Novo recurso: e-mail no ClickUp

Quer você goste ou não, o e-mail continua sendo a pedra angular da comunicação online; ele preenche a lacuna entre você, seus clientes, parceiros e todas as outras pessoas que você não consegue alcançar no seu Slack Workspace.

Embora o e-mail provavelmente continue existindo, é inegável que ler e responder e-mails consome muito do nosso tempo (e produtividade)! É por isso que criamos uma maneira nova e mais eficaz de organizar e otimizar sua comunicação por e-mail e recuperar sua produtividade.

O novo ClickApp para e-mail permite integrar perfeitamente sua comunicação por e-mail ao ClickUp, permitindo que você gerencie suas conversas junto com o trabalho relevante sem precisar alternar entre abas!

Apresentando o novo ClickApp para e-mail do ClickUp

O novo ClickApp para e-mail integra seu e-mail com o ClickUp, permitindo que você gerencie seu trabalho e seus e-mails no mesmo lugar.

Agora você pode enviar e receber e-mails diretamente nas tarefas do ClickUp, com a mesma facilidade com que postaria um comentário!

Alguns casos de uso do ClickApp para e-mail:

Envie e receba e-mails diretamente nas tarefas do ClickUp

Organize e inclua threads de e-mail em comentários ou comentários encadeados

Adicione anexos, formulários, respostas padronizadas, assinaturas e configure automações

As vantagens de integrar seu e-mail ao ClickUp

Reunir seus e-mails e seu trabalho em um só lugar economiza tempo para você (e sua equipe), mantém as conversas próximas ao trabalho relacionado e ajuda sua equipe a organizar e coordenar a comunicação por e-mail como uma equipe!

Alguns exemplos de como você e sua equipe podem usar o Email ClickApp:

Atribua e-mails aos membros da equipe

Mantenha arquivos, pedidos e aplicativos organizados junto com os e-mails dos seus contatos

Colabore no envio e nas respostas

Configure fluxos de trabalho de automação de e-mail com base em campos personalizados e eventos (como uma transação do seu site, rastreamento de bugs e muito mais)

As possibilidades são praticamente infinitas.

Como funciona o ClickApp para e-mail

Com o ClickApp ativado, você pode enviar e receber e-mails diretamente dentro de uma tarefa. As respostas serão canalizadas para o mesmo tópico da tarefa. Alterne facilmente entre enviar um comentário para colegas de equipe internos e enviar um e-mail para qualquer pessoa fora do ClickUp.

Este é um ótimo recurso para quem precisa se comunicar externamente com clientes, candidatos, usuários etc., mantendo toda a comunicação em um só lugar.

Envie e-mails a partir de uma tarefa

Agora, você pode enviar e-mails para qualquer pessoa diretamente de uma tarefa do ClickUp. Isso é perfeito para dar andamento a conversas relacionadas ao seu trabalho!

Você pode:

Adicionar anexos

Vincule e-mails a tarefas dentro do ClickUp

Marque colegas de equipe e coordene e-mails em threads de comentários

Enviar mensagens e respostas diretamente no ClickUp ajuda você a manter seus envios organizados, colaborativos e localizados junto com o trabalho relevante.

Receba e-mails dentro de uma tarefa

Depois de enviar um e-mail a partir da sua tarefa no ClickUp, a resposta será automaticamente encaminhada para o tópico Atividade da tarefa.

Você também pode definir como deseja que seus e-mails apareçam na Atividade da sua tarefa, acessando as configurações do ClickApp para e-mail.

Isso permite que você escolha manter as conversas por e-mail organizadas em suas próprias threads ou que as respostas por e-mail apareçam em sua tarefa como novos comentários.

Modelos de e-mail

Se você está no Plano Empresarial, os modelos são ótimos quando você precisa enviar respostas rápidas salvas, como no caso do suporte ao cliente e do acompanhamento de candidatos!

Criar um modelo

Clique no ícone do modelo na parte inferior da página Digite o nome Insira um assunto (opcional) Insira o conteúdo do seu e-mail Escolha a permissão

Usando um modelo

Clique no botão do modelo Os itens recentes serão exibidos Opcionalmente, você pode pesquisar o modelo Selecione para se inscrever

Assinaturas

Cada membro do Plano Empresarial pode ter várias assinaturas no ClickUp para personalizar a aparência dos seus e-mails!

Para criar uma assinatura:

Na seção de comentários da sua tarefa, navegue até assinaturas no canto inferior esquerdo Abra a opção de assinaturas Selecione +Adicionar assinatura Dê um nome à sua assinatura – ele será usado para referência interna Escreva sua assinatura! Se preferir escrever sua assinatura usando HTML, mude para o editor HTML clicando no ícone no canto superior direito! Opcionalmente, defina a assinatura como padrão Salvar

E-mail no ClickUp + Campos personalizados de e-mail

Se sua tarefa tiver um campo personalizado de e-mail preenchido, esse e-mail aparecerá como sugestão ao redigir uma mensagem! Você pode clicar nesse e-mail para preencher o campo "Para"!

📮ClickUp Insight: Os resultados da nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 18% dos entrevistados dependem de threads de e-mail para comunicação assíncrona. Embora os e-mails permitam discussões detalhadas sem reuniões em tempo real, muitas threads tornam-se excessivas e difíceis de acompanhar. Transforme o caos dos e-mails em ações organizadas com o Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp. Converta instantaneamente e-mails importantes em tarefas rastreáveis, defina prioridades, atribua responsabilidades e estabeleça prazos — tudo sem precisar alternar entre plataformas. Mantenha sua caixa de entrada organizada e seus projetos em andamento com o ClickUp!

Você também pode atualizar pessoas fora do ClickUp sobre os detalhes do seu projeto sem levantar um dedo usando as Automações. Crie ações automatizadas a partir de itens de e-mails de clientes, tickets, bugs e muito mais!

Adicione conteúdo orgânico e/ou dinâmico ao corpo da sua automação de e-mail. Isso inclui opções para campos variáveis, assinatura, respostas padronizadas, emojis e muito mais.

Elegibilidade do plano ClickUp e do provedor de e-mail

O Email ClickApp atualmente é compatível com os seguintes provedores de e-mail:

Como o ClickApp para e-mail funciona em diferentes planos do ClickUp

Espaços de trabalho gratuitos para sempre ganhe 1 conta de e-mail gratuita com 100 utilizações

Espaços de trabalho ilimitados ganhe 1 conta de e-mail gratuita com uso ilimitado

Espaços de trabalho empresariais e superiores ganham 2 contas de e-mail gratuitas + assinaturas + modelos

As contas de e-mail podem ser usadas por um número ilimitado de pessoas – por exemplo, você pode optar por adicionar apenas uma conta de e-mail e dar acesso a todos no seu Workspace (gratuitamente).

Precisa de mais contas de e-mail? Os administradores podem adicionar mais contas ao Workspace por um custo adicional!

Cobrança anual: Você será cobrado R$ 24 por ano por conta de e-mail.

Faturamento mensal: Você será cobrado $2 por mês por conta de e-mail.

Observação: se você adicionar uma conta de e-mail no meio de um ciclo de faturamento, será cobrado um valor proporcional pelo tempo restante até a data de renovação.

Perguntas frequentes sobre o ClickApp para e-mail

P: E se eu excluir o e-mail da minha caixa de entrada?

R: Os e-mails adicionados ao ClickUp serão reservados na conversa, mesmo que você exclua o e-mail da caixa de entrada.

P: Por que não consigo ver o e-mail como uma opção na seção de comentários?

R: O e-mail no ClickUp é um ClickApp! Certifique-se de que ele esteja ativado por um proprietário ou administrador.

P: Os convidados podem enviar e-mails?

R: A capacidade de enviar e-mails está disponível para administradores, proprietários e membros. Atualmente, os convidados não têm acesso a esse recurso.

Tem mais perguntas sobre e-mails no ClickUp? Confira este documento de ajuda !