10 melhores alternativas ao Habitica para monitorar hábitos em 2024

Poucas coisas são tão gratificantes quanto substituir hábitos ruins por bons hábitos. É ainda mais satisfatório quando a realização de tarefas parece divertida e fácil.

O Habitica é um aplicativo de rastreamento de hábitos baseado em jogos que facilita a realização de metas por meio da formação de novos hábitos. E ele é popular por um bom motivo. Mas isso significa que ele é o rastreador de hábitos perfeito para todos? Não necessariamente.

Neste artigo, exploraremos as melhores alternativas ao Habitica e como elas podem funcionar para você. Analisaremos seus melhores recursos, limitações, preços e classificações de produtos para que você possa encontrar o melhor rastreador de hábitos para você.

O que é o Habitica e por que a produtividade gamificada funciona?

O Habitica é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que gamifica sua lista de tarefas . Em vez de fazer com que suas tarefas diárias se pareçam com a lista de afazeres com a qual você cresceu, você as vivencia como um jogo de interpretação de papéis em que ganha recompensas e sobe o nível de um personagem ao concluir essas tarefas na vida real.

Assim, em vez de verificar uma lista chata de tarefas, o controle delas é mais envolvente e motivador. Por sua vez, é mais fácil manter bons hábitos e monitorar o progresso - rastreamento de hábitos por meio de jogos para vencer!

Você também não precisa fazer isso sozinho. Você pode se unir aos seus amigos para concluir desafios e missões, o que torna o gerenciamento de tarefas totalmente diferente.

E produtividade gamificada trabalhos.

A ideia de competição amigável e de ganhar prêmios é motivadora e aumenta a produtividade. Uma pesquisa realizada em 2022 descobriu que 90% dos funcionários relataram que a gamificação os torna mais produtivos no trabalho . Além disso, descobriu-se que as empresas que usam a gamificação são sete vezes mais lucrativas do que aquelas que não usam. 📚

O que procurar em uma alternativa ao Habitica

Às vezes, escolher o aplicativo de produtividade ou o rastreador de hábitos pessoais certo pode parecer uma tarefa árdua. E se você não tiver certeza de que quer usar o Habitica, o que acontece?

Fique tranquilo, há muitas opções para escolher. Aqui estão algumas coisas que você deve procurar em uma alternativa ao Habitica:

Integração com outras ferramentas: Considere se você precisa ou não que seu aplicativo de rastreamento de hábitos se integre a outras ferramentas, como um aplicativo de calendário ou uma ferramenta de gerenciamento de projetos preferida

Considere se você precisa ou não que seu aplicativo de rastreamento de hábitos se integre a outras ferramentas, como um aplicativo de calendário ou uma ferramenta de gerenciamento de projetos preferida Interface amigável: Um rastreador de hábitos intuitivo pode facilitar o agendamento de tarefas e datas de vencimento, e o rastreamento de vários hábitos pode tornar divertido e agradável criar hábitos e medir o progresso 🌻

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Análises e insights detalhados: Você tem curiosidade em saber como sua saúde mental afeta seus hábitos ou quer ver tendências e padrões se desenvolverem ao longo do tempo? Então, procure um aplicativo de rastreamento de hábitos que lhe forneça dados detalhados

Você tem curiosidade em saber como sua saúde mental afeta seus hábitos ou quer ver tendências e padrões se desenvolverem ao longo do tempo? Então, procure um aplicativo de rastreamento de hábitos que lhe forneça dados detalhados Recursos da comunidade: Se o objetivo for mais do que apenas monitorar hábitos e acompanhar o progresso, procure um aplicativo com recursos de comunidade. A interação e a colaboração com outras pessoas podem acrescentar um aspecto positivo ao gerenciamento de tarefas

Se o objetivo for mais do que apenas monitorar hábitos e acompanhar o progresso, procure um aplicativo com recursos de comunidade. A interação e a colaboração com outras pessoas podem acrescentar um aspecto positivo ao gerenciamento de tarefas Privacidade e segurança: Os dados pessoais são uma questão delicada e, se isso for importante, procure aplicativos que sejam transparentes sobre como suas informações pessoais são tratadas

10 melhores alternativas ao Habitica 2024

Há dezenas de aplicativos de rastreamento de hábitos para escolher, quer você esteja procurando uma versão gratuita ou uma opção premium paga com muita personalização e tudo mais.

Confira nossa lista das melhores alternativas ao Habitica para atingir metas, gerenciar tarefas e muito mais.

1.

ClickUp

Armazene e categorize de forma organizada metas semelhantes em pastas de metas no ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta altamente versátil e robusta que pode ser usada igualmente bem para gerenciamento de projetos e rastreamento de hábitos. Sua personalização a torna uma ótima alternativa ao Habitica e significa que você pode adaptá-la para atender às suas necessidades, oferecendo uma abordagem diferenciada para o acompanhamento de hábitos e ajudando-o a encontrar oportunidades para melhorar a produtividade.

Se você precisa de mais do que um aplicativo básico de lista de tarefas, o ClickUp, com sua interface fácil de usar, é uma opção natural.

Com Recurso de tarefa do ClickUp você pode dividir os projetos em subtarefas, simplificando prontamente um projeto (ou hábito) complexo em um tamanho mais gerenciável. Com o recurso Modelo de gerenciamento de tarefas simples campos personalizados e a capacidade de agendar tarefas recorrentes, você poderá facilmente ficar por dentro de cada detalhe com a máxima precisão.

Você pode facilitar ainda mais a configuração com um modelo do ClickUp, como o Modelo simples de gerenciamento de tarefas ou o Modelo de rastreador de hábitos pessoais . 🙌

Os recursos do bloco de notas permitem que você faça anotações ou tenha ideias no ClickUp, para que possa manter tudo organizado e simplificado em um só lugar. Precisa de mais espaço para idealizar? Não tem problema.

Capture notas sem esforço, edite-as com formatação avançada e converta-as em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar no ClickUp Notepad Documentos do ClickUp permitem criar o documento ou wiki perfeito, onde você pode adicionar tabelas, incorporar marcadores e colaborar com outras pessoas. É fácil converter texto em uma tarefa rastreável, para que você nunca perca nada.

Quando terminar de criar tarefas, você poderá usar a função Recurso Metas do ClickUp . Defina metas em um cronograma que funcione para você e mantenha-se organizado com pastas fáceis de usar para cada meta que tiver. À medida que você realiza as tarefas, pode visualizar facilmente o progresso com porcentagens, mesmo em vários objetivos, tudo em uma única exibição.

Pronto para mais? Veja o progresso em tempo real com Dashboards do ClickUp . Pense nisso como um controle de missão para qualquer hábito ou projeto que esteja desenvolvendo. Acompanhe as tarefas e obtenha informações valiosas sobre como as coisas estão progredindo.

Você pode ver onde as coisas estão funcionando sem problemas ou detectar uma ineficiência antes que ela crie um gargalo em um projeto ou meta. Além disso, mais de 50 widgets permitem que você crie um painel que seja perfeito para você.

melhores recursos do #### ClickUp

O gerenciamento abrangente de tarefas do ClickUp significa que você tem a liberdade de fazer o que quiser, seja básico ou de alto nível. Mantenha a simplicidade e adicione tarefas conforme necessário, ou estruture um projeto inteiro e veja como criar um hábito desejado, passo a passo

Prefere algo mais visual? Recurso de quadros brancos do ClickUp ajuda você a ver como transformar sua ideia em um plano de ação, facilitando a criação e a conexão de suas ideias com facilidade

Com a introdução da vinculação bidirecional, você pode criar facilmente conexões entre diferentes tarefas e documentos, o que lhe permite manter o controle de onde as coisas estão e navegar de forma rápida e eficiente

Ao contrário de outras alternativas do Habitica, a versão gratuita do ClickUp oferece uma grande variedade de recursos e usuários ilimitados

Todas as suas tarefas no ClickUp são perfeitamente sincronizadas com o Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar e outros softwares, como Evernote e Calendly

Limitações do ClickUp

Com tantas integrações, aplicativos e automações, pode haver um pouco de curva de aprendizado para um novo usuário

Alguns recursos só estão disponíveis por meio do aplicativo para desktop ou navegador

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7 (mais de 3.000 avaliações)

2. Habitar

Habitar

Habitify é outro aplicativo rastreador de hábitos desenvolvido para ajudá-lo a criar bons hábitos e deixar os ruins para trás. Esse rastreador de hábitos diários ajuda você a acompanhar todos os seus hábitos, pois permite dividir seu dia em manhã, tarde e noite.

Esse aplicativo de gerenciamento de tarefas está disponível em várias plataformas, incluindo iOS, MacOS e Android. Ele também é sincronizado com o Apple Health e o Google Fit. 🤩

Um dos recursos do aplicativo inclui várias maneiras de visualizar e monitorar seu progresso, de modo que você possa ver as sequências de hábitos, bem como a progressão semanal, mensal ou até mesmo anual.

Melhores recursos do Habitify

Análises detalhadas mostram como você está progredindo, para que você possa ver evidências concretas de novos hábitos tomando forma e acompanhamento de metas * O envolvimento da comunidade lhe oferece a oportunidade de desafiar seus amigos, subir nas tabelas de classificação em desafios mensais ou atuar como um sistema de prestação de contas

Com recursos como acompanhamento do humor, anotações incorporadas, um cronômetro incorporado e um bloqueio de privacidade, você tem controle total sobre como deseja acompanhar as tarefas

Limitações da Habitify

O rastreamento de hábitos é limitado na versão gratuita; a única maneira de desfrutar de hábitos ilimitados e do Dark Mode é com a versão Premium

Os usuários relataram que o rastreamento de vários hábitos pode ser complicado, portanto, pode ser mais adequado para quem pretende criar menos hábitos

A Habitify facilita a configuração de notificações ilimitadas, que podem se tornar excessivas se não forem gerenciadas adequadamente

Preços da Habitify

Gratuito

Premium: A partir de US$ 4,99 por mês

Avaliações e resenhas da Habitify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Trilhaabi

Rastreamento

O Trackabi pode ser uma das melhores alternativas ao Habitica se você estiver procurando um controle de tempo e relatórios de tempo fáceis de usar em seu controle de hábitos. Esse aplicativo prioriza a funcionalidade e a facilidade de uso, que os usuários relatam ser um de seus principais recursos.

Quando você quer fazer as coisas e manter-se em dia com as tarefas, o Trackabi o ajuda a fazer isso de forma direta, pois os projetos podem ser divididos em tarefas e subtarefas. Isso também se aplica ao rastreamento de hábitos, especialmente se você estiver concentrado em dedicar uma quantidade específica de tempo a determinadas atividades.

Portanto, quer esteja buscando 15 minutos de meditação pela manhã ou passando 30 minutos aprendendo um novo idioma, o Trackabi pode ajudar.

Melhores recursos do Trackabi

Os painéis de controle privados e da empresa fornecem resumos detalhados por semana e mês

Ele tem uma visão geral detalhada de como o tempo é gasto (tempo registrado vs. tempo de atividade vs. tempo de lazer)

Há um teste gratuito de 30 dias para explorar todos os recursos oferecidos pelo Trackabi

Limitações do Trackabi

Voltado principalmente para negócios, e não para o controle de hábitos pessoais

Foco principal no controle de tempo em comparação com outros aplicativos de controle de hábitos

Falta de alguns recursos que outros rastreadores de hábitos oferecem

Preços do Trackabi

Iniciante: $0

$0 Business: US$ 16/mês

US$ 16/mês Business Plus: US$ 20/mês

US$ 20/mês Enterprise: Ligue para saber o preço

Avaliações e resenhas do Trackabi

G2: 4,7 (mais de 40 avaliações)

4,7 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7 (mais de 50 avaliações)

4. Urso de foco

Urso de foco

O Focus Bear é um aplicativo de produtividade e rastreamento de hábitos que guiará o usuário por cada um de seus hábitos e bloqueará o acesso a sites e outros aplicativos durante tempo de foco incluindo seu telefone. Além disso, ele foi criado por uma equipe com TDAH e é apoiado por princípios da neurociência. 🧠

Você pode criar suas próprias rotinas personalizadas, permitindo que você veja o que realizou naquele dia para mantê-lo motivado.

Melhores recursos do Focus Bear

O aplicativo está disponível para Mac, Windows, Android e iOS

Ele é sincronizado com segurança na nuvem para que você possa manter suas configurações em qualquer dispositivo

O Focus Bear é inteligente o suficiente para não aparecer durante as chamadas de vídeo, portanto, não há interrupções incômodas

Limitações do Focus Bear

Não há versão gratuita

Alguns usuários relatam que as notificações podem ser confundidas com erros do sistema

Preços do Focus Bear

uS$ 4,99/mês

Avaliações e resenhas do Focus Bear

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Qualquer.do

Qualquer.do Qualquer coisa é um aplicativo versátil de gerenciamento de tarefas e produtividade que facilita aos usuários manter suas listas de tarefas, tarefas e lembretes organizados em um só lugar. Ele oferece integração de calendário, recursos colaborativos e a capacidade de personalizar sua experiência.

Melhores recursos do Any.do

Abiblioteca de modelos oferece aos usuários muitas opções para escolher e gerenciar qualquer projeto ou fluxo de trabalho

Mesmo que esteja usando outros aplicativos, você pode importar facilmente todos os seus dados para o Any.do

O gerenciamento do seu hábito de rastrear e acompanhar os projetos está disponível em qualquer plataforma; mova-se facilmente de seu desktop, iPad, iPhone e até mesmo do Apple Watch

Limitações do Any.do

Alguns usuários acham que ele é mais adequado para uso pessoalgerenciamento de tarefas em vez de uma ferramenta para gerenciamento de projetos em uma empresa

Não há personalização suficiente para alguns usuários

Preços do Any.do

Pessoal: $0

$0 Premium: $3/mês

$3/mês Equipes: $5/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4.0 (mais de 190 avaliações)

4.0 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.4 (160+ avaliações)

6. Hábitos diários

Hábitos diários

O DailyHabits pode ser o aplicativo de produtividade mais simples da nossa lista para criar novos hábitos. Defina metas e organize sua rotina diária sem esforço. Ele é simples e fácil o suficiente para ser usado imediatamente quando você estiver pronto para começar a monitorar, para que você possa atingir suas metas com facilidade. ✨

Melhores recursos do DailyHabits

Analise rapidamente os hábitos de um mês inteiro e veja onde você gostaria de melhorar

Em vez de se concentrar em uma sequência, esse aplicativo incentiva a consistência e permite que a vida aconteça

Há uma opção para fazer anotações como lembrete ou reflexão sobre uma tarefa

Limitações do DailyHabits

Este é um aplicativo de rastreamento de hábitos extremamente simples; se você estiver procurando muita personalização, provavelmente não será a melhor opção para você

O aplicativo não inclui um aspecto de comunidade para aqueles que querem se manter motivados com uma competição amigável

Preços do DailyHabits

Grátis

uS$ 2,99/mês ou US$ 17,99/ano

Avaliações e resenhas do DailyHabits

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Toggl

Toggl

Com excelente atendimento ao cliente e uma interface fácil de usar, o Toggl é uma opção popular para controle de tempo e criação de hábitos melhores. Completo com notificações e a capacidade de definir lembretes, o Toggl facilita manter o foco e ver para onde seu tempo está indo.

Melhores recursos do Toggl

Todos os planos vêm com uma avaliação gratuita de 30 dias com a opção de um plano totalmente gratuito

A versão gratuita do rastreador de hábitos oferece muitos recursos

Você pode ver exatamente como está gastando seu tempo e onde está seu foco

Limitações do Toggl

Não é possível pausar as sessões, o que significa começar tudo de novo

Os usuários relatam que pode haver problemas de sincronização entre o aplicativo móvel e outros dispositivos

Preços do Toggl

Gratuito: US$ 0 para até cinco usuários

US$ 0 para até cinco usuários Inicial: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Premium: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões do Toggl

G2: 4,5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7 (2.200+ avaliações)

8. Estrias

Raias

Outra alternativa simples do Habitica, o Streaks é um contador de sequências. Receba estímulos suaves que o ajudarão a se lembrar de concluir a tarefa antes que o contador chegue a zero. 🛠

A criação de hábitos pode ser fácil, e este aplicativo mostra como.

melhores recursos do #### Streaks

Você pode personalizar quais hábitos são para todos os dias e quais não são

As métricas mostram quais tarefas ainda não foram concluídas e como você está progredindo

Você pode escolher entre 24 tarefas ou criar suas próprias

limitações do #### Streaks

Não é suficientemente robusto para o gerenciamento de projetos, portanto, você precisará escolher outro aplicativo se esse for o seu objetivo

Não há um sistema de recompensas no jogo

É limitado quanto ao tipo de tarefas que pode ajudá-lo a monitorar

preços do #### Streaks

uS$ 4,99 por mês

Avaliações e resenhas de Streaks

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Faça isso agora

Faça isso agora

Assim como o Habitica, o Do It Now é um aplicativo de produtividade gamificado que ajudará a criar hábitos e a monitorar seus hábitos diários. Ganhe pontos de experiência por realizar tarefas na vida real. Depois de pegar o jeito, você vai querer continuar atualizando sua vida.

Melhores recursos do Do It Now

As tarefas diárias se tornam mais interessantes com temas coloridos e um sistema de recompensas

Diferentes opções de visualização do seu progresso ajudam a ver onde você está se saindo bem e onde precisa de uma ajuda extra

Você pode combinar tarefas em um grupo, mantendo tudo organizado e organizado

Limitações do Do It Now

Alguns usuários acham que a configuração de tarefas não é tão intuitiva quanto pensavam

Desculpe aos usuários do iPhone, isso é apenas para Android

Preços do Do It Now

uS$ 2,49/mês

Avaliações e resenhas do Do It Now

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Aumentar o nível de vida

via Google Play A criação de bons hábitos tem suas próprias recompensas, e um aplicativo de produtividade gamificado realmente leva o rastreamento de hábitos e o gerenciamento de tarefas a um novo patamar. E com uma ampla variedade de metas, você encontrará mais do que algumas para atingir.

Melhores recursos do Level Up Life

Uma maneira divertida de concluir tarefas, pessoal ou profissionalmente

Personalizar suas metas e tarefas

Promova a autoconsciência observando suas métricas e aprendendo seu próprio padrão de hábitos

Level Up Limitações da vida

Os usuários às vezes acham que a navegação não é tão intuitiva quanto poderia ser

Alguns usuários acham que manter o controle de todas as tarefas disponíveis é um desafio

Preços do Level Up Life

Preço não disponível

Level Up Life classificações e resenhas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Encontre uma alternativa melhor para o Habitica

Às vezes é difícil criar hábitos saudáveis. Mas encontrar o aplicativo certo de acompanhamento de hábitos (seja um aplicativo pago ou um plano gratuito) pode ajudá-lo a se sentir realizado ao verificar as tarefas concluídas ou desfrutar do apoio da comunidade. ✅

É ainda melhor se o aplicativo tiver uma interface intuitiva com muitas opções de personalização para que você o torne seu. Hacks de produtividade podem fazer a diferença e, se você ainda precisar de ajuda para saber por onde começar, reserve um tempo para trabalhar em definição de metas antes de criar seu próprio mundo com produtividade gamificada.

Se você está pronto para monitorar seus hábitos, manter suas listas de tarefas em ordem e gerenciar todos os seus projetos, o ClickUp é a melhor opção. A capacidade de realmente personalizar sua experiência facilita a criação de novos hábitos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo .