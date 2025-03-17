Över 30 DALL·E 3-prompter för att skapa fantastiska bilder

Fastnat i en loop av att skriva vaga uppmaningar och få medioker AI-konst? Det är inte du som är problemet – det är dina uppmaningar.

DALL·E-prompter fungerar som en ritning. Ge AI:n något grundläggande att arbeta med, så får du ett genomsnittligt resultat. Men om du utformar din prompt väl, så får du ett mästerverk.

AI är inte till för att ersätta kreativitet – det är ett kraftfullt verktyg som förstärker den. Konstnärer och designers använder det för att utforska stilar, förfina koncept och förverkliga idéer snabbare.

Denna lista med över 30 uppmaningar hjälper dig att ta DALL·E till nästa nivå och få skarpare, mer dynamiska resultat.

Låt oss börja skapa. 🖌️

⏰ 60-sekunders sammanfattning Att skapa effektiva DALL·E 3-prompter är nyckeln till att generera visuellt fantastisk AI-konst. Rätt prompt ger struktur och tydlighet och guidar AI:n att producera högkvalitativa, detaljerade och stilistiskt korrekta bilder. Här är över 30 exempel på DALL·E 3-prompter: Konstnärliga stilar: Impressionistiska målningar, hyperrealistisk fotografi och surrealistiska drömlandskap Futuristiska och sci-fi-koncept: Cyberpunkstäder, AI-drivna metropoler och främmande landskap Fantasi och mytologi: Majestätiska drakar, grekiska gudar och undervattensriken med sjöjungfrur Historiska nytolkningar: Viktorianska Londondetektiver, samurajkrigare och renässansstudior Tecknade och fantasifulla teman: Talande djur, godisvärldar och levande sagobyar Popkultur och filmiska teman: Noir-filmscener, rymdwestern och retrofuturistiska världar Natur och landskap: Frysta tundror, förtrollade skogar och vulkanutbrott Experimentella och abstrakta teman: Städer som trotsar tyngdkraften, smältande klockor och fusion mellan människor och robotar

Konstnärliga stilar: Impressionistiska målningar, hyperrealistisk fotografi och surrealistiska drömlandskap

Futuristiska och sci-fi-koncept: Cyberpunkstäder, AI-drivna metropoler och främmande landskap

Fantasi och mytologi: Majestätiska drakar, grekiska gudar och undervattensriken med sjöjungfrur

Historiska nytolkningar: Viktorianska London-detektiver, samurajkrigare och renässansstudior

Tecknade och fantasifulla teman: Talande djur, godisvärldar och levande sagobyar

Popkultur och filmiska teman: Noir-filmscener, rymdwesterna och retrofuturistiska världar

Natur och landskap: Frysta tundror, förtrollade skogar och vulkanutbrott

Experimentella och abstrakta uppmaningar: Städer som trotsar tyngdkraften, smältande klockor och fusion mellan människa och robot. Konstnärliga stilar: Impressionistiska målningar, hyperrealistisk fotografi och surrealistiska drömlandskap

Futuristiska och sci-fi-koncept: Cyberpunkstäder, AI-drivna metropoler och främmande landskap

Fantasi och mytologi: Majestätiska drakar, grekiska gudar och undervattensriken med sjöjungfrur

Historiska nytolkningar: Viktorianska London-detektiver, samurajkrigare och renässansstudior

Tecknade och fantasifulla teman: Talande djur, godisvärldar och levande sagobyar

Popkultur och filmiska teman: Noir-filmscener, rymdwesterna och retrofuturistiska världar

Natur och landskap: Frysta tundror, förtrollade skogar och vulkanutbrott

Experimentella och abstrakta uppmaningar: Städer som trotsar tyngdkraften, smältande klockor och fusion mellan människa och robot. Hur man skapar bättre DALL E 3-prompter: Var specifik: Använd beskrivande detaljer för motiv, miljö och stil Strukturera din prompt: Definiera motiv, handling, miljö och konststil tydligt Experimentera med olika stilar: Inkorporera referenser till konstnärliga rörelser, belysning eller kompositioner Använd AI-verktyg för optimering: ClickUp Brain hjälper till att förfina och generera promptvariationer för mer exakta resultat

Var specifik: Använd beskrivande detaljer för motiv, miljö och stil.

Strukturera din prompt: Definiera motiv, handling, miljö och konststil tydligt.

Experimentera med olika stilar: Inkorporera referenser till konstnärliga rörelser, belysning eller kompositioner.

Använd AI-verktyg för optimering: ClickUp Brain hjälper dig att förfina och generera olika varianter av promptar för mer exakta resultat. Var specifik: Använd beskrivande detaljer för motiv, miljö och stil.

Strukturera din prompt: Definiera motiv, handling, miljö och konststil tydligt.

Experimentera med olika stilar: Inkorporera referenser till konstnärliga rörelser, belysning eller kompositioner.

Använd AI-verktyg för optimering: ClickUp Brain hjälper dig att förfina och generera olika varianter av promptar för mer exakta resultat. Whiteboards: Organisera designkoncept visuellt i ett samarbetsutrymme Brain: Generera, förfina och utöka AI-konstprompter direkt Docs: Lagra, spåra och strukturera AI-prompter, feedback och kreativa referenser AI-drivna arbetsflöden: Effektivisera idéskapande, designsamarbete och innehållsskapande ClickUp gör AI-driven kreativitet enkelt med:Organisera designkoncept visuellt i ett samarbetsutrymmeGenerera, förfina och utöka AI-konstprompter direktLagra, spåra och strukturera AI-prompter, feedback och kreativa referenserEffektivisera idéskapande, designsamarbete och innehållsskapande

Whiteboards: Organisera designkoncept visuellt i ett samarbetsutrymme

Hjärna: Generera, förfina och utöka AI-konstprompter direkt

Dokument: Lagra, spåra och strukturera AI-prompts, feedback och kreativa referenser

AI-drivna arbetsflöden: Effektivisera idéskapande, designsamarbete och innehållsskapande Whiteboards: Organisera designkoncept visuellt i ett samarbetsutrymme

Hjärna: Generera, förfina och utöka AI-konstprompter direkt

Dokument: Lagra, spåra och strukturera AI-prompts, feedback och kreativa referenser

AI-drivna arbetsflöden: Effektivisera idéskapande, designsamarbete och innehållsskapande

Förstå DALL·E 3

DALL·E 3 är OpenAI:s senaste framsteg inom AI-driven bildgenerering, utformat för att omvandla textprompter till mycket detaljerade, kontextmedvetna bilder. Det förbättrar kreativiteten och effektiviserar designprocessen för konstnärer, marknadsförare och innehållsskapare.

Här är de viktigaste funktionerna:

Precis bildgenerering: Fångar detaljer exakt och producerar bilder som stämmer väl överens med prompten.

Förbättrad textåtergivning: Genererar läsbar text i bilder, vilket förbättrar designen för affischer, etiketter och bokomslag.

Stilistisk anpassningsförmåga: Anpassar sig till särskilda konstnärliga stilar, från hyperrealistiska till abstrakta kompositioner.

Interaktiva förbättringar: Gör det möjligt för användare att finjustera bilder, vilket ger bättre kontroll över komposition, estetik och Gör det möjligt för användare att finjustera bilder, vilket ger bättre kontroll över komposition, estetik och grafiska designtrender.

Etiska skyddsåtgärder: Filtrerar skadligt eller partiskt innehåll och upprätthåller ansvarsfull användning av AI.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI-bildgeneratorer förväntas växa till 917,175 miljoner dollar år 2030. Detta motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) på 17,4 %.

Varför det är viktigt att behärska kommandon

Att skapa rätt prompt gör hela skillnaden när det gäller att generera högkvalitativa svar. En välstrukturerad prompt guidar modellen och säkerställer korrekta, relevanta och kreativa resultat.

De viktigaste skälen till att förfina AI-konstprompter är:

Större noggrannhet: Tydliga uppmaningar minskar missförstånd och leder till resultat som motsvarar förväntningarna.

Högre kreativitet: Specifika formuleringar uppmuntrar till mer fantasifulla och dynamiska svar.

Konsistenta resultat: Strukturerade uppmaningar förbättrar Strukturerade uppmaningar förbättrar AI-konstgeneratorns tillförlitlighet, vilket gör det enklare att reproducera högkvalitativa resultat.

Bättre kontroll: Väl definierade instruktioner formar resultatet och minimerar slumpmässighet och inkonsekvens i resultaten.

Snabbare iterationer: Precisa uppmaningar minskar behovet av trial and error, vilket sparar tid på justeringar.

Förbättrad problemlösning: Genomtänkta Genomtänkta promptkonstruktioner hjälper AI att bryta ner komplexa idéer till praktiska insikter.

🧠 Kul fakta: Namnet "DALL·E" kommer från en kombination av konstnären Salvador Dali och Pixars robot WALL-E. Det förenar i huvudsak konceptet surrealistisk konst med idén om en kreativ, fantasifull maskin som kan generera bilder baserade på textbeskrivningar.

Exempel på DALL·E 3-prompter

Med DALL·E 3 kan du skapa fantastiska bilder utifrån enkla textbeskrivningar. Dess mångsidighet sträcker sig från marknadsföringskampanjer och designprojekt till berättande och mycket mer.

Låt oss utforska över 30 DALLE 3-prompter för olika stilar, teman och koncept som hjälper dig att använda AI-verktyget för designers.

Konstnärliga stilar

1. Hyperrealistisk fotografi: En närbild av en äldre mans ansikte, som visar djupa rynkor, genomträngande blå ögon och ett varmt leende, med mjukt naturligt ljus som framhäver hans hudstruktur

2. Impressionistisk målning: En livfull parkscen målad i Claude Monets stil, med mjuka penseldrag, fläckigt solljus och människor som njuter av en vårdag

3. Surrealistisk drömvärld: Ett svävande slott gjort av böcker, hängande i en himmel fylld med glödande maneter, med en eterisk blå och lila färgpalett

Ett flytande slott av böcker genererat via DALL·E 3

🧠 Kul fakta: Ett av de första AI-konstsystemen var AARON, skapat 1973 av Harold Cohen. AARON använde en symbolisk AI-metod för att skapa svartvita teckningar.

Futuristiska och sci-fi-koncept

4. Cyberpunk-metropol: En neonbelyst stad på natten, fylld med flygande bilar, holografiska skyltar och en ensam prisjägare i trenchcoat som står på ett tak

5. Främmande värld: Ett landskap med gigantiska självlysande växter, en himmel med tre solar och märkliga varelser som strövar omkring vid en glödande flodbank

6. AI-driven stad: En utopisk stad där robotar och människor samexisterar, med skyskrapor som drivs av ren energi, autonom transport och en futuristisk silhuett som speglas i en glittrande flod

En fotorealistisk utopisk stad

Fantasi och mytologi

7. Majestätisk drake: En högväxt gyllene drake som sitter på en klippa och sprutar eld över ett medeltida kungarike i skymningen

8. Forngrekiska gudar: Zeus står på berget Olympus, omgiven av stormmoln, och håller en knastrande blixt i handen

9. Undervattensriket för sjöjungfrur: Ett storslaget palats djupt under havet, med sjöjungfrur som simmar bland korallrev och lysande fiskar

Ett undervattensrike för sjöjungfrur

Historiska nytolkningar

10. London under viktorianska tiden: En dimmig gata upplyst av gaslyktor, med en detektiv i lång rock och hög hatt som utreder ett mystiskt fall

11. Samurajkrigare: En vildsamuraj som står på ett slagfält, med ett katana i handen, klädd i en detaljerad rustning, med körsbärsblommor som blåser i vinden

12. Renässanskonstnärens ateljé: Leonardo da Vinci målar Mona Lisa i en svagt upplyst ateljé fylld med skisser, ofärdiga skulpturer och stearinljus

Leonardo da Vinci målar Mona Lisa

Fantastiska och tecknade teman

13. Djurkafé: Ett mysigt kafé som drivs helt av katter, där kattungar serverar kaffe till andra djur som sitter vid små bord

14. Levande sagoby: En liten by där svampar fungerar som hus, älvor flyger mellan blomblad och talande djur hälsar på varandra på kullerstensgatorna

15. Animerad godisvärld: Ett landskap där allt är ätbart, med chokladfloder, gumdropberg och klubbor som träd

En fantasifull godisvärld

🧠 Kul fakta: Det högsta priset som betalats på auktion för ett AI-konstverk är 432 000 dollar för Portrait of Edmond de Belamy den 25 oktober 2018. Porträttet av den fiktiva personen skapades av ett generativt adversarialt nätverk (GAN) som inrättats av medlemmar i det franska konstkollektivet Obvious Art.

Popkultur och filmiska teman

16. Klassisk film noir: En svartvit detektivscen med en mystisk kvinna i röd klänning som står under en gatlykta medan en detektiv iakttar henne från skuggorna

17. Rymdwestern: En tuff cowboy rider på en robothäst på en dammig främmande planet, med två solar som går ner bakom honom

18. Retrofuturism: En vision av framtiden i 1950-talsstil, där människor i jetpacks flyger mellan eleganta kromskyskrapor

En retrofuturistisk stad

Natur och landskap

19. Den förtrollade skogen: En magisk skog med självlysande träd, svävande lyktor och en gömd älvstuga

20. Vulkanutbrott: Ett dramatiskt ögonblick när lava sprutar ut från en hög vulkan och lyser upp natthimlen med röda och orangea nyanser

21. Fryst tundra: En ensam isbjörn vandrar över ett oändligt islandskap, med norrskenet dansande över huvudet

En ensam isbjörn som går

🔍 Visste du att? Cirka 71 % av bilderna som delas på sociala medier är AI-genererade. I takt med att AI-konst blir allt vanligare blir det viktigare än någonsin att kunna skilja fakta från fiktion!

Vardagliga ögonblick med konstnärliga inslag

22. Regnig stadsgata: En reflekterande gata som lyser under neonljus, med människor som går under paraplyer medan regndroppar skapar ringar i pölarna

23. Mysig bokhandel: En charmig bokhandel fylld med trähyllor, en sprakande öppen spis och en sömnig katt som ligger hopkurad på en stol

24. Solnedgång över havet: En fridfull strand med vågor som rullar in mot stranden, himlen målad i djupa orange och lila nyanser

En fotorealistisk solnedgång över havet

Experimentella och abstrakta uppmaningar

25. Fusion mellan människa och robot: Ett digitalt porträtt av ett ansikte som är till hälften mänskligt och till hälften android, med glödande kretslinjer som löper genom huden

26. Gravitationsutmanande stad: En metropol där skyskrapor svävar upp och ner, förbundna med lysande broar i en drömlik himmel

27. Smältande klockor: En surrealistisk värld där klockor sträcker sig och smälter över förvrängda landskap, inspirerad av Salvador Dalís konst

En surrealistisk värld med smältande klockor

Roliga och originella idéer

28. En katt klädd som en medeltida riddare: En allvarlig katt i full rustning, som står modigt med ett litet svärd och sköld

29. En hund som styr ett rymdskepp: En golden retriever i en futuristisk astronautdräkt som självklart styr ett högteknologiskt rymdskepp genom galaxen

30. En giraff i en detektivrock: En lång, allvarlig giraff klädd i en klassisk detektivrock, som håller ett förstoringsglas medan han utreder ett fall

En seriös giraffdetektiv i trenchcoat

Personliga och konceptuella uppmaningar

31. Ett självporträtt som en mytisk varelse: En fantasifull digital målning där motivet framträder som en varelse som är halvt människa, halvt drake, sett från fågelperspektiv

32. Ett dröminspirerat landskap: Ett visuellt fantastiskt drömlandskap baserat på ett personligt minne, där verkliga och imaginära element blandas

En steampunk-inspirerad nytolkning av månlandningen

33. En alternativ historisk händelse: Ett historiskt betydelsefullt ögonblick omtolkat med en futuristisk twist, till exempel månlandningen i en steampunkvärld

34. Ett surrealistiskt albumomslag: Ett surrealistiskt albumomslag med en neonbelyst stadsbild vid midnatt, med en ensam figur i en futuristisk kostym som står på toppen av en skyskrapa och blickar upp mot en himmel fylld av virvlande galaxer och svävande musiknoter

🔍 Visste du att? Ett generativt adversarialt nätverk (GAN) är en AI-modell som används i AI-genererad konst och består av två neurala nätverk – generatorn och diskriminatorn – som konkurrerar med varandra. Generatormodellen skapar nya bilder från slumpmässigt brus och försöker producera resultat som liknar verkliga bilder så mycket som möjligt. Diskriminatorn utvärderar om en bild är verklig (från faktiska data) eller falsk (genererad av generatorn).

Skapa dina DALL·E 3-prompter

En välgjord DALL·E-prompt kan förvandla en diffus idé till en detaljerad, visuellt slående bild. Utmaningen ligger i att ge tydliga instruktioner som guidar AI:n utan att begränsa dess kreativitet.

Så, hur förfinar och strukturerar du DALL·E-prompter så att de blir tydliga, kreativa och optimerade för bästa möjliga resultat?

Låt oss gå igenom de viktigaste stegen. ⚒️

Steg 1: Börja med en tydlig idé

Vaga uppmaningar ger inkonsekventa resultat. Innan du ens skriver ett ord, var specifik om vad du vill ha.

Definiera ditt koncept: Föreställer du dig ett futuristiskt stadslandskap? En surrealistisk drömvärld? Ett hyperrealistiskt porträtt? Var tydlig med vad du vill se.

Identifiera nyckelelement: Tänk på motiv, miljö, stämning och stil. Ju fler detaljer du inkluderar, desto bättre kommer AI:n att fånga din vision.

📌 Exempel: Låt oss säga att målet är att generera en bild av en katt. En vag prompt som ”en katt som sitter på en stol” genererar denna typ av bild: Katt på en stol

Du kan förfina den till:

”En fluffig vit perserkatt ligger elegant på en djup burgundy sammetfåtölj, med sina smaragdgröna ögon glödande i det dämpade ljuset från stearinljusen. Rummet i viktoriansk stil är utsmyckat med intrikata träsniderier, tapeter i rika smaragdgröna och guldfärgade nyanser och tunga sammetdraperier. Målningen är utförd i stil med ett oljemålningsmästerverk från 1800-talet, med mjuka penseldrag, varm belysning och en rik, texturerad atmosfär.”

Här är det förfinade resultatet:

Förbättrad bild av en sittande katt

Ser du skillnaden? Genom att ange dessa detaljer hjälper du DALL·E att förstå den önskade estetiken.

💡 Proffstips: Använd beskrivande adjektiv som lyfter fram texturen, bildkvaliteten, de livfulla färgerna, materialet och atmosfären i din prompt. Ord som "skimrande", "rustikt" eller "kaotiskt" ger bilden mer djup.

Steg 2: Strukturera uppmaningar för bättre resultat

Att dela upp en prompt i tydliga avsnitt förbättrar noggrannheten. Ett användbart format inkluderar:

Ämne: Vem eller vad finns i bilden? Var specifik! Istället för att skriva uppmaningar som ”räv” kan du utveckla det till ”en röd räv med genomträngande gröna ögon”.

Handling: Vad händer? Att lägga till rörelse gör bilden dynamisk. ”En riddare som drar sitt svärd” är mer engagerande än bara ”en riddare”.

Miljö: Var utspelar det sig? Beskriv bakgrunden för att skapa stämning. En ”dimhöljd, förtrollad skog” känns väldigt annorlunda än en ”elegant, modern skyskrapa”.

Stil: Hur ska det se ut? Oavsett om du vill ha en ”vintage oljemålning” eller en ”levande cyberpunkillustration”, hjälper det artificiella intelligensen att få till rätt utseende om du definierar stilen.

📌 Exempel: En vis gammal uggla med genomträngande gyllene ögon (motiv) sitter på en krokig gren och blickar mot månen (handling) i en dimmig skog med glödande eldflugor (miljö). Gör det som en mörk fantasy-digitalmålning med rika texturer (stil). Här är den genererade bilden: En uggla i en mystisk miljö

Steg 3: Experimentera med olika stilar

DALL·E 3 trivs med variation, så var inte rädd för att blanda olika saker!

Utforska konstnärliga stilar: Prova fraser som ”oljemålning”, ”digital konceptkonst” eller ”kolskiss”.

Kombinera oväntade idéer: Vad händer när du blandar en futuristisk cyberpunkvärld med forntida egyptisk arkitektur? Prova och se!

Använd dynamiska handlingar: Istället för "en riddare i rustning", prova "en riddare i glödande rustning, som rider på en mekanisk drake genom en stormig himmel". Det ger bilden rörelse och djup.

📌 Exempel: ”En neonbelyst forntida egyptisk stad med lysande pyramider och robotliknande sfinxer. En futuristisk farao i en högteknologisk mantel står vid ingången till ett tempel under en stormig himmel fylld av drönare. Digital konceptkonst med en filmisk känsla. ” Här är resultatet: En forntida egyptisk stad

💡 Proffstips: Genom att lägga till referenser till specifika konstnärer, tekniker eller tidsperioder kan du förfina resultatet. Prova DALLE 3-prompter som ”en stillbild från en noirfilm från 1940-talet med en detektiv i en rökig jazzklubb” för en filmisk effekt.

Steg 4: Använd AI-assistans för att generera promptar

Fastnat med att perfekta din prompt? Om du lägger för mycket tid på att finslipa din prompt drar du förmodligen inte så stor nytta av AI:s tidsbesparande funktioner 😅

Tänk om vi berättade att det finns en gratis app som kan generera de mest specifika, detaljerade och relevanta AI-prompter för dig?

Ja, du hörde rätt.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Utöka och förfina uppmaningarna med ClickUp Brain.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, förbättrar produktiviteten i olika arbetsflöden. Den hjälper till att generera, förfina och optimera promptar för DALL·E, vilket sparar tid och förbättrar resultaten.

Anta att en grov prompt lyder "en futuristisk stad". ClickUp Brain kan utvidga den till "en vidsträckt futuristisk stad med flygande bilar, höga glaskrattor och en himmel fylld med holografiska skyltar och filmisk belysning". Denna detaljnivå förbättrar AI:ns resultat.

ClickUp Brain genererar också flera variationer av en prompt mycket snabbare än du skulle kunna göra manuellt.

📌 Exempel: Låt oss säga att målet är att skapa fantasilandskap. Om du skriver in ”en magisk skog” kan du få versioner som:

Skapa flera olika promptvarianter med ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Använd AI-promptmallar för att påskynda processen för att generera innehåll eller bilder och upprätthålla konsistensen. Börja med en mall och justera sedan viktiga detaljer så att de passar din vision. Om en mall säger "ett majestätiskt slott", förfina den till "ett gammalt stenslott beläget på en klippa, med flaggor som fladdrar i vinden, gyllene solnedgångsljus, fantasyillustration".

Om du tror att ClickUps funktioner är begränsade till AI-promptgenerering, tänk om.

Designprojekt kan bli röriga – filer överallt, feedback utspridd i e-postmeddelanden och oändliga revideringar.

ClickUp Design Project Management Software löser det problemet. 🤩

ClickUp samlar designfiler, feedback och godkännanden på ett och samma ställe med sina inbyggda verktyg för dokument, whiteboards och korrekturläsning. 🎨✨

Tagga teammedlemmar i trådade kommentarer direkt på kreativa uppgifter för att dela feedback och uppdateringar, vilket eliminerar spridda e-postmeddelanden och missförstånd. Automatisera revisionsspårning och aviseringar så att ingenting faller mellan stolarna – även under de mest hektiska designsprinten. 🔄 ✅

Allt finns på ett och samma ställe: idéer, uppgifter, deadlines och AI-drivna verktyg som snabbar upp arbetet. Du behöver inte längre slösa tid på att växla mellan olika appar. Bara en ren och organiserad arbetsyta där teamen kan fokusera på att skapa istället för att jaga uppdateringar.

Låt oss se hur dess funktioner påverkar AI inom grafisk design och kreativitetshantering. 🎨

Förverkliga dina idéer med en interaktiv duk

Organisera designidéer med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är digitala brainstormingutrymmen där team kan organisera designkoncept och skapa moodboards visuellt.

Till skillnad från statiska whiteboards kan användarna lägga till klisterlappar, rita kopplingar mellan idéer och till och med omvandla brainstormade idéer direkt till genomförbara ClickUp-uppgifter. Allt uppdateras i realtid, vilket gör samarbetet smidigt.

Ett varumärkesteam som arbetar med att omdesigna en webbplats kan till exempel använda Whiteboards för att lägga upp färgscheman, typografival och UI-skisser på idétavlan. Istället för att bläddra igenom olika appar kan de fästa allt på ett ställe och förfina koncepten efterhand.

ClickUp har varit avgörande för att skala upp vår designverksamhet. Nya designers kommer igång snabbare än tidigare, och vårt ledningsteam har fått en helt ny insikt i vår arbetsbelastning och våra mål.

ClickUp har varit avgörande för att skala upp vår designverksamhet. Nya designers kommer igång snabbare än tidigare, och vårt ledningsteam har fått en helt ny insikt i vår arbetsbelastning och våra mål.

🔍 Visste du att? AI-driven konst trivs med generativ design, där konstnärer sätter specifika parametrar och AI tar över för att skapa unika bilder inom dessa gränser. Denna blandning av mänsklig kreativitet och maskinintelligens har gett upphov till helt nya konstnärliga stilar samtidigt som traditionell konst har omskapats genom ett AI-drivet perspektiv.

AI-driven konceptgenerering precis där du behöver den

Skapa AI-drivna designkoncept i ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Brain blir whiteboards mer än bara en plats för idéer – de blir en kreativ lekplats. Behöver du AI-konstbilder för ett projekt? Skriv bara in en textprompt så genererar Brain AI-drivna bilder i ditt arbetsutrymme.

Ett kreativt team som arbetar med en reklamkampanj kan till exempel utarbeta idéer för produktkoncept och sedan använda Brain för att förverkliga dessa idéer med AI-genererade bilder. De inbyggda mallarna för brainstorming hjälper dem att strukturera sina tankar innan de dyker in i bildskapandet.

Och om det första resultatet inte blir helt rätt? Inga problem – du kan justera prompten, utforska variationer och finjustera visionen, allt utan att lämna ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

Om du är nyfiken på fler användningsområden för AI för att öka din personliga produktivitet har vi en kort video som passar dig 👇🏽

Samla alla uppmaningar, referenser och feedback på ett och samma ställe

Samarbeta kring designprompter med ClickUp Docs

ClickUp Docs fungerar som ditt teams kommandocentral och är perfekt för att lagra designprompter, projektdetaljer och feedback från teamet. Allt förblir kopplat till ditt arbetsflöde, så att du kan länka uppgifter, tagga teammedlemmar och spåra revideringar i realtid.

Anta att ditt socialmedieteam planerar en säsongskampanj. Du kan dokumentera designprompter, kreativa tekniker och anteckningar direkt i Docs. Nästa år behöver du inte börja om från början, utan har en välorganiserad referens med tidigare designer, vilket gör det enkelt att hålla ditt varumärke konsekvent i alla kampanjer.

📖 Läs också: Alternativ till Dall E

🧠 Kul fakta: År 2023 spreds en AI-genererad bild av en falsk explosion nära Pentagon viralt, vilket orsakade en kortvarig turbulens på aktiemarknaden innan den snabbt avslöjades som falsk.

Håll dig kreativ med ClickUp

En stark, enkel prompt är nyckeln till att förvandla AI-genererade slutbilder från genomsnittliga till extraordinära. Oavsett om du strävar efter fotorealism eller en surrealistisk drömvärld, hjälper rätt detaljer DALL·E 3 att förverkliga dina idéer.

Men att skapa fantastiska bilder är bara början – att hantera projekt, förfina idéer och spåra revideringar kan snabbt bli rörigt.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, samlar allt på ett ställe och ger dig mer frihet med Whiteboards för brainstorming, ClickUp Brain för att förfina uppmaningar och Docs för att organisera feedback.

Fantastisk konst förtjänar ett fantastiskt arbetsflöde. Registrera dig för ClickUp idag! ✅