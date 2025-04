Como usar a IA no Canva para profissionais de criação

Lembra-se daquele momento em Everything Everywhere All At Once, quando Evelyn entra em contato com infinitas versões de si mesma? Essa é a sensação das ferramentas de IA para os designers menos a crise existencial e os dedos de cachorro-quente.

É como ter um designer sob demanda, pronto para dar vida a qualquer ideia criativa instantaneamente.

👀 **Você sabia? 90% dos profissionais criativos acreditam que a GenAI os ajuda a economizar tempo e dinheiro na criação de arte, além de ajudá-los a ter novas ideias

A IA do Canva se tornou a favorita de quem está cansado de passar as noites preso em uma névoa induzida pelo design. Desde a geração de várias versões de uma publicação de mídia social até a animação de visuais estáticos, ele torna o processo de design rápido e sem esforço.

Este artigo ajuda você a entender como usar a IA no Canva para tornar o design mais rápido e divertido.

Como bônus, também mostraremos como a IA do ClickUp pode turbinar seu processo criativo.

Pronto para ser criativo? 🎨

⏰ Resumo de 60 segundos

Quer tirar o máximo proveito da IA do Canva?

Veja aqui como usar o Canva AI:

Abra o Magic Studio em sua página inicial do Canva. Gere recursos visuais instantaneamente com Magic Media digite um prompt detalhado para criar imagens, vídeos ou gráficos. Edite e aprimore designs com Magic Edit e Magic Expand para modificar ou redimensionar imagens. Crie conteúdo rapidamente usando o Magic Write para blogs, legendas e textos de marketing.

Mas aqui está o divisor de águas - Clique em AI é uma alternativa mais inteligente Com o ClickUp AI, você terá uma solução completa de design e fluxo de trabalho. Ele é perfeito para gerenciar projetos criativos, gerar conteúdo e colaborar sem problemas.

Por que se contentar com ferramentas somente de design quando você pode gerenciar tudo com o ClickUp AI?

O que é o Canva AI?

O Canva AI é um conjunto de ferramentas orientadas por IA integradas ao Canva para simplificar e aprimorar o processo de design.

Ao contrário de outras ferramentas de design e ferramentas de automação criativa que exigem conhecimento técnico, o Canva AI mantém as coisas simples, intuitivas e acessíveis a todos.

Com sua interface interativa e estilo de trabalho de arrastar e soltar, o Canva - e o Canva AI - ajudam você a criar visuais de alta qualidade e a reabastecer sua criatividade com o mínimo de esforço.

Ele oferece mais de 10 ferramentas de IA, desde geradores de imagens e vídeos até recursos de edição que dão vida às suas ideias. Sua simplicidade e a poderosa IA tornam a criação de designs profissionais rápida e fácil.

fato divertido: Melanie Perkins foi cofundadora do Canva quando tinha 19 anos e era estudante de comunicação e comércio. A plataforma nasceu da frustração com a complexidade do software de design tradicional enquanto ensinava design básico de computador a seus colegas estudantes.

Quem pode usar o Canva AI?

O Canva AI atende a todos os níveis de habilidade. Ao contrário do Adobe Photoshop, que pode ser muito complicado para os iniciantes, o Canva AI oferece uma interface intuitiva com avisos úteis.

Se você for experiente, poderá aproveitar ferramentas avançadas como Magic Morph e Magic Eraser para projetos mais complexos.

O plano gratuito permite o acesso à maioria das ferramentas, incluindo os recursos de IA. No entanto, os mais avançados são limitados ou reservados apenas para usuários premium.

Por exemplo, os usuários gratuitos recebem apenas 50 usos do Magic Write e do Magic Media. Se você utiliza muito essas ferramentas, talvez valha a pena fazer o upgrade do seu plano.

Caso contrário, você ainda poderá criar designs impressionantes com a versão gratuita!

Aplicação em vários setores

Quer você seja um novato em design que acha que kerning é um tipo de cereal matinal ou um profissional experiente que sonha com CMYK, o Canva tem ferramentas de IA para todos.

Designers gráficos: Economize tempo e gere ideias com o Avisos de IA para estimular sua criatividade e gerar conceitos iniciais

Economize tempo e gere ideias com o Avisos de IA para estimular sua criatividade e gerar conceitos iniciais Gerentes de mídia social: Crie postagens atraentes para o Instagram, Facebook e muito mais em minutos e concentre-se mais em manter-se atualizado com as tendências de design gráfico Profissionais de marketing: Crie apresentações, propostas, anúncios e campanhas de mídia social incríveis que convertem

Crie postagens atraentes para o Instagram, Facebook e muito mais em minutos e concentre-se mais em manter-se atualizado com as tendências de design gráfico Pequenas empresas: Dê vida à sua marca com um orçamento limitado com logotipos de aparência profissional, Projetos gráficos com tecnologia de IA e materiais de marketing

Dê vida à sua marca com um orçamento limitado com logotipos de aparência profissional, Projetos gráficos com tecnologia de IA e materiais de marketing Educadores: Criem planos de aula envolventes, apresentações interativas e materiais de aprendizagem visualmente atraentes

Criem planos de aula envolventes, apresentações interativas e materiais de aprendizagem visualmente atraentes Estudantes: Criem projetos detalhados, apresentações e pôsteres para a escola ou universidade

Criem projetos detalhados, apresentações e pôsteres para a escola ou universidade Hobbistas: Explore sua criatividade com diferentes estilos de design, do minimalista ao futurista, sem nenhuma experiência prévia em design

Para resumir, o Canva AI nivela o campo de jogo, permitindo que qualquer pessoa com uma ideia dê vida à sua visão com visuais impressionantes.

fato divertido: As ferramentas de IA do Canva têm sido usadas mais de 10 bilhões de vezes demonstrando a adoção e a confiança significativas nesses recursos pelos usuários em todo o mundo.

Como usar a IA do Canva: guia passo a passo

Todas as ferramentas de IA do Canva podem ser encontradas no Magic Studio - basta fazer login no Canva e explorar o menu de IA na barra lateral esquerda.

via Canva Depois de gerar seu conteúdo, você pode ajustar facilmente os resultados usando os recursos de arrastar e soltar do Canva e as opções de edição para criar designs adaptados à sua visão.

Aqui está um exemplo mais detalhado de como usar a IA do Canva para criar designs em poucos minutos:

1. Mídia mágica

O Magic Media é a ferramenta multifuncional do Canva AI para gerar imagens, gráficos e vídeos de alta qualidade a partir de prompts de texto. Basta digitar o que você precisa, e o Magic Media dá vida a isso.

Abra um novo design e role a barra lateral para baixo para encontrar a ferramenta Magic Media.

Agora, vamos começar a criar!

Gerar imagens com o Magic Media

Para criar uma imagem, abra um novo design, role a barra lateral para baixo e selecione Magic Media. Em seguida, digite uma descrição do que você deseja e escolha entre mais de 15 estilos, como "Anime" ou "Color Pencil"

Precisa de ajuda para pensar em algo? O Canva até sugere algumas ideias para você começar.

Vamos usar um prompt gerado por IA sem estilos adicionados para este exemplo. Aqui está o prompt: uma casa minimalista com árvores.

Aqui estão os resultados.

Como o prompt não é detalhado, a imagem gerada é genérica.

Agora, vamos tentar adicionar alguns detalhes. Depois de alterar o prompt para "Uma casa unifamiliar minimalista e realista com árvores e um pequeno lago com um pôr do sol", o que a IA do Canva pode gerar está aqui.

Você obterá melhores resultados se adicionar mais detalhes. Escolha seu estilo, refine o prompt e gere-o novamente até que fique correto.

Crie gráficos com o Magic Media

Deseja alguns gráficos vetoriais, mas não quer baixar imagens de banco de imagens? O Magic Media faz isso para você em segundos!

Usamos o prompt para criar um gráfico: "Gato em uma scooter."

Mesmo com um prompt simples, os resultados são impressionantes. Veja você mesmo!

A ferramenta produz quatro versões diferentes do prompt, e elas são muito boas. Imagine o que você pode criar com um prompt detalhado.

Crie um vídeo com o Magic Media

Novamente, forneça um prompt detalhado que descreva exatamente o que você está procurando.

Para este exemplo, nossa solicitação foi: "Um pequeno astronauta explorando um planeta alienígena colorido com plantas brilhantes. O astronauta está se movendo para a frente."

Aqui está o que o gerador de vídeo de IA criou em menos de um minuto.

Essa ferramenta economiza horas de geração de vídeo, oferecendo uma base sólida em minutos. Posteriormente, você pode adicionar áudio, efeitos e outros elementos para personalizar ainda mais seu vídeo.

dica profissional: Lembre-se de especificar o movimento em seus prompts! No exemplo dado, "o astronauta está se movendo para frente foi crucial para que a IA entendesse o movimento desejado. Use frases como "girando" e "saltando" para orientar a IA.

2. Laboratório de sonhos

O Dream Lab é uma ferramenta de IA generativa mais avançada que utiliza o modelo Phoenix do Leonardo.ai para transformar descrições de texto em imagens dinâmicas.

Ela produz representações de alta qualidade e é ideal para profissionais que criam imagens complexas com vários temas ou retratos fotorrealistas.

Para este exemplo, usamos diferentes versões do prompt, "Create a surreal landscape with floating islands." (Crie uma paisagem surreal com ilhas flutuantes)

Percebeu como cada pequena alteração no prompt cria uma imagem diferente? Certifique-se de experimentar algumas coisas antes de escolher sua imagem favorita.

O Dream Lab também permite maior personalização, oferecendo mais de 15 estilos diferentes, permitindo que você adicione imagens de referência e escolha entre seis layouts de imagem para melhorar a precisão do design.

Aqui está um exemplo de uma imagem renderizada em 3D.

3. Edição mágica

O Magic Edit é um editor de fotos que permite adicionar, remover e editar elementos existentes de imagens e até mesmo ajustar cores.

Quer ver como a ferramenta é realmente eficiente? Digamos que você queira adicionar um blazer a uma foto - veja como fazer isso:

Clique em Editar em sua imagem e vá para a ferramenta Magic Edit no Magic Studio

Use a ferramenta Pincel para uma seleção precisa, principalmente para áreas complexas como camisas

Preste muita atenção aos limites da seleção para minimizar edições não intencionais em outras partes da imagem

Ajuste o tamanho do pincel para obter precisão.

Use um prompt conciso como "Adicione um blazer preto sobre a camisa." Aqui estão os resultados:

4. Design mágico

Se você é um usuário do Canva, já usou o Magic Design antes! Vamos refrescar sua memória.

A ferramenta de design na barra lateral oferece modelos cheios de ideias. Basta descrever suas necessidades e acessar centenas de modelos de IA pré-criados prontos para serem seus.

Além disso, você também pode adicionar filtros para personalizar cores e idiomas!

Aqui está o resultado para a solicitação, "Miniatura de jogos do YouTube."

Com o Magic Design, você pode criar tudo, desde publicações em redes sociais até apresentações, e ter controle total sobre a personalização de cada detalhe.

5. Magic Expand

Você gostaria que a árvore não tivesse sido cortada naquela linda foto na praia? Corrija-a com o Magic Expand. Selecione a imagem desejada, vá para Edit (Editar) e encontre a ferramenta Magic Expand (Expansão mágica) no Magic Studio.

Agora, escolha o tamanho da imagem e pressione Expandir. É assim que ficaria.

No entanto, a ferramenta poderá gerar resultados imprecisos se a imagem for complexa e tiver elementos significativos que precisam ser expandidos.

6. Borracha mágica

Remova objetos ou pessoas indesejadas de suas fotos quase perfeitas em segundos.

Clique em Edit (Editar), escolha Magic Erase (Apagador mágico), realce o objeto que deseja remover e clique em Erase (Apagar). Pronto, sua imagem está como nova! Aqui está uma rápida olhada.

Se você achar que a imagem pode ser mais refinada, ajuste o tamanho do pincel, selecione-a e apague-a novamente.

7. Agarrar mágico

Quer pegar aquela imagem perfeita de seu modelo e adicioná-la a um novo plano de fundo? Você pode fazer isso com o Magic Grab.

Basta selecionar a imagem da qual você deseja capturar o objeto, clicar em editar Edit e, em seguida, em Magic Grab.

Selecione o objeto com a ferramenta Pincel ou Clique e selecione Agarrar. Você também pode selecionar vários objetos usando a ferramenta Clique. Clique em Grab e veja a mágica!

8. Removedor de plano de fundo

Se você é um designer gráfico, a remoção do plano de fundo é uma tarefa comum. O removedor de fundo com IA do Canva faz isso em segundos, sem a necessidade de alternar entre aplicativos.

Você pode encontrá-lo na barra de ferramentas ou ir até a seção Media Studio e clicar em BG Remover.

9. Animação mágica

Use o Magic Animate na barra de ferramentas para animar qualquer texto ou elemento em seu design. Com mais de 20 estilos de animação e tempo ajustável, ele é perfeito para atualizações rápidas e impactantes.

O Canva tem mais opções de animação do que o Microsoft PowerPoint, o que pode ajudar nas mídias sociais, imagens de marketing e slides de apresentação.

10. Morfo Mágico

A ferramenta Magic Morph permite que você brinque e adicione elementos divertidos aos seus designs e formas. Escolha qualquer elemento ou texto que deseja transformar e selecione a ferramenta Magic Morph na seção Apps.

Vamos fazer uma demonstração rápida usando o prompt de texto: "Happy Birthday."

A ferramenta permite que você escolha entre as opções de transformação existentes ou solicite uma opção específica para um efeito personalizado.

Então, tentamos os dois! A solicitação foi "Balão rosa profundo brilhante com bordas suaves" e a opção existente escolhida foi Balloons (Balões). Aqui está o resultado:

Embora a ferramenta seja eficaz aqui, às vezes ela gera designs imprecisos.

11. Escrita mágica

Não quer ficar indo e voltando entre o ChatGPT e o Canva? Desde a idealização até a redação de posts de blog, o Magic Write faz tudo isso para você aqui no Canva. Veja como você pode começar.

Navegue até a ferramenta Magic Write na página inicial e clique em Try Magic Write. Você também pode usá-la durante a criação de um projeto. Basta clicar na caixa de texto que você deseja editar com IA, clicar em Magic Write e começar a editar.

Por exemplo, usamos o prompt "Estratégia de marketing para uma empresa de sacolas em 300 palavras" em um novo documento. Aqui está o resultado:

Mesmo com um prompt curto, a IA fornece resultados sólidos. Você pode explorar mais clicando em "More like this" (Mais assim) ou fazer um ajuste fino com "This, but..." (Isso, mas...)

Quando estiver satisfeito, clique em inserir e o texto será colado no documento ou na caixa de texto perfeitamente alinhado.

12. Troca mágica

Você ou sua equipe passam horas redirecionando conteúdo para diferentes plataformas? Com a ferramenta Magic Switch, você pode fazer isso em minutos.

Selecione o design que você deseja trocar e vá para Redimensionar no canto superior esquerdo da área de trabalho do Canva. Escolha o tipo de postagem e troque!

Vamos converter uma miniatura do YouTube de um vídeo de receita de café marrom em uma publicação do Instagram.

dica profissional: Experimente o maior número possível de combinações de palavras-chave e recursos para ver quais resultados exclusivos você pode obter com a IA.

Limitações da IA do Canva

Embora o Canva AI seja uma ferramenta fantástica para aprimorar seus projetos criativos, ele tem algumas limitações.

Limitações de exportação

Os usuários gratuitos do Canva AI enfrentam restrições de qualidade e tipos de arquivo ao exportar designs. Por exemplo, downloads de alta resolução e formatos específicos, como PNGs transparentes, são reservados para usuários Pro.

Saídas genéricas

O conteúdo gerado por IA funciona melhor com prompts detalhados e personalização específica da marca. Quanto melhor for sua entrada, melhor será o resultado.

Limite de uso diário

Os limites de uso estão em vigor se você estiver usando recursos de IA como Magic Write ou Magic Media. Esses limites podem ser frustrantes quando se trabalha em projetos maiores que exigem geração extensiva de conteúdo ou várias saídas de imagens em um único dia.

Restrições de personalização

Embora o Canva seja um gerador de imagens de IA ideal, as opções de personalização podem, às vezes, parecer restritivas, enquanto outros geradores de imagens de IA são mais complexos Alternativas ao Canva podem ter um desempenho melhor. As opções limitadas de redimensionamento podem ser um problema frustrante ao editar imagens.

Como o aplicativo completo para o trabalho, ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho com tecnologia de IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Aproveitando a IA do Canva com o ClickUp

Se você adora como a IA do Canva acelera seus designs, espere até combiná-la com o ClickUp .

Claro, o ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho, mas funciona de forma excelente para trazer o aspecto de gerenciamento de projetos para suas obras-primas de design de IA do Canva.

A ferramenta de IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp complementa a IA do Canva, ajudando você a idealizar, refinar e expandir com eficiência as solicitações criativas.

Crie seus melhores designs e campanhas de forma inteligente com o ClickUp Brain, equipado com IA

Precisa de ideias de conteúdo ou esboços de projetos? O Brain fornece prompts brilhantes adaptados às suas metas. O ClickUp Brain também capta conversas de equipe de ClickUp Chat ou comentários para garantir que todos os detalhes sejam abordados.

Você precisa visualizar seus conceitos de design antes de implementá-los? Quadros brancos ClickUp podem ajudá-lo a fazer brainstorming e criar quadros de ideias com sua equipe em tempo real.

Você pode puxar referências de design ou designs antigos do Canva diretamente para o quadro, tornando a colaboração mais suave e dinâmica.

Experimente tempos de carregamento mais rápidos, interações mais suaves e colaboração em tempo real sem atrasos nos quadros brancos ClickUp

Às vezes, é mais fácil mostrar do que dizer, especialmente quando se está trabalhando com ideias iniciais de design com a equipe. É aí que entra o ClickUp Whiteboards, desenvolvido pelo ClickUp Brain.

Em vez de alternar entre ferramentas ou escrever longas explicações, você pode transformar rapidamente as ideias em imagens, exatamente onde o brainstorming acontece. Basta digitar uma solicitação simples - como "uma ilustração de uma lâmpada brilhante para um conceito de campanha" - e o Brain gerará instantaneamente uma imagem para você.

A partir daí, arraste-a para o quadro branco, adicione notas, conecte-a a tarefas ou obtenha feedback - tudo em um só lugar. É perfeito para quando sua equipe precisa de um impulso criativo sem diminuir a velocidade.

Veja um exemplo: Com uma simples solicitação, "Crie uma imagem de uma árvore simples com folhas cor-de-rosa em uma cidade movimentada", o resultado é bem legal.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de quadros de humor em PPT, Slides, Word e ClickUp Enquanto isso, Documentos do ClickUp é uma excelente ferramenta para documentar solicitações criativas, compartilhar metas de design e colaborar com os membros da equipe. A edição em tempo real mantém a equipe em sincronia e você recebe feedback instantâneo sem atrasos.

Armazene briefs criativos, ideias, diretrizes de marca e muito mais com o ClickUp Docs

Você pode até mesmo colar links do Canva diretamente em seus documentos e até mesmo incorporá-los como uma visualização dentro de seus espaços para acesso mais rápido.

Cole um link do Canva na opção Exibir para ver atualizações ao vivo no ClickUp

Deseja compartilhar seus designs e pastas com membros específicos da equipe? O ClickUp permite que você crie tarefas, atribua-as e adicione links do Canva diretamente para a pessoa certa - uma necessidade para equipes que lidam com um grande volume de resultados de design diariamente.

Programe a criação, o acompanhamento e as edições em um só lugar, sem e-mails de ida e volta, com o ClickUp Task View

Com grandes projetos de design, é fácil perder o controle do progresso. É por isso que os campos personalizados e as visualizações personalizáveis do ClickUp, como List View, Board View ou Gantt Chart View, permitem que você gerencie os projetos da maneira que faz sentido para você.

Embora o ClickUp não tenha um plug-in completo do Canva (ainda!), você pode integrar as duas plataformas por meio de ferramentas de terceiros, como o Zapier. Isso permite que você acione ações personalizadas e crie tarefas automatizadas para melhorias específicas em ambas as plataformas.

Usamos o ClickUp não apenas para organizar nossas tarefas. Temos uma cultura de adicionar nossas necessidades à ferramenta: Em vez do Google Docs, usamos o ClickUp Docs para documentos complexos que são anexados às tarefas. Não usamos o Miro ou Canva Para quadros brancos, usamos o Clickup Whiteboard. Em vez de um Wiki externo, usamos a estrutura Docs._

Gui Mendes

, COO, coevo.co

Por exemplo, quando você cria uma nova tarefa no ClickUp com a tag "Design Request", um novo design do Canva é automaticamente criado e atribuído ao membro relevante da equipe no ClickUp com uma subtarefa de Revisão de Design.

E mais,

Automações do ClickUp

lida com tarefas repetitivas, criando acionadores para notificações ou subtarefas para que nada seja deixado de lado. Isso economiza seu tempo e elimina erros manuais.

Crie gatilhos e notificações personalizados com o ClickUp Automations

Uma joia da coroa é o rastreamento de tempo integrado do ClickUp, que ajuda você a ficar por dentro do tempo que as tarefas levam. Além disso, com painéis personalizados, você tem uma visão geral dos projetos, prazos e cargas de trabalho da equipe.

O resultado final é que o Canva e o ClickUp para equipes de design crie seu fluxo de trabalho dos sonhos juntos. Concentre-se na criação de designs incríveis enquanto o ClickUp mantém todo o resto funcionando sem problemas.

Transforme pixels em perfeição produtiva com o ClickUp

Com o Canva AI, você pode transformar suas ideias em visuais impressionantes e, ao mesmo tempo, manter o foco no que mais importa: sua visão criativa. No entanto, a ferramenta de geração de IA se torna ainda mais eficaz quando associada ao ClickUp, que é a maneira perfeita de gerenciar todo o seu fluxo de trabalho simultaneamente.

Desde o rastreamento de projetos, prazos e intermináveis ciclos de feedback até a atribuição proativa de tarefas, o ClickUp é o parceiro perfeito para o Canva.

