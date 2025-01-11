20 Jasper AI-prompter för att förbättra ditt skrivande och din kreativitet

Visste du att 62 % av marknadsförare redan använder AI för att brainstorma nya ämnen? Ytterligare 53 % använder det för att sammanfatta innehåll och 44 % använder det för att skriva utkast till artiklar.

Men AI är inte här för att ta ditt jobb. Det handlar om att få mer gjort snabbare!

Jasper är en AI-driven skrivassistent som hjälper till med att skapa innehåll och automatisera repetitiva uppgifter. Genom att utnyttja verktygets naturliga språkbearbetningsfunktioner kan marknadsförare automatisera repetitiva uppgifter, optimera innehåll för SEO, skapa produktbeskrivningar och generera högkvalitativa texter på en bråkdel av tiden.

I den här bloggen utforskar vi 20 Jasper AI-prompts som gör dina marknadsföringsuppgifter hanterbara och dina strategier mer effektiva. 🎯

⏰60-sekunders sammanfattning Jasper AI-prompter guidar AI-verktyget att generera idéer för marknadsföringsinnehåll på sociala medier, såsom inlägg, e-postmeddelanden och annonser.

Effektiva uppmaningar bör ge sammanhang, specificera ton/stil, experimentera med temperatur, ha en fast struktur och innehålla ett rollspelselement.

Fördelarna med att använda Jasper AI-prompter inkluderar ökad effektivitet, förbättrad kreativitet, konsekvent varumärkesröst, dataanalys och sökmotoroptimering.

För att använda Jasper AI effektivt bör du undvika att överbelasta det med information, respektera integriteten, ställa realistiska förväntningar, strukturera uppmaningarna tydligt, ge feedback på resultaten och ta itu med eventuella fördomar.

Utforska Jasper-alternativ som ClickUp Brain för AI-driven innehållsskapande, teamsamarbete och projektledning.

Förstå Jasper AI-prompter

Innan vi dyker in i Jasper AI-prompter, låt oss gå igenom vad de är, hur de fungerar och varför de är viktiga.

Vad är Jasper AI-prompter?

Jasper AI-prompter är specifika instruktioner, kommandon eller frågor som du ger för att guida Jasper AI-skrivverktyget i att generera idéer och innehåll. Du kan skräddarsy dessa prompter för olika marknadsföringsmaterial, såsom e-postkampanjer, inlägg på sociala medier, annonstexter och mycket mer.

Kom ihåg att AI är bara så bra som dina instruktioner. Ju mer detaljerad och tydlig prompten är, desto bättre blir resultatet.

📌 Exempel: Istället för att fråga Jasper, ”Vilka är fördelarna med frågor för marknadsföringsteam”, kan du prova att fråga, ”Föreställ dig att du är en frågeingenjör. Ur ditt expertperspektiv, varför bör marknadsföringsteam använda frågor?”

🔍 Visste du att? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser och Christopher Hull grundade Jasper AI i februari 2021. Företaget, med huvudkontor i Austin, Texas, har vuxit på tre år och betjänar nu över 70 000 användare globalt och genererar över 142,9 miljoner dollar.

Fördelar med att använda AI-prompts i marknadsföringsstrategier

AI-prompts kan ge dina marknadsföringskampanjer ett rejält lyft. Så här fungerar det:

Ökad effektivitet: De De automatiserar marknadsföringsuppgifter som dataanalys och innehållsskapande så att du kan fokusera på strategiska uppgifter.

Förbättrad kreativitet: AI-prompter levererar nya kreativa koncept som kanske inte skulle dyka upp med konventionella metoder.

Omfattande dataanalys: Prompts får Jasper att analysera stora datamängder för att upptäcka insikter om kundbeteende och preferenser för smartare, riktade strategier.

Konsekvent varumärkesbudskap: AI-prompter säkerställer att ditt varumärkes röst, ton, identitet och budskap förblir konsekventa i alla marknadsföringskanaler.

Förbättrad kampanjprestanda: De stöder kontinuerlig marknadsföringsoptimering, så att du kan göra justeringar i realtid baserat på prestationsmått.

Hur skapar man effektiva Jasper AI-prompts?

Med sina naturliga språkfunktioner svarar Jasper bäst på tydliga, konversationsliknande uppmaningar som ger det riktning. Att skapa uppmaningar är dock inte en uppgift som passar alla. Nyckeln är att experimentera med olika stilar och finjustera din approach för att få Jasper att fungera på bästa sätt.

Tips för Jasper AI-prompts

Att använda AI-prompts är som kreativt skrivande – ju mer du övar, desto bättre blir du. Så här gör du för att lyckas:

Ge sammanhang: Hjälp Jasper att förstå helheten. Ange ton, målgrupp, syfte eller andra viktiga detaljer som du anser vara relevanta.

Använd tankeförloppstekniken : Dela upp komplexa problem i små, hanterbara steg. AI kan arbeta sig igenom processen istället för att skynda sig fram till ett svar. Dela upp komplexa problem i små, hanterbara steg. AI kan arbeta sig igenom processen istället för att skynda sig fram till ett svar.

📌Exempel på prompt: Hjälp mig att skapa en plan för innehåll på sociala medier för att marknadsföra en smartklocka. Följ dessa steg: Undersök målgruppen för denna produkt och deras viktigaste intressen på sociala medier

Föreslå 5 engagerande idéer för inlägg på sociala medier som kommer att tilltala denna målgrupp

För varje inläggsidé, inkludera en kort beskrivning av innehållet och tonen (t.ex. informativ, humoristisk, inspirerande)

Skriv tre varianter av bildtexter för sociala medier för varje inläggsidé som lyfter fram produktens unika egenskaper

Lägg till lämpliga prefix: Använd specifika prefix som "Som marknadsföringsexpert" eller "som om du pratar med" för att få mer personliga svar.

Experimentera med temperaturinställningar: Använd Jaspers temperatur för att justera kreativitetstermostaten. Håll den låg (t.ex. 0,1) för säkra, förutsägbara svar och hög (t.ex. 0,8) för avslappnade eller kreativa texter.

Prioritera strukturerade uppmaningar: Använd punktlistor eller numrerade listor i dina uppmaningar.

📌Exempel: Istället för att fråga ”Berätta om strategier för innehållsmarknadsföring”, säg: 1. Lista de 5 bästa strategierna för innehållsmarknadsföring. 2. Förklara var och en kortfattat. 3. Lägg till exempel där det är möjligt.

Prova rollspel: Be Jasper att imitera din målgrupp. Tänk dig till exempel att du är en CTO som skriver detta e-postmeddelande

Lägg till emotionell kontext: Använd emotionella uppmaningar och övertalning med Jasper AI.

Emotionell prompt: Hjälp mig att utarbeta en presentation av produktplanen som kommer att tilltala vår ledningsgrupp. Se till att den förmedlar en känsla av brådska och lyfter fram den strategiska betydelsen av varje initiativ. Denna uppgift är mycket viktig för min karriär.

Be om flera exempel: Använd den syntetiska bootstrap-tekniken för att få AI att generera flera exempel baserat på dina inmatningar och krav. Detta hjälper till att skapa olika scenarier, särskilt när data från den verkliga världen är begränsad.

💡Exempel: Ta rollen som en fitnesstränare och skriv en produktbeskrivning för en kompakt, hopfällbar roddmaskin för hemmaträning. Viktiga funktioner: Fällbar design för enkel förvaring

Bluetooth-anslutning för att synkronisera olika appar

Justerbara motståndsnivåer för alla färdighetsnivåer

Ergonomiska sittplatser och stilren, modern design Ton: Motiverande, konverserande, informativ, professionell och med fokus på att stärka kunden Temperatur: Ställ in på 0,8 för att möjliggöra kreativt och energiskt skrivande Ge 3 variationer med en känsla av lätthet och spänning.

De bästa Jasper AI-prompterna för olika användningsfall

Från innehållsskapande till marknadsföringsstrategier – låt oss utforska de bästa Jasper AI-prompterna som sparar tid, ökar kreativiteten och ger effektfulla resultat. 👀

1. Bloggskrivande och innehållsskapande

Att skriva både långa och korta texter, justera innehållet utifrån feedback från kollegor och vänta på godkännanden – det är svårt att hantera ensam att hålla innehållskalendern fylld.

Här är några AI-skrivprompter som hjälper dig att fylla behoven som en ensam innehållsskapare och undvika utbrändhet. 💫

1. Använd ramverket Problem-Lösning här. Skriv ett detaljerat blogginlägg på [antal ord] där du analyserar effekterna av [specifik händelse/nyhet] på [specifik bransch eller gemenskap]. Börja med den viktigaste frågan, följt av de utmaningar eller risker som den medför. Avsluta med praktiska lösningar som yrkesverksamma kan anpassa sig till, med stöd av data från [trovärdiga plattformar] och expertinsikter med länkar.

2. Tillämpa ramverket Vad, Varför, Hur. Skriv en omfattande bloggpost för [antal ord]. Inkludera de viktigaste punkterna från [bok/artikel] och utforska hur dessa insikter kan tillämpas på [bransch/område]. Inkludera exempel från verkligheten och fallstudier för att visa hur dessa koncept fungerar i praktiken. Ge [antal] steg som läsarna kan genomföra.

3. Ta rollen som digital marknadsförare. Skapa en detaljerad, genomförbar strategi för att säkra högkvalitativa bakåtlänkar från ansedda webbplatser inom [bransch]. Använd AIDA-ramverket. Målet är att förbättra min webbplats autenticitet [webbplatslänk] och förbättra dess sökrankning för ett blogginlägg som fokuserar på [specifikt ämne].

4. Skapa ett två minuter långt manus för en YouTube-video om [ämne]. Videon ska börja med en engagerande inledning eller anekdot, följt av en översikt över ämnet, [antal] praktiska tips och en slutsats som uppmuntrar tittarna att prenumerera.

5. Ta [källinnehåll] och återanvänd det i ett inlägg på [specifik social medieplattform] riktat till [specifik målgrupp]. Börja med det viktigaste och mest engagerande från källinnehållet, så att det omedelbart fångar uppmärksamheten.

Användningsfall för AI inom innehållsmarknadsföring och idéutveckling: Undersök relevanta sökord och populära ämnen

Skapa detaljerade SEO-dispositioner för skribenter

Analysera konkurrenters strategier och hitta möjligheter

Genomföra publikundersökningar

🧠 Visste du att? Jasper är byggt på ett Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3)-ramverk och är tränat på befintliga data från cirka 10 % av internet. Detta gör det möjligt att generera sammanhängande och kontextuellt relevant text inom olika ämnen.

2. Copywriting och marknadsföring

Som marknadsförare eller skribent kan det vara en utmaning att balansera kreativitet med strategi.

Du vill att dina texter ska tilltala målgruppen, men kan inte låta bli att lägga till din egen stil. För att få slut på detta eviga dilemma och hålla dina deadlines kan du använda Jasper AI-prompter.

Ange bara strategiska ramverk eller detaljer om målgruppen så sköter den resten.

Här är några exempel på skrivprompter som du kan använda för att komma igång:

1. Använd ramverket ”Före-Efter-Bro”. Skriv en text som presenterar den aktuella situationen med ett [problem] som [kundpersona] står inför. Visa dem världen efter att de har använt vår [produkt/tjänst] och hur det har förbättrat deras situation. Ge sedan en [bro] för att visa dem hur de kan nå det förbättrade tillståndet med hjälp av vår produkt.

2. Skriv en text med hjälp av ramverket ”Exklusivt-Inkluderande”. Positionera vår [produkt/tjänst] som exklusiv och eftertraktad för [ideal kundprofil]. Inkludera diskussionspunkter som [unikt försäljningsargument], [smärtpunkt] och [önskad åtgärd].

3. Analysera marknaden för [produkt/tjänst]. Identifiera potentiella kundsegment baserat på demografi, beteende och köpvanor. Tillhandahåll [antal] skräddarsydda strategier för att effektivt nå och engagera varje segment, inklusive specifika kanaler, meddelandestilar och exempel på kampanjer som motsvarar deras behov.

4. Skapa en text med hjälp av ramverket ”Story-Solve-Sell” för att omvandla leads till kunder. Berätta en fängslande historia som anknyter till [ideal customer persona] och relaterar till det problem som vår [produkt/tjänst] löser. Visa sedan hur vår produkt löser problemet och make en stark uppmaning till handling för att övertyga läsaren att köpa eller vidta önskad åtgärd. Inkludera också variabler som [produkt/tjänst], [unikt försäljningsargument] och [önskad åtgärd].

5. Skriv en text med hjälp av ramverket ”Förväntan-Överraskning” för att väcka intresse och uppmuntra [ideal customer persona] till handling. Inkludera diskussionspunkter som [unikt försäljningsargument], [smärtpunkt] och [önskad handling].

💡Proffstips: Automatisera innehållstestning genom att använda AI för att köra A/B-tester på rubriker, bilder eller CTA:er, och låt den analysera data för att avgöra vilka variationer som ger bäst resultat.

3. Innehåll för sociala medier

Det är en utmaning att skapa innehåll för sociala medier som fångar uppmärksamheten och samtidigt är troget ditt varumärkes röst, särskilt med pressande deadlines. Dina idéer börjar kännas repetitiva och det är svårt att veta vad du ska satsa på härnäst.

Som skrivassistentgenererar Jasper nya innehållsidéer och hjälper dig att skapa inlägg för din nästa framgångsrika kampanj på sociala medier. Ange bara dina mål och specifikationer och låt programmet göra jobbet.

Låt oss titta på några förslag på frågor som du kan använda:

1. Skapa idéer för en serie Instagram-inlägg riktade till [målgrupp], som lyfter fram unika fördelar med [produkt/tjänst], inklusive [lista över USP:er]. Ge framgångsberättelser och [antal] praktiska tips anpassade efter deras behov. Se [länkar] för inspiration och tillämpa AIDA-ramverket för att fånga uppmärksamhet, intresse och önskan samt uppmuntra till handling.

2. Skriv en serie bildtexter och kreativa texter som använder social bevisföring, berättande och övertygande språk på ett [tonfall] sätt. Det måste visa värdet av min [produkt/tjänst] och uppmuntra [målgruppen] att agera. Du kan också använda humor, anekdoter och relaterbart innehåll i några av dem för att skapa en koppling till dem.

3. Kan du föreslå [antal] innehållsidéer för [sociala medieplattform] relaterade till [specifikt ämne/bransch] som kan engagera [målgrupp]? Använd PESO-ramverket (Paid, Earned, Shared, Owned) som vägledning för idéer och inkludera en detaljerad beskrivning för varje idé med dess genomförandeteknik. Se till att idéerna omfattar en blandning av utbildande, inspirerande och praktiskt tillämpbart innehåll.

4. Vilka är några trendiga och effektiva hashtags att använda på [sociala medieplattform] i [månad, år], skräddarsydda specifikt för [målgrupp]? De är intresserade av [bransch/trend]. Inkludera en blandning av populära, nischade och varumärkesrelaterade hashtags och lägg till det specifika antalet följare för varje. Se till att de stämmer överens med [nyckelord relaterade till ämnet].

5. Kan du hjälpa mig att ta fram en 30-dagars omfattande innehållskalender för [sociala medieplattform] som överensstämmer med [varumärkesvärden] och riktar sig till [målgrupp]? Använd 5-3-2-metoden för att styra innehållsbalansen:

5 informativa inlägg

3 reklamposter

💡Proffstips: Använd gnisterikonen för att förbättra dina uppmaningar för kampanjer på sociala medier. Jasper fyller i luckorna som du kanske har missat i din ursprungliga uppmaning.

4. Produktbeskrivningar och e-handel

Du hanterar alla marknadsföringskanaler för en onlinebutik som säljer handgjorda lädervaror. Produkten har allt som krävs för att sticka ut, men engagemanget online räcker inte.

Att skriva produktbeskrivningar och optimera för SEO tar tid som du hellre skulle vilja ägna åt offline-marknadsföring.

Men det är oundvikligt arbete. Här är några Jasper AI-prompter som hjälper dig att skapa övertygande e-handelsinnehåll:

1. Jag behöver en detaljerad produktbeskrivning för en ny serie [namn på serien] av [produktkategori]. Lyft fram [USP:er] och strukturera den i ett format med hook, funktioner, fördelar och CTA. Fokusera på att differentiera produktserien från konkurrenterna, lägg till [faktorer] och anpassa den till [målgruppen].

2. Beskriv en dag i en kunds liv [målgrupp] med hjälp av [produktnamn] och lyft fram dess inverkan i varje skede av deras liv.

3. Skriv en sensorisk beskrivning av [produktnamn] från [varumärke]. Beskriv hur den ser ut, känns, luktar eller låter utan att använda typiska produktadjektiv som [exempel]. Fokusera på att fördjupa läsaren i upplevelsen snarare än att bara beskriva produkten.

4. Skriv en produktbeskrivning och produktetiketter för [produktnamn och beskrivning] som lyfter fram hur produkten är perfekt för en [specifik säsong] eller [ett specifikt scenario, till exempel ett bröllop, en semester eller en weekendresa]. Gör scenariot unikt för produktens syfte.

5. Skriv en produktmetabeskrivning om [produktnamn] som fokuserar på hantverket och historien bakom tillverkningen av produkten. Detta kan inkludera material, hantverkare eller tillverkningsprocessen. Inkludera [detaljer].

💡Proffstips: Träna ditt AI-verktyg att återspegla ditt varumärkes ton och röst genom att ge exempel från tidigare innehåll eller en stilguide. Du kan också ge det ny data och feedback för att säkerställa att alla beskrivningar stämmer överens med din varumärkesidentitet och ökar kundernas förtroende.

Vanliga misstag att undvika med Jasper AI-prompts

Det är spännande att använda Jasper AI, men några nybörjarmisstag kan leda till mindre än perfekta resultat. Här är vad du bör undvika:

Informationsöverbelastning: Att ge Jasper för mycket information på en gång kan leda till förvirring och osammanhängande svar. Dela upp komplexa uppgifter i en serie fokuserade, hanterbara uppmaningar för tydligare resultat.

Acceptera otillräckliga resultat: Otillfredsställande eller undermåliga resultat innebär missade möjligheter. Förfina därför dina uppmaningar eller begär revideringar tills du får det du behöver.

Ignorera fördomar: Jasper AI:s resultat kan återspegla fördomar som urval eller stereotyper på grund av begränsningar i dess träningsdata. Att ignorera detta kan leda till snedvridna eller problematiska resultat.

🤝 Vänlig påminnelse: AI är utmärkt för att generera kreativa idéer och automatisera uppgifter, men det kan inte ersätta mänsklig insikt. Använd det därför för att förbättra dina skrivkunskaper.

Begränsningar vid användning av Jasper

Jasper gör ett fantastiskt jobb med solida utkast, men det finns också nackdelar. Genom att förstå dessa kan du justera resultatet och säkerställa att du använder AI för innehållsmarknadsföring på ett effektivt sätt.

Svårigheter med nischade ämnen: Jasper producerar ofta generiskt innehåll om specialiserade ämnen, så räkna med att behöva redigera mycket. Om du till exempel frågar om kontobaserad marknadsföring för B2B SaaS inom hälso- och sjukvården kan du få allmänna tips istället för branschspecifika detaljer.

Saknar projektledningsfunktioner: Jasper är utmärkt för att skapa innehåll, men saknar verktyg för att synkronisera idéer, spåra uppgifter eller hantera teamets arbetsflöden. Detta tvingar marknadsförare att förlita sig på separata plattformar.

Kräver flera omgångar av revision: Betrakta Jaspers resultat som ett första utkast. Om du letar efter något mer polerat, var beredd att lägga tid på faktagranskning och modifieringar.

Kan inte hantera komplex formatering: Jasper har brister när det gäller avancerade formateringsbehov som tabeller, diagram eller komplexa visuella element i innehållet.

Jasper-alternativ att utforska

Jasper sätter ribban högt för AI-skrivande, men producerar ofta förutsägbart innehåll med liknande struktur. Och för komplexa uppgifter som att samordna kampanjer eller anpassa innehåll till arbetsflöden kan det hända att du önskar dig mer.

Så varför inte utforska andra AI-marknadsföringsverktyg ?

Det är där ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning kan hjälpa till.

Som allt-i-ett-appen för arbetet kombinerar ClickUp projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Du kan använda det för att automatisera rutinprocesser, förbättra kommunikationen, få unika marknadsföringsvinklar och påskynda skapandet av innehåll – allt inom en och samma plattform.

ClickUp Brain, ClickUps AI-skrivassistent, hjälper team att organisera idéer, brainstorma och skapa arbetsflöden för att underlätta skrivandet.

Låt oss utforska några funktioner som gör det värt att utforska. 📃

Innehållsskapande

Skapa polerade texter och innehåll i valfri ton med ClickUp Brain.

Oavsett om du behöver långt eller kort innehåll (e-postmeddelanden, blogginlägg, texter för sociala medier osv.) – ClickUp Brain skapar utkast med några få klick. Det kan till och med sammanfatta diskussioner och ta mötesanteckningar.

📌Exempel på prompt: Skapa en månadslång e-postmarknadsföringskalender för en kampanj som marknadsför lanseringen av vår nya SaaS-produkt. Kalendern ska innehålla fyra e-postmeddelanden per vecka: ett för att presentera produkten, ett för kundrecensioner, ett för ett specialerbjudande och ett för en produktdemonstration.

Prova ClickUp Brain Se ClickUp Brains svar på prompten

Du kan se hur ClickUp Brain bearbetar prompten och integreras med ClickUp Docs för att skapa det begärda innehållet. ClickUp Docs fungerar som ett centraliserat arkiv för att lagra allt ditt innehåll. Alla i ditt team kan samarbeta och ge feedback i realtid.

Integrering i arbetsflödet

ClickUp Brains integration med ClickUp Tasks gör att du automatiskt kan generera uppdateringar, statusrapporter och sammanfattningar baserat på dina uppgifter och projekt.

Dessutom tillför ClickUp Brain mervärde som ett alternativ till Jasper AI genom att automatisera skapandet av uppgifter baserat på dina behov och konversationer.

Om du till exempel förklarar detaljerna i ett nytt blogginlägg kan det generera och tilldela uppgiften till innehållsförfattaren tack vare de inbyggda automatiseringsfunktionerna som kan bearbeta automatiseringskommandon i naturligt språk.

💡Proffstips: Om du har svårt att omformulera klumpiga meningar eller behöver finjustera befintligt innehåll kan ClickUp Brain hjälpa dig. Det förfinar meningsflödet, strukturen och läsbarheten och ger förslag på hur du kan skärpa ditt budskap eller förbättra ordvalet.

Kampanjspårning och kunskapsinhämtning

Till skillnad från Jasper AI, som huvudsakligen genererar idéer, fungerar ClickUp Brain som en kunskapsbas för marknadsföring som kopplar samman kampanjdetaljer, teamfiler och analyser för omedelbar åtkomst. Denna multifunktionalitet gör det till ett av de starkaste alternativen till Jasper AI.

Behöver du granska resultatet av din senaste kampanj? Fråga Brain: ”Vad är CTR för den senaste e-postkampanjen?” för att få omedelbar information.

Få omedelbara uppdateringar om alla diskussioner eller uppgifter för att säkerställa att teamet är samstämt med ClickUp Brain.

Teamsamarbete

Vill du skapa ett smidigt arbetsflöde för dina innehållsteam? ClickUp Brain + ClickUp Chat är svaret. Med ClickUp Brain kan du organisera och lagra alla dina idéer, anteckningar och resurser på ett ställe, vilket gör det enkelt att spåra och bygga vidare på innehållskoncept.

Samtidigt håller ClickUp Chat kommunikationen centraliserad så att teammedlemmarna snabbt kan dela feedback, diskutera ändringar eller ställa frågor – utan att behöva hoppa mellan olika plattformar. Denna kombination effektiviserar inte bara samarbetet utan säkerställer också att allt hålls samman, vilket gör det lättare för teamen att hålla sig uppdaterade och snabbt skapa högkvalitativt innehåll.

Färdiga mallar

För att underlätta ditt arbete har ClickUp ett omfattande bibliotek med marknadsföringsspecifika AI-promptmallar. Du behöver inte brainstorma prompts eller börja från scratch.

Mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier är till exempel perfekta för marknadsföringsteam med många ansvarsområden och ont om tid.

Förvandla AI-prompter till framgångsrika projekt med ClickUp

Jasper AI låter dig utforma olika typer av innehåll och brainstorma kreativa idéer. Men det är också allt. Det har inga integrerade projektledningsverktyg som hjälper dig att centralisera dina strategier för innehållsmarknadsföring.

Om du letar efter ett projektledningsverktyg med inbyggda AI-funktioner är ClickUp det bästa valet.

ClickUp är en mångsidig projektledningsplattform som effektiviserar dina arbetsflöden med robusta verktyg för att hantera uppgifter, spåra projektets framsteg och samordna insatser mellan team.

ClickUp Brain är en värdefull resurs inom ClickUp-arbetsytan som förbättrar uppgiftshantering, innehållsskapande och teamsamarbete. Det går utöver grundläggande skrivhjälp genom att smidigt integrera AI i dina dagliga arbetsflöden, vilket gör även de mest komplexa projekten enklare att hantera och genomföra.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅