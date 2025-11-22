15 modelos gratuitos de orçamento de folha de pagamento para 2025

Os líderes financeiros de hoje não estão apenas acompanhando a folha de pagamento, eles estão otimizando-a.

Em uma economia em que cada centavo conta e cada decisão sobre o quadro de funcionários é importante, você não pode se dar ao luxo de confiar em cálculos aproximados. A maior parte das demoras no planejamento da folha de pagamento vem da dispersão do trabalho, em que dados de remuneração, horas, taxas e aprovações ficam espalhados por muitas planilhas e ferramentas.

Você precisa de ferramentas de folha de pagamento que sejam estratégicas, rápidas e criadas para serem escalonáveis. Esses 15 modelos de orçamento de folha de pagamento ajudam você a fazer exatamente isso, seja você administrando uma startup ou gerenciando a força de trabalho de uma empresa.

O que são modelos de orçamento de folha de pagamento?

Deseja planejar, acompanhar e gerenciar as despesas com folha de pagamento em toda a sua organização? Os modelos de orçamento de folha de pagamento são documentos ou planilhas pré-estruturados que ajudam você a fazer isso.

Essas ferramentas simplificam o processo de folha de pagamento, organizando todos os dados relevantes, incluindo salários, bônus, impostos e deduções, em um único lugar para cálculos, planejamentos e relatórios precisos. Veja o que mais você pode esperar:

Ajude a estimar e controlar os custos totais da folha de pagamento para garantir que haja fundos suficientes para todas as despesas relacionadas aos funcionários.

Inclua detalhes importantes, como nome do funcionário, departamento, taxas horárias, bônus, impostos e outros componentes da remuneração.

Ofereça formatos semanais, mensais ou anuais para se adequar a diferentes ciclos de folha de pagamento.

Reduza erros, economize tempo e garanta a conformidade com as regulamentações fiscais.

O que torna um modelo de orçamento de folha de pagamento bom?

Embora qualquer modelo de orçamento de folha de pagamento registre salários e remunerações, um bom modelo oferece lógica integrada para calcular, prever e acompanhar as despesas com folha de pagamento com maior precisão.

E isso não é tudo. Aqui estão algumas maneiras pelas quais um modelo ideal de orçamento de folha de pagamento se destaca:

✅ Vai além de tabelas estáticas, incluindo cálculos automatizados para impostos, deduções e a porcentagem de horas extras✅ Oferece ferramentas de previsão integradas para projetar custos de folha de pagamento com base em cenários futuros, como aumentos, novas contratações ou mudanças nas políticas✅ Suporta integração com sistemas contábeis para reduzir a entrada manual de dados e sincronizar dados da folha de pagamento entre plataformas✅ Oferece modelos personalizáveis que se adaptam a diferentes estruturas salariais, períodos de pagamento e necessidades comerciais✅ Inclui painéis visuais ou ferramentas de relatórios para ajudar os gerentes e as equipes financeiras a identificar tendências e comparar os resultados reais com os orçamentos planejados.

Automatize tarefas repetitivas de folha de pagamento e orçamento no ClickUp para economizar tempo e reduzir erros. Aprenda a automatizar fluxos de trabalho passo a passo em menos de 5 minutos. ⚡️

Modelos de orçamento de folha de pagamento em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de orçamento de folha de pagamento do ClickUp e de terceiros:

Os 15 melhores modelos de orçamento para folha de pagamento

Vamos começar com a lista. Esses modelos simplificam o processo de folha de pagamento, fornecendo categorias claras para acompanhar a remuneração dos funcionários em cada período de pagamento.

1. Modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Torne seus dados de folha de pagamento acionáveis com o modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp.

Gerenciar a folha de pagamento em vários departamentos muitas vezes resulta em dados desorganizados, pois você lida com taxas horárias, impostos e deduções espalhados por várias planilhas. As equipes de RH e finanças muitas vezes perdem horas verificando os números e buscando correções.

O resultado? Relatórios atrasados, falhas de comunicação e erros na folha de pagamento minam a confiança dos funcionários e atrasam os processos de fim de mês.

O modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp resolve isso centralizando tudo em um único espaço de trabalho.

Ao contrário dos modelos de folha de pagamento estáticos, este modelo permite que os usuários:

Acompanhe salários, impostos e despesas com folha de pagamento no sistema de projetos do ClickUp.

Crie relatórios visuais e compartilháveis por período de pagamento, equipe ou indivíduo.

Sinalize inconsistências e atribua acompanhamentos como tarefas, para que as questões não fiquem esquecidas.

Mantenha todos os custos da folha de pagamento vinculados aos prazos e responsabilidades reais do trabalho.

✨ Ideal para: equipes de RH e operações que superaram as planilhas e precisam de controle em tempo real sobre o acompanhamento da folha de pagamento.

2. Modelo de relatório resumido da folha de pagamento do ClickUp para gerenciar despesas com folha de pagamento

Obtenha um modelo gratuito Quer ter mais controle sobre a precisão da folha de pagamento? Experimente o modelo de relatório resumido da folha de pagamento do ClickUp.

Os relatórios resumidos muitas vezes recebem menos atenção do que merecem em um ambiente corporativo. Muitas empresas se concentram no processamento da folha de pagamento — e não em sua revisão — até que algo dê errado. Uma dedução perdida, um salário desatualizado ou um erro fiscal vem à tona e, de repente, há uma corrida para reunir dados limpos e consolidados.

Sem uma visão geral confiável, as equipes financeiras perdem horas reunindo informações de diferentes fontes.

O modelo de relatório resumido de folha de pagamento do ClickUp resolve isso, oferecendo às equipes uma visão clara e centralizada de todas as despesas com folha de pagamento, organizadas e prontas para auditoria para cada período de pagamento.

Este modelo reúne salários, benefícios, deduções e impostos por ciclo de pagamento, dando às equipes financeiras e operacionais a visibilidade que normalmente precisam construir manualmente. Como ele é construído dentro do ClickUp, quaisquer inconsistências podem ser sinalizadas e acompanhadas sem trocar de ferramenta ou perder o contexto.

✨ Ideal para: equipes que precisam parar de corrigir problemas de folha de pagamento após o fato e começar a identificá-los antecipadamente.

Automatize as atualizações da folha de pagamento com o ClickUp Agents O orçamento da folha de pagamento depende da precisão dos detalhes, à medida que as funções, taxas e pessoal mudam. Os ClickUp Agents podem apoiar seu fluxo de trabalho atualizando campos, organizando dados de pagamento, obtendo as informações mais recentes sobre tarefas ou projetos e destacando as alterações que precisam de atenção. Isso reduz o risco de erros manuais e mantém todos os modelos de folha de pagamento alinhados com a atividade real em todo o seu espaço de trabalho. Mantenha-se atualizado sobre o andamento das tarefas com relatórios diários e semanais automatizados e reuniões diárias de IA por meio do ClickUp Autopilot Agents.

3. Modelo de planilha de horas trabalhadas da ClickUp Services

Obtenha um modelo gratuito Pague aos funcionários com precisão com base na produção real usando o modelo de planilha de horas de trabalho do ClickUp.

As horas faturáveis são a espinha dorsal da folha de pagamento em empresas baseadas em serviços. Mas quando o controle de tempo é feito em várias ferramentas (ou, pior ainda, não é feito), fica difícil calcular a folha de pagamento com precisão.

Nesse cenário, a folha de pagamento acaba dependendo de estimativas em vez de dados.

É aí que o modelo de planilha de horas trabalhadas do ClickUp Services mostra seu valor. Criado para equipes que trabalham com projetos ou lidam diretamente com clientes, ele vincula as horas registradas diretamente às tarefas faturáveis, tornando a folha de pagamento mais rápida, precisa e totalmente transparente.

Em vez de alternar entre registros de tempo e cálculos manuais, as equipes podem registrar as horas diretamente no espaço de trabalho e vinculá-las a serviços, clientes ou projetos internos específicos.

O modelo também oferece suporte ao planejamento de recursos e à alocação de projetos, para que os gerentes possam ajustar as cargas de trabalho e, ao mesmo tempo, manter os custos da folha de pagamento sob controle.

✨ Ideal para: equipes de serviços que calculam a folha de pagamento com base nas horas registradas, e não em suposições.

4. Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta cálculos precisos da folha de pagamento e suporte adicional com planejamento e conformidade com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp.

Infelizmente, as equipes de folha de pagamento ainda dependem de trocas de e-mails para acompanhar os pagamentos efetuados e recebidos, o que dificulta a reconciliação dos custos relacionados à folha de pagamento ou a verificação da data do último pagamento a funcionários, prestadores de serviços ou fornecedores.

O modelo de histórico de pagamentos do ClickUp ajuda as empresas a recuperar o controle sobre esse processo, centralizando todos os registros de pagamentos em um espaço acessível e organizado. O modelo é especialmente útil para equipes operacionais que gerenciam tanto a folha de pagamento interna quanto os pagamentos externos, oferecendo um registro confiável de transações anteriores que podem ser filtradas por beneficiário, projeto ou data.

Em vez de vasculhar extratos bancários ou vários sistemas, as equipes podem registrar, revisar e consultar rapidamente o histórico de pagamentos.

Além disso, com recursos de classificação, visualizações personalizadas e atualizações em tempo real, o modelo simplifica tudo, desde a reconciliação de períodos de pagamento até a identificação de pagamentos atrasados.

✨ Ideal para: equipes que precisam de um registro claro de pagamentos vinculados à folha de pagamento, fornecedores ou serviços.

5. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme o acompanhamento do orçamento de uma tarefa estressante em algo muito mais gerenciável usando o modelo de orçamento simples do ClickUp.

Para muitas equipes, o planejamento da folha de pagamento começa com uma única pergunta: podemos arcar com isso?

Mas se as equipes precisam procurar documentos aleatórios para acompanhar o orçamento, é difícil obter uma resposta clara. Gerentes e líderes financeiros muitas vezes gastam mais tempo reunindo números do que realmente decidindo sobre as alocações orçamentárias.

O modelo de orçamento simples do ClickUp oferece às equipes uma maneira de ter uma visão mais ampla. Ele foi projetado para tornar o orçamento mais acessível, especialmente para aqueles que gerenciam várias categorias, incluindo folha de pagamento, operações e gastos baseados em projetos.

Este modelo de gestão de orçamento do cliente ajuda a acompanhar os custos reais em relação aos projetados, mantendo a folha de pagamento alinhada com os objetivos financeiros mais amplos.

As equipes podem registrar e revisar as despesas com folha de pagamento juntamente com outras despesas comerciais, detectar gastos excessivos antecipadamente e ajustar as alocações antes que os números saiam do controle.

✨ Ideal para: Pequenas empresas e líderes de equipe que precisam de uma maneira simples e visual de fazer o orçamento da folha de pagamento junto com outros custos operacionais.

📮 ClickUp Insight: Equipes com dificuldades são 4 vezes mais propensas a usar 15 ou mais ferramentas. Equipes de alto desempenho? Elas fazem mais com menos, geralmente usando 9 ou menos. Então, por que não apostar tudo em uma só? O ClickUp reúne suas tarefas, documentos, wikis, chats, reuniões e projetos — tudo em um só lugar. Com IA integrada para otimizar os fluxos de trabalho, é a plataforma completa que ajuda todas as equipes a se manterem alinhadas, agirem mais rapidamente e se concentrarem no que realmente importa.

6. Modelo de orçamento empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Veja como os custos se alinham com a receita bruta e os gastos planejados com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp.

É fácil para as empresas subestimarem o quanto a folha de pagamento depende do orçamento geral. A decisão de adiar contratações, cortar horas extras ou aprovar bônus muitas vezes vai além da folha de pagamento. Trata-se de fluxo de caixa, metas de receita e despesas concorrentes em toda a empresa.

Quando esses números ficam em arquivos desconectados ou projeções vagas, o planejamento da folha de pagamento se torna reativo. As equipes começam a adivinhar em vez de fazer orçamentos, o que leva a aprovações apressadas, gastos excessivos ou congelamento de contratações na hora errada.

O modelo de orçamento empresarial do ClickUp ajuda a evitar esses gargalos, oferecendo às empresas um único espaço de trabalho para acompanhar todas as receitas, despesas e orçamentos departamentais, incluindo a folha de pagamento.

Você pode mapear as despesas previstas com folha de pagamento, monitorar as tendências de gastos por mês e fazer ajustes em tempo real à medida que novos custos surgem. O resultado é um processo de folha de pagamento mais informado, que se encaixa na estratégia financeira da organização, e não apenas no calendário de RH.

✨ Ideal para: Empresas que precisam vincular as decisões relacionadas à folha de pagamento ao planejamento financeiro, fluxo de caixa e controle de custos entre as equipes.

7. Orçamento do projeto ClickUp com modelo WBS

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se dentro do orçamento e alinhe a folha de pagamento com os resultados esperados usando o modelo de orçamento de projeto com WBS do ClickUp.

Os orçamentos de projetos muitas vezes fracassam não por causa de gastos excessivos, mas porque ninguém realmente vê para onde o dinheiro está indo.

A ausência de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) detalhada torna mais difícil conectar o escopo com as despesas reais da folha de pagamento, incluindo as taxas horárias.

O modelo ClickUp Project Budget with WBS resolve isso, oferecendo às equipes uma maneira estruturada de planejar, definir preços e monitorar todas as fases de um projeto.

O modelo divide o trabalho em unidades gerenciáveis, atribui estimativas de custo a cada tarefa e permite que as equipes acompanhem o desempenho real em relação às projeções, para que os custos de folha de pagamento vinculados às tarefas do projeto não passem despercebidos.

✨ Ideal para: equipes baseadas em projetos que precisam vincular o planejamento de tarefas aos custos de mão de obra para evitar surpresas no orçamento.

8. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Forneça um resumo detalhado que deixe seu caso claro usando o modelo de proposta orçamentária do ClickUp.

Este pode ser um cenário familiar no seu escritório: as equipes apresentam novas iniciativas ou solicitam recursos adicionais. Imediatamente, a folha de pagamento se torna a parte mais difícil de justificar.

Uma coisa é estimar os custos de software ou equipamentos; outra coisa é explicar salários, horas extras ou novos funcionários de uma forma que os tomadores de decisão entendam e apoiem.

O modelo de proposta orçamentária do ClickUp ajuda a evitar esses erros, organizando os custos do projeto — incluindo despesas com folha de pagamento — em um formato simples de acompanhar e mais fácil de aprovar.

Este modelo é especialmente útil para propostas que incluem expansão da equipe ou mudanças na remuneração. Com entradas estruturadas e recursos visuais integrados, você pode apresentar sua divisão da folha de pagamento com clareza, vinculá-la aos resultados e manter todos os comentários em um só lugar.

✨ Ideal para: equipes que precisam apresentar os custos com folha de pagamento como parte de uma solicitação de orçamento maior, sem perder clareza ou credibilidade.

👀 Curiosidade: o termo “folha de pagamento” vem, na verdade, da prática antiga de manter os detalhes dos pagamentos dos funcionários em folhas de pagamento manuscritas — literalmente rolos ou folhas de papel listando quem devia quanto. Como essas listas eram a única fonte de verdade, os empregadores as protegiam cuidadosamente... se fossem perdidas ou danificadas, ninguém poderia ser pago.

9. Modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Compare facilmente as despesas projetadas com as reais usando o modelo de orçamento para eventos do ClickUp.

O planejamento de eventos é uma das poucas áreas em que os custos de mão de obra variam drasticamente.

A folha de pagamento é uma das despesas mais difíceis de acompanhar em tempo real devido a vários fatores, como funcionários horistas, contratos com fornecedores e pagamento de horas extras para equipes internas.

O problema? As equipes muitas vezes gastam mais do que o previsto antes mesmo de perceberem o que deu errado.

O modelo de orçamento para eventos do ClickUp ajuda as equipes a se anteciparem a essas questões, organizando todos os itens em um único lugar, incluindo pessoal, taxas de fornecedores e custos relacionados à folha de pagamento.

Quer você esteja organizando uma cúpula de um dia ou uma conferência de vários dias, o modelo permite definir limites de gastos, acompanhar compromissos e ajustar alocações à medida que os planos evoluem.

✨ Ideal para: equipes de eventos que gerenciam orçamentos apertados e necessidades variáveis de folha de pagamento entre vários fornecedores e prazos.

10. Modelo de gestão financeira ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore as despesas gerais e alinhe os custos da folha de pagamento com os orçamentos departamentais com o modelo de gestão financeira do ClickUp.

A folha de pagamento é uma das maiores despesas recorrentes de qualquer organização, mas sem uma visibilidade completa de como ela se encaixa nas atividades financeiras mais amplas, fica mais difícil planejar com precisão.

O resultado geralmente é um pensamento de curto prazo: cortes na folha de pagamento durante meses difíceis ou aprovações apressadas durante ciclos de crescimento, sem os dados necessários para apoiar qualquer uma dessas medidas.

O modelo de gestão financeira do ClickUp muda isso ao integrar a folha de pagamento no panorama financeiro mais amplo.

O modelo inclui ferramentas visuais para acompanhamento de desempenho, gestão de fluxo de caixa e previsão. Como está vinculado aos recursos de planejamento de tarefas e recursos do ClickUp, as equipes financeiras podem colaborar diretamente com o RH ou os líderes de departamento para garantir que todos os ajustes na folha de pagamento sejam oportunos e alinhados com as metas financeiras.

✨ Ideal para: equipes que precisam conectar a folha de pagamento ao planejamento financeiro de alto nível e melhorar a visibilidade do orçamento entre as diferentes funções.

11. Modelo de demonstração de fluxo de caixa da Microsoft

via Microsoft

Muitas empresas não percebem que têm um problema com a folha de pagamento até se depararem com uma crise de fluxo de caixa. Talvez um pagamento a um fornecedor atrase, ou um grande cliente adie uma fatura e, de repente, não haja dinheiro suficiente para cobrir a folha de pagamento deste mês.

Isso não é necessariamente resultado de gastos excessivos. Ocasionalmente, é apenas falta de visibilidade.

É por isso que modelos como este da Microsoft são mais importantes do que parecem. Eles oferecem às equipes uma visão clara do que está entrando, do que está saindo e quando.

O modelo de demonstração de fluxo de caixa foi projetado para acompanhamento de doze meses, com espaço para analisar receitas, despesas, economias e gastos discricionários.

E os gráficos visuais facilitam a identificação de padrões e a compreensão de como a folha de pagamento se encaixa no ciclo financeiro mais amplo.

✨ Ideal para: equipes financeiras que precisam de melhor previsão para manter a folha de pagamento funcionando perfeitamente, sem surpresas e sem estresse.

12. Modelo de livro razão da folha de pagamento da Template.net

A folha de pagamento acabou de fechar para o mês quando um funcionário envia um e-mail dizendo que seu contracheque parece estar errado. Você verifica a planilha e percebe que algumas deduções não foram atualizadas, os números não batem e ninguém sabe como o valor final foi calculado. É uma confusão que poderia ter sido evitada com um registro adequado da folha de pagamento.

Agora você está preso tentando consertar as coisas enquanto tenta manter a conformidade.

Esse tipo de cenário é precisamente o motivo pelo qual um livro de folha de pagamento claro e estruturado é importante. O modelo de livro de folha de pagamento da Template.net oferece às equipes uma maneira simples de registrar e revisar o salário bruto, as deduções fiscais e o salário líquido de cada funcionário, classificados por período de pagamento.

Ele também inclui uma visão geral das contribuições fiscais, o que ajuda as equipes a verificar as retenções e acompanhar as obrigações fiscais recorrentes ao longo do tempo.

✨ Ideal para: equipes que precisam de uma maneira simples e confiável de registrar dados de folha de pagamento e resolver questões relacionadas a pagamentos sem precisar começar do zero todas as vezes.

13. Modelo de folha de pagamento da Template.net

Um funcionário abre seu contracheque e vê um valor que não esperava. Talvez seja menor do que da última vez ou talvez haja uma nova dedução sem explicação.

De repente, a equipe de folha de pagamento está montando uma análise que já deveria estar clara.

Um holerite adequado visa evitar precisamente esse tipo de confusão. O modelo de holerite da Template.net fornece um registro claro e detalhado dos rendimentos, deduções e salário líquido de cada funcionário para um determinado período de pagamento.

O modelo inclui informações importantes, como horas extras, retenções de impostos e contribuições para benefícios. Além disso, seu layout profissional e campos editáveis facilitam a geração e distribuição de holerites para cada data de pagamento.

✨ Ideal para: equipes de folha de pagamento que precisam de uma maneira clara e transparente de comunicar os detalhes dos pagamentos e minimizar as idas e vindas com os funcionários.

14. Registro de alterações na folha de pagamento por modelo. net

É fácil ignorar as alterações salariais no meio do mês.

Uma promoção é aprovada, mas não é refletida no próximo ciclo. Uma rescisão é processada com atraso, gerando um pagamento a maior. Sem um registro claro e centralizado, as atualizações feitas no Slack são perdidas e a precisão da folha de pagamento é prejudicada.

O Registro de Alterações na Folha de Pagamento da Template.net foi criado exatamente para esses momentos. Ele oferece às equipes financeira e de RH uma maneira estruturada de documentar cada ajuste salarial, mudança de cargo, bônus ou rescisão, juntamente com as datas de vigência e os motivos por trás deles.

Em vez de confiar na memória ou em mensagens dispersas, as equipes podem acompanhar todas as modificações em um único lugar, garantindo que as alterações sejam aplicadas corretamente e que os registros de auditoria permaneçam organizados.

✨ Ideal para: equipes de RH e finanças que gerenciam mudanças frequentes na folha de pagamento e precisam de registros confiáveis para coordenação interna e auditorias.

👀 Curiosidade: Uma em cada três pequenas empresas é penalizada por erros na folha de pagamento todos os anos, geralmente devido a declarações fiscais incorretas.

15. Relatório de folha de pagamento para empregadores por Template.net

A remuneração da liderança costuma ser alvo de um escrutínio maior, seja por parte de investidores, partes interessadas internas ou auditorias de conformidade.

Sem a documentação adequada, torna-se difícil responder a perguntas simples como: Qual foi a alocação de bônus no último trimestre? As tendências salariais estão alinhadas com o desempenho da receita?

É aí que o Relatório de Folha de Pagamento para Empregadores da Template.net se torna valioso. Ele foi projetado especificamente para documentar e apresentar as despesas com folha de pagamento em nível executivo em um formato claro e estruturado.

Em vez de reunir manualmente os detalhes de arquivos separados, as equipes financeiras recebem um único relatório que inclui salários-base, bônus, benefícios, deduções e remuneração líquida, tudo detalhado por indivíduo, categoria e período de pagamento.

✨ Ideal para: equipes financeiras e proprietários de empresas que precisam de uma visão clara e transparente da folha de pagamento e dos benefícios dos executivos para relatórios, análises ou planejamento estratégico.

Torne os modelos de folha de pagamento menos complicados com o ClickUp

Em última análise, as equipes e as empresas operam com base na folha de pagamento, que é essencial para a economia. Pequenos problemas rapidamente se transformam em grandes problemas se você não estiver preparado para eles.

Ao contrário de planilhas estáticas ou softwares isolados, o ClickUp integra dados de folha de pagamento, modelos de orçamento e colaboração em equipe em um espaço de trabalho de IA convergente.

Seja a equipe financeira acompanhando os custos da folha de pagamento, o RH atualizando os registros salariais ou a equipe operacional monitorando os gastos por período de pagamento, todos ficam alinhados em tempo real.

Como afirma Giuliano Peressini, diretor de tecnologia da Casagrande:

O ClickUp é sempre uma ótima opção quando é necessário compartilhar informações entre várias pessoas ao mesmo tempo e quando há diferentes equipes trabalhando no mesmo assunto a partir de diferentes pontos de vista.

Para qualquer equipe responsável pela gestão da folha de pagamento em todos os departamentos, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!