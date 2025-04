Como fazer com que o ChatGPT resuma um artigo de forma eficaz

Todo mundo está usando IA. Não somos nós que estamos dizendo isso, é a McKinsey. A pesquisa recente constatou que 94% dos funcionários e 99% dos líderes estão familiarizados com as ferramentas de IA generativa. três vezes mais funcionários já usam IA generativa no local de trabalho do que seus gerentes imaginam.

No entanto, o desafio mais significativo que os funcionários enfrentam ao adotar ferramentas de IA é o treinamento. Quase metade dos funcionários admite ter recebido "suporte moderado ou menor" em seu uso de IA.

Estamos aqui para mudar um pouco isso. Nesta publicação do blog, oferecemos uma lição abrangente sobre como fazer com que o ChatGPT resuma um artigo. Exploramos os benefícios, as práticas recomendadas e as possíveis armadilhas que você deve evitar.

Vamos começar pelo início.

Entendendo o ChatGPT

Desde sua criação em novembro de 2022, o ChatGPT conquistou o mundo. Antes do DeepSeek (outra ferramenta de IA generativa que recentemente bateu o recorde), o ChatGPT era o aplicativo mais baixado na Apple App Store.

Os especialistas dizem, com algum risco de exagero, que o ChatGPT pode ser o motor a vapor deste século. Então, qual é o problema? Vamos descobrir.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um chatbot alimentado por IA, desenvolvido pela OpenAI, com o qual você pode conversar em linguagem humana. Você pode fazer perguntas de qualquer tipo, e o chatbot lhe dará as respostas adequadas com base no banco de dados ao qual ele tem acesso.

Como o ChatGPT funciona?

O ChatGPT é alimentado por grandes modelos de linguagem (LLMs) treinados em enormes quantidades de dados textuais de toda a Internet e de outros lugares. Com base nesse treinamento, o ChatGPT desenvolve a capacidade de processar sua entrada (conhecida como prompts) e gerar respostas apropriadas.

O que o ChatGPT pode fazer?

Atualmente, o ChatGPT se tornou adepto de várias tarefas específicas, como:

Pesquisa : Usar como uma alternativa à Pesquisa do Google usando uma abordagem de conversação e memória de curto prazo da conversa atual

: Usar como uma alternativa à Pesquisa do Google usando uma abordagem de conversação e memória de curto prazo da conversa atual Criar conteúdo : Gerar esboços e escrever rascunhos para postagens de blog, postagens em mídias sociais, campanhas de e-mail etc.

: Gerar esboços e escrever rascunhos para postagens de blog, postagens em mídias sociais, campanhas de e-mail etc. Escrever código : Gerar ou completar códigos em qualquer linguagem de programação

: Gerar ou completar códigos em qualquer linguagem de programação Brainstorm : Ajude os criativos a fazer brainstorming de soluções, dando-lhes ideias e explorando possibilidades

: Ajude os criativos a fazer brainstorming de soluções, dando-lhes ideias e explorando possibilidades Resumir: Processe documentos longos em resumos de tamanho reduzido para que profissionais ocupados possam entender e lembrar rapidamente

Já escrevemos muito sobre o uso do ChatGPT para várias finalidades. Neste artigo, vamos nos concentrar no último ponto: Resumos.

Como o ChatGPT gera resumos?

O ChatGPT resume o texto analisando o documento, extraindo os pontos principais e apresentando-os da maneira solicitada pelo usuário. O processo por trás da tela é o seguinte.

Contexto: O ChatGPT processa o texto inteiro em busca de significado, estrutura e relações.

Priorização: Ele identifica informações críticas com base na frequência de determinadas palavras, na estrutura da frase e no significado semântico.

Summarização: Ele faz um resumo extrativo (selecionando as frases-chave como elas são) ou adota uma abordagem abstrata (parafraseando e reformulando).

Redundância: Elimina ideias, palavras, citações, etc. repetitivas.

Estilo: Ele organiza o resumo do artigo com base na entrada do usuário. Por exemplo, você pode pedir ao ChatGPT que forneça o resumo de um artigo em cinco pontos ou crie um resumo executivo de uma página.

Agora que você sabe como ele funciona, vamos ver como ele ajuda.

Benefícios de usar o ChatGPT para resumir

Usar uma ferramenta inteligente como o ChatGPT para resumir oferece vários benefícios, como

Velocidade: O ChatGPT pode resumir artigos com milhares de palavras em poucos segundos. Ele não só economiza tempo ao escrever a versão resumida, mas também ao ler longas páginas de texto, compreender, fazer anotações e criar resumos de artigos, acelerando sua produtividade fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos .

Escala: O ChatGPT pode processar dezenas de artigos, o que seria praticamente impossível de ser feito por humanos; os chatbots também não ficam cansados.

Custo-benefício: Usar o ChatGPT para resumir pesquisas ou artigos acadêmicos também é econômico, pois é muito mais rápido chegar aos pontos principais sem uma grande equipe de assistentes.

Consistência: Com base na forma como você solicita o ChatGPT, é possível controlar o resultado, tornando todos os seus resumos consistentes e confiáveis.

Aplicações reais da sumarização do ChatGPT

Depois de "o ChatGPT pode resumir textos?", a pergunta mais comum é como você pode usar os recursos de resumo na vida real. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Resumos executivos

Todo documento comercial tem um resumo executivo para os líderes que não têm tempo de ler o documento inteiro. O ChatGPT pode criar esse resumo em um instante. E mais? Se você conhece as preferências do executivo para o qual está fazendo o resumo, também pode personalizá-lo para atender às necessidades dele.

Visualização

As pesquisas e os relatórios de pesquisa geralmente estão repletos de números, o que dificulta a leitura. O ChatGPT pode identificar os pontos e dados mais importantes, que podem ser visualizados para melhor compreensão.

Pesquisa

Pesquisadores e acadêmicos leem dezenas, se não centenas, de artigos como parte de sua revisão da literatura. Só depois de ler o artigo inteiro é que você percebe se ele é relevante para você ou não.

Evite isso com os resumos do ChatGPT. Peça à ferramenta gen AI para resumir trabalhos de pesquisa ou artigos de notícias e leia os detalhes somente se for necessário.

Leitura pessoal

Muito interessado em um tópico, mas acha a Wikipedia muito confusa? O ChatGPT vem em seu socorro. O ChatGPT pode resumir a maioria dos artigos de notícias, ensaios longos e páginas da Wiki. Com base nas informações dessa página, você também pode fazer perguntas ao chatbot.

Gerenciamento de informações

Se você gosta de marcar suas leituras ou manter um livro comum, os resumos do ChatGPT são uma ótima maneira de arquivar as informações de seu interesse. Depois de gostar de ler um artigo longo ou um livro de não ficção, você pode pedir ao ChatGPT para resumi-lo, para que você possa armazená-lo para referência futura.

Chega de possibilidades, vamos começar a agir.

Como usar o ChatGPT para resumir um artigo

Resumir um artigo com o ChatGPT é tão simples quanto copiar e colar o texto e solicitar que ele faça isso. Você pode tentar fazer isso sozinho e otimizar seu processo à medida que avança. No entanto, com as dicas a seguir, você poderá chegar lá mais rapidamente.

1. Preparando seu documento para o ChatGPT

O ChatGPT pode processar qualquer arquivo ou documento externo que você carregar e criar um resumo conciso. Para garantir que o resumo seja eficaz, formate o documento adequadamente.

Remova a bagunça desnecessária, como anúncios ou imagens irrelevantes

Divida o documento em seções para melhorar o fluxo do texto

Estruture-o em parágrafos e forneça os títulos necessários

Remova todas as informações confidenciais

Quando o documento estiver pronto, é hora de começar a trabalhar. A propósito, você também pode pedir ao ChatGPT para resumir vídeos por meio de transcrições.

2. Inserção do artigo e geração de resumos

Embora seja melhor ter um documento formatado para gerar resumos, você não precisa de um. Você também pode copiar e colar o texto na janela de bate-papo do ChatGPT ou digitar um URL e obter um resumo. Ao fazer isso, tenha em mente o seguinte.

Você pode digitar "summarize" ou "tl;dr" para obter o resumo que o ChatGPT considera melhor. Vamos pedir ao ChatGPT para resumir o artigo da Wikipédia sobre Taylor Swift e ver como fica.

Resumo do ChatGPT da página Wiki da Taylor Swift para a pergunta acima (Fonte: openai.com )

Especifique sua necessidade

Bem, o ChatGPT fez o melhor que pôde. No entanto, se você quiser saber mais sobre a progressão da carreira dela, por exemplo, é bom declarar isso.

Resumo do ChatGPT personalizado para a necessidade (Fonte: openai.com )

Identifique seu público-alvo

Diga ao ChatGPT para quem ele se destina. Seja um resumo executivo para um CEO ou uma apresentação de aula para um aluno da quinta série, o resumo pode ser personalizado de acordo com o público.

Resumo do ChatGPT personalizado para o público (Fonte: openai.com )

Explique seus objetivos

Diga ao ChatGPT o que está planejando fazer com o resumo. Por exemplo, se estiver resumindo um relatório técnico complexo, você pode pedir ao ChatGPT para simplificá-lo. Se o artigo for específico de um domínio, peça ao ChatGPT para explicá-lo a um leigo. Se estiver tomando decisões importantes com base no resultado do ChatGPT, solicite um resumo mais abrangente.

Resumo do ChatGPT, mas versão simplificada (Fonte: openai.com )

3. Revisão e edição da saída resumida

Você está satisfeito com o resumo do seu texto feito pelo ChatGPT? Se não, não há problema. O chatbot foi projetado para ser conversacional, revisando e otimizando as respostas com base em sua entrada contínua.

Você pode pedir ao ChatGPT para voltar e resumir o artigo de origem ou simplesmente adaptar o próprio resumo às suas necessidades específicas. Você também pode pedir que ele crie resumos concisos de versões mais longas que ele já tenha criado.

Simples, não é? Sim, é. Entretanto, como qualquer ferramenta emergente, o ChatGPT não é perfeito. Ele tem algumas limitações das quais você precisa estar ciente.

Potenciais desvantagens do uso do ChatGPT para sumarização

Apesar de ser inteligente, o ChatGPT ainda é um bot. Isso traz suas próprias desvantagens e limitações.

Falta de especialização: O ChatGPT não é especialista em nada (é um bot!). Portanto, ele pode não entender completamente materiais complexos. Como resultado, ele pode resumir o texto de forma imprecisa, tornando-o contraproducente para você.

Perda de nuances: O ChatGPT pode, muitas vezes, não perceber significados ou emoções implícitos. Para ser justo, ele está ficando bom nisso.

Por exemplo, ele consegue distinguir entre um banco onde você economiza dinheiro e um banco à beira do rio com base no contexto.

No entanto, o ChatGPT pode perder completamente o sarcasmo, a ironia ou detalhes não óbvios, porém cruciais.

Simplificação excessiva: Você pode pedir ao ChatGPT para resumir um livro em uma frase, e ele o fará. No entanto, isso apresenta riscos de simplificação excessiva, o que pode levar a uma representação errônea dos dados.

Viés: O modelo pode, inadvertidamente, favorecer determinadas perspectivas em detrimento de outras. Sem conhecer as tendências inerentes ao modelo e aos dados de treinamento, pode ser quase impossível saber se o resumo é tendencioso.

Imprecisões: Já vimos que alguns modelos de linguagem grandes são propensos a alucinações. Em casos raros, o resumo pode incluir detalhes que não existem de fato em seu material de origem.

Limitações técnicas: Independentemente de você estar usando uma assinatura gratuita ou paga, o ChatGPT tem um limite de tokens que pode ser usado. Para a maioria, isso pode ser suficiente. No entanto, quando você refina resumos repetidamente, pode se deparar com alguns limites.

Aqui estão algumas maneiras de superar os desafios acima.

Aumentando o uso do ChatGPT para melhorar o resumo

A primeira etapa para usar o ChatGPT para resumir de forma eficaz é saber que ele tem desvantagens e se preparar para elas. As limitações acima são as mais comuns do ChatGPT e de outras ferramentas semelhantes. Vamos ver como você pode superá-las.

Defina claramente suas necessidades de resumo

Quando você solicitar um resumo, diga ao ChatGPT exatamente o que você deseja. Inclua o seguinte em sua solicitação inicial.

Formato : Se você deseja o resumo em parágrafos, listas com marcadores ou seções

: Se você deseja o resumo em parágrafos, listas com marcadores ou seções Público : A quem se destina e para que ele pode ser necessário (por exemplo, para um CEO ler em menos de cinco minutos)

: A quem se destina e para que ele pode ser necessário (por exemplo, para um CEO ler em menos de cinco minutos) Insights : Quando você quiser que o ChatGPT destaque pontos-chave ou aspectos específicos do documento (por exemplo, foco na progressão de carreira na década de 1990)

: Quando você quiser que o ChatGPT destaque pontos-chave ou aspectos específicos do documento (por exemplo, foco na progressão de carreira na década de 1990) Length: Qual é a contagem de palavras ou de caracteres que você prefere, ou você precisa de um resumo detalhado?

Trabalhar com o ChatGPT

O ChatGPT pode nem sempre acertar o resumo na primeira tentativa. Não desista. Sugira aperfeiçoamentos. Diga "torne-o mais conciso", "coloque isso em marcadores" ou "adicione algumas informações críticas" para que o ChatGPT entenda como editar o resumo já gerado.

Verifique novamente o ChatGPT

O ChatGPT é um ótimo ponto de partida. Ele é um criador de rascunhos. No entanto, ele ainda não amadureceu o suficiente para ser usado de forma independente, sem supervisão. Alguns resumos podem conter imprecisões e erros que parecem plausíveis.

Portanto, para ter um resumo preciso, verifique novamente os fatos fornecidos pelo ChatGPT em relação ao artigo de origem. Também pode ser útil verificar o resumo com Verificadores gramaticais de IA para maior clareza e eficácia da redação.

Editar à mão

Como um bot, o ChatGPT também pode parecer sem emoção ou sem graça. Para superar isso, aprenda como editar o conteúdo da IA você mesmo. Adicione sua voz pessoal, estilo ou personalização para tornar o resumo mais útil.

Talvez você também queira usar um software de controle de versão de documentos para garantir que você não perca o controle de suas edições e correções.

Emparelhe-o com outras ferramentas

Quando você tiver o resumo do ChatGPT, use outras ferramentas Ferramentas de criação de conteúdo de IA para elevá-lo. Por exemplo, você pode usar o Quillbot para identificar aspectos que parecem muito robóticos e editar para obter uma voz mais humana. Você pode executá-lo pelo Grammarly como parte de seu ferramentas de blog para edições relacionadas ao idioma.

ClickUp e IA para resumo

O ClickUp Brain é um assistente de IA tudo-em-um que conecta todo o seu conhecimento organizacional, seja dentro de ClickUp ou em outro lugar. Entre outras coisas, o ClickUp Brain também é um excelente Resumidor de documentos com IA . Veja por quê.

ClickUp Docs + ClickUp Brain: A dupla poderosa

O ClickUp Docs é uma bela ferramenta de gerenciamento de conhecimento que ajuda você a escrever conteúdo. No ClickUp software de edição de documentos no software de edição de documentos /%href/, você pode criar páginas aninhadas, formatá-las, incorporar marcadores, adicionar tabelas, conectar tarefas, marcar pessoas, deixar comentários e muito mais.

E o melhor? Depois de ter seu documento pronto, você pode pedir ao ClickUp Brain para resumi-lo e adicioná-lo ao topo! Em um documento aberto do ClickUp, passe o mouse sobre o título. Clique em Ask AI e selecione summary; obtenha o que você precisa!

Resuma instantaneamente as anotações da reunião com o ClickUp Brain

Resumir mais do que apenas artigos

Com o ClickUp, você pode gerar resumos para praticamente qualquer coisa. Alguns dos casos de uso mais comuns são:

Reuniões : Integre suas reuniões em vídeo, crie transcrições e resuma-as para ação

: Integre suas reuniões em vídeo, crie transcrições e resuma-as para ação Atualizações de projetos : Peça ao ClickUp para lhe fornecer um resumo de qualquer um de seus projetos até o momento

: Peça ao ClickUp para lhe fornecer um resumo de qualquer um de seus projetos até o momento Atualizações de status: Crie resumos para reuniões diárias ou relatórios periódicos de todo o trabalho concluído

Atualizações automatizadas com o ClickUp Brain

Automatize a geração de resumos com o ClickUp

A melhor parte de usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp é que você não precisa se lembrar de tudo. No entanto, quando você está envolvido em projetos de longa duração, acaba tendo que ler todas as atualizações desde o início sempre que retorna. Evite isso com resumos automatizados de IA.

Use os campos personalizados do ClickUp para adicionar resumos de IA ou atualizações de projetos de IA à sua tarefa e obter resumos automáticos sempre que precisar deles.

Geração automatizada de resumos com o ClickUp

Traduzir resumos gerados por IA

O ClickUp pode lidar com mais do que apenas o inglês. Para equipes distribuídas, Documentos do ClickUp pode ajudar a traduzir resumos em vários idiomas.

Tradução e resumo com o ClickUp Docs

Resumir conteúdo e simplificar o trabalho com o ClickUp

No mundo da sobrecarga de informações, tudo e todos são negócios. O conteúdo curto, seja tweets ou vídeos, está se tornando cada vez mais popular. As pessoas querem examinar uma grande variedade de artigos antes de decidir quais lerão em detalhes.

Envolver o público dessa geração exige a capacidade de criar resumos que chamem a atenção. O ClickUp ajuda exatamente nisso.

Quer esteja escrevendo um blog, enviando um relatório ou fazendo uma apresentação em sua avaliação de desempenho, o ClickUp pode resumir várias formas de dados e criar suas notas de desabafo. Um dos recursos principais recursos do ClickUp Brain é que ele pode integrar conteúdo com tarefas e facilitar seus fluxos de trabalho. Ele pode ajudar a identificar as principais tendências e revelar percepções ocultas.

O ClickUp ajuda você a escrever, editar, transcrever, adicionar tabelas e até mesmo criar modelos para uso futuro. Com integrações poderosas, o ClickUp oferece uma visão completa de 360 graus do seu trabalho. Dê uma olhada no ClickUp Brain. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .