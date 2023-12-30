De 10 bästa programmeringscertifieringarna för att förbättra dina jobb- och karriärmöjligheter

Från att skapa ditt första Hello, World!-program till att bygga ditt första spel på Scratch – alla programmerares resa börjar på ungefär samma sätt.

Men det slutar inte (alltid) där.

Det tar månader, till och med år, av konsekvent lärande och förbättring innan du blir expert och får ditt drömjobb. Att skaffa certifieringar för utvecklare är en oumbärlig del av denna resa, eftersom de hjälper dig att bygga upp kompetens och få den drivkraft du behöver för att lyckas.

För att ge dig lite inspiration presenterar vi 10 utmärkta certifieringar inom programmering och kodning som du kan ta för att ge din karriär inom mjukvaruutveckling ett lyft.

Vad är programmeringscertifieringar?

Programmeringscertifieringar är formella intyg som utfärdas efter att du har genomgått ett test eller en examen som mäter din skicklighet och kompetensnivå inom ett visst område av datorprogrammering. De fungerar som ett officiellt bevis på din expertis och har vanligtvis stor betydelse och trovärdighet på arbetsmarknaden.

Vissa certifieringar kräver eller rekommenderar att sökande genomgår en utbildning eller kurs, medan andra tillåter självstudier eller arbetserfarenhet och/eller examensbevis.

Certifieringarna regleras av yrkesorganisationer, utbildningsinstitutioner eller stora namn inom branschen som Oracle, Microsoft och Azure. De har vanligtvis minimikrav som du måste uppfylla innan du kan ta examen eller anmäla dig till utbildningsprogrammet.

Programmeringscertifieringar finns vanligtvis i flera nivåer som motsvarar kandidatens expertis och erfarenhet. Den första nivån kallas vanligtvis för nybörjarnivå, följt av associerad nivå och professionell nivå.

Programmeringscertifieringar kontra kodningscertifieringar

Även om de ibland används omväxlande är programmering och kodning två olika men nära besläktade begrepp. Enkelt uttryckt är kodning bara en del av programmering, som är ett bredare begrepp som även omfattar planering, design, testning och felsökning av ett datorprogram.

Certifieringar inom kodning och programmering avser olika expertisområden. Professionella certifieringar täcker olika områden som mjukvaruutveckling, algoritmdesign, datavetenskap, datavetenskap och systemanalys.

Å andra sidan innebär kodning vanligtvis att man skriver instruktioner som en dator ska följa i en kodredigerare, så kodningscertifieringar verifierar kunskaper i specifika programmeringsspråk som Python och Java.

Fördelar med att skaffa en programmeringscertifiering

Förutom att vara ett mått på expertis och kompetens har programmeringscertifieringar många andra fördelar, bland annat följande:

Karriärutveckling : Certifieringar kvalificerar dig i allmänhet för högre befattningar och därmed bättre lön.

Relevans : I den ständigt föränderliga teknikvärlden säkerställer programmeringscertifieringar att dina kunskaper förblir relevanta och anpassade efter arbetsmarknadens krav.

Kunskapsförvärv : Att förbereda sig för programmeringscertifieringar kan ge dig ett strukturerat sätt att behärska de färdigheter och begrepp som är nödvändiga för att lyckas i din karriär.

Trovärdighet: Programmeringscertifieringar bekräftar dina kunskaper och erfarenheter för arbetsgivare och ökar dina chanser att få anställning.

De 10 bästa programmeringscertifieringarna att ta

När man arbetar inom ett så dynamiskt område som mjukvaruutveckling är kontinuerligt lärande avgörande för att hålla sig à jour med de senaste trenderna och förändringarna. Oavsett om du är nybörjare inom programmering eller en erfaren veteran finns det nästan alltid certifieringar att ta!

Men alla programmeringscertifieringar är inte lika, och därför är vi här för att föreslå 10 av de mest exceptionella som kan göra en verklig skillnad i din professionella utveckling. Låt oss ta en titt på dem.

1. AWS-certifierad utvecklare-associerad

AWS Certified Developer-Associate testar dina kunskaper inom utveckling, optimering och distribution av molnbaserade tekniker på Amazon Web Services (AWS)-plattformen. Certifieringen omfattar vanligtvis områden som AWS-kärntjänster, distribution, databashantering och serverlös teknik.

Kandidater rekommenderas att ha allmän IT-kunskap, inklusive kunskaper i ett högnivåprogrammeringsspråk, utvecklingsverktyg och förmåga att använda molnbaserade applikationer för att skriva kod.

Examensfrågorna är i flervalsformat och med flera svar och poängsätts över 1 000. Ett godkänt resultat på 720 krävs, och varje ämnesområde vägs olika.

Ämnesområden

Utveckling av kod för applikationer som hostas på AWS

Säkerhet

Distribution av applikationsartefakter på AWS

Felsökning och optimering

Pris

150 dollar

Behörighet/rekommendationer

Personer som behärskar ett högnivåprogrammeringsspråk

Kunskap om AWS

Erfarenhet av IT- och molntjänster

Examensformat

65 flervalsfrågor eller frågor med flera svaralternativ

130 minuter

2. CIW Web Development Professional

Certification Partners är ett ledande certifieringsföretag som erbjuder utbildningsprogram för IT- och cybersäkerhetsproffs, framför allt CIW-programmet (Certified Internet Web Professional).

CIW-certifieringen är en omfattande, leverantörsneutral certifiering som testar dina kunskaper och din förståelse för webbutvecklingskoncept och -applikationer. Dessa inkluderar HTML, CSS, Javascript och principer för webbdesign/webbhantering.

För att erhålla CIW Web Development Professional-certifieringen måste sökande klara tre individuella examina/certifieringar:

CIW Javascript Specialist CIW Database Design Specialist CIW avancerad HTML5- och CSS3-specialist

Ämnesområden

HTML5

Grundläggande kunskaper i Javascript, kodimplementering och webbplatsimplementering

CSS

Databasdesign och planering

Strukturerat frågespråk

Pris

CIW Javascript Specialist: 150 dollar

CIW Database Design Specialist: 150 dollar

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: 150 dollar

Behörighet/rekommendationer

CIW Web Foundations Associate eller motsvarande

Kunskap om utveckling av webbsidor och nätverkskonfigurationer

Kunskap om HTML-kodutveckling

Grundläggande kunskaper om databaser

Kunskap om operativsystem som Windows 7

Grundläggande kunskaper i HTML- och CSS-kodning

CIW Site Development Associate eller motsvarande

Examensformat

CIW Javascript Specialist: 55 frågor, 90 minuter

CIW Database Design Specialist: 50 frågor, 90 minuter

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: 56 frågor, 75 minuter

3. Google Certified Professional Cloud Developer

Google Certified Professional Cloud Developer är utformad för att visa din kompetens inom drift och utveckling av mjukvarulösningar i molnet. Certifieringen verifierar att du kan utforma, distribuera och hantera molnbaserade applikationer samt integrera dem med Googles tjänster.

Ämnesområden

Utforma molnbaserade applikationer

Byggande och distribution av applikationer

Integrera Googles molntjänster

Hantera distribuerade applikationer

Pris

200 dollar (inklusive skatt, där så är tillämpligt)

Behörighet/rekommendationer

Rekommenderas 3+ års branscherfarenhet

Rekommenderas 1+ års erfarenhet av design med Google Cloud-plattformen

Examensformat

50–60 frågor; flervalsfrågor och flervalsval

4. Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer

Oavsett om det används för utveckling av mobil- eller webbappar är Java ett av de mest mångsidiga och använda programmeringsspråken. Om du vill befästa dina kunskaper i att skriva effektiv Java-kod kan Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer-certifieringen vara något för dig.

Detta är en grundläggande certifiering som är anpassad för nybörjare inom programmering och hjälper dem att skaffa sig kunskaper i Java-grunder och kodningstekniker.

Ämnesområden

Grunderna i Java och datatyper

Operatorer och beslutskonstruktioner

Arrayer, loopkonstruktioner, metoder och inkapsling

Arv

Arbeta med utvalda klasser från Java API:er

Pris

95 dollar

Behörighet/rekommendationer

Genomförande av grundkurser i Java

Examensformat

56 frågor; flervalsfrågor

120 minuter

5. CLP – C-certifierad professionell programmerare

CLP – C Certified Professional Programmer administreras av C++ Institute och är en avancerad certifiering som är utformad för att bevisa en programmerares kunskaper i programmeringsspråket C. Den testar och utvärderar avancerade C-programmeringskoncept som avancerade datatyper, bibliotek, syntax och språksemantik.

Ämnesområden

Hantera ett varierande antal parametrar

Lågnivå-IO

Minne och strängar

Nätverksuttag

Flytande

Pris

295 dollar

Behörighet/rekommendationer

CLA – Certifierad programmerare i programmeringsspråket C

Examensformat

55 frågor; enkelval och flerval

65 minuter (examen)

10 minuter (NDA/handledning)

6. CompTIA Security+ certifiering

Oavsett om du vill starta en karriär inom cybersäkerhet eller finslipa dina kunskaper är CompTIA Security+ en branschstandardcertifiering som öppnar många dörrar inom denna IT-nisch.

Den är populär bland personer som arbetar eller vill arbeta som cybersäkerhetsanalytiker, nätverksadministratörer och säkerhetsingenjörer.

Genom att klara examen och erhålla certifieringen visar kandidaterna att de har nödvändiga kunskaper för att få tillgång till nätverksstrukturer i företagsmiljöer, samt för att rekommendera och övervaka säkerhetslösningar. Utöver detta krävs en god förståelse för tillämpliga lagar, policyer och principer för risk och efterlevnad som reglerar dessa system.

Ämnesområden

Viktiga säkerhetsbegrepp

Säkerhetsdrift och arkitektur

Hantering av hot och sårbarheter

Säkerhetsprogramhantering

Pris

392 dollar

Behörighet/rekommendationer

CompTIA Network+ certifiering

2 års erfarenhet av IT-administration med fokus på säkerhet

2 års erfarenhet av arbete som säkerhets-/systemadministratör

Examensformat

90 frågor; flervalsfrågor och prestationsbaserade frågor

90 minuter

7. Certifiering som projektledningsspecialist (PMP)

Projektledare arbetar nära programmerare för att säkerställa att uppgifterna slutförs i tid och övervakar planeringen, genomförandet och leveransen av projekt i samarbete med intressenter. De bidrar också till att minska riskerna och är avgörande för att målen för mjukvaruutvecklingen ska uppnås.

Certifieringen Project Management Professional (PMP) ger dig kvalifikationer för att hantera projekt och framgångsrikt leda team mot att uppnå organisatoriska mål. Den finns tillgänglig på över sex språk och testar praktiska kunskaper om projektledningstekniker och -principer.

Att vara medlem i Project Management Institute (PMI), som administrerar certifieringen, är en extra fördel, eftersom det ger dig rätt till rabatt på certifieringsavgiften.

Ämnesområden

Pris

PMI-medlem: 284 dollar

Icke-medlem: 555 dollar

Behörighet/rekommendationer

Fyraårig högskole-/universitetsexamen

36 månaders erfarenhet av att leda projekt under de senaste åtta åren

35 timmars utbildning/utbildning i projektledning eller CAPM-certifiering (Certified Associate in Project Management)

Eller

Gymnasie- eller högstadieexamen

60 månaders erfarenhet av att leda projekt under de senaste åtta åren

35 timmars utbildning/utbildning i projektledning eller CAPM-certifiering (Certified Associate in Project Management)

Examensformat

180 frågor

230 minuter

8. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Cisco Certified Network Professional (CCNP) är en certifiering som tilldelas personer med avancerade kunskaper inom design, hantering och felsökning av nätverkslösningar.

Kandidater kan certifieras inom specialiserade områden som Enterprise, Datacenter, Säkerhet, Tjänsteleverantör, Samarbete CyberOps och DevNet. De måste ta ett kärnprov, som täcker allmänna nätverkskoncept, och ett fördjupningsprov inom det specialiserade nätverksområde de valt.

Ämnesområden (CCNP Enterprise)

Nätverksarkitektur

Nätverkssäkerhet

Säkerhet

Automatisering

Border Gateway Protocol (BGP)

Pris

Varierar beroende på kärnprov och inriktningsområde.

Behörighet/rekommendationer

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Beroende på certifieringens specialiseringsområde krävs 3–5 års erfarenhet av implementering av nätverkslösningar.

Examensformat

Varierar beroende på kärnprov och inriktningsområde.

9. Microsoft Azure Developer Associate

Azure Developer Associate Certification, som erbjuds av Microsoft, är utformad för programmerare som utvecklar programvara på Azure-molntjänsten. Den täcker områden relaterade till Azure-lagringslösningar, anslutningar, appautentisering, felsökning etc.

För att kunna ta examen måste kandidaterna behärska verktyg som Azure CLI och Powershell, samt kunna programmera med Azure-stödda språk.

Ämnesområden

Implementera säkra Azure-lösningar

Implementera Azure-apptjänster

Utveckling för Azure-lagring

Implementera användarautentisering

Övervakning, felsökning och optimering av Azure-lösningar

Pris

165 dollar

Behörighet/rekommendationer

Rekommenderas efter minst två års yrkesmässig utveckling och erfarenhet av Azure.

Ta AZ-204-examen (Developing Solutions for Microsoft Azure)

Examensformat

40–60 frågor; flervalsfrågor och flervalsvar

150 minuter

10. Certifierad associerad i Python-programmering (PCAP)

Certified Associate in Python Programming (PCAP) är en av de mer avancerade, men ändå populära, programmeringscertifieringarna som riktar sig till blivande programmerare, mjukvaruutvecklare och personer i andra säkerhets- och nätverksroller.

Den är utformad för att bekanta kandidaterna med grundläggande Python-programmeringskoncept, såsom grunderna i objektorienterad programmering (OOP), moduler, paket och mekanismer för hantering av undantag i OOP. Den är också tänkt som ett steg på vägen mot mer avancerade Python-certifieringar.

Ämnesområden

Moduler, paket och PIP

Strängar och strängbearbetning

Generatorer, iteratorer, filer och filströmmar

Undantagshierarkier, klasser och objekt

Grunderna i objektorienterad programmering (OOP)

Pris

295 dollar

Behörighet/rekommendationer

Ingen

Examensformat

40 frågor; enkel- och flervalsfrågor

65 minuter (examen), 10 minuter (NDA/handledning)

Hur man hanterar programmeringsprojekt med ClickUp

Att skaffa sig programmeringskunskaper och -färdigheter genom certifieringar är ett utmärkt sätt att avancera i din karriär inom mjukvaruutveckling, men mycket av din framgång beror fortfarande på hur du organiserar ditt arbete och samarbetar med dina teammedlemmar. Det är där en kompetent projektlednings- och produktivitetsplattform för utvecklare som ClickUp kan vara en livräddare, med olika verktyg för att hantera uppgifter, samarbeta med ditt team och öka produktiviteten – i ett kraftfullt paket.

ClickUps Software Project Management Suite är noggrant utformad för att förenkla hela utvecklingscykeln och ge tvärfunktionella team möjlighet att samarbeta mot gemensamma mål och framgångsrika produktlanseringar.

Arbeta med ditt team på strategiska roadmaps och produktkrav eller dokumentera viktiga projektflöden med ClickUp Docs, plattformens textredigerare och dokumenthanteringsverktyg. Det låter dig samarbeta på dokument i realtid, tilldela uppgifter, lägga till kommentarer och filer och ändra projektstatus – utan att någonsin lämna redigeraren.

Arbeta smidigt i ClickUp Docs Anslut ClickUp Docs till ditt arbetsflöde genom att länka samman uppgifter

ClickUp Docs når sin fulla potential när det kombineras med ClickUp AI.

Denna allsmäktiga skriv- och kodningsassistent finns i Docs och kan på några sekunder generera exceptionella produktkravsdokument, utforma användarteststudier, skapa testplaner och mycket mer!

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprints och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

Använd ClickUps 15+ vyer för att observera ditt arbete från alla vinklar och upprätthålla maximal synlighet samtidigt som alla hålls informerade. Gantt-diagramvyn är till exempel en utmärkt lösning för att övervaka uppgiftsberoenden och hinder samtidigt som du håller ett öga på måluppfyllelsen med anpassade statusar och fält, milstolpar och prioritetsetiketter.

Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter i ClickUp 3. 0 Gantt-diagram för att spåra och koppla samman arbetsflöden i allt ditt arbete

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Det finns ett ännu bättre sätt att följa framstegen på ClickUp – med hjälp av ClickUp Dashboards. De fungerar som kontrollcentraler för dina projekt och produkter och visualiserar allt från arbetsbelastning och definierade mål till sprintframsteg och spårad tid för att möjliggöra databaserat beslutsfattande. Det bästa med Dashboards är att de är helt anpassningsbara och lätta att dela med dina intressenter.

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängsförlopp, uppgifter per status och buggar per vy.

Låter det som mycket? Det finns ingen anledning att oroa sig, eftersom du inte behöver göra något på egen hand. ClickUp ger dig ett försprång med sitt enorma bibliotek med över 1 000 färdiga mallar för praktiskt taget alla användningsområden, från omfattande mallar för programhantering till mycket praktiska mallar för produktbacklogg.

ClickUp Project Plan Template for Programming ger dig till exempel ett komplett ramverk för effektiv hantering av ett mjukvaruutvecklingsprojekt med ett detaljerat arbetsflöde, olika samarbetsverktyg och alternativ för att följa projektets framsteg.

Programmera dig till framgång med ClickUp

Det är utan tvekan en svår uppgift att klättra på karriärstegen som mjukvaruutvecklare, vilket kräver stora ansträngningar och beslutsamhet. Men genom att ta programmeringscertifieringar och integrera projektledningsverktyg i ditt arbetsflöde kan du tillämpa dina kunskaper inom ett ramverk som garanterar framgång, samarbete och effektivitet.

Med tanke på ClickUps omfattande funktioner för projektledning och produktivitet är det ett verktyg som alla programmerare bör ha i sin verktygslåda. Så registrera dig för ClickUp idag för att ta kontroll över dina projekt från start till mål.