Gratis mallar för jobbsökning och ansökningsspårning i Google Sheets

Har du någonsin fått ett återuppringning om ett jobb men inte kunnat komma ihåg att du sökt det? Det händer!

När du är mitt uppe i en jobbsökning och skickar ut flera ansökningar varje vecka kan det vara svårt att hålla reda på dem alla. Och utan ett snabbt svar kan ansökningarna till och med glömmas bort helt.

En enkel lösning på detta är en jobbsökarspårare. En standardmall för jobbsökning är ett utmärkt sätt att hantera informationen kring din sökning och effektivisera uppföljningen. I detta avseende är Google Sheets ett populärt val för snabb åtkomst, med nästan en miljard användare på plattformen.

Och det bästa av allt? Du behöver inte skapa en mall för jobbsökning i Google Sheets från grunden.

Vi har sammanställt nio Google Sheets-mallar i den här guiden för att spara tid åt dig. Som en bonus har vi inkluderat mallar från ClickUp, en veteran inom projektledning, som kanske passar dig bättre. Låt oss sätta igång!

Vad kännetecknar en bra mall för jobbsökning?

Innan vi går vidare till kalkylbladsmallarna, här är fyra element som finns i alla effektiva mallar för jobbsökning:

Tydlighet: Din mall för jobbsökning bör vara enkel. En enkel layout hjälper jobbsökande att hålla koll på uppgifter som ansökningar, intervjuer, kontaktpersoner och uppföljningar. På så sätt missar du aldrig viktiga detaljer. Spårbar: En Google Sheets-mall för jobbsökning visualiserar viktiga datum och innehåller påminnelser eller En Google Sheets-mall för jobbsökning visualiserar viktiga datum och innehåller påminnelser eller schemaläggningsfunktioner för att säkerställa att uppföljningar sker i rätt tid. Detta hjälper dig att hålla koll på dina deadlines och organisera din strategi. Anpassningsbar: En bra mall låter dig lägga till eller justera fält efter dina specifika behov. Anpassningar hjälper dig att lägga till element som utrymme för anteckningar, jobbrelaterade uppgifter (som ett ansökningsprov), ett genomsnittligt lönespann etc. Tillgänglig: Oavsett om det är på din mobil, surfplatta eller dator, bör du kunna öppna din jobbsökarspårare var som helst. En arbetsgivare kan ju kontakta dig även när du är på resa. Därför är det bra med en plattform som är optimerad för visning och redigering på alla enheter.

Gratis mallar för jobbsökning i Google Sheets

Att navigera på arbetsmarknaden kan vara överväldigande, men med rätt verktyg kan du effektivisera din sökning och hålla ordning.

Dessa nio kostnadsfria Google Sheets-mallar hjälper dig att spåra ansökningar, hantera nätverkskontakter och sätta upp mål för din jobbsökning, vilket gör processen smidigare och effektivare.

1. Mall för jobbsökning i Google Sheets av Lido

via Lido

Lidos mall för jobbsökning i Google Sheets förenklar jobbsökningen med en blandning av visuella element och enkelhet. Den erbjuder en omfattande lista med datafält, inklusive tjänst, företagsinformation, ansökningsdatum, status och uppföljningar – allt på ett och samma ställe.

Den har också tydliga och färgglada rullgardinslistor för ansökningsstatus och plats. Lido är idealisk för att maximera produktiviteten genom enkelhet och är en snabb lösning för att få din jobbsökning på rätt spår.

2. Mall för jobbsökarspreadsheet från Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint

Mallen för jobbsökning är praktisk för dig som behöver en omfattande lösning utan onödiga detaljer.

Mallen delar upp spårningen i fyra steg. I underarket job details (jobbuppgifter) kan du organisera kontakter och grundläggande uppgifter om ansökan. Underarken pre-interview (före intervjun) och interview (intervju) går in på nästa steg efter återkopplingen. Mallen har också ett utrymme som heter credits (anteckningar) där du kan skriva anteckningar, vilket kan vara användbart om du behöver tips för telefonintervjuer.

Denna rena, enkla design säkerställer att allt fungerar smidigt.

3. Mall för jobbsökarspreadsheet med dynamisk rapportering från Loopcv

via Loopcv

Denna mall för jobbsökning i Google Sheets passar utmärkt om du föredrar avancerade visualiseringar för att spåra din jobbsökning. Loopcv innehåller alla väsentliga detaljer, men fokuserar på dynamisk rapportering inom områden som antal ansökningar, intervjurundor och till och med kvaliteten på svaren.

Mallen erbjuder automatiserade diagram och insikter för att spåra mätvärden som hjälper dig att förstå dina framsteg. Den är också helt anpassningsbar och kan enkelt anpassas efter dina behov.

Denna mall från Loopcv är perfekt för en datadriven approach till jobbsökningen.

4. Mall för jobbsökning från FileDrop

via FileDrop

Letar du efter ett enkelt verktyg för att spåra jobb? FileDrops mall för jobbsökning i Google Sheets är perfekt för dig.

Precis som Lido kombinerar den enkelhet med funktionalitet. Mallen innehåller viktiga detaljer som uppföljningar och intervjudatum utan att avvika från ett logiskt flöde.

Den tydliga layouten ger en överskådlig bild som är lätt att överblicka och markerar deadlines så att du har koll på dem. Den är idealisk för jobbsökande som vill ha en smidig upplevelse, eftersom mallen är utformad för effektiv minimalism.

5. Mall för att spåra jobbintervjuer från Google Sheets Templates

via Google Sheets

Vissa jobbsökande börjar spåra efter det första uppföljningssamtalet. Det är där mallen Job Interview Tracker Template från Google Sheets Templates kommer till sin rätt.

Detta verktyg fokuserar enbart på intervjustadiet, så att du kan logga viktiga detaljer som företagsnamn och gå direkt in på detaljerna. Du kan spåra intervjurundor, deras status och viktiga datum.

I det särskilda avsnittet för anteckningar kan du lägga till viktiga punkter att komma ihåg för varje ansökan så att du aldrig tappar bort något. Mallen är perfekt för jobbsökande som vill ha ett fokuserat och effektivt sätt att följa upp sina ansökningar.

6. Mall för kalkylblad för att spåra jobbansökningar från StandOutCV

via StandOutCV

Nästa på listan är mallen för jobbsökning i Google Sheets från StandoutCV. Denna mall syftar till att göra din jobbsökning stressfri.

De täcker också det väsentliga och har unika datafält som länkar till jobbannonser för enkel referens. Med sin tydliga layout och användarvänliga design kan du snabbt hitta möjligheter och hålla koll på dina uppgifter.

Denna mall är perfekt för dig som värdesätter effektivitet och vill hålla ordning – utan komplexiteten hos mer avancerade verktyg.

7. Mall för att spåra jobbsökningen från Teal

via Teal

Teals mall för att spåra jobbsökande är ett utmärkt alternativ för yrkesverksamma som vill ha omfattande information om alla sina jobbansökningar på ett och samma ställe.

Denna mall för jobbsökning i Google Sheets innehåller över 32 datafält för att spåra varje jobbansökan. Den innehåller också flikar som du kan använda för att dela upp din jobbsökning i företag, rekryterare och kontakter som är relevanta för din sökning. Detta hjälper dig att hantera din kontaktdatabas för att utöka ditt nätverk.

Teal håller alla fält enkla och tydliga med hjälp av beskrivande emojis. Du kan anpassa alla delar av detta ramverk för vilket ändamål som helst.

8. Mall för jobbsökning från The Muse

via The Muse

Muse's omfattande Google Sheets-mall för jobbsökning delar upp dina jobbansökningar i olika steg. Den är utformad för att följa den kronologiska ordningen för varje jobbansökan, med allmän information först, följt av förintervju, intervju nr 1 osv.

Mallen innehåller fält för ansökningsdatum, uppföljningsdatum, anteckningar, research, ett avsnitt för kunskapsprov och mycket mer. Som en genomtänkt extrafunktion kontrollerar mallen även om du har skickat ett tackmeddelande till din potentiella arbetsgivare efter en intervju.

Med tydliga avsnitt och visuellt tilltalande formatering är mallen perfekt för en heltäckande översikt över din jobbsökning.

9. Mall för jobbsökarspreadsheet från Jobscan

via Jobscan

Jobscan är ett välkänt namn inom effektiva verktyg för jobbsökning och CV-skrivning. Deras mall för jobbsökning i Google Sheets återspeglar detta med sina omfattande fält och valideringsregler.

Mallen syftar till att spåra all data relaterad till jobbsökningen, så att du har tillräckligt med information för att utforma intervjustrategier och justera ditt CV-format. Den hjälper dig också att notera feedback du fått så att du är bättre förberedd inför nästa intervju.

Oavsett hur många ansökningar du har, hjälper detta verktyg dig att hålla ordning och effektivitet i processen.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för att spåra jobbsökningen

Även om dessa mallar för jobbsökning i Google Sheets hjälper dig att hålla koll och vara organiserad, har de några nackdelar.

Manuella uppdateringar : Du måste manuellt uppdatera ansökningsstatus och deadlines i Google Sheet-mallarna, vilket ger stort utrymme för fel. Om du till exempel söker 10 jobb på en vecka kan det bli tidskrävande och felbenäget att uppdatera varje post.

Ingen uppgiftshantering: Google Sheets saknar integrerade funktioner för uppgiftshantering. Du kan inte enkelt ställa in påminnelser för uppföljningar, tackmeddelanden eller intervjuer, vilket kan leda till missade möjligheter.

Brist på automatisering av arbetsflödet : Utan inbyggd automatisering är det ytterligare en manuell uppgift att flytta en ansökan från "Ansökt" till "Intervju". Detta kan skapa förvirring, särskilt om du hanterar flera ansökningar.

Begränsad visualisering : Google Sheets erbjuder grundläggande diagram, men det kan vara svårt att få en snabb överblick över hur din jobbsökning fortskrider. Det kan till exempel vara svårt att visualisera vilka företag du söker till oftast eller hur många intervjuer du har fått.

Ingen inbyggd analysfunktion: Google Sheets ger dig inte färdiga insikter om hur din sökning efter det perfekta jobbet går. Du får inte reda på hur många av dina ansökningar som går igenom, hur rekryterarna har svarat eller hur lång tid det tar i genomsnitt att få ett jobb om du inte räknar ut det själv.

Om du anser att dessa begränsningar är avgörande, kan vi diskutera alternativ till Google Sheets för mallar för jobbsökning med mer robusta funktioner.

Bonus: Mallar för sökandesystem!

Alternativa mallar för jobbsökning och ansökningsspårning

En lämplig mall kan ta bort all stress som är förknippad med att hålla koll på jobbsökarprocessen.

Vi har utforskat Google Sheets och dess begränsningar. Låt oss nu ompröva din jobbsökning som ett projekt – en strategisk approach som kräver kraftfull projektledning. Det är där ClickUp kommer in.

Med sin robusta uppgiftshantering, tydliga visualiseringar och smarta automatiseringar ger ClickUp dig möjlighet att ta kontroll över ansökningsprocessen.

Är du sugen? Här är tre ClickUp-mallar som är utformade för effektiv och stressfri jobbsökning, alla redo att användas med bara ett klick.

Bonus: Spårning av jobbansökningar i Excel!

1. ClickUp-mall för jobbsökningslista

Ladda ner den här mallen Hantera och visualisera allt som rör dina jobbansökningar med ClickUp-mallen för jobbsökning.

ClickUps mall för jobbsökarlista är det perfekta verktyget för att få en god överblick och kontroll över din jobbsökning. Mallen samlar alla aspekter av din sökning på ett ställe, från att spåra ansökningar till att hantera intervjuer med rekryteringschefer. Den har också tydliga visualiseringar av alla viktiga datafält.

Här är några viktiga funktioner som gör det till en idealisk mall för jobbsökning:

Organisera dina ansökningar, uppdatera jobbinformation och lagra kontaktuppgifter på ett och samma ställe med ClickUp Hierarchy

Kartlägg och anpassa mått såsom lönespann och arbetsschema med mallens inbyggda anpassningsbara fält.

Anpassa uppdateringar av uppgifter till unika statusar som "Ansökan skickad", "Intervju" eller "Erbjudande mottaget" med ClickUp Custom Status.

Detta ramverk från ClickUp är utformat för att effektivisera dina ansträngningar, din tid och dina chanser att lyckas få det perfekta jobbet.

2. ClickUp-mall för jobbsökning

Ladda ner den här mallen Spåra ansökningar och visualisera framsteg med ClickUp-mallen för jobbsökning.

Vill du ha en lösning som hanterar många ansökningar? ClickUps mall för jobbsökning är perfekt, eftersom den effektiviserar alla uppgifter som rör din jobbsökning. Detta omfattande verktyg hjälper dig att organisera, spåra och hantera dina jobbansökningar på ett och samma ställe.

Här är några viktiga funktioner:

Skapa arbetsuppgifter med exakta deadlines och följ upp framstegen med den här mallens integrerade ClickUp Tasks.

Prioritera och kategorisera dina jobbansökningar utifrån aspekter som kompetens och bransch med ClickUps omedelbara taggning och filter.

Granska din arbetsbelastning och se till att du ligger steget före i din jobbsökning med ClickUp Custom Views , till exempel Workload och List view.

Oavsett om du börjar om på nytt eller byter karriär kommer ClickUps mall för jobbsökning att förenkla din resa och göra den effektiv.

3. ClickUp-mall för jobbförslag

Ladda ner den här mallen Skicka ut visuellt tilltalande och strukturerade jobberbjudanden med ClickUp Job Proposal Template.

Behöver du skapa ett vinnande förslag? ClickUp Job Proposal Template är det perfekta dokumentramverket, oavsett om du är frilansare eller letar efter uppdrag. Det är ett enkelt ramverk för att visa upp dina tjänster och priser. Det är också ett verktyg som hjälper dig att hantera färdigheter som är relevanta för ett projekt.

Här är några funktioner som gör det till ett perfekt verktyg för din jobbsökning och uppföljning:

Anpassa innehållet i fördefinierade sektioner direkt

Redigera valfri sida med ClickUps avancerade markdown-funktion för att markera ändringar i en ansökan.

Förfina ditt språk i ansökningsbrev och e-postmeddelanden och skapa karriärkartor med mallens inbyggda AI-funktion, ClickUp Brain . Detta AI-verktyg kan också användas för att hjälpa dig med intervjuträning och sammanfattningar av jobb.

Integrera verktyg som Google Drive, Zoom och Calendly för att hantera dina filer och intervjuer med ClickUp Integrations

Visualisera och landa jobbansökningar med ClickUp

Att spåra dina jobbansökningar med en mall för jobbsökning kan förvandla dem från en oorganiserad kamp till en säker och fokuserad strävan. Mallar i Google Sheets hjälper dig verkligen att hålla ordning, men med ClickUp får du dessutom fördelar som jobbrelaterade insikter, påminnelser, verktyg för att förbättra ditt CV, förbättringar av ditt personliga brev och mycket mer.

Registrera dig hos ClickUp och kom igång redan idag!