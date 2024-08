Linear vs. Jira: Qual é a melhor ferramenta para 2024?

Sua equipe de desenvolvimento de software passa o dia todo, todos os dias, desenvolvendo produtos bonitos para seus clientes, portanto, eles merecem algo desenvolvido especificamente para eles. e não estamos nos referindo a outro moletom da empresa (embora eles sejam as coisas mais macias em nossos armários)!

Estamos falando de um software de gerenciamento de projetos que facilita a vida da sua equipe com recursos de rastreamento de problemas, integrações, automação e comunicação em tempo real.

A seguir, apresentaremos uma comparação lado a lado entre o Linear e o Jira para que você possa decidir se um deles é o ideal para a sua equipe. Vamos lá! 🏁🏎️

O que é o Linear?

Via Linear Embora muitas equipes usem Linear como software de gerenciamento de tarefas o software de gerenciamento de tarefas da Microsoft, Inc., seu principal uso é o rastreamento de bugs - foi para isso que ele foi criado e é o que faz melhor. É excelente para quem segue o processo Scrum e permite que você acompanhe seu sprint ativo, bem como outras tarefas que não estão relacionadas ao sprint.

Se o lema da sua equipe é "simplificar, simplificar, simplificar", então o Linear pode ser o ideal para você. Ele não requer muita configuração, oferece muitos atalhos e tem uma interface de usuário intuitiva que é ideal para várias equipes. (Ouvimos mais de um usuário do Linear descrever a experiência do usuário como "sexy")

Mas, em troca de toda essa simplicidade sexy, você sacrifica as opções de personalização. Um problema do Linear é que ele oferece apenas alguns campos predefinidos: quatro níveis de prioridade , rótulos, estimativas e um responsável. E, embora o Linear permita o acompanhamento de vários projetos, alguns usuários relatam que a falta de quadros de projetos o torna mais difícil do que outras ferramentas.

O Linear pode ser melhor para startups ou empresas que procuram um programa para sua equipe de software (e apenas para seus projetos de software). Pode não ser a melhor opção para empresas que desejam usar um único software de gerenciamento de projetos em todas as equipes de alto desempenho, desde o desenvolvimento de produtos até o financeiro e o marketing.

Recursos lineares

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos recursos do Linear para que você possa decidir se esse programa está de acordo com as necessidades e os valores da sua equipe.

1. Velocidade da plataforma

O tempo de carregamento rápido com sincronização em tempo real é um dos recursos que diferenciam o Linear. 🏃

Devido ao seu design simplificado, o Linear carrega em cerca de metade do tempo que o Jira leva para carregar. Ele também oferece muitos atalhos de teclado e automações incorporados, para que todos possam trabalhar mais rápido e com menos frustração -seja na configuração de um novo projeto ou no recebimento de um novo tíquete.

2. Planejamento de operações e recursos

Recursos de planejamento no Linear O Linear permite que você crie novas tarefas de rastreamento de problemas em segundos. Ele também tem opções para organizar vários projetos, criar empresas ou roteiros de produtos organize os projetos com base em onde eles se encaixam em seu roteiro e configure um backlog para novos problemas e ideias. Também é possível definir que os problemas em sua lista de pendências sejam encerrados após um determinado período de inatividade, para que você não fique atolado em ideias desatualizadas.

3. Acompanhamento do progresso

Obviamente, esse programa oferece uma caixa de entrada de notificações para fornecer a todos atualizações sobre seus projetos e menções. Você também pode configurar vários filtros e exibições, adicionar rótulos às tarefas ou usar um recurso de pesquisa para encontrar rapidamente o que está procurando.

4. Colaboração e prioridades claras em toda a organização

Recursos de colaboração no Linear É simples organizar as empresas em equipes de pessoas que trabalham juntas com mais frequência. Além disso, você pode enviar atualizações de projetos para toda a equipe e realizar discussões sobre tarefas para não perder nenhum contexto necessário para decidir as próximas etapas. 👣

5. Integrações

A Linear oferece centenas de integrações para dar suporte a fluxos de trabalho existentes e acessar outras plataformas que funcionam em conjunto. São muitas para listar, mas aqui estão alguns dos aplicativos mais usados com os quais o Linear se integra:

Figma

GitHub

GitLab

Loom

Sentinela

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

Você também pode criar suas próprias integrações com a API do Linear. Mas, embora essa plataforma ofereça muitas integrações de aplicativos, ela não é compatível com tantas plataformas quanto o Jira. Esse é um programa SaaS estritamente baseado na Web, o que pode ou não ser o melhor para os desenvolvedores.

Preços do Linear

Há três opções de preços diferentes para o software Linear:

Gratuito: O plano Gratuito para todos permite membros ilimitados, até 250 edições ativas com um arquivo ilimitado, recursos de importação e exportação e acesso a todas as integrações e APIs

O plano Gratuito para todos permite membros ilimitados, até 250 edições ativas com um arquivo ilimitado, recursos de importação e exportação e acesso a todas as integrações e APIs Padrão: US$ 8 por usuário por mês. Esse plano inclui tudo o que você obtém com o plano gratuito, além de problemas e uploads de arquivos ilimitados, contas de convidados, equipes privadas e ferramentas de administração

US$ 8 por usuário por mês. Esse plano inclui tudo o que você obtém com o plano gratuito, além de problemas e uploads de arquivos ilimitados, contas de convidados, equipes privadas e ferramentas de administração Plus: US$ 14 por usuário por mês. Essa opção inclui tudo o que você obtém com os planos gratuito e padrão, além de mais recursos de privacidade e segurança, Linear Insights e recursos de análise de dados, contratos de nível de serviço e suporte prioritário

O que é o Jira?

via Jira O Jira é criado pela empresa de software Atlassian. Mas, ao contrário do A outra ferramenta de gerenciamento de projetos da Atlassian, o Confluence - Gerenciamento de projetos do Jira do Jira foram projetados com projetos de software em mente. O Jira oferece recursos mais avançados de controle de problemas, enquanto o Confluence foi projetado mais como uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento e conteúdo.

Se você sempre quis andar com o garoto mais popular da escola, o Jira pode ser o ideal para você. De acordo com a Atlassian, o Jira é o software número um ferramenta de desenvolvimento de software entre as equipes ágeis. (Mas quem sabe por quanto tempo ela manterá esse superlativo?)

O Jira oferece muitas opções de personalização que podem facilitar o dimensionamento à medida que o roteiro de sua empresa muda. Mas alguns usuários acham que todas as opções tornam a plataforma mais difícil - e menos intuitiva - de usar. A configuração de novas tarefas, projetos e painéis pode ser demorada e, muitas vezes, requer um gerente de produto com muito conhecimento específico do Jira - portanto, talvez não seja a melhor opção se você trabalha com uma equipe pequena.

Embora as opções de personalização facilitem a adaptação do Jira para equipes fora do setor de software e engenharia, ele ainda foi projetado com os desenvolvedores em mente. Por isso, pode ser difícil para as equipes de gerenciamento de projetos que não têm a mentalidade de um desenvolvedor configurar seu espaço de trabalho. (Imagine várias sessões de treinamento no seu futuro.) 🧑‍🏫

Recursos do Jira

1. Vários modelos

Para responder às críticas de que o Jira pode ser difícil de configurar, o programa oferece vários modelos para DevOps, rastreamento de bugs, Scrum e quadros Kanban. Como o Linear foi projetado especificamente para processos Scrum, o Jira pode ser uma opção melhor para equipes ágeis que preferem acessar a metodologia Kanban.

2. Planejamento

Exemplo de roadmap do Jira O Jira permite acessar Agile boards para cada projeto e automatizar partes do seu processo de planejamento. Você também pode definir dependências para tarefas em um projeto. Dessa forma, você sabe que, se uma etapa não for concluída, não será possível passar para uma etapa dependente. Também é possível usar o software para planejamento de nível superior para gerenciar roteiros e mostrar onde cada projeto se encaixa no seu roteiro. 🗺️

3. Ferramentas de colaboração

Os membros da sua equipe receberão notificações de suas tarefas e menções, e você poderá facilmente enviar códigos e atualizar todos sobre o status da implantação de um projeto. Além disso, você pode ter discussões sobre as tarefas para que qualquer pessoa que as examine entenda o contexto completo.

Via Jira

4. Recursos de personalização

A capacidade de personalização é o que diferencia o Jira de outras ferramentas. Embora possa levar algum tempo para que os membros da sua equipe aprendam a usar esses recursos em todo o seu potencial, você poderá gerenciar um projeto por equipe ou empresa. Além disso, você pode personalizar seu fluxo de trabalho para qualquer estilo de trabalho, do Scrum ao Kanban, da maneira que seu coração desejar para lidar com um projeto esta semana.

5. Integrações

O Jira também se integra a centenas de aplicativos. Há ainda mais opções em Biblioteca de integração de aplicativos do Jira é mais fácil de usar do que a do Linear, mas, ao contrário do Linear, o Jira não oferece uma API para permitir que você configure suas próprias integrações.

Veja a seguir algumas das integrações mais populares do Jira usadas por equipes de alto desempenho:

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

O Jira também é compatível com mais plataformas do que o Linear, com aplicativos para Windows, Mac, Linux, iPhone e Android, além de uma interface SaaS baseada na Web.

Preços do Jira

Assim como o Linear, o Jira também oferece um plano gratuito e outros planos de preços para empresas de qualquer tamanho.

Gratuito: Este plano suporta até 10 usuários, quadros de projetos, backlog e roteiros ilimitados, relatórios e insights de dados, 2 GB de armazenamento e suporte da comunidade

Este plano suporta até 10 usuários, quadros de projetos, backlog e roteiros ilimitados, relatórios e insights de dados, 2 GB de armazenamento e suporte da comunidade Padrão: US$ 7,75 por usuário por mês. Você terá tudo o que está incluído no plano gratuito, além de até 35.000 usuários, funções e permissões de usuário atribuídas, logs de auditoria, 250 GB de armazenamento de dados e suporte ao cliente em horário comercial

US$ 7,75 por usuário por mês. Você terá tudo o que está incluído no plano gratuito, além de até 35.000 usuários, funções e permissões de usuário atribuídas, logs de auditoria, 250 GB de armazenamento de dados e suporte ao cliente em horário comercial Premium: US$ 15,25 por usuário por mês. Esse plano inclui tudo o que há nos planos gratuito e padrão, além de roteiros avançados, sandbox e trilhas de lançamento, arquivamento de projetos, contratos de nível de serviço, armazenamento de dados ilimitado e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

US$ 15,25 por usuário por mês. Esse plano inclui tudo o que há nos planos gratuito e padrão, além de roteiros avançados, sandbox e trilhas de lançamento, arquivamento de projetos, contratos de nível de serviço, armazenamento de dados ilimitado e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana Enterprise: O preço desse plano precisa ser negociado diretamente com a Atlassian. Além de tudo o que está incluído nos planos gratuito, padrão e premium, ele pode oferecer suporte a sites ilimitados. Além disso, ele fornece códigos de segurança centralizados, assinaturas de usuários e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Na batalha do Linear e do Jira: Qual software vence?

O Linear e o Jira são ferramentas de gerenciamento de produtos projetadas especificamente para equipes de desenvolvimento de software e oferecem muitas soluções semelhantes: Gerenciamento de processos Scrum, rastreamento de problemas, backlogs, roteiros, recursos de colaboração e amplas integrações. Mas será que podemos declarar um vencedor na batalha entre o Linear e o Jira?

Aqui está o confronto direto. 🏆

Velocidade

Vencedor: Linear

Embora o Linear e o Jira ofereçam automações que podem ajudá-lo a acelerar o processo geral de trabalho, os tempos de carregamento do Linear são quase duas vezes mais rápidos que os do Jira (embora o Jira não seja lento porque a diferença se resume a uma questão de segundos). ⏱️ Além disso, o Linear tem muitos atalhos para agilizar seus fluxos de trabalho.

Experiência do usuário

Vencedor: Linear

Com uma experiência de usuário simplificada e um design intuitivo, o Linear é mais fácil de configurar e de usar. No início, você provavelmente não precisará fornecer muito treinamento para começar a usar o Linear.

Flexibilidade

Vencedor: Jira

O ponto fraco do Linear é a sua flexibilidade. Ele tem fluxos de trabalho estabelecidos e apenas algumas opções para personalizá-los. O Jira permite que você configure os fluxos de trabalho como quiser. O Jira também oferece suporte a mais plataformas e será mais fácil de dimensionar à medida que sua empresa cresce.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa linear e Jira

Se você quer o melhor dos dois mundos - um software de gerenciamento de projetos que seja limpo e intuitivo como o Linear, mas escalável e personalizável como o Jira - então você precisa conhecer o ClickUp. (Olá!) 🙌

O ClickUp é o aplicativo de gerenciamento de projetos que substitui todos os seus outros aplicativos. Ele foi projetado para funcionar em todos os setores e fluxos de trabalho. Você pode configurar facilmente quadros Scrum ou Kanban para seus equipe de desenvolvimento de produtos enquanto as equipes de marketing, finanças ou cadeia de suprimentos podem criar quadros de projetos projetados com base em seus fluxos de trabalho estabelecidos.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

É simples planejar, monitorar e colaborar em qualquer projeto - com praticamente qualquer ferramenta. O ClickUp suporta os fluxos de trabalho atuais com milhares de integrações incluindo Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier e muitos outros. Mas as muitas recursos exclusivos do ClickUp podem permitir que você desista de alguns desses aplicativos. (Olá, economia!) 💸

Saiba mais sobre como Jira se compara ao ClickUp . Se você decidir usar o mudar do Jira para o ClickUp (ou de outra solução para o ClickUp), você pode fazer isso com um único clique. Veja a seguir algumas das diferenças e como o ClickUp pode ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho:

Metas

Armazene e categorize de forma organizada metas semelhantes em Goal Folders no ClickUp

Você pode definir metas para toda a empresa, metas para a equipe ou metas individuais. Em seguida, transforme-as em Metas SMART com cronogramas, marcos e scorecards. As Recurso de metas do ClickUp oferece acompanhamento automático do progresso e várias maneiras de medir o progresso da sua equipe: metas de tarefas, metas numéricas, metas monetárias, metas de verdadeiro-falso e descrições abertas. Ter metas em vista significa que todos nunca perderão o controle do que é importante.

Visualizações

Veja tudo com as visualizações do ClickUp

O ClickUp oferece mais do que 15 visualizações diferentes para que cada membro da sua equipe possa organizar o trabalho à sua maneira. As opções incluem listas, quadros, calendários, mapas mentais, linhas do tempo, tabelas, bate-papos, documentos e muito mais - porque, às vezes, olhar para as coisas de forma um pouco diferente pode ajudá-lo a encontrar a solução de que precisa. Com o ClickUp, você sempre pode mudar sua perspectiva ou simplesmente apreciar a vista. 👀

Quadros brancos

Com o recurso ClickUp Whiteboards, você pode trabalhar simultaneamente com a sua equipe

Melhore a comunicação de sua equipe com Recurso de quadros brancos do ClickUp que permite o brainstorming criativo, a criação de estratégias, o mapeamento e a definição de fluxos de trabalho Agile. As pessoas podem adicionar anotações, ideias e desenhos à mão livre em tempo real.

Também é possível carregar imagens, capturas de tela e links, além de conectar suas ideias de brainstorming a projetos nos quais você está trabalhando ativamente. Saiba mais sobre por que o ClickUp é a melhor ferramenta para equipes de gerenciamento de projetos .