Lark vs. ClickUp: Vilket samarbetsverktyg är bäst?

Kalkylblad, e-postmeddelanden och dokument. Använder du fortfarande dessa för att hålla ditt team synkroniserat? Tro oss – de är ofta orsaken till missade deadlines, missförstånd och produktivitetsfall.

Det är dags för ett nytt tillvägagångssätt, och det är här moderna samarbetsverktyg kommer in i bilden.

Dessa verktyg effektiviserar inte bara kommunikationen, de centraliserar allt. Meddelanden, e-post, dokument och till och med projektuppföljning – allt i en organiserad hubb!

I det här blogginlägget jämför vi två tungviktare inom samarbetsområdet, ClickUp och Lark. Från viktiga funktioner till integrationer hjälper vi dig att avgöra vilket som fungerar bäst för dina projektarbetsflöden.

Spoilervarning: Här hittar du ditt teams nya favoritverktyg!

Vad är ClickUp?

Oavsett om du är frilansare, ett nystartat företag eller ett fullfjädrat företag, fungerar ClickUp som din pålitliga produktivitetshjälpreda. Det är en app för allt som rör arbete som organiserar dina uppgifter, effektiviserar arbetsflöden, spårar deadlines, förenklar teamsamarbetet och mycket mer. Med ClickUp kan du utföra allt ditt arbete utan att behöva växla mellan flera verktyg eller appar.

ClickUp-funktioner

ClickUp erbjuder flera funktioner som förändrar ditt sätt att arbeta. Här är en snabb översikt:

1. Funktion nr 1: ClickUp projektledning

Planera varje projekt i detalj och följ upp dina åtgärdspunkter med ClickUps projektledningslösningar.

Förenkla komplexa projekt med ClickUps projektledningsverktyg.

Visualisera ditt arbete på det sätt du vill med listor och Kanban-tavlor, eller välj andra alternativ från ClickUps över 15 anpassade vyer. Detta hjälper dig att fokusera på det väsentliga och se till att ingenting förbises.

Behöver du dokumentera projektdetaljer? Använd ClickUp Docs för att skapa ett dokument och bjud in intressenter och teammedlemmar att samarbeta, lämna feedback och tilldela åtgärdspunkter. Du kan samla viktig information på ett ställe så att alla har tillgång till det som är viktigt.

Möjliggör gemensamt innehållsskapande med ClickUp Docs

För att ytterligare förbättra samarbetet hjälper ClickUp Whiteboards dig att brainstorma och diskutera idéer med ditt team på en digital duk. Låt dina idéer flöda – skissa eller rita dina tankar, använd kopplingar för att länka relaterade begrepp och använd AI-bildgenerering för att omvandla text till bilder.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

💡Proffstips: Välj från ClickUps omfattande bibliotek med mallar för kommunikationsplaner för att påskynda samarbetet och samla alla dina projektdetaljer i ett centralt dokument.

2. Funktion nr 2: ClickUp-uppgifter

Organisera de finare detaljerna och ansvarsområdena i ditt projekt med ClickUp Tasks. Det går utöver grundläggande uppgiftshantering och låter användare skapa uppgiftstyper, ställa in prioritetsnivåer och länka beroende eller relaterade uppgifter.

Organisera dina uppgifter och följ deras framsteg med ClickUp Tasks.

Uppgifter kan kategoriseras i flera listor för att optimera dina arbetsflöden, och de anpassas enkelt till olika projekttyper – oavsett om det gäller marknadsföring, HR, ekonomi, juridik eller teknik. För varje uppgift kan du använda ClickUps anpassade statusar för att övervaka framstegen och lägga till anpassade fält för att tillhandahålla ytterligare information, såsom ansvariga, förfallodatum, hinder etc.

💡Proffstips: Håll ordning och hantera uppgifter systematiskt med hjälp av färdiga mallar för uppgiftslistor. Detta hjälper dig att samordna stora projekt och säkerställer att komplexa uppgifter slutförs enligt plan.

3. Funktion nr 3: ClickUp-samarbete

Håll dina team sammankopplade och samordnade med ClickUps robusta samarbetsfunktioner.

Med den inbyggda ClickUp Chat kan du dela snabba uppdateringar och hålla dig uppdaterad i realtid. Så här förbättrar det kommunikationen:

Hämta information från din arbetsyta för att formulera föreslagna svar när en kollega ställer en fråga till dig.

Sammanfatta konversationstrådar för att få en överblick över vad som diskuteras.

Sortera kommentarer och konvertera dem automatiskt till uppgifter för enkel uppföljning.

Länka uppgifter, dokument och konversationer till dina meddelanden för att få sammanhang

Effektivisera teamsamarbetet med ClickUp Chat

Dessutom hjälper ClickUp Meetings dig att effektivisera dina möten. Planera din agenda och skapa en checklista för alla punkter du vill diskutera så att du alltid har samtalsämnena redo inför mötena. Med funktioner som gemensamt antecknande, tidsspårning och integrationer med dina favoritverktyg för videokonferenser – användbara för att skapa transkriptioner – säkerställer ClickUp att varje möte blir produktivt och ger konkreta resultat.

4. Funktion nr 4: ClickUp Clips

Förklara komplexa begrepp enkelt med ClickUp Clips. Det är korta videoklipp som kan delas med ditt team, vilket gör att du slipper långa möten eller ändlösa instruktioner. Inspelade klipp sparas i ClickUp, och du kan antingen ladda ner dem eller skapa en offentlig länk för att dela inspelningen.

Spela in videor för att guida ditt team genom viktiga begrepp med ClickUp Clips.

Dina teammedlemmar kan titta på klippet när det passar dem, vilket gör asynkron videokommunikation till en barnlek.

👀 Visste du att? Du kan använda ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI, för att transkribera dina klipp och röstanteckningar. Det kan också sammanfatta mötesdiskussioner och konversationstrådar i ClickUp Chat. Och det fungerar även som skrivassistent och sparringpartner för dina idéer!

5. Funktion nr 5: ClickUp-kalendervy

Håll koll på din schemaläggning, slutför uppgifter i tid och hantera tidslinjer med ClickUp Calendar View.

Använd dag-, vecko- eller månadsvyn för att få en snabb överblick över dina uppgifter, möten och kommande händelser. Dra och släpp uppgifter i din kalender för att schemalägga viktigt arbete och justera deras varaktighet. Du kan också visa ditt teams kalender i ClickUp för att schemalägga samarbetsuppgifter och möten utan att byta till ett annat kalenderverktyg!

Schemalägg evenemang och planera uppgifter med ClickUp Calendar View.

💡Proffstips: Förbered alltid en mötesagenda och dela den med deltagarna före mötet. På så sätt vet deltagarna exakt vad som kommer att diskuteras, och det gör att de proaktivt kan komma med förslag eller rekommendationer, vilket leder till mer produktiva diskussioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

Vad är Lark?

via Lark

Lark är en produktivitetsapp för organisationer med funktioner för att effektivisera teamkommunikation, dokumentsamarbete och uppgiftshantering. Förutom snabbmeddelanden, videokonferenser och gemensam redigering kan du med verktyget schemalägga och hantera kalendrar, skapa arbetsflöden och integrera med tredjepartsföretagssystem.

Denna projektledningsplattform erbjuder även molnlagring för uppladdning, lagring och åtkomst av filer från valfri enhet eller plats.

Larks funktioner

Lark erbjuder flera effektiva funktioner för team som letar efter ett enkelt och sammanhängande verktyg för att hålla kontakten och hantera uppgifter. Här är några av dem:

1. Funktion nr 1: Meegle

Meegle är en verktygssvit för projektledning som låter dig hantera uppgifter, skapa anpassade arbetsflöden och organisera viktiga projektdetaljer. Lägg till kontext till varje uppgift med fält och detaljer som ansvariga, förfallodatum och framstegsindikatorer.

Uppgifter visas med hjälp av Kanban-tavlor eller träd (för att visa beroenden och relaterade uppgifter), och deras framsteg kan visas med hjälp av Gantt-diagram och instrumentpaneler.

2. Funktion nr 2: OKR

Håll dina team fokuserade genom att sätta upp OKR och individuella mål så att alla arbetar mot realistiska och effektiva mål. Teammedlemmarna har fullständig insyn i vad andra arbetar med, vilket förbättrar samarbetet mellan teamen och sammanhanget.

Uppdateringar av OKR görs i Lark-dokument, med instrumentpaneler för att spåra och hantera ditt teams framsteg mot sina mål.

3. Funktion nr 3: Möten och Messenger

Samarbeta med teammedlemmar i realtid med Lark Messenger. Lägg till emojis för att uttrycka din ton och minska missförstånd när du kommunicerar via text. Du kan till och med översätta meddelanden automatiskt till olika språk, så att det blir lättare att förstå konversationerna.

Med hjälp av dokument i samtalet kan du enkelt göra anteckningar och redigera tillsammans utan att lämna videomötet.

4. Funktion nr 4: Protokoll

Med Lark Minutes kan du automatiskt generera mötesprotokoll som du kan visa, söka i och samarbeta kring. Lämna kommentarer för feedback och emojis för reaktioner, och underlätta kommunikationen mellan globala team med Larks automatiska översättning. Detta gör det enklare att komma ikapp asynkront, även när du missar ett möte.

5. Funktion nr 5: Kalendrar

Lark Calendar gör det enkelt att se ditt teams tillgänglighet och boka samtal eller möten. Jämför ditt teams kalendrar sida vid sida för att boka tider utan ändlösa diskussioner och skapa separata kalendrar för town hall-möten, produktlanseringar, redaktionella utgåvor och mycket mer.

Priser för Lark

Gratis för alltid

Pro : 12 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp vs Lark: Jämförelse av funktioner

Låt oss jämföra Lark och ClickUp och se hur de står sig mot varandra. 💪🏻

1. Projektledning

I denna första omgång ska vi se vilken plattform som är bäst för projekt- och uppgiftshantering.

Viktiga ClickUp-funktioner för projektledning

Över 15 anpassningsbara vyer, inklusive Gantt-diagramvy för att hantera tidslinjer, teamvy för resurshantering, arbetsbelastningsvy för att visualisera bandbredd etc.

Uppgiftshantering med uppgiftstyper, prioritetsnivåer, anpassade fält och uppgiftsbeskrivningar

Formulär för att hantera projektförfrågningar, ändringar och feedback

Kanban-tavlor och listor för att organisera dina uppgifter och skapa flexibla projektarbetsflöden

Intuitiva instrumentpaneler för att visa projektets framsteg och teamets prestanda

Projektvisualisering i ClickUp

En utmärkande funktion i ClickUp är att det låter dig visa och hantera ditt arbete på flera olika sätt. Välj det perspektiv som bäst passar ditt arbetsflöde för att förbättra din produktivitet och få klarhet i olika aspekter av ditt projekt.

Du har:

Tidsbaserade vyer för att planera uppgifter, sätta deadlines och identifiera överlappande aktiviteter

Resurshanteringsvyer för att övervaka ditt teams arbetsbelastning

Samarbetsvyer för brainstorming och organisering av idéer

Avancerade vyer för att sortera uppgifter, markera flaskhalsar och hantera beroenden

Välj mellan mer än 15 anpassade vyer i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Uppgiftshantering i ClickUp

Med ClickUp Tasks kan du kategorisera åtgärder efter uppgiftstyp, status och förfallodatum och lägga till deluppgifter för komplexa projekt med flera steg för att förenkla uppföljningen. Beroenden kan skapas mellan uppgifter för att göra det enklare att hantera projektplaner.

Du kan ytterligare förbättra ansvarsskyldigheten genom att skapa en uppgiftschecklista för varje uppgift. Och om du måste göra ändringar i flera uppgifter kan du använda ClickUp Bulk Action Toolbar för att göra ändringarna på en gång.

Gör ändringar i flera uppgifter samtidigt med ClickUps verktygsfält för massåtgärder.

Viktiga funktioner i Lark för projektledning

Tydliga roller och ansvarsområden för varje teammedlem för att effektivisera tvärfunktionellt teamsamarbete.

Kanban-tavlor och träd för uppgiftsorganisation

Gantt-diagram för att visualisera projektets tidslinjer och milstolpar

Detaljer och fält för att samla in projektinformation

Projektvisualisering i Lark

Organisera dina uppgifter med hjälp av Kanban-tavlor för att se uppgifternas framsteg genom olika stadier, vilket gör det enklare att spåra och fokusera på aktiva åtgärder.

Du kan också använda en trädstruktur för att organisera uppgifter på ett hierarkiskt sätt. Detta förenklar visualiseringen av uppgiftsberoenden och ger tydlighet för komplexa projekt.

Du kan också visa uppgifts tidslinjer och viktiga milstolpar med Larks Gantt-diagramvy.

Uppgiftshantering i Lark

Skapa uppgifter direkt från dokument eller Lark Messenger och tilldela dem till teammedlemmar. Använd fält för att fånga detaljerade uppgifter som prioritet, komplexitet, viktiga länkar, typ av problem och mer. Katalogisera uppgiftsbeskrivningar, steg, bilagor, kommentarer och ändringsförfrågningar genom anpassade fält.

Är ClickUp eller Lark bättre när det gäller projekt- och uppgiftshantering?

🏆 Vinnare: ClickUp

Med flera alternativ för projektvisualisering, avancerad resurshantering, samarbetsverktyg och hantering av uppgiftsberoenden har ClickUp definitivt ett försprång framför Lark när det gäller projekt- och uppgiftshantering. Med ClickUp kan team centralisera allt från uppgiftsfördelning till uppföljning av framsteg på ett och samma ställe, vilket säkerställer att projekten håller sig på rätt spår. Dessutom gör dess omfattande integrationer, avancerade rapportering och mallar det till en helhetslösning för hantering av projekt i alla storlekar.

2. Teamsamarbete och kommunikation

Dags för andra omgången av debatten mellan ClickUp och Lark. Den här gången tittar vi på vilket verktyg som är bäst för projektsamarbete.

Viktiga ClickUp-funktioner för samarbete och kommunikation

AI-förbättrad chatt för att dela uppdateringar i realtid

ClickUp Whiteboards för brainstorming och idéskapande

ClickUp Docs för gemensam redigering

Samarbetsredigering och brainstorming

ClickUp erbjuder några mycket intressanta funktioner för samarbete i realtid.

Brainstorma virtuellt med ditt team, oavsett var de befinner sig, med ClickUp Whiteboards. När du har slutfört dina idéer kan du länka dem till andra dokument, chattar eller uppgifter i ditt arbetsområde för att säkerställa att de genomförs fullständigt.

ClickUp Docs är ett annat sätt för ditt team att samarbeta kring projektuppdateringar och information. Du kan skapa användbara informationsresurser eller wikis med hjälp av dokument och hantera dem centralt så att ditt team kan komma åt dem när det behövs.

💡Proffstips: Länka dokument till specifika uppgifter så att all relevant information finns tillgänglig på ett ställe, vilket gör att du kan minska kommunikationen fram och tillbaka medan du arbetar med projekt.

Teamkommunikation

ClickUp Chat öppnas direkt i ditt arbetsområde så att du alltid kan hålla kommunikationen på arbetsplatsen kopplad till dina uppgifter.

Dessutom har det SyncUps, vilket gör det enklare att kommunicera med ditt team via röst- och videosamtal! ClickUp Brain sammanfattar allt som diskuterats under ett samtal och hämtar till och med åtgärdspunkter från mötesprotokoll, vilket gör det mycket enklare för dig att hålla koll på viktiga diskussioner.

Viktiga funktioner i Lark för samarbete och kommunikation

Messenger för att kommunicera med team för snabba diskussioner och uppdateringar

Dokument för samarbete

Wikis för kunskapshantering

Samarbetsredigering

Lark Docs effektiviserar innehållssamarbetet för team. Det är kopplat till chatten, så du får omedelbart ett meddelande när någon kommenterar ditt dokument. Du kan göra dina dokument mer interaktiva genom att lägga till formateringselement, omröstningar, diagram och tabeller.

Teamkommunikation

Lark Messenger stöder direktmeddelanden med teammedlemmar. Det integreras med e-post, kalendrar och uppgifter för att stödja fildelning, mötesplanering och uppgiftsfördelning. Dessutom har du möjlighet att skicka och ta emot meddelanden på ditt modersmål med hjälp av den automatiska översättningsfunktionen i chatten, vilket eliminerar språkbarriärer.

Är ClickUp eller Lark bättre när det gäller att förbättra samarbetet mellan team?

🏆 Vinnare: ClickUp

Båda plattformarna erbjuder funktioner för teamsamarbete, men med funktioner som Whiteboards, Docs och Chat integrerar ClickUp kreativ brainstorming, samarbetsredigering och AI-driven kommunikation i en enda plattform. Detta gör ClickUp till ett överlägset val för produktiv och praktisk kommunikation jämfört med Larks robusta men grundläggande chattfunktion.

3. AI och automatisering av arbetsflöden

Därefter tittar vi på hur ClickUp och Larks AI och automatisering står sig mot varandra.

Viktiga ClickUp-funktioner för AI och automatisering

Över 100 fördefinierade automatiseringar att välja mellan

AI-automatiseringsverktyg för anpassade automatiseringsarbetsflöden

ClickUp Brain för kunskapshantering, projektuppdateringar och skapande av kopior

Automatisering

ClickUp hjälper dig att fokusera på komplicerade uppgifter samtidigt som du automatiserar det tidskrävande arbetet. Välj mellan över 100 fördefinierade ClickUp-automatiseringar för att effektivisera dina arbetsflöden eller skapa dina egna med hjälp av NLP (Natural Language Processing) Automation Builder.

Du kan skapa automatiseringar för flera användningsfall, såsom att tilldela uppgifter, publicera kommentarer, uppdatera status och skicka e-post. Detta sparar tid, minskar fel och hjälper dina team att förbli produktiva och fokuserade.

Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

AI

ClickUp Brain fungerar som din personliga assistent och ser till att du alltid är fokuserad och uppdaterad om dina uppgifter.

Har du en arbetsrelaterad fråga? Brain hämtar information från din arbetsplats. Behöver du uppdateringar om framsteg eller statusrapporter? Brain genererar automatiskt sammanfattningar och insikter baserat på dina chattar, uppgifter och dokument. Letar du efter ett bättre sätt att skriva e-post? Be Brain om förslag och stavningskontroll.

Skapa mötesreferat med ett klick med hjälp av ClickUp Brain.

💡Proffstips: Effektivisera ditt dokumenthanteringsflöde genom att ställa in automatiseringar som meddelar relevanta teammedlemmar varje gång ett dokument skapas, uppdateras eller godkänns. Detta säkerställer en smidig och tillförlitlig överföring av information.

Viktiga Lark-funktioner för AI och automatisering

Lark Base för att skapa anpassade arbetsflöden för att automatisera uppgifter

Base x OpenAI för att generera innehåll i stor skala

Mallar för processdesign och godkännandeprocesser

Automatisering

Base är Larks kodfria verktyg för automatisering av arbetsflöden som är lämpligt för att hantera rutinarbete. Optimera teamkommunikation, uppgiftshantering och kunskapshantering för att förbättra din totala produktivitet. Med Base kan du också importera data från kalkylblad och formulär för att extrahera affärsinsikter och fatta välgrundade beslut.

AI

Lark har ingen inbyggd AI-funktion. Istället erbjuder det en integration med OpenAI. Du kan använda denna kombination för att generera innehåll i stor skala med hjälp av olika AI-prompter.

Vilket verktyg ska du välja för att automatisera dina arbetsflöden?

🏆 Vinnare: ClickUp

Utan tvekan tar ClickUp hem segern här, med inbyggda AI-funktioner och anpassningsbar automatisering. Lark, å andra sidan, har inga inbyggda AI-funktioner och erbjuder begränsade automatiseringsmöjligheter. Även om detta räcker för grundläggande processoptimering är det svårt att automatisera komplexa uppgifter utan integrationer från tredje part.

4. Prissättning

I den sista omgången får vi se vilken av de två plattformarna som vinner när det gäller prissättning.

ClickUps prisplaner

Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan

Obegränsat: 7 $ per medlem/månad

Företag: 12 $ per medlem/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUpAI: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad

Larks prisplaner

Gratis för alltid

Pro : 12 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Vilket samarbetsverktyg är mest prisvärt för användarna?

🏆 Vinnare: ClickUp

Både ClickUp och Lark erbjuder konkurrenskraftiga prisalternativ för användare. ClickUp erbjuder dock omfattande funktioner som obegränsade uppgifter, samarbetsdokument, sprintmanager, chatt i realtid och mycket mer i sin kostnadsfria plan jämfört med Lark.

Dessutom är ClickUps Unlimited Plan också ett utmärkt alternativ för små team som vill utnyttja viktiga projektledningsfunktioner till en kostnad av 7 USD/månad per användare, jämfört med Larks mellannivåplan som kostar 12 USD/månad per användare.

ClickUp vs. Lark på Reddit

Om du fortfarande försöker välja mellan ClickUp och Lark är Reddit ett bra ställe att ta reda på vad riktiga användare tycker om dessa verktyg.

Vi har gjort lite efterforskningar, och här är hur användarna beskriver sina erfarenheter av de båda plattformarna.

En Redditor rekommenderar Lark för personlig produktivitet, särskilt på grund av dess integrationsmöjligheter.

Jag har använt larksuite för mina personliga ärenden. Jag rekommenderar starkt Lark suite för produktivitet på grund av mängden inbäddningar och integrationer som finns tillgängliga.

En annan Redditor tycker dock att plattformen är mindre intuitiv, särskilt när det gäller hantering av kalendrar eller uppgifter.

E-postklienten behöver förbättras avsevärt, med möjlighet att lägga till poster i kalendern eller uppgifter, eller till och med flytta saker från e-post till andra appar utan att behöva kopiera dem. Säkerheten är också bara bra med det betalda abonnemanget för 12 dollar, medan alla andra börjar på 6 dollar. Man skulle tro att säkerheten skulle vara högsta prioritet.

Å andra sidan tycker ClickUp-användare att plattformen är väl värd priset.

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen som finns. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar med tanke på priset och det stora utbudet av verktyg.

Ännu en användare lyfter fram exakt varför de älskar ClickUp.

ClickUp är värt att prova eftersom du får ett riktigt projektledningsflöde med automatiseringar, översikt över alla projekt och framsteg. Jag gillar också videoinspelningsfunktionen på plattformen.

Lark har visserligen några bra integrationsfunktioner, men kan vara mindre intuitivt och kostsamt för många användare. Dessutom är Larks säkerhetsfunktioner endast tillgängliga i de dyrare prisplanerna, vilket kan vara ett problem för små och medelstora företag som letar efter ett prisvärt men ändå säkert samarbetsverktyg.

ClickUp får beröm från de flesta användare tack vare sina mångsidiga projektledningsfunktioner. I kombination med sin pålitliga kundservice tycker de flesta användare att plattformen överträffar deras förväntningar.

Vilket samarbetsverktyg är bäst?

Så vi satte ClickUp och Lark i en direkt jämförelse, och här är det ögonblick du har väntat på...

Trumvirvel, tack... 🥁

Vinnaren är... ClickUp!

ClickUp erbjuder avancerad AI-automatisering, anpassningsbara instrumentpaneler och funktioner som chatt, whiteboard och dokument för samarbete i en och samma app. Dessutom ger den flexibla prissättningen mer valuta för pengarna!

Sammantaget är ClickUp ett välbalanserat verktyg som tillför mervärde, möjliggör smidigt samarbete och ökar produktiviteten.

Registrera dig för ClickUp idag och upptäck varför det är det enda samarbetsverktyg som ditt team någonsin kommer att behöva!