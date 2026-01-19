Recension av Airtable för projektledning 2026 (funktioner, fördelar, nackdelar, priser)

Airtable är ett relationsdatabasverktyg som placerar sig någonstans mellan Google Sheets, databasprogramvara och moderna projektledningsplattformar. Och det kräver ingen tung processbelastning.

Men när man gräver djupare i kundrecensionerna ser man flera problem och begränsningar, särskilt om man överväger det som en projektledningslösning.

Till att börja med kräver arbetsflöden som ser enkla ut i användargränssnittet teknisk konfiguration i backend.

Dessutom är det svårt att skapa en välstrukturerad och underhållsbar databas. G2-recensionen förklarar:

Om du inte fastställer konventioner tidigt (namnge fält, utforma relationer, organisera automatiseringar) kan basen bli rörig och svårare att hantera.

Om du inte fastställer konventioner tidigt (namnge fält, utforma relationer, organisera automatiseringar) kan basen bli rörig och svårare att hantera.

Denna recension tittar på var Airtable fungerar bra – och var andra projektledningsverktyg eller Airtable-alternativ med avancerade funktioner kan vara ett bättre val.

Vad är Airtable?

Airtable drivs av en relationsdatabas och gör det möjligt för företag att skala upp sina viktigaste arbetsflöden inom projektledning.

Du kan använda detta projektledningsverktyg för att koppla samman företagsövergripande mål, vilket gör att du kan gå längre än att bara hantera uppgifter och driva strategisk projektportföljhantering.

Med den inbyggda AI:n kan du implementera intelligenta prognoser för att upptäcka och eliminera projektrisker, skapa projektplaner och hålla intressenterna uppdaterade med automatiska projektuppdateringar.

Den mest utmärkande funktionen är att det anpassar sig efter hur du arbetar bäst. Du har flera vyer att välja mellan, inklusive Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tidslinjevy och mycket mer.

Airtable låter dig också organisera och visualisera data på flexibla sätt med hjälp av baser, som består av tabeller, poster och fält som stöder rikt innehåll som bilagor, rullgardinsmenyer, kryssrutor och mycket mer.

Gränssnittsdesignern omvandlar rådata till anpassade appar med formulär, knappar och villkorslogik för att skapa projektdashboards.

Viktiga funktioner i Airtable

Här är de viktigaste funktionerna i Airtable som stödjer flexibel, datadriven projektledning. 👇

Flexibla tabeller och databasstruktur

Basen utgör hjärtat i Airtable. Tänk på den som en arbetsyta för varje projekt eller funktion. Du skapar en eller flera tabeller inom ditt Airtable-konto.

Varje tabell består av:

Poster (rader): Varje rad är ett objekt som du spårar (en uppgift, ett leveransresultat, en kampanj, en leverantör, en kundförfrågan osv.)

Fält (kolumner): Varje kolumn är en specifik typ av information om det aktuella objektet

Eftersom Airtable har en relationsbaserad struktur kan du länka poster mellan tabeller för komplexa projekt.

💡 Proffstips: En av de senaste nyheterna i Airtable är Omni, en AI-assistent som fokuserar på att bygga konversationsappar och datainteraktion. via Airtable Med Omni kan du göra följande med hjälp av naturliga språkprompter: Arbeta inom Airtables behörigheter och håll kontroll över åtkomsten till data

Skapa tabeller, gränssnitt och automatiseringar genom att chatta

Ställ frågor och få insikter från dina basdata

Skapa eller uppdatera poster utan att behöva använda formler eller skript

📌 Exempel: Koppla kunder till projekt, uppgifter till milstolpar eller tillgångar till kampanjer. Samla sedan in relaterad information i sammanfattningar, sammanställningar eller filtrerade vyer. Resultatet blir ett sammanhängande datasystem istället för isolerade listor. Denna funktion är särskilt användbar när relationer är viktiga inom projektledning, till exempel uppgifter kopplade till datum, ansvariga och status.

📮 ClickUp Insight: Lågpresterande team är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg , medan högpresterande team upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Flera vyer (rutnät, Kanban, kalender, tidslinje, galleri)

Du kan använda olika vyer för att visualisera samma uppgifter och poster på flera olika sätt.

Använd till exempel Kanban-vyer för statusuppföljning, kalendervyer för deadlines och tidslinje- eller Gantt-vyer för att förstå uppgiftssekvenser och beroenden.

Eftersom alla vyer delar samma underliggande data återspeglas uppdateringar som görs i en vy omedelbart överallt annars.

Du kan också skapa så många vyer som behövs för en enskild tabell och anpassa dem för specifika roller eller arbetsflöden. Filtrerade vyer kan visa:

Uppgifter tilldelade en specifik person

Poster i en viss status eller ett visst skede

Arbete som är relevant för en specifik avdelning eller projektfas

Med behörigheter på visningsnivå kan användare endast interagera med de vyer de har behörighet till. De behöver inte komma åt eller ändra hela databasen.

💡 Proffstips: Istället för att ge alla fullständig åtkomst till basen kan du använda Airtable Interfaces för att dela rollspecifika vyer med teammedlemmar eller externa intressenter. via Airtable

Airtable AI-funktioner

Airtable AI lägger till inbyggd AI-assistans direkt i dina databaser för att hjälpa team att arbeta snabbare med data. Så här hjälper det dig att arbeta snabbare:

Sammanfatta och extrahera insikter från långa texter, poster eller vyer för att identifiera mönster eller viktiga punkter

Skapa innehåll eller utkast, såsom beskrivningar, sammanfattningar, anteckningar eller annan text, på några sekunder

Kategorisera och märk data automatiskt, och omvandla råtext till fält som du kan använda i arbetsflöden

Styr pågående arbete genom att föreslå kopplingar, taggar eller till och med rätt personer/team för nästa steg

AI-agenter

Utöver chattliknande AI och apputveckling har Airtable introducerat AI-agenter som finns inbyggda i dina Airtable-appar och utför åtgärder å dina vägnar.

De är autonoma agenter, vilket innebär att de inte behöver dina kommandon. De arbetar automatiskt utifrån förändringar i dina data eller regler som du definierar.

AI-agenternas funktioner inkluderar:

Analysera data, skapa innehåll, bedriva forskning och få fram insikter från tusentals poster samtidigt

Granska dokument, söka på webben och sammanställa insikter från text och strukturerade data

Uppdatera fält, kategorisera poster, fylla i saknad information och reagera på nya poster när data ändras

👀 Visste du att? 52 % av cheferna säger att deras organisationer aktivt använder AI-agenter, och mer än 39 % uppger att deras företag har lanserat fler än 10 agenter.

Automatiserade arbetsflöden

Airtables automatiseringar bygger på en kraftfull trigger-och-åtgärdsmodell utan kod som låter dig automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden i dina databaser utan att skriva några skript eller kod. Du definierar en trigger (en händelse som inträffar) och en eller flera åtgärder (vad som händer därefter), och Airtable sköter resten.

När du väl har ställt in en automatisering kan Airtable hantera saker som:

Uppgradera en postens status när en deadline har nåtts

Skicka aviseringar till Slack, Teams eller e-post när uppgifter uppdateras

Skapa nya poster automatiskt baserat på specifika händelser

Skapa dokument eller uppdatera relaterade tabeller utan manuella steg

I kombination med AI kan Airtables automatiserade arbetsflöden gå utöver enkla uppgiftsutlösare.

Airtable stöder även villkorslogik och återkommande uppgifter. Det innebär att du kan ställa in automatiseringar som körs baserat på specifika utlösare eller som utför samma åtgärd på en lista med poster.

Airtable-instrumentpaneler

Skapa dina egna rapporter med Airtables kodfria gränssnitt för instrumentpaneler. Använd dessa instrumentpaneler för att gruppera eller sortera dina data.

Airtable erbjuder även färdiga tillägg för att skapa instrumentpaneler med diagram, grafer och andra mätvärden som passar ditt teams rapporteringsbehov.

Färdiga mallar för projektledning

I Airtable har du tillgång till ett bibliotek med färdiga mallar som också går att anpassa. De inkluderar Airtable-mallar för projektledning, marknadsföring, produktledning och mycket mer.

Airtable stöder även rekordmallar som låter användare fördefiniera ofta använda rekordstrukturer inom en Airtable-bas. De hjälper dig att skapa enhetliga rekord (som standardformat för uppgifter eller återkommande händelser) med ett klick.

Priser för Airtable

Airtable erbjuder flera prisnivåer, bland annat:

Airtables kostnadsfria plan

Team-plan: 24 $ per användare och månad

Business-plan: 54 $ per användare och månad

Företagsnivå: Anpassad prissättning

Airtable AI: Ingår i abonnemangen via månatliga AI-krediter

Fördelar med att använda Airtable

För projektledare är Airtables största fördel dess anpassningsbarhet – du kan bygga ett anpassat gränssnitt och koppla det till ditt bredare ekosystem utan omfattande anpassning eller teknisk skuld. Det känns användarvänligt för dem som är vana vid att arbeta med kalkylblad.

Nyckelhantering för företag och förebyggande av dataförlust ingår i Enterprise-planen.

Sammanfattning av fördelarna med Airtable enligt en G2-recension:

Det jag gillar mest med Airtable är hur det kombinerar det välbekanta med kalkylblad med kraften i en fullfjädrad databas. Det låter mig organisera komplex information på ett sätt som fortfarande är mycket intuitivt. Jag uppskattar också flexibiliteten, och möjligheten att anpassa fält, skapa olika vyer och ställa in automatiseringar gör det enkelt att anpassa systemet till vilket arbetsflöde jag än hanterar. Samarbetsfunktionerna är också ett stort plus eftersom alla kan se uppdateringar i realtid utan att det skapar förvirring. Sammantaget sparar det tid, håller allt organiserat och gör att mina processer flyter mycket smidigare.

Det jag gillar mest med Airtable är hur det kombinerar det välbekanta med kalkylblad med kraften i en fullfjädrad databas. Det låter mig organisera komplex information på ett sätt som fortfarande är mycket intuitivt. Jag uppskattar också flexibiliteten, och möjligheten att anpassa fält, skapa olika vyer och ställa in automatiseringar gör det enkelt att anpassa systemet till vilket arbetsflöde jag än hanterar. Samarbetsfunktionerna är också ett stort plus eftersom alla kan se uppdateringar i realtid utan att det skapar förvirring. Sammantaget sparar det tid, håller allt organiserat och gör att mina processer flyter mycket smidigare.

Vanliga problem som Airtable-användare stöter på

Även om Airtable är allmänt uppskattat för sin flexibilitet, påpekar långvariga användare ofta några återkommande utmaningar, såsom:

Brant inlärningskurva och ett komplext användargränssnitt som gör det svårt att komma igång

Begränsade integrationsmöjligheter med andra projektledningsverktyg

Begränsade formel- och avancerade analysfunktioner jämfört med Excel

Otydlig spårning av ändringar och synlighet i redigeringshistoriken

Inkonsekvent support, särskilt när det gäller faktureringsfrågor

Klumpig mobilupplevelse jämfört med datorn

Ingen sandlåda eller staging, vilket gör ändringar riskabla i live-databaser

Recensioner av Airtable på Reddit

Här är vad riktiga användare säger om Airtable på olika plattformar.

På r/Airtable förklarar en användare att Airtable erbjuder flexibel och kostnadseffektiv delning genom skrivskyddade användare och offentliga vyer:

Läsbehöriga användare är gratis. Du kan alltså ge ganska omfattande åtkomst till ett inlogg. Du kan också dela basvyer och gränssnittssidor offentligt. Dessa är också läsbara och använder bara en URL. Detta begränsar åtkomsten till endast specifika data.

Läsbehöriga användare är gratis. Du kan alltså ge ganska omfattande åtkomst till ett inlogg. Du kan också dela basvyer och gränssnittssidor offentligt. Dessa är också läsbara och använder bara en URL. Detta begränsar åtkomsten till endast specifika data.

En användare på G2 är frustrerad över begränsningarna vid hantering av stora datamängder (trots att Airtable är en databasprogramvara).

En sak jag inte gillar med Airtable är att när din databas växer kan den ibland bli långsam eller lite rörig. Att hantera stora datamängder eller flera länkade tabeller kan kräva extra organisation. Dessutom är vissa funktioner, som avancerade automatiseringsgränser och gränssnittsalternativ, begränsade om du inte har ett premiumabonnemang.

En sak jag inte gillar med Airtable är att när din databas växer kan den ibland bli långsam eller lite rörig. Att hantera stora datamängder eller flera länkade tabeller kan kräva extra organisation. Dessutom är vissa funktioner, som avancerade automatiseringsgränser och gränssnittsalternativ, begränsade om du inte har ett premiumabonnemang.

En användare på r/Airtable lyfter också fram de återkommande utmaningarna med att använda Airtable i stor skala:

När det gäller prissättning per användare brukar jag börja med att granska exakt vem som behöver redigeringsbehörighet och vem som kan vara en läsare med ”endast kommentarer”, men när man väl når 10–20 redigerare känns det fortfarande som att man betalar extra bara för att andas. Några av mina kunder bad till och med om att få bygga ett anpassat Next.js-frontend, bara för att upptäcka att Airtables REST API är besvärligt att sidstyra och begränsa, och att det hela tiden ger 401-fel vid komplexa sökningar. Vi skrinlade den idén ganska snabbt.

När det gäller prissättning per användare brukar jag börja med att granska exakt vem som behöver redigeringsbehörighet och vem som kan vara en läsare med ”endast kommentarer”, men när man väl når 10–20 redigerare känns det fortfarande som att man betalar extra bara för att andas. Några av mina kunder bad till och med om att få bygga ett anpassat Next.js-frontend, bara för att upptäcka att Airtables REST API är besvärligt att sidstyra och begränsa, och att det hela tiden ger 401-fel vid komplexa sökningar. Vi skrinlade den idén ganska snabbt.

Alternativ till Airtable: Projektledningsprogram att överväga

För team som behöver flexibel datamodellering fungerar Airtable utmärkt. Begränsningarna börjar dock bli tydliga när projekten växer bortom enkla arbetsflöden.

Det är här ClickUp utmärker sig som ett alternativ till Airtable.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, samarbete, automatiseringar och din teknikstack i en enda enhetlig plattform.

Hör vad en ClickUp-användare på G2 har att säga om projektledningsfunktionerna:

Det bästa med ClickUp är dess otroliga flexibilitet och anpassningsbarhet. Du kan verkligen skräddarsy det för att passa vilken arbetsflödes- eller projektledningsstil som helst. Möjligheten att skapa anpassade vyer, instrumentpaneler och fält är fantastisk. Jag uppskattar också det breda utbudet av funktioner som erbjuds, från uppgiftshantering och tidrapportering till dokumentsamarbete och målsättning. Det är verkligen en allt-i-ett-arbetsplats.

Det bästa med ClickUp är dess otroliga flexibilitet och anpassningsbarhet. Du kan verkligen skräddarsy det för att passa vilken arbetsflödes- eller projektledningsstil som helst. Möjligheten att skapa anpassade vyer, instrumentpaneler och fält är fantastisk. Jag uppskattar också det breda utbudet av funktioner som erbjuds, från uppgiftshantering och tidrapportering till dokumentsamarbete och målsättning. Det är verkligen en allt-i-ett-arbetsplats.

Jämförelse mellan Airtable och ClickUp i korthet

Innan vi går in på ClickUps funktioner i detalj, här är de viktigaste skillnaderna mellan Airtable och ClickUp.

Aspekt Airtable ClickUp Bäst för Flexibel datamodellering, interna verktyg, smidiga arbetsflöden Projektgenomförande från start till mål, samarbete mellan team, skalbar verksamhet Inlärningskurva Svårt för icke-tekniska användare på grund av basdesignen och fältlogiken Medelstor, med vägledande strukturer och snabbare introduktion Uppgifter och äganderätt Poster måste utformas och underhållas som uppgifter Inbyggda uppgifter med ägare, prioriteringar, statusar och beroenden Visningar Grid, Kanban, Kalender, Tidslinje, Galleri Tabell, Kanban, Kalender, Gantt, Tidslinje, Arbetsbelastning och mer Kontextuell AI AI inbyggt i databaser för sammanfattningar och datainteraktion Kontextuell AI för hela arbetsytan som spänner över uppgifter, dokument och verktyg Automatisering av arbetsflöden Trigger-action-arbetsflöden anpassade till baser Projektöverskridande, uppgiftscentrerade automatiseringar av arbetsflöden Samarbete i realtid Kommentarer och delade åsikter; förlitar sig på externa chattverktyg Inbyggd chatt, kommentarer, dokument, klipp och asynkron synkronisering Mobilupplevelse Funktionellt men begränsat för komplexa arbetsflöden En mer komplett, uppgiftsorienterad mobilupplevelse Integrationer Stabilt integrationssystem; fungerar bra med Zapier/Integromat/Make Omfattande integrationer samt inbyggd dubbelriktad synkronisering med kalendrar, Slack, GitHub m.m.

ClickUps tabellvy

Arbeta med uppgifter i en välbekant tabellvy i kalkylbladsstil

Det är i ClickUps tabellvy som Airtable-användare oftast känner sig mest hemma.

Den ger dig en välbekant layout i kalkylbladsstil där varje uppgift är en rad och varje anpassat fält är en kolumn.

Dessa rader är inte bara poster. De är fullt fungerande uppgifter kopplade till ansvariga, beroenden, kommentarer, dokument, mål och automatiseringar.

I tabellvyn kan du:

Visa eller dölj anpassade fält som prioritet, status, taggar eller budget

Redigera uppgiftsdata direkt i texten, precis som i ett kalkylblad

Håll muspekaren över för att förhandsgranska uppgiftsbeskrivningar utan att öppna nya sidor

Visa deluppgifter separat eller inbäddade under överordnade uppgifter

Få AI-drivna uppgiftsbeskrivningar och åtgärdspunkter i tabellvyn

Viktigast av allt är att anpassade fält är en integrerad del av uppgifterna, inte separata databasobjekt. Du behöver inte hantera post-ID:n, strikta begränsningar för fälttyper eller backend-logik bara för att hålla dina data användbara.

⭐ Bonus: Använd AI-fält för att standardisera uppgiftsinformation, eliminera repetitiv datainmatning och öka den totala produktiviteten. De ger en kortfattad sammanfattning av dina uppgifter. Använd ClickUp AI Fields för att sammanfatta eller översätta uppgifter, få uppdateringar om framsteg, skapa åtgärdspunkter och mycket mer

ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT är en kontextuell AI-assistent som överbryggar klyftan mellan AI-resultat och verkliga sammanhang.

BrainGPT fungerar direkt i ditt ClickUp-arbetsutrymme, med åtkomst till uppgifter, dokument, kommentarer, tidslinjer, mål och behörigheter. Det kan därför hjälpa till att sammanfatta uppgifter och dokument, generera åtgärdspunkter och förklara projektstatus.

Den kan ge dig kontextanpassade svar på frågor som: ”Vad är blockerat?”, ”Vad är försenat?” eller ”Vad har ändrats den här veckan?” – allt baserat på realtidsdata från arbetsytan.

Få kontextanpassade svar från din arbetsyta med BrainGPT

Företagssökning i hela ditt arbete (och bortom)

En av BrainGPT:s starkaste funktioner är Enterprise Search.

Sök i ClickUp, på webben eller i filer från dina anslutna appar som GitHub, Google Drive, SharePoint och många fler med hjälp av BrainGPT

Sök bland uppgifter, dokument, kommentarer, bilagor och anslutna verktyg med hjälp av naturligt språk. Istället för att leta igenom mappar eller vyer kan användare ställa frågor och få svar som speglar hur arbetet faktiskt är strukturerat.

Detta blir särskilt värdefullt i större sammanhang, där informationen är utspridd över olika projekt, team och verktyg.

Tillgång till flera AI-modeller

ClickUp BrainGPT ger också tillgång till flera externa AI-modeller inom samma gränssnitt. Du behöver inte byta verktyg eller hantera separata prenumerationer för att experimentera med olika modellresultat.

📌 Exempel: ChatGPT för det dagliga utförande arbetet. Claude för långa analyser och sammanfattningar. Gemini för informationsintensiva uppgifter och uppgifter med korsreferenser.

Använd Talk to Text för att fånga upp idéer utan att bryta flödet

ClickUps funktion Talk to Text utökar BrainGPT bortom skrivna kommandon. Säg idéer, mötesanteckningar eller uppdateringar om uppgifter och omvandla dem omedelbart till strukturerad text, uppgifter eller dokument. BrainGPT kan sedan förfina, sammanfatta eller omvandla den informationen till konkreta nästa steg.

Förvandla din röst till handling med Talk-to-Text i ClickUp

Superagenter: dina AI-teammates

ClickUps Super Agents är autonoma, omgivningsmedvetna AI-assistenter som observerar förändringar i ditt arbetsutrymme och agerar å användarnas vägnar utifrån regler, datamönster och sammanhang.

Medan BrainGPT är utmärkt på att svara på frågor och generera insikter, agerar Super Agents när vissa villkor är uppfyllda.

En Super Agent kan till exempel:

Upptäck försenade uppgifter och omfördela dem proaktivt eller meddela ansvariga

Övervaka projektets framsteg och skapa statusrapporter

Aktivera uppföljningsuppgifter när beroenden är slutförda

Sammanfatta sprintretrospektiver och lyft fram riskinsikter

Snabba upp dina arbetsflöden med Super Agents

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp-dashboards samlar allt i ett enda kommandocenter i realtid. Med hjälp av dashboards kan teamen visualisera projektets status vad gäller uppgifter, tidsplaner, arbetsbelastning, mål och risker – utan att behöva importera data till externa BI-verktyg eller kalkylblad. AI-kort i instrumentpaneler analyserar arbetsytans data i realtid och visar insikter automatiskt. De kan sammanfatta framsteg, lyfta fram hinder, flagga risker och beskriva nästa steg.

Så här använder du den här kombinationen 👇

ClickUp-automatiseringar

De kodfria ClickUp-automatiseringarna är utformade för team som övergår från manuella överlämningar till repeterbara operativa system.

Några av automatiseringsfunktionerna inkluderar:

Sekvenser med flera åtgärder (en enda utlösare kan generera flera resultat)

Villkorslogik (if/else-vägar)

Tidsfördröjningar och schemalagda automatiseringar

Integrationsåtgärder med externa verktyg via inbyggda integrationer

Konfigurera ClickUp-automatiseringar för att hålla ditt arbetsflöde synkroniserat varje gång nya data kommer in

Detta gör det enklare att automatisera repetitiva uppgifter som att uppdatera uppgiftsstatus, tilldela ansvariga, eskalera fastnat arbete eller utlösa uppföljningsåtgärder när deadlines närmar sig.

ClickUp Automations stöder även mer avancerade exempel på automatisering av arbetsflöden som går utöver enkla uppdateringar av uppgifter.

📌 Exempel: Team kan automatiskt fördela arbete baserat på prioritet eller värden i anpassade fält, utlösa beroende uppgifter när milstolpar har uppnåtts eller se till att tvärfunktionella team håller sig synkroniserade när data ändras mellan olika projekt.

✏️ Obs: Medan Airtable erbjuder arbetsflöden med utlösare och åtgärder inom baser, sträcker sig ClickUps automatiseringsmotor över uppgifter, projekt, tidslinjer, mål och teamsamarbete på ett sätt som känns naturligt snarare än påklistrat.

Samarbete i realtid med ClickUp Chat

55 % av kunskapsarbetarna säger att det är svårt att hitta information, och 50 % har utan att veta om det arbetat med något som ett annat team redan hanterade.

ClickUp Chat för in teamkommunikationen direkt i ditt projektarbetsutrymme, så att diskussionerna hålls kopplade till det faktiska arbetet.

Samla konversationer och arbete på ett och samma ställe med ClickUp Chat

Så här kan du använda ClickUp Chat för samarbete i realtid:

Organisera konversationer med hjälp av kanaler baserade på projekt, team eller ämnen

Chatta privat med direktmeddelanden för snabba eller känsliga diskussioner

Håll konversationerna fokuserade med trådar och trådade svar

Använd @mentions för att meddela specifika personer eller hela team

Skapa uppgifter direkt från chattmeddelanden och omvandla diskussioner till handling

Hantera asynkrona ljud- eller videouppdateringar med ClickUp SyncUps , utan att behöva boka möten

✏️ Obs: Airtable är starkt beroende av externa verktyg som Slack eller e-post för kommunikation i realtid. Det finns kommentarer, men de är knutna till enskilda poster och fungerar inte som ett verktyg för samarbete i realtid. ClickUp Chat samlar diskussioner och leveranser på ett och samma ställe.

Färdiga ClickUp-mallar

Precis som i Airtable ger ClickUp dig färdiga mallar som du kan fylla i med dina data.

Till exempel ger ClickUp Project Management Template dig en komplett arbetsyta där du kan planera projektet, tilldela ansvar och följa framstegen hela vägen fram till leverans.

Hantera stora, komplexa och tvärfunktionella arbetsflöden från start till mål med ClickUp-mallen för projektledning

Lägg till viktiga detaljer som projektfas, framgångsmått, avdelning och mer med hjälp av ClickUps anpassade fält, och spåra uppgifter med hjälp av anpassade statusar som "I riskzonen", "Blockerad" osv.

Fördefinierade automatiseringar hjälper till att flytta uppgifter mellan olika steg, lägga upp kommentarer och tagga relevanta teammedlemmar.

Här är några andra mallar som du kan använda direkt:

💡Proffstips: Samla alla dina verktyg i ett enda arbetsflöde med ClickUp-integrationer Med ClickUp-integrationer behöver du inte hoppa mellan flera appar för att få jobbet gjort. ClickUp ansluter till verktyg som ditt team redan använder, som Slack, Google Workspace, GitHub, e-post, HubSpot, Calendly och Office 365, så att allt förblir kopplat till dina uppgifter och projekt. Anslut dina verktyg via ClickUps öppna API eller bädda in valfri webbapp direkt i ClickUp med Embed View Med integrationer kan du: Trigga uppdateringar och aviseringar automatiskt med ClickUp Automations

Omvandla Slack-meddelanden till uppgifter och få uppdateringar om uppgifterna direkt i dina kanaler

Bifoga och sök i Google Drive-filer, synkronisera händelser i Google Kalender och kolla Gmail utan att lämna ClickUp

Länka GitHub-commits, grenar och pull-förfrågningar till uppgifter för full insyn i utvecklingsarbetet

Priser för ClickUp

Med ClickUp hittar du både gratis- och betaltjänster som passar alla budgetar:

Ska du välja Airtable eller ClickUp för projektledning?

När projektledning handlar om att strukturera data fungerar Airtable utmärkt. Om du behöver flexibla tabeller, anpassade appar eller interna verktyg räcker databasmetoden.

Men när arbetsflödena blir mer komplexa – med beroenden, ägarskap, automatisering och samarbete mellan team – kommer du att behöva börja undersöka alternativ till Airtable. Enkla aktiviteter som att hålla baserna rena, förhindra dubbletter och skala behörigheter i Airtable kräver ofta teknisk övervakning.

Presentation: ClickUp, den AI-drivna kontextuella projektledningsplattformen.

Det minskar installationskostnaderna samtidigt som det erbjuder flexibilitet genom flera vyer, anpassade fält, automatiseringar och kontextuell AI. Istället för att bara hantera data som Airtable gör, ger ClickUp dig en samlad arbetsyta som sammanför alla dina data, processer och medarbetare.

Är du redo att prova? Registrera dig gratis på ClickUp.