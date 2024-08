O caminho do ClickUp’ para a excelência: Uma atualização sobre nossa jornada de estabilidade e confiabilidade

Candidatos a emprego dizer eles estão ansiosos para encontrar novas funções nas quais possam fazer seu melhor trabalho. Esse é um quebra-cabeça complexo para os líderes empresariais resolverem, mas pelo menos uma coisa está clara: fornecer às equipes as ferramentas digitais certas nunca foi tão importante.

Pesquisa shows que os funcionários que estão satisfeitos com sua tecnologia de trabalho têm 30% menos probabilidade de se sentirem esgotados e 29% mais probabilidade de se dizerem felizes no trabalho. Eles também têm 23% mais chances de recomendar seu empregador como um ótimo lugar para trabalhar.

Entendemos que seus funcionários são seu ativo mais importante (nós pensamos o mesmo!) e é importante que eles gostem das ferramentas que usam. Queremos que o tempo que eles passam no ClickUp para ser agradável e é por isso que estamos empenhados em melhorar a estabilidade e a usabilidade de nossa plataforma. É importante para nós que estejamos oferecendo a melhor e mais confiável experiência possível com o produto.

Nos últimos meses, fizemos um progresso incrível para tornar o ClickUp ainda mais confiável e fácil de usar. Hoje, tenho o prazer de compartilhar alguns dos marcos mais transformadores que alcançamos.

Estabelecendo uma base sólida

Antes de nos aprofundarmos nas melhorias tecnológicas, acho importante reconhecer algumas das mudanças que fizemos em nível organizacional. Para nós, tem sido uma grande prioridade conseguir mais talentos na ClickUp, especialmente em funções que afetam diretamente sua experiência.

Temos investido ativamente em nossa equipe de engenharia e suporte e, no último ano, contratamos mais de 150 engenheiros para ajudar a apoiar nossos esforços de desenvolvimento. Como parte desse esforço, trouxemos dois VPs de Engenharia experientes Gennadiy Geyfman e Chirag Chheda -ambos com uma experiência incrível na criação de plataformas em grande escala em empresas como Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce e Microsoft. Gennadiy está concentrado em estabilizar nossa plataforma à medida que crescemos, enquanto Chirag está ampliando a organização de engenharia de produtos da ClickUp.

Também contratamos um VP Global de Sucesso do Cliente, Joel Huntington que se junta a nós vindo da Qualtrics para supervisionar a equipe global de atendimento ao cliente. Essa equipe se dedica a ajudar os clientes a aumentar a produtividade usando o ClickUp e a atuar como defensores poderosos, instruindo-os sobre as práticas recomendadas e garantindo que eles se sintam totalmente apoiados. Joel se junta ao ClickUp após cinco anos na Qualtrics.

Reconstruindo e reforçando

Embora valorizemos imensamente as pessoas do ClickUp que estão levando nossa missão adiante, sei que todos vocês vieram a este blog para obter uma atualização sobre a plataforma ClickUp e temos muitas atualizações interessantes para compartilhar. Aqui está uma visão geral do que realizamos somente nos últimos meses:

Alcançamos e ultrapassamos as metas de tempo de atividade: Estamos tendendo a ultrapassar 99,9% de tempo de atividade todos os meses na maioria de nossos produtos e serviços, garantindo consistência no acesso e na atualização de tarefas, anexos e dados no ClickUp. Isso significa que você pode esperar uma experiência mais confiável, suave e consistente.

Estamos tendendo a ultrapassar 99,9% de tempo de atividade todos os meses na maioria de nossos produtos e serviços, garantindo consistência no acesso e na atualização de tarefas, anexos e dados no ClickUp. Isso significa que você pode esperar uma experiência mais confiável, suave e consistente. Segurança sólida: Nós concluímos a certificação formal da ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019. Essas certificações comprovam o compromisso do ClickUp com a segurança, a privacidade, a qualidade e a confiança de nossos clientes. Temos orgulho dessas certificações porque sabemos como é importante que seu trabalho seja seguro. Elas também servem como prova de que estamos bem à frente da concorrência e de outras plataformas nesse espaço quando se trata de segurança.

Nós concluímos a certificação formal da ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019. Essas certificações comprovam o compromisso do ClickUp com a segurança, a privacidade, a qualidade e a confiança de nossos clientes. Temos orgulho dessas certificações porque sabemos como é importante que seu trabalho seja seguro. Elas também servem como prova de que estamos bem à frente da concorrência e de outras plataformas nesse espaço quando se trata de segurança. Sharding de plataforma : Estamos dando continuidade a um esforço contínuo para rearquitetar nossa plataforma em torno de bancos de dados menores e mais dispersos geograficamente - um processo conhecido como sharding. Com isso, poderemos garantir alto desempenho e confiabilidade à medida que continuamos a escalar.

: Estamos dando continuidade a um esforço contínuo para rearquitetar nossa plataforma em torno de bancos de dados menores e mais dispersos geograficamente - um processo conhecido como sharding. Com isso, poderemos garantir alto desempenho e confiabilidade à medida que continuamos a escalar. Tempos de carregamento aprimorados: No último trimestre, fizemos alguns aprimoramentos significativos em relação aos tempos de carregamento das visualizações, incluindo nossa visualização Home, Workload, Visualização da diretoria e a página de notificações. Com tempos de carregamento de página aprimorados, você poderá acessar o trabalho de forma mais rápida e confiável.

No último trimestre, fizemos alguns aprimoramentos significativos em relação aos tempos de carregamento das visualizações, incluindo nossa visualização Home, Workload, Visualização da diretoria e a página de notificações. Com tempos de carregamento de página aprimorados, você poderá acessar o trabalho de forma mais rápida e confiável. Pesquisa nova e aprimorada : Seguindo nosso Aquisição de Slapdash reformulamos nossos recursos de pesquisa. Hoje, você verá resultados muito mais relevantes em uma fração do tempo. Em média, nossa nova pesquisa é 2x mais rápida do que a versão anterior, ou seja, você passa menos tempo procurando e mais tempo fazendo!

: Seguindo nosso Aquisição de Slapdash reformulamos nossos recursos de pesquisa. Hoje, você verá resultados muito mais relevantes em uma fração do tempo. Em média, nossa nova pesquisa é 2x mais rápida do que a versão anterior, ou seja, você passa menos tempo procurando e mais tempo fazendo! Reformulação da Central de Comando: Reconstruímos a Central de Comando e a combinamos com a Pesquisa para criar uma interface única e elegante para pesquisar e executar comandos. Agora você pode criar facilmente uma nova tarefa, documento ou lembrete em segundos. Nosso objetivo é que o ClickUp tenha a melhor experiência de pesquisa integrada do mundo.

Reconstruímos a Central de Comando e a combinamos com a Pesquisa para criar uma interface única e elegante para pesquisar e executar comandos. Agora você pode criar facilmente uma nova tarefa, documento ou lembrete em segundos. Nosso objetivo é que o ClickUp tenha a melhor experiência de pesquisa integrada do mundo. Notificações mais rápidas: Estamos tornando as notificações mais eficientes, limpando nosso enorme banco de dados. Ao fazer isso, estaremos mais bem equipados para dimensionar a plataforma a longo prazo. Imediatamente, você receberá notificações 30% mais rápidas. Também estamos redefinindo a forma como recuperamos as notificações em nosso banco de dados, para ajudá-lo a ficar mais atento ao seu trabalho.

Estamos tornando as notificações mais eficientes, limpando nosso enorme banco de dados. Ao fazer isso, estaremos mais bem equipados para dimensionar a plataforma a longo prazo. Imediatamente, você receberá notificações 30% mais rápidas. Também estamos redefinindo a forma como recuperamos as notificações em nosso banco de dados, para ajudá-lo a ficar mais atento ao seu trabalho. Renovação do aplicativo móvel: Acessar o trabalho em qualquer lugar é um recurso essencial para as empresas híbridas e equipes remotas . Com isso em mente, aumentamos a velocidade com que você pode acessar e interagir com o Aplicativo móvel ClickUp 2.000 vezes, tanto on-line quanto off-line. Continuamos a aprimorar o desempenho off-line do aplicativo para aumentar a confiabilidade em qualquer lugar que você precise usá-lo.

Ouvindo e agindo

Como mencionei anteriormente, queremos garantir que estamos ouvindo e trabalhando duro para atender às suas solicitações. Vimos seu feedback sobre recursos como

Automações

,

Painéis de controle

e problemas de atualização de plataforma e posso garantir que eles estão no caminho certo

roteiro do produto

e no processo de ganhar vida.

Já rearquitetamos nossos Dashboards para que os widgets funcionem com mais facilidade e estamos quase terminando de reformular nossos WebSockets para que os problemas de atualização se tornem obsoletos. Esperamos que você já tenha experimentado os benefícios desse trabalho e estamos confiantes de que você continuará a ver melhorias contínuas.

Estamos muito orgulhosos do trabalho que foi feito, mas é importante reconhecer que esses projetos levam tempo para serem concluídos. Temos o compromisso de fazer melhorias substanciais e de alta qualidade que resistirão ao teste do tempo e estamos fazendo isso de forma rápida e eficiente.

Mal podemos esperar para revelar o resultado final desses esforços em nosso evento LevelUp no início de 2023! As inscrições para o nosso evento de 2023 são

abertas agora

e estamos ansiosos para entrar em contato com você sobre o futuro do nosso produto.