Todoist vs. Microsoft To Do: Dilemmat med uppgiftshantering

Du hanterar en massa projekt och känner dig som världens bästa! Men vid ett tillfälle växer dina uppgifter lavinartat – du tappar kontrollen och kan inte komma ihåg vad du skulle göra. En eller två (eller tre eller fyra!) uppgifter faller mellan stolarna, och allt går åt skogen!

Du kan inte fokusera och hittar ingen väg ut ur den oändliga cykeln av dålig uppgiftshantering.

Det är här uppgiftshanteringsappar kommer till undsättning – de hjälper dig att organisera dina dagar, sätta prioriteringar och hålla deadlines. Två juveler i uppgiftshanteringsvärlden är Todoist och Microsoft To Do.

Vid första anblicken erbjuder båda apparna samma funktioner – intelligenta att göra-listor för att organisera arbete och privatliv. Men vid en närmare titt upptäcker man skillnader i deras kapacitet och tillgängliga alternativ.

I den här artikeln dyker vi djupt in i de viktigaste funktionerna i båda apparna och diskuterar deras för- och nackdelar för att hjälpa dig att välja sida i Todoist vs. Microsoft-dilemmat och bli en proffs på att hantera dina viktigaste uppgifter. 💪

Vad är Todoist?

Todoist är en populär plattform för uppgiftshantering som låter dig skapa att göra-listor för att strukturera dina dagar och hålla koll på dina åtaganden. Oavsett om du använder det för arbete, personliga saker eller båda, kan Todoist ge dina organisatoriska färdigheter en kickstart – det underlättar noggrann dagsplanering och säkerställer att inga uppgifter förbises eller försummas.

Några av de grundläggande funktionerna du får med Todoist är:

Snabbt lägga till uppgifter

Ställa in återkommande uppgifter för att skapa rutiner

Sortera dina uppgifter i sektioner

Välj prioritetsnivåer för dina uppgifter, anpassa påminnelser och dela dina att göra-listor med kollegor (eller familjemedlemmar eller rumskamrater) för att hålla dem informerade.

Todoist erbjuder dussintals integrationer, så att du kan ansluta det till din e-post eller kalenderprogramvara och enkelt tilldela och schemalägga uppgifter.

Todoist erbjuder mycket mer än enkla att göra-listor där du kryssar av uppgifter, och kan därför vara till stor hjälp för alla som vill ta sin organisation och flit till nya nivåer. 📈

Todoist-funktioner

Ja, Todoist är populärt, men vad skiljer denna plattform från andra appar för att-göra-listor? Låt oss ta en titt på några av dess utmärkande funktioner.

1. Kanban-tavlor

Kanban-tavlor är populära agila projektledningsverktyg som hjälper dig att visualisera dina projekt och processer och optimera arbetsflöden. Todoist är visserligen inte en projektledningsplattform utan ett verktyg för att hantera uppgifter, ställa in påminnelser, övervaka uppgiftsaktivitet och mycket mer. Det erkänner fördelarna med Kanban-tavlor och låter sina användare dra nytta av dem.

Precis som alla andra appar för att-göra-listor låter Todoist dig se dina uppgifter som listor. Låt oss säga att du har en lista som heter "Marknadsföringsstrategi" med flera kategorier som "Idéer", "Att göra" och "Pågående". Om du klickar på de tre punkterna i listans övre högra hörn och väljer "Visa som tavla" förvandlas listan och dess kategorier till en Kanban-tavla där uppgifterna visas som kort.

Med Todoist kan du flytta korten med enkla dra-och-släpp-åtgärder för att uppdatera dina processer utan ansträngning.

2. Mallar

Vill du inte skapa dina att göra-listor från grunden? Todoist förstår att du kanske inte har tid eller är rädd att du ska missa något, så de erbjuder fantastiska mallar. De kommer med färdiga uppgifter som du kan anpassa efter dina processer.

Plattformen har över 60 mallar indelade i flera kategorier, såsom marknadsföring och försäljning, kreativitet, design och produkt samt ledning. Om du inte vill bläddra igenom kategorierna manuellt kan du använda sökfältet för att hitta rätt mall utifrån de sökord du anger.

Låt oss säga att du planerar ett evenemang – använd Todoists mall för evenemangsplanering som sorterar uppgifter efter när de behöver slutföras. Du har tre kategorier: Före evenemanget, Evenemangsdagen och Efter evenemanget. Varje kategori är indelad i underkategorier för att underlätta organiseringen. I Före evenemanget har du till exempel underkategorier som Lokal, Catering och Talare. Kryssa av uppgifter på dina listor, få saker gjorda och njut av evenemangets framgång. 🏅

3. Spåra produktivitetstrender

Att veta hur produktiv du har varit tidigare kan inspirera dig att fortsätta och ge dig värdefull insikt i hur mycket du har uppnått. Med Todoist kan du sätta upp produktivitetsmål och följa trender för att se hur mycket du har åstadkommit på daglig och veckovis nivå och följa måluppfyllelsen.

Appen låter dig också se din aktivitetshistorik, filtrera den efter projekt eller person och få objektiv data om din och ditt teams effektivitet.

Förutom att visa antalet utförda uppgifter låter Todoist dig se de faktiska uppgifterna som du har streckat bort från dina listor. Detta hjälper dig att spåra aktiviteter och visualisera vägar som leder till att stora projekt slutförs! 🥰

Ett annat värdefullt alternativ är Todoist Karma – det ger dig poäng för att använda avancerade funktioner och slutföra uppgifter. Om du är tävlingsinriktad och gillar känslan av att uppnå något kommer du att älska den här spelifierade funktionen.

Priser för Todoist

Nybörjare : Gratisversion

Pro: 4 $/månad per användare

*Det angivna priset avser årsabonnemanget.

Vad är Microsoft To Do?

Microsoft To Do är en enkel app för uppgiftshantering baserad på att göra-listor. Den låter dig dela upp ditt arbete i mindre, mer hanterbara delar (uppgifter) och ta itu med dem en efter en tills du når dina mål. ✔️

Microsoft To Do kan vara det perfekta valet för användare som söker enkelhet. Appen kan hjälpa dig att hålla koll på dina dagar och samarbeta med andra från första stund, utan att du behöver lägga tid på att lära dig gränssnittet.

Plattformen har kanske inte alla möjliga finesser, men för många användare är den mer än tillräcklig för att hantera sina åtaganden på ett framgångsrikt sätt. Förutom att skapa att göra-listor kan du ställa in förfallodatum och påminnelser, prioritera, kategorisera, bifoga filer och lägga till anteckningar för att förbättra din organisation.

Microsoft To Do-funktioner

Låt oss se vilka funktioner som gör en till synes enkel att-göra-app som Microsoft To Do så attraktiv.

1. Uppgiftslistor

Som standard har Microsoft To Do flera uppgiftslistor som hjälper dig att hålla koll på dina planerade aktiviteter och uppgifter.

Den första listan är Min dag, där du hittar uppgifter som är schemalagda för "idag" och de följande dagarna. Den ger dig en allmän översikt över din dagliga agenda, och du kan använda sorteringsalternativ för att ordna uppgifter baserat på faktorer som vikt, förfallodatum, första bokstaven eller skapandedatum.

Nästa lista är Viktigt och visar uppgifter som du har markerat som viktiga genom att trycka på stjärnan till höger. ⭐

Den tredje listan är Planerade, där du hittar alla uppgifter med ett förfallodatum.

Listan Tilldelad till mig visar alla uppgifter som tilldelats dig i appen eller Microsoft Planner (Microsofts planeringsapp). Slutligen sammanställer Uppgiftslistan alla dina tilldelade ansvarsområden på ett överskådligt sätt.

Du behöver inte använda dessa listor – Microsoft To Do låter dig skapa dina egna genom att trycka på alternativet Ny lista i menyn till höger på skärmen.

2. Påminnelser

Tänk dig att du öppnar din att göra-lista och ser att du har ett viktigt möte inbokat för idag. Men klockan är 11 och mötet var klockan 10. Lyckligtvis kan du förhindra sådana mardrömsscenarier genom att använda påminnelsefunktionen i Microsoft To Do. ⏰

Förutom att lägga till förfallodatum för dina uppgifter kan du ställa in påminnelser för att ligga steget före och undvika att missa viktiga aktiviteter.

Välj datum och tid genom att markera en uppgift och välja alternativet Påminn mig i verktygsfältet till höger på skärmen. Microsoft To Do skickar en avisering till din enhet vid den angivna tiden och hjälper dig att minska stressen, hålla deadlines och hantera ditt arbete som ett proffs.

3. Uppgiftsinställningar

Med tanke på att Microsoft To Do är en enkel app för uppgiftshantering erbjuder den förvånansvärt detaljerade inställningar för att organisera ditt gränssnitt och dina listor.

Du hittar inställningarna i appens övre högra hörn – klicka på kugghjulsikonen för att komma åt dem. ⚙️

Du ser en lista med inställningar som du kan anpassa genom att växla mellan knapparna. Du kan till exempel välja att placera nya uppgifter överst, spela upp ett ljud när en uppgift är klar eller skicka påminnelser.

Från allmänna inställningar till anpassning av listor och anslutna appar – Microsoft To Do ger dig full kontroll och låter dig skapa ett utrymme som passar dina planeringsbehov.

Priser för Microsoft To Do

Gratis

Todoist vs. Microsoft To Do: Jämförelse av funktioner

Todoist och Microsoft To Do har samma syfte – de hjälper dig att skapa att göra-listor och hantera uppgifter för att förbättra organisationen och produktiviteten. Det är inte lätt att välja en favorit, så låt oss se hur de två apparna står sig i jämförelse inom tre viktiga aspekter – integrationer, samarbete och uppgiftsskapande.

1. Integrationer

Att ansluta till olika plattformar för produktivitet, projektledning och samarbete kan öka effektiviteten och låsa upp ytterligare funktioner. Både Todoist och Microsoft To Do erbjuder dussintals integrationsalternativ för att tillgodose dina behov.

Todoist integreras med över 80 appar sorterade i kategorier som fildelning och innehåll, tidsspårning och röstassistenter.

Microsoft To Do fokuserar, som du kanske gissat, mer på integrationer inom Microsofts ekosystem. Du kan enkelt ansluta det till appar som Outlook, OneDrive och Microsoft Teams.

Både Todoist och Microsoft To Do kan anslutas till Zapier, vilket öppnar dörren till tusentals programvaruintegrationer.

Det finns ingen klar vinnare på detta område. Microsoft To Do kan vara rätt val om du redan arbetar med Microsoft-appar. Men om du vill ha större mångsidighet verkar Todoist vara det bättre valet.

2. Samarbetsalternativ

Om du arbetar i ett team kommer du att vara intresserad av alternativ som främjar samarbete och kommunikation.

Todoist erbjuder en hel rad sådana funktioner, bland annat möjligheten att kommentera uppgifter, delegera uppgifter utan ansträngning och spåra dem. Det främjar en samarbetsvänlig miljö där du kan övervaka varje teammedlems produktivitetstrender och använda denna information för framtida schemaläggning och arbetsbelastningshantering.

Microsoft To Do briljerar däremot inte på detta område. Du kan visserligen tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, men processen är lite tidskrävande. Du kan lämna anteckningar på varje uppgift, men du kan inte lägga till kommentarer, vilket kan hindra smidig samverkan och kommunikation.

Todoist vinner när det gäller samarbetsfunktioner – det passar både små och stora team och låter dig övervaka trender och mönster. Microsoft To Do kan däremot vara ett bra alternativ för enskilda personer och mindre team.

3. Funktioner för att skapa uppgifter

Du vill inte ha en app för att-göra-listor som gör det till en mardröm att skapa uppgifter, vilket är dess huvudsakliga syfte. Lyckligtvis är detta inte fallet med någon av våra tävlande – båda låter dig skapa uppgifter med några få klick. Du kan också lägga till ansvariga, förfallodatum och prioritet. Men det finns några skillnader att vara medveten om.

Med Todoist kan du till exempel skapa deluppgifter inom deluppgifter, vilket inte är möjligt med Microsoft To Do. Dessutom kan du med Todoist skapa sektioner inom dina listor för att organisera uppgifter utifrån önskade kriterier, vilket inte är möjligt i Microsoft To Do.

Uppgiftspåminnelser är en funktion som finns i båda apparna, men här har Microsoft To Do en liten fördel. Till skillnad från Todoist, som kräver ett Pro-abonnemang för att få tillgång till denna funktion, erbjuder Microsoft To Do den gratis. Det är dock värt att notera att med Todoists Pro-abonnemang får du den extra fördelen att kunna använda naturligt språk för att ställa in påminnelser (och andra uppgiftsdetaljer), vilket kan göra investeringen värd pengarna.

När det gäller att sätta prioriteringar kan du i Microsoft To Do använda en stjärna för att markera uppgifter med hög prioritet. I Todoist kan du välja mellan fyra prioritetsnivåer och organisera dina arbetsflöden så att du enkelt kan hålla deadlines. 💪

Todoist vs. Microsoft To Do på Reddit

Vad säger Reddit-användare om duellen mellan Microsoft To Do och Todoist? Låt oss kolla in några av deras kommentarer.

En användare nämnde att de använder båda, men föredrar Todoist på grund av dess avancerade alternativ:

”Jag växlar mellan dem, men jag föredrar Todoist. De naturliga språket och alternativen för återkommande uppgifter är det som lockar mest. ”

En annan användare förespråkade Microsoft To Do på grund av dess integrationer:

”Om ditt kontor använder 365-paketet tillsammans med Planner är integrationen bra, eftersom uppgifter som tilldelas dig via Planner smidigt kopplas samman. ”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Todoist och Microsoft To Do

Att välja mellan Todoist och Microsoft To Do handlar ofta om att kompromissa. Å ena sidan har du robusta alternativ för uppgiftshantering, men med ett något mer komplicerat gränssnitt. Å andra sidan har du en lättanvänd app från Microsoft-paketet, men utan avancerade funktioner.

Tänk om vi säger att du inte behöver nöja dig? ClickUp kan vara din självklara plattform för uppgiftshantering och hjälpa dig att nå en organisations- och produktivitetsnivå som du aldrig trodde var möjlig. Den erbjuder fantastiska alternativ för planering, organisering, tilldelning och spårning av uppgifter samtidigt som den betonar samarbete i realtid.

Tack vare sina otroligt mångsidiga funktioner har ClickUp utsetts till Forbes 2023 Cloud 100 – en lista över de 100 bästa privata molnföretagen. Låt oss ta en titt på några av de funktioner som gör det till ett fantastiskt alternativ till Todoist och Microsoft To Do!

1. ClickUp Docs

Samarbetsdetektering och redigering, lägga till kommentarer och bädda in länkar i ClickUp Docs

Att tilldela, organisera och samarbeta kring uppgifter blir enkelt med ClickUp Docs – plattformens unika dokumenthanteringsfunktion.

Med det här alternativet kan du skapa, redigera och dela projekt- och uppgiftsrelaterade dokument. Oavsett om du vill ge instruktioner eller inkludera extra information för ditt team kan ClickUp Docs vara ett värdefullt tillskott till ditt uppgiftshanteringsarsenal. Låt dina teammedlemmar redigera uppgiftsrelaterade dokument och samarbeta i realtid, oavsett var de befinner sig.

När du har slutfört ett dokument kan du koppla det till en uppgift för att förbättra organisationen och centralisera dina arbetsflöden.

Alla element i ClickUp Docs är anpassningsbara, så att du kan anpassa dina dokument efter dina uppgifter och projekt samt teamets övergripande dynamik.

2. ClickUp AI

Använda ClickUp AI för att skriva en projektbeskrivning

Ta dina uppgifterhanteringsfärdigheter till en ny nivå med ClickUp AI. Denna unika skrivassistent utnyttjar kraften i artificiell intelligens för att hjälpa dig att skapa, organisera och hantera uppgifter och projekt.

Använd ClickUp AI för att sammanfatta dokument och extrahera relevant information som du kan använda för att skapa och tilldela uppgifter. Du kan gå ett steg längre och låta verktyget generera åtgärdspunkter för dina dokument och uppgifter!

Denna kraftfulla funktion gör det enkelt att skapa dokument och uppgifter – den kan generera idéer och hjälpa dig att brainstorma. Du kan också använda den som en personlig redaktör och låta den göra dina texter tydligare och mer engagerande.

ClickUp erbjuder ett stort antal AI-mallar som hjälper dig att " kommunicera " med chatbots som ChatGPT för maximal produktivitet. Även om de extra AI-funktionerna inte finns i gratisversionen av ClickUp, kan du spara tid på slutförda uppgifter och skriva bättre meddelanden.

3. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Använd ClickUps mall för daglig att göra-lista för att hantera dina uppgifter utan ansträngning.

Mallar kan göra hanteringen av uppgifter snabbare och enklare – istället för att skapa dina att göra-listor från grunden kan du använda färdiga mallar och spara tid när du slutför uppgifter. ClickUp erbjuder ett imponerande bibliotek med över 1 000 mallar, och många av dem handlar om hantering av flera uppgifter, organisation och samarbetsfunktioner för att arbeta tillsammans på samma plattform.

ClickUp Daily To-Do List Template kan vara det perfekta valet om du letar efter enkla, praktiska projektmallar som hjälper dig att hålla dig på rätt spår.

Denna uppgiftsmall är en att göra-lista med tre deluppgifter: morgonrutin, eftermiddagsrutin och kvällsrutin. Varje deluppgift är vidare indelad i kategorier som Läs bok och Ät fiberrik frukost under Morgonrutin. Kategorisera varje uppgift och spåra dina framsteg för att övervaka din utveckling.

Denna mall för daglig checklista är uppenbarligen inriktad på ditt privatliv snarare än på arbetet. Men du kan snabbt ändra detta, eftersom alla element är anpassningsbara. Ersätt de aktuella listorna och deluppgifterna med arbetsrelaterade saker, lägg till dina teammedlemmar, lägg till kommentarer till uppgifterna, börja bocka av punkter på din checklista och njut av känslan av att ha uppnått något! 😎

ClickUp: Hantera uppgifter med ögonen stängda

Att välja ett verktyg för att hantera uppgifter effektivt ska inte handla om att nöja sig – du förtjänar det bästa, och det är ClickUp!

Med sina praktiska alternativ för att skapa och hantera uppgifter, en AI-assistent och över 1 000 integrationer och mallar kan ClickUp vara ditt hemliga vapen för att klara dina uppgifter och öka produktiviteten. Prova ClickUps kostnadsfria plan och upptäck dess fördelar. 🙌