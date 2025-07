ClickUp levanta US$ 100 milhões na Série B, à medida que a demanda por sua plataforma de produtividade dispara rumo às metas de IPO

A plataforma All-in-One da ClickUp define a próxima geração de produtividade no local de trabalho

SAN DIEGO, 15 de dezembro de 2020 – A ClickUp, única plataforma de produtividade que substitui todos os outros aplicativos de trabalho em uma organização, anunciou hoje que levantou US$ 100 milhões na Série B, elevando seu financiamento total para US$ 135 milhões. O fundo de risco canadense Georgian liderou a rodada, com a participação da Craft Ventures. Com um crescimento de receita de mais de 900% no último ano, a extraordinária viralidade da ClickUp entre os usuários é uma prova tanto da forte comunidade que construiu quanto da demanda do mercado por uma plataforma de produtividade simplificada que substitua todos os outros softwares de trabalho e produtividade.

Fundada em 2017, a ClickUp se tornou rapidamente uma das empresas de SaaS que mais crescem, graças ao seu conjunto abrangente de recursos e atendimento ao cliente de alto nível. Com esse novo financiamento, ela está posicionada para liderar o mercado de software de gerenciamento de produtividade, que deve ultrapassar US$ 102 bilhões até 2027. Hoje, 200.000 equipes em todo o mundo, incluindo Google, Nike, Uber, Netflix e Airbnb, usam o ClickUp para tudo, desde gerenciamento de projetos até bate-papo, documentos, gerenciamento de tempo, wikis, metas e OKRs e painéis. Todos os recursos do ClickUp estão disponíveis em uma plataforma altamente personalizável e fácil de usar que funciona para todos os usuários e todos os departamentos de uma organização.

“A ClickUp economiza tempo para todos, substituindo todos os aplicativos do local de trabalho por uma plataforma de produtividade que as pessoas realmente amam e usam todos os dias”, afirma Zeb Evans, CEO e fundador da ClickUp. “Começamos com a visão de criar uma solução conectada e personalizável que realmente funcionasse para todos e para tudo, mas dou crédito aos nossos clientes pela plataforma que a ClickUp se tornou. Nos últimos dois anos, recebemos feedback de centenas de milhares de clientes que se associaram a nós para criar uma plataforma que realmente os atendesse. À medida que expandimos nossa presença global e continuamos a cumprir nossa missão de tornar o mundo mais produtivo, nosso foco principal em priorizar os clientes acima de tudo é o que continuará nosso crescimento viral e nos levará ao sucesso.”

Enquanto a maioria dos softwares de produtividade funciona apenas para determinadas equipes e obriga os usuários a trabalhar da maneira que a plataforma determina, a ClickUp permite que as organizações reúnam todo o trabalho em uma única plataforma e deixem seus usuários trabalharem como e onde quiserem. Desenvolvimento, marketing, vendas, finanças, design e muito mais podem ser feitos na ClickUp, criando um alinhamento e uma eficiência incomparáveis nos negócios. A plataforma também oferece integrações perfeitas com mais de 1.000 aplicativos populares no local de trabalho, incluindo Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub e Zendesk, além de mais de 100 aplicativos nativos que podem ser ativados e desativados de acordo com as necessidades do usuário. Além disso, a ClickUp é líder em atendimento ao cliente, com um programa de coaching intuitivo e suporte em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuito para todos os usuários.

“A Georgian foi primeiro usuária da ClickUp e depois investidora”, disse Tyson Baber, investidor líder da Georgian. “O foco da ClickUp na experiência dos clientes com o produto impulsionou o crescimento explosivo da empresa, que continua a acelerar. Toda a nossa equipe está entusiasmada em aprofundar nossa parceria com a ClickUp à medida que ela transforma o futuro do trabalho.”

A ClickUp também lançou um novo aplicativo móvel e adicionou vários recursos líderes do setor à sua plataforma. Esses recursos incluem uma integração e automação de e-mail nativa inédita, relações de tarefas simplificadas para transparência entre departamentos e alinhamento do trabalho, além de integrações expandidas de Metas e “Eventos no ClickUp”. Recursos como esses ajudaram a continuar o crescimento orgânico da ClickUp entre usuários em todos os cantos do mundo, incluindo EUA, Reino Unido, Canadá, Brasil, Índia e Austrália. O novo financiamento será usado para acelerar seus planos de expansão, ampliar as operações e ajudar a empresa a continuar cumprindo sua promessa de substituir todos os outros aplicativos de trabalho.

“A ClickUp nos reuniu em um único sistema, onde gerenciamos todos os nossos projetos e podemos ver o status de tudo. Foi uma revolução!”, afirma Leonard Souza, diretor de engenharia da Webflow. “Não só sentimos que adotamos uma ferramenta incrível para aumentar a visibilidade organizacional, mas também que ganhamos um parceiro estimado, tão comprometido com a inovação em seu setor quanto a Webflow.”

Para saber mais sobre o financiamento e o crescimento da ClickUp, acesse https://clickup.com/press/100-million-series-b. Para experimentar a ClickUp gratuitamente para sempre e começar a economizar um dia por semana para você e sua equipe, acesse www.clickup.com.

Sobre a ClickUpA ClickUp é a única plataforma de produtividade no local de trabalho personalizável e completa que atende todos os departamentos de uma organização. Enquanto as equipes lidam com muitas ferramentas para acompanhar, em ecossistemas totalmente separados, a ClickUp libera equipes de 2 a 2.000 pessoas da ineficiência e da perda de tempo, simplesmente substituindo ou integrando todos os aplicativos do local de trabalho em uma plataforma única e integrada. Fundada em 2017 e sediada em San Diego, a missão da ClickUp é tornar o mundo mais produtivo. Desde a sua criação, a ClickUp ajudou mais de 100.000 equipes e milhões de funcionários a ter uma vida mais produtiva e economizar pelo menos um dia por semana. Para saber mais, acesse ClickUp.com.

Sobre a GeorgianA Georgian é uma empresa de tecnologia financeira que investe em empresas de software de alto crescimento que utilizam o poder dos dados de maneira confiável. Na Georgian, estamos construindo uma plataforma para oferecer uma melhor experiência de capital de crescimento para CEOs de empresas de software e suas equipes. A plataforma da Georgian foi projetada para identificar e acelerar as melhores empresas de software em fase de crescimento, adotando uma abordagem inteligente e centrada em dados para resolver os principais desafios que os CEOs enfrentam à medida que expandem seus negócios. Com sede em Toronto, a equipe da Georgian reúne empreendedores de software, especialistas em aprendizado de máquina, operadores experientes e profissionais de investimento. Para obter mais informações, acesse https://georgian.io/.