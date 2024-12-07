Claude vs. ChatGPT för kodning: Vilken AI-modell är bäst?

Föreställ dig följande: du har fastnat i ett kodningsproblem som känns omöjligt att lösa, och din deadline närmar sig. Du har hört talas om AI-verktyg som kodningsassistenter – men vilket ska du lita på för att rädda situationen?

Utvecklare jämför två populära namn, Claude och ChatGPT, för kodning.

Båda lovar att hjälpa till med allt från att generera skript till att lösa komplexa programmeringsproblem, men deras tillvägagångssätt och funktioner kan skilja sig åt på viktiga sätt.

I den här bloggen går vi igenom hur de båda presterar när det gäller kodning, så att du kan avgöra vilket verktyg som passar bäst för ditt arbetsflöde. Dessutom delar vi med oss av ett bonusalternativ som är värt att kolla in. 👇

Vad är ChatGPT?

ChatGPT, utvecklat av OpenAI, har snabbt blivit ett populärt verktyg för nästan allt – från att svara på slumpmässiga frågor till att skriva uppsatser. Men där det verkligen briljerar är inom kodning.

Från GPT-3. 5 till de mer avancerade GPT-4 och GPT 4o har varje version höjt ribban när det gäller hantering av programmeringsuppgifter. GPT-4 utmärker sig särskilt för sin förmåga att hantera komplexa kodningsutmaningar och förstå nyanserade programmeringskoncept som dess föregångare ibland hade svårt med.

Dessutom kan GPT-4:s förbättrade kontextförståelse hantera större kodbaser och ge mer exakta, kontextmedvetna lösningar. Med rätt användning kan det hjälpa dig att bli en bättre programmerare och förstå programmeringsspråk som aldrig förr.

ChatGPT-funktioner

Som ett alternativ till Claude är ChatGPT fullspäckat med flera funktioner för kodningsuppgifter. Låt oss titta på några viktiga funktioner:

Funktion nr 1: Funktionell kodgenerering

En av ChatGPT:s styrkor är dess förmåga att producera kodsnuttar som är både funktionella och anpassningsbara. Du kan skriva i ett vanligt språk som Python eller JavaScript eller arbeta med något mer nischat som Haskell eller Julia; ChatGPT genererar rätt kod för dina behov.

Och om du arbetar med ramverk eller bibliotek har ChatGPT tillräckligt med kontext för att göra koden sammanhängande med andra delar av din stack.

🔍 Visste du att? Du kan träna ChatGPT inom en session för att bättre förstå din kodningsstil eller projektkontext. Ju mer specifika dina inmatningar är, desto mer skräddarsydda blir dess felsökning och förslag.

Funktion nr 2: Hjälp med felsökning

Felsökning med en artificiell intelligensmodell som ChatGPT kan effektivisera felhanteringen genom att analysera felmeddelanden, identifiera subtila buggar och erbjuda alternativa lösningar.

Anta att du står inför vanliga utmaningar inom mjukvaruutveckling, som en "NullPointerException" i Java eller en "SyntaxError" i Python. I så fall kan du klistra in felloggen och relevant kodsnutt, så kommer ChatGPT att analysera den steg för steg.

AI-chatboten är också skicklig på att hjälpa till att korrekt identifiera grundorsakerna till komplexa uppgifter – som att spåra minnesläckor, ta reda på varför ett asynkront anrop inte fungerar som förväntat och generera kod för att åtgärda underliggande strukturella problem.

Funktion nr 3: Mångsidigt språkstöd med anpassningsmöjligheter

Språkets mångsidighet gör att det är en fördel för utvecklare som arbetar med flera språk eller utforskar nya språk att skriva kod med ChatGPT.

Det fungerar bra med Python, JavaScript, C++, Java, Go, Ruby, PHP och mer – du kan växla mellan språk utan att byta verktyg. Om du vill optimera en funktion kan ChatGPT hjälpa dig att skriva om kod i ett annat språk samtidigt som logiken behålls.

Det kan också anpassas till olika programmeringsstilar.

Om du till exempel arbetar i en objektorienterad stil i Python men bestämmer dig för att övergå till en mer funktionell approach, kommer ChatGPT att omarbeta din kod så att den följer det nya paradigmet.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Vad är Claude AI?

Claude är en AI-chatbot skapad av Anthropic, ett startup-företag grundat av tidigare OpenAI-medlemmar. Dess mission är att göra artificiell intelligens säkrare, mer transparent och genuint användbar.

Detta ChatGPT-alternativ för kodning drivs av en avancerad stor språkmodell (LLM) som förstår och svarar på naturligt språk med en imponerande nyansrikedom. Dess unika konstruktion prioriterar hjälpsamhet, ärlighet och säkerhet (även om den, som alla AI, ibland kan göra misstag).

Claude kan hantera kodningsuppgifter, generera ren kod, felsöka problem och till och med förklara tekniska begrepp för att förbättra utvecklarnas produktivitet.

Dess konversationsflöde gör att det känns som om du samarbetar med någon som verkligen förstår din kodningsstil och dina behov.

Claude-funktioner

Så, vad gör Claude till en av de bästa AI-verktygen för utvecklare? Låt oss ta en titt.

Funktion nr 1: Filförståelse och kontextbevarande

Claudes förmåga att arbeta med filer direkt i en chatt skiljer det från andra kodningsassistenter. Du kan ladda upp flera filer – till exempel koddokumentation, projektspecifikationer eller till och med tidigare projektanteckningar – och Claude behåller sammanhanget under hela konversationen.

Denna funktion är särskilt användbar i projekt med omfattande dokumentation, såsom API-integrationer eller databehandlingsskript, där Claude snabbt kan ge svar baserat på de filer du laddar upp.

Funktion nr 2: Utökat kontextfönster

Den senaste versionen av Claude, Claude 2. 1, har en tokenbegränsning på 200 000 tokens, vilket motsvarar cirka 150 000 ord.

För kodning innebär detta att du kan ge långa, flerstegsinstruktioner eller arbeta med komplexa projekt utan att ständigt behöva förklara tidigare problem på nytt. Det kommer ihåg detaljerna, så att du kan dyka in i en kodbas utan problem.

Detta stora kontextfönster är användbart för projekt som kräver långa felsökningssessioner, arkitekturdiskussioner eller kodgenerering baserat på en fullständig, kontextuell förståelse av tidigare interaktioner.

Funktion nr 3: Koddokumentation och förklaring

Claude producerar tydlig, koncis dokumentation och förklarar komplexa kodstrukturer. Oavsett om det handlar om att lägga till kommentarer i koden, skriva en README-fil eller förklara specifika algoritmer, översätter Claude teknisk jargong till ett lättförståeligt språk.

Denna funktion sparar tid för utvecklare som vill ha väl dokumenterade kodbaser. Den gör överlämningar smidigare och säkerställer att hela teamet kan hänga med, särskilt vid onboarding eller samarbetsbaserade kodningssessioner.

💡 Proffstips: För bästa resultat med Claude, behandla det som en senior utvecklare som förklarar "varför" bakom koden. Istället för "Skriv den här funktionen" kan du prova: "Låt oss felsöka det här tillsammans. Här är min kod och mitt fel. Vad kan orsaka detta?" Claude excellerar när du bjuder in till gemensam problemlösning och ber om resonemang, inte bara lösningar.

Priser för Claude AI

Gratis

Claude Pro: 20 $/månad

Claude vs. ChatGPT: Jämförelse av viktiga funktioner

Claude AI och ChatGPT är utmärkta verktyg för kodningshjälp, men varje verktyg utmärker sig inom olika områden.

Låt oss jämföra deras funktioner för att se hur de står sig mot varandra.

Funktioner Claude ChatGPT Felsökning Systematisk, förklarar problem på djupet, visualiserar call stack Snabba lösningar, kan missa subtila problem Kodoptimering Metodisk, förbättrar prestanda och struktur Fokus på läsbarhet och modularitet Tvetydiga krav Ställer förtydligande frågor, levererar skräddarsydda lösningar Förutsätter bästa praxis, kräver tydliga detaljer Kontextbevarande Hanterar stora filer (200 000 token), bibehåller sammanhanget sömlöst Begränsad lagring, bättre för mindre projekt Kodförklaring Detaljerade kommentarer och lättförståeliga förklaringar Tydligt men mindre precist för komplex kod Prissättning Gratis; Pro: 20 $/månad Gratis; Plus: 20 $/månad; Team: 30 $/månad; Enterprise: Anpassad prissättning

Funktion nr 1: Felsökning och felkorrigering

Den största skillnaden mellan dessa två språkmodeller när det gäller felsökningsförmåga är deras approach till problemlösning.

Claude

Djupgående analys för komplex felsökning

Claude använder vanligtvis en systematisk, nästan kriminalteknisk metod för felsökning. När Claude presenteras för problematisk kod identifierar den symptomen och spårar dem sedan genom exekveringsvägen för att hitta exakta felpunkter.

Om det till exempel finns en rekursiv funktion som orsakar ett stacköverflöde, kommer Claude inte bara att föreslå att man lägger till ett basfall. Det kommer att förklara hur stacken byggs upp och varför den överflödar, och ofta visualisera call stack-beteendet.

ChatGPT

Snabba felkorrigeringar för enkel felsökning

ChatGPT, å andra sidan, tenderar att upptäcka och åtgärda omedelbara problem. Det missar dock ofta subtila gränsfall eller djupare arkitektoniska problem.

Till skillnad från Claude förklarar ChatGPT inte de potentiella följdeffekterna av buggar – hur de kan påverka andra delar av kodbasen som vid första anblicken verkar vara orelaterade.

🏆 Vinnare: Claude överträffar ChatGPT när det gäller felsökning av kod med en mer självanalytisk approach till koden.

Funktion nr 2: Kodoptimering

Kodoptimering innebär att förbättra kodstrukturen för att göra den snabbare, mer skalbar och lättare att underhålla. Utan optimering kan även välskriven kod drabbas av prestandaproblem, särskilt när projektets komplexitet ökar.

Claude

Claudes tillvägagångssätt för kodoptimering är mycket metodiskt, nästan som att låta en senior ingenjör granska din kod. Det analyserar strukturen och föreslår mer genomgripande arkitektoniska förändringar när det behövs.

Detta beror på att Claude utför en statisk kodanalys för att identifiera algoritmiska ineffektiviteter, arkitektoniska flaskhalsar och anti-mönster. Därefter föreslår det optimeringar som förbättringar av beräkningskomplexiteten och till och med refaktorisering av designmönster.

Låt oss anta att du itererar över stora datamängder och upplever fördröjningar. I så fall rekommenderar Claude mer effektiva datastrukturer eller algoritmer, till exempel att ersätta kapslade loopar med en hash-karta eller använda divide-and-conquer-metoder.

ChatGPT

ChatGPT:s kodoptimeringsfunktioner är solida men tenderar att vara mer direkta och inriktade på omedelbara vinster. Det erbjuder relevanta kodförslag som att minska redundanta operationer, minimera loopar eller byta till enklare algoritmer.

ChatGPT hjälper till att optimera koden för läsbarhet och modularitet. Det är bra på att bryta ner komplexa funktioner i enklare, mer hanterbara delar, vilket kan förbättra underhållsbarheten men kanske inte alltid leder till högsta prestandavinster.

Till exempel använder den ursprungliga koden för att beräkna en faktorial en slinga, som fungerar men saknar läsbarhet och modularitet:

ChatGPT skulle omstrukturera denna kod till en renare, rekursiv version med tillagd dokumentation för att förbättra läsbarheten och modulariteten:

🏆 Vinnare: Både ChatGPT och Claude är utmärkta på kodoptimering, men ChatGPT tar ledningen med en mer robust och pålitlig refaktoringsfunktion.

Funktion nr 3: Hantering av tvetydiga krav

Det är nödvändigt att hantera gränsfall och odefinierade beteenden explicit istället för att lämna dem tvetydiga när man skriver kod.

Claude

När Claude får otydliga kodningskrav analyserar han den tekniska kontexten och ställer riktade frågor.

Om du till exempel ber Claude om hjälp med databasdesign kommer det att undersöka specifika parametrar som förväntade frågemönster, transaktionsvolymer, konsistenskrav och behov av schemabekvämlighet innan det föreslår en lösning.

Om du utvecklar ett särskilt ramverk eller behöver kod som uppfyller specifika efterlevnadsstandarder, kommer Claude att ta hänsyn till dessa.

ChatGPT

ChatGPT är mer benäget att tolka tvetydiga förfrågningar baserat på allmänna programmeringsprinciper.

Det utgår från bästa praxis som standard, vilket fungerar bra i enkla scenarier, men ibland missar det specifika nyanser om kraven är komplexa eller vagt definierade.

Detta AI-kodverktyg ger snabba lösningar och tenderar att generera svar baserade på allmänt accepterade mönster. Det kanske dock inte alltid tar hänsyn till ett projekts unika egenskaper, såvida dessa inte uttryckligen anges.

ChatGPT tenderar att tillämpa allmänna bästa praxis – som normalisering för databasoptimering – utifrån standardscenarier, men kan förbise unika projektspecifikationer om dessa inte tydligt anges.

🏆 Vinnare: Claude vinner tack vare sin proaktiva förtydligande av tekniska krav och kontextmedvetna frågor, jämfört med ChatGPT:s mer generaliserade, antagandebaserade tillvägagångssätt som kan missa projektspecifika nyanser.

Claude vs. ChatGPT på Reddit

En titt på Reddit visar att många utvecklare anser att Claude överträffar ChatGPT när det gäller kodningsuppgifter.

Jag använder ChatGPT hela tiden för mina utvecklingsprojekt. Men jag har stött på problem med hur ChatGPT skriver kod […] Med ChatGPT måste jag vanligtvis justera och kritisera koden för att den ska passa mitt projekt. Så är det inte med Claude. Claudes kodskrivning verkar vara helt annorlunda än ChatGPT:s.

Andra framhåller dock de unika styrkorna hos båda verktygen.

Jag har använt båda, och ärligt talat har båda sina styrkor. ChatGPT känns mer konversationsinriktat och smidigt för vardagsbruk, särskilt när jag bara vill ha snabba svar eller idéer. Claude verkar dock hantera vissa tekniska uppgifter, som kodning, lite bättre inom vissa områden.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Claude och ChatGPT

Medan AI-assistenter som Claude och ChatGPT hjälper oss att skriva bättre kod, erbjuder ClickUp något annorlunda men lika värdefullt.

Det fungerar som ditt utvecklingsteams kommandocentral – det ersätter inte din kodredigerare, utan organiserar och effektiviserar allt som har med kodningsprocessen att göra.

Komplettera dina kodningsverktyg med ClickUp, en allt-i-ett-programvara för projektledning.

ClickUp var den bästa lösningen för oss eftersom det kombinerar flera projektledningsverktyg i ett. Från mind mapping till dokument och sprints är ClickUp ett dynamiskt verktyg för att organisera alla avdelningars behov av uppgiftshantering och ge översikt över hela företaget.

ClickUp var den bästa lösningen för oss eftersom det kombinerar flera projektledningsverktyg i ett. Från mind mapping till dokument och sprints är ClickUp ett dynamiskt verktyg för att organisera alla avdelningars behov av uppgiftshantering och ge översikt över hela företaget.

ClickUps One Up #1: Brain

Få omedelbara svar på alla dina kodningsfrågor med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är en smart AI-assistent som hjälper team att förbättra sin produktivitet och effektivisera sina arbetsflöden. Som en del av ClickUp for Agile Teams erbjuder Brain avancerade funktioner som är skräddarsydda för att hjälpa till med uppgiftshantering, projektplanering och teamsamarbete.

Även om det inte är specifikt utvecklat för kodning, är det ovärderligt för att organisera och hantera uppgifter kring utvecklingsprojekt.

En av dess viktigaste styrkor är att sammanfatta tekniska diskussioner till tydliga, praktiska insikter, vilket hjälper ditt team att hålla sig samstämmigt utan att behöva gå igenom långa trådar. Det utmärker sig också när det gäller att utarbeta och förfina dokumentation, vilket säkerställer att projektplaner och användarhandböcker är välstrukturerade och lätta att följa.

Brain går ett steg längre genom att analysera utvecklingsloggar och mötesanteckningar för att identifiera åtgärder, så att inga detaljer förbises. För team som vill förbättra sin mjukvaruutvecklingsprocess erbjuder verktyg som ClickUp Brain ett enormt värde.

ClickUps One Up #2: Dokument

Samarbeta i kodningsprojekt i realtid med ClickUp Docs

Nästa är ClickUp Docs, ett robust dokumenthanteringsverktyg. Det är perfekt för hantering av kodblock, komplett med syntaxmarkering för nästan alla programmeringsspråk.

Oavsett om du skriver koddokumentation eller bäddar in kodsnuttar direkt i uppgiftsbeskrivningar och kommentarer, håller Docs allt organiserat och kontextuellt relevant.

Innan ClickUp använde vi två separata verktyg för uppgiftshantering och dokumentation. Att växla mellan dem var ineffektivt för vårt team.

Innan ClickUp använde vi två separata verktyg för uppgiftshantering och dokumentation. Att växla mellan dem var ineffektivt för vårt team.

ClickUps One Up #3: Programvara för projektledning för mjukvaruteam

Leverera högkvalitativ, felfri kod i tid med ClickUp Software Team Project Management Software.

Till dessa funktioner kan man lägga till ClickUp Software Team Project Management Software. Det effektiviserar samarbetet för kodningsteam med en centraliserad plattform för uppgiftshantering, kodgranskning och sprintplanering.

Varje team kan ha sitt eget utrymme, vilket gör det enkelt att hålla ordning. Det är också skräddarsytt för agil produktutveckling och erbjuder användarvänliga verktyg för sprintplanering och burndown-diagram.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår uppmaningar i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap över hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Dessutom erbjuder ClickUp Custom Fields oöverträffad flexibilitet för kodningsprojekt. Med Custom Fields kan du skräddarsy dina uppgifter och projekt genom att lägga till unika datafält, så att all viktig information är lättillgänglig.

Lägg till unika datafält till dina uppgifter och projekt med ClickUp Custom Fields.

Du kan till exempel skapa fält för att spåra Git-grennamn, pull request-länkar och byggstatus. Utöver detta kan du med hjälp av anpassade fält övervaka kundkontaktinformation, hantera scrum-poäng och anpassa rullgardinsmenyer så att de passar ditt arbetsflöde.

Dessutom underlättar ClickUp Formula Fields beräkningar mellan numeriska anpassade fält, vilket effektiviserar processer som kostnadsberäkning eller lead scoring. Denna anpassning säkerställer att din arbetsyta passar perfekt för ditt teams specifika behov.

Slutligen erbjuder ClickUp hundratals helt anpassningsbara och kostnadsfria mallar för mjukvaruutveckling för att optimera ditt kodningsflöde. Till exempel förenklar ClickUp Software Development Template projektledning genom att erbjuda en struktur som kan anpassas för att möta de specifika behoven i dina mjukvaruutvecklingsprocesser.

Förbättra ditt kodningsflöde med ClickUp

Oavsett om du använder ChatGPT eller Claude för att generera kod, tar ClickUp hand om allt annat – och effektiviserar processerna kring din kod. Från att skapa detaljerad dokumentation och hantera granskningscykler till att spåra distributioner och samarbeta med ditt team, blir ClickUp ryggraden i din utvecklingsprocess.

Med funktioner som anpassningsbara arbetsflöden, robusta integrationer med dina favoritutvecklingsverktyg och skräddarsydda vyer för sprintplanering och projektuppföljning håller ClickUp dina projekt organiserade och ditt team samordnat.

Är du redo att optimera ditt sätt att koda och hantera ditt arbete?

Registrera dig på ClickUp för att se hur det kan förändra din utvecklingsprocess redan idag.