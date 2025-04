As melhores 15 ferramentas de software de Service Desk para 2025

Administrar uma empresa também significa ter que lidar com as dúvidas e os problemas dos clientes. Sim, o suporte por e-mail e as caixas de entrada compartilhadas são ótimos para isso! Eles mantêm todos informados e facilitam a comunicação.

Mas o problema é que, à medida que sua empresa cresce, esses métodos podem não ser suficientes. Talvez você comece a perder e-mails, a ter dificuldades para acompanhar as tarefas e até mesmo a deixar os clientes insatisfeitos.

Se esses desafios forem semelhantes aos seus, é provável que sua empresa tenha superado o atual sistema de suporte por e-mail e você precisa começar a procurar um software de central de serviços.

Para que estejamos na mesma página, o software de central de serviços é um hub centralizado para gerenciar e resolver tíquetes de suporte ao cliente. Há muitos tipos de software de central de serviços no mercado, desde ferramentas simples que oferecem funcionalidade básica de emissão de tíquetes até ferramentas com recursos avançados, como automação e análise de relatórios. 📈

Neste artigo, apresentaremos a você os 15 melhores softwares de central de serviços para suporte de TI. Pesquisamos cuidadosamente e escolhemos a dedo essas ferramentas com base em seus recursos, avaliações de clientes e preços.

O que você deve procurar em um software de central de serviços?

Ao tentar encontrar o software de central de serviços certo para sua empresa, considere fazer estas perguntas importantes sobre cada opção:

O software é fácil de configurar e usar?

Posso personalizá-lo de acordo com as necessidades específicas de minha empresa?

O software oferece automação para tarefas rotineiras?

Ele fornece análises e relatórios detalhados?

O software pode se integrar a outras ferramentas que eu já uso?

Ele é acessível pela Web, bem como por aplicativos para desktop e dispositivos móveis?

O software pode lidar com gerenciamento de tarefas como atribuição, controle e priorização de tíquetes?

Ele oferece canais de comunicação e recursos de colaboração para o compartilhamento instantâneo de informações?

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Os 15 melhores softwares de central de serviços para usar em 2024

Aqui estão os nossos 15 melhores softwares de central de serviços que podem transformar suas operações de suporte de TI aumentar a produtividade da sua equipe e aumentar a satisfação do cliente.

1. ClickUp

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade

O ClickUp é um aplicativo abrangente plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade que também pode servir como uma solução flexível e eficaz de serviço e help desk. Seus poderosos recursos oferecem uma ampla gama de flexibilidade para gerenciar processos de suporte ao cliente garantindo que seus Equipes de TI e suporte manter o controle de suas tarefas. Formulários ClickUp são a base do seu fluxo de trabalho de TI. Use-os para coletar consultas, problemas e feedback de seus clientes . Os detalhes capturados nesses formulários são perfeitamente convertidos em tíquetes na interface de gerenciamento de projetos do ClickUp, facilitando a priorização, o controle e a resolução de problemas. ✨

Com mais de 15 opções de visualização diferentes, incluindo os modos de exibição List e Kanban, o ClickUp permite que você visualize suas tarefas da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho. O modo de exibição List fornece um resumo direto e detalhado das tarefas, enquanto o modo de exibição Kanban permite um fluxo de trabalho visual em que as tarefas são movidas pelas colunas à medida que progridem.

E se você não quiser criar esses sistemas do zero, o ClickUp oferece mais de 50 modelos pré-criados como o Modelo de tíquete do Help Desk do ClickUp o ClickUp Help Desk Ticket Template é uma solução de gerenciamento de serviços de TI projetada especificamente para dar suporte a fluxos de trabalho. Eles podem ajudar sua equipe a configurar rapidamente processos para gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças e muito mais. 🤩

Use o modelo de tíquete de Help Desk do ClickUp para ajudá-lo a coletar, priorizar e rastrear todas as solicitações recebidas.

Melhores recursos do ClickUp

Desbloqueie os principais recursos com o plano gratuito

Crie formulários dinâmicos e interativos com o lógica condicional em ClickUp Forms

Use campos personalizados para capturar detalhes do tíquete, como tipo de incidente, descrição e gravidade, e até mesmo incluir arquivos como capturas de tela para contexto adicional

Crie status personalizados para otimizar e acompanhar o progresso dos tíquetes do início ao fim

Use Painéis do ClickUp com widgets personalizáveis para monitorar tíquetes em andamento, carga de trabalho da equipe e métricas de metas de negócios 🧰

Obtenha insights profundos sobre o desempenho da equipe com o recurso abrangente de relatórios

Com cerca de 100 integrações, incluindo Zapier e acesso à API, encaixe facilmente o ClickUp em praticamente qualquer pilha de tecnologia

Colabore com sua equipe por meio de comentários de tarefas, bate-papo e Documentos do ClickUp Use o sistema de notificação do ClickUp para alertar os usuários sobre atualizações, prazos, comentários e muito mais, mantendo todos informados o tempo todo

Execute automações para eliminar tarefas repetitivas, como atribuição de tíquetes, definição de prazos, atualização de status de tíquetes e adição de observadores a um tíquete

Resuma as conversas e gere respostas com IA do ClickUp Limitações do ClickUp

Novos usuários talvez precisem usar o tutoriais em vídeo para se familiarizar com todos os seus recursos

Alguns recursos podem estar ausentes no aplicativo móvel em comparação com as versões para web e desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Serviço fresco

via Trabalhos frescos O Freshservice (desenvolvido pela Freshworks) é uma solução de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) baseada em nuvem que oferece recursos de gerenciamento de incidentes, problemas e mudanças para ajudar as empresas a gerenciar e resolver rapidamente problemas de TI e de gerenciamento de incidentes.

Com seu recurso de automação de fluxo de trabalho, é possível atribuir automaticamente tíquetes aos membros apropriados da equipe, com base em critérios predefinidos - melhorando a eficiência e o tempo de resposta do suporte ao cliente e das solicitações de serviço.

Melhores recursos do Freshservice

Tem uma interface fácil de usar e um sistema de gerenciamento de tíquetes que funciona bem com aplicativos móveis para Android e iOS

Inclui um portal de autoatendimento onde os usuários podem encontrar soluções para problemas comuns, acompanhar o status de seus tíquetes ou criar novos tíquetes

Permite que você crie um sistema organizado, banco de dados de clientes pesquisável e organizado de artigos úteis e soluções para problemas comuns para acesso pelos usuários 🔎

Fornece análises e relatórios detalhados, ajudando as equipes a entender a produtividade da central de serviços e a acompanhar o desempenho geral da TI

Limitações do Freshservice

Não há plano gratuito

Lento e com falhas às vezes

Funcionalidade limitada de gerenciamento de projetos

Preços do Freshservice

Iniciante: US$ 29/mês por agente

US$ 29/mês por agente Growth: US$ 59/mês por agente

US$ 59/mês por agente Pro: $115/mês por agente

$115/mês por agente Enterprise: $145/mês por agente

Avaliações e críticas do Freshservice

G2: 4,6/5 (mais de 950 avaliações)

4,6/5 (mais de 950 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 530 avaliações)

3. Helpdesk da Vision

via Helpdesk do Vision O Vision Helpdesk é um software de help desk e sistema de gerenciamento de tíquetes para pequenas empresas que desejam organizar atividades relacionadas ao suporte. Você pode acompanhar as consultas, reclamações e solicitações de suporte dos clientes que chegam de vários canais, incluindo chamadas telefônicas, mensagens de mídia social e bate-papo ao vivo em todo o seu departamento de atendimento ao cliente.

O Vision Helpdesk cria "tíquetes" para cada consulta do cliente, permitindo que a equipe de suporte acompanhe e resolva os problemas sistematicamente.

Melhores recursos do Vision Helpdesk

Gerencie todas as consultas dos clientes em um local central

Usar a ferramenta de bate-papo ao vivo para comunicação em tempo real com os clientes

Permitir que os clientes enviem e acompanhem o status de seus tíquetes, bem como pesquisem base de conhecimento artigos com o autoatendimento portal do cliente recurso

Aproveite o suporte a vários idiomas para modelos de e-mail, portal e gerenciamento de conhecimento Use o recurso de automação para atribuir tíquetes automaticamente aos membros da equipe e fechar tíquetes



Limitações do Vision Helpdesk

Não há plano gratuito

Alguns usuários disseram que o aplicativo móvel é instável

É preciso pagar uma taxa de US$ 500 para remover a marca do Vision Helpdesk na parte inferior do portal do cliente (mesmo que você esteja no plano mais bem pago)

Preços do Vision Helpdesk

**Help Desk para iniciantes: US$ 15/mês por agente

Help Desk Pro: US$ 25/mês por agente

US$ 25/mês por agente Help Desk Satélite: US$ 30/mês por agente

US$ 30/mês por agente Pro Service Desk : $40/mês por agente

$40/mês por agente Ent Service Desk : $60/mês por agente

Vision Helpdesk classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4. ServiceNow

via ServiceNowServiceNow é uma solução de help desk de TI projetada para grandes empresas. Ele oferece recursos abrangentes, como gerenciamento de incidentes, gerenciamento proativo de problemas e alinhamento dos serviços de TI com as metas comerciais. O software de help desk também inclui gerenciamento de atendimento ao cliente recursos para simplificar as interações entre cliente e agente.

Melhores recursos do ServiceNow

O sistema de gerenciamento de problemas e incidentes permite que você atribua tarefas rapidamente e acompanhe o progresso em tempo real

O módulo de gerenciamento de ativos de TI permite rastrear o inventário, automatizar solicitações de ativos e executar auditorias de ativos

Formulários, fluxos de trabalho, painéis e relatórios totalmente personalizáveis ajudam você a adaptar a plataforma às suas necessidades comerciais específicas

A IA integrada potencializa funções como pesquisa, chatbot virtual, análise preditiva e automação de tarefas de rotina

O software de help desk se integra facilmente a aplicativos externos

Limitações do ServiceNow

Nenhum plano ou avaliação gratuita

Planos de preços ocultos

Curva de aprendizado acentuada para o software de help desk

Velocidades de carregamento lentas às vezes

Preços do ServiceNow

Entre em contato com a equipe da ServiceNow para obter os preços

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 360 avaliações)

4,4/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

5. Rezo

via Rezo O Rezo é uma solução de experiência do cliente com tecnologia de IA para grandes empresas. Ele usa reconhecimento e análise de fala, intenção e sentimento para automatizar as interações com o cliente em todos os seus canais de suporte de voz e não voz. Isso facilita a resolução mais rápida de problemas e melhora a experiência do cliente.

melhores recursos do #### Rezo

Oferece suporte a canais de voz e digitais, como e-mail e mídia social

Conduz interações com o cliente em mais de 30 idiomas

Reúne pontuações de satisfação do cliente e feedback em todos os seus canais de suporte para obter insights para melhorar

Compila insights sobre o desempenho dos agentes para que você possa identificar oportunidades de treinamento

Emprega um recurso de roteamento inteligente para analisar problemas de suporte e encaminhá-los para o departamento relevante

Limitações do Rezo

Não há plano ou avaliação gratuita

Planos de preços ocultos

Integrações limitadas e recursos avançados de central de serviços

Preços do Rezo

Entre em contato com a equipe Rezo para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas do Rezo

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Exaltar

via Exaltar A Exalate é uma plataforma de sincronização comumente usada para rastreamento de problemas e gerenciamento de projetos. Seu principal objetivo é facilitar a sincronização perfeita e segura de dados entre vários sistemas, como Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub e Salesforce.

Isso é muito útil para equipes multifuncionais que exigem troca de dados em tempo real em diferentes plataformas e sistemas. 🌐

Melhores recursos do Exalate

Oferece modo visual (interface de arrastar e soltar) ou modo de script para configurar suas integrações

Permite a sincronização bidirecional (duas vias) ou unidirecional (uma via), dependendo das necessidades específicas de seu fluxo de trabalho

Oferece controle total sobre quais dados devem ser sincronizados, como e quando

Compartilha somente os dados necessários, mantendo altos níveis de privacidade e segurança

Limitações do Exalate

Configuração complexa, especialmente para usuários não técnicos

Ocasionalmente, apresenta tempo de inatividade

Preços da Exalate

Plano gratuito

Exalate para Jira: US$ 6/mês

US$ 6/mês Exalate para GitHub: $115/mês

$115/mês Exalate para Zendesk : $115/mês

$115/mês Exalate para Salesforce : $335/mês

$335/mês Exalate para Azure DevOps: $335/mês

$335/mês Exalate para ServiceNow: Entre em contato para saber o preço

Exalate ratings and reviews

G2: 4,7/5 (60 avaliações)

4,7/5 (60 avaliações) Capterra: N/A

7. Folga

via FolgaSlack é um sistema de comunicação baseado em nuvem e ferramenta de colaboração empresarial que pode ser usada por equipes de suporte para gerenciar fluxos de informações internas. Ela usa salas de bate-papo chamadas "canais" para comunicação em tempo real e compartilhamento de arquivos. Os canais podem ser organizados com base em equipes, projetos, clientes ou outros critérios relevantes.

Para conversas privadas ou em pequenos grupos, o Slack também oferece mensagens diretas.

Melhores recursos do Slack

As equipes de suporte podem colaborar em tempo real usando a Web, o desktop e os dispositivos móveis

Os canais podem ser usados para reunir pessoas de diferentes departamentos quando colaboração multifuncional for necessária para resolver um tíquete 👥

Extensas integrações facilitam a conexão com outros programas em sua pilha de tecnologia

O recurso Huddle permite fazer chamadas de vídeo e compartilhar a tela com a sua equipe

Se um membro da equipe estiver em uma reunião, almoçando fora ou de férias, ele pode atualizar seu status para manter todos informados

O Slack detecta e exibe automaticamente o horário local de cada membro da equipe em seu perfil, facilitando o trabalho com equipes globais em diferentes fusos horários

Limitações do Slack

A funcionalidade de pesquisa é limitada para conversas e arquivos mais antigos

O preço pode ser caro para equipes pequenas com orçamento limitado

O Huddle não tem recursos avançados, como planos de fundo virtuais e salas de descanso, encontrados em ferramentas dedicadas de videoconferência

Preços do Slack

Plano gratuito

Pro: US$ 7,25/mês por usuário

US$ 7,25/mês por usuário Business+: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato com a equipe de vendas

Slack avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 31.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. Gerenciamento de serviços Jira

via Jira Service Management por Atlassian Com base no sucesso do Jira Software a Atlassian desenvolveu o Jira Service Management (antigo Jira Service Desk) como uma ferramenta especializada para equipes de TI. Ele permite que elas lidem com eficiência com tarefas como incidentes, solicitações de serviço e alterações.

Melhores recursos do Jira Service Management

Tem um portal de autoatendimento personalizável, onde os clientes podem encontrar respostas para perguntas comuns ou solicitar ajuda da equipe de suporte

Permite configurar e gerenciar acordos de nível de serviço (SLAs) com acompanhamento em tempo real, garantindo que sejam cumpridos de forma consistente

Integra-se perfeitamente ao Confluence para criar uma base de conhecimento, permitindo que os usuários encontrem soluções para problemas comuns de forma independente 🧑‍💻

Oferece processos de central de serviços com certificação ITIL, o que garante o alinhamento das práticas de TI com os padrões internacionais de gerenciamento de serviços de TI

Limitações do Jira Service Management

Muito complexo e difícil de navegar para novos usuários

Lento e com bugs às vezes

Interface de usuário desordenada

Preços do Jira Service Management

Plano gratuito

Standard: A partir de US$ 21/mês por agente

A partir de US$ 21/mês por agente Premium: A partir de US$ 47/mês por agente

A partir de US$ 47/mês por agente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira Service Management avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

9. Ajude o Scout

via Ajuda Scout O Help Scout é um sistema de help desk projetado para empresas de pequeno e médio porte. Ele oferece recursos para gerenciar a documentação de suporte, as interações com os clientes e sistema de emissão de tíquetes s.

O software de help desk tem uma interface intuitiva que permite que as equipes deleguem tíquetes rapidamente e monitorem o progresso para garantir a resolução oportuna das dúvidas dos clientes. ⏰

melhores recursos do #### Help Scout

Permite que você forneça suporte ao cliente por e-mail, chat ao vivo e uma base de conhecimento

Promove a colaboração em equipe nas equipes de suporte por meio de sua função de caixa de entrada colaborativa 📧

Oferece automações para lidar com tarefas repetitivas, como atribuições de tíquetes e envio de respostas em massa

Tem mais de 50 integrações com Ferramentas SaaS como Slack, Trello e Salesforce

Limitações do Help Scout

Não é possível atribuir vários membros da equipe a um tíquete

Tem apenas recursos básicos de aplicativos móveis

Tem suporte limitado a idiomas

Preços do Help Scout

Padrão: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Plus: US$ 50/mês por usuário

US$ 50/mês por usuário Pro: Entre em contato para saber o preço

Help Scout classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

4,4/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

10. GoTo Resolve

via GoTo Resolve O GoTo Resolve (antigo GoToAssist) é um aplicativo especializado em Software de gerenciamento de TI que permite que as equipes de suporte corrijam remotamente os problemas dos usuários, configurem um novo software ou expliquem como usar um aplicativo. Suas conexões fortes, confiáveis e seguras o tornaram uma ferramenta inestimável, principalmente para equipes remotas que lidam com dados confidenciais.

Melhores recursos do GoTo Resolve

Oferece suporte remoto aos clientes por e-mail ou link, sem que eles precisem baixar nenhum software adicional 🙌

Permite que outra equipe de TI participe de sessões remotas quando necessário para fornecer suporte adicional

Registra sessões de suporte remoto para referência futura

Integra-se com ferramentas populares como Slack, Microsoft Teams e Zendesk

Limitações do GoTo Resolve

Ocasionalmente apresenta falhas

Relatórios e análises limitados

Falta de integrações abrangentes

Preços do GoTo Resolve

Plano gratuito

Suporte remoto: A partir de US$ 50/mês

A partir de US$ 50/mês Standard: A partir de US$ 70/mês

A partir de US$ 70/mês Premium: Entre em contato para saber o preço

GoTo Resolve avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

11. Zoho Desk

via Zoho Desk O Zoho Desk é um software de central de serviços que prioriza a satisfação do usuário. Ele simplifica o processo de suporte ao cliente, tornando mais fácil para os agentes de suporte prestarem assistência e para os clientes encontrarem soluções para seus problemas.

Melhores recursos do Zoho Desk

O sistema de emissão de tíquetes multicanal significa que os clientes podem entrar em contato com você por e-mail, telefone, chat, mídia social e portais de autoatendimento

Os recursos de produtividade do agente incluem compartilhamento de tíquetes, detecção de colisões e automação para agilizar os processos de suporte

Análises e relatórios abrangentes para monitorar o desempenho da equipe de suporte e identificar áreas de melhoria

As integrações com outros produtos Zoho e aplicativos de terceiros melhoram a comunicação e o fluxo de trabalho

Limitações do Zoho Desk

Curva de aprendizado acentuada na primeira utilização do software

Os limites do número de visualizações de tíquetes no plano gratuito podem restringir a utilidade do software.

Preços do Zoho Desk

Padrão: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional: US$ 35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,4/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

12. Spiceworks

via Spiceworks O Spiceworks é uma solução de software de central de serviços projetada especificamente para profissionais de TI. É um sistema de emissão de tíquetes de TI que ajuda a gerenciar e responder às solicitações dos usuários.

Melhores recursos do Spiceworks

O software de help desk oferece emissão de tíquetes, inventário e um portal do usuário para atender a todas as suas necessidades de suporte de TI

As ferramentas de monitoramento de rede mantêm o controle de seus servidores, impressoras, switches e muito mais

Um centro de aprendizado com conteúdo instrucional ajuda os profissionais de TI a se manterem informados sobre as últimas tendências e tecnologias

Um fórum vibrante da comunidade de usuários para que os profissionais de TI compartilhem conselhos, resolvam problemas e discutam as últimas novidades em TI

Limitações do Spiceworks

Falta um sistema completo de relatórios para análise detalhada dos problemas de TI

Problemas ocasionais de desempenho do software

Preços do Spiceworks

Gratuito para todos os usuários

Avaliações e resenhas do Spiceworks

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 540 avaliações)

13. LiveAgent

via LiveAgent O LiveAgent é uma poderosa plataforma multifuncional de suporte ao cliente que funciona como uma solução de help desk para empresas de todos os tamanhos. Ela combina vários canais em uma única plataforma, tornando a comunicação com o cliente mais eficiente.

melhores recursos do #### LiveAgent

Oferece uma caixa de entrada universal para todas as consultas de clientes de vários canais, como e-mail, mídia social, bate-papo e chamadas telefônicas

Ferramentas avançadas de automação que ajudam a simplificar os processos de suporte

Sistema abrangente de emissão de tíquetes de suporte com um CRM integrado

Apresenta um portal do cliente para autoajuda, incluindo uma base de conhecimento, fóruns e sistema de feedback

Limitações do LiveAgent

A interface do software, embora seja altamente funcional, às vezes carece de um toque moderno. Alguns usuários também relatam dificuldades com a capacidade de resposta móvel do software.

Preços do LiveAgent

**Pequeno: US$ 9/mês por agente (cobrado anualmente)

Médio: US$ 29/mês por agente (cobrado anualmente)

US$ 29/mês por agente (cobrado anualmente) **Grande porte: US$ 49/mês por agente (cobrado anualmente)

Enterprise: $69/mês por agente (cobrado anualmente)

Avaliações e opiniões sobre o LiveAgent

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

14. Nuvem de serviço do Salesforce

Via Força de vendas O Salesforce Service Cloud é um software de central de serviços equipado com soluções de atendimento ao cliente que aprimoram as relações com o cliente ao unificar todas as consultas de clientes de diferentes canais em uma única interface intuitiva. Ele é conhecido por sua ampla gama de recursos, como roteamento inteligente de casos, interações omnicanal e portais de autoatendimento.

Melhores recursos do Salesforce Service Cloud

Extensas funcionalidades de CRM com mapeamento da jornada do cliente, rastreamento de comunicação e histórico de contatos

Comunicação omnicanal com o cliente, integrando mídias sociais, e-mails, mensagens ou chamadas

Gerenciamento avançado de casos com roteamento inteligente, priorizando e atribuindo casos automaticamente com base nos dados do caso e nas habilidades do agente

Integrações com o abrangente ecossistema de software da Salesforce para uma operação perfeita em todos os departamentos da empresa

Limitações do Salesforce Service Cloud

Os usuários relataram uma curva de aprendizado acentuada e uma interface de usuário complexa

Falta de clareza nos preços, com muitos recursos exigindo custos adicionais

Preços do Salesforce Service Cloud

Iniciante: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente) Professional: US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 150/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 150/mês por usuário (cobrado anualmente) Unlimited: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Salesforce Service Cloud

G2: 4,2/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,2/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

15. SuuportBee

via SupportBee O SupportBee é um software simplista de help desk baseado em nuvem que permite que as equipes gerenciem e-mails, tíquetes e comentários de suporte ao cliente em uma única plataforma. Seu objetivo é simplificar os fluxos de trabalho de atendimento ao cliente, atuando como uma caixa de entrada unificada, fornecendo cada interação do cliente diretamente às equipes.

Melhores recursos do SupportBee

Sistema de emissão de tíquetes descomplicado que converte todos os e-mails recebidos de clientes em tíquetes

Caixa de entrada colaborativa, permitindo que os membros da equipe comentem e colaborem nas soluções dos clientes

Capacidade de integração com ferramentas populares como Slack, Asana e Trello

Aplicativos móveis para acompanhar as consultas dos clientes em qualquer lugar

Limitações do SupportBee

Funcionalidade limitada em comparação com outros softwares de help desk

Não há recursos nativos de chat ao vivo ou suporte por chamada

Preços do SupportBee

Inicial: $13/mês por usuário

$13/mês por usuário Empresa: US$ 17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do SupportBee

G2: 4,1/5 (mais de 5 avaliações)

4,1/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4,3/5 (25+)

Impulsione sua experiência do cliente com o melhor software de central de serviços

A escolha do software de serviço ou help desk certo para a sua empresa pode ajudar muito a aumentar a produtividade da equipe e a experiência de atendimento ao cliente.

E quando se trata de atingir essas metas, o ClickUp se destaca dos demais. Sua interface intuitiva e seus recursos abrangentes facilitam o rastreamento de problemas, o gerenciamento de tíquetes e a colaboração da equipe. ⚡️ Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente você mesmo!