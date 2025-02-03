De 10 bästa programvarorna för delade inkorgar 2025 (recensioner och priser)

Utmärkt kundkommunikation är en central del av alla framgångsrika företag. Faktum är att kundnöjdheten – och därmed din försäljning – beror på att du svarar på kundernas förfrågningar och frågor så snabbt och korrekt som möjligt.

Att hantera e-post och annan kommunikation från kunder sätter stor press på ditt kundtjänstteam, men det finns sätt att lätta på belastningen och förbättra teamarbetet och e-postproduktiviteten – till exempel programvara för delade inkorgar. ?

Delade inkorgsverktyg gör det möjligt för flera teammedlemmar att komma åt era grupp-e-postkonton och hantera inkommande meddelanden gemensamt. Detta centraliserar och förenklar hanteringen av e-postuppgifter så att kundernas e-postmeddelanden hanteras snabbare och effektivare.

Nedan går vi igenom vad du bör tänka på när du överväger att använda en gemensam inkorg för att öka teamets produktivitet och förbättra kundupplevelsen. Därefter jämför vi några bra verktyg för delade inkorgar och produktivitetsalternativ, så att du kan hitta det som passar bäst för ditt företag.

Vad ska du leta efter i programvara för delade inkorgar?

Många olika typer av funktioner och egenskaper gör det enkelt att hantera e-post. Olika verktyg för delade inkorgar kan erbjuda dig följande:

Verktyg för hantering av inkorgar som filtrerar och prioriterar inkommande e-postmeddelanden enligt kriterier som nyckelord eller avsändarens namn.

Automatiseringar som eliminerar repetitiva uppgifter så att ditt kundsupportteam kan fokusera på det som verkligen behövs – till exempel chatbots som erbjuder färdiga svar på vanliga frågor ?

Samarbetsfunktioner som fördelar varje kundkonversation till den teammedlem som är bäst kvalificerad att hantera den.

Verktyg för att skriva e-post , till exempel en AI-assistent som ger dig förslag och redigerar dina e-postmeddelanden åt dig?

Programvara för hantering av e-postprojekt som kopplar kundkonversationer till spårbara uppgifter och förenklar uppföljningen.

Integration med andra verktyg, så att alla delar av din teknikstack fungerar tillsammans

De 10 bästa programmen för delade inkorgar att använda 2024

Med alla dessa möjligheter i åtanke är det en bra idé att skapa en kortlista över de funktioner som du önskar att din delade inkorgsprogramvara ska ha för ditt företag. Jämför sedan den med vår lista över de bästa delade inkorgsverktygen för 2024.

Hantera dina e-postmeddelanden och ditt arbete på ett och samma ställe – skicka och ta emot e-postmeddelanden var som helst i ClickUp, skapa uppgifter från e-postmeddelanden, konfigurera automatiseringar, bifoga e-postmeddelanden till valfri uppgift och mycket mer.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning och produktivitet som också förändrar ditt sätt att arbeta med e-post. Denna typ av programvara för delade inkorgar är ett av de bästa traditionella alternativen till e-post som finns.

Funktionen ClickUp Inbox samlar all din kommunikation på en praktisk plattform, vilket också effektiviserar ditt arbetsflöde för e-postprojektledning. Skicka och ta emot e-post från ClickUp-plattformen, omvandla e-postmeddelanden till uppgifter eller bifoga dem till befintliga uppgiftstrådar.

Denna kostnadsfria programvara för projektledning förenklar också uppgiftshanteringen, så att du kan tilldela e-postmeddelanden till flera användare direkt på plattformen och inkludera förfallodatum och eventuella interna kommentarer.

Spara ännu mer tid genom att be ClickUp AI-skrivassistenten att skapa och redigera engagerande, målinriktade e-postmeddelanden åt dig. Eller skapa dina egna e-postmallar som du kan återanvända flera gånger. Eller gör båda delarna. Använd sedan automatiseringar för att skicka e-postmeddelanden automatiskt vid exakt rätt tidpunkt. ?

ClickUps bästa funktioner

Visa dina e-postuppgifter i valfritt format, till exempel lista, tabell , kanbanliknande tavla eller kalender.

Håll koll på ditt viktigaste arbete med smarta, automatiska påminnelser som visas direkt bredvid ditt arbete.

Utnyttja en rad mallar för kommunikationsplaner för att skapa en omfattande kommunikationsstrategi.

Samordna dina marknadsföringsaktiviteter och förenkla schemaläggningen med den inbyggda ClickUp-mallen för e-postmarknadsföring.

Se alla dina projektmått i realtid på din anpassningsbara ClickUp-instrumentpanel.

Integrera med andra populära kommunikationsplattformar som Gmail, Microsoft Outlook , Office 365 och Slack

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt som tillägg i betalda abonnemang.

Mobilappen har ännu inte alla funktioner som finns i datorversionen.

ClickUp priser

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Help Scout

via Help Scout

Help Scouts verktyg för delade inkorgar samlar alla dina kundinteraktioner – och även dina konversationer med kunder, partners och leverantörer – på en central plattform. Verktyget är utformat med kundtjänstteam i åtanke, och användarna har individuella e-postadresser och kan även komma åt e-postmeddelanden som kommer till delade teaminkorgar som help@ eller info@.

Help Scout erbjuder också ett verktyg för livechatt och kan hjälpa dig att komma igång med en strategi för support via sociala medier. Guider, kurser och andra resurser hjälper ditt team att komma igång snabbt.

Help Scouts bästa funktioner

Förbättra teamsamarbetet och svarstiden med en gemensam e-postinkorg.

Undvik dubbelkommunikation (eller motstridiga meddelanden) med funktionen Collision Detection, som pausar e-postsvar så att du kan se uppdateringar som en teammedlem gör.

Minska e-postvolymen genom att skapa din egen självbetjäningsbas – ingen kod krävs.

Spara tid med mer än 75 kortkommandon

Help Scouts begränsningar

Det finns inte så många olika mallar att välja mellan.

Funktionerna i mobilappen är ganska grundläggande.

Help Scout priser

Standard: 25 $/månad per användare

Plus: 50 $/månad per användare

Fördel: Kontakta oss för prisuppgifter

Help Scout betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

3. Missive

via Missive

Denna lösning för delad inkorg erbjuder e-post- och livechattfunktioner för teamet och kan även hantera meddelanden från sociala medier.

Med Missive kan du tilldela konversationer från e-postinkorgen till team eller specifika teammedlemmar och använda etiketter för att underlätta filtrering. Det minskar också överbelastningen av meddelanden genom att slå samman relaterade konversationer till en enda e-posttråd. Ditt team kan kommunicera i realtid med hjälp av interna teamchattrum och kan samarbeta om delade e-postsvar. ?‍♀️

Missives bästa funktioner

Skicka förberedda svar på vanliga frågor så att ditt team kan ägna sig åt mer komplexa frågor.

Se till att alla är uppdaterade med interna anteckningar bifogade till e-postmeddelanden.

Få regelbundna statusuppdateringar så att du vet vad som händer med alla e-postuppdrag.

Skapa anpassade arbetsflöden för att spara tid och förbättra teamets prestanda.

Missives begränsningar

Denna programvara för delade inkorgar erbjuder inte någon möjlighet att bygga en självbetjäningsplattform.

Du behöver ett betalt abonnemang för att automatisera arbetsflöden och få tillgång till API.

Missive prissättning

Gratis

Startpaket: 14 USD/månad per användare

Produktivt: 18 $/månad per användare

Företag: 26 $/månad per användare

Missive betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)

4. Gmelius

via Gmelius

Gmelius är ett tillägg till Gmail som gör att du kan dela en gemensam inkorg från Google, en Google-grupp eller en e-postadress som help@. Du kan tagga och klassificera e-postmeddelanden efter innehåll och ställa in förväntningar genom att skicka ett autosvar för att meddela kunderna att deras e-post har mottagits.

Kom igång med e-postmeddelanden i detta verktyg för delad inkorg med hjälp av en Gmail-mall eller ett e-postutdrag. Skapa sedan ett bibliotek med kategoriserade e-postsvar och använd det för att snabbt skicka e-post till kunder utan att behöva börja om från början varje gång, vilket gör det enkelt att uppfylla eventuella servicenivåavtal (SLA). ✅

Gmelius bästa funktioner

Fördela inkommande e-postmeddelanden automatiskt enligt regler, till exempel med Round Robin eller Load Balancer.

Samarbeta kring svar och kommunicera internt med hjälp av privata anteckningar.

Ställ in smarta sekvenser för att strukturera och automatisera e-postutskick och drip-kampanjer.

Integrera med Google Workspace eller andra verktyg som Slack och Trello.

Gmelius begränsningar

Det finns en inlärningskurva, och vissa användare anser att mer utbildningsmaterial skulle vara till hjälp.

Growth-planen erbjuder endast en rapporteringsperiod på tre månader, vilket gör det svårt att se långsiktiga trender.

Gmelius priser

Tillväxt: 29 $/månad per användare

Fördel: 45 dollar/månad per användare

Gmelius betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (760+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

5. Groove

via Groove

Med Groove kan du skicka dina Gmail-meddelanden eller andra vidarebefordrade e-postmeddelanden till en central, delad inkorg. Sedan kan du lägga till taggar, tilldela konversationer till teammedlemmar och ha privata interna chattar om specifika e-postmeddelanden.

Spara tid genom att använda regler för att automatisera dina arbetsflöden eller ställa in autosvar på vanliga frågor. Spåra sedan teamets prestanda mot dina KPI:er på den centrala instrumentpanelen. ?

Grooves bästa funktioner

Undvik korsade linjer och dubbla svar med inbyggd kollisionsdetektering.

Skapa anpassade mappar för specifika typer av konversationer.

Håll teammedlemmarna snabbt informerade med @-omnämnanden.

Integrera programvaran för delade inkorgar med verktyg som Shopify och Stripe.

Groove-begränsningar

Standardpaketet ger dig endast sex månaders sökhistorik.

Vissa användare skulle vilja se mer integration med sina CRM-system.

Groove prissättning

Standard: 15 USD/månad per användare

Premium: 25 $/månad per användare

Avancerat: 45 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Groove-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

6. Front

via Front

Front syftar till att hjälpa företag att skala upp och erbjuder verktyg för delade inkorgar som en del av sin verktygslåda för e-posthantering. Konversationer kopplas till kundhistoriken, vilket gör det enkelt att skräddarsy all kommunikation. ?

Automatiserade arbetsflöden hanterar tilldelning av meddelanden, svar och, vid behov, eskaleringar. Teammedlemmar kan dela utkast till e-postmeddelanden, lämna kommentarer och skicka meddelanden till kollegor inom plattformen.

Front bästa funktioner

Hantera olika typer av kommunikation, från e-post och livechattar till röstmeddelanden.

Kategorisera meddelanden med taggar så att du kan hitta dem och rapportera om dem.

Tilldela meddelanden baserat på innehåll eller kriterier som du anger.

Integrera med andra verktyg som WhatsApp, Facebook och X.

Front begränsningar

Det finns många funktioner, så nya användare kan uppleva en brant inlärningskurva.

Ibland slår Front felaktigt samman samtal som inte har något samband med varandra.

Front prissättning

Startpaket: 19 $/månad per användare

Tillväxt: 59 $/månad per användare

Skala: 99 $/månad per användare

Premier: 229 $/månad per användare

Frontbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

7. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är mest känt för sina försäljnings- och marknadsföringslösningar, men erbjuder även en Service Hub för kundsupportteam. ?

Service Hub innehåller grundläggande programvara för delade inkorgar och livechatt för företag av alla storlekar – från enskilda personer och små team till stora företag. Detta är särskilt praktiskt om du redan använder HubSpot.

HubSpots bästa funktioner

Centralisera alla kundkonversationer mellan dina sälj-, marknadsförings- och serviceteam.

Få tillgång till kunddata genom integrationen med HubSpots kostnadsfria CRM.

Använd mallar för att skapa förberedda svar på vanliga frågor.

Utnyttja den mobila inkorgsfunktionen när du är på resande fot.

HubSpot begränsningar

Du behöver ett betalt abonnemang för att ta bort HubSpot-brandingen på livechattfunktionen.

Mindre företag kan tycka att priset är lite högt för dem.

HubSpot prissättning

Gratis

Startpaket: Från 30 $/månad för två användare

Professionell: Från 500 $/månad för fem användare

Företag: Från 1 200 USD/månad för 10 användare

HubSpot betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 150 recensioner)

8. Helpwise

via Helpwise

Helpwise är en centraliserad kundtjänstplattform som erbjuder support via flera kanaler, inklusive delade e-postverktyg, SMS, sociala medier och livechatt. Minska belastningen på din helpdesk ytterligare med ett självbetjäningscenter, förberedda svar och chattbottar som svarar på vanliga frågor.

Helpwise bästa funktioner

Få ditt team att snabbt och enkelt komma igång med att använda appen.

Samarbeta med teammedlemmarna i kundkonversationer för att lösa problem snabbt.

Integrera med appar för uppgiftshantering, CRM och kalender ?️

Använd Android- eller iOS-appen för att komma åt Helpwise när du är på språng.

Helpwise begränsningar

Det finns för webbläsare och mobila enheter, men ännu inte som desktop-app.

Sökfunktionen skulle kunna förbättras något.

Helpwise prissättning

Standard: 15 USD/månad per användare

Premium: 29 $/månad per användare

Avancerat: 49 $/månad per användare

Helpwise betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

9. Dra

via Drag

Drag hanterar delade e-postadresser som help@ eller support@ via en central inkorg i Gmail. Den visuella programvaran för delade inkorgar gör det möjligt för dig att samarbeta över domäner med entreprenörer eller kunder. Du kan välja vilka Trello-liknande Drag-tavlor varje användare kan komma åt och vad de kan göra med dessa tavlor.

Dra bästa funktioner

Anslut Google Groups eller e-postkonton till Drag-tavlor för att dela dem med ditt team ?

Visa uppgifter som är kopplade till e-postmeddelanden som en anpassningsbar lista eller som tavlor.

Skapa att göra-listor, skriv anteckningar eller bifoga filer, allt på Drag-plattformen.

Dra nytta av Drag:s prisbelönta support för att ställa alla frågor du har om systemet.

Begränsningar

Gmail laddas lite långsammare när du använder Drag.

Rapporteringsfunktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Drag prissättning

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per användare

Plus: 12 $/månad per användare

Fördel: 16 dollar/månad per användare

Drabetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

10. Hiver

via Hiver

Hiver låter dig driva en hjälpcentral med flera kanaler – inklusive e-post, röstkommunikation och livechatt – med hjälp av verktyg för delade inkorgar i Gmail. Du kan också skapa en kunskapsbas för att erbjuda självbetjäning till dina kunder. ?

Hivers bästa funktioner

Kom igång snabbt med det intuitiva och välbekanta gränssnittet.

Se frågornas status och teamets arbetsbelastning i realtid

Skriv en anteckning till en kollega med hjälp av @-omnämnanden och länka den till en e-posttråd.

Använd ärendehanteringssystemet för att vidarebefordra tekniska frågor till din IT-avdelning.

Hivers begränsningar

E-postmeddelanden kan endast tilldelas en person.

Priset kan vara lite högt för mindre företag.

Hiver priser

Lite: 19 $/månad per användare

Fördel: 49 $/månad per användare

Elite: 69 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hiver betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Ta kundservicen till nästa nivå med programvara för delade inkorgar

Att hantera e-post och andra inkommande meddelanden tar mycket tid, men det finns verktyg som kan hjälpa till. Delade inkorgsverktyg och andra alternativ till traditionella e-postsystem förbättrar teamsamarbetet och minskar svarstiderna, vilket leder till nöjdare kunder. ?

För ännu bättre resultat, välj ett verktyg som även innehåller projektledningsfunktioner – ett verktyg som ClickUp, till exempel. Du kommer att effektivisera alla dina arbetsflöden, spara tid, förbättra samarbetet och – mycket viktigt – kunna erbjuda kundservice på en helt ny nivå.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och belönas med nöjdare kunder, ett gladare team och ett förbättrat resultat för ditt företag. ?