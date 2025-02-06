De bästa mallarna för personliga brev i Google Docs för 2025

Tro det eller ej, men hela 77 % av rekryterarna föredrar kandidater som skickar med ett personligt brev – även när det är valfritt!

Ett personligt brev är ett tillfälle att dela med dig av din motivation, dina professionella mål, dina prestationer och en glimt av din personlighet till rekryteringschefen.

Det kan dock vara svårt att skriva ett övertygande personligt brev från grunden, särskilt om du är osäker på var du ska börja. Oroa dig inte! Vi har den perfekta lösningen: mallar för personliga brev!

Verktyg som Google Docs erbjuder en rad gratis och mycket anpassningsbara mallar för ansökningsbrev som gör processen enklare och effektivare.

I den här bloggen går vi igenom de bästa mallarna för personliga brev i Google Docs.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Att skriva ett bra personligt brev kan kännas som en utmaning, men det behöver det inte vara! Här är de bästa gratis mallarna för personliga brev i Google Docs: Google Docs-mall för personligt brev till CV

Google Docs grundläggande mall för ansökningsbrev

Mall för personligt brev till jobbansökan i Google Docs

Mall för personligt brev för praktikplats i Google Docs

Google Docs mall för professionellt personligt brev Att skriva ett personligt brev är bara början – ClickUp hjälper dig genom hela jobbsökandet! Det kan hjälpa dig att skriva, organisera och spåra allt från ansökningar till uppföljningar, så att du aldrig missar en chans att få ditt drömjobb. Allt på ett ställe! ClickUp Docs: Skapa, redigera och organisera dina ansökningsbrev och CV på ett och samma ställe.

ClickUp-uppgifter: Håll koll på ansökningsfrister, intervjuscheman och uppföljningar för att hålla ordning.

ClickUp-mallar: Använd färdiga mallar för CV och ansökningsbrev för att spara tid och upprätthålla enhetlighet.

Vad kännetecknar en bra mall för personligt brev?

En bra mall för personligt brev hjälper dig att skapa ett engagerande och professionellt personligt brev där du presenterar dig själv och din karriär. För att göra detta måste det innehålla:

En professionell design : Välj en mall med en ren och överskådlig design som hjälper dig att presentera informationen tydligt. Den bör ha en enhetlig typsnitt, marginaler och radavstånd.

Anpassningsalternativ: Se till att mallen, oavsett om det är en Se till att mallen, oavsett om det är en karriärkarta eller ett ansökningsbrev, låter dig anpassa texten, teckensnittet och färgerna så att de passar din personliga stil och jobbkraven.

En tydlig struktur : Se till att mallen har en tydlig struktur, inklusive en rubrik för dina uppgifter, en kort introduktion, en brödtext och en avslutning.

Hög tillgänglighet : Välj en mall som är lätt att använda. Den bör finnas tillgänglig i vanliga format (t.ex. .docx, .pdf) och vara kompatibel med de flesta populära ordbehandlingsprogram.

En positiv ton: Välj en mall med en positiv, självsäker och professionell ton för att väcka rekryterarnas intresse och återspegla din entusiasm.

Gratis mallar för personliga brev i Google Docs

Här är de bästa gratis mallarna för personliga brev i Google Docs:

1. Google Docs-mall för personligt brev till CV

via Gdoc

Mallen för personligt brev till CV är en gratis mall för personligt brev i Google Docs. Dess tydliga, enkla struktur presenterar informationen på ett överskådligt sätt för läsarna. Den har ett särskilt utrymme där du kan lägga till dina personuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress och adress.

Du kan använda denna enkla mall för att lyfta fram din erfarenhet och dina färdigheter och förklara varför du är väl lämpad för den tjänst du söker. Ange också tydligt varför tjänsten lockar dig.

CV-mallarna är mycket anpassningsbara så att du kan ändra formatering, färger och teckensnitt. Mallen är kompatibel med Google Slides, Microsoft PowerPoint och MacOS Keynote.

2. Grundläggande mall för ansökningsbrev i Google Docs

via Gdoc

Denna professionella mall för personligt brev har en ren och elegant design som gör att ditt personliga brev sticker ut.

Mallens huvuddel innehåller innehåll som uttrycker intresse för tjänsten och beskriver tidigare roller och prestationer. Du kan också lyfta fram din karriär med prestationer och specifika mått.

Det finns ett särskilt avsnitt där du kan beskriva varför du är intresserad av företaget. De sista raderna hänvisar till ett bifogat CV, ett tackbrev och din entusiasm för tjänsten.

Detta fördesignade dokument är enkelt att redigera i Google Docs och har en tydlig struktur som garanterar läsbarhet och professionalism. Det är perfekt för jobbsökande som vill göra ett bestående intryck.

3. Mall för personligt brev för jobbansökan i Google Docs

via Gdoc

Denna kostnadsfria mall för personligt brev i Google Docs har en användarvänlig layout och en elegant design. Det bästa med den? Den ger dig tips på hur du kan få ditt personliga brev att låta mer professionellt så att du väcker rekryterarnas intresse. Tipsen omfattar korrekturläsning, användning av ett enkelt typsnitt, uppdelning i korta stycken och god strukturering av informationen.

Det betonar också vikten av att inte upprepa information i ditt CV och att skräddarsy brevet till varje arbetsgivare. Om du tror på att göra maximal effekt med få ord är mallen för ansökningsbrev till jobb perfekt.

💡 Proffstips: Använd ClickUp-mallar för att skapa det perfekta personliga brevet och CV:t. ClickUp erbjuder över 1 000 mallar i olika komplexitetsgrader (nybörjare, mellanliggande och avancerad), typer och användningsfall. Du kan också enkelt skapa nya mallar som passar dina behov.

4. Mall för personligt brev för praktikplats i Google Docs

via Gdoc

Letar du efter en praktikplats? Vi har något för dig! Mallen för praktikansökningsbrev i Google Docs lyfter fram dina färdigheter, din entusiasm, din akademiska status och dina långsiktiga mål för att imponera på rekryterarna.

Du kan visa ditt intresse för praktikplatsen hos ett specifikt företag genom att lyfta fram de unika tjänster, recensioner och det rykte som lockade dig till rollen. Du kan också uttrycka dina karriärmål och hur praktikplatsen stämmer överens med dessa mål.

Att få en praktikplats under studietiden är inte lätt, men den här mallen gör processen mer effektiv och enklare.

Denna professionellt formaterade mall är utformad för att möta den vanliga utmaningen för studenter med begränsad arbetserfarenhet och erbjuder en perfekt plattform för att visa upp dina grundläggande färdigheter och ambitioner.

5. Mall för professionellt personligt brev i Google Docs

via Gdoc

Detta är ett annat gratisalternativ i Google Docs mallgalleri. Till skillnad från andra mallar på listan använder denna mall grå, svart och brun färg för att markera viktig information. Du kan ange dina kontaktuppgifter på höger sida, medan rekryterarens information står direkt under ditt namn.

Den tydliga layouten hjälper till att separera informationen och gör brevet visuellt tilltalande. Redigera mallen för att inkludera information om dina tidigare jobb, skäl till att byta karriär, färdigheter, prestationer, utbildningsmeriter och skäl till att du söker detta jobb.

Bonus: Söker du en tjänst som projektledare? Kolla in vår lista med mallar för projektledares CV.

Hur skriver man ett effektivt personligt brev?

Det går inte att förneka kraften i Google Docs-mallar. De förkortar arbetet med att skriva ett personligt brev från grunden och är otroligt praktiska och effektiva. Du måste dock fortfarande känna till de väsentliga delarna i ett personligt brev för att kunna använda dessa mallar effektivt.

Ett personligt brev är oftast rekryterarens första intryck av dig. Därför är det viktigt att det ger en korrekt bild av dina motiv, färdigheter och intressen.

Så här skriver du ett effektivt personligt brev:

Undersök, undersök, undersök

Innan du börjar skriva ditt personliga brev bör du göra en grundlig research. Besök företagets webbplats för att lära dig mer om dess mission, värderingar, produkter och tjänster. Läs de senaste nyhetsartiklarna eller pressmeddelandena om företaget för att hålla dig uppdaterad.

Läs noggrant igenom jobbannonsen för att förstå vilka kvalifikationer och ansvarsområden som krävs och lyft fram de färdigheter som rollen kräver. Om jobbet till exempel kräver kunskaper i Python och projektledning, betona din erfarenhet av programmeringsspråk som Python och projektledning i ditt ansökningsbrev.

Välj rätt mall

Välj sedan en mall som passar branschen och tjänsten. Om du till exempel söker en tjänst som grafisk formgivare, välj en unik och innovativ design för ditt personliga brev som lyfter fram din kreativitet.

Se till att mallen:

Presenterar informationen på ett professionellt och tydligt sätt.

Matchar ditt CV när det gäller typsnitt, teckenstorlek och färgschema för ett enhetligt utseende.

Lätt att anpassa

Lättläst, med tillräckligt med blanksteg, lämpliga marginaler och en läsbar teckenstorlek.

Att göra din kontaktinformation synlig är ett viktigt steg i processen att skapa ett personligt brev. Ange ditt namn och din kontaktinformation högst upp i ditt personliga brev. Lägg till detaljer som:

Fullständigt namn i större, fet stil

Yrkesbeteckning under ditt namn

Din nuvarande adress

En professionell e-postadress

Ditt telefonnummer

Din stad och delstat/land

Länk till webbplats, LinkedIn-profil eller portfolio

Ange mottagarens namn

Istället för att använda "Dear Sir/Madam" riktar du ansökningsbrevet direkt till rekryteringschefen. Du kan hitta deras namn genom att gå till jobbannonsen eller söka på företagets LinkedIn-sida. Att rikta dig till en specifik person visar att du har gjort din hemläxa.

Om du inte hittar namnet kan du adressera brevet till företaget eller avdelningen.

Gör introduktionen intressant

Rekryteringschefer får hundratals ansökningsbrev. De har inte tillräckligt med tid för att läsa alla. Därför bör din introduktion, det första stycket i ditt ansökningsbrev, vara fängslande, relevant och minnesvärt. Det bör uttrycka entusiasm för rollen.

Inkludera följande:

Den tjänst du söker

Dina tidigare prestationer som är relevanta för rollen

Varför vill du ha denna tjänst?

Vad gör att du sticker ut från andra kandidater?

Du kan också inkludera en personlig koppling till företaget eller en rekommendation, om det finns.

Inkludera alla detaljer

Huvuddelen av ditt personliga brev bör innehålla allt som gör dig till en kvalificerad kandidat för tjänsten. När du skriver ett jobbförslag eller ett personligt brev, ta ledtrådar från jobbannonsen. Lyft fram dina färdigheter och prestationer som är relevanta för tjänsten.

Förklara varför du passar perfekt för rollen genom att beskriva hur dina värderingar och din arbetsstil stämmer överens med företagskulturen. Tanken är att dela med dig av vad du kan bidra med om du börjar på företaget.

Och även om det kan vara frestande, lista inte alla dina tidigare roller. Fokusera istället på de mest relevanta.

Skriv en stark avslutning

Nu är det dags att avsluta ditt personliga brev. Skriv en stark avslutning som återger din entusiasm för tjänsten och företaget. Föreslå artigt en uppföljning, till exempel ett telefonsamtal eller en intervju, för att diskutera din ansökan vidare.

Kom ihåg att tacka läsaren för deras tid och omtanke. Använd en professionell avslutning, till exempel "med vänliga hälsningar" eller "bästa hälsningar".

Du kan använda AI-skrivverktyg för att skapa perfekta ansökningsbrev. De bästa verktygen hjälper dig att sätta tonen för ett meddelande, redigera det, korrekturläsa det och ge förslag på förbättringar.

Tips att tänka på när du skriver ditt personliga brev

Här är några tips att tänka på när du skriver ditt personliga brev:

Anpassa ditt personliga brev

Det kan vara bekvämt att använda samma ansökningsbrev för alla jobb, men generiska ansökningar minskar dina chanser att bli anställd. Ta dig alltid tid att lära dig mer om företaget och anpassa ditt brev till specifika jobb.

Kvantifiera dina prestationer

Siffror kan ha större effekt än ord, särskilt när du listar dina prestationer. Ge konkreta exempel i ditt personliga brev. Kvantifiera dina prestationer med siffror.

Till exempel: ”Jag utvecklade ett nytt kundserviceprotokoll som minskade svarstiderna med 40 % och ökade kundnöjdheten med 15 %.”

Detta hjälper dig att visa vilken inverkan ditt arbete har haft på dina tidigare arbetsgivare eller projekt.

Håll det kort och professionellt

Ett personligt brev ska vara koncist och rakt på sak. Rekryterare har inte tid att läsa långa uppsatser. Försök därför att använda så få ord som möjligt för att göra största möjliga intryck.

Ett idealiskt personligt brev är högst en sida långt och bör bestå av tre till fyra stycken. Det bör undvika tomma fraser och allmänna uttalanden.

Se till att tonen är konverserande men samtidigt professionell och respektfull. Undvik slang, alltför vardagligt språk eller skämt som kan misstolkas. Använd ett tydligt och enkelt språk utan branschjargong. Till exempel:

❌ ”Jag skriver för att uttrycka mitt stora intresse för tjänsten som marknadsföringskoordinator på [företagsnamn], som annonserats på [jobbportal]. Med en stark passion för marknadsföring och en dokumenterad historia av framgångar är jag övertygad om min förmåga att bidra väsentligt till ditt teams mål. ” ✅ ”Jag söker tjänsten som marknadsföringskoordinator på [företagsnamn] som annonserats på [jobbportal]. Ert företags senaste kampanj, [specifik kampanj], visar på en djup förståelse för en nisch [målmarknad] och stämmer överens med mitt arbete på [relevant erfarenhet]. ”

Följ instruktionerna

Om en jobbannons kräver något specifikt i din ansökan är det viktigt att följa det. Det kan till exempel finnas specifika instruktioner om filformat: ”Skicka ditt personliga brev i PDF-format och ange ditt namn och jobbtiteln i filnamnet.”

💡 Proffstips: Använd konsekventa, beskrivande filnamn som ”Doe_John_CV.pdf” för att underlätta identifieringen. Det visar på professionalism och imponerar på potentiella arbetsgivare.

Jobbannonsen eller -inlägget kan också innehålla specifika riktlinjer för ansökan eller instruktioner om innehållet. Läs den noggrant och följ kraven. Uppmärksamhet på detaljer är en egenskap som alltid uppskattas.

Ta itu med luckor i din anställningshistorik

Om det finns luckor i ditt CV är ett personligt brev det perfekta stället att ta upp det. Det hjälper dig att ge mer kontext och lugna potentiella arbetsgivare.

Var ärlig om luckan i ditt CV, lyft fram relevanta aktiviteter du har ägnat dig åt under luckan och visa att du är redo att komma igång med din karriär igen.

Korrekturläs innan du skickar

Glöm inte att korrekturläsa ditt personliga brev innan du skickar det. Kontrollera att det inte finns några grammatiska fel, stavfel eller interpunktionsfel. Använd Grammarly eller ett AI-verktyg som ClickUp Brain för att göra det. Se också till att informationen i ditt personliga brev stämmer överens med ditt CV.

Läs upp ditt brev högt för att upptäcka fel eller konstiga formuleringar.

Kom igång med ClickUp Brain Korrigera dina skrivfel för att göra ett felfritt intryck med ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Använd ClickUps mall för personligt brev med Brain för att skriva och finslipa ditt personliga brev. Det kan upptäcka problem med skrivande, grammatik och stavning och ge förslag på hur du kan justera tonen. Det kan till och med hjälpa dig att brainstorma för mer kreativa personliga brev. Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för ansökningsbrev

Hantera din jobbsökning med ClickUp

Att söka nytt jobb kan vara en spännande process. Men det kan också vara utmattande och nervpåfrestande. Här kan ett produktivitets- och projektledningsverktyg som ClickUp vara till hjälp.

ClickUp är ett mångsidigt produktivitetsverktyg som förbättrar din jobbsökarprocess avsevärt genom att hjälpa dig att hålla ordning, fokusera och vara effektiv. Från att organisera jobbansökningar till att hålla koll på ansökningsdeadlines – du kan göra allt med ClickUp.

Skapa särskilda uppgifter för varje jobbansökan, research och intervjuträning i ClickUp-kalendern

ClickUps kalendervy kan till exempel hjälpa dig att sätta deadlines för varje jobbansökan och intervju. Du kan visualisera ditt schema, samordna händelser, spåra uppgifter och synkronisera det med din kalenderapp.

ClickUp Reminders ser till att du aldrig missar en ansökningsdeadline. Du kan också lägga till bilagor och datum. Dessa påminnelser kan hanteras från vilken enhet som helst, inklusive din stationära dator och mobila enheter.

Kartikeya Thapliyal, produktchef på Smallcase, säger följande om ClickUp:

Det är alltid viktigt att använda kalendrar för att slutföra uppgifter före deadline. Med ClickUp är detta mycket enkelt, eftersom dina deadlines visas i kalendern tillsammans med uppgifterna, så det är superenkelt och snabbt att planera din dag/vecka.

Låt oss titta på några av dess funktioner:

Avancerad dokumentation

Använd avancerade formateringsalternativ för att få ditt personliga brev att sticka ut

ClickUp Docs kan hjälpa dig att skapa, lagra och hantera alla dina dokument. Skriv flera ansökningsbrev, redigera dem och spåra ändringar med Docs. Typsnitt, storlek, höjd, sidbredd och mycket mer kan anpassas helt efter dina önskemål.

Skapa nya mallar för personliga brev så att du har flera alternativ till hands, och använd samarbetsfunktionen för att bjuda in din mentor eller vänner att förfina dessa dokument och ge feedback.

Smarta AI-funktioner

Kom igång Använd ClickUp Brain för att skapa personliga meddelanden till rekryteringschefer.

Vi har tidigare nämnt ClickUp Brain, som verkligen är ett kraftfullt skrivverktyg för att utforma unika och effektiva ansökningsbrev. Du kan skriva rollspecifikt innehåll, undersöka ämnen, förfina koncept, göra grammatikkontroller och finslipa språket för bättre läsbarhet.

Ställ frågor till ClickUp Brain om specifika färdigheter eller erfarenheter som du kan lyfta fram för att förbättra ditt brev. Det kan också hjälpa dig att skapa anpassade mallar för personliga brev. Du kan till och med använda AI för att förbereda dig inför en intervju. Be till exempel ClickUp Brain att sammanfatta branschutvecklingen och analysera konkurrenternas agerande så att du är helt uppdaterad om din potentiella arbetsgivares bransch.

💡 Proffstips: ClickUp Brain kan användas direkt i Docs för att hjälpa dig att skriva och redigera ditt personliga brev.

Färdiga mallar

ClickUps mall för jobbsökning är ett måste för alla som söker jobb. Den hjälper dig att samla jobbannonser från olika källor på ett och samma ställe. Du kan organisera ansökningarna, spåra kontakter och konversationer med rekryterare och hitta rätt jobb. Det är det perfekta sättet att sätta dina ansökningsbrev i verket!

Ladda ner den här mallen Håll koll på alla dina ansökningar med ClickUps mall för jobbsökning.

Mallen hjälper dig att:

Visualisera framstegen med hjälp av vyer som prioriterade ansökningar, ansökningsstadium, företagslista etc.

Sätt upp mål för din jobbsökning

Skapa olika ansökningsdokument som passar olika roller och företag.

Ditt drömjobb börjar med ett personligt brev

Mallarna för personliga brev i Google Docs är en praktisk och effektiv lösning för jobbsökande som vill skapa snygga och professionella personliga brev. Genom att använda dessa mallar kan du spara tid och säkerställa att dina ansökningar blir enhetliga.

ClickUp erbjuder dock ett ännu bredare utbud av anpassningsbara mallar som passar olika stilar och branscher, så att du kan skräddarsy ditt personliga brev efter de specifika jobb du söker.

Dessutom kan ClickUps projektledningsfunktioner göra din jobbsökning enklare och mindre tidskrävande. Använd dess omfattande funktioner för att säkerställa att du aldrig missar en ansökningsdeadline och snabbt får ditt drömjobb. Registrera dig gratis idag!

Lycka till på din resa!