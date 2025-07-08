Apresentando o Brain Max: o superaplicativo de IA que conecta o seu contexto de trabalho e elimina a proliferação de IA

Você conhece aquela sensação de abrir o computador e ver dezenas de ferramentas de IA diferentes olhando para você?

ChatGPT, por um lado. Claude, por outro. Perplexity para pesquisa. Outra IA para imagens. Uma IA para o seu CRM. Uma IA para os seus documentos.

Cada um com seu próprio login, sua própria janela de contexto e sua própria assinatura.

Passamos de uma IA que era a solução para uma IA que se tornou o problema.

Em vez de economizar tempo, estamos afogados em um mar de ferramentas desconectadas que não se comunicam entre si, não entendem nosso trabalho e definitivamente não nos entendem.

Isso é expansão da IA.

E é o assassino silencioso da produtividade no local de trabalho moderno.

Pense nisso:

Sempre que você alterna entre ferramentas de IA, perde o contexto .

Sempre que você copia e cola de um aplicativo para outro, perde tempo .

Cada vez que você explica seu projeto para mais um chatbot, você perde o ritmo.

Todas as novas ferramentas de IA prometem magia, mas acabam criando mais silos, mais confusão e mais trabalho desnecessário.

Esse não é o futuro que foi prometido. Esse não é o futuro que você merece.

Hoje, estamos eliminando a expansão descontrolada da IA com o Brain MAX.

Estamos muito entusiasmados em apresentar o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho.

Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção.

Esta é a primeira aplicação de IA contextual que substitui todas as outras.

O Brain MAX é o resultado da conexão da IA com todo o seu contexto de trabalho.

Ela conhece suas tarefas, seus documentos, suas reuniões, sua equipe e todos os aplicativos que você usa.

Uma IA para pesquisar, perguntar, automatizar e executar — qualquer coisa.

Como a IA contextual transforma a produtividade no local de trabalho

Descubra o poder da IA contextual

Diferentemente da IA genérica, que começa do zero todas as vezes, a IA do ClickUp consulta todo o seu trabalho para fornecer respostas relevantes — sem mais respostas genéricas de IA.

Pesquisa unificada em todos os seus aplicativos

Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, na web e muito mais.

Chega de procurar arquivos perdidos sem parar.

Produtividade com prioridade na voz

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Não se trata apenas de conveniência, mas de uma mudança fundamental na forma como interagimos com o nosso trabalho.

Um aplicativo, uma assinatura, uma fonte de verdade

O Brain MAX substitui dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo.

O que torna o Brain MAX diferente

O Brain MAX não é uma melhoria incremental.

É uma mudança fundamental na forma como trabalhamos com IA:

Chega de copiar e colar entre ferramentas.

Não é mais necessário explicar o contexto repetidamente.

Chega de procurar em dezenas de aplicativos para encontrar o que você precisa.

Apenas uma IA que sabe tudo o que você sabe, encontra tudo o que você precisa e funciona em todos os lugares onde você trabalha.

Recursos do Brain MAX

🧠 IA contextual que entende você

O Brain MAX entende seu trabalho como nenhum outro.

Ela conhece seus projetos, sua equipe, seus prazos e seu histórico de trabalho — para que você obtenha respostas e automação que realmente fazem sentido. Chega de respostas genéricas e fora de contexto da IA.

🔍 Pesquise tudo, instantaneamente

Uma caixa de pesquisa para toda a sua vida digital.

Encontre o que você precisa em:

ClickUp (tarefas, documentos, chats e projetos)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

A web

E muito mais

Chega de procurar em abas ou se perguntar onde você salvou aquele arquivo. Apenas respostas instantâneas.

🎙️ Produtividade com prioridade para a voz

Converse com o Brain MAX. Ele ouve, responde e executa.

Use o Talk to Text para transformar instantaneamente ideias faladas em tarefas, e-mails, mensagens e conteúdo — sem interromper seu fluxo de trabalho.

🤖 Todos os melhores modelos de IA em um só lugar

Acesse as ferramentas de IA mais poderosas sem precisar alternar entre aplicativos:

ChatGPT (várias versões, incluindo GPT-4o)

Claude

Gemini

Alterne entre modelos para obter os melhores resultados em redação, codificação, resumos e muito mais. À medida que a IA evolui, o Brain MAX mantém você à frente da concorrência, sem esforço adicional.

🔒 Seus dados, suas regras

Sua privacidade é inegociável.

Retenção de dados zero-day com provedores de IA

A IA do ClickUp não é treinada com dados do seu espaço de trabalho. Seus dados NÃO são usados para treinar modelos de IA.

Desenvolvido na AWS com segurança de ponta a ponta.

Você mantém o controle, sempre.

🎯 IA mais inteligente, sempre

O Brain MAX escolhe o melhor modelo de IA para sua tarefa, seja escrever, analisar dados ou debater ideias.

Você obtém os melhores resultados sem precisar pensar nisso.

💻 Criado para o seu desktop

Disponível para Mac e Windows.

Não se trata apenas de uma extensão do navegador, mas de um aplicativo nativo projetado para funcionar perfeitamente com o seu sistema operacional, proporcionando velocidade e acessibilidade máximas.

♾️ Acesso gratuito

Qualquer pessoa pode experimentar o Brain MAX gratuitamente!

Se você estiver no plano AI Autopilot do ClickUp, aproveite o uso ilimitado do Brain MAX. Sem limites para sua produtividade.

O Brain MAX já está disponível gratuitamente.

O Brain MAX já está disponível para Mac e Windows.

E aqui está a melhor parte: O uso ilimitado está incluído para assinantes do ClickUp Brain durante a fase introdutória.

E o melhor de tudo? Você pode experimentá-la gratuitamente.

Chega de dispersão de IA. Um aplicativo, uma assinatura, uma fonte de verdade.

Baixe o Brain MAX agora e experimente o que acontece quando a IA finalmente entende o seu trabalho.

Este é o futuro da forma como o trabalho é feito.