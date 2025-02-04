10 fantastiska alternativ till Snowflake för effektiv datahantering

Snowflake är ett populärt molnlager som hjälper dig att komma åt, lagra, hantera och dela dina data samtidigt som maximal säkerhet garanteras. Plattformen är känd av en anledning – den erbjuder utmärkta automatiseringsalternativ, stöder strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade data, främjar samarbete och integreras med olika verktyg för affärsintelligens.

Även om namnet kan antyda något annat är Snowflake ett robust verktyg som kan hantera stora mängder data och leverera blixtsnabb prestanda hela tiden. ❄️

Trots sina fantastiska funktioner är Snowflake inte det perfekta valet för alla. Vissa kanske vill ha mer kontroll över sina kostnader, ett enklare användargränssnitt eller möjlighet att använda programmet offline.

Vi har gjort grovjobbet åt dig och sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Snowflake som kan passa dina behov bättre. Vi går igenom deras funktioner i detalj och lyfter fram några nackdelar för att hjälpa dig att hitta den perfekta datalösningen för ditt företag.

Vad ska du leta efter i Snowflake-alternativ?

Eftersom det finns en uppsjö av alternativ till Snowflake kan det vara svårt att skilja agnarna från vetet. Om du vill vara säker på att du fattar rätt beslut bör du leta efter en plattform med följande egenskaper:

Skalbarhet : Molndataplattformen ska kunna hantera ditt företags växande databehov utan fördröjningar eller prestandaproblem.

Säkerhet : Alternativet till Snowflake bör uppfylla de högsta säkerhetskraven för att skydda dina data och minimera risken för intrång. Funktioner som tvåfaktorsautentisering, kryptering och datamaskering är ett välkommet plus.

Dataintegration : Rätt plattform ska kunna integreras med business intelligence- och dataplattformar för att hjälpa dig att skapa ett unikt och funktionellt ekosystem som passar ditt företags behov.

Samarbetsalternativ : Om ditt team arbetar på distans, leta efter alternativ för molnbaserad datahantering som låter dig samarbeta och dela data med maximal säkerhet.

Automatisering : En lämplig plattform erbjuder alternativ för : En lämplig plattform erbjuder alternativ för att automatisera repetitiva uppgifter , vilket minimerar risken för fel och optimerar kostnaderna.

Analysfunktioner: Plattformen bör ha robusta verktyg som hjälper dig att analysera och : Plattformen bör ha robusta verktyg som hjälper dig att analysera och visualisera data och fatta välgrundade beslut som kommer att sätta fart på ditt företags framgång.

Hantera dina data med lätthet: De 10 bästa alternativen till Snowflake 2024 och framåt

Efter att ha analyserat dussintals alternativ till Snowflake har vi sammanställt en lista över de 10 bästa plattformarna som erbjuder bäst funktionalitet och säkerhet. Kolla in dessa alternativ till dataplattformar och hitta den som passar ditt företags databehov. ?

1. AWS Redshift

Om du vill lagra och analysera enorma mängder data utan problem och få detaljerade insikter på ett ögonblick är AWS Redshift rätt val! Amazons molnbaserade datalagringsverktyg är fullspäckat med avancerade funktioner som kan hantera även de mest komplexa datamängderna och ge dig integrerade insikter. ?

AWS Redshift har federerad sökfunktion – nå dina relationsdatabaser och sök efter live-data för att bättre förstå prestandan i din affärsverksamhet utan att flytta data.

En annan anledning till att du kan överväga detta verktyg är Redshift machine learning (ML). Det låter dig använda SQL-uttryck för att träna Amazon SageMaker-modeller baserat på dina data i AWS Redshift och göra finansiella prognoser, upptäcka kundbortfall och mäta risker.

AWS Redshifts bästa funktioner

Redshift ML

Federerad sökning

Integreringar från utvecklare och tredjepartsleverantörer

Enkel dataanalys, datalagring och datadelning

Begränsningar för AWS Redshift

Kan vara dyrt för vissa användare

Begränsat stöd för datatyper som XML och JSON

Priser för AWS Redshift

Kontakta oss för prisuppgifter

AWS Redshift-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 350 recensioner)

TrustRadius: 7,7/10 (över 200 recensioner)

2. Vertica

Vertica är ett robust verktyg som kan analysera alla typer av data och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om hur du kan förbättra processer.

Denna enhetliga plattform för dataanalys använder kraftfull teknik för att tolka data från olika källor, vilket gör att du kan hålla processen centraliserad.

En av anledningarna till att Vertica erbjuder så hög prestanda är kolumnbaserad lagring. Data organiseras i kolumner för förbättrad sökprestanda. Eftersom Vertica endast läser de kolumner som är nödvändiga för att besvara sökningen erbjuder den förstklassig hastighet och effektivitet.

Med inbyggda AI- och maskininlärningsfunktioner kan du automatisera och övervaka arkitekturernas drift och anpassa din upplevelse till fullo. ?

Verticas bästa funktioner

Lokalt och molnbaserat

AI- och maskininlärningsmodeller

Kolumnlagring

Perfekt för stora, komplexa datamängder

Verticas begränsningar

Brantare inlärningskurva

Bristande support vid övergång från lokal installation till molnbaserad lösning

Verticas prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Vertica-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 150 recensioner)

TrustRadius: 9,3/10 (över 20 recensioner)

3. Google BigQuery

Vill du ha ett lager som kan analysera alla typer av data i realtid utan att du behöver oroa dig för serverhantering? Prova Google BigQuery, ett serverlöst datalager som erbjuder den perfekta balansen mellan användarvänlighet, fantastisk prestanda och robusta alternativ.

Den mest framstående funktionen i detta lager är BigQuery Studio – ett enhetligt gränssnitt som gör det möjligt för dataanvändare med olika kodningskunskaper att förenkla arbetsflöden. Med detta kraftfulla alternativ kan du använda enkel SQL för att komma åt Vortex AI (Googles plattform för maskininlärning) för att effektivisera datarelaterade uppgifter och undvika att använda specialiserade modeller.

Google BigQuery har också Duet AI, en AI-baserad assistent som kan hjälpa dig när du skriver i Python och SQL, vilket minskar risken för misstag och ökar din effektivitet avsevärt! ?

De bästa funktionerna i Google BigQuery

BigQuery Studio

Duet AI

Analys i realtid

Inbyggd affärsinformation för att skapa och dela insikter

Analysera och dela data mellan moln

Begränsningar för Google BigQuery

Komplexa frågor kan vara kostsamma

Att hantera åtkomstkontroller kan vara svårt för vissa användare.

Priser för Google BigQuery

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Google BigQuery

G2 : 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

4. PostgreSQL

Om du vill ha ett gratis, öppen källkodsalternativ till Snowflake har du hittat det! PostgreSQL är en robust objektrelaterad databasplattform med funktioner som kan hjälpa dig att lagra och skala även de mest komplexa data.

Det är inte konstigt att verktyget är så populärt i datavärlden – det fungerar på alla operativsystem, är ACID-kompatibelt och kan utökas med fantastiska tillägg.

Med PostgreSQL har du fullständig frihet att skapa en miljö som passar dina behov. Definiera dina datatyper, skapa anpassade funktioner och skriv kod med olika språk utan att kompilera om databasen, vilket sparar tid. ?

PostgreSQL:s bästa funktioner

Öppen källkod

Utbyggbart och anpassningsbart

Fungerar på alla större operativsystem

Stödjande community

Begränsningar i PostgreSQL

Komplex installationsprocess

Användargränssnittet är inte funktionsrikt

Priser för PostgreSQL

Gratis

Betyg och recensioner av PostgreSQL

G2 : 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

5. Azure Synapse Analytics

Analysera data från datalager, operativdatabaser och big data-system och få värdefulla insikter med Azure Synapse Analytics, en analys tjänst för företag! ?

Plattformen kombinerar SQL- och Apache Spark-teknik med Azure Data Explorer för att leverera bästa resultat och låta dig gräva djupt i stora datamängder.

Med Azure Synapse Analytics kan du välja vilket språk du vill använda för att söka i både relationsdata och icke-relationsdata, vilket ger dig maximal flexibilitet.

Plattformen handlar om säkerhet – använd kryptering på kolumnnivå och dynamisk datamaskering för att säkerställa att dina data är 100 % säkra.

De bästa funktionerna i Azure Synapse Analytics

Utformad för företag

Sökar i relationella och icke-relationella data

Fungerar sömlöst med Azure Machine Learning och Power BI

Finkorniga säkerhetskontroller

Begränsningar för Azure Synapse Analytics

Komplicerad kostnadsstruktur

Problem med anslutningen till SQL-datapoolen

Priser för Azure Synapse Analytics

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Azure Synapse Analytics

G2 : 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

6. Panoply

Synkronisera, lagra och få åtkomst till dina data med Panoply, en förstklassig molnbaserad plattform.

Panoply är mest känt för sina dataintegrationsfunktioner. Plattformen har över 200 kodfria datakopplingar för att länka till databaser, API:er och mer, samt samla in data från flera källor. Detta gör att du kan glömma dina olika dataproblem och hålla allt centraliserat. Kopplingarna kan hjälpa dig att effektivisera e-handel, marknadsföring, betalningshantering och CRM-arbetsflöden.

Med en arbetsbänk för SQL-baserad datautforskning, inbyggda analysalternativ och plug-and-play-kompatibilitet med verktyg för affärsintelligens kan Panoply bli din självklara datalösning.

Panoplys bästa funktioner

Över 200 kodfria datakopplingar

Automatisk detektering av datatyp

Användarbehörigheter på tabellnivå

SQL-baserad datautforskning

Panoplys begränsningar

Bristande kostnadsflexibilitet

Brist på dokumentation för vissa funktioner

Panoplys prissättning

Starter : 199 $/månad (två miljoner rader)

Lite : 299 $/månad (20 miljoner rader)

Standard : 599 USD/månad (100 miljoner rader)

Premium: 999 $/månad (300 miljoner rader)

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Panoply-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 20 recensioner)

7. Databricks

Databricks är ett data lakehouse – det kombinerar det bästa från datalager och datalager och levererar en lösning som hjälper dig att minska kostnaderna och ta bort silos. ?

Denna plattform är en utmärkt lösning för dig som vill samla dina data i alla moln. Den är byggd på öppen källkod och öppna standarder och stöds av Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing och MLFlow.

Förenkla dina datarelaterade processer och skapa en centraliserad lösning med ett enda verktyg för SQL och Python, IDE:er och anteckningsböcker, batch och streaming samt populära molnleverantörer.

Databricks är 100 % skalbart – det kan hantera både småföretags och stora företags databehov lika bra.

Databricks bästa funktioner

Hybrid mellan datalake och datalager

Sammanför data

Skalbar

Olika integrationer för utökad funktionalitet

Databricks begränsningar

Utmanande för nya användare

Brist på avancerade felsökningsfunktioner

Priser för Databricks

Kontakta oss för prisuppgifter

Databricks betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

8. CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Snowflake passar perfekt för ditt företag, men den enda anledningen till att du överväger ett alternativ är bristen på kostnadsöversikt? Tack vare CloudZero Snowflake Cost Intelligence kan du fortsätta använda plattformen och få detaljerad insikt i dina kostnader för att förhindra kostnadsöverskridanden och fatta välgrundade beslut.

Denna lösning ger dig tillgång till insikter från både AWS och Snowflake. Du kan zooma in på kostnader per projekt, team, funktion eller sålda varor för att få en närmare bild av dina utgifter.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence har detektering av kostnadsavvikelser i realtid. Det meddelar dig när du överskrider budgeten för att förhindra extra kostnader.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence bästa funktioner

Detaljerad inblick i kostnaderna

Detektering av kostnadsavvikelser i realtid

Ger insikter från AWS och Snowflake

Körs på molninfrastruktur

CloudZero Snowflake Kostnadsinformationsbegränsningar

Det kan ta lite tid att lära sig alla funktioner.

Gränssnittet kan verka överväldigande för vissa användare.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

CloudZero Snowflake Cost Intelligence betyg och recensioner

Inga recensioner

9. Cloudera

Cloudera är en hybrid dataplattform som hjälper dig att utnyttja kraften i både offentliga och privata moln. Det är en utmärkt lösning för dem som vill ha centraliserad administration och kristallklar insyn i sina dataprocesser.

Plattformen ger dig oöverträffad frihet – välj valfri molntjänst, data och analysverktyg och dra nytta av snabbare avkastning och optimerad prestanda.

Cloudera finns där för dig under varje fas av datalivscykeln, från datadistribution till datavetenskap och maskininlärning.

Plattformens största attraktionskraft är dess portabla dataanalysfunktioner. När affärsförhållandena förändras kan du flytta dina data och applikationer mellan moln eller tillbaka till lokala servrar för att säkerställa en konsekvent hantering utan komplicerad omstrukturering.

Clouderas bästa funktioner

Byggt på en öppen källkodsplattform

Bärbar dataanalys

Centraliserad administration

Skalbar

Clouderas begränsningar

Brist på detaljerad dokumentation för olika problem

Behöver förbättringar av användargränssnittet, enligt vissa användare

Clouderas prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Cloudera-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (mindre än 10 recensioner)

10. Teradata Vantage

Säg adjö till komplexa dataproblem med Teradata Vantage – en multicloud-plattform för dataanalys utformad för företag. ?

Plattformens mest framstående funktion är Analytics Database. Förutom att köra standard SQL-analyser kan du med detta alternativ använda väg- och mönsteranalys, 4D-analys och poängsättning. Det kan också utföra frågeoptimeringar som Optimizer och Workload Management.

Med Teradata Vantage får du tillgång till olika verktyg för visualisering och analys av affärsinformation, anteckningsböcker och IDE:er, vilket maximerar plattformens funktionalitet och prestanda.

En av plattformens största fördelar är att den är så lätt att använda. Teradata Vantage har robusta dataalternativ, men är ändå väldigt intuitiv, så du behöver inte ha någon teknisk bakgrund eller lång erfarenhet för att kunna dra nytta av den.

Teradata Vantage bästa funktioner

Analysdatabas

Integreras väl med andra användbara verktyg

Användarvänligt

Snabba datakörningar

Begränsningar för Teradata Vantage

Höga plattformskostnader

Funktionen för datahärkomst kan förbättras.

Priser för Teradata Vantage

Kontakta oss för prisuppgifter

Teradata Vantage – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Alternativen till Snowflake på vår lista erbjuder robusta alternativ för hantering och lagring av alla typer av data. Ändå kan de ofta kännas överväldigande och för komplicerade för användare som bara hanterar en datatyp. Låt oss säga att du bygger en kunddatabas – då behöver du förmodligen inte avancerade alternativ för sökning, SQL-analys och kodning.

Men du vill fortfarande använda en pålitlig plattform med många anpassnings-, organisations- och hanteringsalternativ. I så fall kan du dra nytta av ClickUp. ?

Låt oss se hur ClickUp kan hjälpa dig att skapa och hantera en kunddatabas och om det kan fungera som ett värdigt alternativ till Snowflake.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från vilken enhet som helst.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med robusta alternativ för uppgifts- och projektledning, organisation, samarbete och visualisering. Eftersom ClickUp är fullspäckat med funktioner kan det tjäna olika syften och vara den perfekta hemvisten för dina kunddatabaser, oavsett om ditt företag fokuserar på att sälja produkter eller tjänster.

Plattformen har en uppsättning alternativ för kundhantering som heter ClickUp CRM . Du kan använda dem för att skapa databaser, visualisera pipelines och hantera kundrelationer och information för att dra slutsatser och fatta välgrundade beslut.

Organisera, sortera och filtrera uppgifter i ClickUp 3. 0 Table View för att snabbare få insikter om allt ditt arbete.

Ett av alternativen som du kommer att älska är ClickUp Views. Plattformen har mer än 10 vyer som låter dig se dina data från olika perspektiv. Vi vill särskilt lyfta fram tabellvyn, där du kan skapa nya uppgifter för att lagra varje kunds data och centralisera all information för enkel åtkomst och navigering.

Använd ClickUp Custom Fields för att ge mer information om dina kunder – du kan inkludera deras kontaktuppgifter, lägga till säljaren/säljarna som ansvarar för varje konto och fastställa deras prioritet.

Med anpassade fält kan du koppla poster (dina kunder) till dokument och andra uppgifter och på så sätt skapa en centraliserad databas med all kundinformation. Länka till erbjudanden, kontrakt, tidigare köp, förväntade behov och allt annat som kan hjälpa dig att leverera exceptionell kundservice. ✨

Lägg till nödvändiga anpassade fält i uppgifter och listor för att säkerställa att teamen är på samma sida och arbetar utifrån samma synsätt.

När vi nu nämner dokument kan vi inte glömma ClickUp Docs. Med den här funktionen kan du skapa, hantera, dela och arbeta med alla dokument som kan vara viktiga för dina databaser. Använd den för att generera erbjudanden, utforma CRM-strategier och planer, fakturor och förbereda onboarding-dokumentation.

ClickUp är ett AI-drivet CRM-verktyg tack vare ClickUp AI, en robust AI-skrivassistent. Det hjälper dig att skapa alla typer av dokument mycket snabbare, effektivisera repetitiva uppgifter och främja smidig kommunikation med dina kunder.

ClickUp-integrationer

Bläddra bland tillgängliga appar och integrationer i ClickUp för att få jobbet gjort på en centraliserad plattform.

ClickUp är kanske inte en datamolnplattform, men den kan integreras med en (eller flera), vilket gör att du kan kombinera deras funktioner och effektivisera ditt arbete.

När det gäller ClickUp-integrationer är dina alternativ nästan oändliga. Du har över 1 000 appar och plattformar att välja mellan! Om du inte hittar den app du vill länka till i biblioteket kan du använda ClickUp API eller Zapier-integration för att skapa anpassade integrationer och nå funktionsnivåer du aldrig trodde var möjliga. ?

Eliminera datasilos med det bästa alternativet till Snowflake

De listade alternativen till Snowflake kan hjälpa dig att skapa, hantera, lagra och analysera stora mängder data för att få värdefulla insikter som driver ditt företag framåt.

Å andra sidan, om du också letar efter en allt-i-ett-plattform för att hantera uppgifter, projekt, kunddata och ditt team utan problem, är ClickUp det bästa valet. ?

Registrera dig för ClickUp idag och utforska de många sätt på vilka det kan optimera dina arbetsflöden.