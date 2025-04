15 melhores blogs de gerenciamento de produtos para insights sobre o setor

O gerenciamento de produtos é rápido. Em um dia, você está refinando seu roteiro; no outro, está garantindo a adesão das partes interessadas - tudo isso enquanto acompanha as tendências, ferramentas e práticas recomendadas emergentes.

Com tantas coisas para fazer, manter-se informado pode parecer uma tarefa árdua, mas os recursos certos fazem toda a diferença.

Desde o aprimoramento de sua estratégia até a melhoria da comunicação, os melhores blogs oferecem insights de especialistas, conselhos práticos e estudos de caso reais para ajudá-lo a crescer como gerente de produtos.

Quer você seja um profissional experiente ou esteja apenas começando, reunimos os principais blogs de gerenciamento de produtos que todo gerente de produto deve ter em sua lista de leitura.

Esta é a sua chance de aprender com as mentes mais brilhantes do setor de tecnologia!

resumo de 60 segundos Aqui estão alguns dos melhores blogs de gerenciamento de produtos para ajudá-lo a se manter informado, aperfeiçoar suas habilidades e obter insights práticos que elevarão sua estratégia de produtos e a tomada de decisões. ClickUp: Melhor para ferramentas de produtividade tudo-em-um com insights sobre gerenciamento de produtos Melhor para ferramentas de produtividade tudo-em-um com insights sobre gerenciamento de produtos

Os 15 principais blogs de gerenciamento de produtos a serem seguidos em 2025

1. ClickUp

O blog de gerenciamento de produtos do ClickUp é um recurso obrigatório para todos os gerentes de produtos. Desde explorar os fundamentos do gerenciamento de produtos até fornecer dicas avançadas sobre alinhamento de equipes e gerenciamento de partes interessadas, o ClickUp oferece artigos detalhados que abrangem uma ampla gama de tópicos.

Se você é novo no gerenciamento de produtos ou está procurando aprimorar suas habilidades, encontrará insights sobre os principais temas, incluindo:

Encontrando o momento AHA de seu produto

Gerenciando a jornada do produto

Estruturas de priorização

Definição de critérios de aceitação claros

Compreensão e aplicação das metodologias Agile, Scrum e SAFe

Simplifique o ciclo de sprint, reunindo toda a comunicação e o conhecimento da equipe em um só lugar com o ClickUp

Além de seu blog perspicaz, o ClickUp oferece um conjunto de ferramentas poderosas projetadas para simplificar os processos de gerenciamento de produtos.

Com o ClickUp Product Management Software , criado especificamente para aumentar a eficiência do gerente de produtos, você pode gerenciar sem esforço o fluxo de trabalho da sua equipe, priorizar recursos, simplificar o gerenciamento de sprint e manter as partes interessadas alinhadas - tudo em uma plataforma centralizada.

Veja como:

Gerenciamento simplificado de sprints: O Sprints do ClickUp facilita a organização eficiente de sprints, o acompanhamento do progresso e o gerenciamento de repercussões, dando suporte a ciclos eficazes de feedback das partes interessadas

Roadmaps de produtos organizados: A estrutura hierárquica da ferramenta permite uma organização clara do roadmap de produtos, centralizando o gerenciamento de projetos e a comunicação para itens de ação focados

Gerenciamento flexível de épicos e subtarefas: As subtarefas permitem a divisão granular de tarefas dentro dos épicos, possibilitando a atribuição flexível de sprints sem realocar todo o épico, aprimorando o planejamento da história do usuário

Criação centralizada de resumos de produtos: O ClickUp Docs oferece suporte à criação de resumos abrangentes de produtos, consolidando os requisitos para melhorar a comunicação com as equipes de engenharia e as partes interessadas

Visibilidade aprimorada dos dados: Os campos personalizados no ClickUp e os ClickUp Dashboards oferecem gerenciamento detalhado de dados para testes, desenvolvimento e pontos de scrum, fornecendo insights acionáveis para o progresso do sprint e as reuniões diárias

Comunicação perfeita: De comentários atribuídos em tarefas a mensagens integradas via ClickUp Chat, a plataforma permite centralizar todo o seu trabalho e as conversas relacionadas ao trabalho em uma única plataforma

Quando chegar a hora de otimizar seu roteiro de produtos, o Modelo de roteiro de produtos da ClickUp permite visualizar épicos, sprints e prioridades em um espaço compartilhado.

Obter modelo gratuito Planeje, acompanhe e gerencie o desenvolvimento de produtos com o modelo de roteiro de produtos do ClickUp

Essa ferramenta é particularmente útil para manter as partes interessadas informadas sobre os marcos ou ajustar as prioridades à medida que os cronogramas mudam.

Nossos engenheiros e gerentes de produtos estavam sobrecarregados com atualizações manuais de status entre o Jira e outras ferramentas. Com o ClickUp, recuperamos horas de tempo perdido em tarefas duplicadas. Melhor ainda, aceleramos os lançamentos de produtos ao melhorar a transferência de trabalho entre QA, redação técnica e marketing

Nossos engenheiros e gerentes de produtos estavam sobrecarregados com atualizações manuais de status entre o Jira e outras ferramentas. Com o ClickUp, recuperamos horas de tempo perdido em tarefas duplicadas. Melhor ainda, aceleramos os lançamentos de produtos ao melhorar a transferência de trabalho entre QA, redação técnica e marketing

Principais blogs de gerenciamento de produtos do ClickUp: Roteiro de produtos: Exemplos e como criar um

Como conduzir uma análise SWOT de produto para obter insights estratégicos

Como gerenciar o ciclo de vida do produto para obter sucesso a longo prazo

Como encontrar o momento Aha do seu produto (+Exemplos)

2. Boletim informativo do Lenny

Este blog do Substack foi criado por Lenny Rachitsky, um investidor-anjo ativo e consultor de produtos que já trabalhou na Airbnb e na Neustar. O boletim informativo de Lenny abrange uma série de tópicos, como:

Dicas de aquisição de clientes

Exemplos de roteiros de produtos

Estratégias de adequação produto-mercado

Colaboração em engenharia de produtos

Os insights compartilhados são orientados por dados, transformando até mesmo os desafios mais complexos do gerenciamento de produtos em lições práticas.

Rachitsky também apresenta o Lenny's Podcast, onde entrevista fundadores de startups e gerentes de produtos, transformando suas experiências e lições em conselhos práticos para seu público.

Além de escrever e fazer podcasts, ele gerencia a comunidade do Slack "The Friends of Lenny's Newsletter", um espaço exclusivo para assinantes pagos. Esta comunidade oferece:

AMAs ao vivo

Clubes de livros

Programas de mentoria

Workshops interativos

USP: O boletim informativo do Lenny é uma mina de ouro para networking e aprendizado contínuo. Ele vai além da teoria para oferecer estratégias e estruturas concretas e baseadas em dados que são diretamente aplicáveis aos desafios de gerenciamento de produtos do mundo real.

3. O gerente de produtos

via The Product Manager

Se você está enfrentando os desafios de expandir um produto SaaS validado, o The Product Manager é o recurso de que você precisa. Fundada por Hannah Clark, essa plataforma vai além do conteúdo para iniciantes em gerenciamento de produtos, atendendo a líderes de produtos digitais que buscam acelerar o crescimento depois de alcançar a adequação do produto ao mercado.

O blog Product Manager oferece conteúdo perspicaz e prático para gerentes de produtos em todos os níveis, abordando tópicos como:

Tendências emergentes de UX e IA

Scrum e metodologias ágeis

Estratégias de crescimento e preços de SaaS

USP: Com um forte foco no dimensionamento de produtos validados, este blog fornece as ferramentas, as estruturas e os insights para ajudar os gerentes de produtos a ajustar seu MVP, otimizar a estratégia do produto e navegar com confiança pelo financiamento da Série B e além.

4. Roman Pichler

via Roman Pichler

O blog de Roman Pichler é um recurso importante na área de gerenciamento de produtos, oferecendo profundo conhecimento em estratégia de produtos, experiência do usuário e gerenciamento de backlogs. Como autor do livro Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler é conhecido por seus insights práticos e acionáveis que ajudam os gerentes de produtos a refinar sua abordagem e a promover o desenvolvimento de produtos impactantes.

Seus blogs abrangem um amplo espectro de tópicos de gerenciamento de produtos, incluindo:

Gerenciamento eficaz de diferentes tipos de gerentes de produtos

Criando e estimulando a empatia nas equipes de produtos

Criando poderosos quadros de visão do ciclo de vida do produto

Como garantir a adesão e o alinhamento das partes interessadas

Pichler também compartilha as práticas recomendadas para enfrentar os desafios da era digital, enfatizando a necessidade de agilidade, comunicação clara e uma sólida estratégia de produtos.

USP: Para aqueles que preferem conteúdo audiovisual, Pichler oferece vídeos gravados e podcasts, tornando sua experiência facilmente acessível em vários formatos. E a melhor parte? Todo o seu valioso conteúdo está disponível gratuitamente

5. Grupo de Produtos do Vale do Silício (SVGP)

via SVPG

Os artigos do SVPG são de leitura obrigatória para qualquer profissional de gerenciamento de produtos. Fundado por Marty Cagan, uma verdadeira lenda do gerenciamento de produtos, que ocupou cargos importantes em empresas como HP, Netscape e eBay, o SVPG está na vanguarda da liderança de pensamento em gerenciamento de produtos.

O SVPG é conhecido por oferecer conteúdo altamente prático e estratégico que repercute profundamente entre os gerentes de produtos que navegam pelas complexidades do mundo dos produtos digitais, especialmente quando escalam equipes e projetos. O blog abrange uma ampla gama de tópicos críticos, incluindo:

Transformações de projetos: Entenda a jornada de escalonamento e evolução das equipes de produtos

Teste de modelo de produto: Como criar e iterar modelos de produto para validar as suposições comerciais

Operações de produtos: Práticas recomendadas para a criação de estruturas operacionais que dão suporte a equipes de alto desempenho

Com mais de 50 anos de experiência combinada de seus fundadores e colaboradores, o SVPG fornece orientação essencial para aqueles que ocupam várias funções de produto, seja você um CEO, líder de produto ou alguém que trabalha nas trincheiras, na linha de frente do produto.

USP: Para obter insights mais profundos, você pode explorar o 'PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,' uma série de quatro livros perspicazes de autoria de Marty Cagan e da equipe da SVPG. Esses livros oferecem insights sobre os seguintes aspectos: Gerenciamento de equipes de produtos

Marketing de produtos tecnológicos

Transição para um modelo operacional centrado no produto

Insight do ClickUp: Enquanto 60% dos funcionários respondem a mensagens instantâneas em menos de 10 minutos, 15% levam mais de 2 horas para responder. Essa mistura de respostas rápidas e respostas atrasadas pode criar lacunas na comunicação e retardar a colaboração. Com o ClickUp, todas as suas mensagens, tarefas e atualizações ficam em um único lugar, garantindo que nenhuma conversa fique pendente e que todos permaneçam em sincronia, independentemente da rapidez - ou lentidão - com que respondem.

6. O pessoal do produto

via The Product Folks

The Product Folks é uma comunidade de gerentes de produto dirigida por voluntários. Fundada em Bengaluru, ela tem mais de 100.000 membros e atinge cerca de 1 milhão de pessoas com seu conteúdo.

O blog, um centro de valor agregado para aspirantes a profissionais de produtos e iniciantes, traz uma perspectiva única e centrada nas pessoas para o mundo do gerenciamento de produtos. Ele evita a sobrecarga de teoria e fornece conteúdo prático para ajudá-lo a desenvolver habilidades.

A organização já facilitou mais de 500 transições de carreira e organizou mais de 200 eventos, com o apoio de uma equipe de mais de 50 voluntários.

Os principais temas aqui incluem:

Estudos de caso e guias de trabalho de PM

Estratégias de gerenciamento de produtos

Roteiros de carreira

USP: Espere insights testados em batalha, caminhos de aprendizado estruturados e uma abordagem objetiva para dominar o gerenciamento de produtos.

7. Cuidado com o produto

via Mind the Product

Mind the Product é uma das maiores comunidades de gerenciamento de produtos do mundo, e seu blog é uma leitura essencial para quem leva a sério o gerenciamento de produtos. Com uma lista de colaboradores especializados e análises aprofundadas sobre liderança de produtos, esse blog oferece uma combinação de percepções táticas e estratégicas.

Mas nem tudo se resume a conteúdo. Os eventos da Mind the Product são a pedra angular de sua contribuição para a comunidade de gerenciamento de produtos, com seu principal evento, o #mtpcon, destacando-se como um encontro de primeira linha. Realizado em centros globais como Londres e São Francisco, o #mtpcon atrai um público diversificado, desde gerentes de produtos novatos até veteranos experientes, oferecendo uma plataforma para aprendizado e networking.

Principais tópicos abordados:

Técnicas de crescimento e experimentação

Tendências de gerenciamento de produtos

Definição de metas em produtos

USP: Também possui uma série de entrevistas virtuais, Product Unplugged, que explora estratégias, lições e processos criativos que formam equipes de produtos bem-sucedidas.

8. Revisão da primeira rodada

via First Round Review

A First Round Review, a divisão de conteúdo da First Round Capital (uma empresa de capital de risco em estágio inicial), estabeleceu-se como um recurso confiável para fundadores de startups e gerentes de produtos.

Fundada com a missão de ser a 'Harvard Business School para startups', ela reúne gerentes de produto, fundadores e investidores para compartilhar histórias pessoais e experiências valiosas sobre tópicos como:

Captação de recursos

Planejamento de RP para startups

Análise SWOT do produto

Criando empatia nas equipes

Alguns dos blogs famosos da First Round Review incluem " Give Away Your Legos ", de Molly Graham, que destaca a importância da delegação em equipes de escalonamento; " How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit ", de Rahul Vohra, que apresenta uma abordagem orientada por dados para o PMF; ou a estratégia de escalonamento da Figma.

USP: A First Round Review se destaca por se concentrar no lado pessoal do gerenciamento de produtos, ajudando as pessoas a crescer e ter sucesso em suas empresas.

9. Departamento de Produtos

via Department of Product

O blog Department of Product é uma fonte poderosa de notícias, explicações e insights sobre engenharia de produtos.

Com a confiança de mais de 45.000 gerentes de produtos, designers, engenheiros e VCs de empresas como Spotify, Netflix, Apple e Amazon, você encontrará conteúdo sobre:

Dicas de marketing e posicionamento de produtos

Gerenciamento de tarefas baseado em energia

Planejamento assíncrono

É uma combinação perfeita de liderança inovadora e conselhos práticos.

USP: O blog aborda webhooks, microsserviços, documentação de API e permissões de design de SaaS, o que o torna valioso para PMs que precisam de um conhecimento mais técnico.

10. Pergunte ao Gib

via Ask Gib

Ask Gib é um blog diferenciado de Gibson Biddle, o ex-vice-presidente de gerenciamento de produtos da Netflix.

Mas o que o torna único?

Trata-se menos de conselhos estruturados e mais de reflexões sinceras, sessões de perguntas e respostas envolventes e reflexões e anedotas pessoais de Biddle sobre o cenário em transformação do gerenciamento de produtos. Ele também usa títulos conversacionais e concisos que tornam a leitura dos blogs agradável.

Biddle não hesita em abordar questões difíceis sobre:

Desenvolvimento e estratégia de produtos

Como dar e receber feedback construtivo

Colaboração entre as equipes de produto e design

USP: Ler o Ask Gib é como ter uma conversa amigável e perspicaz com um mentor - repleta de humor e sabedoria. O blog é de acesso gratuito para todos.

11. Por dentro da Intercom

via Intercom

Como líder no mundo dos produtos SaaS, o blog da Intercom, Inside Intercom, tornou-se um recurso fundamental para gerentes de produtos, equipes de sucesso do cliente e qualquer pessoa que trabalhe com produtos de tecnologia.

Acompanhando as mudanças do setor, o blog expandiu seu foco para incluir as implicações de ML, agentes de IA e automação nos produtos, garantindo que ele permaneça na vanguarda da inovação.

Quer ler sobre gerenciamento de produtos orientado por IA? A Intercom tem tudo o que você precisa. Está procurando por princípios de produtos? Há um blog sobre isso também.

Outros tópicos importantes incluem:

Crescimento e dimensionamento de SaaS

Estruturas de processos de desenvolvimento de produtos

O futuro do suporte e do sucesso do cliente

USP: O Inside Intercom se dedica a ajudá-lo a criar produtos que realmente resolvam os problemas dos usuários com artigos instigantes e perspicazes.

12. Traga os Donuts

via Bring the Donuts

Bring the Donuts, um blog de gerenciamento de produtos de Ken Norton, que liderou iniciativas de produtos para Google Docs, Google Agenda e Google Mobile Map, oferece uma nova perspectiva sobre:

Por que os grandes gerentes de produtos se concentram mais na comunicação do que no processo

Como liderar sem autoridade e obter a adesão das equipes

Por que o autoconhecimento é sua maior vantagem na carreira

Ah, e se você estiver se perguntando sobre o nome? Ele faz referência ao famoso conselho de Norton: "Sempre traga os donuts" - porque pequenos gestos ajudam muito a criar confiança.

USP: Norton não discute apenas estruturas e estratégias; ele também discute o que é realmente necessário para liderar, como navegar na realidade do gerenciamento de produtos e como criar confiança com sua equipe enquanto lida com conversas difíceis e gerencia a si mesmo tanto quanto seu produto.

13. Coalizão de produtos

via Product Coalition

Product Coalition é uma publicação do Substack e do Medium de Jay Stansell, um dos maiores especialistas em gerenciamento de produtos do mundo. A missão do blog é tornar o conhecimento sobre gerenciamento de produtos acessível em todo o mundo.

Ele oferece uma enorme biblioteca de artigos perspicazes escritos por PMs experientes e líderes do setor sobre:

Integração para PMs

Técnicas de teste de usuário

Diagramas de processos operacionais

USP: Para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos, a Product Coalition oferece cursos rápidos que levam a um certificado de conclusão para assinantes pagos. Stansell também apresenta podcasts e eventos ao vivo regularmente.

14. Pendo

via Pendo

A Pendo, uma plataforma de experiência de produto, aprimora as experiências digitais por meio de análises poderosas, repetições de sessões e orientação no aplicativo. Como é de se esperar, os blogs da Pendo fornecem insights valiosos para os gerentes de produtos que buscam aproveitar os dados e o feedback dos usuários.

Os blogs abordam tópicos importantes como:

Personalização e governança de produtos

Roteiros de IA para CPOs

Referências de produtos

Além disso, artigos sobre benchmarks de produtos fornecem comparações úteis, ajudando os gerentes de produto a avaliar a posição de seus produtos no mercado.

USP: A Pendo combina estratégias robustas e baseadas em dados com insights práticos. Os blogs vão além das características dos produtos, publicando whitepapers detalhados e estudos de caso sobre marcas líderes, como Thomson Reuters e LexisNexis, permitindo que os gerentes de produto aprendam com aplicações do mundo real e resultados comprovados. Essa combinação de profundidade analítica e aprendizado baseado em estudos de caso faz do blog da Pendo uma plataforma de referência para PMs interessados em análise de produtos e aprimoramento da experiência do usuário.

15. Discussão sobre produtos

via Product Talk

O Product Talk, fundado por Teresa Torres, é um recurso inestimável para gerentes de produtos, designers de experiência do usuário e fundadores que buscam aprimorar seus processos de criação de produtos. Torres explora as complexidades da criação de excelentes produtos tecnológicos e oferece orientações claras sobre o uso de dados e experimentação.

Você encontrará conteúdo útil sobre:

Técnicas de teste de suposições

Aplicando a descoberta contínua à experiência do usuário

Realização de entrevistas eficazes com clientes

USP: Torres também administra a Product Talk Academy, que oferece cursos e workshops corporativos criados para elevar o nível das equipes de produtos.

Menções honrosas

Um dia na vida de um gerente de produtos é repleto de experiências diferentes. Você sabe que ele nunca é linear - ele evolui com o passar do dia. Mesmo que você tenha uma lista de blogs de gerenciamento de produtos que abrangem várias perspectivas, como profissional criativo, você sabe que precisa de mais.

Você quer despertar novas ideias, dar vazão à sua criatividade e abordar as coisas de forma diferente. Então, por que não se diversificar? Aqui estão dois outros blogs que podem agitar as coisas.

1. Farnam Street

via Farnam Street

O primeiro é o Farnam Street.

Este blog é uma joia oculta para líderes que desejam tomar decisões melhores de forma consistente. É gratuito e aborda tópicos atemporais, como tomada de decisões, aprendizado contínuo, melhoria dos hábitos de leitura e busca de objetivos.

As postagens são fáceis de digerir e repletas de insights valiosos que você pode implementar imediatamente.

2. Estrategia

via Stratechery

O próximo é o Stratechery.

Uma interseção de estratégia de negócios, tecnologia e gerenciamento de produtos, é vista como uma fonte respeitada para entender os modelos de negócios de tecnologia, a estratégia competitiva e a dinâmica do mercado de produtos.

Fundado pelo analista Ben Thompson, este blog ajuda os gerentes de produtos a pensar como executivos e investidores e não apenas a se concentrar em estruturas e execução. Para começar, você entenderá como empresas como Apple, Google, Microsoft e startups competem, se diferenciam e sustentam seus negócios.

A Stratechery também analisa as principais mudanças em IA, SaaS, mercados e mídia a partir de uma perspectiva amigável ao PM.

Tenha os recursos certos na ponta de seus dedos com o ClickUp

Um ótimo gerenciamento de produtos é tão importante para o aprendizado quanto para a criação.

Se você encontrar blogs que lhe agradem, não hesite em se inscrever, ler e aplicar os insights. Há um suprimento infinito de conhecimento, estruturas e inspiração para ajudá-lo a aprimorar seu ofício.

O blog do ClickUp é claramente um desses tesouros que você não deve perder. Como a ferramenta foi criada para profissionais de produtos que desejam trabalhar de forma mais inteligente e aumentar a produtividade diária, você encontrará insights valiosos e conselhos de especialistas sobre diversos tópicos. Para começar, basta acessar aqui.

Mas se você já estiver pronto para começar a criar aquele produto inovador, inscreva-se no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.