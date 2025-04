30+ Melhores prompts de IA do Leonardo para visuais impressionantes

Imagine uma metrópole brilhante situada em um planeta alienígena, com arranha-céus feitos de estruturas cristalinas e rios de neon fluindo pelas ruas.

Há alguns anos, transformar essas ideias em realidade visual exigia uma equipe de designers especializados e artistas visuais armados com ferramentas de ponta.

Graças à IA generativa, mesmo quem não tem experiência em design pode agora criar visuais incrivelmente impressionantes em minutos. Agora imagine ter esse tipo de poder criativo na ponta de seus dedos - com uma plataforma como o Leonardo AI.

Nesta postagem do blog, vamos mostrar mais de 30 exemplos de prompts do Leonardo AI que podem ser ajustados, reformulados ou usados como inspiração para gerar suas próprias obras-primas visuais.

É hora de arregaçar as mangas!

Geração de visuais impressionantes com o gerador de imagens ClickUp AI

⏰ Resumo de 60 segundos

O Leonardo AI é uma plataforma de IA generativa que transforma prompts de texto em imagens, texturas e arte conceitual

Recursos como treinamento de modelo personalizado, imagem para prompt e storyboarding permitem que os usuários refinem seus visuais com precisão

O domínio dos prompts aumenta a criatividade e a eficiência. Os prompts estruturados ajudam a gerar imagens precisas e de alta qualidade, reduzindo o tempo e o esforço

ClickUp ajuda a gerenciar os visuais gerados por IA. Com ferramentas como Whiteboards, Docs e Brain, as equipes podem organizar ideias, colaborar e otimizar fluxos de trabalho criativos

Entendendo o Leonardo AI Leonardo AI ( adquirida pelo Canva) é uma plataforma de IA generativa que usa algoritmos avançados de ML para transformar solicitações textuais em imagens, ilustrações, texturas e arte conceitual de alta qualidade.

via Leonardo AI Além disso, ele oferece aos usuários opções avançadas de personalização para rdefinir, manipular e aperfeiçoar suas criações sem que elas pareçam artificiais ou inconsistentes. Isso é particularmente útil para desenvolvedores de jogos, designers e artistas que precisam de um controle preciso sobre seus resultados.

Principais recursos do Leonardo AI

Treinamento de modelo personalizado: Treine a IA com suas próprias imagens para criar visuais que correspondam ao seu estilo, marca ou visão artística

Treine a IA com suas próprias imagens para criar visuais que correspondam ao seu estilo, marca ou visão artística Imagem para prompt: Carregue uma imagem e a IA gerará um prompt para ajudá-lo a recriar ou refinar visuais semelhantes sem esforço.

Carregue uma imagem e a IA gerará um prompt para ajudá-lo a recriar ou refinar visuais semelhantes sem esforço. Assistência de prompt da IA: Obtenha prompts mais inteligentes com sugestões de adjetivos, advérbios e emoções para melhorar seus resultados

Obtenha prompts mais inteligentes com sugestões de adjetivos, advérbios e emoções para melhorar seus resultados **Storyboarding: crie facilmente uma sequência de imagens para mapear histórias, campanhas de marketing ou conceitos de jogos

Modo privado: Mantenha suas criações confidenciais com uma simples alternância para maior privacidade

Por que dominar os prompts é crucial?

O Leonardo AI transforma ideias em visuais impressionantes em minutos, mas somente se você der a ele as instruções corretas. Mais especificamente, quanto mais claro você for, melhores serão os resultados esperados.

Então, vamos ver por que você precisa dominar os prompts do Leonardo AI:

Oferece resultados precisos: Um prompt bem definido ajuda a IA a entender o estilo, a composição e os detalhes exatos que você deseja em suas imagens

Um prompt bem definido ajuda a IA a entender o estilo, a composição e os detalhes exatos que você deseja em suas imagens Reduz tentativas e erros: Prompts claros impedem que a IA produza visuais aleatórios ou incompatíveis, o que significa menos revisões

Prompts claros impedem que a IA produza visuais aleatórios ou incompatíveis, o que significa menos revisões Aumenta o controle criativo: Instruções específicas permitem ajustar a iluminação, a perspectiva e os efeitos artísticos sem a necessidade de pós-edições

Instruções específicas permitem ajustar a iluminação, a perspectiva e os efeitos artísticos sem a necessidade de pós-edições Aumenta a escalabilidade: As instruções eficazes ajudam a gerar diversas variações do mesmo conceito, mantendo a consistência

As instruções eficazes ajudam a gerar diversas variações do mesmo conceito, mantendo a consistência Otimiza os custos e a eficiência: As instruções bem estruturadas ajudam a gerar resultados de alta qualidade, reduzindo a dependência de designers caros para os rascunhos iniciais

**Você sabia? Alguns modelos de IA podem escrever seus próprios prompts! O Automatic Prompt Engineer (APE) gera, testa e escolhe o prompt de melhor desempenho - tudo por conta própria.

Exemplos de prompts de IA do Leonardo

O Leonardo AI está se fundindo IA no design gráfico criando tudo, desde mundos de fantasia oníricos até retratos cinematográficos.

Para ajudar você a obter os melhores resultados, reunimos mais de 30 prompts de IA do Leonardo que você pode usar como inspiração ou tentar por conta própria

Prompts para gerar imagens mitológicas e de fantasia

Aqui estão alguns prompts do Leonardo AI e imagens de saída sobre criaturas míticas, figuras heroicas e realidades encantadoras.

1. Canário negro feminino em um tecido de leopardo

Prompt: Uma super-heroína inspirada na Canário Negro, combinada com um design com tema de leopardo, erguida no meio de uma paisagem urbana vibrante. Ela usa um traje elaborado com padrões de leopardo e detalhes em couro preto

Dica profissional: Sempre inclua elementos narrativos cinematográficos. Use descritores precisos que adicionem profundidade, como iluminação dramática, materiais texturizados e contexto ambiental evocativo, para transformar descrições básicas de personagens em cenas com várias camadas visuais.

2. Um dragão fotorrealista em montanhas medievais

Prompt: Um dragão negro majestoso e altamente detalhado empoleirado em uma colina rochosa, com vista para um vale exuberante com um rio sinuoso e montanhas distantes

3. Um samurai solitário caminhando em uma floresta de bambu

Prompt: Um samurai solitário com uma katana, caminhando por uma floresta de bambu enevoada ao anoitecer, brilho suave e ardente no fundo, reflexos na água, composição cinematográfica, estilo anime altamente detalhado, iluminação dinâmica, névoa volumétrica, texturas complexas

**A maioria das ferramentas de IA tem como padrão imagens quadradas, mas o uso de proporções personalizadas proporciona melhor enquadramento.

Cinemático (21:9 ou 16:9) : Melhor para paisagens, cenas de ação dinâmicas

: Melhor para paisagens, cenas de ação dinâmicas Vertical (9:16 ou 4:5) : Melhor para retratos em dispositivos móveis com fundos envolventes

: Melhor para retratos em dispositivos móveis com fundos envolventes Ultra-wide extremo (32:9): Excelente para fotos panorâmicas amplas

4. Uma fotografia de um templo antigo com detalhes intrincados

Prompt: Um antigo complexo de templos indianos com intrincados entalhes em pedra e tons vibrantes de arenito, iluminados pela luz suave do sol. A arquitetura é majestosa, cercada por uma vegetação exuberante, com uma atmosfera serena e atemporal, renderizada em um estilo fotorrealista e cinematográfico

Prompts para gerar visuais de arquitetura e design de interiores

Aqui estão alguns prompts que tentamos criar interiores, arquitetura e conceitos de arte futuristas impressionantes com o Leonardo AI:

5. Casa moderna com piscina de borda infinita e vista para o mar

Prompt: A casa apresenta um design suspenso impressionante com uma piscina de borda infinita que se funde perfeitamente com o oceano. Cercado por um paisagismo minimalista com plantas nativas, o terraço de vidro oferece vistas ininterruptas do mar e do horizonte. Um brilho quente realça a atmosfera serena e moderna.

🖌️Additional details: Usamos o Leonardo Kino XL e escolhemos a opção de predefinição Cinematic para criar essa imagem.

6. Refine a iluminação dessa imagem de arranha-céu urbano

Prompt: Um edifício corporativo moderno com uma fachada azul elegante, grandes janelas de vidro que refletem o horizonte da cidade, a marca ClickUp exibida de forma proeminente no topo em letras brancas em negrito, ambiente urbano com arranha-céus ao fundo, iluminação quente na hora dourada, estilo arquitetônico profissional, altamente detalhado e fotorrealista

7. Arquitetura futurista do deserto

Prompt: Uma estrutura arquitetônica futurista no meio de uma vasta paisagem desértica, com vidro elegante e curvo e design de concreto. Cercada por dunas de areia e montanhas distantes sob um céu azul claro, a cena combina o minimalismo moderno com uma atmosfera surreal e de fantasia. Iluminação ultra-detalhada e cinematográfica.

8. Salão de chá japonês minimalista com luzes suaves

Prompt: Uma serena sala de chá japonesa com tapetes de tatame tradicionais, uma mesa baixa de madeira e uma vista aberta para um jardim exuberante e sereno. A cena é minimalista, com elementos naturais de madeira, iluminação suave e uma atmosfera pacífica

9. Interior de uma igreja medieval ornamentada

Prompt: Interior de igreja medieval, tetos arqueados, pinturas complexas em afrescos, vitrais, bancos de madeira detalhados, detalhes dourados no altar, iluminação quente do lustre, luz do sol incidindo sobre o piso de pedra, fotorrealista, altamente detalhado

Lembre-se: A IA do Leonardo funciona melhor com frases curtas e descritivas em vez de frases longas e complicadas, portanto, crie um prompt nítido

10. Uma mansão gótica assombrosa

Prompt: Uma mansão gótica abandonada com arcos intrincados, um lustre empoeirado, cortinas de veludo vermelho rasgadas, pisos de madeira quebrados, luz fraca filtrada por janelas altas e uma atmosfera assustadoramente sinistra

Prompts para gerar visualização de natureza e paisagem

Vamos agora usar o Leonardo AI para criar cenas naturais realistas em florestas serenas e montanhas majestosas

11. Pássaro impressionante em uma árvore florida

Prompt: Um pássaro vibrante empoleirado em um galho de cerejeira em flor na primavera, com plumagem azul, amarela e vermelha, um fundo florido com foco suave, pétalas caindo suavemente e luz solar quente. Foto-realista 8K ultra-detalhada com iluminação natural e cores vibrantes

12. Um urso polar feroz que personifica o poder bruto e o drama da natureza

Prompt: Um poderoso urso polar avançando por uma paisagem nevada sob um céu escuro e tempestuoso, iluminado por um relâmpago brilhante, com neve voando ao redor, cinematográfico e fotorrealista, altamente detalhado, atmosfera dramática

Dica profissional: Use o empilhamento de profundidade dupla para forçar os geradores de IA a criar camadas naturais, exatamente como uma câmera faria. Em vez de permitir que a IA decida a profundidade, separe manualmente o plano de fundo, o meio de fundo e o plano de fundo em seu prompt.

Exemplo: 'Um cavaleiro em foco nítido (primeiro plano), ruínas cobertas de névoa desaparecendo à distância (meio plano), um céu vermelho-sangue (fundo, ligeiramente desfocado).'

13. Folhas douradas de outono em um lago sereno

Prompt: Uma cena serena de outono em um lago tranquilo, onde folhas douradas e vermelhas caem suavemente de um grande carvalho. O lago reflete os tons suaves do céu noturno, criando uma atmosfera de sonho e paz. Suaves ondulações na água aumentam o realismo, e uma brisa suave move as folhas restantes no ar. A cena é iluminada por uma luz quente e dourada, realçando o clima aconchegante do outono. Iluminação cinematográfica, fotorrealista e ultradetalhada

14. Closeup fotorrealista de um girassol vibrante

Prompt: Um close-up fotorrealista de girassóis amarelos vibrantes com folhas verdes ricas, dispostos em um fundo com textura escura

15. Uma foto em close-up de um flamingo do tamanho de um dedo

Prompt: Um close-up de um flamingo rosa em miniatura pousado delicadamente na ponta de um dedo humano, em um pôr do sol dourado e quente. As penas do flamingo são detalhadas e macias, com tons de rosa vibrantes e texturas complexas

Prompts para gerar conceitos de ficção científica e futuristas

16. Líder feminina desonesta em um equipamento cyberpunk

Prompt: Rogue, uma feroz líder feminina de 30 anos da resistência Eclipse Down, está de pé com confiança. Seus longos cabelos castanhos com dreadlocks azulados fluem sob a luz da lua. Ela usa um traje de combate preto com luvas cibernéticas, uma insígnia metálica e calças pretas com detalhes em neon azul. A paisagem urbana futurista atrás dela brilha com hologramas e luzes artificiais, marcando sua presença proeminente

**Você sabia que pode usar a guia Negative Prompt no Leonardo AI para remover elementos indesejados de uma imagem. Para começar, você pode inserir elementos como "efeitos borrados", "mãos distorcidas" ou "nenhuma imagem de desenho animado"

17. Homem com uma máscara de gás em uma cidade distópica

Prompt: Um homem sombrio usando uma máscara de gás futurista em uma paisagem urbana distópica encharcada de chuva, iluminada por suaves luzes de neon. O cenário é escuro e cinematográfico, com gotas de chuva detalhadas refletindo o brilho da cidade. Ultrarrealista e atmosférico com um toque de ficção científica

18. Nave espacial alienígena pairando ao pôr do sol sobre um lago sereno

Prompt: Uma pintura digital de uma enorme nave espacial alienígena pairando sobre uma paisagem serena ao pôr do sol, lançando reflexos em um lago calmo abaixo

19. Imagem foto-realista de Mercúrio

**Um planeta enorme e brilhante dominando o horizonte alienígena, lançando uma luz laranja quente sobre um terreno estéril e rochoso com pedras esféricas espalhadas. Um rio sinuoso reflete o brilho de sóis gêmeos se pondo no horizonte, sob um céu cósmico claro repleto de estrelas. Imagem cinematográfica, ultradetalhada e fotorrealista

Lembrete amigável: Use muitos verbos de ação e direção cinematográfica em seus prompts.

Por exemplo,❌ ' Um guerreiro em um campo de batalha' → Boring ✅ 'Um guerreiro com cicatrizes de batalha empunhando sua espada, a chuva caindo e as brasas girando no ar esfumaçado' → Sente-se vivo

20. Quarto subaquático futurista e luxuoso

Prompt: Um quarto subaquático futurista com móveis brancos modernos e elegantes e grandes paredes de vidro que oferecem uma vista da vida marinha e dos recifes de coral

Prompts para gerar arte abstrata

Vamos agora discutir alguns Solicitações de arte de IA que você pode inserir no Geradores de arte de IA para dar vida a suas ideias abstratas

21. Pôster de gato com arte geométrica abstrata

Prompt: Um design semelhante a um pôster que apresenta um gato estilizado com um fundo de patchwork floral vibrante, olhando ligeiramente para cima, cores fortes, linhas limpas, padrões intrincados, inspirado na arte popular moderna

22. Adicionar fundo retrô a uma imagem de carro antigo

Prompt: Aprimore o plano de fundo de um carro vermelho antigo estacionado em um campo gramado adicionando um céu de inspiração retrô com explosão solar, montanhas distantes e palmeiras altas. Use tons quentes e ousados com uma estética nostálgica dos anos 1970. Mantenha o carro intacto e misture o plano de fundo perfeitamente.

23. Configuração da mesa de café da manhã

Prompt: Uma obra de arte digital fotorrealista de uma mesa de madeira rústica com várias frutas frescas, pão artesanal e um copo de mel sobre panquecas quentes. A luz natural suave destaca as texturas e as cores, criando uma atmosfera aconchegante e convidativa.

24. Fotografia estática de uma luxuosa cereja madura

Prompt: Uma fotografia de uma única cereja vermelha brilhante com um caule verde, colocada em um tecido macio de cor creme. A iluminação é natural e difusa, criando uma composição minimalista e elegante com uma profundidade de campo rasa para o foco

25. Xícara de café fumegante em um ambiente aconchegante de café

Prompt: Uma imagem fotorrealista de uma xícara de café fumegante em um smartphone, colocada em uma mesa de café de madeira. O plano de fundo apresenta uma iluminação ambiente quente de luzes suspensas em estilo industrial e um interior moderno e aconchegante de uma cafeteria com janelas grandes e detalhes desfocados

26. Um hambúrguer suculento em um ambiente de restaurante

Prompt: Um close-up foto-realista de um suculento cheeseburger com alface, tomate e um pão brilhante, cercado por tigelas de batatas fritas, biscoitos e lanches em uma mesa de madeira. O plano de fundo mostra um ambiente de restaurante embaçado, com iluminação quente e pessoas jantando

Outros avisos do Leonardo

27. Refinamento da iluminação de retratos

Prompt: Refine a imagem de uma mulher sorridente, aprimorando a iluminação suave em seu rosto e adicionando mais profundidade à paisagem urbana bokeh desfocada ao fundo

28. Uma foto aérea de um mercado movimentado

Prompt: Uma imagem aérea de um vibrante mercado ao ar livre com barracas coloridas, compradores ocupados e padrões intrincados de mercadorias dispostas simetricamente

29. Uma foto teleobjetiva de veados saindo de uma floresta

Prompt: Uma foto teleobjetiva de um cervo em uma clareira na floresta, cercado por uma névoa suave e uma folhagem distante e desfocada

30. Capture uma pessoa vendo pela janela

Prompt: Uma foto em ângulo médio de uma pessoa olhando pela janela, com as luzes da cidade refletidas no vidro e um fundo interno desfocado

31. Faça a curadoria de uma foto macro altamente detalhada de engrenagens de relógio em movimento

Prompt: Uma foto macro em close-up de engrenagens de relógio em movimento, com reflexos intrincados e detalhes metálicos nítidos. Ultra-detalhado e focado

32. Uma visão com foco em profundidade de uma floresta no outono

Prompt: Uma visão com foco em profundidade de uma trilha na floresta com folhas coloridas de outono, a luz do sol sendo filtrada pelas árvores e um fundo desfocado de bosques distantes

E esse é um resumo de alguns dos exemplos mais definidos, matizados e elaborados de prompt de IA do Leonardo nos quais você pode se inspirar!

Criando seus próprios prompts de IA do Leonardo

Agora que você já viu algumas das obras de arte mais maravilhosas que o Leonardo AI pode criar, vamos orientá-lo em uma abordagem sistemática para criar prompts eficazes.

1. Comece com uma visão clara

O processo de geração de prompts começa muito antes de você pressionar a barra de prompts. Ele começa com uma visão vívida e detalhada do que você deseja criar.

Não se apresse no processo. Em vez disso, deixe algum tempo para reunir inspiração e referências para criar prompts detalhados. Melhor ainda, use modelos de moodboard e quadros de ideias para brainstorming para organizar seus pensamentos.

Essa abordagem o ajudará a pensar claramente sobre paletas de cores, estilos de arte e temas, criando a base para um prompt bem elaborado.

2. Defina e descreva seu tema

O tema é a primeira coisa que você deve inserir no gerador de solicitações de IA. É o ponto focal (elemento central) de uma imagem, preparando o cenário para que os prompts de imagem de IA façam sua mágica.

Agora, um tema pode ser algo tão simples quanto uma árvore. Entretanto, o segredo aqui é ser o mais específico possível. Pense em atributos como cor, tamanho, textura, localização ou qualquer característica exclusiva que faça o objeto se destacar.

Se você não sabe como criar uma descrição do tema, aqui estão algumas perguntas que você deve tentar responder:

O que é o tema? Por exemplo, uma pessoa, um animal, um objeto ou uma cena Existe uma palavra de ação que possa descrever o sujeito? Por exemplo, andar, voar, descansar Que tipo de humor ou emoção o tema transmite? Por exemplo, pacífico, misterioso, animado Onde o sujeito está localizado? Por exemplo, em uma floresta, em um telhado futurista, sob um céu noturno estrelado **Quais detalhes tornam o objeto único? Por exemplo, olhos brilhantes, padrões intrincados

Tomando nosso exemplo, em vez de apenas "uma árvore", um tema melhor para a geração de imagens de IA pode ser um "carvalho centenário com raízes retorcidas"

3. Aprimore o prompt com modificadores

Modificadores são elementos descritivos que transformam suas ideias em um resultado diferenciado.

Eles são os "detalhes extras" que definem a aparência, a sensação ou a interação do tema com o ambiente, abrangendo aspectos como estilo, composição, iluminação, texturas e muito mais.

Uma rápida lista de palavras que você poderia usar para descrever diferentes modificadores:

Modificador Descrição Cheatsheet Estilo Especifique o estilo artístico de uma imagem Cyberpunk, Anime, renderização em 3-D, fotorrealista, aquarela, abstrato, gótico Iluminação Descreva como a luz interage com o tema ou o plano de fundo Iluminação de estúdio, radiante, luzes de neon, fraca, golden hour, estúdio, brilho suave Humor Especifique o tom emocional ou a atmosfera da imagem Caprichoso, tranquilo, alegre, intenso, melancólico Textura Definir a sensação ou os detalhes da superfície de uma imagem Áspera, pavimentada, brilhante, lustrosa, aveludada, cintilante, rachada Composição Descreva a disposição dos elementos em um quadro Simétrico, centralizado, foco médio, panorâmico, close-shot, grande angular ângulos e lentes da câmera Descreva se você tem uma câmera e uma lente específicas em mente Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70mm, 35mm, 85mm, 135mm+, 300mm+, 800mm Ambiente Descreva o cenário em que o tema está inserido Floresta enevoada, horizonte urbano, prado encantado, deserto árido, cidade distópica

4. Seja específico com solicitações negativas

Continuando, é aqui que você informa especificamente ao Leonardo AI sobre o que você não quer ver na imagem.

Pode ser um recurso, estilo ou elemento específico que pode distorcer a imagem e torná-la menos atraente.

Algumas palavras-chave do prompt negativo do Leonardo AI que você pode salvar para si mesmo:

Sem cores brilhantes

Nenhuma imagem borrada

Nenhuma imagem de desenho animado

Nenhum rosto clonado

Sem cabeças estranhas

Sem olhos cruzados

Você pode adicionar esses detalhes diretamente em seu prompt, mas é muito mais fácil usar o recurso de prompt negativo do Leonardo AI. Ele ajuda a refinar seus resultados sem sobrecarregar o prompt principal.

5. Priorizar a sequência

Agora que você ajustou seus prompts com modificadores e palavras-chave negativas, é hora de priorizá-los. Organize-os em ordem de importância para orientar a IA e obter os melhores resultados.

E aqui está uma estrutura de prompts que vale a pena manter à mão:

Assunto descritivo + estilo + composição + cor + iluminação + detalhes adicionais de renderização + prompt negativo

Vamos agora explorar algumas dicas práticas para ajudá-lo a criar prompts de IA ainda mais eficazes:

Aprenda e pratique : Comunidades e recursos dedicados, comor/leonardoai (Reddit),servidores de discórdia,canais da comunidade (centro oficial do Leonardo no YouTube) eguias da comunidade podem oferecer técnicas criativas para promover novas ideias Crie prompts com um gerador de prompts : Use o próprio gerador de prompts do Leonardo ou um recurso Magic Prompt para criar e aprimorar seus prompts

: Comunidades e recursos dedicados, comor/leonardoai (Reddit),servidores de discórdia,canais da comunidade (centro oficial do Leonardo no YouTube) eguias da comunidade podem oferecer técnicas criativas para promover novas ideias Experimente a abstração: O Leonardo é excelente na visualização de conceitos que não existem na realidade, portanto, dê asas à imaginação

Impacto das ferramentas de IA no gerenciamento de design e criatividade

Como um Ferramenta de IA para designers o Leonardo AI pode dar vida a qualquer conceito, mas transformar uma ideia em um projeto criativo totalmente executado é um desafio diferente.

O processo vai além da geração de uma única imagem. Ele envolve brainstorming, refinamento de ideias, estruturação de prompts, alinhamento de ideias com sua equipe e gerenciamento de ciclos de feedback - tudo isso antes de o visual final tomar forma. As coisas só vão descarrilar mais rapidamente sem um sistema estruturado para gerenciar revisões e coordenar tarefas.

Entre ClickUp -O aplicativo tudo para o trabalho, trazendo ordem, organização e colaboração para seu fluxo de trabalho criativo. Veja como você pode usá-lo ⬇️

Use os quadros brancos do ClickUp para gerar ideias para seu quadro de humor

Todo projeto de design começa com uma centelha de inspiração - um conceito esperando para tomar forma.

Mas as ideias não existem isoladamente. Você precisa de um espaço para anotar pensamentos, fixar referências e deixar a criatividade fluir livremente. Sem isso, os conceitos se perdem, o feedback se dispersa e o alinhamento da equipe diminui.

Nesse ponto, você precisa Quadros brancos ClickUp . Eles oferecem um espaço estruturado para que sua equipe faça brainstorming, refine e organize as ideias antes de concretizá-las.

Com os quadros brancos, você pode fazer brainstorming, discutir e apresentar suas ideias em tempo real, sem perder nenhum rastro.

Para melhorar o negócio, você pode até usar Cérebro ClickUp (integrado ao Whiteboards) para traduzir suas ideias brutas em visuais desejados sem sair da plataforma. Basta solicitar, refinar e inserir.

Use o ClickUp Brain integrado aos quadros brancos para explicar sua visão em tempo real aos colegas de equipe

Dica de profissional: Gerenciar várias tarefas Arte gerada por IA e visuais? Use os quadros brancos do ClickUp para categorizá-los por humor, paleta de cores ou composição, para que sua equipe possa manter uma direção coesa e criativa.

Use o ClickUp Docs para criar, armazenar e refinar seus prompts de IA

Um ótimo prompt precisa de refinamento, iteração e consistência para obter os melhores resultados. Sem mencionar que, nesse ponto, você terá vários prompts para trabalhar. É nesse momento que você precisa dar aos seus brainstorms um esboço e um espaço para viver.

Resgatando você, Documentos do ClickUp vem com um espaço centralizado para armazenar, refinar e colaborar em prompts, garantindo que sua equipe permaneça alinhada e que seu processo criativo permaneça estruturado.

Use o ClickUp Docs para criar prompts para seus esforços visuais

Em uma olhada rápida, use o ClickUp Docs para:

✅ Documentar e refinar prompts de IA: Salvar rascunhos iniciais, testar variações e ajustar descrições para garantir que as imagens geradas por IA correspondam à sua visão

✅ Criar uma biblioteca centralizada de prompts: Organizar prompts anteriores por categoria, campanha ou estilo para uso futuro

colaboração em tempo real: Adicione notas, sugira melhorias e acompanhe as revisões para garantir a consistência em todos os projetos criativos

✅ Link Docs to Whiteboards and Tasks: Conecte perfeitamente as notas de brainstorming a Tarefas ClickUp para uma execução de projeto mais simplificada

Dica profissional: Crie uma seção "Registro de sucesso de prompts" em seus documentos do ClickUp onde você rastreia quais prompts geraram os melhores resultados, juntamente com as principais variáveis que os tornaram eficazes. Marque os prompts bem-sucedidos com métricas como precisão, correspondência de estilo e contagem de iteração para criar práticas recomendadas orientadas por dados.

Use uma solução centralizada para unir os prompts de IA

Pergunte a qualquer equipe de design e ela lhe dirá: trabalhar entre departamentos é uma bagunça. As solicitações chegam de todos os lugares, o feedback é disperso e as prioridades mudam constantemente.

E isso não é apenas um sentimento 86% dos funcionários afirmam que a falta de colaboração e a comunicação ineficaz são os maiores motivos de fracassos no local de trabalho.

É isso que o ClickUp faz. Simplificando, junte todos os seus projetos de design em **Solução de design do ClickUp para equipes e:

organize as tarefas de design recebidas para que nada se perca gere instantaneamente jornadas de usuários, personas e resumos com o Brain compartilhe mockups, faça brainstorming em quadros brancos e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar anote designs, incorpore arquivos Figma e InVision e obtenha aprovações mais rapidamente

Organize, refine e colabore entre departamentos com a solução completa para equipes de design da ClickUp

Além disso, com integrações para mais de 200 ferramentas, incluindo Slack, Miro e Google Suite, o ClickUp se encaixa perfeitamente em seu fluxo de trabalho (sem complicações)!

Como diz Nichole,

De grandes projetos de design a simples listas de tarefas, usamos o ClickUp para fazer as coisas. Ele é usado em toda a empresa e aborda o problema do gerenciamento de tarefas para ver o progresso e as tarefas em andamento que precisam ser executadas.

Nichole Pelaez, fundadora e CEO, Wild Me

Simplifique seus processos criativos com o ClickUp

No final do dia, a execução do projeto é o que mais importa, especialmente para equipes que lidam com vários projetos criativos. Sem as ferramentas certas, a colaboração parece dispersa, as ideias se perdem e os prazos se perdem.

É por isso que o ClickUp tem sido um salva-vidas para equipes desarticuladas, reunindo-as com quadros brancos para brainstorming, documentos para organizar ideias e chat para colaboração em tempo real - tudo com tecnologia de IA.

Chega de falhas de comunicação. Não há mais fluxos de trabalho confusos. Apenas trabalho em equipe perfeito do início ao fim. Experimente o ClickUp hoje mesmo !