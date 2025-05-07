De 10 bästa Zentask AI-alternativen för uppgiftshantering 2025

Att skapa innehåll av något slag kräver väl genomtänkt planering och utförande. Oavsett om det handlar om marknadsföringstexter, bilder för dina inlägg på sociala medier, en studieuppgift eller en hel affärsstrategi, finns det vanligtvis en rad uppgifter som måste utföras innan du når ditt mål.

Tack och lov förenklar de senaste AI-verktygen innehållsskapande och uppgiftshantering och ökar produktiviteten. Verktyg som Zentask.ai, till exempel, eller något av dess många alternativ, sparar energi, tid och – i förlängningen – pengar.

Zentask.ai använder artificiell intelligens för att skapa unika SEO-texter och genererar bilder med hjälp av en text-till-bild-AI-modell som kallas Stable Diffusion. Innehållsskapare uppskattar Zentasks användarvänliga gränssnitt, fördefinierade uppmaningar och anpassningsbara element som språk, ton och skrivstil. ✍️

Zentask är dock bara ett av många AI-drivna verktyg för innehållsskapande som finns tillgängliga. Andra appar använder AI för att göra samma sak och ibland mycket mer, så det är värt att överväga dina alternativ.

Låt oss utforska vad du ska leta efter i ett alternativ till Zentask AI. Sedan delar vi med oss av några AI-lösningar som kan göra din dag. När allt kommer omkring är det du som bestämmer över kraften i AI.

Vad ska du leta efter i ett Zentask AI-alternativ?

AI-tekniken kan göra så mycket, och när du är på jakt efter programvara för automatisering av uppgifter är det viktigt att veta vad du ska leta efter. Beroende på ditt användningsområde kan dessa funktioner och egenskaper komma väl till pass:

AI-skrivverktyg som skapar obegränsat med reklamtexter, blogginlägg och mycket mer i den stil du önskar.

Bildgenereringsverktyg som skapar bilder från ord

Kommunikationsverktyg för att förbättra samarbetet inom ditt team

Ett användarvänligt gränssnitt så att du inte behöver lägga för mycket tid på att lära dig systemet.

Integration med andra verktyg i din teknikstack

Uppgiftshanteringsprogram som delar upp dina mål i enskilda uppgifter med förfallodatum

Säkerhetsfunktioner så att du vet att dina data är säkra

De 10 bästa alternativen till Zentask AI

Med allt detta i åtanke, låt oss ta en titt på några alternativ till Zentask.ai. Vissa av dessa AI-drivna verktyg är utformade med nischfunktioner i åtanke, medan andra erbjuder stöd för många olika uppgifter.

Använd ClickUp AI för att generera blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som är utformat för att effektivisera och automatisera dina arbetsflöden på så många sätt som möjligt. Med hjälp av sin senaste och mest kraftfulla funktion hittills, ClickUp AI, är det också det ultimata verktyget för kreativt skrivande.

ClickUps banbrytande AI-skrivassistent förenklar processen för att skapa innehåll genom att använda forskningsbaserade uppmaningar och rollbaserade AI-verktyg som hjälper dig att snabbare nå ditt ideala innehåll. Ange bara några riktlinjer så kan dess avancerade artificiella intelligensgenerera landningssidor, innehåll för sociala medier, bloggartiklar, annonstexter och mycket mer på några sekunder. Den redigerar och formaterar till och med dina texter åt dig.

E-postmarknadsföring blir enkelt med ClickUp AI

AI-assistenten sammanfattar också långa dokument som kommentartrådar och mötesanteckningar och identifierar åtgärdspunkter i texten. Den omvandlar dessa till ClickUp-uppgifter och spårar dem mot milstolpar och dina övergripande mål.

Detta alternativ till Zentask AI erbjuder ett enormt bibliotek med färdiga mallar, så att du aldrig behöver börja från scratch. Till exempel ger ClickUp Task Management Template dig en visuell översikt över alla dina uppgifter, organiserade efter ditt val av status, prioritet eller avdelning. Välj mellan många olika mallar för dagliga rapporter för att hålla koll på exakt vad som händer inom alla områden av ditt företag och spåra den övergripande utvecklingen mot dina mål.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

ClickUps AI-assistent är endast tillgänglig i betalda abonnemang.

Eftersom det finns så många funktioner kan nya användare behöva en inlärningskurva när de lär sig plattformen.

ClickUp prissättning

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Yac

via Yac

Yac stöder asynkrona möten för distansarbetande team. Även om det inte är ett direkt alternativ till Zentask.ai, förbättrar detta verktyg kommunikationen och samarbetet i dagliga uppgifter som stand-up-möten, brainstorming-sessioner, problemlösning och innehållsskapande.

Yac utnyttjar det faktum att det går snabbare att prata än att skriva och att tonfallet också förmedlas mycket effektivare. Plattformen använder högupplösta röstmeddelanden, skärmdelning och transkription för att göra det möjligt för teammedlemmarna att dela idéer och framsteg, oavsett vilken tidszon de befinner sig i.

Yacs bästa funktioner

Minska antalet schemalagda möten i din kalender till ett absolut minimum genom att istället lämna röstmeddelanden.

Dela din skärm medan du pratar och lägg sedan till kommentarer för att förtydliga ditt budskap.

Håll dig uppdaterad om dina teammedlemmars meddelanden när du är online.

Organisera alla dina teammedlemmar, inklusive kunder och frilansare, i diskussionsgrupper för enkel delning.

Yacs begränsningar

Det kan ta tid för teamen att helt anamma denna nya samarbetsmetod.

Transkriptionsverktyget är inte alltid helt korrekt.

Yac prissättning

Personligt bruk: Gratis

Yac for Teams: 5 $/månad per användare

Yac-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (10 recensioner)

3. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT är utvecklat av OpenAI och är en avancerad AI-språkmodell som använder djupinlärningsalgoritmer för att producera praktiskt taget alla typer av webbplatsinnehåll. ChatGPT fungerar mycket bra som ett AI-verktyg för innehållsskapande. Skriv bara in en fråga i AI-chatten och se hur verktyget genererar människoliknande svar på några sekunder.

GPT-3 används fortfarande i stor utsträckning, men den senaste versionen av denna generativa AI, GPT-4, erbjuder förbättrade AI-funktioner, inklusive högre precision och bättre problemlösning.

ChatGPT bästa funktioner

Skapa bara ett konto för att börja använda det direkt.

Använd ChatGPT som ett AI-verktyg för copywriting , för att generera eller felsöka kod eller för att lära dig mer om olika intressanta områden.

Du kan vara trygg i vetskapen om att innehållet som skapas är unikt och fritt från plagiering.

Integrera med andra verktyg med hjälp av ChatGPT API.

ChatGPT begränsningar

Du måste faktagranska innehållet som skapas för att säkerställa att det är 100 procent korrekt.

De data som ChatGPT använder är inte helt uppdaterade, så det är inte idealiskt för aktuella frågor.

ChatGPT prissättning

Forskningsförhandsvisning: Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/månad

Förbättringar: Betala efterhand, beroende på vilket språk, vilken bild eller vilken ljudmodell du använder.

ChatGPTbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

4. Stork

via Stork

Stork är en samarbetsplattform som främjar fritt utbyte av idéer. Den är utformad för distans- och hybridteam och låter dig skapa privata kanaler för konfidentiellt arbete eller offentliga kanaler som är synliga för hela teamet.

Detta alternativ till Zentask AI erbjuder också en katalog med AI-verktyg som du kan "hyra" när du behöver en specifik typ av expertis, till exempel innehållsskrivning eller juridisk, marknadsförings- eller cybersäkerhetsstöd.

Stork bästa funktioner

Dela dina idéer och framsteg med hjälp av text, röst eller video.

Se när dina teammedlemmar konverserar och hoppa in i konversationen omedelbart om du vill.

Spela in och transkribera alla möten så att teammedlemmar som inte var närvarande kan hålla sig uppdaterade.

Använd Stork på webben eller Windows, MacOS, iOS eller Android.

Stork-begränsningar

Det finns ännu inte tillräckligt med recensioner för att bedöma hur bra Stork fungerar.

Den nya användningsbaserade modellen är fortfarande under utveckling, så prissättningen är ännu oklar.

Stork prissättning

Meddelanden och samarbete: Gratis

Användningsbaserad AI-konsumtion (kommer snart): Betala efterhand

Stork-betyg och recensioner

G2: 5,0/5 (3 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

5. Jasper

via Jasper

Jasper marknadsförs som en ”AI-copilot” och riktar sig specifikt till marknadsföringsteam på företag. Detta alternativ till Zentask AI använder AI för att skapa högkvalitativt innehåll för webbplatser, bloggar, sociala medier och andra marknadsföringskanaler.

Jasper skriver i din varumärkesröst och följer dina stilriktlinjer. All text är SEO-optimerad och fri från plagiering. Och det är enkelt att remixa och återanvända den, vilket sparar tid och pengar.

Jasper bästa funktioner

Skapa engagerande innehåll och testa sedan flera varianter för att se vilken som ger bäst resultat.

Använd Jasper på mer än 25 språk

Integrera med WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify och mer.

Du kan vara trygg i vetskapen om att dina konfidentiella företagsuppgifter är helt säkra.

Jasper-begränsningar

Jaspers texter kan ibland vara generiska snarare än specifika.

Vissa användare tycker att priset är för högt, särskilt för enskilda kreatörer.

Jasper prissättning

Skapare: 49 $/månad per användare

Team: 125 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

6. Ecomtent

via Ecomtent

Ecomtent skapar texter och bilder för e-handelsproduktlistor så att du snabbt kan få ut dina produkter på marknaden.

Det högkvalitativa AI-genererade innehållet är optimerat för SEO, så det rankas högt i sökmotorerna, och bildgenereringsverktyget producerar livsstilsbilder som är specifika för din produkt.

Ecomtents bästa funktioner

Använd detta alternativ till Zentask AI för att skapa text, infografik och livsstilsbilder på några sekunder.

Uppdatera enkelt dina produktlistor för att anpassa dem till nya sökord eller trender.

Generera text på flera språk, inklusive engelska, spanska, franska och kinesiska.

Välj självbetjäningsalternativet eller betala teamet – som består av före detta Amazon-anställda och promptingenjörer – för att göra jobbet åt dig.

Ecomtents begränsningar

Det finns ännu inte tillräckligt med recensioner för att veta hur bra detta verktyg fungerar.

Vissa användare anser att Ecomtent är för dyrt för vad det erbjuder.

Ecomtent prissättning

Self-Service Lifestyle Images: 95 $/månad

Självbetjäningsbilder och infografik: 135 $/månad

Självbetjäning Hela listan: 165 $/månad

Självbetjäningsföretag: 1 650 USD/månad

Fullservice: Prissättning baserad på volym av månatliga listningar

Ecomtent-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner ännu

Capterra: Inga recensioner ännu

7. Copy. ai

Copy.ai använder generativ AI för att skapa övertygande, SEO-optimerat innehåll för en rad olika användningsområden. Detta alternativ till Zentask AI producerar allt från rubriker, bloggar och inlägg på sociala medier till nyhetsbrev, landningssidor och mycket mer.

Ange några riktlinjer för att få flera varianter av samma text och välj den som fungerar bäst. Redigera den efter behov direkt i textrutan.

Copy. ai:s bästa funktioner

Kom igång snabbt med det användarvänliga gränssnittet

Skapa innehåll som är konsekvent i linje med ditt företags varumärkesröst

Kopiera texten du har genererat till urklipp, exportera den till en CSV-fil eller skapa en delbar länk.

Lär dig mer om plattformen från de inbyggda guiderna och webbseminarierna.

Begränsningar för Copy.ai

Du måste faktagranska det textmaterial som skapas.

Vissa användare har klagat på att kundsupporten inte är lättillgänglig.

Copy. ai prissättning

Gratis: Gratis

Pro: 49 $/månad för 5 platser

Team: 249 $/månad för 20 platser

Tillväxt: 1 333 USD/månad för 75 platser

Skala: 4 000 USD/månad för 200 platser

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (60 recensioner)

8. Sellesta

via Sellesta

Detta alternativ till Zentask AI är utformat för att öka e-handelsförsäljningen via din webbplats och andra online-marknadsplatser, som Amazon. Sellesta identifierar högkonverterande sökord relaterade till dina produkter och optimerar din listning för dessa sökord.

Sellestas bästa funktioner

Övervaka den dagliga sökrankningen för dina produkter

Mät prestanda mot dina konkurrenter

Utvärdera marknaden för att upptäcka nischprodukter som kan fungera bra.

Analysera kundrecensioner för att identifiera eventuella varningssignaler som behöver uppmärksammas.

Sellestas begränsningar

API-förbättringen som publicerar dina annonser direkt på Amazon är endast tillgänglig i Pro- och Ultimate-paketen.

Det finns ännu inte tillräckligt med recensioner för att bedöma hur bra Sellesta fungerar.

Sellesta prissättning

Grundläggande: 14 $/månad

Pro: 39 $/månad

Ultimate: 99 $/månad

Platinum: Kontakta oss för prisuppgifter

Sellesta-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (2 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

9. Writesonic

via Writesonic

Writesonic är en avancerad AI-skrivare som genererar SEO-optimerade texter. Detta alternativ till Zentask AI skapar långa texter, som bloggar och e-postmeddelanden, samt korta inlägg på sociala medier, annonser och produktbeskrivningar – allt i din varumärkes röst.

Writesonics bästa funktioner

Utnyttja parafraseringsverktyget för att optimera eller återanvända din text.

Spara tid genom att börja med en AI-mall från det omfattande mallbiblioteket.

Be systemet om innehållsrekommendationer och idéer för YouTube-videor.

Skriv innehåll på mer än 25 språk

Writesonic-begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar dig till endast 10 000 ord per månad.

Användargränssnittet är inte särskilt användarvänligt, särskilt för nya användare.

Writesonic prissättning

Gratis

Litet team 19 $/månad per användare

Freelancer: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

10. GravityWrite

via GravityWrite

GravityWrite är ett AI-drivet verktyg för innehållsskapande som syftar till att öka dina konverteringar och försäljning. Detta alternativ till Zentask AI genererar ett brett utbud av texter, inklusive e-postmeddelanden, bloggar, marknadsföringsplaner, bildtexter och inlägg på sociala medier, manus för YouTube-videor, generering av clickbait-rubriker och mycket mer.

GravityWrites bästa funktioner

Skapa SEO-optimerat innehåll med bara några klick

Spara tid genom att börja med en av de många skrivmallarna.

Skapa och anpassa skrivverktyg efter dina behov

Omvandla ord till fotorealistiska bilder

Begränsningar för GravityWrite

Ordbegränsningarna för varje plan kan kännas restriktiva.

Priserna kan vara höga för enskilda användare.

GravityWrite prissättning

Gratis

Startpaket: 19 $/månad per användare

Pro: 79 $/månad per användare

GravityWrite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (12 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

Behärska dina innehållsskapande uppgifter med AI-stöd

Att skapa bra innehåll – och hålla reda på alla uppgifter som ingår i det – tar mycket tid och ansträngning. Men ett AI-drivet skrivverktyg som de många som listas ovan kan göra det mesta av det tunga arbetet åt dig och ofta producera mycket bättre innehåll än du gör på egen hand.

