10 dos melhores filmes de amigos - e o que eles podem ensinar sobre trabalho em equipe

Você conhece a fórmula. Duas pessoas de origens totalmente diferentes são empurradas uma para a vida da outra. A contragosto, a dupla improvável cria laços ao longo de sua hilária fuga compartilhada - geralmente uma missão de alto risco de grande consequência.

Seja por causa de um sequestro, um divórcio ou até mesmo um assassinato acidental, nossos protagonistas precisam arcar com o que parece ser o peso do mundo.

Inevitavelmente, surge uma fenda.

E os novos amigos se veem em desacordo. Mas, de forma grandiosa, sua amizade é reacendida e a importância de sua missão é reafirmada. Na última hora, com as cartas empilhadas contra eles, nossos protagonistas atrapalhados conseguem superar o inimigo e salvar o dia. ClickUp analisou a história dos buddy movies e destacou 10 com pelo menos 10.000 votos no IMDb e pelo menos uma classificação de usuário de 7,0 na IMDb ou 70 Metascore . Eles estão listados em ordem alfabética. Os filmes desse gênero apelam para a nossa natureza humana: Eles são engraçados, mexem com nosso coração e os melhores chegam ao topo da lista - geralmente graças à incrível química entre os membros do elenco principal, demonstrando a força inamovível da amizade.

O filme de amigos tem sido um dos pilares de Hollywood desde, pelo menos, a década de 1930. Durante as décadas de 1970 e 1980, o gênero evoluiu e passou a incluir duplas birraciais no elenco. E, na década de 1990, mais filmes de amizade com mulheres chegaram à tela grande. Ainda assim, historicamente, os homens dominam os papéis nesse gênero e, por isso, os filmes com protagonistas masculinos estão super-representados nesta lista. Atenção: spoilers à frente.

1. **Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Diretor : George Roy Hill

: George Roy Hill Classificação do usuário IMDb : 8.0

: 8.0 Metascore : 66

: 66 Tempo de execução: 110 minutos

"Butch Cassidy and The Sundance Kid" é estrelado por Paul Newman e Robert Redford em papéis lendários como os líderes de uma organização criminosa que engana bancos e está sempre em conflito com as autoridades. Eventualmente, um interesse amoroso e uma presença cada vez maior da polícia convencem a dupla a limpar seu comportamento, e os dois se afastam.

Por fim, seu novo estilo de vida acaba não sendo menos violento, e os dois retornam ao seu estilo fora da lei. Os personagens de Newman e Redford, baseados livremente em uma história real da fronteira, morrem um ao lado do outro em uma chama de glória, escolhendo a morte e a amizade em vez da prisão ou da vida doméstica.

2. Léon: O Profissional (1994)

via Gaumont

Diretor : Luc Besson

: Luc Besson Classificação do usuário do IMDb : 8.5

: 8.5 Metascore : 64

: 64 Tempo de execução: 110 minutos

Em "Léon: O Profissional", uma jovem retratada por Natalie Portman inicia um relacionamento incomum com um assassino de aluguel. A família da garota, envolvida em atividades criminosas, é assassinada por um agente federal corrupto da DEA (Gary Oldman).

O filme, classificado como impróprio para menores, transborda violência e apresenta um amor platônico não convencional entre o peculiar assassino e uma jovem descarada que o convenceu a ajudá-la a se vingar do assassino da família.

3. **Homens de Preto (1997)

via Columbia Pictures

Diretor : Barry Sonnenfeld

: Barry Sonnenfeld Classificação do usuário IMDb : 7.3

: 7.3 Metascore : 71

: 71 Tempo de execução: 98 minutos

"Men In Black" dá continuidade à tendência do gênero buddy film para duplas de combate ao crime, mas com um toque intergaláctico. Tommy Lee Jones e Will Smith estrelam como um veterano da organização secreta MiB e o novato que está chegando.

O veterano rabugento mostra ao novato arrogante e ingênuo como policiar os alienígenas do mundo que vivem disfarçados entre os humanos comuns.

Sempre em desacordo um com o outro, a dupla segue os alienígenas conhecidos limpando suas bagunças, apagando as memórias das pessoas com seus neutralizadores ao longo do caminho. A dupla se depara com um novo alienígena parecido com uma barata que ameaça destruir o universo.

Os agentes experientes compartilham um momento de ternura quando o personagem de Smith apaga a memória de Jones antes que ele se aposente - incluindo todas as lembranças de seu relacionamento com Smith.

4. Fuga à Meia-Noite (1988)

via Universal Pictures

Diretor : Martin Brest

: Martin Brest Classificação do usuário do IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 78

: 78 Tempo de execução: 126 minutos

"Midnight Run" é estrelado por Robert DeNiro como um caçador de recompensas contratado para rastrear um contador que roubou o dinheiro de um chefão do crime. A comédia de amigos foi escrita por Martin Brest, que dirigiu o sucesso dos anos 80 "Beverly Hills Cop" "Midnight Run" apresenta uma mistura semelhante de ação e suspense.

O personagem de DeNiro, Jack, é o homem forte que mantém suas cartas bem guardadas no peito. No final, ele revela seu passado de irregularidades à sua recompensa enquanto os dois atravessam o país. Quando Jack descobre que seu empregador o enganou, sua atitude muda. O relacionamento de Jack com o contador (Charles Grodin) acaba se transformando em amizade, deixando o espectador com um exemplo de como duas pessoas em desacordo podem se unir contra um inimigo comum.

5. The Nice Guys (2016)

via Warner Bros.

Diretor : Shane Black

: Shane Black Classificação do usuário IMDb : 7.3

: 7.3 Metascore : 70

: 70 Tempo de execução: 116 minutos

"The Nice Guys" é uma comédia ambientada no final da década de 1970 que acompanha dois investigadores particulares (Russell Crowe e Ryan Gosling) que tentam resolver o caso de uma jovem sequestrada. O personagem de Crowe incorpora o papel de durão, enquanto Gosling retrata o jovem pateta.

A dupla desastrada fica frustrada com as diferentes abordagens de cada um em relação ao trabalho de detetive, até que o caso se transforma em uma conspiração muito maior envolvendo o setor automotivo. No final, os detetives colocam o culpado atrás das grades, desenvolvendo respeito pelas diferenças de cada um ao longo do caminho e, por fim, criando sua própria agência de detetives.

O filme recebeu indicações para vários prêmios, incluindo dois Critics' Choice Awards. Esse é um dos cinco filmes em que Robert Downey Jr. participou durante a década de 2010 que não era um filme da Marvel. O papel em que ele interpreta um cadáver não foi creditado.

6. **The Odd Couple (1968)

via Paramount Pictures

Diretor : Gene Saks

: Gene Saks Classificação do usuário IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 86

: 86 Tempo de execução: 105 minutos

Lançado em 1968, "The Odd Couple" é uma comédia que acompanha dois homens divorciados (Jack Lemmon e Walter Matthau) na tentativa de fazer companhia um ao outro como colegas de quarto depois de se separarem de suas respectivas esposas.

Os personagens de Lemmon e Matthau não poderiam ser mais diferentes um do outro. Felix, interpretado por Lemmon, tem uma personalidade arrumada e obsessiva; Oscar, interpretado por Matthau, é sua contraparte despreocupada e desatenta. Os dois se levam ao limite e Felix acaba se mudando, mas não antes de o espectador perceber que eles aprenderam lições valiosas com as respectivas abordagens de vida.

7. **Homem da Chuva (1988)

via United Artists

Diretor : Barry Levinson

: Barry Levinson Classificação do usuário IMDb : 8.0

: 8.0 Metascore : 65

: 65 Tempo de execução: 133 minutos

De cara, "Rain Man" é um filme de viagem que acompanha Raymond (Dustin Hoffman), um homem adulto no espectro do autismo, e seu irmão biológico Charlie (Tom Cruise). À medida que o filme se desenvolve, é o eventual amor fraterno de Cruise com o personagem de Hoffman que o espectador recorda na tela.

Charlie é um negociante de carros que descobre que seu pai deixou sua fortuna para Raymond, de quem Charlie não se lembra. Durante a viagem pelo país, a frustração de Charlie com Raymond dá lugar ao amor, e os dois compartilham momentos de ternura - inclusive um em que Cruise tenta pacientemente ensinar o personagem de Hoffman a dançar com uma mulher.

O filme ganhou o Oscar de 1988 e, posteriormente, recebeu críticas pela representação imperfeita de Hoffman do autismo e elogios por elevar as experiências de pessoas que vivem no espectro.

8. Hora do Rush (1998)

via New Line Cinema

Diretor : Brett Ratner

: Brett Ratner Classificação do usuário IMDb : 7.0

: 7.0 Metascore : 60

: 60 Tempo de execução: 98 minutos

Em "A Hora do Rush", o pior detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles (Chris Tucker) é encarregado pelo FBI de vigiar um detetive estrangeiro (Jackie Chan), que o Departamento de Polícia de Los Angeles não quer que interfira em um caso de sequestro de alto nível.

Por fim, os personagens de Tucker e Chan superam os fatores que os separam - raça, nacionalidade e temperamento - para perseguir o objetivo de salvar a jovem filha de um diplomata de um sindicato criminoso.

O filme permaneceu como parte da cultura popular por meio da nostalgia da química da dupla na tela e dos debates entre os fãs sobre se as piadas raciais dos personagens eram brincadeiras inofensivas ou simplesmente racistas.

9. **Thelma e Louise (1991)

via Pathé Entertainment

Diretor : Ridley Scott

: Ridley Scott Classificação do usuário do IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 88

: 88 Tempo de execução: 130 minutos

Entre os primeiros filmes do diretor Ridley Scott está "Thelma e Louise", um filme de viagem liderado por mulheres e repleto de estrelas que revolucionou o gênero de comédia de amigos.

No filme, Thelma (Geena Davis) e Louise (Susan Sarandon) são amigas em épocas muito diferentes de suas vidas que se encontram fugindo das autoridades depois de matar um homem que tentou estuprar uma delas.

As duas têm ideias muito diferentes sobre como seguir em frente após o incidente e acabam cruzando o país em uma hilária onda de crimes.

Nesse filme, você verá Brad Pitt em um de seus primeiros papéis, juntamente com Harvey Keitel. Sarandon e Davis foram indicadas para o prêmio de melhor atriz no Oscar de 1991.

10. **Withnail and I (1987)

via Cineplex Odeon Films

Diretor : Bruce Robinson

: Bruce Robinson Classificação do usuário IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 84

: 84 Tempo de execução: 107 minutos

Em "Withnail and I", os amigos são dois atores desempregados que costumam abusar de várias substâncias. O filme os acompanha em uma viagem de férias que põe em xeque o relacionamento dos colegas de quarto.

O personagem sem nome retratado por Paul McGann descobre que lhe foi oferecido um papel. Mas seu sucesso não é compartilhado por Withnail, interpretado por Richard E. Grant, e os dois seguem caminhos diferentes.

Uma comédia de humor negro e um clássico cult, "Withnail and I" deixa o espectador com uma imagem de dois homens sem sorte que acabam descobrindo que podem ter se dado por vencidos. O material de origem do filme é um romance ainda mais sombrio e inédito que termina em suicídio, que o diretor, Robinson, optou por alterar para a tela.

dom DiFurio