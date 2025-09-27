De 11 bästa DeepSeek-alternativen 2026

Det bästa med AI:s snabba tillväxt är att konkurrenterna hela tiden höjer ribban.

Varje ny AI-modell tänjer på gränserna, vilket ger användarna bättre alternativ och håller företag, VD:ar och investerare på tårna.

DeepSeek AI är ett utmärkt exempel. Till skillnad från ChatGPT och andra stora språkmodeller, som finansieras genom månatliga abonnemangsavgifter, erbjuder DeepSeek AI sina kärnmodeller som kostnadsfria, öppen källkodsalternativ som utmanar den traditionella intäktsmodellen för AI. DeepSeek AI har dessutom lägre minnesanvändning, vilket minskar kostnaden för att köra AI-uppgifter – något som affärsproffs och dataanalytiker uppskattar.

Även om DeepSeek erbjuder starkt resonemang och kostnadseffektiv tillgång, driver farhågorna kring datasäkerhet, tillförlitlighet, censur och funktionsbegränsningar användarna mot mer transparenta, säkra och mångsidiga alternativ som är lika effektiva (och inte gör hål i plånboken).

Här är en lista över de bästa DeepSeek AI-alternativen som du kan testa för att öka produktiviteten med AI.

Så, varför leta efter ett alternativ till DeepSeek AI?

DeepSeeks AI-funktioner har väckt uppmärksamhet, men om vi går igenom användarrecensionerna börjar vi upptäcka många brister. Här är de största utmaningarna som får människor att tänka om:

1. Serverproblem: När ”gratis” betyder ”otillgängligt” 😥

DeepSeek AI må vara open source och kostnadseffektivt, men om du någonsin har försökt använda det under rusningstider vet du hur svårt det kan vara. Många användare rapporterar om frekventa serveravbrott och långsamma svarstider.

2. Integritetsfrågor: Vem tittar på? 👀

DeepSeek AI har väckt oro kring datasäkerhet och etiska AI-metoder. Forskare från Cisco, University of Pennsylvania och cybersäkerhetsföretag fann att DeepSeek misslyckas i nästan alla jailbreak- och prompt-injection-tester. I en studie kringgick 100 % av de skadliga försöken skyddsmekanismerna.

På grund av säkerhetsbristerna kan företag som hanterar känslig kunddata eller företagshemlig information tveka att integrera det i sina arbetsflöden.

3. Begränsad API-åtkomst: Betalväggar som lurar i skuggorna 👤

Visst, webbchattboten är gratis, men åtkomst till API-nyckeln? Inte riktigt. Om du är en utvecklare som använder DeepSeek för AI-driven automatisering, mjukvaruutveckling eller konversations-AI kan du räkna med att snabbt stöta på en betalvägg.

4. Prestandaskillnader: Imponerande men inte oöverträffat 📉

Även om DeepSeek utmärker sig när det gäller kostnadseffektivitet, ligger det fortfarande efter premium-AI-verktyg som OpenAI:s senaste stora språkmodeller när det gäller avancerat resonemang och optimal prestanda. Användare rapporterar också undermålig prestanda i andra språk än kinesiska och engelska, vilket gör det ineffektivt för flerspråkiga uppgifter.

💡 Proffstips: Vill du göra din AI smartare, snabbare och mer effektiv? LLM-agenter kan automatisera arbetsflöden, förbättra beslutsfattandet och anpassa användarupplevelsen.

5. Hårdvaruberoenden: Det är inte alla som har en superdator 🧑‍💻

Ja, DeepSeek AI är öppen källkod, vilket innebär att du kan köra det lokalt – om du har en avancerad GPU-park. Annars är du hänvisad till webbversionen, som, som vi nämnde, ofta är nere eller hastighetsbegränsad jämfört med andra AI-verktyg.

🧠 Rolig fakta: John McCarthy myntade begreppet ”artificiell intelligens” 1956 och drev utvecklingen av det första AI-programmeringsspråket, LISP, på 1960-talet. De tidiga AI-systemen var regelbaserade, vilket ledde till utvecklingen av mer komplexa system på 1970- och 1980-talen, tillsammans med en ökning av finansieringen.

De bästa DeepSeek-alternativen i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-driven projekt- och kunskapshantering; dokument, uppgifter, standups, Connected Search, automatiseringar, åtkomst till flera AI-modeller (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Små till stora team som hanterar arbete, innehåll och automatisering på en och samma plattform Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 7 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Google Gemini Integrerat med Google Workspace; genererar sammanfattningar, visuella presentationer och åtgärdspunkter; multimodalt (text, bild, ljud, video) Enskilda personer och små team som arbetar i Google Workspace och behöver automatisering och sammanfattning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 24 $/månad; Anpassade priser för företag Perplexity AI AI-driven sökning med källhänvisningar; webbdata i realtid; Pro Search med uppföljningar; stöder flera LLM:er Privatpersoner, forskare eller små team som behöver snabb och transparent forskning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 20 $/månad; Anpassade priser för företag ChatGPT Tillgång till GPT-4-modellen, kod-/dataanalys, anpassade GPT:er, stöd för plugins; sammanfattningar av dokument och generering av uppgifter Från privatpersoner till företagsteam som använder AI för innehåll, kodning, brainstorming och arbetsflöden Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 20 $/månad; Anpassade priser för företag Meta LLaMa 3 Öppen källkods-LLM:er (7B–70B), hög anpassningsbarhet, kan drivas lokalt eller i molnet, GQA + tokenkomprimering Forskningslaboratorier, AI-inriktade startups och företagsteam med expertis inom maskininlärning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 14,99 $/månad; Anpassade priser för företag Claude AI Långt kontextminne (över 200 000 ord), etisk AI-anpassning, strukturerade sammanfattningar, tolkning av bilder/diagram Små till stora team som hanterar stora dokument, regelefterlevnad eller säkerhetsinriktade applikationer Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 20 $/månad; Anpassade priser för företag Qwen 2.5 Hög kodningsnoggrannhet (92,7 % HumanEval), flexibilitet med öppen källkod, flerspråkigt stöd (29+ språk), 128K token-kontext Enskilda utvecklare och AI-team som behöver kostnadseffektiva, regionala modelförsök Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 0,38 $/miljon tokens; Anpassade priser för företag Elicit AI Automatisering av akademisk forskning; databas med över 125 miljoner artiklar; sammanfattningar, synteser, strukturerad extrahering Enskilda forskare och akademiska team som gör litteraturgenomgångar eller tar fram hypoteser Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/månad; Anpassade priser för företag Hugging Face Transformers Öppen källkodsplattform för delning/träning av NLP-modeller; stöder PyTorch, TensorFlow, JAX; inferensändpunkter Utvecklare och ML-team som bygger och implementerar anpassade NLP-/visionsmodeller Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 9 $/månad; Anpassade priser för företag Mistral AI Modeller med öppen vikt (t.ex. Mistral-7B), privat/självhostad distribution, snabb inferens, kommersiell licensiering AI-infrastrukturteam och integritetsmedvetna organisationer som bygger lokala/anpassade AI-appar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 14,99 $/månad; Anpassade priser för företag Poe Enhetligt gränssnitt för GPT-4, Claude, LLaMA osv.; skapa anpassade botar; åtkomst via mobil/webben; stöd för flera språk Privatpersoner, egenföretagare och hobbyister som experimenterar med flera AI-modeller Gratis; Betalda abonnemang från 4,99 $/månad

De 11 bästa DeepSeek-alternativen att använda

DeepSeek AI kanske inte är något för dig, och det är helt okej.

Oavsett om det handlar om serveravbrott, integritetsfrågor eller en önskan att prova något nytt finns det många DeepSeek AI-alternativ som kan mäta sig med – eller till och med överträffa – det. Här är en sammanställd lista:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning och kunskapshantering)

ClickUp är den kompletta appen för arbetet – en enda plattform där projektledning, dokument och teamkommunikation möter nästa generations AI-automatisering och sökfunktioner.

Det är inte bara vi som säger detta. Anders E., en ClickUp-användare, säger:

ClickUp har fått ordning på vår verktygsflod genom att ge varje team en enda källa till sanning; ersatt statusmöten och manuella uppdateringar med realtidsdashboards; eliminerat rutinarbete genom smarta automatiseringar och inbyggd AI; gjort slut på behörighetsbekymmer med detaljerad, rollbaserad delning; och förvandlat tidigare otydliga OKR:er till levande, sammankopplade mål som uppdateras automatiskt.

ClickUp Brain

Om du letar efter ett DeepSeek-alternativ som verkligen förstår ditt arbete är ClickUp Brain en riktig game-changer. Till skillnad från fristående AI-verktyg är Brain inbyggt direkt i din arbetsyta och har tillgång till uppgifter, dokument, chattar, möten – och till och med dina anslutna appar som Slack, Google Drive, Notion och mer.

Med Brain kan du skriva briefs i ClickUp Docs, generera bilder som matchar ditt varumärke och skapa uppgifter och deluppgifter automatiskt från en enda prompt – utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Börja dagen med AI StandUps, som drivs av realtidsuppdateringar hämtade från aktiva uppgifter, medan AI Fields automatiskt fyller i uppgiftsmetadata så att inget faller mellan stolarna. Lägg till AI-kort i ClickUp-instrumentpaneler för att lyfta fram projekt och prioriteringar på ett ögonblick.

🚀 Här är mer information om vad ClickUp Brain kan göra för dig:

Automatiska sammanfattningar = mindre läsning, mer handling : Innehållet på arbetsplatsen är överväldigande, och ingen vill bläddra igenom kilometerlånga trådar med uppgifter. ClickUp Brain sammanfattar långa e-postmeddelanden, projektuppdateringar och mötesanteckningar

Personliga standups, utan möten : AI StandUp genererar korta statusuppdateringar så att teamen kan hålla sig uppdaterade utan onödiga synkroniseringar

E-post, marknadsföringsmaterial och innehåll : Brain skriver utmärkta marknadsföringstexter, från e-postmeddelanden till presentationsinnehåll och inlägg på sociala medier, när du fastnar

Automatisering med naturligt språk: ClickUp tar automatiseringen till nästa nivå genom att låta användare skapa arbetsflöden genom att helt enkelt beskriva dem på vanlig engelska

💡 Proffstips: Växla mellan de senaste AI-modellerna – från ChatGPT och Claude till Gemini och DeepSeek – med ClickUp Brain! Ja, allt är tillgängligt direkt i ditt ClickUp-arbetsutrymme eller i Brain MAX-appen. Du kan också använda röst-till-text i Brain MAX-appen för att arbeta fyra gånger snabbare!

ClickUp Kunskapshantering

En av de främsta anledningarna till att affärsproffs, projektledare och dataanalytiker älskar ClickUp är dess smidiga förmåga att centralisera information.

ClickUps AI-funktion för kunskapshantering gör det enkelt att hämta information i realtid genom att omedelbart hämta relevant information från uppgifter, kommentarer, dokument och wikis. Säg adjö till ändlöst letande efter sammanhang!

🚀 Så här hjälper det:

Importera teamets kunskap : Importera dokument och kunskap säkert från vilket verktyg som helst

Använd Wiki-mallar : Effektivisera ditt teams arbete med en rad inkluderar redigering i realtid och integrerade kommentarer : Effektivisera ditt teams arbete med en rad Wiki-mallar somredigering i realtid och integrerade kommentarer

Avancerade behörigheter: Behåll kontrollen över din kunskap med omfattande behörigheter och versionshistorik

ClickUp Enterprise Search

ClickUps funktioner för kunskapshantering är dock ofullständiga utan funktionen ClickUp Enterprise Search.

Om du är mitt uppe i ett viktigt projekt och plötsligt behöver ett dokument från för två månader sedan som du knappt minns, kommer ClickUps Connected Search att hitta det på några sekunder. Om det här dokumentet hade varit begravt i Slack eller försvunnit i en e-posttråd, skulle du antingen ha spenderat timmar på att söka eller till slut bett en kollega att skicka det igen.

Connected Search skannar alla dina integrerade appar, från Google Drive till Jira och Salesforce, och ger dig rätt information på några sekunder. Med dessa funktioner erbjuder ClickUp en organiserad, tillgänglig och användbar arbetsyta.

ClickUp Autopilot Agents

ClickUps inbyggda AI ersätter också repetitiva rutinarbeten med Autopilot Agents – AI-drivna arbetsflöden som hanterar upprättande av uppgifter, vidarebefordran, statusändringar och mer, så att du slipper göra det. Välj bland färdiga agenter eller skapa egna agenter som hjälper dig att få mer gjort på kortare tid.

Perfekt för

Teamstorlek

Små team på 5–20 personer, växande startups, medelstora företag eller organisationer på företagsnivå

Vem passar ClickUp bäst för?

Team av alla storlekar som hanterar projekt som varierar i storlek och komplexitet och kräver tvärfunktionellt samarbete

Funktioner

AI-driven kunskapshantering : Få intelligenta sökningar, automatiserade sammanfattningar och AI-drivna insikter i realtid med ClickUp Brain

Connected Search för enhetlig åtkomst : Sök i Google Drive, Slack, Jira, Salesforce och andra integrerade verktyg för att omedelbart hitta det du behöver

Samarbete i realtid : Redigera i ClickUp Docs, tilldela uppgifter och kommunicera med ditt team på ett och samma ställe utan att behöva växla mellan appar

Automatiserade arbetsflöden och prioritering av uppgifter : Använd AI-driven automatisering för att uppdatera status, tilldela uppgifter och organisera arbetet utifrån hur brådskande det är

Mycket anpassningsbar arbetsyta: Anpassa ClickUp efter dina specifika projektledningsbehov med flexibla kategorier, taggar och instrumentpaneler

Fördelar

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingarna och behöver färre tilläggsverktyg. Nya uppgraderingar av kalendern och Gantt-diagrammen gör planeringen mindre besvärlig. Uppdateringen i mars 2025 samlade uppgifter, dokument, chattar och möten i en enda kalendervy och lade till AI-driven tidsblockering; Gantt-diagram laddas märkbart snabbare och behåller zoomnivån. Allt i ett arbetsutrymme. Vi kör agila sprintar, publicerar dokument och hanterar OKR utan att behöva växla mellan appar. Inbyggda integrationer (Slack, Drive, GitHub) är snabba att koppla upp.

Skapa idéer, texter, dokumentation och till och med bilder med AI i ett enda arbetsutrymme

Prioritera arbetet, tilldela uppgifter till rätt teammedlem och spåra uppdateringar automatiskt med AI Fields och standups

Skapa automatiseringar med naturligt språk som drivs av AI

Planera möten och arbeta smidigt med ClickUps AI-kalender

Få tillgång till flera avancerade AI-modeller – inklusive Claude, ChatGPT, DeepSeek och fler – i en enda app, till en bråkdel av kostnaden

Nackdelar

Ibland kan det kännas överväldigande på grund av alla alternativ och sätt att göra saker på. Det är inte så att det är dåligt, tvärtom, det är en del av dess potential, men det kräver tid, tålamod och kontinuerligt lärande

De omfattande funktionerna och anpassningsalternativen kan ta tid att konfigurera och bemästra

ClickUp Brain är endast tillgängligt som en begränsad gratis provversion eller med betalda abonnemang

Även om de flesta AI-verktyg löser en del av pusslet, skapar de också AI-sprawl , ett växande nätverk av isolerade assistenter som inte kommunicerar med varandra.

ClickUp sätter stopp för både AI och arbetsspridning genom att samla ditt arbete, din kommunikation och din automatisering på en enda intelligent plattform.

Integreras med och integreras inte med

Priser

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Rekommenderar jag ClickUp?

Ja. Om du behöver en skalbar, allt-i-ett-arbetsplattform med uppgifts- och kunskapshantering samt generativa och agentbaserade AI-funktioner är ClickUp det bästa valet. Eftersom den har hela ditt arbetssammanhang kan ClickUps AI ge dig samverkande fördelar. Den blir allt smartare ju mer du använder den och anpassas bättre efter ditt sätt att arbeta!

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI:n varje gång, ackumuleras de därmed förknippade kostnaderna för att växla mellan flikar och byta kontext över tid. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i din arbetsyta, vet vad du arbetar med, kan förstå vanliga textfrågor och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter!

2. Google Gemini (Bäst för AI-driven automatisering av arbetsflöden och innehållsgenerering)

Google Gemini fungerar som ett extra par händer i Google Workspace och sköter de rutinmässiga uppgifterna så att du slipper.

En av fördelarna med Gemini är dess djupa integration med Googles ekosystem. Om du redan använder Gmail, Kalender eller Drive passar Gemini smidigt in i ditt arbetsflöde och utnyttjar tillgång till data i realtid för att skapa eller skriva, sammanfatta och markera, och till och med dela förslag om ditt arbete.

Behöver du extrahera åtgärdspunkter från en lång e-posttråd? Gemini kan sammanfatta den åt dig. Vill du ha en snabb projektöversikt? Det kan generera en strukturerad tabell i Sheets och beskriva projektets viktigaste funktioner.

Perfekt för

Teamstorlek

Privatpersoner, frilansare och små team som experimenterar med AI

Vem passar Gemini bäst för?

Bäst för team som redan använder Google Workspace och behöver snabbt kunna skapa utkast eller sammanfattningar i Docs, Gmail eller Sheets; passar även utvecklare som använder Gemini Pro i AI-appar via Vertex AI

Funktioner

Skapa uppgiftslistor, projektrapporter och sammanfattningar i Google Docs och minska det manuella arbetet

Automatisera e-postsvar och åtgärder i Gmail för att hålla projekten igång

Utvinna insikter från långa e-postkedjor och omvandla dem till organiserade att-göra-listor

Skapa anpassade bilder i Slides med hjälp av AI-driven text-till-bild-generering

Förbättra riskbedömning och prognoser genom att analysera datatrender i Sheets

Fördelar

Gemini har särskilt imponerande avancerade funktioner för resonemang och innehållsskapande. Gemini erbjuder multimodalitet såsom text, kod, ljud, bild och video. Gemini hjälper dig att skapa och bygga integrationer med hjälp av dina naturliga språkuttryck som indata. Identifiera enkelt mönster och generera logiska svar.

Gedigen kontextuell förståelse för optimerade svar

Multimodalitet – arbeta med text, kod, ljud, bilder och video i en och samma app

Nackdelar

Jag önskar att de bästa funktionerna inte var låsta bakom ett betalt abonnemang. Gratisversionen är bra för grundläggande saker, men om du vill ha full kraft (som längre minne eller Gemini 1.5 Pro) måste du betala för Google One AI Premium-abonnemanget. Dessutom är det kreativt sett inte alltid det mest spännande. Det tenderar att spela säkert och ger ibland mycket ”bokstavliga” svar, särskilt jämfört med något som ChatGPT.

Geminis avancerade AI-funktioner kräver ett Google Workspace-abonnemang

Fungerar bäst inom Googles ekosystem, med begränsade integrationsmöjligheter för appar som inte kommer från Google

Saknar rollspecifik AI-anpassning jämfört med vissa konkurrenter

Priser

Gratis

Gemini Advanced: 24 $/månad per användare

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : 4,4/5 (över 230 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Gemini?

Om ditt team redan använder Googles verktyg flitigt kan Gemini vara en utmärkt assistent.

3. Perplexity AI (Bäst för AI-driven sökning och forskningsinsikter)

Traditionella sökmotorer kräver ofta att användarna måste gå igenom flera länkar för att hitta tillförlitlig information. Perplexity AI förändrar detta genom att fungera som en AI-driven forskningsassistent som levererar omedelbara, välunderbyggda svar.

Dessutom, till skillnad från vanliga sökmotorer, hämtar Perplexity AI information från flera källor i realtid, sammanfattar viktiga insikter och förfinar till och med resultaten genom uppföljningsfrågor.

Perfekt för

Teamstorlek

Privatpersoner, forskare eller små forskningsinriktade team

Vem passar Perplexity AI bäst för?

Perfekt för forskare eller analytiker som behöver citat i realtid och sammanfattade insikter

Perfekt för journalister, studenter och policyteam som bedriver djupgående utforskande arbete

Användbart för dig som vill ersätta traditionell sökning med AI-frågor och svar

Funktioner

Få AI-drivna sökresultat med källhänvisningar för ökad transparens

Få tillgång till flera LLM:er, inklusive GPT-4, Claude 3 och egna modeller

Säkerställ hämtning av den senaste informationen i realtid

Gör djupgående efterforskningar möjliga med Pro Search, som förfinar svaren med uppföljningar

Organisera sökningar i samlingar, vilket gör det enklare att spara och kategorisera insikter

Fördelar

Följdfrågorna till dina frågor är rena guldet för att fortsätta brainstorma och fördjupa dig i det ämne du undersöker.

Söker på webben på flera språk med hjälp av avancerad naturlig språkbehandling (NLP)

Användarvänligt gränssnitt som tillgodoser informationsbehov genom enkla frågor och svar

Föreslår smarta uppföljningsfrågor för att fylla kunskapsluckor

Nackdelar

Den största nackdelen jag stötte på var att det ibland uppstod felaktigheter vid mycket specialiserade sökningar. Verktyget fungerar bra för allmän information, men har ibland svårt med nischade ämnen som kräver detaljerad kunskap.

Har svårt med mindre dokumenterade ämnen och ger ibland endast ytlig information

Saknar avancerade anpassningsfunktioner som finns i vissa AI-forskningsverktyg

Pro-sökning och tillgång till premium-LLM kräver ett betalt abonnemang

Priser

Gratis

Pro : 20 $/månad per användare

Enterprise Pro: 40 $/månad per användare

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Perplexity AI?

Ja. För djupgående forskning och webbaserade svar i realtid är Perplexitys AI-plattform utmärkt – men kom ihåg att det inte är ett verktyg för uppgifts- eller projektledning.

4. ChatGPT (Bäst för AI-driven projektassistans och automatisering)

Det är nästan en självklarhet att du känner till ChatGPT. Det är ett av de mest mångsidiga DeepSeek-alternativen som låter dig skriva, forska, brainstorma, automatisera uppgifter och analysera data med AI.

Till skillnad från DeepSeek, som är mer utvecklingsinriktat och inriktat på öppen källkod, erbjuder ChatGPT omedelbar användbarhet med kraftfulla modeller som GPT-4 och anpassade GPT:er som fungerar som virtuella assistenter för projekt, skrivande och kodning.

Pro-planen inkluderar webbsurfning, filanalys och bildgenerering, vilket gör den till ett praktiskt val för marknadsförare, produktteam och innehållsskapare som vill ha snabba resultat av hög kvalitet utan att behöva driva eller finjustera modellerna själva.

🍪 Bonus: ChatGPT:s förmåga att integreras med olika affärsverktyg gör det till en värdefull tillgång för företagsteam som vill förbättra sin effektivitet.

Perfekt för

Teamstorlek

Från enskilda personer till företagsteam inom olika funktioner

Vem passar ChatGPT bäst för?

Bäst för kunskapsarbetare med bred kompetens, innehållsskapare och team som använder AI för att skriva, koda, sammanfatta och brainstorma

Funktioner

Automatisera projektplaneringen genom att skapa uppgiftslistor, tidsplaner och riskbedömningar baserade på sammanhanget

Få omedelbara svar och insikter från webbsökningar, vilket minskar beroendet av manuell research

Ladda upp och sammanfatta rapporter och mötesanteckningar för att förbättra kunskapsdelningen inom teamen

Få tillgång till prediktiv analys för att förutse projektrisker

Fördelar

Om jag har en fråga kan jag ställa den och vara säker på att jag får ett svar jag kan lita på. Och om jag inte litar på svaret kommer ChatGPT att ge mig det. Det finns så många länkar som jag behöver.

Gå snabbare från idé till genomförande med ChatGPT:s smarta förslag och rekommendationer – för hushållssysslor, arbetsprojekt och allt däremellan

Be om källhänvisningar för att säkerställa att svaren du får är tillförlitliga

Nackdelar

Jag önskar att den kunde hantera fler assistentliknande uppgifter, till exempel om vi är mitt i en ganska djupgående diskussion och jag bestämmer mig för att min kollega också skulle uppskatta detta, så att jag kunde säga: ”Hej, skicka en chattinbjudan till den och den och ta in ett tredje perspektiv i chatten”, eller åtminstone kunna söka online eller skriva och skicka ett e-postmeddelande.

Kan inte utföra åtgärder eller automatisera uppgifter från början till slut som en AI-agent

Svårigheter med att hantera mycket specifika, branschspecifika projektbehov

Resultatets noggrannhet beror på kvaliteten på indata, vilket ibland kräver fragmenterade instruktioner och manuell verifiering

Priser

Gratis

Plus : 20 $/månad (en användare)

Pro : 200 $/månad (en användare)

Team : 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : 4,7/5 (över 810 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Rekommenderar jag ChatGPT?

Ja. Som en flexibel och kraftfull LLM-assistent som integreras med affärsverktyg och stöder plugins/tillägg är ChatGPT starkt rekommenderat.

🧠 Rolig fakta: År 2016 besegrade DeepMinds program AlphaGo, som bygger på ett djupt neuralt nätverk, världsmästaren i Go, Lee Sedol, i fem matcher.

5. Meta LLaMa 3 (Bäst för utveckling och experiment med öppen källkods-AI)

För företag och utvecklare som letar efter en anpassningsbar AI-modell utan leverantörsberoende erbjuder Meta Llama 3 ett starkt alternativ med öppen källkod.

Till skillnad från proprietära modeller som GPT-4 eller Claude gör Llama 3 det möjligt för organisationer att finjustera och driftsätta AI-modeller på sin egen infrastruktur, vilket ger större kontroll över dataintegritet och kostnader.

🍪 Bonus: Dess omfattande skalbarhet, flerspråkiga potential och integration med plattformar som AWS, Azure och Hugging Face gör det till ett flexibelt val för AI-drivna projekt.

Perfekt för

Teamstorlek

Forskningslaboratorier, AI-inriktade nystartade företag eller företag med intern ML-expertis

Vem passar Meta LLaMa 3 bäst för?

Lämpligt för utvecklare eller forskningsteam som bygger anpassade AI-applikationer

Perfekt för organisationer som söker en öppen LLM för privat distribution

Inte nybörjarvänligt – kräver erfarenhet av infrastruktur och finjustering av modeller

Funktioner

Möjliggör anpassning och finjustering med öppen källkod för företag

Förbättra uppgifter som rör resonemang, kodning och att följa instruktioner med stark prestanda i flera programmeringsspråk

Få tillgång till multimodala funktioner, inklusive bildbaserade AI-modeller

Optimera effektiviteten med grupperad sökfrågeuppmärksamhet (GQA) och tokenkomprimering

Säkerställ flexibel och skalbar distribution på de största molnplattformarna

Fördelar

Jag använder det varje dag som ett komplement till OpenAI- och Anthropic-modellerna, som ett kostnadseffektivt alternativ för specifika användningsfall. Enkel tillgänglighet och en stark position som konkurrent inom öppen källkod.

Tränad på ett omfattande sammanhang med 8 till 70 miljarder parametrar

Lägre kostnader jämfört med OpenAI- och Anthropic-modellerna

Pålitlig prestanda med hög hastighet

Nackdelar

1. Höga kostnader för installation och infrastruktur. Kan belasta din nuvarande infrastruktur/dina resurser. 2. Ingen inbyggd säkerhet. Till skillnad från proprietära modeller kräver LLaMA 3 noggrann filtrering av promptar, moderering och anpassningslager – vilket innebär ett större ansvar för dig.

Saknar inbyggt stöd för chattapplikationer i realtid jämfört med modeller med sluten källkod

Kräver teknisk expertis för att finjustera och implementera effektivt

Lägger ansvaret för ansvarsfull användning på dig

Har fortfarande en bit kvar till proprietära modeller när det gäller hantering av nyanserade frågor

Priser

Anpassade priser

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Meta Llama 3?

Om du inte har infrastruktur och kompetens inom maskininlärning är LLaMA 3 inte praktiskt som en direktanvändbar AI-assistent i stil med ClickUp Brain eller ChatGPT.

🧠 Rolig fakta: 1980 förklarade John Searle skillnaden mellan ”svag” och ”stark” AI. Svag AI fokuserar på en specifik uppgift, medan stark AI liknar full mänsklig intelligens.

6. Claude AI (Bäst för programmeringshjälp och idésökning)

Claude AI, utvecklat av Anthropic, är utformat med stark betoning på resonemang, säkerhet och etisk användning av AI. Till skillnad från många AI-modeller som fokuserar på hastighet och mångsidighet, utmärker sig Claude i logikintensiva uppgifter, kodningshjälp och djupgående filosofiska diskussioner, vilket återspeglas i dess interaktioner med användarna.

Claudes förmåga att hantera komplexa frågor samtidigt som den bibehåller en konversationsliknande och strukturerad svarstil gör den till ett bra val för såväl utvecklare och forskare som djupa tänkare.

Perfekt för

Teamstorlek

Från små team till organisationer på företagsnivå

Vem passar Claude AI bäst för?

Utmärkt för juridiska avdelningar, compliance-team eller företagsteam som värdesätter integritet och långtidsminne

Perfekt för att sammanfatta stora dokument, juridiska avtal eller interna kunskapsbaser

Bäst för organisationer som behöver hög säkerhet och transparens i AI-resultat

Funktioner

Utnyttja avancerad felsökning och kodgenerering med kraftfulla programmeringsfunktioner

Hantera långa dokument och konversationer med många turer med ett stort kontextfönster (upp till 200 000 ord)

Tolka bilder och diagram med förbättrade bildbehandlingsfunktioner i nyare modeller

Minimera partiskhet och skadliga resultat med etisk AI-anpassning baserad på konstitutionella principer

Använd API-åtkomsten för utvecklare för att bygga anpassade AI-drivna applikationer

Fördelar

Rikare språk. Fantastisk humanistisk approach. Färre listor, fler begrepp.

Detaljerade, hjälpsamma och kontextmedvetna svar med ett rikt språk

Grundlig analys och resonemang för kodningsuppgifter

Lär sig av och anpassar sig efter din skrivstil

Nackdelar

Oförmågan att lära sig mellan ”chattar” samt avskräckningen från ”långa” chattar innebär att jag måste träna om Claude på ett ämne varje gång jag startar en ny projektchatt.

Den kostnadsfria versionen har ett begränsat antal meddelanden per session

Svårigheter med specialiserade domänfrågor som kräver djup kontextuell kunskap

Kan inte utföra självständiga åtgärder för att automatisera uppgifter

Priser

Gratis

Pro : 20 $/månad (en användare)

Max : Från 100 $/månad per användare

Team : 25 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Rekommenderar jag Claude AI?

Ja. Claude är ett starkt alternativ för sammanfattning av långa texter och genomtänkta svar – särskilt inom företagssektorn och reglerade branscher.

7. Qwen 2.5 (Bäst för kostnadseffektiv AI-kodning och automatisering)

Qwen 2.5, som utvecklats av Alibaba Cloud, är relativt nytt på marknaden men vinner över publiken med sin avancerade AI-modell som är utformad för naturlig språkbehandling, resonemang och kodgenerering.

Denna kinesiska AI-modell konkurrerar med toppmodeller som GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet och DeepSeek V3 samtidigt som den har en betydligt lägre kostnad per miljon token.

Perfekt för

Teamstorlek

Enskilda utvecklare, små AI-forskningsteam eller stora organisationer i APAC

Vem passar Qwen 2.5 för?

Det passar företag som vill experimentera med öppna modeller från en regional leverantör och som söker suveränitet över stora språkmodeller (LLM).

Funktioner

Njut av text-, bild- och ljudbearbetning med ett kontextfönster på 128 000 token

Utför kodningsuppgifter med 92,7 % noggrannhet på HumanEval, vilket överträffar GPT-4o och DeepSeek V3

Finjustera och integrera det i applikationer med öppen källkods flexibilitet

Få stöd för 29 språk, inklusive mandarin, arabiska och hindi

Fördelar

Den presterar till och med lika bra, om inte bättre, än andra lokala modeller jag har testat på min personliga översättningsuppgift (teknisk japanska till engelska), som kräver att man följer komplicerade instruktioner (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Imponerande resultat för en kodningsmodell i en icke-kodningsuppgift.

Kostnadseffektivt, ungefär 10 gånger billigare än GPT-4o

Fungerar bra både för kodnings- och icke-kodningsuppgifter

Nackdelar

Sluten källkod för företagsversioner, vilket begränsar anpassning från tredje part

Något sämre prestanda inom kreativt skrivande jämfört med Claudes 3.5 Sonnet

Prestandaförsämring vid mer än 100 000 token i mycket komplexa uppgifter

Priser

Gratis

API-åtkomst : 0,38 dollar per miljon tokens

Företagsabonnemang: Anpassade priser

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Qwen 2.5?

För de flesta globala team är det kanske inte det bästa valet. Det är kraftfullt när det gäller forskning, men saknar användarvänlighet, tillgänglighet och praktiska integrationer utanför Alibaba Cloud.

🧠 Rolig fakta: ”Porträtt av Edmond Belamy” är den första målningen skapad av artificiell intelligens (AI) som auktionerats ut i konstvärlden. Kollektivet skapade en målning med hjälp av en AI-metod som kallas Generative Adversarial Network (GAN), och den var så realistisk att den såldes för hela 432 500 dollar!

8. Elicit AI (Bäst för AI-driven akademisk forskning och litteraturgranskning)

Elicit är en AI-driven forskningsassistent som är utformad för att underlätta litteraturgranskningar och automatisera tidskrävande akademiska forskningsuppgifter.

Med tillgång till en databas med över 125 miljoner forskningsartiklar hjälper det användare att hitta relevanta studier, extrahera viktiga insikter och sammanfatta resultat. Detta gör det särskilt värdefullt för systematiska översikter, metaanalyser och hypotesgenerering.

Perfekt för

Teamstorlek

Enskilda akademiska forskare, politiska tankesmedjor och doktorander

Vem passar Elicit AI bäst för?

Bäst för enskilda forskare eller små akademiska team för projektutforskning i ett tidigt skede eller författande av artiklar

Funktioner

Hitta relevanta artiklar och få sammanfattningar i en mening med dess AI-drivna sökmotor

Extrahera viktiga datapunkter från artiklar och organisera dem i strukturerade tabeller

Skapa tematiska sammanfattningar av flera artiklar för att identifiera forskningstrender

Ladda upp PDF-filer och få automatiska sammanfattningar och insikter

Få tillgång till systematiska granskningsflöden som stöder akademisk och professionell forskning

Fördelar

Det hjälper mig att snabbt förstå artiklar och avgöra om de är relevanta eller inte, och om jag behöver läsa igenom dem i detalj. Det sammanfattar huvudpunkterna – syfte, metod, urvalsstorlek, kvantitativa tekniker, variabler, antal citeringar och till och med kritiken i andra artiklar.

Sammanfatta relevant forskningsinformation på ett precist sätt

Spara timmar på litteraturgenomgång

Nackdelar

När du markerar en sökning med en stjärna kan du inte gå tillbaka till den och ladda ner den. Den måste laddas ner medan du går igenom den. Om du vill ändra din sökning något kommer de tidigare markerade artiklarna inte att finnas kvar och måste sökas igen för att få informationen.

Du kan inte återvända till markerade artiklar och rapporter

Sammanfattningar kan förenkla komplexa forskningsresultat i för hög grad

Datautvinning prioriterar kanske inte alltid de mest relevanta detaljerna

Begränsat stöd för mobila enheter, vilket gör det mindre tillgängligt för forskare som är på resande fot

Priser

Basic : Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Pro : 49 $/månad per användare

Team: 79 $/månad per användare

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Elicit AI?

Ja – men endast för forskare. Det är ett nischverktyg som är specialutvecklat för akademiskt bruk, inte för allmän produktivitet eller arbetsflöden i team.

Den sammanfattar artikeln på ett utmärkt sätt och presenterar exempel, tekniker, mål och annan relevant information på ett precist och tydligt sätt.

9. Hugging Face Transformers (Bäst för maskininlärning och distribution av NLP-modeller)

Hugging Face har blivit maskininlärningens motsvarighet till GitHub och erbjuder en öppen källkodsplattform där utvecklare och forskare enkelt kan dela, finjustera och distribuera modeller för naturlig språkbehandling (NLP).

Det häftiga är att det innehåller över en miljon modeller och datamängder, vilket gör det till en självklar resurs för AI-entusiaster och proffs som letar efter toppmoderna förtränade modeller.

Perfekt för

Teamstorlek

Små till medelstora utvecklarteam, forskningslaboratorier och utvecklare av AI-produkter som implementerar modeller i produktion eller tränar anpassade LLM:er

Vem passar Hugging Face bäst för?

Det är perfekt för startups som bygger AI-baserade produkter med öppen källkodsbaserade grundmodeller, men passar inte för kodfria eller icke-tekniska team.

Funktioner

Få tillgång till en omfattande samling av förtränade modeller, inklusive GPT, BERT och RoBERTa

Få tillgång till Transformers-biblioteket för smidig implementering av NLP-modeller i PyTorch, TensorFlow och JAX

Utnyttja finjusteringsfunktionerna för att anpassa modellerna till specifika användningsfall

Få enkel åtkomst till datamängder och möjligheten att visa upp AI-modeller i interaktiva applikationer

Använd Inference Endpoints för att distribuera modeller på skalbar molninfrastruktur

Fördelar

Deras ”schweiziska armékniv”-bibliotek växte från att fokusera på NLP till att utvidgas till datorseende och andra ML-uppgifter, och de har även släppt bibliotek för insamling av tränings- och inferensmönster. Om du vill ha ”standard” och du vill ha ”alternativ”: chansen är stor att du vill ha Hugging Face-verktygslådan.

Utvecklat för ML-ingenjörer med robusta API:er, bibliotek som transformers, dataset och accelerate, samt stöd för anpassad träning eller finjustering

Stöds av en livlig global gemenskap som bidrar med modeller, datamängder och forskning – vilket gör experimenteringen snabbare och mer samarbetsinriktad

Nackdelar

De tillhandahåller några fantastiska tjänster till gemenskapen, men tyvärr är API-designen mycket ointuitiv och svår att arbeta med, och dokumentationen är dessutom föråldrad.

Dokumentation och API-design kan vara komplicerat för nybörjare som navigerar i modellkonfigurationer

Vissa funktioner kräver betalda abonnemang, särskilt för tillgång till högpresterande GPU:er

Saknar stark noggrannhet vid AI-innehållsdetektering jämfört med specialiserade verktyg som Originality. AI

Priser

Gratis

Pro : 9 $/månad per användare

Enterprise: Från 20 $/månad per användare

Recensioner på G2 och Capterra

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Hugging Face?

Inte för vanliga användare. Det är ett fantastiskt ekosystem för utvecklare – men för tekniskt för team som letar efter färdiga produktivitetsverktyg.

10. Mistral AI (Bäst för att bygga anpassade AI-appar med open-weight-modeller)

Mistral AI är ett utmärkt alternativ till DeepSeek om du vill ha full kontroll över hur din AI fungerar. Det ger dig tillgång till snabba, öppna modeller som Mistral-7B och Mixtral som du kan driftsätta lokalt – inga svarta lådor, ingen leverantörsberoende.

Om du bygger anpassade AI-appar eller bryr dig om hastighet och integritet ger Mistral dig verktygen för att göra det. En liten varning: det är inte nybörjarvänligt. Du behöver viss teknisk kompetens för att konfigurera systemet och se till att allt fungerar smidigt.

Perfekt för

Teamstorlek

AI-forskare, infrastrukturteam och företag som värnar om integriteten

Vem passar Mistral AI bäst för?

Perfekt för företag som vill köra lätta, öppna modeller på privat infrastruktur

Bäst för användningsfall som kräver lokal inferens, hastighet och kontroll över IP

Perfekt för edge-implementeringar och säkra AI-arbetsflöden

Funktioner

Kör lätta modeller lokalt (t.ex. Mistral-7B, Mixtral)

Implementera snabb inferens med minimal infrastruktur

Skapa säkra, självhostade AI-applikationer

Använd tillåtande licenser för kommersiella projekt

Fördelar

Det har webbsökning och canvas, och visionsmodellen är nästan lika bra som Gemini. Du kan också ställa in agenter och anropa dem i chatten med @. Allt är gratis och har gpt4-kvalitet. Vill du lägga till att det faktiskt är öppet?

Mistrals Le Chat sägs vara snabbare och billigare än vanliga AI-verktyg som ChatGPT

Avancerade modeller med öppen viktning

Agentiska AI-funktioner

Nackdelar

Begränsad dokumentation och community

Priser (Le Chat AI Assistant)

Gratis

Pro: 14,99 $/månad

Team: 50 $ (för 2 användare/månad)

Enterprise: Anpassad prissättning

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Mistral AI?

Men bara om du bygger med det. Det är inte utvecklat för icke-tekniska användare eller allmänt kunskapsarbete – till skillnad från verktyg som ClickUp Brain eller Claude.

💡 Proffstips: Vill du slippa leta igenom oändliga filer för att hitta det du behöver? Connected AI gör allt sökbart och tillgängligt på några sekunder – inget mer gissande.

11. Poe (Bäst för att experimentera med flera LLM:er)

Poe by Quora är perfekt om du vill testa olika AI-modeller på ett och samma ställe – utan att behöva byta flik eller ställa in något tekniskt. Du kan chatta med GPT-4, Claude, LLaMA och fler, allt i ett snyggt och lättanvänt gränssnitt. Det är utmärkt för att utforska idéer, skriva utkast eller bara se hur olika modeller reagerar. Du kan till och med bygga dina egna bots.

Men om du hanterar teamets arbetsflöden eller behöver något i företagsklass kan Poe kännas lite för lättviktigt. Tänk på det mer som en AI-sandlåda än ett seriöst arbetsverktyg.

Perfekt för

Teamstorlek

Privatpersoner, egenföretagare och tillfälliga AI-användare

Vem passar Poe bäst för?

Perfekt för dig som vill testa flera AI-modeller (GPT-4, Claude osv.) i ett och samma gränssnitt

Användbart för innehållsskapare eller hobbyanvändare som experimenterar med LLM-utdata

Funktioner

Chatta med GPT-4, Claude, LLaMA och fler i ett och samma gränssnitt

Skapa dina egna bots med specifika instruktioner

Få tillgång till AI på webben och i mobilen med synkroniserad historik

Experimentera med promptar i olika modeller

Fördelar

Alla chattbottar som finns på Poe förstår mitt modersmål, hindi, när jag ställer frågor till dem på mitt modersmål, vilket gör det ännu mer användbart för mig. En av de bästa sakerna är att det också går att komma åt via Android-appen.

Flerspråkigt stöd

Snabb och pålitlig mobilapp

Nackdelar

Poe-poängsystemet är något dyrare än att bara använda en specifik modell, och gratisversionen har begränsningar när det gäller vissa funktioner.

Kreditsystemet kan bli dyrare än att använda enskilda modeller

Vissa användare upplever att det är långsamt

Priser

Gratis abonnemang tillgängligt

Från 4,99 $/månad

Recensioner på G2 och Capterra

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Rekommenderar jag Poe?

Även om det är roligt att leka med kan Poe sakna den struktur, säkerhet och de funktioner som krävs för produktivitet i team.

Slutgiltigt omdöme: Är DeepSeek ett bättre alternativ? ClickUp hjälper gärna till

Minns du när vi pratade om ClickUp Brain och hur allt du behöver göra är att ställa en fråga, och den vet exakt vad du behöver?

Ja, Mike Coon, programchef på DISH Network, kan intyga det:

Allt jag behöver göra är att skriva en fråga som ”Vad är det senaste om det här projektet just nu?” och jag får en fullständigt formaterad lista över allt som har hänt under den tidsperiod jag vill se. ClickUp Brain är som en heltidsmedlem i vårt team. Det är en fantastisk app. Den är så enkel och sparar så mycket tid.

Men det är bara en vanlig dag i ClickUps värld – där AI och automatisering inte bara är en funktion, utan är sömlöst integrerade i arbetet.

När du väl har börjat använda ClickUp blir det ditt teams centrala hjärna. Det automatiserar uppgifter, hanterar kunskap, centraliserar sökningen och håller projekten igång utan ständigt fram och tillbaka.

Vanliga frågor (FAQ)

Eftersom ”gratis” ofta innebär begränsad drifttid, dålig datasäkerhet och saknade funktioner. Många användare drabbas av serverkrascher, svag moderering och opålitliga API:er, vilket gör att öppen källkod känns mer som ett besvär än en fördel.

ClickUp Brain är inte bara en chattbot; den är inbyggd i din arbetsyta. Den kopplar samman uppgifter, dokument, möten och appar, så AI arbetar inte bredvid dig, utan tillsammans med dig, vilket eliminerar behovet av att byta sammanhang och manuella uppdateringar.

ClickUp är ledande för affärsteam; det kombinerar generativ AI, automatisering och projektspårning i realtid. Till skillnad från AI-system med en enda funktion kopplar det samman alla arbetsnivåer: brainstorming, planering och genomförande, allt på ett och samma ställe.

Ja. ClickUp Brain körs inom ditt ClickUp-arbetsutrymme, inte på offentliga servrar. Det innebär kryptering i företagsklass, åtkomstkontroller och datalagring på plats, vilket håller ditt företags känsliga information privat, till skillnad från öppna, självhostade modeller.