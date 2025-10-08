Explicação sobre a solução de IA Salesforce Agentic

Existem muitas empresas que utilizam IA e oferecem soluções criativas para os clientes, e a Salesforce se destaca entre as opções.

O Salesforce Agentforce redefine o trabalho digital, permitindo que as empresas implantem agentes de IA autônomos que analisam dados, tomam decisões e realizam tarefas nas áreas de vendas, atendimento e marketing.

Com um ecossistema integrado baseado no Atlas Reasoning Engine e no Data Cloud, ela oferece uma abordagem transformadora para a automação empresarial.

Primeiro, a Salesforce realmente oferece IA agênica?

Principais conclusões

O Salesforce Agentforce implementa IA autônoma em todas as operações comerciais.

Utiliza o Atlas Reasoning Engine para automação inteligente da tomada de decisões.

O Data Cloud oferece integração de dados corporativos unificada e sem cópia.

Monitoramento e segurança abrangentes por meio de uma arquitetura modular de IA agênica.

A Salesforce oferece IA agênica?

Sim, a Salesforce oferece IA agênica por meio de sua plataforma Agentforce. O Salesforce Agentforce é uma plataforma de trabalho digital que permite às empresas criar e implantar agentes de IA autônomos em escala.

Lançado em setembro de 2024 e atualizado em junho de 2025, o Agentforce combina o Atlas Reasoning Engine, o Data Cloud, ações pré-construídas e um Agent Builder de baixo código para permitir que os agentes analisem dados, tomem decisões e executem tarefas em fluxos de trabalho de vendas, serviços e marketing.

Este pacote abrangente posiciona a Salesforce como líder em IA empresarial, indo além dos simples chatbots para oferecer verdadeiros trabalhadores digitais.

A seguir, vamos examinar como esse sofisticado sistema funciona nos bastidores.

Visão geral rápida dos recursos: Salesforce Agentic Suite

O Salesforce Agentic Suite integra vários componentes técnicos para oferecer uma plataforma unificada de desenvolvimento e implantação de agentes.

Cada recurso se baseia nos outros para criar um ecossistema coeso para operações autônomas.

Capacidade Detalhes Planejamento e orquestração Atlas Reasoning Engine com planejador modular, seletor de ações e módulos de reflexão Memória e armazenamento de contexto Camada de dados unificada Data Cloud com acesso sem cópia a dados de CRM, ERP e terceiros Invocação da ferramenta mais de 100 ações pré-construídas por meio de conectores para Salesforce Flow, MuleSoft, Slack e servidores MCP Proteções e políticas Arquitetura segura por padrão com listas de ferramentas autorizadas, validadores de saída e identificação por etiquetas Observabilidade e monitoramento Centro de comando com rastreamento passo a passo, métricas e suporte ao OpenTelemetry

Este conjunto abrangente de recursos permite que as empresas criem agentes prontos para produção que se integram perfeitamente aos sistemas comerciais existentes.

Como o Salesforce Agentforce funciona nos bastidores

A arquitetura técnica do Salesforce Agentforce opera por meio de seis camadas integradas que trabalham em conjunto para fornecer recursos autônomos aos agentes.

O Atlas Reasoning Engine planeja sequências de tarefas usando orquestração modular O Action Selector escolhe as ferramentas adequadas a partir da biblioteca de conectores disponível O Data Cloud fornece dados empresariais unificados com acesso sem cópia Ações pré-construídas invocam o Salesforce Flow, MuleSoft e serviços de terceiros As proteções garantem a conformidade por meio de listas de ferramentas permitidas e validadores de resultados O Command Center monitora o desempenho em tempo real com rastreamento passo a passo

Essa abordagem em camadas garante que os agentes possam raciocinar sobre cenários de negócios complexos, mantendo os padrões de segurança e observabilidade de nível empresarial.

Preços e licenciamento: quanto a Salesforce cobra pelo Agentic AI

Os preços do Salesforce Agentforce não foram divulgados publicamente, e a plataforma provavelmente será incluída nos planos Einstein 1 e Customer 360, em vez de ser vendida como um produto independente.

A empresa normalmente oferece organizações de desenvolvedores gratuitas para testes iniciais, embora os recursos do Agentforce possam ser limitados nas edições de avaliação.

Os modelos de preços esperados combinam os custos de execução por agente com as taxas de consumo do Data Cloud, enquanto os conectores de parceiros podem exigir assinaturas separadas.

A atualização de junho de 2025 introduziu o Command Center, mais de 100 novas ações e conectores MCP sem especificar custos adicionais.

Essa abordagem integrada reflete a estratégia da Salesforce de integrar recursos de agência em todo o seu amplo ecossistema de plataforma.

Principais pontos fortes e lacunas críticas do Salesforce Agentic AI

O Salesforce Agentforce apresenta vários pontos fortes atraentes que o diferenciam no cenário da IA agênica.

O Atlas Reasoning Engine oferece recursos sofisticados de planejamento modular, enquanto o Data Cloud unificado elimina silos de dados por meio do acesso sem cópia aos sistemas empresariais.

O Agent Builder de baixo código democratiza a criação de agentes, e o Command Center oferece observabilidade de nível empresarial com rastreamento detalhado em cada etapa.

No entanto, a natureza proprietária do Atlas Reasoning Engine pode limitar a transparência e a personalização em comparação com estruturas abertas.

Além disso, a dependência dos servidores MCP dos parceiros pode atrasar os prazos de integração, e o ecossistema em estágio inicial ainda precisa amadurecer.

Os dados permanecem bloqueados no ecossistema Salesforce, exigindo conectores MuleSoft ou de terceiros para acesso a bancos de dados externos.

Essas limitações devem ser cuidadosamente ponderadas em relação aos pontos fortes da plataforma ao tomar decisões técnicas.

Introdução ao Salesforce Agentic AI em 8 etapas

Criar seu primeiro agente Salesforce requer planejamento e configuração sistemáticos em vários componentes da plataforma.

A maioria das equipes consegue a implantação inicial em 2 a 4 semanas seguindo essa abordagem estruturada.

Registre-se para obter uma organização de desenvolvedores Salesforce com acesso ao Einstein 1 Configure conexões do Data Cloud com seus sistemas CRM e ERP existentes Crie fluxos de trabalho para agentes usando a interface Agent Builder de baixo código Selecione ações pré-definidas da biblioteca de conectores com mais de 100 opções disponíveis Implemente proteções e políticas de conformidade por meio do gerenciamento de identidades *implante agentes em um ambiente sandbox para testes iniciais Monitore o desempenho por meio dos painéis de observabilidade do Command Center Expanda os agentes bem-sucedidos para a produção com controles de governança adequados

Este cronograma de implementação fornece um caminho realista para a implantação em produção, garantindo que os protocolos adequados de teste e governança sejam seguidos.

Roteiro e perspectivas competitivas para o Salesforce Agentic AI

A Salesforce continua investindo pesadamente em recursos de IA agênica, com planos de integrar modelos de linguagem de grande porte adicionais, incluindo Anthropic Claude, Gemini e AI21.

Os itens do roteiro futuro incluem recursos aprimorados de memória e planejamento do agente, além de estruturas de preços mais detalhadas previstas para 2026.

A expansão do ecossistema aberto com mais de 30 servidores MCP parceiros posiciona o Agentforce de forma competitiva em relação ao AWS Bedrock AgentCore e ao Agent Framework da Microsoft.

Perguntas frequentes

Os agentes do Agentforce podem realizar ações autônomas em todos os sistemas de negócios, não apenas responder a consultas. Eles usam o Atlas Reasoning Engine para planejamento e tomada de decisões.

Desenvolvido nativamente na plataforma Salesforce, o Agentforce acessa os dados existentes por meio do Data Cloud e executa ações de forma integrada através dos conectores Salesforce Flow e MuleSoft.

O Agent Builder oferece interfaces de baixo código para agentes básicos, embora implementações complexas possam exigir desenvolvimento profissional de código e conhecimento técnico imediato.

Sim, por meio de servidores MCP e conectores de parceiros, incluindo integrações com AWS, Box, Google Cloud, PayPal e Stripe, disponíveis no marketplace AgentExchange.

O Command Center oferece rastreamento passo a passo, métricas de desempenho e integração com o OpenTelemetry para monitoramento abrangente do comportamento e dos resultados dos agentes.

Próximos passos e lista de verificação de ações

O Salesforce Agentforce representa uma plataforma madura e pronta para uso corporativo para a implantação de agentes de IA autônomos com recursos sofisticados de raciocínio, integração abrangente de dados e recursos robustos de observabilidade.

A força da plataforma reside na sua integração nativa com o Salesforce e na acessibilidade de baixo código, embora as organizações devam avaliar cuidadosamente as considerações de dependência de fornecedores e a complexidade da integração para sistemas externos.

Para avançar com sua avaliação, conclua estas tarefas essenciais: