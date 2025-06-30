Slack vs WhatsApp: Vilken chattapp är bäst för jobbet?

På jobbet håller snabb och tydlig kommunikation allt – och alla – på rätt spår: alla känner till planen och sin roll i den, projekten löper smidigt, deadlines hålls och saker blir gjorda.

Det är här verktyg som Slack och WhatsApp kommer till sin rätt. De underlättar kommunikationen i teamet, men de skiljer sig åt mer än du kanske tror.

Så, hur står de sig mot varandra, och vilken passar bäst för ditt team? Låt oss gå igenom det åt dig – och oroa dig inte – vi har ett annat alternativ om ingen av dem känns rätt.

Vad är Slack?

Slacks historia är allt annat än vanlig. Det som började som en chattfunktion i ett onlinespel 2002 är nu det självklara kommunikationsverktyget för företag överallt. För att inte tala om intern kommunikation; de hävdar att 80 % av Fortune 100-företagen använder Slack för att kommunicera med externa intressenter.

Det är som en virtuell knutpunkt där du kan chatta, dela filer, skicka media (för vem älskar inte ett bra meme?) och hoppa in i videosamtal utan att lämna appen.

Slacks funktioner

Slack är utvecklat med team i åtanke, vilket gör det enkelt att kommunicera och samarbeta.

Några av de viktigaste funktionerna är:

1. Kanaler och konversationstrådar

Kanaler i Slack är dedikerade utrymmen för specifika ämnen, projekt eller team. Och de är lätta att känna igen: Offentliga kanaler har en hashtag (#), och privata kanaler visar en låsikon (🔒). De förstnämnda är öppna för alla, medan de sistnämnda är säkra med åtkomst endast via inbjudan.

Du kan organisera dem genom att använda tydliga namn (som projekt-, team- eller avd-) och arkivera gamla kanaler för att hålla ordning. Du kan också automatiskt lägga till nya medlemmar i standardkanalerna för att få dem uppdaterade.

För mer personliga konversationer kan du använda direktmeddelanden. Du kan också gruppera dina svar i trådar, ungefär som på X (Twitter).

💡Proffstips: Om du vill växla mellan kanaler på ett ögonblick trycker du bara på Command + K eller T (Mac) eller CTRL + K (Windows), skriver in några bokstäver i kanalnamnet, och vips så är du där.

2. Snabba möten med Huddles

Minns du de där snabba samtalen vid skrivbordet på kontoret? Slack Huddles har tagit det till nätet med ljudsamtal för spontana teamdiskussioner. Du kan starta ett i vilken kanal eller direktmeddelande som helst med bara ett klick, och teammedlemmar kan gå med eller lämna efter behov.

Huddles håller det enkelt med röstsamtal som standard, men du kan aktivera video. De är perfekta för samarbete och erbjuder funktioner som delning av flera skärmar och live-markörer för uppgifter som redigering eller felsökning. Du kan till och med reagera med emojis eller starta trådar under samtalet.

👀Visste du det? På Slack kan du påminna dig själv eller någon annan om en händelse, ett möte, en deadline, ett meddelande, en fil eller något annat genom att använda /reminder följt av var, vad och när.

3. Fildelning och lagring

Fildelning i Slack är enkelt och pålitligt, vilket hjälper dig att göra det till en slags central knutpunkt. Du kan ladda upp filer på upp till 10 GB (i betalda abonnemang) genom att dra, släppa eller klistra in dem i chattar, med praktiska förhandsvisningar för PDF-filer, bilder, videor och mer.

I Slack finns också kraftfulla sökfilter som gör det enkelt att hitta viktig information. Du kan fästa eller markera dina filer med en stjärna och komma åt dem även om den som delade dem lämnar gruppen.

4. Integrationer

Slack kan anslutas till över 2 600 appar och tjänster. Du kan enkelt integrera populära verktyg som Google Workspace, Microsoft Office och Zoom för att dela filer, delta i möten eller hantera kalendrar direkt från Slack.

Utvecklings- och projektledningsverktyg som GitHub, Jira och Trello kan publicera uppdateringar, vilket håller teamen informerade utan att de behöver byta app. Du kan skapa anpassade, kodfria arbetsflöden för olika processer med hjälp av Workflow Builder.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 8,75 $/användare per månad

Business+: 15 $/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Du kan lägga till Slack AI till alla betalda abonnemang för 10 $ extra per användare och månad.

Vad är WhatsApp?

WhatsApp började som ett enkelt sätt att skicka meddelanden till vänner. Men idag har det blivit en av världens mest populära meddelandeappar – med inte mindre än 3 miljarder användare!

Dess charm ligger i dess användarvänlighet: registrera dig med ditt telefonnummer, så är du redo att sätta igång. Du kan skicka text- och röstmeddelanden, dela bilder, videor och dokument, eller delta i röst- och videosamtal. Du kan till och med skapa gruppchattar för att samla alla, oavsett om det gäller projekt, team eller familjeplanering.

Med end-to-end-kryptering, kompatibilitet med mobila enheter och datorer är WhatsApp en enkel, säker och mångsidig app för all kommunikation.

WhatsApp-funktioner

Några av WhatsApps funktioner är:

1. Privat meddelandeutbyte och samtal

WhatsApp gör kommunikationen enkel. Dess chattar, röstsamtal och videosamtal är perfekta för privata konversationer eller snabba uppdateringar. Appen hämtar kontakter direkt från din telefon, så att du kan se vem som redan finns på WhatsApp och bjuda in dem som inte gör det.

Du kan skicka textmeddelanden, röstmeddelanden och till och med markera eller vidarebefordra viktiga meddelanden för att enkelt kunna återkomma till dem. WhatsApp har nu en redigeringsknapp så att du kan justera dina texter efter att du har skickat dem. Är du inte nöjd med ett meddelande? Du kan radera det för alla, men kom ihåg – båda alternativen är endast tillgängliga en kort stund efter att du har tryckt på skicka.

WhatsApp Business-appen innehåller även extrafunktioner som att ställa in autosvar och dela produktkataloger, vilket gör det enkelt att hålla kontakten med dina kunder.

💡Proffstips: Om du har Siri eller Google Assistant kan du använda det för att skicka WhatsApp-meddelanden utan att behöva använda händerna!

2. Grupper och sändningslistor

WhatsApp-gruppchattar (eller helt enkelt grupper) är ett gemensamt utrymme där dina teammedlemmar kan samarbeta, dela uppdateringar och diskutera specifika projekt eller ämnen. För en avdelning, en arbetsgrupp eller en brainstorming-session håller grupper alla uppdaterade utan separata e-postkedjor.

Å andra sidan låter sändningslistor dig skicka samma meddelande till flera personer samtidigt – utan att starta en gruppchatt. Det är ett snabbt sätt att dela meddelanden eller uppdateringar samtidigt som konversationerna förblir privata och separata. Detta är särskilt praktiskt för att nå stora team eller olika målgrupper på ett effektivt sätt.

3. Betalningar i appen med WhatsApp Pay

Även om det är begränsat till ett fåtal utvalda länder förenklar WhatsApp Pay din affärsverksamhet genom att låta dig skicka och ta emot pengar direkt i chattkonversationer.

Till exempel: en kund som bläddrar i din produktkatalog på WhatsApp hittar något de gillar och bestämmer sig för att köpa det. Istället för att dela bankuppgifter eller gå till en extern webbplats trycker de bara på ”Betala”-knappen i chatten, anger beloppet och godkänner betalningen med en PIN-kod eller biometrisk verifiering.

Hela transaktionen sker direkt, och du får dina kvitton i chatten.

👀Visste du att? WhatsApp Pay är (hittills) endast tillgängligt i Indien och Brasilien — de länder som har flest nedladdningar av WhatsApp Business-appen.

4. Delning och lagring

Med WhatsApp kan du skicka bilder, videor, ljudfiler, dokument (inklusive PDF, Word, Excel och PowerPoint) och kontakter. Du kan också dela din aktuella position med GPS-uppdateringar i realtid under en viss tid (upp till 8 timmar), vilket gör det enkelt att samordna med mobila team.

WhatsApp är inte en ren molnlagringstjänst. Allt innehåll du delar tar upp utrymme på din telefon och säkerhetskopieras i molnet. Du kan hantera detta genom att manuellt arkivera meddelanden, filer och media. Du kan också välja att inte spara media automatiskt i telefonens galleri och bara behålla det du behöver.

💡Proffstips: Aktivera funktionen ”Försvinnande meddelanden” för att automatiskt radera chattar efter en viss tid. På så sätt behöver du inte oroa dig för att rensa utrymme manuellt.

Priser för WhatsApp

Vanlig app: Gratis

Affärsapp: Gratis

Business API: Betala per konversation

Slack vs WhatsApp: Jämförelse av funktioner

Här är en översikt över de olika funktionerna i Slack och WhatsApp:

Funktioner Slack WhatsApp/WhatsApp Business Röst- och videosamtal (inkluderar både en-till-en-samtal och gruppsamtal) Ja Ja Begränsning av meddelandehistorik Upp till 90 dagar i gratisversionen Obegränsat Skärmdelning Ja Ja Anteckningar under skärmdelning Ja Nej Gruppchattar Ja. Kanaler för diskussioner om olika ämnen och anpassade grupper för mer privata konversationer Ja. Grupper och sändningslistor kan användas för att skicka massmeddelanden till ett stort antal personer Sökfunktion Ja. Har avancerade sökfilter för att hitta specifika filer och meddelanden Ja. Grundläggande sökfunktioner för chattar Fildelning Ja. Du kan dela alla typer av filer upp till 10 GB Ja. Du kan dela alla typer av filer upp till 2 GB Dela position Nej Ja. Du kan dela din aktuella position i upp till 8 timmar Betalningar i appen Nej; kan integreras med betalningsverktyg som PayPal Ja. Du kan skicka och ta emot pengar direkt i appen Lagring Ja. Upp till 20 GB i det betalda abonnemanget Ja. Lagrar allt på enheten Meddelanden Ja. Mycket anpassningsbar Ja. Omedelbar och enkel Säkerhet Ja. Har datakryptering och flera certifieringar Ja. Erbjuder end-to-end-kryptering Integrationer Omfattande; ansluter till över 2 600 appar Begränsad; anslut till HubSpot och några få plattformar Mobil- och datorappar Ja Ja Priser Gratis, betalda abonnemang från 8,75 $/användare/månad Gratis; regionala avgifter tillkommer för API:et efter 1000 konversationer

Låt oss titta närmare på denna jämförelse mellan funktionerna:

Funktion nr 1: Installation och användargränssnitt

Slack erbjuder ett mycket anpassningsbart gränssnitt, men i början kan det kännas något komplicerat att komma igång. Användarna måste skapa arbetsytor och kanaler samt tilldela användarroller innan de kan använda plattformen.

När du väl har kommit igång är gränssnittet lätt att navigera i, med konversationer som tar upp större delen av skärmen och en sidofält för kanaler, trådar och kontakter. Slack erbjuder också en rad anpassningsalternativ, inklusive teman, emojis och till och med möjlighet att skapa egna emojis.

WhatsApp prioriterar däremot enkelhet. Installationen går snabbt och enkelt och kräver bara ett telefonnummer och verifiering. Gränssnittet är minimalistiskt, med chattar till vänster och den aktiva konversationen till höger på skrivbordet.

Mobilappen har en ren layout med enkla flikar för samtal och statusuppdateringar. Det är enkelt att skapa grupper, och WhatsApp Business lägger till produktkataloger i det välbekanta gränssnittet. Både huvudappen och WhatsApp Business erbjuder anpassningsalternativ för chattbakgrunder.

🏆 Vinnare: WhatsApp. Vem som helst kan installera WhatsApp på några minuter och börja chatta. Slack tar längre tid – du behöver en jobbrelaterad e-postadress, bjuda in medlemmar och skapa en arbetsyta först, vilket ofta får användare att välja enklare alternativ.

Funktion nr 2: Affärskommunikation

Slack är utformat för effektiv teamkommunikation. Det erbjuder funktioner som meddelandeformatering, organisering och schemaläggning. Det erbjuder också alternativ för att hantera grupper med offentliga eller privata kanaler, anpassade behörigheter och medlemsroller.

Det erbjuder röst- och videosamtal mellan två personer med skärmdelning, anteckningar och inspelning för möten. Större möten kräver dock betalda abonnemang.

WhatsApp fokuserar på snabb och pålitlig meddelandehantering, med läsbekräftelser, skrivindikatorer samt tydliga röst- och videosamtal. Även om datorversionen nu inkluderar samtal och skärmdelning kan den drabbas av tekniska problem och saknar samarbetsfunktioner som anteckningar under samtal.

Business-appen har automatiska meddelanden, snabbsvar och etiketter för att organisera chattar. Grupperna kan vara stora, med upp till 1 024 medlemmar, och innehåller verktyg som administratörskontroller, omröstningar och sändningslistor. WhatsApp erbjuder också verifierade profiler, meddelandestatistik och stöd för flera enheter för att hantera kundchattar på flera enheter.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort. Slack är utmärkt för team, särskilt teknikföretag, som arbetar tillsammans på samma plats. För försäljning och hantering av många kundchattar är WhatsApp snabbare och sparar tid när det gäller organisering.

Funktion nr 3: Meddelanden

Slack erbjuder omfattande kontroll över aviseringar, vilket gör att du kan välja vilka aviseringar du vill ta emot och anpassa inställningarna för dem. Du kan ställa in specifika tider för aviseringar eller få mobilaviseringar när du är inaktiv på din dator. För att kunna arbeta ostört kan du använda funktionen Stör ej för att tillfälligt pausa aviseringarna.

WhatsApps meddelandesystem är enklare men erbjuder ändå vissa anpassningsmöjligheter. Du kan välja att få meddelanden för enskilda chattar, gruppchattar och samtal och till och med välja egna meddelandetoner eller ringsignaler.

Appen visar leverans- och lässtatus för meddelanden, och Business-användare kan ställa in prioriterade aviseringar och autosvar. När du vill ha lugn och ro kan du stänga av ljudet för chattar, grupper eller samtal under längre perioder.

🏆 Vinnare: Slack. Med fler anpassningsmöjligheter är Slack bättre lämpat för hektiska arbetsmiljöer. Du får inte samma djup och flexibilitet med WhatsApps enkelhet.

Funktion nr 4: Fildelning och lagring

Slack förenklar fildelningen för team som arbetar på distans, vilket gör att du kan dela filer på upp till 10 GB från din enhet eller appar som Dropbox. Det sparar och arkiverar automatiskt filer, meddelanden och media i molnet. Lagringsutrymmet varierar beroende på abonnemang, där gratisversionen erbjuder 5 GB och sparar filer i 90 dagar, medan betalda abonnemang ger 10 GB eller 20 GB per användare.

WhatsApp stöder fildelning upp till 2 GB, inklusive PDF-filer, bilder, videor och GIF-filer. Det låter dig också dela kontakter och platser, men fungerar inte med Google Suite-filer. WhatsApp lagrar meddelanden, filer och media på din telefon, vilket kan kräva manuella säkerhetskopior eller automatisk säkerhetskopiering för att förhindra dataförlust.

🏆 Vinnare: Slack. Företagsfiler är ofta viktiga och stora. Det är därför klokt att använda Slack för att utbyta dem utan att behöva oroa sig för lagringsutrymme.

Funktion nr 5: Integrationer

Slack integreras med över 2 600 appar, såsom Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira och Trello. Detta möjliggör automatisering av uppgifter, fildelning och förhandsgranskning direkt i kanalerna. Slacks bots hanterar uppdateringar och aviseringar; teamen kan skapa anpassade arbetsflöden eller appar.

WhatsApps integrationer fokuserar främst på kundservice och försäljning. Företag kan synkronisera produktkataloger med Facebook Shops, använda API:et för att ansluta till CRM-system och automatisera svar eller arbetsflöden.

🏆 Vinnare: Slack. Ditt team förlitar sig förmodligen redan på en gedigen uppsättning verktyg som är nödvändiga för den dagliga verksamheten. Slack passar enkelt in i den uppsättningen, medan WhatsApp kan komma till korta jämfört med sina alternativ.

Slack vs. WhatsApp på Reddit

För att förstå debatten om Slack kontra WhatsApp har vi letat på Reddit efter verkliga, mer autentiska åsikter – och åsikterna går isär.

Människor gillar Slack för hur väl det håller ordning på saker, med alla chattar och diskussioner på ett ställe och lätta att hitta med hjälp av sökfunktionen.

mrbkkt1, som driver en restaurang, säger:

Slack gav mig möjligheten att låta alla anställda kommunicera och samla alla meddelanden på ett överskådligt och koncist ställe. Nu kan jag lägga upp scheman som alla kan se på sina telefoner, istället för att jag måste skicka gruppmeddelanden eller individuella sms. Jag kan nu lägga upp meddelanden online istället för att skriva ut och sätta upp dem.

Samtidigt föredrar vissa WhatsApp för dess snabbhet och bekvämlighet, särskilt för kundorienterat arbete. Som kevin4076 kommenterar:

Om du väljer Slack tvingar du dina kunder att ladda ner och installera ännu en app, medan de förmodligen redan har WhatsApp installerat. Att välja WhatsApp skulle också innebära mindre krångel för dina kunder.

De flesta förstår dock att de båda apparna tillgodoser olika arbetsbehov. Så istället för att dra förhastade slutsatser överväger många Redditorer, som fumo7887, först syftet.

Hur används det? Alla verktyg har sina för- och nackdelar, men det beror på vad du vill använda det till. En grupp vänner? Kollegor? Grannar? En öppen gemenskap?

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Slack och WhatsApp

Slack och WhatsApp är utmärkta för att hålla teamen sammankopplade, men de flesta arbetsplatser behöver mer än bara en chattapp. Att hoppa mellan olika verktyg för kommunikation, projekt och uppgifter kan bli rörigt och slösa bort värdefull tid.

Det är där ClickUp kommer in!

Det är mer än bara ett kommunikationsverktyg – det är den kompletta appen för arbetet – den samlar projektledning, dokument och teamkommunikation på ett och samma ställe, drivet av nästa generations AI för smartare automatisering och sökning.

Så här kan ClickUp förändra ditt sätt att arbeta:

ClickUps fördel nr 1: Chatta dig till bättre lagarbete

ClickUp Chat är ett inbyggt verktyg som kombinerar meddelandehantering med projektledning. Det är utformat för att förbättra ditt arbetsflöde genom att föra in konversationer direkt i din arbetshub.

Till skillnad från Slack eller WhatsApp, där chattar ofta hamnar i skymundan eller kopplas bort från de faktiska uppgifterna, kopplar ClickUp Chat diskussioner till åtgärdsbara ärenden och projekt, vilket gör teamarbetet smidigt.

Med hjälp av ClickUps inbyggda AI kombinerar det projekt- och kunskapshantering till en enda enhet, vilket enkelt kopplar samman konversationer med uppgifter, dokument och projekt, vilket gör teamkommunikation (och samarbete i realtid ) till en naturlig del av ditt befintliga arbetsflöde.

Med ClickUp Chats funktioner kan du:

Chatta direkt i Spaces eller Lists för att hålla diskussionerna kopplade till rätt uppgifter eller projekt

Förvandla vilket chattmeddelande som helst till en uppgift med ett klick, fånga sammanhanget och skapa uppgifter automatiskt, så att inget viktigt går förlorat

Använd AI CatchUp för att sammanfatta missade chattar och AI CleanUp för att extrahera åtgärdspunkter från meddelanden, vilket hjälper dig att hålla fokus och undvika informationsöverbelastning

Samarbeta live med videosamtal och skärmdelning via SyncUps . Det låter dig chatta med 200 personer samtidigt, länka uppgifter och tilldela dem till dina teammedlemmar, boka möten och till och med kolla teamets arbetsbelastning direkt i chatten

Dela uppdateringar och filer genom att länka dem direkt till projekt

Om du dessutom behöver ta en snabb titt på dina projekt medan du chattar kan du växla till projektvyn och hålla dina diskussioner uppdaterade.

ClickUps One Up #2: Spara konversationer för kommunikation i realtid

Arbeta asynkront med ClickUp Clips Spela in din skärm med ClickUp Clips och dela klippen med ditt team för djupgående diskussioner

Oavsett om du dokumenterar processer, förklarar felsökningssteg eller ger projektuppdateringar, låter ClickUp Clips dig spela in allt i en video med eller utan webbkamerabilder för mer sammanhang.

När videon har spelats in transkriberas den automatiskt med hjälp av ClickUp Brain. Det innebär att du inte missar något från videon. Du kan snabbt söka efter nyckelord i transkriptet för att omedelbart hitta de viktigaste delarna.

Du kan sedan bifoga dessa klipp till uppgifter och projekt eller dela dem med teammedlemmar så att alla är på samma sida. Ditt team kan också:

Lämna kommentarer direkt under videon för snabb feedback

Omvandla klippen till uppgifter för att förvandla idéer till resultat

Få tillgång till alla inspelade klipp på en central plats som kallas Clips Hub

Fördela uppgifter och ansvarsområden till specifika medlemmar med tilldelade kommentarer

Oavsett om det gäller klipp eller meddelanden i chatten kan du omvandla dem till åtgärdsbara uppgifter och tilldela dem till specifika teammedlemmar med ClickUps funktion Assigned Comments. På så sätt har varje uppgift eller förfrågan en tydlig ansvarig, och ingenting faller mellan stolarna.

När du har alla tilldelade kommentarer på ett och samma ställe är det enkelt att följa upp framsteg och hålla koll på prioriteringar. Du kan omvandla kommentarerna till uppgifter och se till att dina projekt fortsätter framåt utan att viktiga detaljer faller mellan stolarna.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chatttrådar till specifika projekt och uppgifter, vilket håller dina konversationer i sitt sammanhang och lättillgängliga.

ClickUps One Up #4: Samarbete i realtid

Förverkliga dina idéer genom att skriva ner dem med ClickUp Whiteboards och samarbeta visuellt med ditt team var du än befinner dig

Istället för att leta efter en ledig whiteboard på kontoret kan du använda ClickUp Whiteboards för att brainstorma online.

Denna digitala arbetsyta låter ditt team brainstorma, samarbeta och omsätta idéer i handling, oavsett var ni befinner er. Med verktyg som frihandsritning och formskapande kan ni ge liv åt era koncept och kartlägga arbetsflöden eller processer för maximal tydlighet.

Övervaka dina teammedlemmars aktivitet i realtid med ClickUps Collaboration Detection

När dina idéer är redo att förverkligas kan du omedelbart omvandla dem till uppgifter och tilldela dem till rätt teammedlemmar. Du kan också noggrant övervaka deras aktiviteter i realtid med ClickUps Collaboration Detection.

Du kan se när ditt team visar eller redigerar uppgifter, vilket skapar en mer sammanhängande och effektiv arbetsmiljö. Det håller teamen synkroniserade med omedelbara uppdateringar om delade uppgifter och minskar det ständiga fram-och-tillbaka-snacket eftersom alla vet vem som arbetar med vad.

Om du redan använder Slack men ändå vill dra nytta av fördelarna med ClickUp är det bara att använda ClickUp-integrationen med Slack, så är det klart.

Både Slack och WhatsApp är utmärkta för snabbmeddelanden och för att hålla kontakten med dina team.

Slack tillgodoser alla dina professionella behov genom att samla teamen och organisera alla dina meddelanden och filer på ett ställe. Samtidigt ger WhatsApp en personlig touch till teamkommunikationen genom snabbchattar och samtal.

Men vad händer om du vill ha något som är en blandning av båda? Något du kan använda för att chatta och få saker gjorda.

Lösningen är ClickUp, en heltäckande produktivitetsplattform som samlar allt du behöver på ett ställe, inklusive kommunikation.

