5 Qualidades para se tornar um gerente estelar em 2025

Martin Etchegaray

_é redator sênior de conteúdo e editor na Integromat. Ele gosta de escrever e ler sobre história, ciência e tecnologia

O que faz um bom gerente? 🤔 Se você perguntar por aí, é provável que receba algumas das seguintes respostas repetidas vezes:

Habilidades de liderança

Capacidade de ouvir e se comunicar

Consistência

Aptidão para motivar

A maioria dessas características ganhou reconhecimento na era pós-guerra, quando as práticas modernas de gerenciamento foram desenvolvidas por nomes como Peter Drucker, Russel Ackoff e George Odiorne.

Os nomes podem soar um tanto quanto obscuros, mas muitos dos conceitos que eles criaram continuam impressionantemente relevantes, inclusive:

Metas SMART

Gerenciamento por objetivos

Satisfação do cliente

No entanto, os tempos não têm sido gentis com todas as práticas de gerenciamento do passado.

À luz das mudanças notáveis que estamos vivenciando nos níveis da sociedade, da cultura e do trabalho, é menos provável que as práticas de gerenciamento herdadas sejam suficientes nos próximos anos.

Então, o que faz um bom gerente nos dias de hoje?

Neste artigo, destacaremos cinco qualidades que os gerentes precisam ter para brilhar em 2022 e, o mais importante, para fazer suas equipes brilharem.

1. Consciência cultural

O local de trabalho moderno é trabalho remoto em termos de habilidades, etnia, gênero, idade, religião, nível educacional e outros marcadores demográficos.

Para os gerentes, isso se traduz em trabalhar com membros da equipe que nasceram em culturas, idiomas e visões de mundo diferentes, o que pode levar a todos os tipos de conflitos culturais.

Imagine que você se esquece do feriado religioso de um colega de equipe e reage quando fica sabendo disso.

Isso não é algo que você possa ignorar como se nada tivesse acontecido, não é mesmo?

Até recentemente, a maioria dos gerentes adotava uma abordagem prática em relação à diversidade no local de trabalho: Concentrar-se nos negócios. Por vários motivos, essa não é mais a melhor abordagem.

Hoje em dia, recomenda-se:

Priorizar a inclusão

Deixar os preconceitos de lado

Manter a mente aberta

Demonstrar interesse quando estiver em dúvida

Em alguns casos, podem ser necessários cursos de diversidade, pois a qualidade de ser culturalmente consciente nem sempre é fácil de obter.

2. Conhecimento das práticas recomendadas de trabalho remoto

Goste ou não, trabalho remoto e as forças de trabalho distribuídas globalmente vieram para ficar, juntamente com os novos desafios que os gerentes precisam enfrentar.

Para liderar uma força de trabalho remota, os gerentes precisam:

Dominar os esquemas de trabalho assíncrono

Usar as ferramentas certas para monitorar e supervisionar tarefas e projetos

Ajustar suas comunicações para garantir que os funcionários estejam se saindo bem

Não é raro ver gerentes que são completamente novos no trabalho remoto serem vítimas de microgerenciamento, o que pode levar a consequências desastrosas.

Isso acontece porque o local de trabalho físico é repleto de sinais que ajudam a preencher várias lacunas de comunicação.

Como se pode imaginar, esses sinais estão ausentes em ambientes de trabalho remoto, afetando o senso de controle com o qual alguns gerentes se acostumaram quando operavam no espaço de trabalho tradicional.

A solução, entretanto, é bastante simples: Domine as melhores ferramentas para o trabalho remoto, ajuste seus padrões de comunicação e diga adeus ao trabalho das 9 às 5 horas. 👋 Além disso, não se esqueça de ser paciente e transparente com os funcionários que também são novos no trabalho remoto. Se não for fácil para um gerente, talvez também não seja fácil para os membros da equipe.

Isso o colocará no caminho certo para ter sucesso no gerenciamento remoto.

3. Capacidade de aprender na correria

As equipes atuais precisam de tecnologias, ferramentas e métodos de última geração para prosperar.

Pense em aplicativos de gerenciamento de projetos como o ClickUp, ferramentas de automação como o Integraromat ou outros produtos repletos de recursos para aprimorar sua maneira de trabalhar.

Em nível gerencial, isso significa duas coisas.

Primeiro, os gerentes precisam ser capazes de identificar e avaliar essas ferramentas e métodos.

Em segundo lugar, precisam ser capazes de aprender os detalhes para garantir que suas equipes tirem o máximo proveito deles.

Como o software continua a consumir o mundo, perder as novas e empolgantes tecnologias não é nada além de desperdiçar oportunidades.

Para evitar que isso aconteça, um espírito incansável de curiosidade e a capacidade de aprender coisas novas em tempo real serão seus aliados.

4. Sensibilidade para a saúde mental

Há um antigo paradigma de gestão que diz que uma equipe é tão boa quanto seu líder.

Infelizmente, isso não é (totalmente) verdade.

Bons líderes são certamente importantes, mas funcionários saudáveis também o são. Para ter certeza de que os membros da sua equipe estão felizes e saudáveis, é preciso verificar como eles estão de tempos em tempos.

Fazer isso é particularmente relevante em ambientes de trabalho remoto, pois muitos dos sinais que ajudam a identificar problemas de saúde mental são difíceis de perceber em uma ligação telefônica ou em uma troca de mensagens no Slack.

Não é preciso dizer que você não precisa sentar e discutir diretamente os possíveis problemas de saúde mental, pois muitos funcionários não estão exatamente dispostos a falar sobre isso com seus gerentes.

Há maneiras mais sutis e eficazes de verificar seus funcionários, como o uso de formulários on-line anônimos ou a análise de dados relacionados ao trabalho que se referem a comunicações e produtividade .

Aprender como proceder nos casos em que um de seus colegas está sofrendo também é importante. Isso o ajudará a agir a tempo e evitará que a situação se transforme em algo pior.

5. Pensando além do dinheiro

Todo mundo precisa de dinheiro, nós entendemos.

Mas o dinheiro não é tudo, e isso é algo que as novas (e não tão novas) gerações entendem perfeitamente.

As práticas de gerenciamento da velha guarda se baseavam no dinheiro como uma solução abrangente para atender às demandas dos funcionários. Fazer o mesmo hoje pode passar a mensagem errada, pois as pessoas de hoje valorizam outras coisas mais do que o dinheiro.

Estamos vivendo na era do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, o que significa que, ocasionalmente, os funcionários darão mais valor ao tempo com a família do que ao dinheiro no bolso.

Embora esse seja um sinal cultural dos tempos, geralmente significa que as pessoas só desejam opções que vão além do dinheiro.

Assim como em outros aspectos do ambiente de trabalho, não é mais seguro presumir nada. Perguntar é mais seguro e pode ajudar muito! 😉

A conclusão

Esta não é uma lista exaustiva de qualidades gerenciais, mas uma que destaca quais são importantes para serem desenvolvidas atualmente.

Um grande gerente ainda precisa ser capaz de tomar decisões acertadas, exercer o poder e equilibrar as diferentes habilidades e personalidades encontradas na maioria das equipes.

É essencial buscar o crescimento pessoal e profissional ao desenvolver essas qualidades também. Elas podem funcionar como um trampolim para algo melhor!

Esperamos que você consiga traduzir essas características em melhores resultados, equipes mais felizes e um trabalho do qual se orgulhe.

Os tempos podem ter mudado, mas a decisão de se tornar um gerente melhor ainda é sua - no estilo gerencial completo e tradicional, afinal de contas.

É hora de se capacitar, amigos! 🙌