (125+ recensioner)

5. Grain

via Gr ain

Grain är en molnbaserad transkriptionsplattform med fokus på möten. Med rätt integrationer kan den spela in och automatiskt generera transkriptioner med AI-drivna anteckningar.

Grain analyserar också konversationen, identifierar viktiga ämnen och markerar viktiga ögonblick.

Grain bästa funktioner

Granska transkriptioner tillsammans med dina kollegor med hjälp av redigeringsverktyg för samarbete.

Identifiera varje talare med flera märkningsalternativ

Automatisera videotextning för tillgänglighet och engagemang

Begränsningar

Gratisversionen har begränsade funktioner och minuter.

Verktyget kan ha svårt att transkribera tal från talare med starka accenter eller dialekter korrekt.

Pris per korn

Gratis abonnemang

Startpaket: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (275+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Fireflies. ai

Fireflies. ai är ett AI-drivet transkriptionsprogram som är särskilt utformat för möten och intervjuer. Den kostnadsfria versionen har många användbara integrationer som gör att den går utöver enkel manuell transkription.

Fireflies är en välbalanserad AI-mötesassistent för både transkription och åtgärdspunkter. Den integreras med populära videokonferensverktyg för att automatiskt spela in ljud- eller videofiler, transkribera konversationen och sammanfatta viktiga punkter.

Fokus ligger på korrekt transkription och användbara insikter för att öka produktiviteten.

Fireflies bästa funktioner

Analysera möten automatiskt för att identifiera viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Integrera med populära videokonferensplattformar som Zoom och Google Meet.

Få avancerade sök- och filtreringsalternativ för ord i transkriptioner.

Fireflies begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget har begränsningar vad gäller lagringsutrymme och möteslängd.

Begränsade allmänna funktioner för transkribering av ljud/video utanför möten

Fireflies prissättning

Gratis för alltid

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (9 recensioner)

7. MeetGreek

via MeetGreek

MeetGreek är en transkriptionsplattform utformad för möten och webbseminarier. Den kan spela in, transkribera, sammanfatta och dela höjdpunkter. MeetGreek integreras med plattformar som Zoom och Google Meet. Den spelar in alla dina möten, transkriberar dem och analyserar konversationen för att hitta höjdpunkter, beslut och åtgärdspunkter.

Det erbjuder också en sökfunktion. Denna funktion gör att du kan pausa och enkelt återvända till delar av konversationen.

MeetGreeks bästa funktioner

Få tillgång till transkriptioner av online-möten och webbseminarier

Integrera enkelt med populära mötesplattformar som Zoom och Google Meet.

Dra nytta av automatiska taggar för åtgärdspunkter, viktiga frågor eller specifika detaljer.

MeetGreek-begränsningar

Begränsade allmänna funktioner för transkribering av ljud/video utanför möten

Gratisversionen har begränsade funktioner och minuter.

MeetGreek-priser

Gratis grundpaket

Pro: 15 dollar per månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: 59 $/månad per användare

MeetGreek-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4/5 (5 recensioner)

8. Rev

via Rev

Rev erbjuder både mänskliga och AI-drivna alternativ. Det tillhandahåller mänsklig transkription för alla ljud- eller videofiler. Det har också ett AI-transkriptionsalternativ till en lägre kostnad. En stor marknadsplats med erfarna transkriberare utför själva transkriptionstjänsten. Rev tillhandahåller också API:er för tal-till-text för ökad funktionalitet.

Men det är inte allt. Du kan också redigera transkriptionen, markera text, lägga till kommentarer och begära undertexter på 17 språk, om du har tid.

Rev bästa funktioner

Få hög precision genom mänskliga transkriptionstjänster

Dra nytta av snabba leveranstider

Njut av ytterligare tjänster som översättning och textning.

Rev-begränsningar

Dyrare än AI-drivna alternativ

Rev-prissättning

AI-transkription och undertexter: 0,25 dollar/minut vardera

AI-abonnemang: 29,99 $/månad

Mänsklig transkription: 1,50 dollar/minut

Rev-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45+ recensioner)

9. Descript

via DeScript

Descript är för dig som specialiserar dig på videor och poddar. Det låter dig skriva, spela in, transkribera, redigera och samarbeta med ett användarvänligt gränssnitt.

Transkriptionsfunktionerna är snabba och exakta. Programmet har även verktyg för redigering av ljud- och videofiler. Några av de avancerade funktionerna för ljuduppspelning är överdubbning av ljudspår och automatisk borttagning av fyllnadsord.

Descripts bästa funktioner

Redigera videor smidigt med inbyggda videoredigeringsverktyg

Få avancerade redigeringsfunktioner som att skapa virala klipp.

Användarvänligt gränssnitt med ljudredigeringsfunktioner

Begränsningar för Descript

Transkription är kanske inte lika exakt som specialiserad transkriptionsprogramvara.

De är främst avsedda för personer som arbetar med att skapa videor och poddar.

Gratisabonnemanget har begränsad transkriptionsminutering.

Descript-priser

Gratis plan

Creator-abonnemang för 12 USD/månad per användare

Pro-abonnemang för 24 USD per användare och månad/månad per användare

Företagsplan: kontakta oss för pris per månad per användare

Betyg och recensioner av Descript

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4/8/5 (över 150 recensioner)

10. Notta. ai

via Notta

Notta är utformat för team som behöver en allt-i-ett-lösning för att registrera, hantera och använda mötesinnehåll. Det är ett AI-drivet transkriptionsprogram som fokuserar på automatisk anteckning och sammanfattning.

Du kan transkribera, redigera, sammanfatta, skapa mer och samarbeta med flera talare i ett enda arbetsflöde. Den kostnadsfria transkriptionsprogramvaran är dock en del av en bredare lösning för möteshantering och anteckningar.

Notta bästa funktioner

Få utmärkta funktioner för automatisk anteckning och sammanfattning.

Använd ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt med sök- och organisationsfunktioner för anteckningar.

Integrera med populära kalender- och projektledningsverktyg som Notion och Trello.

Inga begränsningar

Det är kanske inte idealiskt för långa ljud- eller videotranskriptioner.

Gratisversionen har begränsade funktioner och minuter.

Notta-priser

Gratis abonnemang

Pro-abonnemang för 14 USD/månad per användare

Affärsplan för 27,99 $/månad per användare

Företagsplan: kontakta oss för prisuppgifter

Notta-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

Transkribera smartare och snabbare med ClickUp

Världen av transkriptionsverktyg blomstrar. Dessa verktyg tillgodoser en mängd olika behov. Oavsett om du fokuserar på att uppnå perfekt noggrannhet för inspelningar eller blixtsnabba leveranstider för att fånga möten, kan dessa verktyg göra allt.

Inte bara transkription: ClickUps arbetshub hjälper team att samarbeta över olika uppgifter och maximera produktiviteten

Med rätt verktyg kan du omvandla dina ljud- och videofiler till ett sökbart och redigerbart textformat. Detta ger många fördelar. Du kan enkelt söka efter specifik information i transkriptioner, förbättra tillgängligheten genom att tillhandahålla undertexter till videor eller återanvända ljudinnehåll från möten för rapporter och presentationer.

Innan du dyker in, ta en stund att identifiera dina prioriteringar. Behöver du framför allt felfri noggrannhet och hastighet? Kanske är realtidssamarbete viktigare för ditt arbetsflöde.

För att effektivisera ditt arbetsflöde och få tillgång till en värld av produktivitetsfördelar, registrera dig för en gratis provperiod av ClickUp idag och revolutionera hur du hanterar ljud- och videoinnehåll.