HR-arbete kan ibland kännas som en oändlig syssla. Att hålla reda på anställningar, löner, förmåner, utbildning och medarbetarnas prestationer kan snabbt bli en stor arbetsbörda.

Det är där HR CRM-programvara blir en livräddare i hanteringen av HR-processer.

Behöver du hjälp med att hantera jobbansökningar? Inga problem. Vill du följa upp medarbetarnas prestationer eller schemalägga utbildningar? Enkelt. Har du problem med löneadministration eller förmåner? Programvaran hjälper dig.

Här är en sammanställning av de bästa HR-CRM-programvarorna som hjälper dig att spara tid, sänka kostnaderna och förbättra medarbetarnas engagemang.

⏰ 60 sekunders sammanfattning De 11 bästa HR-CRM-systemen för att effektivisera HR-processer: ClickUp: Bäst för HR-projektledning och medarbetarrelationer

Rippling : Bäst för automatisering av medarbetarnas livscykel

Bamboo HR: Bäst för centralisering av HR-data och rapportering

Paycor: Bäst för lönehantering

Workday HCM: Bäst för att fatta datadrivna HR-beslut

TriNet: Bäst för administration av personalförmåner

Bitrix24: Bäst för HR-kommunikation och samarbete

Workable: Bäst för kandidatsökning och rekrytering

Monday.com: Bäst för att skapa ett anpassningsbart och skalbart HR-arbetsflöde

UKG Pro: Bäst för omfattande personalhantering

Gusto: Bäst för talanghantering

Vad är HR-CRM?

HR CRM-programvara (Human Resources Customer Relationship Management) kombinerar de bästa funktionerna i HR- och CRM-verktyg för att förenkla personalhanteringen. Den hanterar allt från rekrytering till medarbetarengagemang, utbildning och prestationshantering.

HR-CRM minskar därmed komplexiteten i HR-verksamheten och förbättrar den övergripande medarbetarnöjdheten.

HRM vs. CRM HRM (Human Resources Management) handlar om att hantera personalen i en organisation, inklusive rekrytering, utbildning, prestationsutvärderingar och efterlevnad av arbetsrättslagstiftningen. CRM (Customer Relationship Management) fokuserar däremot på att hantera interaktioner med kunder, spåra försäljning och förbättra kundservicen. HR CRM anpassar de traditionella CRM-verktygens relationsbyggande funktioner för att hjälpa dig att vårda och hantera relationerna med dina anställda. Detta innebär att HR-team kan gå utöver traditionella ledningsuppgifter och bygga starkare, mer meningsfulla relationer med sin personal.

Kombinationen av HRM och CRM erbjuder ett banbrytande sätt att hantera din personal. Men vad är det egentligen som gör HR CRM så fördelaktigt?

Här är fördelarna med att integrera HR-CRM i ditt företag:

Bygg starka, varaktiga relationer med dina anställda genom att behandla dem som värdefulla intressenter.

Skapa medarbetarprofiler, spåra kompetensluckor hos medarbetarna och erbjud skräddarsydda utbildnings- och utvecklingsplaner för att förbättra medarbetarnas upplevelser.

Prognosera risker för personalomsättning, medarbetarnas nöjdhet och framtida kompetensbehov för att kunna fatta välgrundade beslut.

Vad ska du leta efter i ett HR-CRM-system?

När du väljer ett HR-CRM är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer för att säkerställa att programvaran uppfyller din organisations behov:

📌 Effektiva rekryteringsfunktioner: Rekryteringsverktyg med mallar för sökandesystem ( ATS) och automatiserad intervjuschemaläggning kan spara timmar av manuellt arbete. Ett bra HR-CRM hjälper dig också att hantera kandidatpipelines och övervaka rekryteringsprocessen på ett smidigt sätt.

📌 Funktioner för medarbetarengagemang: Verktyg för feedback, erkännande och kommunikation är viktiga för att motivera din personal. Ett HR-CRM centraliserar dessa processer och säkerställer att medarbetarna känner sig delaktiga och uppskattade.

📌 Prestationsuppföljning: Att sätta upp mål, följa upp framsteg och granska prestationer bör vara enkelt. Leta efter verktyg som gör det möjligt att mäta prestationsutvärderingar och effektivt vägleda medarbetarnas utveckling.

📌 Lön och efterlevnad: Lönehantering och efterlevnad av arbetslagstiftningen kan vara komplicerat. HR-CRM-system bör automatisera dessa uppgifter, vilket minskar risken för manuella fel.

📌 Anpassningsalternativ: Varje organisation har unika behov, så programvaran måste erbjuda anpassningsfunktioner. Välj ett verktyg som erbjuder skräddarsydda arbetsflöden, personliga HR-instrumentpaneler och flexibla rapporteringsalternativ.

De 11 bästa HR-CRM-systemen

Låt oss ta en närmare titt på de bästa HR-CRM-plattformarna och deras viktigaste funktioner.

1. ClickUp (bäst för HR-projektledning och medarbetarrelationer)

Förbättra interaktionen mellan medarbetarna och säkerställ smidig kommunikation med ClickUps CRM

En positiv relation mellan arbetsgivare och anställda är nyckeln till långsiktig tillväxt och framgång för alla organisationer. Men att få anställdas och organisationens olika förväntningar att stämma överens kan vara en stor utmaning. Det är här ClickUp CRM kommer in – genom att få arbetsgivare och anställda att dra åt samma håll och stärka deras relation.

Du kan anpassa ClickUp CRM-verktyget för att centralisera medarbetardata och visa varje medarbetares arbetshistorik, prestationsdata samt utbildnings- och utvecklingsaktiviteter. Genom att integrera verktyg som ClickUp Goals kan du sätta upp relevanta mål och nyckelresultat (OKR) och bygga en kultur av kontinuerlig förbättring.

ClickUp CRM hjälper dig också att spåra medarbetarnas bidrag under hela deras anställningstid med hjälp av anpassade instrumentpaneler. Detta gör det möjligt för dig att analysera avkastningen på investeringar i utbildning av medarbetare och identifiera de mest värdefulla medarbetarna för organisationen.

Men det är inte allt! Precis som CRM hjälper dig att centralisera kundkontakterna, hjälper ClickUps CRM dig att hantera all kommunikation med anställda på ett och samma ställe, från anställningsmeddelanden till feedbackenkäter.

Du kan till och med spåra statusen för varje anställd i organisationen, oavsett om de befinner sig i introduktions-, utbildnings-, provanställnings- eller prestationsutvärderingsfasen. Detta ger dig den översikt du behöver för att kunna erbjuda personlig support och belöningar, så att de känner sig uppskattade.

Skapa en rekryteringspipeline och effektivisera din onboardingprocess med ClickUp HR-programvara

Vill du öka medarbetarnas engagemang ytterligare? ClickUp för HR-team gör det möjligt. Du kan använda ClickUp Tasks för att skapa en personlig onboarding-process genom att lägga till steg-för-steg-uppgifter som är anpassade efter varje medarbetares roll.

Det bästa är att ClickUp hjälper dig att anställa de bästa talangerna genom att effektivisera rekryteringsprocessen.

Med ClickUp Hiring Candidate Template kan du ansluta verktyg som ClickUp Form, Google Form och Typeform via Zapier för att automatiskt skapa uppgifter för varje kandidat och jämföra sökande. Detta gör att du kan fokusera mer på att bedöma kandidater och förbättra kandidatupplevelsen än på operativa processer.

Ladda ner den här mallen Optimera rekryteringsprocessen, förbättra effektiviteten och spara resurser med ClickUp Hiring Candidate Template.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Omfattande anpassningsmöjligheter kan kännas överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som vi har upplevt sedan vi införde ClickUp i teamet. Nu kan alla i organisationen se varje teams OKR, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När vi ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma nivå av transparens, vilket ledde till att våra avdelningar var isolerade från varandra.

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som vi har upplevt sedan vi införde ClickUp i teamet. Nu kan alla i organisationen se våra teams OKR:er, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När jag ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma nivå av transparens, vilket ledde till att våra avdelningar var isolerade från varandra.

2. Rippling (bäst för automatisering av medarbetarnas livscykel)

via Rippling

Rippling automatiserar medarbetarnas livscykel, från rekrytering till introduktion, utveckling, bibehållande och avgång. Om en medarbetare till exempel flyttar till en annan delstat beräknar Rippling automatiskt skatterna enligt gällande lagar.

Du kan också använda det för att skapa ett anpassat HR-arbetsflöde, till exempel genom att ställa in påminnelser för anställdas jubileer och skicka meddelanden om en anställds prestationsnedgång. Dess mest utmärkande funktion är anpassad schemaläggning, som låter dig tilldela specifika kunduppgifter till anställda baserat på deras efterfrågan, kompetens, certifieringar etc.

Ripplings bästa funktioner

Spåra anställdas tid och närvaro i realtid för att identifiera trender inom bemanning eller övertid.

Hantera lokala, regionala och nationella HR-krav och skapa handlingsplaner för att följa kraven.

Skapa anpassade intervjusteg baserade på organisationens rekryteringsbehov

Rippling-begränsningar

Kräver årlig betalning, med straffavgifter för tidig uppsägning och ingen kostnadsfri provperiod erbjuds.

Rippling-prissättning

Anpassad prissättning

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 3 000 recensioner)

Ripplings automatisering minskar manuellt arbete och hjälper till att förebygga misstag. Plattformen kan också kopplas till massor av andra appar, vilket gör den flexibel för alla dina affärs-/företagsbehov. Sammantaget underlättar Rippling personalhanteringen avsevärt och låter teamen fokusera på viktigare saker. Vissa funktioner, som rapportering eller anpassningar, kunde vara mer intuitiva.

Ripplings automatisering minskar manuellt arbete och hjälper till att förebygga misstag. Plattformen kan också kopplas till massor av andra appar, vilket gör den flexibel för alla dina affärs-/företagsbehov. Sammantaget underlättar Rippling hanteringen av anställda avsevärt och låter teamen fokusera på viktigare saker. Vissa funktioner, som rapportering eller anpassningar, kunde vara mer intuitiva.

3. Bamboo HR (bäst för centralisering av HR-data och rapportering)

via BambooHR

BambooHR är en utmärkt lösning för hantering och analys av medarbetardata. Du kan visa detaljerade rapporter om medarbetarnas tjänstgöringstid, omsättning, ledighet etc. Det har också en modul för prestationshantering som hjälper till att effektivisera medarbetarutvärderingar, feedback och rapporter för bättre beslutsfattande.

Du kan mäta medarbetarnas nöjdhet genom att genomföra anonyma eNPS-undersökningar, vilket gör det möjligt för dig att genomföra effektiva förändringar.

Bamboo HR:s bästa funktioner

Samla medarbetardata för smidig lönehantering, omfattande rapportering och problemfri skattedeklaration.

Skapa jobbannonser, spåra ansökningar, kommentera CV och betygsätt kandidater, vilket gör rekryteringsprocessen smidig och samarbetsinriktad.

Skapa anpassade rapporter om ett brett spektrum av HR-data, från EEO-1-rapporter till ålders- och könsprofiler.

Begränsningar med Bamboo HR

Integrationerna med Google och Slack är begränsade och kräver anpassade API-anrop för att data ska kunna synkroniseras fullständigt.

Priser för Bamboo HR

Anpassad prissättning

Bamboo HR – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Bamboo HR skapar automatiskt uppgifter för vem du vill och gör det enkelt att se till att anställda undertecknar och skickar in all nödvändig dokumentation. För en medelstor organisation är detta otroligt hjälpsamt för att säkerställa att introduktionen genomförs snabbt och effektivt. Modulen för prestationshantering är lite begränsad när det gäller hur många frågor du kan ställa.

Bamboo HR skapar automatiskt uppgifter för vem du vill och gör det enkelt att se till att anställda undertecknar och skickar in all nödvändig dokumentation. För en medelstor organisation är detta otroligt hjälpsamt för att säkerställa att introduktionen genomförs snabbt och effektivt. Modulen för prestationshantering är lite begränsad när det gäller hur många frågor du kan ställa.

4. Paycor (bäst för lönehantering)

via Paycor

Paycor automatiserar lönehanteringen och hanterar alla anställdas data på ett och samma ställe. Det hjälper dig att hålla koll på skattepliktiga uppgifter och säkerställer att ditt team får betalt korrekt och i tid. Funktioner som OnDemand Pay och AutoRun eliminerar manuellt arbete, medan självbetjäningstjänster för anställda gör det enklare för alla.

Dessutom gör effektiva rapporteringsverktyg, löne mallar, lagstiftningsvarningar och hjälpsamma guider processerna mycket smidigare. Anställda kan enkelt uppdatera personlig information och hantera sina förmåner, vilket minskar belastningen på HR.

Paycors bästa funktioner

Schemalägg och kör löneutbetalningar automatiskt på valda datum och tidpunkter

Spåra anställdas arbetstider, hantera ledighet och skapa scheman, allt synkroniserat direkt med lönehanteringen.

Få snabba svar på frågor om personaluppgifter i naturligt språk med hjälp av AI-assistans.

Paycors begränsningar

Saknar integration med populära verktyg som QuickBooks

Paycor-priser

Anpassad prissättning

Paycor-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Jag gillar Paycors funktioner för nästan allt som har med HR att göra. Systemet är enkelt att använda för löner, förmåner, tidrapportering, ersättningar och mycket mer. Många saker kan anpassas, men vissa alternativ är standard för hela företaget. Detta är särskilt frustrerande när det gäller prestationshantering, eftersom alla företag inte gör på samma sätt.

Jag gillar Paycors funktioner för nästan allt som har med HR att göra. Systemet är enkelt att använda för löner, förmåner, tidrapportering, ersättningar och mycket mer. Många saker kan anpassas, men vissa alternativ är standard för hela företaget. Detta är särskilt frustrerande när det gäller prestationshantering, eftersom alla företag inte gör på samma sätt.

5. Workday HCM (bäst för att fatta datadrivna HR-beslut)

via Workday HCM

Om du vill fatta datadrivna beslut, öka arbetsglädjen och förbättra den totala effektiviteten hos dina anställda, erbjuder Workday verktygen för att göra just det.

Den täcker allt från talanghantering till löner, ersättningar, tidrapportering och personalplanering. Workday erbjuder även ytterligare lösningar som utgiftshantering, analys och rapportering samt talangrekrytering för att möta olika affärsbehov.

Workday förenklar komplexa HR-uppgifter med funktioner som Skills Cloud, som möjliggör effektiv kompetenshantering och rapportering. Det erbjuder också verktyg för ärendehantering, medarbetarfeedback och personalplanering för att effektivisera HR-funktionerna.

Workday HCM:s bästa funktioner

Få centraliserad tillgång till medarbetarinformation för att förbättra HR-hanteringen och beslutsfattandet.

Spåra medarbetarnas prestationer, mål och utveckling för att säkerställa kontinuerlig tillväxt och anpassning till företagets mål.

Möjliggör smidig kommunikation mellan HR och anställda, vilket förbättrar engagemanget och stödet genom olika kanaler.

Begränsningar i Workday HCM

Mindre tillgängligt för små företag, särskilt de med begränsade budgetar.

Priser för Workday HCM

Anpassad prissättning

Workday HCM-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Workday HCM är mycket skalbart, vilket gör det lämpligt för organisationer av alla storlekar. Det kan växa med företaget och anpassas till förändrade behov utan större störningar. Att anpassa Workday HCM efter specifika organisatoriska behov kan vara komplicerat och kräva teknisk expertis.

Workday HCM är mycket skalbart, vilket gör det lämpligt för organisationer av alla storlekar. Det kan växa med företaget och anpassas till förändrade behov utan större störningar. Att anpassa Workday HCM efter specifika organisatoriska behov kan vara komplicerat och kräva teknisk expertis.

📖 Läs mer: Bästa programvaran för talanghantering inom HR

6. TriNet (bäst för administration av personalförmåner)

via TriNet

TriNet (tidigare TriNet Zenefits) är en dedikerad HR-plattform för hantering av anställdas förmåner. Den hjälper dig att enkelt registrera anställda för sjuk-, tand- och synförsäkring samt livförsäkring. Du kan också skicka personliga meddelanden till anställda baserat på deras förmånsplaner, registreringsstatus etc.

TriNet ger anställda tillgång till sina försäkringsuppgifter och utgiftskonton när de är på resande fot, vilket främjar bättre transparens och högre medarbetarengagemang. Dess HR-bibliotek ger dig snabb tillgång till värdefulla resurser, inklusive sammanfattningar av statliga lagar och uppdateringar om hälso- och sjukvårdsreformer.

TriNets bästa funktioner

Få realtidsöverblick över anställdas förmåner med 100 % online-registrering och -hantering.

Lägg automatiskt till nyanställda i lönehanteringen, med valda förmåner och proportionella första löner.

Automatisera löneuppdateringar när en anställd flyttar, befordras eller tar ledigt.

TriNets begränsningar

Saknar ett fristående ACA-modul (Affordable Care Act) och kräver köp av ett komplett HRIS-paket för att få tillgång till det.

TriNets prissättning

Essentials: 8 $/anställd/månad

Tillväxt: 16 USD/anställd/månad

Zen: 21 USD/anställd/månad

TriNet-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

En av de bästa sakerna med Trinet är de utmärkta alternativen för sjuk-/tand-/syn-/kompletterande försäkringsplaner som är integrerade direkt i plattformen och lönekostnaderna och rapporterna. Ett område som varit särskilt frustrerande är frågorna kring löneskatt.

En av de bästa sakerna med Trinet är de utmärkta alternativen för sjuk-/tand-/syn-/kompletterande försäkringsplaner som är integrerade direkt i plattformen och lönekostnaderna och rapporterna. Ett område som varit särskilt frustrerande är frågorna kring löneskatt.

7. Bitrix24 (Bäst för HR-kommunikation och samarbete)

via Bitrix24

Bitrix24 utmärker sig genom att kombinera samarbete, projektledning och HR-kommunikation i en enhetlig plattform.

Det är en dynamisk arbetsplats där HR-team kan hantera allt från uppgifter till tidrapportering, dokumentdelning och medarbetarsamarbete. Dess unika gränssnitt i stil med sociala medier uppmuntrar medarbetarnas engagemang genom gillamarkeringar, kommentarer och aviseringar.

Med en inbyggd AI-assistent hjälper Bitrix24 till att automatisera HR-arbetsflöden, vilket frigör tid för viktigare uppgifter.

Bitrix24:s bästa funktioner

Kombinera verktyg för att hantera anställda, leads och kunder på en enda plattform

Hitta enkelt anställdas register med hjälp av anpassningsbara filter efter skapandedatum, status eller tilldelade teammedlemmar.

Möjliggör teamkoordinering med delade arbetsytor, aktivitetsuppföljning och kommunikation kring specifika projekt.

Bitrix24:s begränsningar

Erbjuder begränsade möjligheter att anpassa gränssnittet efter individuella preferenser.

Priser för Bitrix24

Grundläggande: 49 $/5 användare/månad

Standard: 99 $/50 användare/månad

Professional: 199 $/100 användare/månad

Enterprise 250: 399 $/250 användare/månad

Bitrix24 betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Bitrix24 är en programvara som hjälper dig att hantera dina kunder, ditt supportteam, din kommunikation, ditt teamarbete, dina filer och dina e-postkampanjer. Den är mycket prisvärd och perfekt för nya företag och små budgetar.

Bitrix24 är en programvara som hjälper dig att hantera dina kunder, ditt supportteam, din kommunikation, ditt teamarbete, dina filer och dina e-postkampanjer. Den är mycket prisvärd och perfekt för nya företag och små budgetar.

via Workable

Workable HR CRM som gör rekryteringen snabbare och enklare. Du kan publicera jobb på över 200 jobbportaler, utnyttja en databas med över 400 miljoner profiler och använda AI-verktyg för att hantera urval, schemalägga intervjuer och hantera erbjudanden utan ansträngning.

Praktiska funktioner som personliga e-postmallar, färdiga intervjukit och detaljerade rapporter hjälper dig att organisera din rekryteringsprocess.

Oavsett om du driver ett teknikstartup, leder ett team inom hälso- och sjukvården eller utvecklar ett företag inom hotell- och restaurangbranschen kan du lita på denna personalhanteringsprogramvara för att bygga högpresterande team.

Workables bästa funktioner

Publicera lediga tjänster på flera jobbportaler och sociala medieplattformar samtidigt, vilket sparar tid och arbete.

Sök och kontakta passiva kandidater på plattformar som LinkedIn, GitHub och Twitter direkt från Workable.

Använd utvärderingsmallar för systematisk insamling av feedback och säkerställ konsekventa anställningsbeslut.

Begränsningar i Workable

Saknar dedikerade funktioner för att vårda tidigare sökande för framtida möjligheter

Erbjuder begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med andra plattformar.

Prisvärd prissättning

Gratis provperiod

Startpaket: 189 $/månad

Standard: 378 $/månad

Premier: 628 $/månad (faktureras årligen)

Workable – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 450 recensioner)

Workable är en intuitiv, allt-i-ett-plattform som gör hanteringen av jobbannonser, kandidatpipelines och rekryteringsprocesser smidig och effektiv. Det användarvänliga gränssnittet gör att även teammedlemmar som inte är tekniskt kunniga kan navigera och använda dess funktioner utan problem.

Workable är en intuitiv, allt-i-ett-plattform som gör hanteringen av jobbannonser, kandidatpipelines och rekryteringsprocesser smidig och effektiv. Det användarvänliga gränssnittet gör att även teammedlemmar som inte är tekniskt kunniga kan navigera och använda dess funktioner utan problem.

9. Monday.com (Bäst för att skapa ett anpassningsbart och skalbart HR-arbetsflöde)

Letar du efter ett enkelt CRM-system för att effektivisera HR-processerna? Du kan prova Monday.com. Det hjälper dig att skapa en skräddarsydd rekryteringsprocess genom att samordna med rekryteringschefer direkt inom plattformen. Dessutom erbjuder det fullständig insyn i medarbetarnas dagliga prestationer så att du kan identifiera områden som kan förbättras.

Med Monday.com kan du också utforma formulär för att samla in uppgifter om anställda, vilket minskar behovet av manuell inmatning under introduktions- eller rekryteringsprocesser.

Monday.com bästa funktioner

Automatisera uppföljningar av intervjuer, påminnelser om utbildningar och godkännanden av ledighetsansökningar för att spara tid.

Anslut HR-tavlor för att spåra anställdas livscykler, från anställning till prestationsutvärderingar.

Integrera sömlöst med plattformar som Slack, Gmail, Outlook och andra för att synkronisera HR-kommunikation och uppgiftshantering.

Begränsningar med Monday.com

Navigeringen kan ibland vara komplex, vilket gör det svårt att komma åt alla funktioner.

Priser för Monday.com

Grundläggande: 12 USD/användare/månad

Standard: 14 $/användare/månad

Pro: 24 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Jag älskar att man kan skapa flera tavlor och samla alla dokument på ett ställe. Man behöver inte heller dela allt med alla! Man kan dock ladda upp dokument så att andra kan se och lägga till sina egna. Det är utmärkt för att hålla ordning. Jag använder det för rekrytering/HR och spårning av tillgångar.

Jag älskar att man kan skapa flera tavlor och samla alla dokument på ett ställe. Man behöver inte heller dela allt med alla! Man kan dock ladda upp dokument så att andra kan se och lägga till sina egna. Det är utmärkt för att hålla ordning. Jag använder det för rekrytering/HR och spårning av tillgångar.

10. UKG Pro (bäst för omfattande personalhantering)

via UKG Pro

UKG Pro är en omfattande HR- och löneplattform som är utformad för att underlätta personalhanteringen. Från tidrapportering till förmånsadministration, automatiserad schemaläggning och robust analys erbjuder den alla verktyg som företag behöver för att optimera HR-verksamheten.

HR-arbetsflödesprogramvaran möjliggör smidig självbetjäning för anställda, vilket förbättrar arbetsautonomin och effektiviteten. Den ger också anställda en detaljerad kunskapsbas där de snabbt kan hitta svar på alla HR-relaterade frågor.

UKG Pros bästa funktioner

Använd AI för HR-analyser och fatta strategiska affärsbeslut

Anställ kompetenta medarbetare genom att anpassa rekryteringsprocessen för varje kandidat

Spåra anställdas in- och utstämplingar effektivt för en effektiv närvarohantering

Begränsningar i UKG Pro

Det har ett komplext gränssnitt som påverkar den övergripande användarupplevelsen.

Priser för UKG Pro

Anpassad prissättning

UKG Pro-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Jag gillar att de inte bara hjälper till med att fixa problem, utan också med att utbilda de anställda i hur man använder systemet. De har en plattform där de anställda kan kommunicera med varandra så att de kan täcka upp för varandra och ange sin tillgänglighet för att underlätta automatiseringen av schemaläggningen.

Jag gillar att de inte bara hjälper till med att fixa problem, utan också med att utbilda de anställda i hur man använder systemet. De har en plattform där de anställda kan kommunicera med varandra så att de kan täcka upp för varandra vid behov och ange sin tillgänglighet för att underlätta automatiseringen av schemaläggningen.

11. Gusto (Bäst för talanghantering)

via Gusto

Gusto är en populär plattform för HR-administration och talanghantering. Den hjälper företag att utveckla och behålla talanger med integrerade appar för prestationshantering, lärande och utveckling. Anställda kan självutvärdera sin prestation, begära feedback från chefen och få tillgång till resurser för karriärutveckling.

Du kan följa medarbetarnas framsteg, identifiera deras kompetensluckor och ta fram personliga utvecklingsplaner. Det uppmuntrar självinsikt hos medarbetarna och får dem att känna sig stödda i sin karriärutveckling, vilket leder till bättre talangretention.

Gustos bästa funktioner

Automatisera jobbannonser, dokumentundertecknande och e-lagring för smidig introduktion av nya medarbetare.

Hantera ersättningar för läkarvård, tandvård, ögonvård, 401(k) och hälsovård med automatiska avdrag från lönen.

Få tillgång till färdiga integrationer med olika HR-appar från tredje part, såsom JazzHR och Lattice.

Begränsningar med Gusto

Tilläggsfunktioner kan snabbt öka den månatliga kostnaden per anställd.

Priser för Gusto

Enkelt: 40 $/månad och 6 $/anställd/månad

Plus: 80 $/månad och 12 $/anställd/månad

Premium: Anpassad prissättning

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Gusto effektiviserar löne- och HR-uppgifter med sin användarvänliga plattform, som erbjuder enkel onboarding av anställda, skattedeklaration och förmånsadministration. Det intuitiva gränssnittet och den utmärkta kundsupporten gör det till en idealisk lösning för företag som vill förenkla sina administrativa processer. Rapporteringsfunktionerna är något begränsade jämfört med mer robusta HR-programvarualternativ som finns på marknaden.

Gusto effektiviserar löne- och HR-uppgifter med sin användarvänliga plattform, som erbjuder enkel onboarding av anställda, skatteinlämning och förmånsadministration. Dess intuitiva gränssnitt och utmärkta kundsupport gör det till en idealisk lösning för företag som vill förenkla sina administrativa processer. Rapporteringsfunktionerna är något begränsade jämfört med mer robusta HR-programvarualternativ som finns på marknaden.

Förbättra din arbetsplats med ClickUp

Nu är vi framme vid slutet av denna guide! Ett HR-CRM-system kan centralisera medarbetardata, förenkla HR-processer och skapa en mer organiserad och produktiv arbetsmiljö.

Många HR-plattformar är dock begränsade till funktioner för lönehantering, regelefterlevnad och tidrapportering. Om du letar efter en effektiv HR-CRM-plattform för att bygga solida relationer med dina anställda och förbättra personalhanteringen är ClickUp den perfekta lösningen.

Det underlättar systematisk introduktion av nya medarbetare, uppföljning av framsteg och kommunikation för att öka produktiviteten på arbetsplatsen. Är du redo att göra en förändring? Registrera dig för ClickUp idag och se hur det kan förändra din HR-hantering!