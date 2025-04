10 melhores ferramentas de aprimoramento de processos para seu fluxo de trabalho em 2025

Desde o nosso ritual do café da manhã até as solicitações de entrada de projetos, os processos estão por toda parte. Eles fornecem estrutura, organização e qualidade às tarefas nas quais dedicamos nosso tempo.

Os processos também nos ajudam a melhorar com o passar do tempo para atingirmos nosso nível máximo de produtividade. ✨

Ao usar ferramentas de melhoria de processos, as equipes podem avaliar as áreas em que os processos precisam ser reformulados para aumentar a eficiência e a transparência. Elas também ajudam as empresas a entender como seus departamentos interagem entre si, para que possam fazer mudanças que beneficiem toda a organização.

Neste guia, abordaremos diferentes ferramentas de melhoria de processos para ajudar sua equipe a medir os níveis de desempenho atuais e criar planos para melhorias futuras . 🔮

O que você deve procurar nas ferramentas de melhoria de processos?

As ferramentas de aprimoramento de processos são técnicas e recursos que ajudam as organizações a fazer negócios processos de negócios mais eficientes e reduzir custos. Essas ferramentas equipam os líderes com insights para tomar decisões orientadas por dados, entender a utilização de recursos e identificar desperdícios. Eles também fornecem às organizações metas claras, ajudam a monitorar o desempenho e permitem a comparação com as práticas recomendadas do setor!

Os gerentes de projeto devem procurar guias de suporte em vídeo, análises em tempo real, personalização avançada, colaboração em tempo real **Recursos, automação e integrações em suas ferramentas de aprimoramento de processos

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

E se a sua equipe usa metodologias de melhoria de processos, incluindo Agile e mapeamento do fluxo de valor durante sua pesquisa, tenha em mente os processos existentes. Qualquer mudança em ferramentas ou processos pode levar a uma diminuição temporária da produtividade e a uma curva de aprendizado para os membros da equipe.

Dê uma olhada em nosso_ **Guia visual para mapeamento de processos com estratégias!

Navegar pelo impacto de novas ferramentas de software pode ser complicado, mas o envolvimento proativo das partes interessadas maximizará os esforços de aprimoramento de processos! 🤝

Para evitar qualquer problema no fluxo de trabalho, envolva as partes interessadas o mais cedo possível para filtrar as ferramentas que não passarão da primeira rodada de seleção. As partes interessadas normalmente incluem proprietários de projetos, membros da equipe, liderança, pessoal de TI, equipes multifuncionais e especialistas no assunto (SMEs).

Benefícios do uso de ferramentas de melhoria de processos

O uso de ferramentas de melhoria de processos pode trazer inúmeros benefícios para as equipes. Aqui estão algumas das principais vantagens:

Aumento da eficiência : As ferramentas de melhoria de processos ajudam as equipes a otimizar seus fluxos de trabalho, eliminar gargalos e reduzir o desperdício de tempo e recursos. Isso leva ao aumento da produtividade e à conclusão mais rápida das tarefas.

: As ferramentas de melhoria de processos ajudam as equipes a otimizar seus fluxos de trabalho, eliminar gargalos e reduzir o desperdício de tempo e recursos. Isso leva ao aumento da produtividade e à conclusão mais rápida das tarefas. Qualidade aprimorada : Essas ferramentas permitem que as equipes identifiquem e resolvam problemas de qualidade em seus processos. Ao implementar medidas eficazes de controle de qualidade, as equipes podem fornecer produtos ou serviços de maior qualidade aos seus clientes.

: Essas ferramentas permitem que as equipes identifiquem e resolvam problemas de qualidade em seus processos. Ao implementar medidas eficazes de controle de qualidade, as equipes podem fornecer produtos ou serviços de maior qualidade aos seus clientes. Colaboração aprimorada : As ferramentas de melhoria de processos geralmente incluem recursos que promovem a colaboração e a comunicação entre as equipes. Isso promove um melhor trabalho em equipe, compartilhamento de conhecimento e coordenação, o que, em última análise, leva a melhores resultados.

: As ferramentas de melhoria de processos geralmente incluem recursos que promovem a colaboração e a comunicação entre as equipes. Isso promove um melhor trabalho em equipe, compartilhamento de conhecimento e coordenação, o que, em última análise, leva a melhores resultados. Tomada de decisão orientada por dados : As ferramentas de melhoria de processos fornecem às equipes acesso a dados e análises em tempo real. Isso permite que as equipes tomem decisões informadas com base em informações precisas e atualizadas, levando a uma solução de problemas e a um planejamento estratégico mais eficazes.

: As ferramentas de melhoria de processos fornecem às equipes acesso a dados e análises em tempo real. Isso permite que as equipes tomem decisões informadas com base em informações precisas e atualizadas, levando a uma solução de problemas e a um planejamento estratégico mais eficazes. Melhoria contínua : Com o uso dessas ferramentas, as equipes podem estabelecer uma cultura de melhoria contínua. Elas podem avaliar e refinar regularmente seus processos, garantindo que permaneçam relevantes e eficazes em um ambiente de negócios em constante evolução.

: Com o uso dessas ferramentas, as equipes podem estabelecer uma cultura de melhoria contínua. Elas podem avaliar e refinar regularmente seus processos, garantindo que permaneçam relevantes e eficazes em um ambiente de negócios em constante evolução. Aumento da satisfação do cliente : A implementação de ferramentas de melhoria de processos ajuda as equipes a fornecer produtos ou serviços que atendam melhor às necessidades e expectativas dos clientes. Isso leva ao aumento da satisfação e da fidelidade do cliente.

: A implementação de ferramentas de melhoria de processos ajuda as equipes a fornecer produtos ou serviços que atendam melhor às necessidades e expectativas dos clientes. Isso leva ao aumento da satisfação e da fidelidade do cliente. Economia de custos: Processos eficientes, qualidade aprimorada e redução de desperdício contribuem para a economia de custos das equipes. As ferramentas de melhoria de processos permitem que as equipes identifiquem áreas de desperdício e ineficiência e implementem estratégias para eliminá-las.

Vamos explorar as principais ferramentas de melhoria de processos para ajudar as equipes a aprimorar seus fluxos de trabalho e a eficiência ! 🔍

10 melhores ferramentas de melhoria de processos em 2024

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para equipes de qualquer setor para gerenciar processos, procedimentos, tarefas e muito mais. Com o ClickUp, as equipes podem gerar relatórios detalhados sobre qualquer métrica, visualizar fluxos de trabalho complexos e centralizar documentação do processo para compartilhamento em toda a empresa.

O melhor de tudo é que os recursos de organização e automação do fluxo de trabalho de arrastar e soltar do ClickUp eliminam o trabalho pesado da comunicação da equipe, permitindo que todos atuem com confiança nas ideias de melhoria de processos. Independentemente de sua equipe preferir listas, quadros Kanban ou quadros brancos, o ClickUp tem mais de 15 exibições personalizáveis para organizar o trabalho em um único centro colaborativo!

Melhores recursos do ClickUp

Relatórios e Painéis de controle para melhoria contínua e reengenharia de processos de negócios Múltiplas visualizações para se adaptar a Ágil , Scrum , Kanban ou qualquer estilo de mapeamento de processos, incluindo análise de causa raiz Várias maneiras de automatizar tarefas repetitivas incluindo análises das partes interessadas e ações consistentes

Um detalhamento on-line Centro de Ajuda , seminários on-line e suporte para ajudá-lo a usar a plataforma em toda a sua extensão

Uma dinâmica Objetivos para alinhar a equipe em OKRs de processo mensuráveis e acompanhar o progresso em tempo real

Sobre 1.000 integrações para reunir todos os dados e informações relevantes em um só lugar

Comentários atribuídos e encadeados em qualquer Documento ClickUp tarefa ou Quadro branco Formulários para criar instantaneamente tarefas acionáveis a partir de solicitações de alteração de processos

Vários responsáveis de tarefas para total transparência em todo o progresso

Um vastoBiblioteca de modelos com fluxogramas de processo para cada caso de uso

Limitações do ClickUp

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato para preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Pronto para começar a melhorar os processos da sua equipe? Experimente o Modelo de processos e procedimentos do ClickUp para organizar tarefas e documentos com eficiência!

2. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo O Kissflow é uma plataforma de trabalho baseada em nuvem com várias ferramentas de aprimoramento de processos para ajudar as equipes a otimizar suas operações. Possui uma interface fácil de usar para criar fluxos de trabalho personalizados, automatizar processos manuais e monitorar o progresso de seus projetos.

A ferramenta oferece recursos como gerenciamento de tarefas , colaboração em equipe integrações e muito mais. Com seus recursos abrangentes de geração de relatórios, as equipes podem gerar relatórios baseados em métricas para obter insights profundos sobre processos, uso e usuários.

Melhores recursos do Kissflow

Atribuições, escalonamentos e notificações automatizados para priorização de projetos Roteamento dinâmico de itens para os membros da equipe

Formulários de fluxo de trabalho sem código

Gerenciamento de tarefas

Compartilhamento de documentos

Limitações do Kissflow

Pode ser difícil integrar um usuário iniciante em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de processos

Os usuários não podem atribuir tarefas a vários usuários sem criar grupos extras

Preços do Kissflow

Pequenas empresas : uS$ 15 por usuário por mês

: uS$ 15 por usuário por mês Corporativo : uS$ 20 por usuário por mês

: uS$ 20 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Kissflow para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2 : 4.3/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 30 avaliações)

Experimente estes ***Alternativas ao Kissflow* !

3. Escriba

via Escriba O Scribe é uma ferramenta de aprimoramento de processos para que as equipes documentem as etapas e os fluxos de trabalho do processo com capturas de tela, texto, cliques no cursor, links e muito mais. Os usuários podem criar fluxos de trabalho e diagramas personalizados que ajudam a dividir etapas complexas em recursos visuais fáceis de entender.

O Scribe também oferece ferramentas avançadas de análise por meio de uma única página inicial do Dashboard para ver estatísticas sobre a documentação e o total de visualizações. Isso facilita para as equipes a identificação rápida de gargalos e o aprimoramento dos processos de negócios!

Melhores recursos do Scribe

Editor da barra lateral do Scribe para executar ações de documentos e etapas

Ferramentas de automação de processos para a criação de guias passo a passo

Opção de índice para Scribes mais longos

Ajustes de captura de tela para aumentar e diminuir o zoom

Duplicação do Scribe para enviar a outras equipes

Limitações do Scribe

Requer integrações com outras ferramentas para usar a plataforma em seu potencial máximo

O aplicativo para desktop é um recurso pago

Preços do Scribe

Básico : Versão gratuita

: Versão gratuita Pro Personal : uS$ 23 por usuário por mês

: uS$ 23 por usuário por mês Pro Team : uS$ 12 por usuário por mês (mínimo de 5 assentos)

: uS$ 12 por usuário por mês (mínimo de 5 assentos) Empresarial: Entre em contato com a Scribe para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Scribe

G2 : 4.8/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 5 avaliações)

4. Quixy

via Quixy Quixy é um plataforma sem código projetada para simplificar o desenvolvimento de soluções digitais. Ela ajuda as equipes a reduzir o tempo de criação de soluções de software, fornecendo uma interface fácil de usar para criar aplicativos em nuvem, sites e aplicativos móveis usando ações simples de arrastar e soltar.

A plataforma low-code oferece um simulador integrado que ajuda os usuários a testar seus aplicativos de forma integrada em todos os caminhos possíveis do fluxo de trabalho. O simulador oferece a flexibilidade de testar o aplicativo nas versões desktop e móvel, facilitando a verificação de problemas de compatibilidade!

melhores recursos do #### Quixy

Mecanismo de regras para gerenciar regras de negócios e validações sem escrever código

Modelos prontos para uso para a maioria dos processos de negócios de destino

mais de 40 tipos de gráficos e relatórios para insights acionáveis

Notificações de tarefas, lembretes e escalonamentos

Gerador de documentos com opções de marca

Limitações do Quixy

A hospedagem em uma nuvem pública/privada só está disponível no plano Enterprise

Curva de aprendizado acentuada para encontrar e adotar ferramentas para uso diário

Preços do Quixy

Plataforma : Entre em contato com a Quixy para obter detalhes

: Entre em contato com a Quixy para obter detalhes Solução : uS$ 20 por usuário por mês

: uS$ 20 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Quixy para obter detalhes

Quixy avaliações e comentários

G2 : 5/5 (mais de 120 avaliações)

: 5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

5. Appian

via Appian O Appian é um processo de negócios com pouco código software de automação ajudando as organizações com o gerenciamento de dados, modelagem de processos design de experiência do usuário, desenvolvimento de aplicativos e análise.

A plataforma permite que os usuários criem rapidamente aplicativos poderosos com o mínimo de codificação e configuração, resultando em um tempo de comercialização mais rápido! Além disso, a Appian oferece recursos abrangentes de integração de dados para que as empresas possam conectar sistemas em toda a empresa e aproveitar as fontes de dados existentes.

Melhores recursos do Appian

Botão Show Objects para abrir rapidamente os objetos subjacentes de uma página

Ferramentas de fluxograma de processos e mapeamento de fluxo de valor

Formulários de design personalizáveis

Design intuitivo de automação

Alertas de sincronização com falha por e-mail

Limitações do Appian

Usuários limitados no plano gratuito em comparação com outras ferramentas de melhoria de processos

Não é adequado para empresas de pequeno e médio porte

Preços da Appian

Gratuito versão

Aplicativo : A partir de US$ 2 por usuário por mês para somente entrada

: A partir de US$ 2 por usuário por mês para somente entrada Plataforma : Entre em contato com a Appian para obter detalhes

: Entre em contato com a Appian para obter detalhes Ilimitado: Entre em contato com a Appian para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Appian

G2 : 4.5/5 (mais de 270 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 70 avaliações)

6. Pipefy

via Pipefy As equipes podem usar o Pipefy como uma ferramenta de melhoria de processos de várias maneiras. A plataforma fornece as ferramentas para ajudar as equipes a definir processos de negócios claros e eficientes, que podem ser facilmente monitorados e melhorados. Por meio do Pipefy, as equipes podem criar listas de verificação, atribuir tarefas a membros específicos da equipe e configurar notificações automáticas quando determinadas metas são atingidas.

Além dos recursos de gerenciamento de processos, o Pipefy também oferece recursos como um painel visualmente atraente, ferramentas de rastreamento analítico e relatórios personalizados para avaliar o impacto das melhorias nos processos.

Melhores recursos do Pipefy

Planilha personalizável para organizar dados do campo de todos os pipe cards

Portais para agrupar e organizar diferentes formulários em um único local

Modelos plug-n-play para melhorias de processos

Formulários iniciais compartilháveis para criar novas solicitações em um pipe

Automações para acionar ações no pipe

Limitações do Pipefy

Integrações nativas limitadas em comparação com outras ferramentas de melhoria de processos

Funcionalidade limitada para comunicação externa com não usuários

Preços do Pipefy

Inicial : Versão gratuita

: Versão gratuita Business : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Enterprise : Entre em contato com o Pipefy para obter detalhes

: Entre em contato com o Pipefy para obter detalhes Ilimitado: Entre em contato com o Pipefy para mais detalhes

Pipefy ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 290 avaliações)

7. TIBCO

via TIBCO As soluções de automação da TIBCO ajudam as organizações a simplificar as operações, reduzir custos e melhorar a experiência geral do cliente. A plataforma integrada fornece um único fluxo de trabalho, mecanismo de regras e análises em todos os aplicativos para garantir o aprimoramento consistente dos processos em toda a organização.

Com recursos como o mapeamento de processos de arrastar e soltar, a TIBCO simplifica o processo de criação de fluxos de trabalho automatizados para que as equipes possam se concentrar mais na solução de problemas comerciais complexos. Além disso, os recursos de análise da TIBCO fornecem às organizações insights valiosos sobre seus processos e operações de negócios para melhorar a eficiência e a experiência do usuário.

Melhores recursos da TIBCO

TIBCO Universal Process Notation (UPN) para tornar os processos acessíveis

Preditivo painel de operações com a análise do TIBCO Spotfire

Mapeamento de processos na ferramenta TIBCO Cloud Nimbus

API Explorer com documentação interativa da API

Colaboração e aprovação

Limitações do TIBCO

Falta uma interface intuitiva para navegar pela plataforma em comparação com outras ferramentas de melhoria de processos desta lista

Difícil para as pequenas e médias empresas criarem uma estrutura sustentável de melhoria de processos

Preços da TIBCO

Entre em contato com a TIBCO para obter detalhes

Avaliações e resenhas da TIBCO

G2 : 4.5/5 (4 avaliações)

: 4.5/5 (4 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

8. Bizagi

via Bizagi A Bizagi é uma plataforma de software líder em gerenciamento de processos de negócios (BPM) que permite que as organizações desenvolvam, implantem e otimizem rapidamente seus processos. Ela oferece uma interface gráfica de usuário intuitiva com fluxo de trabalho automatizado e recursos de análise para ajudar os usuários a tomar melhores decisões.

A ferramenta também se integra aos sistemas existentes, permitindo que os usuários acessem dados de várias fontes. Com sua ampla gama de recursos e serviços, a Bizagi facilita para as organizações a simplificação de suas operações e o gerenciamento de seus processos.

Melhores recursos da Bizagi

Fluxo de trabalho do assistente de processos em sete etapas para executar processos de negócios

Perfis personalizados com base no conhecimento ou na função do usuário

Regras de negócios no-code, low-code e pro-code

Personalização de interfaces para diferentes personas

Conectores de integração pré-criados

Limitações do Bizagi

Não há recursos de gerenciamento de tarefas ou projetos em comparação com outras ferramentas de aprimoramento de processos

Falta de guias de usuário abrangentes

Preços da Bizagi

Entre em contato com a Bizagi para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Bizagi

G2 : 4.1/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 130 avaliações)

9. Criação

via Criação O Creatio é um aplicativo abrangente automação de processos de negócios plataforma para que as organizações otimizem o envolvimento do cliente, o marketing, as vendas, o gerenciamento de funcionários e as operações. Ela ajuda as empresas a eliminar processos manuais, reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência organizacional.

Com a plataforma unificada da Creatio para o gerenciamento da experiência do cliente, as empresas podem criar jornadas poderosas que mantêm os clientes engajados e impulsionam as conversões. Ao criar experiências personalizadas para o cliente, as empresas podem efetivamente diferenciar seus produtos e serviços no mercado, aumentando as vendas e a satisfação do cliente.

Creatio melhores recursos

Colaboração em equipe com recursos de visualização e comentários remotos

Ferramentas de design sem código para resultados de processos

Integrações de serviços SOAP e REST

Biblioteca de visualizações, widgets e modelos

Aplicativo móvel

Limitações do Creatio

Não possui funcionalidade de gerenciamento de projetos e tarefas

Não é escalável para equipes não técnicas

Preços do Creatio

Processo Designer : Gratuito

: Gratuito Studio Enterprise: $25 por usuário por mês

Creatio avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 220 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 5 avaliações)

10. beSlick

via beSlick O BeSlick é uma ferramenta de gerenciamento de processos com modelos para adicionar vídeo, documentação e orientação para treinamento e padronização de operações em uma organização. Esses modelos funcionam como fluxogramas de processos normais, mas possuem recursos adicionais que os tornam ainda mais eficazes. Com os modelos, uma equipe de projeto pode ser continuamente treinada e mantida no mesmo padrão para que os processos comerciais sejam seguidos corretamente.

Depois que os modelos são criados, os usuários podem criar listas de verificação dinâmicas a partir deles, notificando automaticamente as pessoas quando uma tarefa precisa ser realizada. Isso ajuda a simplificar os fluxos de trabalho e garante que todos saibam o que fazer e quando.

melhores recursos do #### beSlick

Formulários e automação para tarefas de aprimoramento de processos de negócios

Grupos para organizar os membros da equipe para atribuição de tarefas

Ferramentas de gerenciamento de tarefas para planejamento de recursos Relatórios de trilha de auditoria com registro de data e hora

Integrações com o Outlook e o Gmail

Limitações do beSlick

Recursos de relatório limitados a gerenciar fluxos de trabalho de melhoria contínua e produtividade individual

Não possui uma interface intuitiva em comparação com outras ferramentas de aprimoramento de processos desta lista

beSlick preços

Versão gratuita

Padrão : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Pro : $14 por usuário por mês

: $14 por usuário por mês Gerenciado: Entre em contato com a beSlick para obter detalhes

Avaliações e resenhas da beSlick

G2 : 4.6/5 (5+ avaliações)

: 4.6/5 (5+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

Renove seus fluxos de trabalho com as ferramentas de aprimoramento de processos do ClickUp

O ClickUp não é uma ferramenta comum de aprimoramento de processos. Os poderosos recursos de integração e colaboração em equipe da plataforma fazem dela a solução perfeita para as equipes implementarem mudanças nos processos para obter sucesso a longo prazo. 🏆 Inicie uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e explore os recursos intuitivos da plataforma, os modelos personalizáveis e os poderosos painéis de relatórios!