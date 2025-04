Como usar o Grok AI para aumentar a produtividade nos negócios

Primeiro, o ChatGPT da OpenAI e, depois, o Gemini do Google entraram em cena. Agora, a Grok AI está aqui, ganhando força como a IA de conversação desenvolvida pela xAI de Elon Musk.

O que faz a Grok se destacar? Sua integração inteligente com o X (antigo Twitter), o acesso em tempo real aos dados e os recursos de IA conversacional fazem com que o gerenciamento de dados complexos pareça quase divertido.

Se estiver se perguntando como usar a IA da Grok para atender às suas necessidades de negócios, nós o orientaremos passo a passo no processo.

Alerta de spoiler: Usar o Grok é tão fácil quanto enviar um tweet e definitivamente vale a pena tentar.

⏰ Resumo de 60 segundos

Esta é uma visão geral rápida do que é o Grok e como você pode usá-lo para aumentar a produtividade da sua empresa:

O que é o Grok : Um chatbot de IA da xAI para automação, análise e solução de problemas ousados, integrado ao X

: Um chatbot de IA da xAI para automação, análise e solução de problemas ousados, integrado ao X Como usar o Grok : Assine o X Premium+ para acessar os recursos do Grok, incluindo resumos de tarefas e insights em tempo real

: Assine o X Premium+ para acessar os recursos do Grok, incluindo resumos de tarefas e insights em tempo real Principais recursos do Grok : Análise preditiva, integração com CRM e ERP e painéis personalizados para visualização de dados

: Análise preditiva, integração com CRM e ERP e painéis personalizados para visualização de dados Emparelhando o Grok com ClickUp : Automatiza mais de 60.000 processos, simplifica tarefas e oferece atualizações em tempo real, economizando horas

ClickUp : Automatiza mais de 60.000 processos, simplifica tarefas e oferece atualizações em tempo real, economizando horas Impacto no mundo real: A Pontica Solutions economizou mais de 2.000 horas por ano e melhorou a colaboração usando o ClickUp

O que é Grok?

Lançado pela xAI de Elon Musk, o Grok foi desenvolvido com base no modelo de linguagem Grok-1. Seu sucessor, o Grok-2, está agora na versão beta. Essa versão atualizada vem em dois sabores: Grok-2 e o Grok-2 Mini, mais compacto.

Ambos estão equipados para lidar com tarefas como bate-papo, codificação e raciocínio complexo, tornando o Grok uma ferramenta versátil para profissionais de negócios e gerentes corporativos.

Ao contrário dos modelos tradicionais, o Grok foi projetado para explorar dados complexos ou abordar tópicos delicados com um toque de humor - uma abordagem que o diferencia no mundo da IA de conversação, em que a maioria dos modelos de IA gosta de jogar pelo seguro.

via X (antigo Twitter) 🍪 Bônus: A integração da Grok com o X (antigo Twitter) oferece acesso em tempo real aos dados, permitindo que os usuários se mantenham atualizados sobre as tendências, analisem os dados com eficiência e até mesmo exibam indicadores-chave de desempenho.

**Leia também Como usar o ChatGPT-4o no trabalho

Como usar o Grok AI

Aqui está um guia passo a passo para você começar a usar o Grok AI:

Etapa 1: Assine o X Premium+

Primeiro, o Grok agora está disponível no X para usuários premium e não premium em diferentes níveis de acesso.

Usuários gratuitos: Você pode fazer até 10 perguntas ao Grok a cada duas horas, com um limite de três análises de imagens e quatro gerações de imagens por dia.

Usuários premium: Os assinantes do X Premium (US$ 8/mês) ou Premium+ (US$ 22/mês) têm acesso ampliado, incluindo até 50 perguntas por dia e recursos aprimorados.

✍🏻 Nota: Se você ainda não for um usuário do X, precisará de uma conta com pelo menos sete dias e vinculada a um número de telefone antes de começar.

Etapa 2: autorizar o Grok AI e obter acesso

Depois de se inscrever, visite o portal da Grok pelo menu X e faça login usando as credenciais da sua conta. A autenticação é necessária para usuários verificados para garantir o acesso seguro.

Após essa rápida configuração, você encontrará o Grok aninhado na barra de menu do X, pronto para conversar sempre que a inspiração (ou o desespero) bater.

via Pesquisar

Etapa 3: verificar a disponibilidade regional

Aqui está o problema: O programa de acesso antecipado da Grok ainda não está disponível em todo o mundo. Se você vir uma mensagem como "O acesso antecipado não está disponível no momento em sua localidade", não entre em pânico.

Em vez disso, pesquise no Google "O Grok está disponível em [Seu local]?" para verificar a disponibilidade. Se a resposta for negativa, prossiga para a próxima etapa.

🧠 Você sabia: Os usuários acreditam que o nome "Grok" provavelmente faz referência ao romance de ficção científica Stranger in a Strange Land (Estranho em uma Terra Estranha), de 1961, de Robert A. Heinlein, em que "grok" significa entender algo tão profundamente que se torna parte de você.

Etapa 4: Registre-se para receber notificações

Não está em uma região com suporte? Não há problema.

Coloque seu e-mail na caixa de notificação fornecida no portal X. Você receberá uma atualização assim que o Grok chegar à sua região.

Etapa 5: Explore a interface de IA da Grok

Quando o Grok estiver ativo, mergulhe em sua interface intuitiva. A configuração lembra outros modelos de IA, como o ChatGPT, com uma caixa de bate-papo simples chamada "Pergunte o que quiser" Você pode carregar arquivos, analisar dados ou gerar relatórios com o clique de um ícone de anexo 📎.

via Reddit

Principais recursos da Grok AI

Agora que você já tem tudo pronto, vamos falar sobre os recursos. Os recursos de aprendizado de máquina da Grok podem ajudá-lo a lidar com tarefas relacionadas à automação, análise de dados e integração de negócios.

Recursos de pesquisa inteligente : A IA da Grok explora o vasto banco de dados do X para buscar notícias de última hora, tópicos de tendências e detalhes de produtos em segundos. É ideal para obter insights de especialistas, acadêmicos ou figuras públicas

: A IA da Grok explora o vasto banco de dados do X para buscar notícias de última hora, tópicos de tendências e detalhes de produtos em segundos. É ideal para obter insights de especialistas, acadêmicos ou figuras públicas Modos duplos de bate-papo : Escolha entre o modo Regular para respostas claras e factuais ou o modo Fun para humor e sarcasmo

: Escolha entre o modo Regular para respostas claras e factuais ou o modo Fun para humor e sarcasmo Geração de imagens : Crie visuais realistas de personalidades famosas ou designs criativos para cartões de felicitações e obras de arte simples

: Crie visuais realistas de personalidades famosas ou designs criativos para cartões de felicitações e obras de arte simples Resumo de texto : Cole um tweet, um link de notícias ou um artigo no Grok e ele mastigará o conteúdo para fornecer um resumo detalhado

: Cole um tweet, um link de notícias ou um artigo no Grok e ele mastigará o conteúdo para fornecer um resumo detalhado Planejador de itinerário de viagem: Solicite uma programação de viagem e o Grok criará um itinerário repleto de pontos de visita obrigatória. Para obter recomendações mais personalizadas, insira detalhes do local para aprimorar seus planos de viagem

Dica profissional: Economize tempo e esforço automatizando tarefas de rotina, prevendo tendências e fornecendo recomendações personalizadas. Aqui está seu guia para Como usar a IA para produtividade .

Aplicativos do Grok AI

Veja o que ele faz em diferentes operações:

1. Análise de dados

Análise de dados: Processa grandes conjuntos de dados para identificar tendências, descobrir padrões de comportamento do cliente e prever resultados

Processa grandes conjuntos de dados para identificar tendências, descobrir padrões de comportamento do cliente e prever resultados Modelagem preditiva: Usa dados históricos para prever vendas, gerenciar estoques e otimizar orçamentos

📌 Exemplo: Uma cadeia de varejo usa a Grok AI para analisar o comportamento do cliente em várias lojas. Ao processar dados de vendas e identificar padrões de compra, a Grok descobre que a demanda por produtos específicos aumenta durante determinadas condições climáticas. Usando esse insight, a cadeia ajusta o estoque e as promoções, garantindo que os itens populares sejam bem estocados durante os períodos de pico.

2. Aprimoramento do gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM)

O Grok AI se integra perfeitamente aos sistemas de CRM, como Salesforce e HubSpot, para simplificar o rastreamento e as interações com os clientes.

Comunicação automatizada : Responda às perguntas frequentes instantaneamente, reduzindo a carga das equipes de suporte

: Responda às perguntas frequentes instantaneamente, reduzindo a carga das equipes de suporte Informações sobre o cliente : Analise o comportamento do cliente para personalizar as interações e a satisfação do cliente

: Analise o comportamento do cliente para personalizar as interações e a satisfação do cliente Economia de tempo: Diga adeus às atualizações manuais e deixe que a Grok cuide dos detalhes

3. Facilitar o planejamento de recursos empresariais (ERP)

O Grok AI se conecta a sistemas ERP, como SAP ou Oracle, para simplificar as operações.

Gerenciamento de recursos : Aloque recursos de forma eficiente com insights de dados em tempo real

: Aloque recursos de forma eficiente com insights de dados em tempo real Automação comercial: Automatize o faturamento, o rastreamento de despesas e os relatórios financeiros, integrando-se a softwares de contabilidade como QuickBooks ou Xero

4. Visualização de dados para insights acionáveis

A Grok AI simplifica a forma como as empresas interpretam dados complexos, transformando números em visuais acionáveis. Veja como:

Painéis personalizados : Monitore os principais indicadores de desempenho (KPIs) em tempo real

: Monitore os principais indicadores de desempenho (KPIs) em tempo real Gráficos interativos: Transforme dados complexos em visuais digeríveis para uma tomada de decisão mais inteligente

📌 Exemplo: Uma agência de marketing usa o Grok AI para monitorar o desempenho de campanhas para vários clientes. A Grok gera painéis interativos que exibem os principais indicadores de desempenho (KPIs), como taxas de cliques, níveis de engajamento e ROI em tempo real. Esses recursos visuais permitem que a equipe identifique campanhas com baixo desempenho e as otimize rapidamente.

5. Possibilitando a personalização e a marca

A Grok AI dá um toque pessoal às interações, adaptando o tom e o estilo de comunicação para se adequar à identidade da sua marca, como este:

Tom adaptável: Treine o Grok para combinar com a voz da sua marca, seja ela formal ou divertida

Treine o Grok para combinar com a voz da sua marca, seja ela formal ou divertida Suporte a vários idiomas: Mantenha uma personalidade consistente em todos os públicos globais

Fato divertido: O recurso "Draw Me" (Desenhe-me) da Grok, desenvolvido pelo gerador de imagens Aurora, permite que os usuários criem versões fotorrealistas de si mesmos diretamente de seus perfis do X.

Limitações da Grok AI

A Grok ainda está em desenvolvimento, portanto, faz sentido que haja algumas limitações. Quais seriam algumas dessas limitações potenciais da Grok AI? Desafios da IA ser? Aqui estão algumas limitações que você deve ter em mente antes de mergulhar no novo chatbot:

Funcionalidade limitada na versão gratuita: Permite apenas 10 consultas a cada duas horas, com três análises de imagens e quatro gerações de imagens por dia, restringindo o uso frequente ou extensivo

Permite apenas 10 consultas a cada duas horas, com três análises de imagens e quatro gerações de imagens por dia, restringindo o uso frequente ou extensivo Disponibilidade regional: Limita o acesso a regiões selecionadas, reduzindo a usabilidade para um público global

Limita o acesso a regiões selecionadas, reduzindo a usabilidade para um público global Pré-requisitos de conta: Exige uma conta X com pelo menos sete dias e vinculada a um número de telefone verificado, atrasando a integração de novos usuários

Exige uma conta X com pelo menos sete dias e vinculada a um número de telefone verificado, atrasando a integração de novos usuários Preocupações com viés e precisão: Produz vieses ocasionais ou imprecisões nas respostas, especialmente para tópicos complexos, exigindo que os usuários verifiquem os resultados

Produz vieses ocasionais ou imprecisões nas respostas, especialmente para tópicos complexos, exigindo que os usuários verifiquem os resultados Dependência da integração com o X: Depende do X para obter dados e funcionalidades, tornando o desempenho suscetível a quaisquer interrupções na plataforma

Aproveitamento da Grok AI com o ClickUp

Independentemente das plataformas que você usa, o trabalho moderno muitas vezes parece fragmentado. Projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos deixam mais lentos.

No entanto, quando você muda para ClickUp o ClickUp é uma plataforma de inteligência artificial que combina gerenciamento de projetos, compartilhamento de conhecimento e comunicação de equipe.

Aqui está uma visão rápida de como o ClickUp ajudou um cliente:

ClickUp 🤝🏻 Pontica Solutions

A premiada empresa de terceirização de processos de negócios (BPO) Pontica Solutions enfrentou desafios para ampliar as operações e gerenciar as necessidades dinâmicas dos clientes devido a fluxos de trabalho ineficientes e ferramentas de comunicação limitadas.

Quando o ClickUp entrou em cena, 60.000 automações eram usadas anualmente o gerenciamento de tarefas melhorou e as equipes puderam se beneficiar da visibilidade do projeto em tempo real por meio de painéis.

Essa integração economizou mais de 2.000 horas por ano, aumentou a produtividade dos funcionários e fortaleceu o relacionamento com os clientes.

Isso destaca que as organizações que utilizam plataformas de trabalho unificadas obtêm uma vantagem significativa sobre aquelas que dependem de sistemas fragmentados. Afinal de contas, o valor da IA depende da qualidade e da acessibilidade dos dados que ela utiliza. O ClickUp aumenta a eficiência ao consolidar todas as ferramentas essenciais, eliminando a redundância e facilitando integrações perfeitas com sistemas relacionados. Como o aplicativo completo para o trabalho, ele ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Você pode aumentar ainda mais sua produtividade integrando o Grok AI ao ClickUp, graças aos vários recursos e integrações do ClickUp que ajudam a simplificar as operações comerciais.

**Leia também 50 melhores aplicativos de IA para otimizar fluxos de trabalho Ferramentas como o Plug-in ClickUp Protractor permitem que as equipes incorporem os insights alimentados por IA da Grok diretamente em seus fluxos de trabalho do ClickUp.

Isso permite que os insights baseados em IA da Grok fluam perfeitamente para os fluxos de trabalho do ClickUp, quer você esteja gerenciando tarefas, acompanhando projetos ou relatando resultados de testes.

Adicionar Tarefas do ClickUp à mistura, e você pode fazer o seguinte:

Categorizar tarefas por tipo e definir status de tarefas personalizadas de "To Do" a "Done" para facilitar o rastreamento

Adicionar campos personalizados para definir prazos, atribuir tarefas e rastrear detalhes relevantes

Centralize o conhecimento e as discussões anexando comentários, links e arquivos

Gerencie dependências, subtarefas e listas de verificação para garantir que os resultados complexos permaneçam no caminho certo

_Crie e estruture sem esforço listas de verificação detalhadas, agrupando itens de tarefas que também podem ser atribuídos a outros membros da equipe com o ClickUp Task_s

💡 Dica profissional: As equipes também podem tirar proveito de recursos como adicionar comentários contextuais, links e anexos a cada tarefa, definir subtarefas e dependências para esclarecer prioridades e usar @menções para delegar trabalho ou compartilhar atualizações em tempo real.

Agora, se você quiser ativar outro modelo de IA junto com o Grok e maximizar sua produtividade.. Cérebro ClickUp aumenta a produtividade automatizando resumos de projetos, planejamento de tarefas e atualizações.

Com o ClickUp Brain, transforme informações dispersas em insights acionáveis

Estes são alguns dos principais recursos do ClickUp Brain :

Automatize o resumo das tarefas : O ClickUp Brain destila atualizações longas em resumos concisos do projeto

: O ClickUp Brain destila atualizações longas em resumos concisos do projeto Extraia insights com facilidade: Faça perguntas ou solicitações simples para recuperar dados críticos

📌 Exemplo: Uma equipe de marketing usa o ClickUp Brain para resumir as atualizações semanais da equipe e extrair os principais itens de ação. Em vez de vasculhar longas conversas por e-mail, eles obtêm uma visão geral concisa das prioridades e dos prazos, economizando horas por semana.

O ClickUp Brain funciona como um Ferramenta de colaboração de IA -com sua ajuda, as conversas podem ser vinculadas a tarefas para contexto instantâneo ou transformadas em tarefas acionáveis com um clique - o ClickUp AI até preenche os detalhes da tarefa para você.

Transforme as conversas do ClickUp Chat diretamente em ClickUp Tasks com um simples clique

Enquanto o ClickUp Brain se concentra na automação de grandes projetos, como resumos de projetos e planejamento de tarefas, Automações do ClickUp lida perfeitamente com as tarefas repetitivas que frequentemente ocupam seu dia.

💡 Dica profissional: Quer fazer mais sem trabalhar mais? Comece a usar ferramentas de IA para acelerar as coisas e mantê-las funcionando sem problemas. Aqui está como você usa as ferramentas de IA para fazer isso!

Alguns exemplos de automação incluem tarefas no ClickUp que têm status gerais, como "Em andamento", "Revisão", "Aceito" ou "Rejeitado" Aqui, as Automações podem ser configuradas para acionar ações quando esses status mudarem.

Imagine o seguinte: quando o status de uma tarefa muda para "Completed" (Concluído), o ClickUp pode atribuí-la automaticamente ao líder da equipe, enviar-lhe um e-mail de atualização e até mesmo adicionar um comentário marcando alguém para acompanhamento usando Atribuição de comentários do ClickUp .

Reduza etapas e remova tarefas repetitivas de seu fluxo de trabalho usando o ClickUp Automations

A mesma lógica se aplica ao gerenciamento de atribuições de tarefas. Digamos que Chris esteja gerenciando um projeto no ClickUp. Se Chris reatribuir uma tarefa de um líder de equipe para um membro da equipe, o ClickUp Automations atualiza instantaneamente o status da tarefa para "In Progress" (Em andamento) para manter as coisas em andamento sem problemas.

Da mesma forma, quando Chris marca uma tarefa como "Urgente", o Automations pode notificar a equipe ou priorizá-la no topo da lista de tarefas.

Precisa se conectar diretamente com a sua equipe? Bate-papo do ClickUp preenche a lacuna entre conversas e fluxos de trabalho, permitindo que as equipes façam brainstorming, compartilhem atualizações e até mesmo participem de chamadas de áudio ou vídeo diretamente na plataforma. Isso sim é colaboração fácil!

Dica profissional: A eficiência operacional começa com as ferramentas certas. Descubra as 10 melhores ferramentas de IA para gerenciamento de projetos com insights sobre recursos, desvantagens e preços.

Aumente sua produtividade com o ClickUp

Anteriormente, examinamos como o ClickUp fez uma diferença real para a Pontica Solutions, ajudando sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente e a permanecer conectada.

Nossa equipe agora pode trabalhar no mesmo projeto em conjunto e se comunicar com qualquer parte interessada instantaneamente, onde quer que esteja. O ClickUp abriga todos os nossos projetos - anteriores, atuais e futuros._

Dayana Mileva, Diretora de Contas, Pontica

Com recursos como Automações para economizar tempo em tarefas repetitivas e gerenciamento flexível de tarefas para manter as coisas funcionando sem problemas, o ClickUp mantém todos no caminho certo. Adicione o Grok à mistura e você terá um fluxo de trabalho que praticamente funciona sozinho. Registre-se no ClickUp agora e experimente um aumento na produtividade!