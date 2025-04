10 melhores alternativas ao Polly AI para feedback de funcionários e engajamento de equipes

Em todas as equipes, chega um momento em que a colaboração eficaz e convidativa é jogada pela janela, dando lugar a uma experiência de trabalho monótona e sem vida. Soluções como a Polly AI trabalham para dar vida a essa provação, fornecendo às equipes ferramentas de engajamento e feedback para quebrar o gelo e fazer a bola rolar.

Entretanto, o Polly AI não é a única opção disponível. Talvez ele não tenha o recurso ou os dois que você realmente precisa, ou talvez você precise de outras opções que funcionem melhor com seus fluxos de trabalho específicos.

Então, qual é a melhor opção para você? Este blog explorará 10 alternativas ao Polly AI que podem superá-lo em seu kit de ferramentas para o local de trabalho. Essas opções o ajudarão a fazer com que pesquisas, sessões de perguntas e respostas e check-ins de equipe não pareçam uma tarefa corporativa. 🎉

O que é Polly AI?

via polly AI O Polly AI é uma ferramenta para engajamento e feedback no local de trabalho que facilita a coleta de insights das equipes. A plataforma funciona sem problemas com ferramentas de comunicação como Slack, Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, permitindo que as empresas realizem enquetes, pesquisas, sessões de perguntas e respostas e check-ins automatizados sem interromper seus fluxos de trabalho

O Polly facilita a coleta de feedback rápido, a realização de reuniões em pé, jogos divertidos e a verificação do sentimento dos funcionários com pesquisas de pulso. Ele ajuda a aumentar o engajamento e apóia a tomada de decisões com base em dados sólidos, tornando os ciclos de feedback mais rápidos, mais envolventes e mais fáceis de serem aplicados.

Por que optar por alternativas ao Polly AI?

O Polly AI tem ótimas ferramentas para o envolvimento da equipe, mas há alguns motivos pelos quais as organizações podem querer procurar outras alternativas Ferramentas de comunicação de IA :

Plano gratuito limitado: O plano gratuito do Polly tem um limite de 25 respostas por mês, o que pode não ser suficiente para equipes que precisam de feedback consistente. Os resultados são mantidos por 45 dias, o que dificulta a análise de longo prazo

O plano gratuito do Polly tem um limite de 25 respostas por mês, o que pode não ser suficiente para equipes que precisam de feedback consistente. Os resultados são mantidos por 45 dias, o que dificulta a análise de longo prazo Interface de usuário complexa: Alguns usuários podem achar a interface do Polly um pouco complicada de navegar, especialmente quando tentam configurar enquetes com muitas opções ou recursos personalizados. Essa complexidade dificulta a obtenção rápida de feedback

Alguns usuários podem achar a interface do Polly um pouco complicada de navegar, especialmente quando tentam configurar enquetes com muitas opções ou recursos personalizados. Essa complexidade dificulta a obtenção rápida de feedback Preocupações com privacidade: O Polly mostra os nomes dos respondentes por padrão, portanto, será necessário fazer algumas alterações manuais para manter o anonimato. Essa configuração padrão pode dificultar que as pessoas compartilhem feedback honesto sobre questões delicadas

O Polly mostra os nomes dos respondentes por padrão, portanto, será necessário fazer algumas alterações manuais para manter o anonimato. Essa configuração padrão pode dificultar que as pessoas compartilhem feedback honesto sobre questões delicadas Análise de dados limitada: O Polly faz um trabalho decente de coleta de feedback, mas fica aquém das análises avançadas. Ele não ajuda a identificar tendências ou a aprofundar os insights, que são muito importantes para tomar decisões informadas

Você pode descobrir que outras ferramentas oferecem recursos mais completos, interfaces mais fáceis de usar, controles de privacidade mais fortes e melhor suporte, o que aumenta o envolvimento da equipe e os processos de feedback.

**Você sabia que os funcionários que recebem a quantidade certa de reconhecimento são quatro vezes mais propensos a de estarem engajados em seu trabalho.

Polly AI Alternatives at a Glance

Aqui está uma rápida visão geral dos casos de uso e das estruturas de negócios de cada alternativa da Polly AI:

Alternativa Caso de uso Melhor para Gerenciamento de tarefas e projetos com pesquisas integradas para feedback da equipe Equipes que gerenciam projetos, tarefas e fluxos de trabalho com eficiência Enquetes rápidas no espaço de trabalho do Slack Usuários do Slack que precisam de decisões rápidas e informais da equipe Simple Poll Enquetes rápidas no espaço de trabalho do Slack Reconhecimento e apreciação de funcionários Equipes que aumentam o moral por meio de reconhecimento entre colegas HeyTaco Reconhecimento e apreciação de funcionários Pesquisas, questionários e coleta de feedback Usuários do Microsoft 365 que coletam respostas estruturadas Microsoft Forms Pesquisas, questionários e coleta de feedback Feedback entre pares e desenvolvimento de habilidades Equipes que incentivam o feedback contínuo e o crescimento profissional SurveyMonkey Pesquisas e análises avançadas Empresas que precisam de insights aprofundados sobre pesquisas Doodle Agendamento de reuniões e eventos Equipes que coordenam reuniões em vários fusos horários Zapier Automação de fluxo de trabalho e integrações de aplicativos Usuários que automatizam tarefas repetitivas em diferentes ferramentas Google Forms Formulários, enquetes e coleta de dados gratuitos Indivíduos e organizações que precisam de uma opção simples e sem custo Culture Amp Envolvimento dos funcionários e gerenciamento de desempenho Empresas que aprimoram a cultura do local de trabalho e a satisfação dos funcionários

As 10 melhores alternativas de uso do Polly AI

Vamos explorar as 10 melhores alternativas ao Polly AI! Cada uma delas traz algo especial para pesquisas, enquetes, envolvimento dos funcionários e automação do fluxo de trabalho.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de feedback e colaboração)

ClickUp: O melhor para gerenciamento de feedback e colaboração

O ClickUp é o aplicativo para trabalho que ajuda equipes de todos os tamanhos a gerenciar seu trabalho em um só lugar. Ele fornece várias ferramentas que ajudam no gerenciamento de projetos, na colaboração e na otimização de fluxos de trabalho, tornando o processo simples e envolvente.

Com as pesquisas, a maioria de nós usa ferramentas externas e traz os insights de volta para o nosso espaço de trabalho, o que aumenta a troca de contexto e a alternância entre as ferramentas. Mas isso não acontece com o ClickUp.

Se você quiser construir uma pesquisa pesada e transformar instantaneamente esses insights em tarefas acionáveis, Formulários ClickUp deve ser seu novo melhor amigo. Ele permite que você crie facilmente formulários personalizáveis e os vincule diretamente a tarefas no ClickUp. Isso é útil para coletar feedback, realizar pesquisas ou lidar com enquetes, pois as respostas da pesquisa são organizadas em tarefas, o que facilita o rastreamento e o acompanhamento.

Deseja discutir todos esses insights com a sua equipe? Nós incorporamos a colaboração diretamente no espaço de trabalho com Bate-papo do ClickUp . As equipes podem conversar facilmente dentro da plataforma, simplificando a comunicação e reduzindo o incômodo de alternar entre diferentes aplicativos.

Com opções de configuração de canais públicos ou privados para tarefas e projetos específicos, o ClickUp Chat ajuda sua equipe a manter as conversas organizadas e no ponto certo. Por exemplo, se você quiser fazer uma simples enquete interna na sua equipe, basta pedir à equipe que reaja com emojis específicos no seu tópico de bate-papo. Simples e eficiente!

Use o ClickUp Chat para se comunicar em uma única plataforma

É fã do Slack? Integração do ClickUp com o Slack permite que você crie tarefas e comentários a partir de suas mensagens do Slack com facilidade. O ClickUp também permite anexar tarefas diretamente em seus chats do Microsoft Teams. Você receberá atualizações de status, comentários e notificações de anexos em tempo real, facilitando a colaboração em diferentes plataformas.

ClickUp: O melhor para gerenciamento de feedback e colaboração

Deseja começar imediatamente? Nós temos os modelos. Por exemplo, o modelo Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp ajuda as equipes a monitorar a satisfação dos funcionários e a reconhecer as áreas que precisam ser melhoradas por meio da coleta de feedback estruturado. Seu objetivo é fornecer insights em tempo real sobre a cultura do local de trabalho para que as equipes de RH tomem decisões baseadas em dados para melhorar a experiência do funcionário.

O que você vai adorar:

Identifique claramente as áreas que exigem melhorias nas condições do local de trabalho e aumente a satisfação dos funcionários no trabalho

Acompanhar as melhorias e as mudanças ao longo do tempo

Moldar políticas e estratégias por meio da análise de feedbacks valiosos

Há também a opção Modelo de formulário de feedback do ClickUp e o Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp para ajudá-lo a determinar as próximas etapas com base no que os funcionários dizem.

Deseja turbinar sua pesquisa com IA? Use Cérebro ClickUp para gerar pesquisas estruturadas de envolvimento dos funcionários em segundos. Aqui está uma que fizemos:

Um exemplo de pesquisa de envolvimento do funcionário criado pelo ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Colete feedback com formulários personalizáveis que transformam as respostas em tarefas acionáveis

Facilitar discussões usando Bate-papo do ClickUp para feedback da equipe em tempo real

Monitore o envolvimento com modelos de pesquisa para obter insights estruturados

Modifique e personalize seus formulários de pesquisa em segundos com o ClickUp Brain

Analise as respostas com o Painéis do ClickUp que visualizam as tendências e o sentimento da equipe

Limitações do ClickUp

Os amplos recursos da plataforma podem ser excessivos para iniciantes

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp? Aqui está o que Christian Gonzalez coordenador administrativo da Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo de Guadalajara, afirma:

Simplificamos todos os processos de nossos departamentos integrando plataformas de business intelligence, ferramentas de mala direta com automação e armazenando KPIs, formulários, documentos de processos e dependências em um único aplicativo (ClickUp).

Christian Gonzalez, Coordenador Administrativo da Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo de Guadalajara

🧠 Fato curioso: A economia global perde cerca de uS$ 9 trilhões anualmente devido aos baixos níveis de envolvimento dos funcionários!

2. Enquete simples (melhor para enquetes rápidas no Slack)

via pesquisa simplesEnquete simples é uma ferramenta de votação fácil de usar, criada especificamente para o Slack. Ela permite que as equipes criem facilmente enquetes e pesquisas em seu espaço de trabalho, mantendo tudo conveniente. O Simple Poll funciona dentro do Slack, portanto você não precisa alternar entre aplicativos. Com seu recurso de enquete anônima, os funcionários podem compartilhar facilmente pensamentos honestos sem hesitação.

Melhores recursos do Simple Poll

Criar enquetes no SlackHeyTaco é uma plataforma inovadora para reconhecimento de funcionários que permite que os membros da equipe demonstrem apreço pelo trabalho árduo uns dos outros de uma forma divertida e envolvente. Por meio de sua integração com outras plataformas de comunicação, os usuários enviam 'tacos' virtuais para demonstrar reconhecimento.

É uma maneira divertida de criar uma atmosfera de trabalho positiva e conectada. Cada membro da equipe recebe uma quantia diária de tacos, que eles compartilham com os colegas para reconhecer um trabalho excelente ou o espírito de equipe.

Melhores recursos do HeyTaco

Permitir o reconhecimento dos colegas com tacos virtuais para tornar a apreciação divertida e significativa

Integre-se ao Slack e ao Microsoft Teams para incorporar o reconhecimento nos fluxos de trabalho existentes

Personalize as recompensas para se alinharem às culturas da empresa

Monitore o envolvimento por meio de tabelas de classificação e níveis de conquista

Limitações da HeyTaco

Faltam funcionalidades como pesquisas automatizadas e análises mais profundas

As notificações frequentes de reconhecimento podem se tornar excessivas

Preços da HeyTaco

Planos para todos e equipes: US$ 3/mês por usuário

US$ 3/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da HeyTaco

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

A abordagem exclusiva do HeyTaco tem muitos adeptos, com um usuário dizendo:

Eu gosto de como é fácil compartilhar a gratidão com os colegas de equipe no Slack. É tão simples quanto enviar um emoji, mas dá um toque pessoal e atencioso para reconhecer o esforço de alguém. Essa simplicidade incentiva expressões frequentes e genuínas de gratidão, o que tem impactado positivamente o moral da equipe.

4. Microsoft Forms (melhor para integração com o Microsoft 365)

via Microsoft FormsFormulários Microsoft permite que você crie pesquisas, questionários e enquetes sem complicações. Por ser uma parte importante do pacote Microsoft 365, ele funciona bem com outros aplicativos da Microsoft, o que o torna uma opção fantástica para organizações que já usam o ecossistema da Microsoft.

A plataforma oferece diferentes tipos de perguntas, como escolha múltipla, texto, classificação e escalas Likert. O rastreamento de respostas em tempo real e a análise integrada fornecem insights imediatos, que podem ser analisados posteriormente por meio da exportação de dados para o Excel.

Melhores recursos do Microsoft Forms

Colabore em tempo real com os membros da equipe na criação de formulários e na análise de dados

Incorporar questionários ou formulários de feedback diretamente em vídeos hospedados no Microsoft Stream no Sharepoint

Permita que os entrevistados carreguem arquivos como parte das respostas de seus formulários, facilitando a coleta de documentos ou imagens de apoio

Crie formulários que suportem vários idiomas, ampliando a acessibilidade para diversos grupos de respondentes

Limitações do Microsoft Forms

Os recursos de integração estão concentrados principalmente no ecossistema da Microsoft, o que pode limitar a conectividade com aplicativos de terceiros

Não está disponível como um produto autônomo e requer uma assinatura do Microsoft 365

Preços do Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Microsoft 365 Apps for Business: US$ 9,90/mês por usuário

US$ 9,90/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Microsoft 365 Business Premium: $26,40/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

5. Matter (melhor para feedback e reconhecimento de colegas)

via MatériaMatéria é uma plataforma de reconhecimento e feedback de funcionários que aprimora a cultura do local de trabalho e o envolvimento dos colegas. Ela também ajuda os membros da equipe a compartilhar feedback construtivo, comemorar vitórias e incentivar o crescimento pessoal e profissional contínuo.

Como alternativa ao Polly AI, o Matter se integra perfeitamente a ferramentas de comunicação como o Slack e o Microsoft Teams e permite o reconhecimento ponto a ponto por meio de kudos e feedbacks personalizáveis. A plataforma também apresenta kudos personalizáveis, lembretes de feedback automatizados e análises para ajudá-lo a monitorar o engajamento e o desempenho.

Melhores recursos

Envie lembretes automáticos e personalizáveis com o "Feedback Friday" da plataforma

Rastreie o envolvimento e identifique áreas de melhoria dentro da organização

Incorporar feedback e reconhecimento nos fluxos de trabalho diários

Crie modelos de reconhecimento personalizados alinhados aos valores da empresa ou a ocasiões específicas

Limitações de matéria

A versão gratuita restringe os usuários ao envio de um número limitado de kudos por canal e por semana

Alguns usuários podem achar o preço um desafio

Preços importantes

Free Forever

Pro: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Pro + Surveys: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas de mídia

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

6. SurveyMonkey (melhor para criação e análise de pesquisas)

via SurveyMonkeySurveyMonkey é uma excelente plataforma de pesquisa on-line para indivíduos e organizações criarem, compartilharem e analisarem pesquisas. Ela oferece vários tipos de perguntas, modelos personalizáveis, e recursos avançados de lógica, facilitando a criação de questionários e a realização de pesquisas com usuários.

Recursos avançados, como lógica de desvio e ramificação, aprimoram a experiência do questionado, apresentando questões relevantes com base em respostas anteriores. Além disso, a SurveyMonkey fornece ferramentas de análise e relatórios em tempo real, permitindo que os usuários obtenham percepções acionáveis imediatamente.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Acesse uma coleção selecionada de questões escritas por especialistas para aprimorar a qualidade e a relevância da pesquisa.

Crie pesquisas em vários idiomas para atingir um público diversificado e obter feedback abrangente

Distribua pesquisas por vários canais, incluindo e-mail, links da Web e mídia social

Analise as respostas em tempo real com ferramentas de relatórios dinâmicos

Limitações do SurveyMonkey

A versão gratuita limita os usuários a 10 perguntas por questionário

O preço pode ser muito alto para pequenas empresas ou indivíduos

Preços do SurveyMonkey

Vantagem anual: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Mensal padrão: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Premier Anual: $139/mês por usuário

$139/mês por usuário Equipe Advantage: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente) Equipe Premier: US$ 92/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 92/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 22.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

💡 Dica profissional: Realização de pesquisas com usuários ajuda a projetar com base nas necessidades reais dos usuários, não em suposições. Crie um produto intuitivo, eficiente e agradável ouvindo ativamente os usuários e compreendendo seus pontos fracos. Isso resulta em maior satisfação, melhor retenção e maior adoção. 🚀

7. Doodle (melhor para agendamento simplificado de grupos)

via DoodleDoodle é uma ferramenta popular de agendamento on-line para coordenar reuniões e eventos com um grupo. Ela permite que os organizadores sugiram diferentes intervalos de tempo e permite que os participantes compartilhem quando estiverem livres, eliminando idas e vindas desnecessárias.

Com sua interface intuitiva, os usuários podem propor vários intervalos de tempo, convidar os participantes a votar em suas opções preferidas e identificar rapidamente o horário mais adequado para todos os envolvidos. O Doodle se integra perfeitamente a aplicativos de calendário populares, como o Google Calendar e o Outlook, garantindo que todos os eventos programados sejam sincronizados entre as plataformas.

Melhores recursos do Doodle

Coordene reuniões de grupo propondo várias opções de horário e permitindo que os participantes indiquem sua disponibilidade

Aumente a participação e a pontualidade com recursos como lembretes automáticos e prazos para que os participantes respondam

Personalize as enquetes com várias opções, incluindo datas, horários e locais

Aprimore sua imagem profissional adicionando o logotipo da sua organização e elementos de marca aos convites e enquetes do Doodle

Limitações do Doodle

A versão gratuita inclui anúncios, que podem causar distração

Alguns recursos avançados são restritos às versões pagas

Preços do Doodle

Gratuito

Pro: $14,95/mês por usuário

$14,95/mês por usuário Team: $19,95/mês por usuário

Classificações e avaliações do Doodle

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

A funcionalidade simples do Doodle é um sucesso entre seus usuários, com um usuário dizendo

É funcionalmente simples e fácil de compartilhar. É fácil configurar campanhas e enviar links para vários destinatários. Criar várias enquetes ou opções de calendário é um recurso excelente. Como a maioria dos respondentes da pesquisa, nunca perdi um prazo para agendar uma reunião ou recebi uma resposta atrasada.

8. Zapier (melhor para automação de fluxo de trabalho entre plataformas)

via ZapierZapier é uma plataforma de automação que permite vincular diferentes aplicativos da Web e simplificar seus fluxos de trabalho sem codificação. Os usuários podem criar 'Zaps' para configurar gatilhos e ações entre aplicativos, facilitando tarefas repetitivas. Além disso, o Zapier é compatível com mais de 5.000 aplicativos, incluindo ferramentas conhecidas como Gmail, Slack e Trello. Ele ajuda a criar um fluxo de dados suave entre diferentes plataformas.

Melhores recursos do Zapier

Implemente a lógica se/então nos Zaps para executar diferentes ações com base em condições específicas

Utilize o conjunto de ferramentas integradas do Zapier para personalizar e controlar o fluxo de dados em sua automação

Monitore o desempenho da automação com um histórico detalhado de tarefas

Crie Zaps de várias etapas para automatizar tarefas e habilitar fluxos de trabalho complexos

Limitações do Zapier

O plano gratuito limita os usuários a Zaps de uma única etapa e a 100 tarefas por mês

Os planos de nível superior podem se tornar caros para indivíduos e pequenas empresas

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: A partir de US$ 29,99/mês

A partir de US$ 29,99/mês Team: A partir de US$ 103,50/mês

A partir de US$ 103,50/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.900 avaliações)

9. Google Forms (o melhor para criação de formulários gratuitos e fáceis de usar)

via formulários do GoogleFormulários do Google é um aplicativo gratuito criador de formulários que permite criar, compartilhar e analisar pesquisas, questionários e formulários, posicionando-o como uma alternativa viável ao Polly AI. Como faz parte do pacote Google Workspace, ele funciona bem com outros serviços do Google, como o Google Sheets, tornando a coleta de dados e a análise de pesquisas mais eficientes.

A interface intuitiva do aplicativo também acomoda perfeitamente vários tipos de perguntas, incluindo múltipla escolha, dropdown e escalas lineares, atendendo a diversas necessidades de coleta de dados.

Melhores recursos do Google Forms

Criar formulários de feedback usando uma interface intuitiva e fácil de usar

Permita que vários usuários editem formulários simultaneamente; recursos de colaboração em tempo real para facilitar o trabalho em equipe

Integração com o Google Sheets para análise de dados em tempo real

Acesse e carregue arquivos diretamente pelo formulário, o que é útil para coletar documentos, imagens ou outros recursos

Limitações do Google Forms

Oferece recursos básicos de design, o que faz com que os formulários pareçam genéricos

Não oferece recursos avançados de análise ou relatórios nativamente

Preços do Google Forms

**Gratuito

Classificações e resenhas do Google Forms

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Os usuários adoram a rapidez com que os formulários são configurados no Google Forms, com apenas um clique usuário dizendo:

O Google Forms facilita e agiliza o trabalho com pessoas que não podem estar na mesma sala. Temos que trabalhar rapidamente para expandir os negócios, e o Google Forms é instantâneo.

10. Culture Amp (melhor para engajamento de funcionários e gerenciamento de desempenho)

via Culture AmpAmpola de cultura é uma plataforma abrangente de experiência do funcionário com ferramentas abrangentes para engajamento, gerenciamento de desempenho e desenvolvimento.

Projetada para aprimorar a cultura do local de trabalho, a Culture Amp permite que as organizações reúnam insights acionáveis por meio de pesquisas personalizáveis, avaliações de desempenho e planos de desenvolvimento. A plataforma fornece ferramentas para coletar e analisar o feedback dos funcionários, realizar avaliações de desempenho e apoiar o desenvolvimento contínuo.

Melhores recursos do Culture Amp

Realize pesquisas abrangentes sobre o envolvimento dos funcionários com insights acionáveis

Permitir o gerenciamento do desempenho por meio da definição de metas, feedback de 360 graus e acompanhamento do desenvolvimento

Integrar-se a vários sistemas HRIS para simplificar o gerenciamento de dados

Estabelecer uma matriz de competências estruturada para definir e avaliar as habilidades e os comportamentos esperados na organização

Limitações do Culture Amp

Os recursos abrangentes podem exigir tempo para serem aprendidos

Alguns usuários acham que o custo da plataforma é relativamente alto

Preços daulture Amp

Preços personalizados

Classificações e resenhas doulture Amp

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

Slido (Melhor para o envolvimento do público ao vivo)

(Melhor para o envolvimento do público ao vivo) Mentimeter (melhor para apresentadores e educadores criarem enquetes interativas e em tempo real durante as sessões)

(melhor para apresentadores e educadores criarem enquetes interativas e em tempo real durante as sessões) Tally (melhor para criar formulários sem código com respostas ilimitadas e integrações poderosas)

(melhor para criar formulários sem código com respostas ilimitadas e integrações poderosas) Alchemer (melhor para fluxos de trabalho de pesquisa altamente personalizáveis e análises de nível empresarial)

Escolha sua melhor alternativa ao Polly AI

A escolha da alternativa certa para o Polly AI depende do que funciona melhor para o fluxo de trabalho da sua equipe. Há muitas opções excelentes, seja para pesquisas rápidas com o Simple Poll, seja para pesquisas aprofundadas com o Polly AI resultados de pesquisas do SurveyMonkey, ou automação suave com o Zapier.

Se você quiser uma plataforma que faça tudo - coletar feedback, incentivar a colaboração e fornecer análises sólidas -, pode usar o Zapier ClickUp é a melhor opção. Ele simplifica o gerenciamento do feedback com formulários personalizáveis, bate-papo em tempo real e painéis de controle detalhados. Registre-se gratuitamente hoje mesmo para ver como o ClickUp aprimora o envolvimento e os fluxos de trabalho da sua equipe.