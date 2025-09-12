11 alternativ till Dall-E för att skapa AI-bilder (gratis och betalda)

AI har förändrat skapandet av innehåll. Och vi pratar inte bara om skrivande.

Dagens verktyg för artificiell intelligens kan göra allt från att skriva blogginlägg till att skapa fantastiska konstverk i olika stilar. 🎨

Oavsett om du älskar konst som hobby eller använder det i ditt arbete är du förmodligen bekant med AI-konstgeneratorer. Ett av de mest omtalade verktygen är Dall-E, ett verktyg för att skapa bilder från text från OpenAI, samma företag som står bakom ChatGPT.

Även om det är ett trendigt verktyg är Dall-E inte den enda konstgeneratorn på marknaden. Om du letar efter verktyg för maskininlärning och naturlig språkbehandling för att skapa konst är den här listan något för dig.

Här berättar vi lite mer om Dall-E och vad du bör tänka på när du utvärderar andra AI-konstgeneratorer. Därefter delar vi med oss av 11 av de bästa alternativen till Dall-E och andra AI-verktyg för din kreativa process.

⏰ 60-sekunders sammanfattning AI-konstgeneratorer förändrar innehållsskapandet: Verktyg som Verktyg som Dall-E använder textuppmaningar för att skapa mångsidig och fantastisk visuell konst, som tillgodoser olika behov från hobbyanvändare till proffs

Dall-E är en framstående AI för text-till-bild, men det finns många alternativ: Även om Dall-E är välkänt bör användare ta hänsyn till faktorer som användargränssnitt, redigeringsmöjligheter, anpassningsbarhet, hastighet, användarrättigheter och variation i konststilar när de väljer en AI-konstgenerator

En rad alternativ till Dall-E erbjuder olika funktioner: Artikeln lyfter fram 11 alternativ, däribland ClickUp, Midjourney, Fotor och andra, som alla har unika styrkor inom Artikeln lyfter fram 11 alternativ, däribland ClickUp, Midjourney, Fotor och andra, som alla har unika styrkor inom bildgenerering , redigering och ytterligare funktioner som videoproduktion eller samarbetsverktyg

ClickUp utmärker sig med integrerad AI-bildgenerering i sin plattform: ClickUp låter användare skapa AI-drivna bilder direkt i sin arbetsyta, vilket förbättrar samarbetet och effektiviserar arbetsflödena

Varje alternativ har sina egna styrkor och begränsningar: Recensionen ger insikter om de bästa funktionerna, begränsningarna, priserna och användarrecensionerna för varje verktyg, vilket hjälper användarna att fatta välgrundade beslut utifrån sina specifika behov

AI-konstgeneratorer erbjuder många fördelar för olika tillämpningar: Dessa verktyg sparar tid, ökar kreativiteten och erbjuder mångsidiga lösningar för varumärkesbyggande, marknadsföring och allmän innehållsskapande, vilket gör det möjligt för användare att utnyttja AI i sina arbetsflöden

Vad är Dall-E?

Dall-E är en AI-konstgenerator som tar emot skriftliga uppmaningar och skapar en bild baserad på den texten. Den släpptes av OpenAI 2021 och använder ChatGPT3-teknik för att producera bilder med hjälp av nyckelord.

Namnet Dall-E kombinerar referenser till den berömda målaren Salvador Dalí och Disneys berömda robot Wall-E. Det är tänkt att symbolisera kopplingen mellan teknik och nya konstverk inspirerade av kända talanger. 🤖

Dall-E är ett neuralt nätverk som använder naturlig språkbehandling (NLP) och stora språkmodeller (LLM). Det hänvisar till 12 miljarder parametrar när det analyserar uppmaningar och utvecklar bilder.

Dall-E 2 är den senaste versionen av AI-verktyget. Det skapar mer avancerade och fotorealistiska bilder jämfört med den produkt som ursprungligen släpptes. Det använder två olika modeller för att skapa bilder och mer exakta återgivningar baserade på text.

Vad bör du leta efter i alternativ till Dall-E?

Dall-E må vara en av de mest kända AI-bildgeneratorerna, men det är inte det enda alternativet. Det finns många andra kraftfulla AI-verktyg för bildgenerering som kanske passar dina behov bättre.

Här är vad du bör leta efter i ditt nästa AI-konstverktyg:

Användarvänligt gränssnitt : Välj ett verktyg som är enkelt att använda, oavsett om du är expert eller nybörjare när det gäller att skapa AI-bilder

Redigeringsfunktioner : Även om verktyget kan skapa en fantastisk bild är det ännu bättre om det finns redigeringsfunktioner för att göra justeringar och lyfta designen

Anpassningsbara uppmaningar : När du skapar text-till-bild-uppmaningar, leta efter alternativ som låter dig lägga till parametrar för att få exakt det du vill ha

Snabb bildgenerering : Du har inte tid att sitta och vänta hela dagen medan ett verktyg skapar en bild. Leta efter ett verktyg som tar din textprompt och skapar en bild på några sekunder, inte minuter

Användningsrättigheter : Om du planerar att använda dessa bilder i kommersiellt syfte, se till att kontrollera bildrättigheterna för att undvika juridiska problem

Olika konststilar: Leta efter text-till-bild-generatorer som erbjuder anpassning av teman och olika konststilar för att skapa realistiska bilder

De 11 bästa alternativen till Dall-E att använda 2025

Letar du efter de bästa AI-bildgeneratorerna? Dessa 11 alternativ till Dall-E är ett fantastiskt sätt att skapa högkvalitativa bilder och digital konst. Oavsett om du behöver design för att dela på sociala medier, infografik till bloggar eller porträttliknande foton finns det ett verktyg som passar dina behov. ✨

Skapa bilder med ClickUp Konvertera text till bilder direkt med ClickUp Brain

Oavsett om du planerar ett projekt, utformar wireframes eller visualiserar marknadsföringskoncept, ger ClickUp team möjlighet att omvandla abstrakta idéer till tydliga bilder. Det är det perfekta verktyget för att förbättra kommunikationen, stimulera kreativiteten och effektivisera arbetsflöden – allt på en och samma samarbetsplattform.

ClickUp Brain gör det möjligt för team att generera AI-drivna bilder direkt i deras ClickUp-arbetsyta. Genom att helt enkelt skriva in textprompter kan användare ge liv åt sina idéer visuellt – perfekt för brainstorming, projektplanering och kreativt samarbete. Det är ett smidigt sätt att omvandla koncept till bilder utan att lämna plattformen.

Skapa effektfulla bilder med enkla kommandon i ClickUp Brain

En rolig fakta?

Medan DALL·E skapar bilder tar din AI-kompanjon för skrivbordet, ClickUp Brain MAX, dig ett steg längre genom att kombinera bilder med sammanhang. Du kan beskriva en idé med Talk to Text istället för att skriva en lång text, låta Brain MAX söka efter inspiration i ditt ClickUp-arbetsutrymme, anslutna appar och på webben, och generera kreativa tillgångar som är direkt kopplade till ditt projekt – så att dina designer inte bara ser bra ut, utan också integreras i ditt arbetsflöde.

Skapa AI-bilder som innehåller all kontext från din arbetsyta och anslutna appar med hjälp av ClickUp Brain MAX

Och här är anledningen till att Brain MAX kan göra detta: det är inte en fristående bildgenerator. Det är en AI-superapp som integreras i hela ditt ClickUp-arbetsutrymme och anslutna appar, vilket gör den medveten om de uppgifter, briefs och den feedback som driver ditt kreativa arbete.

Med stöd för flera AI-modeller (tänk ChatGPT, Gemini, Claude och fler) producerar det inte bara bilder utan tolkar också sammanhanget runt dem – och förvandlar råa idéer till tillgångar som stämmer överens med dina faktiska mål.

Växla mellan de bästa AI-modellerna direkt i ClickUp med hjälp av Brain MAX

ClickUps bästa funktioner:

Förvandla ditt skrivande på några sekunder så att det låter mer professionellt, direkt eller engagerande

Skapa högkvalitativt innehåll snabbt med hjälp av AI-drivna uppmaningar

Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet optimera den

Skapa sammanfattningar och åtgärdslistor direkt för att effektivisera administrativa uppgifter

Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik direkt i ClickUp-plattformen

Förverkliga idéer på några minuter med digitala whiteboards för samarbete i realtid eller asynkront

Visuell brainstorming: Förvandla idéer till bilder för tydligare kommunikation

Integrerat samarbete: Skapa och dela bilder direkt på Whiteboards

Smidigt arbetsflöde: Spara, exportera eller länka AI-genererade bilder till uppgifter

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att hitta rätt bland ClickUps många funktioner och anpassningsalternativ

Whiteboards med AI-bildgenerering kan ännu inte användas i mobilappen

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Midjourney

Från det ögonblick du landar på webbplatsen är Midjourney fascinerande. Rad efter rad av kod glittrar framför dina ögon och lockar dig att skapa fantastisk digital konst på några sekunder. Skriv in en prompt och inom några sekunder har du ett digitalt mästerverk. 🖼️

Midjourneys bästa funktioner

Med stiliseringsparametrarna kan du finjustera designen så att de genererade bilderna blir precis som du vill ha dem

Finjustera dina designer med anpassningar så att de genererade bilderna blir precis som du vill ha dem

AI-modellen erbjuder en remixfunktion som låter dig kombinera två bilder till en design

Bildvikt, bildförhållande och parametrar för sida vid sida ger dig kontroll över dina bilder

Begränsningar i Midjourney

Verktyget kan inte generera bilder med ord som ger mening – all text blir till slut en röra av bokstäver

Vissa användare har märkt att händer och tänder ofta blir deformerade i de genererade bilderna

Priser för Midjourney

Basic : 10 $/månad

Standard : 30 $/månad

Pro : 60 $/månad

Mega: 120 $/månad

Betyg och recensioner för Midjourney

G2 : 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: N/A

3. Fotor

Fotor är en AI-bildgenerator och redigerare som är utformad för att göra det enkelt att rensa upp och förbättra foton. Använd funktionen för text-till-bild-generering för att skapa en ny design från grunden eller ladda upp en befintlig bild för att omedelbart förbättra den. Använd inbyggda verktyg för att ändra bakgrunden, ta bort objekt eller lägga till filter. 👀

Fotors bästa funktioner

Filter och effekter gör det enkelt att skapa bilder i vissa stilar, som vintagebilder eller anime-inspirerade bilder

Använd teckensnittsgeneratorn för att lägga till text som matchar stilen på din bild

Med dussintals mallar kan du skapa collage, färglägga foton och skapa snygga designer att dela på olika plattformar

Använd genvägar för att förbättra en bild eller ta bort bakgrunden med ett enda klick

Fotors begränsningar

Vissa användare har märkt att funktioner som redigeringshistorik och lager saknas

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt och kan vara buggigt med långa laddningstider

Fotors priser

Basic : Gratis

Pro : 8,99 $/månad

Pro+: 19,99 $/månad

Fotors betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

4. Artguru AI

Artguru tar emot textinmatning och skapar bilder på några sekunder. Ladda upp ett foto och välj en stil som punk eller klassisk konst för att generera en stiliserad bild. Letar du efter inspiration? Bläddra i bildkatalogen genom att klicka på avsnitten ”Utforska” eller ”Trender”.

Artgurus bästa funktioner

AI-avatar- och porträttgeneratorn tar en selfie och genererar realistiska bilder baserade på olika stilfilter

Gå med i Discord-communityn för att chatta med andra kreatörer, diskutera konst och få inspiration

Med Background Remover kan du förbättra en befintlig bild på några sekunder utan större ansträngning

Använd Photo Enhancer för att omedelbart justera belysning, färg och stil för snabba korrigeringar

Begränsningar i Artguru

Det finns ingen offlineversion av Artguru, så du måste vara uppkopplad för att kunna använda det

Du har inte lika stor kontroll över de finare detaljerna som vid vanlig fotografering

Priser för Artguru

Mini : 1,99 $/vecka

Pro: 3,99 $/vecka

Artguru-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Förenklat

Simplified är ett allt-i-ett-verktyg för AI-innehållsskapande. Det erbjuder AI-genererad konst, copywriting och hantering av sociala medier på ett och samma ställe. Med ett enda klick kan du generera AI-bilder och få tillgång till miljontals gratis mallar och bilder.

De bästa funktionerna i korthet

Med hjälp av ett stort antal verktyg för grafisk design , inklusive varumärkespaket, kan du skapa bilder som matchar din stil och ger ett enhetligt utseende

Bakgrundsborttagare sparar tid när det gäller att redigera foton

Professionella mallar, inklusive verktyg för animering, utökar dina möjligheter till anpassad design

Med verktyget Magic Resizer kan du direkt beskära och justera bildstorleken för delning på olika plattformar

Förenklade begränsningar

Det finns en inlärningskurva eftersom det finns så många funktioner och mallar

Gränssnittet kan vara rörigt, vilket gör det svårt att omedelbart hitta rätt verktyg

Förenklad prissättning

Design Free : 0 $

Design Pro : 9 $/månad

Design Business: 15 $/månad

Förenklade betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idégenerering.

6. Starryai

Detta verktyg tar textbeskrivningar och använder djupinlärningsmodeller och algoritmer för att skapa vackra konstverk. Skapa upp till fem bilder gratis varje dag och få full äganderätt till dina skapelser. Anpassa stilar och bildformat för användning på olika plattformar.

starryai: de bästa funktionerna

Med över 1 000 stilar kan du skapa mästerverk oavsett om du gillar anime, realistiska bilder eller något annat

Använd Bulk Create för att generera flera bilder i liknande stilar med bara ett klick

Använd mobilappen på iOS eller Android för att skapa innehåll när du är på språng

Njut av full äganderätt så att du kan dela på det sätt du vill

starryai begränsningar

Det finns gott om möjligheter till anpassning vid inmatning, men inte så många redigeringsfunktioner

Krediterna begränsar antalet bilder du kan skapa per dag

Priser för StarryAI

Gratis: Det kostar ingenting, men det finns en begränsning på fem bilder per dag

starryai betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Hotpot.ai

Hotpot erbjuder en samling generativa AI-bildverktyg för att skapa mästerverk. Ta bort objekt, anpassa konst och se dig själv som en AI-avatar. Andra funktioner inkluderar möjligheten att uppdatera befintliga bilder genom att färglägga gamla foton och återställa skadade bilder. 📸

Hotpots bästa funktioner

Mallar för olika bildtyper, uppdelade efter plattform, låter dig skapa de bilder du behöver för olika marknadsföringsändamål

En databas med AI-stockfoton gör det enkelt att dela bilder för kommersiella ändamål

Dussintals verktyg bryter ner bildskapandet för att göra de ändringar du vill ha

Verktygen Device MockUps och Graphics är perfekta för utvecklare som vill lägga till konstnärliga designelement till sina produkter

Begränsningar i Hotpot

Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med andra verktyg för konstskapande

När bilden väl har skapats kan du inte göra några ändringar

Priser för Hotpot

Baserat på krediter: Olika funktioner och inställningar kräver olika mängder krediter, så prissättningen beror på exakt vad du använder verktyget till

Betyg och recensioner för Hotpot

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Synthesia

Synthesia skiljer sig från de flesta verktygen på denna lista eftersom det omvandlar text till videor, inte bara bilder. Med AI-röster på över 120 språk är det enkelt att nå din publik oavsett var de befinner sig. De lättanvända redigeringsverktygen kräver varken erfarenhet eller kunskaper, så även nybörjare i teamet kan hoppa in och göra ändringar. 🤩

Synthesias bästa funktioner

Välj bland mer än 140 avatarer för att representera ditt varumärke eller din röst i videorna

Verktyget ersätter tråkiga presentationer och text för att skapa ett mer engagerande och informativt tillvägagångssätt

Skapa ett manus, anpassa videon, samarbeta i realtid och ladda ner allt på ett och samma ställe

Med en enkel redigerare för bildspel behöver du inte vara proffs för att använda verktyget

Begränsningar i Synthesia

Vissa abonnemang begränsar antalet videor du får skapa

Vissa användare tyckte att kvaliteten inte höll professionell standard, vilket gör verktyget användbart endast i vissa situationer

Priser för Synthesia

Personligt : 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Synthesia

G2 : 4,8/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Synthesia!

9. Gencraft

Ta några ord och förvandla dem till bilder och videor med hjälp av Gencraft. Generera nya idéer genom att lägga till några nyckelord och se vad bildgeneratorn skapar. Skapa enhetliga varumärkesbilder genom att be verktyget att införliva ditt varumärkes röst och stil i bilderna.

Gencrafts bästa funktioner

Med stilar som streetwear, kosmisk och lyx kan du skapa bilder med just den känsla du vill ha

Det tar högst 30 sekunder att skapa bilder

Om du inte är säker på vad du vill skapa, skriv in några nyckelord så ger verktyget dig idéer

Begränsningar i Gencraft

Icke-betalande prenumeranter får inte använda bilderna för kommersiella ändamål

Bilder sparas endast i 30 dagar för användare med gratiskonto

Priser för Gencraft

Startpaket : 3,99 $/vecka

Pro: 9,99 $/vecka

Gencrafts betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Visme

Visme är ett AI-verktyg för innehållsskapande som genererar allt från presentationer och datadiagram till bilder. Använd det för att snabbt skapa varumärkesbilder som grafik och videor för sociala medier. Utnyttja det som ett AI-marknadsföringsverktyg för att lägga till grafik i marknadsföringspresentationer eller interna dokument för teamet. 🙌

Vismes bästa funktioner

Bildbiblioteket innehåller miljontals unika bilder och foton

Sök efter användningsområde för att begränsa bildbiblioteket efter dina behov

Samarbeta i realtid med ditt designteam för att få feedback och generera idéer till ny grafik

Verktyget erbjuder även en inbyggd innehållskalender och interaktiva designer

Begränsningar i Visme

Användarna tyckte att det var svårt att åtgärda fel i layouterna

Inlärningskurvan är brant, bland annat när det gäller att lära sig navigera i gränssnittet

Priser för Visme

Basic : Gratis

Starter : 29 $/månad

Pro : 59 $/månad

För team: anpassade priser

Betyg och recensioner för Visme

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

11. DeepAI

DeepAI erbjuder en uppsättning verktyg för att skapa bilder och öka din kreativitet, oavsett om du är produktchef, konstnär eller marknadsförare. Utforska biblioteket med AI-bilder för inspiration eller ladda upp din egen design och redigera den med hjälp av AI-funktionerna.

DeepAI:s bästa funktioner

Skapa snabbt en bild genom att skriva in en text, välja en stil och klicka på generera-knappen

Använd bildredigeraren för att göra snabba korrigeringar på ett foto

Använd funktionerna för superupplösning och stabil diffusion för att skapa egna bilder

Sök i communityn för att hitta inspiration och design skapade av andra användare

Begränsningar hos DeepAI

Vissa användare upplevde att verktyget ofta genererade suddiga bilder

Det kan vara buggigt och långsamt

Priser för DeepAI

Betala efter användning: Köp krediter från 5 till 1 000 dollar

Bli DeepAI Pro: 4,99 $/månad med kreditgränser

DeepAI-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Utnyttja AI för att effektivisera dina processer

Med dessa alternativ till Dall-E är det enklare än någonsin att generera bilder utifrån text. Spara tid och öka kreativiteten genom att använda ett av dessa verktyg för varumärkesbyggande, kommunikation och marknadsföring.

