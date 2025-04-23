De 13 bästa alternativen till Meta AI 2025

Om du har testat Meta AI och tänkt ”Det här är bra, men inte riktigt vad jag behöver” – då är du inte ensam. Metas LLaMA-modeller och integrerade AI-verktyg är imponerande, men de passar inte alltid alla arbetsflöden.

Kanske letar du efter bättre utskriftskvalitet. Strängare integritetskontroller. Eller ett verktyg som integreras med din befintliga stack utan att behöva tejpa ihop det. Kanske behöver du ett alternativ som inte kräver ett Meta-konto eller som slår Meta AI:s priser.

Oavsett din anledning är denna guide något för dig.

Vi har sammanställt 13 av de bästa Meta AI-alternativen som finns tillgängliga 2025 – alla granskade för verkliga användningsfall som språkmodellering, automatisering av arbetsflöden, bildgenerering, teamsamarbete och mycket mer. Du hittar jämförande information om vad varje verktyg gör bäst, deras begränsningar, priser och hur de står sig i jämförelse – så att du kan välja den rätta AI-plattformen för dina mål, inte bara den mest kända.

De bästa alternativen till Meta AI i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp AI-driven allt-i-ett-projektledning och samarbete AI-skrivassistent, automatisering av arbetsflöden, ansluten sökning Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 7 $/månad ChatGPT Mångsidig, konversationsbaserad AI-chatbot för daglig användning Starka resonemangsfunktioner, kodningsstöd, plugin-ekosystem Gratis plan tillgänglig; Plus från 20 $/månad Claude Nyanserade svar och dokumentanalys Långt kontextfönster, robust dokumenthantering, genomtänkt resonemang Gratis plan tillgänglig; Pro från 20 $/månad Jasper Innehållsmarknadsföring och skapande i företagsklass Anpassning av varumärkets röst, SEO-funktioner, teamsamarbete Paket från 49 $/månad Perplexity AI Informationshämtning och forskning i realtid Integrering av live-webbsökning, spårning av citeringar, multimodala funktioner Gratis plan tillgänglig; Pro från 20 $/månad Google Gemini Multimodal resonemang och integration i Googles ekosystem Funktionalitet över flera applikationer, starkt resonemang över olika format, omfattande kunskap Gratis plan tillgänglig; Advanced från 19,99 $/månad Microsoft Copilot Professionella arbetsflöden och integration med Microsoft 365 Integrering i Microsofts ekosystem, kontextuell assistans, säkerhet för företag 30 $/månad (kräver ett Microsoft 365-abonnemang) Hugging Face Öppen källkod för implementering och experimentering med AI-modeller Tusentals öppna modeller, samarbetsverktyg, finjustering av modeller Gratis plan tillgänglig; Pro från 9 $/månad DALL·E 3 Avancerad bildgenerering och redigering Fotorealistiska bilder, inpainting/outpainting, exakt promptföljande Betala per generering från 20 $ för 250 bilder (eller 0,08 $/bild) YouChat Webbsökförbättrad konversations-AI Integrerade sökresultat, spårning av citeringar, multimodal förståelse Gratis plan tillgänglig; Pro från 20 $/månad Otter AI AI-driven anteckning , transkription och sammanfattning av möten Live-transkription, mötesreferat, automatiserade åtgärdspunkter Gratis plan tillgänglig; Pro från 16,99 $/månad Replit AI AI-assisterad mjukvaruutveckling och kodning Kodkomplettering, felsökningshjälp, utbildningsstöd Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 35 $/månad Notion AI Kunskapshantering och innehållsskapande Dokumentutkast, sammanfattning, integrerad arbetsyta Lägg till i valfri plan för 10 $/användare/månad

Vad ska du leta efter i alternativ till Meta AI?

Alla AI-verktyg är inte skapade för samma uppgift, och det är just därför man söker efter alternativ. Oavsett om du bygger en chatbot, analyserar bilder, sammanfattar forskning eller automatiserar arbetsflöden, kommer det bästa Meta AI-alternativet att passa dina specifika mål, stack och databehov.

Här är vad du bör tänka på:

Specialisering : Vissa verktyg är utmärkta för realtidssökning (som Perplexity), medan andra är bäst på produktivitetsflöden (som : Vissa verktyg är utmärkta för realtidssökning (som Perplexity), medan andra är bäst på produktivitetsflöden (som ClickUp eller Notion AI). Ta reda på vad du vill optimera – hastighet, djup, kreativitet eller sammanhang.

Kontextlängd och modellkvalitet : Om du arbetar med stora dokument eller behöver nyanserad resonemang, välj verktyg med avancerade LLM och långa kontextfunktioner (som Claude eller Gemini).

Integrationer och användargränssnitt : Sömlös integration med dina befintliga verktyg (t.ex. Google Workspace, Microsoft 365, IDE) kan vara avgörande för om du väljer att använda tjänsten eller inte.

Tillgång till information i realtid : För forskning och faktagranskning bör du prioritera AI-system med internetuppkoppling som kan komma åt och citera aktuell information istället för att enbart förlita sig på träningsdata.

Dataintegritet och kontroll : Speciellt för företag, kontrollera om verktyget stöder lokal distribution, end-to-end-kryptering eller detaljerade administratörskontroller.

Pristransparens : Vissa verktyg skalar efter användning, andra efter antal användare – att förstå prismodellen hjälper dig att undvika oväntade kostnader.

Sekretess och datasäkerhet: Granska leverantörens sekretesspolicy, särskilt om du kommer att dela känslig affärsinformation. Leta efter alternativ som inte tränar på dina inmatningar och erbjuder säkerhet i företagsklass (som : Granska leverantörens sekretesspolicy, särskilt om du kommer att dela känslig affärsinformation. Leta efter alternativ som inte tränar på dina inmatningar och erbjuder säkerhet i företagsklass (som ClickUp Brain ).

I slutändan känns rätt verktyg mindre som en svart låda och mer som en pålitlig partner i ditt arbetsflöde.

De 13 bästa alternativen till Meta AI

Baserat på ovanstående kriterier och vår forskning och våra experiment med flera verktyg har vi sammanställt en lista över de bästa alternativen till Meta AI som kan öka din produktivitet, kreativitet och beslutsförmåga i år.

1. ClickUp (Bästa AI-drivna allt-i-ett-verktyg för projektledning och samarbete)

Som den ultimata appen för arbete förändrar ClickUp hur team arbetar genom att kombinera projektledning, dokumentsamarbete och kraftfulla AI-funktioner i en enda smidig plattform. Till skillnad från Meta AI, som fungerar som en fristående AI-chattbot, integrerar ClickUp Brain AI direkt i dina arbetsflöden, dokument, uppgifter och till och med chattar.

Prova ClickUps kraftfulla inbyggda AI Använd ClickUp Brain för att få en kraftfull AI-modell direkt i din arbetsmiljö för innehållsskapande, sammanfattning, kunskapshantering och projektledning.

Tänk dig att du hanterar en produktlansering. Istället för att växla mellan din projektledningsprogramvara och en AI-assistent kan du med ClickUp använda en inbyggd, kontextmedveten AI-assistent för att:

Skapa din marknadsföringstext

Sammanfatta mötesanteckningar

Automatisera repetitiva uppgifter som att skicka uppföljningsmejl och samla in teamuppdateringar varje fredag. som att skicka uppföljningsmejl och samla in teamuppdateringar varje fredag.

Det bästa med det? Det ger dig flera LLM:er, inklusive GPT-4o, 3o-mini, o1 och Claude 3. 7 Sonnet, i ett enda verktyg. Denna integration eliminerar kontextbyten som minskar produktiviteten.

Byt LLM inom ClickUp Brain för att anpassa din AI-upplevelse

För innehållsteam kan ClickUp Brain omvandla en enkel uppmaning till ett fullständigt formaterat blogginlägg, föreslå förbättringar av ditt skrivande och till och med hjälpa till att planera innehållskalendrar.

Skapa alla typer av innehåll – från blogginlägg till e-postmeddelanden – enkelt med ClickUp Brain.

Utvecklare uppskattar hur ClickUp Brain kan generera kodsnuttar, automatisera dokumentation och hjälpa dem att prioritera korrigeringar när allt verkar vara brådskande och viktigt samtidigt.

Skapa kodsnuttar på några sekunder med ClickUp Brain

Det som verkligen skiljer projektledning i ClickUp från andra är hur det kopplar samman alla dina arbetsdata genom AI-driven sökning. Till skillnad från Meta AI, som inte har någon kännedom om dina projekt eller dokument, kan ClickUps Connected Search omedelbart hitta och koppla samman information från hela ditt arbetsutrymme.

💡 Proffstips: Istället för att manuellt skapa uppgiftsberoenden eller schemalägga resurser, berätta helt enkelt för ClickUp Brain vad du försöker åstadkomma, så kommer det att föreslå optimerade arbetsflöden, skapa uppgiftsstrukturer och till och med utarbeta kommunikationsmallar för ditt team. Håll dig före deadlines med AI-driven uppgiftsprioritering i ClickUp

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain : Skapa innehåll, förfina texter, sammanfatta dokument och chattråd, automatisera standups och mycket mer med enkla kommandon i naturligt språk.

ClickUp AI Notetaker : Spela in, transkribera och sammanfatta möten. Extrahera viktiga slutsatser och åtgärdspunkter från möten med kontextmedveten AI. : Spela in, transkribera och sammanfatta möten. Extrahera viktiga slutsatser och åtgärdspunkter från möten med kontextmedveten AI.

ClickUp Connected Search : Hitta vad som helst direkt med AI som förstår naturliga språksökningar och kopplar samman information över hela ditt arbetsområde. : Hitta vad som helst direkt med AI som förstår naturliga språksökningar och kopplar samman information över hela ditt arbetsområde.

ClickUp Automations : Skapa intelligenta arbetsflöden som automatiskt dirigerar, prioriterar och till och med slutför repetitiva uppgifter med hjälp av en kodfri automatiseringsbyggare. : Skapa intelligenta arbetsflöden som automatiskt dirigerar, prioriterar och till och med slutför repetitiva uppgifter med hjälp av en kodfri automatiseringsbyggare.

ClickUp Docs : Samarbeta live på dokument med AI-assisterade verktyg för skrivning, formatering och redigering som är inbyggda direkt i din projektdokumentation. : Samarbeta live på dokument med AI-assisterade verktyg för skrivning, formatering och redigering som är inbyggda direkt i din projektdokumentation.

ClickUp Whiteboards : Rita, skissa, brainstorma, skapa AI-bilder och samarbeta för att förverkliga idéer på en delad arbetsyta. : Rita, skissa, brainstorma, skapa AI-bilder och samarbeta för att förverkliga idéer på en delad arbetsyta.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande för nya användare som kanske behöver tid för att upptäcka de mest relevanta verktygen för sitt arbetsflöde.

Vissa avancerade AI-funktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En Reddit-recension lyfter fram:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag jobbar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag jobbar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

2. ChatGPT (Bäst för mångsidig textgenerering och konversations-AI)

via ChatGPT

ChatGPT är ett kraftfullt alternativ till Meta AI när du behöver en mer kompetent och sofistikerad samtalspartner. Oavsett om du brainstormar text till ett nytt pressmeddelande, felsöker en envis kod eller forskar om komplexa ämnen, är ChatGPT utmärkt för att hjälpa dig att tänka igenom problem från flera olika vinklar.

Till skillnad från Meta AI:s mer begränsade funktioner kan ChatGPT hantera nyanserade förfrågningar som ”Skriv om det här e-postmeddelandet i en mer diplomatisk ton” eller ”Förklara kvantdatorer som om jag vore en 10-åring. ” Denna mångsidighet gör det ovärderligt för yrkesverksamma som behöver växla mellan kreativa och analytiska uppgifter under dagen.

Dessutom gör funktionen Deep Research det möjligt att självständigt surfa på webben och generera omfattande rapporter om användarspecificerade ämnen genom att analysera och tolka text, bilder och PDF-filer. ​

ChatGPT:s bästa funktioner

Hantera komplexa problem i flera steg med sammanhängande, logiska svar

Skapa och korrigera kod i dussintals programmeringsspråk med förklaringar

Välj mellan olika GPT-versioner beroende på om du prioriterar funktioner eller hastighet.

Kommunicera genom att prata istället för att skriva (i Plus-abonnemanget)

ChatGPT:s begränsningar

Den förbättrade/persistenta minnesfunktionen är visserligen fördelaktig för personalisering, men väcker samtidigt farhågor om dataintegritet och risken att AI-systemet oavsiktligt lagrar känslig information.

Kan ibland "hallucinera" eller presentera felaktig information med övertygelse.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Team : 30 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En recension på Capterra säger :

Perfekt för att förbättra ditt arbete, generera idéer och få snabba svar på frågor utan att behöva göra långa sökningar i sökmotorer.

Perfekt för att förbättra ditt arbete, generera idéer och få snabba svar på frågor utan att behöva göra långa sökningar i sökmotorer.

📚 Läs också: Vi har testat de bästa alternativen till ChatGPT

3. Claude (Bäst för nyanserat resonemang och genomtänkta svar)

via Claude

Claude har skapats av Anthropic med fokus på hjälpsamhet, ofarlighet och ärlighet, och utmärker sig i situationer som kräver avancerad dataanalys och förklaringar.

Tänk dig att du är en forskare som försöker förstå olika perspektiv på en komplex etisk fråga. Medan Meta AI kan ge förenklade svar, kan Claude noggrant utforska flera synvinklar, erkänna osäkerheter och hjälpa dig att utveckla en mer omfattande förståelse för ämnet. Detta gör det särskilt värdefullt för akademiker, författare och yrkesverksamma som arbetar med nyanserade ämnen.

Claudes imponerande 100K token context window (i Claude 2 och senare) förändrar hur du kan interagera med AI. Du kan ladda upp en hel forskningsrapport, ett affärsavtal eller produktdokumentation och ställa specifika frågor om detaljer som ligger djupt begravda i texten.

Claudes bästa funktioner

Bearbeta upp till 100 000 tokens (cirka 75 000 ord) i en enda konversation

Minimera skadliga resultat och fördomar genom dess konstitutionella AI-strategi

Få tillgång till agentiska AI-funktioner för att självständigt utföra uppgifter som att söka på webben och starta applikationer via dess API.

Claude-begränsningar

Mer begränsade kodningsmöjligheter jämfört med vissa alternativ

Inga bildgenereringsfunktioner

Ibland överdrivet försiktiga i sina svar för att undvika potentiella problem

Priser för Claude

Gratis

Fördel: 20 $/månad

Max : 100 $/månad

Team: 30 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

4. Jasper (Bäst för AI-driven marknadsföring och innehållsskapande)

via Jasper

När ditt marknadsföringsteam behöver producera högkvalitativt innehåll som faktiskt konverterar, träder Jasper in där Meta AI inte räcker till. Denna specialiserade AI-skrivassistent är utvecklad specifikt för marknadsförare som behöver upprätthålla varumärkets röst i flera kanaler.

Till skillnad från Meta AI:s generiska innehållsgenerering kommer Jasper med mallar som är utformade för specifika innehållsformat – från e-postsekvenser och annonstexter till blogginlägg och bildtexter för sociala medier. Och det bästa av allt? När du kopplar det till dina varumärkesresurser och SEO-verktyg får du innehåll som inte bara är kreativt utan också strategiskt optimerat för sökning.

Jasper bästa funktioner

Få tillgång till inbyggda SEO-funktioner med Surfer SEO-integration för innehåll som rankas högt.

Definiera och upprätthåll en konsekvent varumärkesröst i allt innehåll du producerar

Få över 50 mallar för specifika innehållstyper, från långa artiklar till sociala annonser.

Utnyttja funktionerna för teamsamarbete för smidiga arbetsflöden för innehållsgodkännande

Jasper-begränsningar

Inlärningskurvan kan vara brant för användare som är nya inom AI-innehållsskapande.

Högre pris jämfört med allmänna AI-assistenter

Enstaka upprepningar i längre innehåll som kräver manuell redigering

Jasper-priser

Skapare: 49 $/månad

Fördel: 69 $/månad

Företag: Anpassade priser

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1840+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper?

En G2-användare säger:

Jag har varit kund i över ett år nu och testar inte ens andra verktyg längre eftersom inga kan mäta sig med detta. Att välja rätt mall kan kräva lite trial and error, men det är så hjälpsamt att lära sig.

Jag har varit kund i över ett år nu och testar inte ens andra verktyg längre eftersom inga kan mäta sig med detta. Att välja rätt mall kan kräva lite trial and error, men det är så hjälpsamt att lära sig.

📚 Läs också: Jasper AI-prompter för att förbättra ditt skrivande och din kreativitet

5. Perplexity AI (Bäst för informationssökning och forskning i realtid)

via Perplexity AI

Om du någonsin har frågat Meta AI om aktuella händelser och bara fått föråldrad information, erbjuder Perplexity AI en uppfriskande förändring. Denna forskningsinriktade AI kombinerar det konversationsgränssnitt du är van vid, men lägger till något viktigt: webbsökningsfunktioner i realtid med korrekta källhänvisningar.

Tänk dig att du förbereder en marknadsanalyspresentation som ska lämnas in imorgon. Istället för att manuellt söka efter de senaste branschstatistikerna och trenderna kan du fråga Perplexity: ”Vilka är de senaste trenderna inom investeringar i förnybar energi för detta år?” Du får omedelbart aktuell information, komplett med källor som du kan verifiera och citera – något som Meta AI helt enkelt inte kan göra med sin fasta kunskapsgräns.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Hämta korrekt, verifierad information från hela internet i realtid

Få källhänvisningar för varje bit av information, vilket gör det enklare att dubbelkolla data och utforska källorna ytterligare.

Bearbeta text, bilder och PDF-filer för omfattande forskning

Skapa sammanhang för komplexa forskningsprojekt med pålitligt konversationsminne

Begränsningar för Perplexity AI

Sökresultaten kan ibland överskugga det svar du egentligen söker.

Den kostnadsfria versionen har begränsat antal dagliga sökningar och färre funktioner.

Det är mindre effektivt för att skapa kreativt innehåll jämfört med andra alternativ.

Priser för Perplexity AI

Gratis : Begränsat antal sökningar per dag

Pro : 20 $/månad

Team & Enterprise: Anpassade priser

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

En Reddit-användare delar med sig:

För mig är det ett fantastiskt sökverktyg och jag tror att det kommer att bli ännu bättre framöver. Mycket snabbt, mycket precist. Det ger ett väl avvägt svar för just mitt sammanhang.

För mig är det ett fantastiskt sökverktyg och jag tror att det kommer att bli ännu bättre framöver. Mycket snabbt, mycket precist. Det ger ett väl avvägt svar för just mitt sammanhang.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Perplexity AI

6. Google Gemini (Bäst för multimodala funktioner och integration i Googles ekosystem)

via Google Gemini

Google Gemini erbjuder något som Meta AI inte kan mäta sig med: sömlös integration med Google Workspace och verkligen imponerande multimodala funktioner.

Låt oss säga att du planerar en uppdatering av produktdesignen. Du kan visa Gemini bilder av din nuvarande produkt, skisser av dina idéer och textbeskrivningar samtidigt – och det förstår relationerna mellan alla dessa element. Försök fråga: ”Vilka förbättringar kan vi göra av denna design baserat på aktuella trender?” medan du delar både bilder och konkurrentundersökningar. Gemini bearbetar allt tillsammans och ger dig kontextuella insikter.

För företag som redan använder Google-appar är integrationen särskilt kraftfull. Gemini kan hjälpa till att skriva utkast till e-postmeddelanden i Gmail, skapa presentationer i Slides, analysera data i Sheets och till och med hjälpa till med kodning i Colab.

Google Gemini bästa funktioner

Använd avancerad multimodal resonemang som förstår text, bilder och kod samtidigt

Få tillgång till Googles omfattande kunskapsgraf för korrekt och uppdaterad information.

Skapa filmmaterial för YouTube-videor från textprompter eller animera statiska bilder med funktioner som Veo 2.

Begränsningar för Google Gemini

Vissa företagsfunktioner är fortfarande under utveckling.

Kräver tillgång till ett Google-konto, vilket kanske inte fungerar för alla organisationers säkerhetspolicyer.

Priser för Google Gemini

Gemini Free : Grundläggande funktioner utan kostnad

Gemini Advanced : 19,99 $/månad (ingår i Google One AI Premium)

Företag: Anpassade priser via Google Workspace

Betyg och recensioner av Google Gemini

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📚 Läs också: Google Gemini vs. ChatGPT

7. Microsoft Copilot (Bäst för företagsproduktivitet och integration i Microsofts ekosystem)

via Microsoft

Copilot är djupt integrerat i Microsoft 365-paketet och tillför kontextuell intelligens till de verktyg som ditt team redan använder varje dag.

Tänk dig följande: du förbereder dig för en kundpresentation som ska hållas imorgon. Istället för att växla mellan olika appar kan du be Copilot att "sammanfatta alla senaste e-postmeddelanden från kund X, utarbeta ett utkast till presentation baserat på våra tre senaste projektuppdateringar och skapa en mötesagenda", samtidigt som den får tillgång till dina faktiska Microsoft-ekosystemdata. För team som hanterar flera projekt kan Copilot analysera din Outlook-kalender och föreslå hur du ska prioritera uppgifter baserat på kommande deadlines och mötesplaner.

Till skillnad från mer konsumentinriktade alternativ är Copilot byggt enligt Microsofts säkerhetsstandarder för företag, vilket säkerställer att dina företagsdata och uppmaningar förblir privata och följer organisationens policyer.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Skapa kontextuellt innehåll direkt i Word, PowerPoint, Excel och Outlook baserat på din organisations data.

Effektivisera mötesproduktiviteten genom att automatiskt skapa anteckningar, åtgärdspunkter och uppföljningar.

Svara på frågor om ditt företags dokument, presentationer och kalkylblad med säkerhetskompatibel åtkomst till din Microsoft-miljö.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang för full funktionalitet.

Prestandan beror på hur väl din organisation har strukturerat sin Microsoft-miljö.

Begränsad anpassning jämfört med open source-alternativ

Priser för Microsoft Copilot

30 $/användare/månad (kräver ett Microsoft 365-abonnemang)

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Hugging Face (Bäst för anpassningsbar utveckling och distribution av öppen källkods-AI)

via Hugging Face

Hugging Faces öppna, communitydrivna hållning ger en helt annan upplevelse än Meta AI:s slutna, universella tillvägagångssätt. Denna öppen källkodsplattform fungerar både som en communityhub och ett verktyg för att bygga, träna och distribuera anpassade AI-modeller som är skräddarsydda efter dina specifika behov.

För tekniska team som behöver AI-lösningar för branschspecifika uppgifter är Hugging Face transformativt. Tänk dig att ditt hälso- och sjukvårdsföretag behöver en AI-assistent som förstår medicinsk terminologi – du kan antingen hitta en förtränad modell bland tusentals open source-alternativ eller finjustera en specifikt för dina behov. Utvecklingsteam kan samarbeta direkt i plattformen och testa olika modeller innan de integreras i produktionsapplikationer.

Hugging Face bästa funktioner

Få tillgång till tusentals förtränade modeller för olika AI-uppgifter, från textgenerering till bildigenkänning.

Skapa och visa upp AI-demonstrationer utan omfattande infrastrukturinstallationer

Ta del av ett nätverk av AI-forskare och praktiker som delar kod, modeller och lösningar när du känner dig fast i en implementeringsutmaning.

Begränsningar med Hugging Face

Kräver teknisk expertis för att fullt ut kunna utnyttja plattformens funktioner.

Den kostnadsfria versionen har begränsningar när det gäller beräkningar för träning av anpassade modeller.

Hugging Face-priser

HF Hub : Gratis

Pro-konto : 9 $/användare/månad

Enterprise Hub: Från 20 $/användare/månad

Hugging Face-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hugging Face?

En Reddit-användare delar med sig:

Jag har just lärt mig att använda Huggingface och dess dedikerade slutpunkter. Jag tycker att det är ganska kostnadseffektivt eftersom du bara betalar för användningstiden, vilket innebär att du kan köra allt ditt arbete på kraftfulla GPU:er snabbt och sedan inte betala mer. Detta sparar min stackars bärbara dator från att kämpa.

Jag har just lärt mig att använda Huggingface och dess dedikerade slutpunkter. Jag tycker att det är ganska kostnadseffektivt eftersom du bara betalar för användningstiden, vilket innebär att du kan köra allt ditt arbete på kraftfulla GPU:er snabbt och sedan inte betala mer. Detta sparar min stackars bärbara dator från att kämpa.

9. DALL·E 3 (Bäst för högkvalitativ AI-bildgenerering)

via ChatGPT

DALL·E 3, som skapats av OpenAI, är utmärkt på att generera originella bilder, från fotorealistiska renderingar till abstrakta konstnärliga koncept.

Den senaste versionen erbjuder imponerande kontroll över bildstil, komposition och till och med möjligheten att utvidga befintliga bilder bortom deras ursprungliga gränser.

Det som gör DALL·E 3 särskilt värdefullt är dess förmåga att generera bilder som respekterar varumärkesriktlinjer. Marknadsförare kan skapa enhetliga bilder i olika kampanjer utan att behöva lägga pengar på specialfotografering eller illustrationer för varje enskild tillgång.

DALL·E 3 bästa funktioner

Skapa fotorealistiska bilder från detaljerade textbeskrivningar med enastående noggrannhet

Redigera genererade bilder för att ändra befintliga bilder eller utvidga deras gränser

Experimentera med olika konstnärliga stilar och efterlikna specifika estetiska tillvägagångssätt

Begränsningar för DALL·E 3

Begränsade redigeringsmöjligheter jämfört med professionell designprogramvara

Vissa typer av innehåll kan inte genereras på grund av säkerhetsrestriktioner.

Högre kvalitet kräver kreditköp utöver den kostnadsfria tilldelningen.

Priser för DALL·E 3

DALL·E 3 (OpenAI) : Tillgängligt via ChatGPT Plus (20 $/månad) med begränsad gratis generering.

DALL·E 3 API : Betala efter användning från cirka 0,08 dollar per bild.

Företag: Anpassade priser för stora volymer

DALL·E 3 betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. YouChat (Bäst för sökbaserade AI-konversationer med aktuell information)

Vill du kombinera konversations -AI med webbsökning i realtid? YouChat hjälper dig att göra just det.

När du frågar YouChat om ”de senaste AI-reglerna i Europa” gissar den inte bara – den söker på webben och visar dig exakt var den hittade informationen. Denna sök-först-strategi skiljer YouChat från Meta AI:s begränsningar när det gäller träningsdata, vilket gör den perfekt för forskare, studenter och yrkesverksamma som behöver tillförlitlig, aktuell information.

YouChats bästa funktioner

Se exakt hur aktuell informationen är med tidsstämplar bredvid sökresultaten.

Växla smidigt mellan specialiserade lägen: be den att analysera kod ena minuten och undersöka franska revolutionen för en uppsats i historia nästa.

Spara hela din forskningsresa med delbara konversationslänkar som kollegor kan referera till.

Integrera med YouCode och YouWrite för ett komplett arbetsflöde från forskning till implementering.

Kontrollera vilka appar och webbplatser YouChat hämtar information från, betygsätt källorna efter tillförlitlighet och filtrera resultaten efter aktualitet eller region.

Begränsningar för YouChat

Ibland hämtar den tangentiellt relaterade sökresultat som kräver ytterligare filtrering.

Priser för YouChat

Gratis : Grundläggande frågor och svar

Pro : 20 $/månad

Team : 30 $/månad

Företag: Anpassade priser

YouChat-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om YouChat?

En recension på G2 lyder:

AI Chat Search ger kortfattad information och de senaste webbplatserna med högkvalitativa resultat, till skillnad från konkurrenterna. Jag använder den som en pålitlig sökmotor för specifika ämnen...

AI Chat Search ger kortfattad information och de senaste webbplatserna med högkvalitativa resultat, till skillnad från konkurrenterna. Jag använder den som en pålitlig sökmotor för specifika ämnen...

11. Otter AI (Bäst för AI-driven transkription av möten och konversationsintelligens)

Har du någonsin varit på ett viktigt kundmöte och diskuterat projektkrav när någon säger något briljant – men du är för upptagen med att ta anteckningar för att hinna ta in det helt? Otter AI löser detta vanliga problem på arbetsplatsen genom att automatiskt transkribera och sammanfatta dina konversationer i realtid.

Det där säljsamtalet där kunden nämnde sin budget? Otter transkriberar inte bara samtalet utan markerar också nyckeltalen och lägger till dem i din sammanfattning. Håller du ett hybridmöte med tre personer i konferensrummet och två på distans? Otter identifierar vem som sa vad, fångar upp de bilder som visas på skärmen och organiserar allt i ett lättöverskådligt format.

Otter AI:s bästa funktioner

Förvandla ditt 60-minuters teammöte till en överskådlig sammanfattning med automatiskt extraherade åtgärdspunkter, beslut och frågor.

Låt mötesdeltagarna markera viktiga ögonblick och lägga till kommentarer i realtid, precis som i Google Docs för konversationer.

Få den att känna igen branschjargong som ”EBITDA” eller ”API-ändpunkt” med anpassad vokabulärträning.

Låt det automatiskt ansluta till dina Zoom-, Teams- eller Google Meet-samtal när det är kopplat till din kalender.

Skapa en sökbar kunskapsbas där du på några sekunder kan hitta den specifika diskussionen om en funktion från för tre veckor sedan.

Otter AI:s begränsningar

Svårigheter att upprätthålla noggrannheten i bullriga kaféer eller när flera teammedlemmar pratar i munnen på varandra

Kan kännas trögt när man redigerar långa transkriptioner från heldagsworkshops

Otter AI-priser

Gratis

Pro : 16,99 $/månad/användare

Företag : 30 $/månad/användare

Företag: Anpassade priser

Otter AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

12. Replit (Bäst för samarbetsbaserad kodningshjälp och utveckling i realtid)

via Replit

Tänk dig att ha en kodningspartner som känner till hela ditt projekt inifrån och ut och kan slutföra dina funktioner innan du ens har hunnit skriva klart dem. Det är Replit AI. Medan Meta AI kan hjälpa dig med isolerade kodsnuttar, finns Replit AI direkt i din utvecklingsmiljö och förstår ditt projekts sammanhang.

Oavsett om du är en student som bygger ditt första Python-projekt eller ett team av utvecklare som samarbetar om en komplex webbapplikation, så accelererar Replit AI ditt kodningsflöde samtidigt som det lär dig bättre metoder längs vägen.

Replits bästa funktioner

Låt den titta på när du kodar och föreslå att du slutför den knepiga databasfrågan eller funktionslogiken med Ghost Pair Programming.

Förvandla kryptisk gammal kod till tydliga förklaringar på engelska

Distribuera din applikation direkt med ett klick, eftersom Replit hanterar all hostingkonfiguration bakom kulisserna.

Gör det möjligt för hela ditt team att koda tillsammans i realtid med samtidig redigering och AI-assistans för alla.

Konvertera ditt Python-skript till JavaScript (eller något av över 50 språk) med bibehållen funktionalitet.

Replits begränsningar

Kan bli långsammare när du arbetar med resurskrävande AI-funktioner på större kodbaser

Begränsningarna för gratis databehandling blir märkbara när man bygger något som går utöver enkla applikationer.

Replit-priser

Starter : Gratis

Core : 35 $/månad

Teams : 40 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

Replit-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

13. Notion AI (Bäst för kontextuell dokumentassistans och arbetsplatsintelligens)

via Notion

Har du någonsin stirrat på en tom Notion-sida och undrat hur du ska börja skriva det där viktiga kundförslaget? Notion AI är som att ha en skrivpartner som har läst alla dokument i ditt arbetsområde.

Till skillnad från Meta AI:s isolerade upplevelse fungerar Notion AI precis där ditt team redan samarbetar. Ska du starta en ny marknadsföringskampanj? Notion AI kan hämta relevant information från dina tidigare kampanjer, införliva ditt varumärkes röst från befintligt material och generera ett första utkast som faktiskt låter som om ditt team har skrivit det.

När din kvartalsplanering drar ut på tiden kan du helt enkelt be Notion AI att omvandla dina röriga diskussionsanteckningar till en organiserad projektplan med tidsplaner och ansvarsfördelning – samtidigt som du behåller sammanhanget med ditt företags mål och resurser.

Notion AI:s bästa funktioner

Förvandla dina spridda anteckningar från en brainstorming-session till ett sammanhängande, strukturerat dokument på några sekunder.

Skapa anpassade sammanfattningar av långa rapporter

Extrahera konkreta nästa steg från dina mötesanteckningar och organisera dem i tilldelningsbara uppgifter.

Justera ditt utkast till e-postmeddelande från ”passivt-aggressivt” till ”diplomatiskt bestämt” med tonförändring.

Översätt omedelbart din produktdokumentation till de språk som ditt internationella team behöver, samtidigt som du bibehåller teknisk noggrannhet.

Begränsningar för Notion AI

Fungerar bäst när du redan har välorganiserade Notion-sidor som den kan lära sig av.

Ibland missar nyanser i företagsspecifik terminologi som inte har förekommit ofta i din arbetsmiljö.

Priser för Notion AI

Lägg till i valfri Notion-plan för 10 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

En recension på G2 lyder:

Som alla AI-verktyg har det sina naturliga begränsningar, men i det sammanhang jag använder det uppfyller det mina behov perfekt.

Som alla AI-verktyg har det sina naturliga begränsningar, men i det sammanhang jag använder det uppfyller det mina behov perfekt.

Är du redo att byta ut Meta AI? Här är varför ClickUp borde vara ditt första val

Om du har kommit så här långt är en sak klar: det finns ingen brist på kapabla AI-verktyg på marknaden. Oavsett om du är djupt inne i forskningsläget med Perplexity, skapar varumärkeskampanjer i Jasper eller analyserar teamets arbetsflöden med Claude – det finns ett verktyg för varje nisch.

Men om du vill förenkla istället för att stapla appar är ClickUp det bästa valet.

Varför? Till skillnad från ChatGPT eller Meta AI samlar ClickUps allt-i-ett-plattform allt under ett tak . Du får AI-förbättrad skrivning, automatisering av uppgifter, dokumentskapande och AI-driven samverkan i realtid , allt på en enda plattform som kan skalas upp efter ditt teams behov. Till skillnad från Meta AI är ClickUp specialbyggt för arbete – med AI-funktioner som förbättrar dina faktiska dagliga arbetsflöden, inte bara konversationer.

Istället för att hoppa mellan appar eller vänta på nästa LLM-uppdatering kan du organisera dig, automatisera det tråkiga arbetet och fokusera på det som verkligen gör skillnad – redan idag.

👉 Prova ClickUp :s gratisversion och upplev hur det är att ha AI som inte bara hjälper till, utan faktiskt utför arbetet åt dig.