Como dominar o conhecimento do produto para obter sucesso no marketing

Os clientes percebem quando uma marca realmente entende seu produto. Seja em um discurso de vendas ou em uma campanha de marketing, o conhecimento profundo do produto se reflete nesses setores verticais. Isso, por sua vez, gera confiança, fortalece as mensagens e gera melhores resultados.

As equipes de vendas, os profissionais de marketing e os gerentes de marca se beneficiam de uma compreensão mais profunda dos produtos que promovem. Mas manter todos alinhados e atualizados nem sempre é fácil.

É por isso que ClickUp entra em cena. Desde a centralização de informações sobre produtos até a simplificação do treinamento e da colaboração, ele ajuda as equipes a organizar, acessar e aplicar o conhecimento sobre produtos sem problemas.

Nesta postagem do blog, veremos como o conhecimento sobre produtos no marketing pode ajudá-lo a se conectar com os clientes, criar estratégias melhores e, por fim, impulsionar o crescimento. 📈

**O que é conhecimento de produto em marketing?

Conhecimento do produto em marketing significa entender um produto de dentro para fora - seus recursos, benefícios e como ele atende às necessidades do cliente. Uma compreensão profunda do produto é a base de estratégias de marketing sólidas.

Os profissionais de marketing usam o conhecimento do produto para se conectar com seu público de maneira significativa. Por exemplo, ao lançar uma ferramenta de produtividade, os profissionais de marketing destacam os recursos que economizam tempo e os cenários do mundo real em que a ferramenta agiliza as tarefas. Isso torna a mensagem clara e convincente, gerando engajamento.

Com uma sólida compreensão do produto, os representantes de vendas e as equipes de marketing podem criar conteúdo direcionado. Postagens em blogs, vídeos de treinamento ou campanhas de e-mail explicam como o produto resolve problemas específicos ou melhora as experiências. Cada parte da comunicação parece relevante, ajudando os clientes em potencial a perceber o valor do produto. Treinamento de conhecimento do produto também estimula interações confiantes com os clientes. Os profissionais de marketing podem responder a perguntas, abordar preocupações e fornecer insights que orientam a tomada de decisões. Essas conversas bem informadas geram confiança e posicionam a marca como uma solução de referência.

🔍 **Você sabia? 89% dos consumidores afirmam que vendedores experientes na loja tornam sua ida à loja mais desejável.

Por que o conhecimento do produto é importante no marketing?

Você já tentou explicar algo que não entendia completamente? O mesmo vale para o conhecimento do produto no marketing.

Veja por que o conhecimento do produto é fundamental para qualquer tipo de atividade de marketing.

Cria credibilidade: O conhecimento profundo do seu produto estabelece autoridade e conquista a confiança do cliente, posicionando sua marca como confiável

O conhecimento profundo do seu produto estabelece autoridade e conquista a confiança do cliente, posicionando sua marca como confiável Transforma os profissionais de marketing em verdadeiros defensores: Conhecer seu produto por dentro e por fora faz de você um contador de histórias apaixonado que se conecta com os clientes por meio de insights exclusivos

Conhecer seu produto por dentro e por fora faz de você um contador de histórias apaixonado que se conecta com os clientes por meio de insights exclusivos Melhora a experiência do cliente: Responder a perguntas, resolver dúvidas e adaptar soluções faz com que os clientes se sintam valorizados

Responder a perguntas, resolver dúvidas e adaptar soluções faz com que os clientes se sintam valorizados ⚡️ conversões: A elaboração de mensagens precisas, o alinhamento com as necessidades e a demonstração de valor incentivam os clientes a agir

🔍 Você sabia? O primeiro comercial de TV foi ao ar em 1941, promovendo um relógio Bulova. Durou apenas 10 segundos, mas deu início à publicidade na TV.

Como melhorar o conhecimento do produto nas equipes de marketing

Um conhecimento sólido do produto conecta as ofertas de sua marca às necessidades do cliente. Sem esse conhecimento, o alinhamento das campanhas com os recursos e benefícios exclusivos do produto torna-se um desafio para os agentes de suporte ao cliente e profissionais de marketing.

Felizmente, ClickUp o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, simplifica esse processo. Ele conecta tarefas, documentos e colaboração em um único espaço de trabalho, ajudando as equipes de marketing a trabalharem de forma integrada e a desenvolverem o conhecimento do produto.

Veja como Software de gerenciamento de produtos da ClickUp pode melhorar os fluxos de trabalho da equipe. 🔄

Passo #1: Colabore com as equipes regularmente

A interação regular entre as equipes de marketing e de produtos é essencial para alinhar as campanhas com estratégias de gerenciamento de produtos .

Check-ins semanais, sessões de brainstorming ou roteiros colaborativos mantêm os profissionais de marketing atualizados sobre os novos recursos e como eles resolvem os problemas dos clientes. Software de marketing da ClickUp simplifica essa colaboração por meio de acompanhamento de projetos, fluxos de trabalho de equipe e colaboração em tempo real em um único espaço de trabalho. Recursos como painéis compartilhados e mensagens integradas mantêm todos alinhados e concentrados na entrega de resultados impactantes.

ClickUp Tasks

Organize e acompanhe a colaboração entre equipes com o ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp é um hub central onde as equipes podem dividir seu trabalho em itens gerenciáveis, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso.

Para as equipes de marketing, isso significa saber sempre quais atualizações de produtos estão no pipeline e o que está pronto para promoção. Status de tarefas personalizadas do ClickUp adicionam uma camada extra de clareza.

Por exemplo, durante o lançamento de um produto, a equipe de produto pode criar uma tarefa com atualizações sobre um novo recurso e marcar seu status como "Em desenvolvimento" À medida que a tarefa muda para "Testando", a equipe de marketing pode preparar campanhas, sabendo quando ativos como manuais de usuário ou demonstrações estarão disponíveis.

Essa abordagem funcionou bem para a Atrato, uma empresa de serviços financeiros. Eles adotaram o ClickUp para simplificar seus fluxos de trabalho e experimentaram um 30% de aumento na velocidade de desenvolvimento de produtos .

Percebemos que não tínhamos uma maneira eficaz de acompanhar as tarefas e não tínhamos uma visão clara do que a equipe de produtos estava fazendo, por isso começamos a procurar uma nova plataforma. Então, encontramos o ClickUp. A plataforma era a combinação perfeita: nem muito técnica e confusa, nem muito básica. Ela nos deu a flexibilidade de criar, mover e organizar equipes e projetos à sua própria maneira._

Raúl Becerra, gerente de produtos da Atrato

Dica profissional: Defina uma função de "campeão do conhecimento" em sua equipe para atualizar e compartilhar regularmente as últimas informações sobre o produto. Essa pessoa pode ajudar agilizar o compartilhamento de conhecimento garantindo que informações valiosas sejam compartilhadas de forma consistente.

Etapa 2: centralize o conhecimento do produto em um espaço compartilhado

Os detalhes do produto podem se perder facilmente em conversas por e-mail ou em arquivos dispersos, dificultando o acesso das equipes de marketing a informações precisas.

A solução está em um espaço compartilhado base de conhecimento interna compartilhada que contém especificações de produtos, perguntas frequentes, casos de uso e feedback de clientes em um único local.

ClickUp Docs

Centralize informações sobre produtos e muito mais com o ClickUp Docs Documentos do ClickUp foi projetado exatamente para essa necessidade. Ele permite que as equipes organizem informações detalhadas sobre o produto e vinculem tarefas relacionadas, tornando tudo facilmente acessível.

Digamos que sua equipe de produtos lance uma nova atualização de software. Com o Docs, eles podem criar um documento descrevendo os recursos da atualização e incorporar recursos visuais ou fluxos de trabalho para explicá-los.

A equipe de marketing pode, então, consultar esse documento para criar mensagens de campanha precisas, garantindo a consistência em todos os pontos de contato.

A melhor parte é que todo o seu conhecimento acumulado no ClickUp (além de todos os seus aplicativos integrados) torna-se perfeitamente pesquisável com Pesquisa conectada . Basta digitar as informações sobre o produto que você está procurando usando linguagem natural e o ClickUp as exibirá para você!

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Melhor ainda, você pode usar o Modelo de base de conhecimento do ClickUp para criar um repositório estruturado e pesquisável no qual as equipes de marketing e de produtos possam confiar.

Com seções estruturadas para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e recursos essenciais, o modelo garante que todas as informações sejam bem organizadas e acessíveis. Cada detalhe é armazenado de forma a imitar a experiência de uma central de ajuda profissional.

Dica profissional: Crie um plano de treinamento flexível que inclua pontos de verificação para analisar o progresso e adaptar as sessões com base no feedback da equipe. Essa abordagem iterativa aborda quaisquer lacunas de conhecimento e mantém a equipe envolvida.

📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico tem que conectar-se com 6 pessoas em média para realizar o trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e levar os projetos adiante.

A luta é real - acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como a ClickUp com o Connected Search e o AI Knowledge Manager, resolve esse problema disponibilizando o contexto instantaneamente na ponta de seus dedos.

Etapa 3: use sessões de treinamento e estruturas estruturadas

Embora a documentação seja essencial, o treinamento do produto por meio de sessões interativas aprofunda a compreensão do produto. Demonstrações ao vivo, perguntas e respostas e exercícios de interpretação de papéis tornam os recursos mais tangíveis e fáceis de lembrar.

Essas sessões incentivam a comunicação aberta entre as equipes e dão aos profissionais de marketing a confiança necessária para articular os recursos do produto de forma eficaz.

Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Use o Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp para estruturar e monitorar programas de treinamento . Esse modelo permite que você organize sessões, atribua tarefas de acompanhamento e monitore a participação sem problemas.

Ele permite que você divida informações complexas em módulos digeríveis, que podem ser revisados, discutidos e usados para criar campanhas e mensagens direcionadas. Com esse modelo, você pode fornecer o contexto necessário do produto para ajudar a sua equipe a desenvolver materiais atraentes e promover lançamentos de produtos bem-sucedidos.

Além disso, você pode aplicar o Modelo de plano de implementação do treinamento ClickUp para definir marcos e acompanhar o progresso ao longo do tempo.

Passo #4: Aproveite as ferramentas de colaboração para brainstorming

As sessões de brainstorming colaborativas permitem que suas equipes descubram novas maneiras de posicionar e promover o produto. Inclusive, as equipes de vendas acrescentam insights técnicos, resultando em mensagens mais precisas e convincentes.

ClickUp Whiteboards

Colabore em estratégias de campanha em tempo real com o ClickUp Whiteboards Quadros brancos do ClickUp fornecem um espaço visual compartilhado para brainstorming em tempo real.

As equipes podem esboçar fluxos de trabalho, mapear jornadas de clientes ou criar conceitos de campanha sem perder informações importantes. Os quadros brancos também permitem a vinculação direta de tarefas, para que as ideias se transformem em itens acionáveis instantaneamente.

Por exemplo, durante uma sessão de brainstorming para o lançamento de um recurso, a equipe de produto pode destacar como o recurso resolve desafios específicos do usuário. A equipe de marketing pode então mapear ideias de mensagens, conectando-as às tarefas da campanha.

Essa colaboração dinâmica preenche a lacuna entre a criatividade e a execução.

Dica profissional: A "Regra dos 7" é uma princípio de marketing que sugere que os clientes em potencial precisam ver ou ouvir uma mensagem sete vezes antes de agir.

Passo #5: Promova o conhecimento contínuo do produto

O conhecimento do produto não é estático.

Para garantir que sua equipe de marketing permaneça bem informada, é necessário integrar ciclos de feedback contínuos. A coleta regular de insights da equipe de produtos sobre atualizações de recursos, alterações ou feedback dos clientes permite que os profissionais de marketing se mantenham alinhados com a evolução do produto.

É possível estabelecer ciclos de feedback agendando sincronizações recorrentes entre as equipes de marketing e de produtos. Essas sessões podem se concentrar em novos desenvolvimentos, desafios e histórias de sucesso e, ao mesmo tempo, servir como oportunidades de treinamento de conhecimento do produto para ajudar sua equipe a entender como o produto se encaixa no cenário mais amplo do mercado.

ClickUp Recurring Tasks

Agende e acompanhe sessões de feedback com o ClickUp Recurring Tasks

Para esse processo, Tarefas recorrentes do ClickUp é inestimável. Você pode configurá-las para sincronização com a equipe, atualizando automaticamente todos sobre quando revisitar tópicos importantes ou novos recursos.

Essas tarefas podem ser vinculadas a recursos relacionados, como materiais de treinamento ou documentação do produto, garantindo que nada seja esquecido.

Por exemplo, configure uma tarefa mensal recorrente em que a equipe de marketing entre em contato com a equipe de produtos para obter atualizações sobre alterações de recursos. Vincule essas tarefas à sua base de conhecimento para que qualquer nova informação seja adicionada e compartilhada com a equipe mais ampla.

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como para a base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser interligadas com muita facilidade.

Thomas Clifford, Gerente de produtos da TravelLocal 🔍 Você sabia? As empresas fazem uS$ 36 para cada US$ 1 gasto em marketing por e-mail.

Passo #6: Utilize ferramentas de IA para melhorar a descoberta de conhecimento

Ter acesso rápido ao conhecimento correto sobre o produto aumenta a eficiência. Em vez de vasculhar os arquivos, as ferramentas com tecnologia de IA podem exibir as informações exatas necessárias.

ClickUp Brain

Comece a usar o ClickUp Brain Aqui é onde Cérebro ClickUp entra em cena. Esse recurso alimentado por IA no ClickUp permite que você faça perguntas e acesse instantaneamente informações relevantes de dentro do seu espaço de trabalho.

Sejam atualizações de produtos, documentos de projetos ou notas relacionadas a tarefas, o ClickUp Brain recupera com eficiência todo o conteúdo relacionado que responde à consulta, tornando-o uma ferramenta valiosa para reduzir o tempo gasto na busca de informações.

Por exemplo, se a sua equipe de marketing estiver planejando uma campanha e precisar saber como as alterações recentes do produto afetam a mensagem, ela pode simplesmente perguntar: "Quais são as últimas novidades sobre o recurso X?" ou "Você pode me mostrar o feedback recente sobre o produto Y?

O ClickUp Brain extrairá instantaneamente tarefas, documentos e conversas de equipe relevantes do seu espaço de trabalho.

À medida que sua equipe faz mais perguntas e interage com a ferramenta, ela se torna mais inteligente, simplificando o processo de compartilhamento de conhecimento e garantindo que todos permaneçam informados e alinhados.

Comece a usar o ClickUp Brain O ClickUp Brain também pode ajudar a elaborar materiais de treinamento, melhorar a documentação interna e criar conteúdo mais envolvente.

Por exemplo, após uma sessão de treinamento, você pode usá-lo para refinar rapidamente resumos, rascunhos de blogs ou documentos de mensagens com base nas informações compartilhadas. Isso garante que você sempre tenha acesso às informações mais precisas e úteis.

Etapa nº 7: alinhar o conhecimento do produto com as metas de marketing

Depois que sua equipe de marketing adquirir o conhecimento necessário sobre o produto, alinhar esse conhecimento com metas claras de marketing é a próxima etapa crucial.

Quando marketing de produto quando o conhecimento é aplicado a objetivos específicos, ele fornece uma direção clara, mantendo os esforços focados e impactantes. Sem metas definidas, os insights sobre o produto podem ser perdidos e as equipes podem ter dificuldades para medir o progresso ou acompanhar o sucesso.

🌱 Dicas de crescimento:

Se você não conseguir explicar um recurso, pense em como você o explicaria a um amigo. **Simples, claro e compreensível sempre vence!

Toda vez que você aprender um novo recurso de produto, pense em como ele resolve um problema real do cliente. É como desbloquear um poder secreto!

Para garantir que sua equipe aplique efetivamente seu conhecimento, defina metas mensuráveis que reflitam o quanto ela entende e comunica os recursos do produto.

Metas claras e acionáveis orientam o trabalho da sua equipe e a ajudam a se manter no caminho certo. Essas metas podem se concentrar em melhorar a mensagem do produto, aumentar a adoção de recursos ou aumentar a satisfação do cliente - cada uma delas ligada a uma parte importante do conhecimento do produto.

Metas do ClickUp

Acompanhe o progresso no aprimoramento do conhecimento do produto com o ClickUp Goals

Com Metas do ClickUp você pode criar objetivos específicos e mensuráveis e vinculá-los diretamente às suas atividades de marketing. Defina claramente metas do gerente de produtos separe-as em tarefas menores e acompanhe o progresso à medida que sua equipe trabalha para atingir cada meta.

Por exemplo, suponha que sua equipe de marketing pretenda melhorar o envolvimento do cliente ajudando-o a entender melhor os recursos do produto. Nesse caso, você pode definir uma meta como "Aumentar a adoção de recursos no próximo trimestre"

Em seguida, divida essa meta em tarefas menores, como organizar sessões de treinamento sobre novos recursos, atualizar a documentação do produto ou criar conteúdo para mostrar os recursos do produto.

Você também pode definir prazos e monitorar o ritmo do progresso, ajustando os planos conforme necessário.

Dica profissional: Incentive os membros experientes da equipe a conduzir sessões de treinamento, pois eles geralmente têm insights valiosos e reais para compartilhar.

Crie um impulso de marketing com o ClickUp

Você sabe que o conhecimento do produto é essencial para o sucesso do marketing. Ele ajuda você a se conectar com os clientes, responder às perguntas deles e mostrar como o seu produto resolve os problemas deles. Quando você tem uma compreensão clara do seu produto, pode se comunicar com segurança e criar uma confiança duradoura.

Você precisa de uma ferramenta que combine tudo para que tudo funcione sem problemas. O ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso. Use o ClickUp Docs para armazenar detalhes do produto em um só lugar, Tasks para manter-se organizado e Whiteboards para debater ideias com sua equipe.

