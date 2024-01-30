Vi presenterar ClickUp Brain: det första AI-neuronätverket för arbete

ClickUp tar ett stort kliv framåt inom branschen med tre AI-assistenter som är utformade för att effektivisera arbetet och spara tid åt dig

San Diego, 30 januari 2024 — Idag tillkännagav ClickUp, produktivitetsplattformen som samlar arbetet på ett ställe, ClickUp Brain, nästa generation av ClickUp AI. ClickUp Brain är den första AI-lösningen som hämtar kunskap från hela organisationens arbetsyta för att eliminera arbete om arbete.

ClickUp Brain består av tre olika men kompletterande produkter: AI Knowledge Manager™, AI Project Manager™ och AI Writer for Work™. Tillsammans påskyndar de rutinmässiga uppgifter avsevärt, vilket ger dig mer tid att fokusera på innovation och ledarskap.

AI Knowledge Manager: Ställ frågor och få kontextuella och fullständiga svar från dina dokument, uppgifter och projekt.

AI-projektledare: Hantera och automatisera ditt arbete, inklusive framstegsrapporter, individuella standups och teamuppdateringar. Hantera och automatisera ditt arbete, inklusive framstegsrapporter, individuella standups och teamuppdateringar.

AI Writer for Work: Förfina ditt skrivande med rollbaserade uppmaningar, anpassade efter de specifika behoven i ditt jobb.

ClickUp Brain är den enda produktivitets-AI som hämtar insikter från alla delar av ditt arbete, inklusive uppgifter, dokument och instrumentpaneler. Medan andra skrivassistenter använder grundläggande generativ AI med ett skal ovanpå ChatGPT, använder AI Writer for Work sin kunskap om din roll och situation för att skriva briljant innehåll som passar för tillfället.

ClickUp Brain är mer tillgängligt än någonsin. Med ett konversationsgränssnitt kan du enkelt navigera till ClickUp Brain från var som helst på plattformen och ställa frågor på samma sätt som du skulle göra till en kollega. ClickUp Brain finns i din arbetsflöde, vilket gör det omedelbart tillgängligt och eliminerar det arbete och den tid som går åt till att växla till ett annat verktyg.

”På ClickUp har vår mission alltid varit att spara tid åt människor”, säger Zeb Evans, VD och grundare av ClickUp. ”AI-verktyg finns överallt, men inga sparar tid åt dig i varje steg av din arbetsdag. ClickUp Brain är djupt integrerat i den plats där du arbetar; det överbryggar klyftorna och kopplar samman punkterna i ditt arbete, din kommunikation och din kunskap. ClickUp Brain finns här för att spara tid åt dig och eliminera arbete om arbete. ”

”ClickUp Brain revolutionerar vårt arbetsflöde och förbättrar de veckovisa ledarskapsuppdateringarna med dynamiska, detaljerade beskrivningar”, säger Phillip Quinlan, chef för operativ innovation vid University College of Dublin. ”Dess Docs-funktion effektiviserar mötesförberedelserna, lyfter innehållet bortom enradiga kommentarer och chattöversiktsverktyget sammanfattar effektivt viktiga diskussioner för tydlighet och handling. ClickUp Brain är verkligen en ny era av AI som verkligen gör skillnad.”

ClickUp Brain är nu tillgängligt för alla kunder för endast 5 dollar per användare och månad.

För mer information, besök vår webbplats och registrera dig för en kostnadsfri provperiod.

Om ClickUp

ClickUp är världens enda allt-i-ett-plattform för produktivitet som anpassar sig efter hur människor vill arbeta. Den ersätter alla enskilda produktivitetsverktyg på arbetsplatsen med en enda, enhetlig plattform som inkluderar projektledning, dokumentsamarbete, whiteboards, kalkylblad och mål. ClickUp grundades 2017 och har sitt säte i San Diego. Företagets mission är att göra världen mer produktiv. Som ett av de snabbast växande SaaS-företagen i världen har ClickUp hjälpt mer än 10 miljoner användare och 2 miljoner team att leva ett mer produktivt liv och spara minst en dag varje vecka. För mer information, besök www.clickup.com.