Brain²: A próxima onda

Estamos muito animados em anunciar o Brain².

Hoje, estamos lançando uma mudança revolucionária em nossos recursos de IA. Esta é a maior atualização do ClickUp Brain desde que o lançamos, e acreditamos sinceramente que ela amplia as possibilidades para os profissionais do conhecimento.

O Brain² é agora um agente de última geração, equipado com os modelos mais avançados e perfeitamente integrado ao seu gráfico de contexto de trabalho. É como se você estivesse contratando um exército de gênios para a sua empresa.

É realmente impressionante ver como os modelos de ponta se saem bem no trabalho de conhecimento quando equipados com as ferramentas e o contexto certos. Classes inteiras de tarefas de trabalho agora estão simplesmente resolvidas: gerenciamento de projetos, administração pessoal, pesquisa aprofundada, edição de documentos, apresentações e muito mais.

Acreditamos que isso vai mudar fundamentalmente a maneira como as pessoas realizam o trabalho de conhecimento e tornar as equipes (literalmente!) 100 vezes mais produtivas.

Algumas coisas que achamos que você vai gostar:

O mecanismo de contexto: a vantagem incomparável do ClickUp

Outras ferramentas de IA começam todas as conversas do zero. “Fale-me sobre seu projeto.” “Quais são seus objetivos?” “Quem são as partes interessadas?” É como conversar com alguém com amnésia.

O Brain² já sabe. Profundamente.

Tarefas, documentos, chat, planilhas, reuniões, quadros brancos, painéis de controle. Todas as interfaces se integram a um único mecanismo de contexto. O Brain² identifica quem é responsável por cada tarefa, o que está parado há duas semanas, o que seu designer disse no chat ontem e a qual OKR tudo isso se alinha.

Quando você pergunta: “Como está indo o lançamento?”, não precisa fornecer um briefing. O Brain² é o briefing.

E isso se acumula. A cada dia, ele compreende melhor o seu trabalho. Ao completar três meses, é como se você estivesse fazendo um brainstorming com a pessoa mais perspicaz da sua equipe.

Agentes de ponta: a pilha

O Brain² não é apenas um modelo. É o conjunto de todos os modelos de ponta, com roteamento otimizado para que cada tarefa seja direcionada ao modelo mais adequado para realizá-la. Os modelos Claude para raciocínio aprofundado e redação. O GPT para geração rápida e execução precisa de grandes fluxos de trabalho. O Gemini para tarefas multimodais. Você nunca precisa escolher manualmente. Basta pedir.

Mas os modelos por si só não são suficientes. O Brain² também aproveita:

Mais de 1.000 ferramentas e habilidades: conhecimento especializado disponível sob demanda, além de tudo o mais por meio do MCP

Memória que se adapta: o Brain aprende seus padrões e como você gosta que as coisas sejam feitas, e você pode importar sua memória de outras ferramentas de IA, para que ele nunca precise começar do zero

Computação em ambiente isolado: código real em dados reais, processando números e retornando respostas verificadas

Automações sem intervenção: fluxos de trabalho repetitivos se transformam em pipelines que se executam sozinhos

O gráfico de trabalho: suas tarefas, documentos, conversas e decisões são incorporados para que a IA conheça sua empresa desde o primeiro dia

Confiabilidade de nível empresarial: RBAC, isolamento de espaços de trabalho, trilhas de auditoria. IA que respeita quem vê o quê

Modelos × Ferramentas × Contexto × Computação × Automações = uma força de trabalho de agentes em seu espaço de trabalho.

Trabalho intelectual: simplesmente funciona

Uma melhoria radical. As tarefas cotidianas que preenchem um dia de trabalho, gerenciadas de ponta a ponta:

Pesquisa aprofundada: investigação com múltiplas fontes, sintetizada e referenciada. Todos os dados do seu espaço de trabalho, além da web em tempo real e dos seus aplicativos conectados, ao seu alcance, organizados e prontos para ação. O mecanismo de contexto do ClickUp resume e compacta com eficiência o conhecimento do seu espaço de trabalho de forma facilmente assimilável pela IA, melhorando a qualidade dos resultados e reduzindo custos.

Gerenciamento de projetos: Planos, atualizações, relatórios de status. Elaborados e executados. Quando o Brain² informa que a velocidade caiu 18%, ele realizou uma análise real com base em seus dados efetivos e apresentou o resultado.

Assistente pessoal: Aquelas tarefas rotineiras que costumavam ocupar toda a sua manhã. Triagem de e-mails, organização da agenda, acompanhamentos. Tudo resolvido.

Apresentações: “Prepare uma apresentação para a reunião geral de quinta-feira.” Tipografia autêntica, paletas inteligentes, animações que não causam constrangimento. Tudo pronto antes mesmo de você terminar de escolher um modelo.

Colaboração multijogador: humanos + agentes, em uma única linha de ação

O Brain² não é uma barra lateral acoplada a um aplicativo. Ele está presente nos mesmos fluxos de trabalho em que sua equipe já atua. Você pode acessar o Brain² de qualquer lugar, como se estivesse colaborando com um colega em qualquer plataforma. O gerente de projetos faz uma pergunta, o engenheiro assume a tarefa, o Brain² extrai os dados e elabora a solução, e o designer confirma. Uma única conversa, sem necessidade de alternar de contexto.

Os agentes em segundo plano funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana: monitorando seu CRM, classificando bugs e gerando relatórios semanais. Eles não esperam que você peça. Eles trazem à tona o que é importante antes mesmo de você precisar.

Conecte qualquer coisa via MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Agenda e qualquer outra ferramenta compatível com MCP. Seu espaço de trabalho se torna a única fonte de verdade, em vez da aba nº 47.

Nós o utilizamos internamente na equipe de desenvolvimento, e ele transformou completamente a forma como consultamos e compartilhamos análises.

Uma observação pessoal: a onda que se aproxima

Vou ser sincero sobre o motivo de estarmos tão empolgados. A IA já transformou a engenharia de software. Sua adoção se espalhou por todos os setores, e a profissão mudou para sempre. Os desenvolvedores que utilizam IA não são apenas um pouco melhores; eles são categoricamente diferentes no que conseguem realizar.

Todos os outros profissionais do conhecimento estão na mesma curva, apenas um pouco à esquerda. Marketing, jurídico, contabilidade, serviços financeiros, relações públicas, operações. A onda está chegando.

Criamos o Brain² porque acreditamos que o ClickUp é a base ideal para um sistema operacional colaborativo entre humanos e agentes. Tudo em um só lugar, um único mecanismo de contexto, uma equipe de agentes que já conhece sua empresa. A diferença entre “gostaria de ter ajuda com isso” e “já está feito” está se reduzindo a segundos.

Este é o maior avanço em produtividade que já vimos. E estamos apenas começando.

O Brain² já está disponível.