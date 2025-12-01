De 13 bästa AI-agenterna för produktivitet

Alla projektledare och teamledare känner igen känslan – din att-göra-lista växer snabbare än du hinner bocka av punkterna, och det är svårt att ligga steget före.

Tänk om vissa av dina uppgifter inte längre krävde så mycket av din uppmärksamhet?

Det är där AI-agenterna kommer in.

AI-agenter driver aktivt produktiviteten, anpassar sig till arbetsflöden och fattar beslut i realtid som förändrar hur arbetet utförs.

I det här blogginlägget tittar vi på 13 av de bästa AI-agenterna som kan hjälpa dig att effektivisera verksamheten, prioritera bättre och ge din produktivitet ett rejält lyft.

De bästa AI-agenterna för produktivitet i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för *Priser ClickUp – AI-driven projektledning med ClickUp Brain – Automatisera uppgifter med kodfria arbetsflöden – Skapa innehåll med AI Writer for Work – Sammanfatta uppdateringar och effektivisera samarbetet med chattagenter Team som hanterar komplexa projekt, dokument och samarbete på ett och samma ställe Gratis plan för alltid; Anpassningar tillgängliga för företag Notion AI – Hämtar information från Notion, Slack och Google Drive – Använder GPT-4 och Claude för att svara i sammanhanget – Skapar automatiskt att göra-listor från ostrukturerat innehåll – Hjälper till att strukturera dokument och mötesanteckningar Dokumentskapande och kunskapshantering för asynkrona team Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 12 $/månad per användare Reclaim AI – AI-driven schemaläggning för uppgifter, vanor och möten – Spårar tid för olika uppgifter och möten – Synkroniserar tillgänglighet med Slack, CRM-system och kalendrar – Prioriterar balansen mellan arbete och fritid med smarta tidsblock Smart kalenderoptimering och hantering av fokustid Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare Motion AI – Schemalägger och omplanerar uppgifter automatiskt – Förutsäger projektförseningar och justerar arbetsbelastningen – AI Meeting Links skyddar tider då inga möten får äga rum – Automatisering av arbetsflöden med inbyggda mallar Uppgifts- och projektplanering med smart schemaläggning för individer och team Betalda abonnemang från 20 $/månad per användare Fellow. app – Skapar automatiskt mötesreferat, åtgärdspunkter och beslut – Mallar för planering inför möten – Synkroniserar anteckningar och transkriptioner till CRM-system – Lagrar all mötesinformation på ett ställe Team med många möten som behöver tydliga uppföljningar och centraliserade anteckningar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 11 $/månad per användare Grammarly AI – Feedback i realtid om tonfall och tydlighet – Plagieringsdetektering i miljontals källor – Djup integration mellan appar och webbläsare – AI-förslag på hur du kan skriva e-postmeddelanden, dokument och mycket mer Skriv tydligt och felfritt innehåll på alla plattformar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 30 $/månad per användare SaneBox – Smarta filter för att sortera e-postmeddelanden efter prioritet – Avregistrera dig med SaneBlackHole – Skjut upp e-postmeddelanden för att minska röran – Daglig sammanfattning för uppdateringar med låg prioritet Hantera överbelastning av e-post och öka effektiviteten i inkorgen Betalda abonnemang från 3,49 $/månad Intuit Assist – Omvandlar anteckningar och kvitton till fakturor – Anpassar finansiella insikter med AI-förslag – Smarta fakturapåminnelser och kunduppföljning – Integrerar QuickBooks, TurboTax och Mailchimp Automatisera bokföringen och kassaflödesanalyserna för småföretag Anpassad prissättning Intercom AI – AI-driven kundsupport via Fin Agent – Sammanfattningar av konversationer och svarsförslag i realtid – En gemensam inkorg för alla plattformar – Smart hjälpcenter med självbetjäningssupport Team som vill ha snabb, AI-baserad support med mänsklig backup Betalda abonnemang från 39 $/månad per användare Glean AI – Företagsomfattande AI-sökning i alla anslutna appar – Smart assistent som sammanfattar dokument och genererar innehåll – Personanpassade svar baserade på roll och aktivitet – Skapar en sökbar kunskapsgraf Snabba svar och innehållsstöd för kunskapsintensiva team Anpassad prissättning AutoGPT – Utför komplexa uppgifter med minimal inmatning – Använder minne för att fatta välgrundade beslut – Delar upp stora mål i deluppgifter som hanteras av AI – Sammanfattar dokument med GPT-3.5 och GPT-4 Automatisera arbetsflöden, research och uppgifter i flera steg Anpassad prissättning Superhuman – AI-prioritering för snabbare sortering av e-post – Tangentbordsgenvägar för omedelbara svar – Kalender och sociala insikter direkt i e-postmeddelandet – Påminnelser om uppföljning och spårning av engagemang E-postproduktivitet med snabb prioritering och djupgående anpassning Betalda abonnemang från 30 $/månad per användare RescueTime AI – Spårar och rapporterar tid som läggs på olika verktyg – Fokus-sessioner blockerar distraktioner – Dagliga insikter om produktivitetsmönster – Målvarningar för att skapa bättre vanor Enskilda medarbetare och team som mäter arbetstid för att förbättra fokus Betalda abonnemang från 9 $/månad per användare

Vad är AI-agenter?

AI-agenter är intelligenta program som utför komplexa uppgifter, fattar beslut och anpassar sig utifrån data. De analyserar sin omgivning, bearbetar information och vidtar åtgärder för att uppnå specifika mål.

Med hjälp av maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) lär sig AI-agenterna och förbättras med tiden, vilket gör dem mer dynamiska och responsiva.

AI på arbetsplatsen ökar produktiviteten genom att automatisera komplexa affärsprocesser, minimera beslutsutmattning och optimera resursfördelningen. Utöver att utföra uppgifter utvecklas agenterna kontinuerligt och hanterar AI-utmaningar, vilket gör dem oumbärliga för effektivitet i snabbrörliga miljöer.

De bästa AI-agenterna för produktivitet

Låt oss utforska de bästa AI-agenterna för produktivitet så att du kan hitta den perfekta för dina arbetsbehov. 📊

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning, automatisering av arbetsflöden och samarbete)

ClickUp är den universella appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och teamkommunikation – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Möt ClickUp Autopilot Agents: dina AI-teammates

Få mer gjort med ClickUps AI-agenter

Det som verkligen skiljer ClickUp från mängden är dess nästa generations AI-agenter – kallade Autopilot Agents – som är inbyggda direkt i plattformen. Dessa AI-agenter är inte bara enkla bots eller automatisering; de är intelligenta digitala teammedlemmar som kan förstå dina mål, fatta beslut och vidta åtgärder i hela ditt arbetsutrymme.

ClickUp Autopilot-agenter kan öka produktiviteten genom att:

Automatisera flerstegsarbetsflöden: När till exempel en ny uppgift för kundintroduktion skapas kan en AI-agent automatiskt tilldela teammedlemmar, sätta deadlines, skicka välkomstmejl och uppdatera projektstatus – utan att manuell inblandning behövs

Fungerar som proaktiva assistenter: Agenterna övervakar din arbetsyta efter utlösande händelser (som när en uppgift flyttas till ett nytt steg eller när en deadline närmar sig) och vidtar rätt åtgärder, till exempel att eskalera brådskande ärenden, skicka påminnelser eller skapa sammanfattningar

Anpassa efter dina behov: Du kan skapa anpassade agenter med hjälp av instruktioner i naturligt språk och skräddarsy dem efter ditt teams unika processer – oavsett om det gäller godkännande av innehåll, sprintplanering eller återkommande rapportering

💡 Proffstips: ClickUp AI-agenter kan även kopplas ihop med andra verktyg (som Slack, Google Kalender eller Salesforce) för att hålla hela ditt arbetsflöde synkroniserat.

💡 Proffstips: ClickUp AI-agenter kan även kopplas ihop med andra verktyg (som Slack, Google Kalender eller Salesforce) för att hålla hela ditt arbetsflöde synkroniserat.

ClickUp Automation: effektivisera repetitiva arbetsuppgifter

ClickUp Automation tar bort det tråkiga arbetet från din agenda och hanterar repetitiva uppgifter så att teamen kan fokusera på det som är viktigt. Från att tilldela uppgifter och uppdatera status till att skicka påminnelser och synkronisera data – det ser till att allt fungerar smidigt bakom kulisserna.

Med AI Builder blir det enkelt att ställa in automatisering av arbetsflöden. Istället för att manuellt konfigurera automatiseringsregler kan du helt enkelt beskriva vad du behöver på vanlig engelska – till exempel ”Tilldela automatiskt en granskare när en uppgift flyttas till steget ’Under granskning’” – och ClickUp Brain konfigurerar omedelbart regeln åt dig.

AI-drivna insikter, sammanfattningar och personlig assistans

Skapa engagerande innehåll med ClickUp Brain

ClickUp Brain tar AI-driven arbetshantering till en ny nivå genom att automatisera uppgifter, sammanfatta projektuppdateringar och leverera insikter i realtid till hela organisationen. Det är inbyggt direkt i ClickUps projektledningsprogramvara och fungerar som ett extra par händer och en extra hjärna som hjälper dig att fatta smartare beslut.

⭐ Ta din AI-produktivitet till en ny nivå med Brain MAX För användare som vill ha ännu mer avancerade AI-funktioner erbjuder ClickUp Brain MAX – en fristående desktop-app som bygger på kraften i ClickUp Brain. Medan ClickUp Brain är integrerat i ClickUp-plattformen, ger Brain MAX AI-driven sökning, uppgiftshantering och automatiseringsverktyg till hela din desktop-miljö. Med Brain MAX kan du: Sök i ClickUp, dina anslutna arbetsappar (som Google Drive, Figma och GitHub) och på webben – allt från ett och samma ställe

Använd Talk to Text för att diktera anteckningar, uppgifter eller uppdateringar handsfree, var som helst på din dator

Skapa och uppdatera uppgifter eller dokument direkt från skrivbordet, utan att behöva byta flik eller webbläsare

Sammanfatta projektaktiviteter, skapa översiktliga uppdateringar och identifiera fastkörda uppgifter med inbyggda AI-verktyg

Brain MAX ger dig också flexibiliteten att välja bland de bästa AI-modellerna – inklusive ChatGPT, Claude och Gemini – för chatt och forskning, så att du kan utnyttja styrkorna hos varje modell för olika typer av frågor Brain MAX är perfekt för team och individer som vill ha en dedikerad, AI-driven produktivitetshub som centraliserar arbete, kunskap och automatisering.

ClickUp AI-agenter är intelligenta assistenter som är inbyggda i ClickUp-plattformen. Dessa agenter automatiserar flerstegsarbetsflöden, fattar beslut och utför åtgärder i hela ClickUp – vilket går långt utöver enkel uppgiftsautomatisering. Du kan skapa anpassade agenter med hjälp av instruktioner i naturligt språk för att passa just dina processer.

Som en programvara för prediktiv analys använder Brain historiska data och erbjuder prediktiva insikter för att prognostisera projektets tidsplaner och potentiella utmaningar. Till exempel analyserar AI tidigare projekters varaktighet och resursanvändning för att förutsäga potentiella förseningar i pågående projekt, vilket gör det möjligt för chefer att fördela resurser mer effektivt.

Dessutom hjälper AI som personlig assistent dig att hålla koll på uppgifterna, automatisera rutinuppdateringar och effektivisera beslutsfattandet.

Och om du föredrar handsfree-interaktion? ClickUp Brain Max tar AI-agenterna till din dator med push-to-talk-röstkommandon, så att du kan tilldela arbete eller få uppdateringar utan att röra tangentbordet.

AI-mötesantecknare och modellflexibilitet

ClickUp Brain har även en AI-anteckningsfunktion som kan delta i samtal, transkribera möten, skapa sammanfattningar och extrahera åtgärdspunkter – och länka anteckningar direkt till uppgifter och projekt i ClickUp.

Användare av ClickUp Brain kan välja mellan ledande AI-modeller – inklusive OpenAI, Claude och Gemini – direkt i sin ClickUp-arbetsyta, vilket ger dig flexibilitet och kontroll över din AI-upplevelse.

För snabba svar erbjuder den förskrivna svar eller omvandlar korta anteckningar till välformulerade meddelanden, vilket hjälper teamen att hålla sig produktiva utan att bli överbelastade av chattmeddelanden.

ClickUps bästa funktioner

Håll projekten igång, även när du är borta: AI-agenter (Autopilot Agents) kan automatisera komplexa arbetsflöden i flera steg och förlita sig på proaktiva digitala teammedlemmar som hanterar uppgifterna bakom kulisserna

Samarbeta i realtid: Arbeta smidigt med uppgifter, dokument och projekt med Arbeta smidigt med uppgifter, dokument och projekt med ClickUp Docs och dela idéer, tidsplaner och uppdateringar direkt

Sammanfatta arbetsuppdateringar: Skapa snabbt AI-sammanfattningar som lyfter fram viktiga förändringar i prioriteringar, deadlines och insikter om samarbetet

Anpassa instrumentpaneler: Visualisera projektets framsteg och övervaka nyckeltal med Visualisera projektets framsteg och övervaka nyckeltal med ClickUp-instrumentpaneler

Sätt upp och följ upp mål: Definiera tydliga, mätbara Definiera tydliga, mätbara ClickUp-mål , förmedla dem till ditt team och automatisera uppföljningen av framstegen

Integrera enkelt: Anslut ClickUp till populära verktyg som Google Kalender, Salesforce, GitHub och Microsoft Teams för att förenkla ditt arbetsflöde

Hitta vad som helst snabbt: Använd Använd ClickUp Connected Search för att omedelbart hitta uppgifter, dokument, chattar och filer utan att byta app

Fånga upp alla insikter från möten automatiskt: ClickUp AI Notetaker hjälper dig att transkribera möten, sammanfatta diskussioner och extrahera åtgärdspunkter – och koppla dem direkt till dina projekt

Begränsningar i ClickUp

ClickUps mobilapp saknar vissa avancerade funktioner som finns tillgängliga i datorversionen

Den har en omfattande uppsättning funktioner, vilket kräver en viss inlärningskurva för användare som inte är tekniskt kunniga

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Notion AI (Bäst för att förbättra dokumentskapande och teamsamarbete)

Notion AI förändrar hur team hanterar projekt, analyserar information och fattar beslut.

Dess förmåga att hämta information från olika källor, extrahera insikter från dokument och automatisera arbetsflöden gör den till mer än bara en skrivassistent. Det är en AI-agent som hjälper team att hålla ordning, minska manuellt arbete och fatta datadrivna beslut snabbare.

Notion AI integreras med din arbetsyta, vilket innebär att den förstår sammanhanget, hänvisar till AI-kunskapsbasen och hjälper till att strukturera arbetet.

De bästa funktionerna i Notion AI

Sök i Notion, Slack, Google Drive och andra källor för omedelbara svar

Ta automatiskt fram relevanta insikter från organisationens kunskap

Använd GPT-4 och Claude för att ge relevanta svar på alla frågor

Skapa automatiskt att göra-listor från mötesanteckningar, e-postmeddelanden och säljsamtal

Begränsningar för Notion AI

Notion AI-funktionerna är för närvarande inte tillgängliga i mobilapparna, vilket begränsar tillgängligheten för användare som är på språng

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera i agentens funktioner

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion AI

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

🔍 Visste du att? Multitasking minskar produktivitetsvinsterna. Studier visar att växling mellan uppgifter kan minska effektiviteten med upp till 40 %, eftersom hjärnan har svårt att omfokusera varje gång.

3. Reclaim AI (Bäst för automatisering av uppgiftshantering och optimering av scheman)

Reclaim AI är en intelligent schemaläggningsassistent som är utformad för att hjälpa team och individer att optimera sina kalendrar utan manuellt ingripande.

Det skyddar din koncentrationstid, förebygger utbrändhet med smarta funktioner för balans mellan arbete och fritid och synkroniseras till och med med verktyg som Slack och Asana för att hålla ditt arbetsflöde oavbrutet. Oavsett om du behöver automatisera möten, skydda mötesfria dagar eller spåra hur ditt team använder sin tid är Reclaim AI en anpassningsbar tidshanterare som ständigt optimerar ditt schema.

Utnyttja AI:s bästa funktioner

Schemalägg AI-drivna vanor automatiskt med flexibla tidsreservationer, prioriteringsrankning och smart omplanering

Spåra tid för möten, uppgifter och vanor med personlig tidsspårning och personalanalys

Synkronisera schemaläggningen med Slack, CRM-verktyg och webhooks för att uppdatera tillgänglighet, automatisera arbetsflöden och förbättra samarbetet

Övervinna AI:s begränsningar

Att konfigurera Reclaim AI kan vara tidskrävande och kan kännas alltför komplicerat för vanliga användare

Funktionen för mötesbokning saknar anpassningsalternativ, såsom att lägga till frågor till inbjudna, vilket gör den mindre lämplig som en fullständig ersättning

Priser för Reclaim AI

Lite: Gratis

Startpaket: 10 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Reclaim AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: För få recensioner

🔍 Visste du att? Musik kan öka produktiviteten – men bara rätt sorts musik. Instrumentalmusik, särskilt klassisk musik eller ambientljud, hjälper till att förbättra koncentrationen, medan låtar med text kan distrahera från uppgifter som kräver djup koncentration.

📮 ClickUp Insight: Cirka 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, men varje avbrott kan ta upp till 23 minuter att återfå koncentrationen, vilket innebär att snabba svar sker på bekostnad av förlorad produktivitet. Det är där ClickUp kommer till undsättning. Automatiseringar hanterar rutinuppdateringar, tilldelade kommentarer håller åtgärdspunkter organiserade och ClickUp Brain sammanfattar viktiga diskussioner – så att du alltid är uppdaterad utan oändliga distraktioner. Mindre kontextväxling, mer att få gjort!

4. Motion AI (Bäst för uppgifts- och projektplanering med AI-insikter)

Motion är en AI-driven plattform för uppgifts- och projektledning som automatiskt schemalägger uppgifter, optimerar teamets arbetsflöden och ser till att projekten håller sig på rätt spår. Den prioriterar arbetet utifrån deadlines, beroenden och arbetsbelastning, vilket håller ditt team samordnat utan att du behöver ständigt kolla läget.

Till skillnad från traditionella AI-verktyg för projektledning hanterar Motion aktivt din tid. Det förutsäger tidsplaner för projektets slutförande, förhindrar schemakonflikter och justerar automatiskt prioriteringar när planerna ändras.

Motion AI:s bästa funktioner

Förutse och förhindra missade deadlines genom att analysera teamets tillgänglighet och arbetsbelastning i realtid samt identifiera risker innan de blir problem

Automatisera arbetsflödet med mallar för att hantera skapande, tilldelning, schemaläggning och stegvis framsteg av uppgifter

Justera projektplaner allteftersom arbetet slutförs, och flytta automatiskt tidslinjer och ansvarsområden utan manuellt ingripande

Effektivisera schemaläggningen med AI-drivna möteslänkar som prioriterar möten med högt värde samtidigt som de skyddar koncentrationsperioder och upprätthåller mötesfria tider

Begränsningar för Motion AI

Vissa användare rapporterar att de ibland upplever buggar i applikationen

Motion AI stöder inte lika många integrationer med appar från tredje part som vissa andra verktyg

Den erbjuder inte funktioner för veckovisa utvärderingar eller tidrapportering över olika uppgiftskategorier

Verktyget stöder för närvarande endast Gmail- och Outlook-kalendrar, vilket kan vara begränsande för användare som förlitar sig på andra kalendertjänster som iCloud

Priser för Motion AI

Enskild användare: 34 $/månad per användare

Business Standard: 20 $/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Motion AI

G2: 4,1/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Kortare arbetsveckor kan öka produktiviteten. Länder som har testat fyra dagars arbetsvecka har upptäckt att de anställda var lika produktiva – ibland till och med mer – samtidigt som de fick en bättre balans mellan arbete och fritid.

5. Fellow.app (Bäst för att effektivisera mötesflöden och förbättra teamsamarbetet)

Fellow är en AI-mötesassistent som ökar produktiviteten före, under och efter varje möte. Den automatiserar anteckningar, spårar åtgärdspunkter och samlar mötesinsikter på ett ställe, vilket säkerställer att varje diskussion leder till meningsfulla resultat.

Denna typ av AI-agent organiserar och optimerar möten aktivt. Den integreras direkt med kalendrar, CRM-system och samarbetsverktyg för att effektivisera schemaläggningen, generera automatiska sammanfattningar och säkerställa att uppföljningar sker i tid.

Fellow.app: de bästa funktionerna

Skapa AI-drivna mötesinsikter genom att be Fellow Copilot om sammanfattningar, åtgärdspunkter eller beslut från tidigare möten

Säkerställ bästa praxis för möten med inbyggda kostnadsberäknare, mallar för dagordning och produktivitet samt förberedande mötesinformation för att optimera diskussionerna

Synkronisera och centralisera mötesdata genom att lagra alla inspelningar, transkriptioner och anteckningar på ett ställe med sekretessinställningar för att hantera åtkomst

Uppdatera CRM-poster automatiskt genom att synkronisera mötesdiskussioner med relevanta fält

Begränsningar i Fellow-appen

Åtgärder är inte automatiserade, vilket innebär att användarna måste spåra och uppdatera uppgifter manuellt

Det har rapporterats om sporadiska synkroniseringsproblem, vilket kan leda till inkonsekvenser mellan olika enheter

Priser för Fellow. app

Gratis

Solo: 29 $/månad per användare

Team: 11 $/månad per användare

Företag: 23 $/månad per användare

Enterprise: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Fellow. app

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

🤝 Vänlig påminnelse: Din mest produktiva tid på dagen är unik för dig. Vissa människor arbetar bäst på morgonen, medan andra kommer igång på eftermiddagen eller kvällen. Att identifiera dina timmar med högsta produktivitet hjälper dig att planera uppgifter mer effektivt.

6. Grammarly AI (Bäst för att förbättra tydlighet, ton och stil i skrivandet på alla plattformar)

Grammarly förbättrar tydligheten, sammanhanget och engagemanget i alla former av kommunikation. Det förfinar meningsbyggnaden, optimerar tonen och skriver om hela stycken för bättre läsbarhet. AI-drivna insikter hjälper yrkesverksamma, studenter och team att skapa polerat, felfritt innehåll som stämmer överens med det budskap de vill förmedla.

Med AI-driven strategisk coaching och automatisering av arbetsflöden fungerar Grammarly som en personlig redigerare som ser till att varje text är tydlig och effektiv.

Grammarly AI:s bästa funktioner

Anpassa ton och stil med feedback i realtid som justerar formalitet, självförtroende och läsbarhet utifrån målgrupp och syfte

Sök efter plagiering i miljarder källor för att säkerställa originalitet och upprätthålla professionell och akademisk integritet

Integrera smidigt med över 500 000 appar och plattformar, inklusive Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word och Notion

Upptäck och korrigera grammatiska fel med en avancerad grammatik-, interpunktions- och stavningskontroll

Begränsningar hos Grammarly AI

Det kan ibland förbise misstag eller ge felaktiga förslag, särskilt i komplexa meningskonstruktioner eller specialiserat innehåll

Grammarly erbjuder begränsade möjligheter för användare att anpassa den feedback som verktyget ger

Priser för Grammarly AI

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

7. SaneBox AI (Bäst för att hantera e-poströran och öka produktiviteten med AI-driven sortering)

SaneBox filtrerar dina e-postmeddelanden utifrån ditt tidigare beteende. Appen analyserar vilka e-postmeddelanden du öppnar, svarar på eller raderar för att sortera framtida meddelanden i olika mappar.

Den kategoriserar automatiskt meddelanden i mappar som SaneLater för mindre brådskande e-postmeddelanden, SaneNews för nyhetsbrev och SaneBlackHole för avsändare som du aldrig vill höra från igen. Agenten effektiviserar uppföljningar, förhindrar överbelastning av inkorgen och genererar till och med ett Daily Digest så att du kan granska icke-väsentliga e-postmeddelanden med ett ögonkast.

De bästa funktionerna i SaneBox AI

Sortera e-postmeddelanden automatiskt i smarta mappar för att minska distraktioner och hålla din inkorg fokuserad

Avregistrera dig från oönskade e-postmeddelanden direkt genom att dra dem till SaneBlackHole

Skjut upp icke-brådskande e-postmeddelanden med funktionen Påminnelser och flytta dem till ett senare tillfälle så att du kan fokusera på de omedelbara prioriteringarna

Begränsningar för SaneBox

Även om SaneBox AI är utformad för att filtrera och organisera e-postmeddelanden effektivt, kan den ibland klassificera meddelanden felaktigt, vilket leder till att viktiga e-postmeddelanden sorteras felaktigt

Vissa användare tycker att SaneBox abonnemangskostnader är i den högre delen

Vissa funktioner är begränsade när du använder agenten med Microsoft 365-konton via Microsoft Graph

Priser för SaneBox

Snack: 3,49 $/månad

Lunch: 5,99 $/månad

Dinner: 16,99 $/månad

Betyg och recensioner för SaneBox

G2: 4,9/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70 recensioner)

8. Intuit Assist (Bäst för ekonomiska uppgifter och personliga insikter)

Intuit Assist är en generativ AI-driven ekonomisk assistent som förenklar bokföring, fakturering och beslutsfattande för småföretag och privatpersoner. Den automatiserar rutinmässiga ekonomiska uppgifter, ger personliga insikter och förbättrar kassaflödeshanteringen genom att integrera QuickBooks, TurboTax, Credit Karma och Mailchimp.

Utöver automatisering omvandlar Intuit Assist spridda finansiella data till användbara insikter. Den bearbetar ostrukturerade indata – såsom handskrivna anteckningar, e-postkorrespondens och kvitton – och omvandlar dem till fakturor, utgiftsposter eller finansiella prognoser.

De bästa funktionerna i Intuit Assist

Skapa fakturor och utgiftsposter från foton och e-postmeddelanden genom att omvandla handskrivna anteckningar, kvitton och leverantörsfakturor till strukturerade ekonomiska poster

Automatisera fakturapåminnelser med tonjusteringar som skräddarsyr uppföljningsmeddelanden utifrån kundens betalningshistorik och insikter om relationen

Analysera finansiella data genom interaktiva AI-frågor för att upptäcka trender, kundlönsamhet och kassaflödesmönster

Begränsningar för Intuit Assist

Användare som förlitar sig på tredjepartsapplikationer eller externa finansiella verktyg kan uppleva begränsat stöd eller begränsad interoperabilitet

Intuit Assist använder AI för att ge personliga rekommendationer, men användarna bör vara medvetna om att detta innebär behandling av känslig finansiell information

Priser för Intuit Assist

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Intuit Assist

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

💡 Proffstips: Skapa en ritual för att avsluta arbetsdagen. Att avsluta dagen med en rutin – som att gå igenom uppgifter eller städa upp – hjälper dig att smidigt övergå till din fritid.

9. Intercom AI (Bäst för att förbättra kundsupporten och automatisera serviceflöden)

Intercom kombinerar AI-chattbottar med mänskliga supportteam för att hantera kundfrågor. AI:n hanterar vanliga problem som återställning av lösenord eller leveransuppdateringar, medan ditt team tar över de mer komplicerade ärendena. Systemet kommer ihåg tidigare chattar, så om en kund återkommer med ett problem dyker hela deras historik upp.

Vill du få upp farten? AI:n föreslår svar baserat på liknande tidigare ärenden, så att agenterna slipper skriva samma svar om och om igen. Dessutom visar instrumentpanelen vilka frågor som dyker upp gång på gång, vilket hjälper till att identifiera områden där en snabb FAQ eller produktjustering kan spara tid för alla.

Intercom AI:s bästa funktioner

Implementera Fin AI-agenten för omedelbar kundsupport genom att träna den på artiklar i kunskapsbasen, PDF-filer och webbadresser för att ge korrekta, människoliknande svar

Öka agenternas effektivitet med Fin AI Copilot genom att generera sakkunniga svar, föreslå svar och sammanfatta konversationer i realtid

Erbjud support via flera kanaler på flera språk genom att samla meddelanden från e-post, livechatt och sociala plattformar i en enda inkorg

Få självbetjäning med ett AI-drivet hjälpcenter för omedelbara svar och färre inkommande förfrågningar

Begränsningar för Intercom AI

AI:n är något begränsad när det gäller anpassning. Företag som söker mycket skräddarsydda arbetsflöden eller svar kan uppleva att den saknar flexibilitet för specifika användningsfall inom AI

Kostnaden kan vara oöverkomlig för mindre företag eller nystartade företag

Priser för Intercom AI

Essential: 39 $/månad per användare

Avancerat: 99 $/månad per användare

Expert: 139 $/månad per användare

Intercom AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Hela 87 % av de anställda säger att de skulle vara mer produktiva om de kunde välja hur många dagar de arbetar hemifrån. När de tillfrågades varför de föredrar distansarbete var den främsta anledningen att slippa pendla, med ökad produktivitet på andra plats.

10. Glean AI (Bäst för produktivitet på arbetsplatsen med AI-driven sökning och automatisering av uppgifter)

Glean förbättrar produktiviteten på arbetsplatsen genom att integreras sömlöst med applikationer som Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce och Slack. Det gör det möjligt för dig att effektivt hitta, skapa och använda AI för att automatisera uppgifter. Det hjälper till att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta möten och analysera data.

I grunden fungerar Glean som en kunskapshub som samlar företagsinformation från flera plattformar och ger sökresultat i realtid samt personliga rekommendationer. Den anpassar sig efter individuella roller och lär sig av historiska data för att förbättra precisionen och relevansen över tid.

Glean AI:s bästa funktioner

Gör sökningar på arbetsplatsen i alla företagets data, applikationer och kunskapsbaser, så att medarbetarna får korrekta svar i realtid på sina frågor

Utnyttja en AI-assistent för att skriva utkast till e-postmeddelanden, skapa innehåll, sammanfatta dokument och automatisera komplexa arbetsflöden med anpassningsbara uppmaningar

Använd kunskapsgrafen för att bygga upp ett sökbart arkiv över organisationens medarbetare, innehåll och aktiviteter

Begränsningar hos Glean AI

För att konfigurera sökfunktionen måste du skapa ett omfattande index över ditt företags data, vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt

Gleans AI-sökfunktion befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och kan ha svårt att hantera specifik branschterminologi

Priser för Glean AI

Anpassad prissättning

Glean AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 130 recensioner)

Capterra: För få recensioner

🤝 Vänlig påminnelse: Ibland är det produktivt att göra ingenting. Stunder av stillhet – dagdrömmeri, meditation eller att helt enkelt titta ut genom fönstret – kan ge upphov till nya idéer och genombrott i problemlösningen.

11. AutoGPT (Bäst för att automatisera komplexa arbetsflöden och generera innehåll med minimal inmatning)

AutoGPT fungerar som en digital assistent som delar upp stora uppgifter i mindre, hanterbara delar. Ge den ett mål som ”undersök konkurrenter” så kartlägger den stegen och samlar in information från angivna källor. Verktyget ansluter till GPT-4 för att förstå uppgifterna och ta reda på vad som ska göras härnäst.

För utvecklare hjälper den till att skriva och korrigera kod genom att föreslå lösningar eller upptäcka potentiella buggar. Berätta vad du försöker bygga, så beskriver den kodningsstegen eller hjälper till att felsöka problem. Eftersom den körs i molnet kan du ställa in den en gång och låta den hantera repetitiva uppgifter medan du fokuserar på annat arbete.

AutoGPT:s bästa funktioner

Utför autonoma uppgifter genom att definiera mål och låta AutoGPT dela upp dem i deluppgifter, som sedan slutförs utan kontinuerlig inmatning från användaren

Hantera kort- och långtidsminnet för att behålla sammanhanget i uppgifterna och förbättra beslutsfattandet över tid

Skapa människoliknande text med GPT-4, vilket möjliggör korrekta och sammanhängande svar för en rad olika uppgifter, från innehållsskapande till kundservice

Lagra och sammanfatta filer med GPT-3.5-funktioner, organisera och kondensera dokument för att ge värdefulla insikter

Begränsningar för AutoGPT

Varje åtgärd i AutoGPT kräver ett anrop till GPT-4-modellen, vilket leder till betydande kostnader, särskilt för uppgifter som omfattar flera steg

Den kan inte omvandla en serie åtgärder till återanvändbara funktioner, vilket gör att processer måste skapas om för varje ny uppgift

Priser för AutoGPT

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för AutoGPT

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

💡 Proffstips: Spara mallar för AI-kommandon för att snabba upp uppgifterna och säkerställa enhetlighet i hela teamet.

12. Superhuman (Bäst för att förbättra e-postproduktiviteten med AI-driven prioritering och uppgiftshantering)

Superhuman snabbar upp din e-postrutin med hjälp av kortkommandon och snabba åtgärder. Dela upp din inkorg i sektioner som ”behöver svar” eller ”kan vänta till senare” och bläddra snabbt igenom meddelanden med bara tangentbordet. Appen påminner dig om e-postmeddelanden som du tänkte följa upp och låter dig tillfälligt dölja meddelanden som inte är brådskande.

Vill du boka ett möte? Tryck bara på några tangenter så dyker din kalender upp direkt i din inkorg. Appen visar också information om den du mejlar – deras roll, företag och sociala profiler – vilket sparar dig från att behöva öppna nya flikar för att slå upp personer.

Superhumans bästa funktioner

Snabba upp hanteringen av e-post med AI-driven automatisk sortering som kategoriserar e-postmeddelanden för enkla och snabba svar

Använd Instant Reply för att skapa snabba svar och spara tid på rutinmässiga e-postmeddelanden utan att kompromissa med kvaliteten

Skicka e-postmeddelanden senare med Send Later för att välja den perfekta tidpunkten för att skicka ut dina e-postmeddelanden

Spåra e-postengagemang genom att kontrollera när och på vilken enhet din e-post öppnades, med realtidsinsikter om mottagarens beteende

Mänskliga begränsningar

Superhuman erbjuder ingen inbyggd Windows-app, vilket begränsar tillgängligheten

Den integreras främst med Gmail och Outlook, men saknar inbyggt stöd för andra e-posttjänster.

Priser för Superhuman

Startpaket: 30 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Superhuman-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Superhuman!

📖 Läs även: Skillnaden mellan maskininlärning och artificiell intelligens

13. RescueTime AI (Bäst för att spåra digitala vanor och optimera tidsanvändningen)

RescueTime övervakar hur du använder din tid vid datorn och ger dig en ärlig bild av läget. Har du märkt att du tillbringat tre timmar på YouTube när du trodde att det bara var en kort paus? Appen visar dessa mönster utan att döma. Märk olika webbplatser och appar som hjälpsamma eller distraherande, och kolla din översikt för att se vart din tid faktiskt tar vägen.

Du kan också aktivera en fokus-session för att blockera de lockande webbplatser som distraherar dig från arbetet. Appen spårar dessa fokuserade perioder så att du kan se vilka timmar du är som mest produktiv.

De bästa funktionerna i RescueTime AI

Blockera distraherande webbplatser under fokuserade arbetspass med Focus Sessions, som även mäter din oavbrutna produktivitet

Identifiera mönster och trender i din produktivitet genom att jämföra dina prestationer mellan olika dagar och veckor

Skapa detaljerade rapporter om dagliga aktiviteter, produktivitetstrender och tidsanvändning som hjälper dig att förstå dina arbetsvanor

Sätt upp personliga produktivitetsmål och få aviseringar när du uppnår eller överträffar dem, så att du håller motivationen uppe och är på rätt spår

Begränsningar hos RescueTime AI

Du kanske tycker att anpassningsmöjligheterna är otillräckliga

Verktyget kräver kontinuerlig spårning, vilket kanske inte passar dig om du föredrar manuell spårning eller har integritetsfrågor

Priser för RescueTime AI

Solo: 12 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

RescueTime AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

💡 Proffstips: Lär dig att säga nej. Genom att skydda din tid kan du fokusera på värdefullt arbete istället för att bli överbelastad.

Vad bör du leta efter hos AI-agenter för produktivitet?

AI-agenter har blivit oumbärliga för att förfina arbetsflöden och öka produktiviteten, men med så många alternativ kan det vara svårt att veta vilken som verkligen kommer att göra skillnad.

För att säkerställa att du får ut det mesta av agenten bör du tänka på följande:

Uppgiftsautomatisering: Välj AI som kan hantera repetitiva uppgifter som schemaläggning, datainsamling, e-posthantering och innehållsgenerering så att du kan fokusera på mer värdeskapande arbete

Smarta integrationer: Se till att din AI-agent kan anslutas smidigt till verktyg som Google Drive, Slack och Salesforce för ett enhetligt arbetsflöde

Insikter i realtid: Hitta en lösning som ger omedelbara sammanfattningar och dataanalyser som hjälper dig att prioritera uppgifter och fatta välgrundade beslut snabbt

Anpassning: Leta efter en agent som anpassar sig efter dina specifika behov, lär sig av dina preferenser och förbättrar sin hjälp över tid

Samarbetsfunktioner: Skaffa en agent som stöder teamarbetet genom att hjälpa till att utforma innehåll, skapa uppdateringar och hantera uppgifter

Skalbarhet och flexibilitet: Välj en agent som växer i takt med dina behov, oavsett om du har ett litet team eller hanterar storskaliga projekt

AI-driven projektledning med ClickUp

De AI-agenter vi har presenterat har alla ett unikt syfte, från automatisering av uppgifter till kommunikation. De hjälper till att förfina arbetsflöden, förbättra beslutsfattandet och öka samarbetet i teamet, vilket gör vardagliga uppgifter mer effektiva.

ClickUp utmärker sig dock som den heltäckande lösningen som samlar allt på ett ställe.

Med ClickUps AI-drivna funktioner och robusta automatiseringar kan du smidigt integrera projektledning, delegering av uppgifter och kommunikation på en och samma plattform.

